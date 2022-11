Check out the 35 new business licensed by Cobb County and taking effect in the 7 days ending on November 20, 2022.

Here are the 35 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday November 20, 2022

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 11/13/2022 and 11/20/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC035470 ARCE WESTERN WEAR LLC ELVIA BENITEZ 11/16/2022 ARCE WESTERN WEAR LLC 1977 COBB DR, SUITE 290 CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL MARIETTA, GA 30060 OCC035473 AURA SKIN CLINIC ABHA POTTER 11/17/2022 AURA SKIN CLINIC LLC 2359 WINDY HILL RD ESTHETICIAN MARIETTA, GA 30067 OCC035477 BALBUENA CONTRACTOR RAFAEL ALMONTE 11/18/2022 LLC 2078 HIDDEN GLEN DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE BALBEUNA CONTRACTOR MARIETTA, GA 30067 LLC ALC003007 BREWS N’ BARRELS TAHER MADAN 11/15/2022 TERRACE WINDYHILL LLC 3000 WINDY HILL RD, SUITE PACKAGE STORE RELATED ITEMS 232 MARIETTA, GA 30067 OCC035484 CCS TAX SERVICES LLC CATHERINE C STEBBINS 11/18/2022 CCS TAX SERVICES LLC 350 COVE ISLAND WAY INCOME TAX SERVICE MARIETTA, GA 30067 OCC035451 COME AWAKE COFFEE CHRISTOPHER NOGGLE 11/14/2022 COMPANY 3115 COUNTRY LAKE DR MANUFACTURER – COFFEE ROASTING COME AWAKE COFFEE POWDER SPRINGS, GA 30127 COMPANY LLC OCC035456 CONSULTANT TODD LESSEM 11/16/2022 DIAKONOS MANAGEMENT 3019 WYNFREY PL CONSULTANT SERVICE – MARKETING SOLUTIONS LLC MARIETTA, GA 30064 OCC035445 CURRIE ROSE INTERIORS KARLA GILTNER 11/15/2022 CURRIE ROSE INTERIORS 3999 GUARDSMAN CT INTERIOR DESIGN ROSWELL, GA 30075 OCC035472 DOCUMENT SECURITY PARISH MORRIS 11/17/2022 SOLUTIONS 2105 BARRETT PARK DR, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE DEPENDABLE ON-SITE SUITE 106 SCAN & SHRED INC KENNESAW, GA 30144 OCC035453 DUETTE ANNETTE BURKE 11/14/2022 DUETTE LLC 4351 KEHELEY LAKE CT ARTS AND CRAFTS RETAIL MARIETTA, GA 30066 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC035436 EFADE STYLES LLC ERIC DURHAM 11/14/2022 EFADE STYLES LLC 6231 MABLETON PKWY, SUITE CONSULTANT – FASHION APPAREL B2 FURNITURE & TEXTILES MABLETON, GA 30126 OCC035469 EL PATRON WESTERN NASJELY BENITEZ 11/16/2022 WEAR INC 6175 MABLETON PKWY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL EL PATRON WESTERN MABLETON, GA 30126 WEAR INC OCC035478 FORGET RETAIL PRICES EDAYA ALLISON 11/17/2022 LLC 5822 COBALT DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE FORGET RETAIL PRICES POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC OCC035475 GREEN ACRES PAT OMARA 11/17/2022 LANDSCAPING INC 4710 LOWER ROSWELL RD LANDSCAPING CONTRACTOR GREEN ACRES MARIETTA, GA 30068 LANDSCAPING INC ALC003055 HAROLDS CHICKEN KSU MOROCCO VAUGHN 11/15/2022 MMMJ INVESTMENTS LLC 3061 GEORGE BUSBEE PKWY, RESTAURANT SUITE 2020 KENNESAW, GA 30144 OCC035455 HERO CARE CLINIC VICTORIA RANDLE 11/15/2022 H.E.R.O. INSTITUTE LLC 2145 ROSWELL RD, GA MEDICAL CLINIC OCC035457 ICHTER DAVIS CARY ICHTER 11/15/2022 ICHTER