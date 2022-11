Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday November 11 – Thursday November 17, 2022

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health: Friday November 11 – Thursday November 17

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

TRIPTI DELIGHT

2070 ATTIC PKWY NW STE 202 KENNESAW, GA 30152-7612



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022



SUBOURBON BAR



2718 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3506



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 11-17-2022



LEMON GRASS THAI RESTAURANT



2145 ROSWELL RD STE 190 MARIETTA, GA 30062-0818



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-17-2022



CANOE



4199 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5750



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-17-2022



MANORCARE REHABILITATION CENTER – MARIETTA



4360 JOHNSON FERRY PL MARIETTA, GA 30068-2063



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





WAFFLE HOUSE #1616



4875 ALABAMA RD NE ROSWELL, GA 30075



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 11-17-2022





WING CAFE & TAP HOUSE



2145 ROSWELL RD STE 170 MARIETTA, GA 30062-0818



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 11-17-2022





A.L. BURRUSS ELEMENTARY SCHOOL



325 MANNING RD MARIETTA, GA 30064



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 11-17-2022



CRU FOOD & WINE BAR



915 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3011



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 88



Last Inspection Date: 11-17-2022





AROMA INDIAN BISTRO



4750 ALABAMA RD NE STE 114 ROSWELL, GA 30075-1696



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-17-2022





CEREAL LAB THE – BASE



3047 COBB PKWY NW SPC 1C KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022



WOODS WILKINS AT LEMON STREET SCHOOL



350 LEMON ST NE MARIETTA, GA 30060-1704



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-17-2022





CEREAL LAB THE – MOBILE



3047 COBB PKWY NW SPC 1C KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





ALOHA SHAVED ICE – BASE



3047 COBB PKWY NW SPC 1D KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





NORTHWEST CLASSICAL ACADEMY



3010 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-2502



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





PAPA ROY’S LOUISIANA KITCHEN



2517 SPRING RD SE STE 106 SMYRNA, GA 30080-3818



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





ALOHA SHAVED ICE – MOBILE



3047 COBB PKWY NW SPC 1D KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





VIVA CHICKEN FOOD TRUCK – MOBILE



1125 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-17-2022





SUBWAY



2520 E PIEDMONT RD STE A MARIETTA, GA 30062-1700



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-16-2022





BOWL THE



369 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6512



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-16-2022





MAZZY’S SPORTS BAR & GRILL II



2217 ROSWELL RD STE A-200 MARIETTA, GA 30062-2972



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-16-2022



SUNRISE AT EAST COBB



1551 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-6438



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-16-2022



WAFFLE HOUSE #1348



650 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-16-2022



BAY BREEZE SEAFOOD



1440 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3166



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-16-2022





CREATWOOD TAVERN



1090 WINDY HILL RD STE 300 SMYRNA, GA 30080-2021



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-16-2022





COURTYARD ATLANTA MARIETTA WINDY HILL – THE BISTRO – FOOD



2045 S PARK PL SE ATLANTA, GA 30339-2014



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-16-2022





PISANO’S PIZZERIA & ITALIAN KITCHEN



2740 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3506



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-16-2022



RANDE VOO RESTAURANT LOUNGE



1450 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 140 MABLETON, GA 30126-5775



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 83



Last Inspection Date: 11-16-2022



PAIGE’S BISTRO



2523 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3541



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-16-2022





STARBUCKS COFFEE #18734



1453 TERRELL MILL RD SE STE 200 MARIETTA, GA 30067-6133



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-15-2022





BANGKOK CABIN RESTAURANT



3413 CHEROKEE ST KENNESAW, GA 30144



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-15-2022





RALPH’S TAVERN AND GRILL



4290 BELLS FERRY RD NW STE 110 KENNESAW, GA 30144-1300



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-15-2022





HOOTERS OF KENNESAW



2102 OLD 41 HWY KENNESAW, GA 30144-3644



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 11-15-2022



POPEYES CHICKEN



159 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 11-15-2022





VARNER’S STATION



725 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30082-2624



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-15-2022



MCDONALD’S #3341



2049 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30144



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-15-2022



SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL



840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 11-15-2022



STARBUCKS COFFEE #52766



4241 BELLS FERRY RD NW STE 115 KENNESAW, GA 30144-1396



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-15-2022





FOUR FAT COWS



68 N MARIETTA PKWY NE SPC 101 MARIETTA, GA 30060-1509



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 11-15-2022





THE THIRD DOOR



131 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1601



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-15-2022



SWEET MAGNOLIA CATERING



2805 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3902



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-15-2022



CHINA KING



2909 AUSTELL RD STE 118 MARIETTA, GA 30008-6853



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-14-2022





ANOTHER CHANCE



2221 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 11-14-2022





BILLARES Y TAQUERIA GUERRERO



350 PAT MELL RD SE MARIETTA, GA 30060-4969



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-14-2022



YOU FOOD SUSHI & HIBACHI



5345 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-2243

Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-14-2022





YUMMY BISTRO



4875 FLOYD RD SW STE 305 MABLETON, GA 30126-1379



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-14-2022



THAI OF AUSTELL



3999 AUSTELL RD STE 915 AUSTELL, GA 30106-1100



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-14-2022