DAVIS LLC 400 INTERSTATE NORTH LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) PKWY, SUITE 860 ATLANTA, GA 30339 OCC035482 KEVCOOKS4U KEVIN CLARK 11/18/2022 KEVIN G. R. CLARK LLC 1408 PARK BROOKE CIR, UNIT BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 13 MARIETTA, GA 30008 OCC035462 MAJSPA LLC RICHARD MAJWABU 11/16/2022 MAJSPA LLC 1199 VESTER DR PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) MARIETTA, GA 30062 OCC035480 MILL GREEN PARTNERS LLC ROBERT GREGORY 11/18/2022 MILL GREEN PARTNERS LLC 1827 POWERS FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT BLDG 4\STE 250 ATLANTA, GA 30339 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC035479 MOTLEYCREW MOBILE REGIS MOTLEY 11/17/2022 AUTOSPA 2650 BENTLEY RD AUTO WASHING – DETAILING MARIETTA, GA 30067 OCC035450 NALISHA VARNADO NALISHA VARNADO 11/15/2022 TECHNO-NV LLC 4002 TAMARACK DR COMPUTER SERVICE & REPAIR KENNESAW, GA 30152 OCC035463 PEACOCK & UNICORN NATALIA RASMUSSON 11/16/2022 PEACOCK & UNICORN LLC 3345 TERRELL BRANCH CT VARIETY STORE MARIETTA, GA 30067 OCC035459 PURIFIED CLEANING LLC VICKI THOMAS 11/16/2022 PURIFIED CLEANING LLC 6730 IVY LOG DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS AUSTELL, GA 30168 & CONSTRUCTION RELATED OCC035483 R FACE MEDSPA CURTIS HULL 11/18/2022 R FACE MEDSPA LLC 600 VILLAGE TRCE 23/23 MEDICAL CLINIC MARIETTA, GA 30067 OCC035471 SNACK BOX GA JELISA JOHNSON 11/17/2022 SNACK BOX GA LLC 925 BATTERY AVE, SUITE 634 VENDING MACHINES ATLANTA, GA 30339 OCC035452 SWC HEALTHCARE LLC VANESSA BOGUS 11/15/2022 5701 MABLETON PKWY, GA HEALTH AND ALLIED SERVICES (770)746-0618 OCC035464 T AND M CONSTRUCTION TIMOTHY THOMPSON 11/17/2022 3330 WOODS FIELD DR BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK MARIETTA, GA 30062 & CONCRETE TILE CONTRACTOR OCC035467 TAGS WHOLESALE LLC SAEED KADI 11/17/2022 TAGS WHOLESALE LLC 1901 LIGHTWOOD WAY WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT & ACWORTH, GA 30102 SUPPLIES OCC035466 TIP CAN TIPTON DAVIS 11/17/2022 TIP CAN LLLC 1981 HIDDEN GLEN DR, GA ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR OCC035466 TIP CAN TIPTON DAVIS 11/17/2022 TIP CAN LLLC 1981 HIDDEN GLEN DR, GA APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN OCC035474 TRIBUE FINANCIAL JOELLE BROCK 11/17/2022 1487 BARNES MILL RD BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30062 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC035447 VENTURA INDOOR FITNESS ALEXANDER VENTURA 11/14/2022 CENTER LLC 5912 MABLETON PKWY FITNESS CENTER VENTURA INDOOR FITNESS MABLETON, GA 30126 CENTER LLC OCC035458 WESTSIDE VETERINARY STEVE HATHCOCK 11/15/2022 HOSPITAL 1690 POWDER SPRINGS RD, VETERINARIAN (TAX) INTEGRATED VETERINARY MODEL 300 SERVICES PC MARIETTA, GA 30064 CON001344 WILLIAMS PLUMBING ANDREW WILLIAMS 11/15/2022 COMPANY LLC 528 TEAGUE DR PLUMBING AND HEATING (EXCEPT WILLIAMS PLUMBING KENNESAW, GA 30152 ELECTRIC) CONTRACTOR COMPANY LLC Business Count: 35 Print Date: 11/19/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 4