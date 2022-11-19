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Check out the 35 new business licensed by Cobb County and taking effect in the 7 days ending on November 20, 2022.

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson November 19, 2022

Here are the 35 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday November 20, 2022

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 11/13/2022 and 11/20/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC035470ARCE WESTERN WEAR LLCELVIA BENITEZ11/16/2022
ARCE WESTERN WEAR LLC1977 COBB DR, SUITE 290CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
MARIETTA, GA 30060
OCC035473AURA SKIN CLINICABHA POTTER11/17/2022
AURA SKIN CLINIC LLC2359 WINDY HILL RDESTHETICIAN
MARIETTA, GA 30067
OCC035477BALBUENA CONTRACTORRAFAEL ALMONTE11/18/2022
LLC2078 HIDDEN GLEN DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
BALBEUNA CONTRACTORMARIETTA, GA 30067
LLC
ALC003007BREWS N’ BARRELSTAHER MADAN11/15/2022
TERRACE WINDYHILL LLC3000 WINDY HILL RD, SUITEPACKAGE STORE RELATED ITEMS
232
MARIETTA, GA 30067
OCC035484CCS TAX SERVICES LLCCATHERINE C STEBBINS11/18/2022
CCS TAX SERVICES LLC350 COVE ISLAND WAYINCOME TAX SERVICE
MARIETTA, GA 30067
OCC035451COME AWAKE COFFEECHRISTOPHER NOGGLE11/14/2022
COMPANY3115 COUNTRY LAKE DRMANUFACTURER – COFFEE ROASTING
COME AWAKE COFFEEPOWDER SPRINGS, GA 30127
COMPANY LLC
OCC035456CONSULTANTTODD LESSEM11/16/2022
DIAKONOS MANAGEMENT3019 WYNFREY PLCONSULTANT SERVICE – MARKETING
SOLUTIONS LLCMARIETTA, GA 30064
OCC035445CURRIE ROSE INTERIORSKARLA GILTNER11/15/2022
CURRIE ROSE INTERIORS3999 GUARDSMAN CTINTERIOR DESIGN
ROSWELL, GA 30075
OCC035472DOCUMENT SECURITYPARISH MORRIS11/17/2022
SOLUTIONS2105 BARRETT PARK DR,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
DEPENDABLE ON-SITESUITE 106
SCAN & SHRED INCKENNESAW, GA 30144
OCC035453DUETTEANNETTE BURKE11/14/2022
DUETTE LLC4351 KEHELEY LAKE CTARTS AND CRAFTS RETAIL
MARIETTA, GA 30066
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC035436EFADE STYLES LLCERIC DURHAM11/14/2022
EFADE STYLES LLC6231 MABLETON PKWY, SUITECONSULTANT – FASHION APPAREL
B2FURNITURE & TEXTILES
MABLETON, GA 30126
OCC035469EL PATRON WESTERNNASJELY BENITEZ11/16/2022
WEAR INC6175 MABLETON PKWYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
EL PATRON WESTERNMABLETON, GA 30126
WEAR INC
OCC035478FORGET RETAIL PRICESEDAYA ALLISON11/17/2022
LLC5822 COBALT DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
FORGET RETAIL PRICESPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC035475GREEN ACRESPAT OMARA11/17/2022
LANDSCAPING INC4710 LOWER ROSWELL RDLANDSCAPING CONTRACTOR
GREEN ACRESMARIETTA, GA 30068
LANDSCAPING INC
ALC003055HAROLDS CHICKEN KSUMOROCCO VAUGHN11/15/2022
MMMJ INVESTMENTS LLC3061 GEORGE BUSBEE PKWY,RESTAURANT
SUITE 2020
KENNESAW, GA 30144
OCC035455HERO CARE CLINICVICTORIA RANDLE11/15/2022
H.E.R.O. INSTITUTE LLC2145 ROSWELL RD, GAMEDICAL CLINIC
OCC035457ICHTER DAVISCARY ICHTER11/15/2022
ICHTER DAVIS LLC400 INTERSTATE NORTHLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
PKWY, SUITE 860
ATLANTA, GA 30339
OCC035482KEVCOOKS4UKEVIN CLARK11/18/2022
KEVIN G. R. CLARK LLC1408 PARK BROOKE CIR, UNITBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
13
MARIETTA, GA 30008
OCC035462MAJSPA LLCRICHARD MAJWABU11/16/2022
MAJSPA LLC1199 VESTER DRPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
MARIETTA, GA 30062
OCC035480MILL GREEN PARTNERS LLC ROBERT GREGORY11/18/2022
MILL GREEN PARTNERS LLC1827 POWERS FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
BLDG 4\STE 250
ATLANTA, GA 30339
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC035479MOTLEYCREW MOBILEREGIS MOTLEY11/17/2022
AUTOSPA2650 BENTLEY RDAUTO WASHING – DETAILING
MARIETTA, GA 30067
OCC035450NALISHA VARNADONALISHA VARNADO11/15/2022
TECHNO-NV LLC4002 TAMARACK DRCOMPUTER SERVICE & REPAIR
KENNESAW, GA 30152
OCC035463PEACOCK & UNICORNNATALIA RASMUSSON11/16/2022
PEACOCK & UNICORN LLC3345 TERRELL BRANCH CTVARIETY STORE
MARIETTA, GA 30067
OCC035459PURIFIED CLEANING LLCVICKI THOMAS11/16/2022
PURIFIED CLEANING LLC6730 IVY LOG DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
AUSTELL, GA 30168& CONSTRUCTION RELATED
OCC035483R FACE MEDSPACURTIS HULL11/18/2022
R FACE MEDSPA LLC600 VILLAGE TRCE 23/23MEDICAL CLINIC
MARIETTA, GA 30067
OCC035471SNACK BOX GAJELISA JOHNSON11/17/2022
SNACK BOX GA LLC925 BATTERY AVE, SUITE 634VENDING MACHINES
ATLANTA, GA 30339
OCC035452SWC HEALTHCARE LLCVANESSA BOGUS11/15/2022
5701 MABLETON PKWY, GAHEALTH AND ALLIED SERVICES
(770)746-0618
OCC035464T AND M CONSTRUCTIONTIMOTHY THOMPSON11/17/2022
3330 WOODS FIELD DRBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
MARIETTA, GA 30062& CONCRETE TILE CONTRACTOR
OCC035467TAGS WHOLESALE LLCSAEED KADI11/17/2022
TAGS WHOLESALE LLC1901 LIGHTWOOD WAYWHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
ACWORTH, GA 30102SUPPLIES
OCC035466TIP CANTIPTON DAVIS11/17/2022
TIP CAN LLLC1981 HIDDEN GLEN DR, GAELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
OCC035466TIP CANTIPTON DAVIS11/17/2022
TIP CAN LLLC1981 HIDDEN GLEN DR, GAAPPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
OCC035474TRIBUE FINANCIALJOELLE BROCK11/17/2022
1487 BARNES MILL RDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30062
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC035447VENTURA INDOOR FITNESSALEXANDER VENTURA11/14/2022
CENTER LLC5912 MABLETON PKWYFITNESS CENTER
VENTURA INDOOR FITNESSMABLETON, GA 30126
CENTER LLC
OCC035458WESTSIDE VETERINARYSTEVE HATHCOCK11/15/2022
HOSPITAL1690 POWDER SPRINGS RD,VETERINARIAN (TAX)
INTEGRATED VETERINARYMODEL 300
SERVICES PCMARIETTA, GA 30064
CON001344WILLIAMS PLUMBINGANDREW WILLIAMS11/15/2022
COMPANY LLC528 TEAGUE DRPLUMBING AND HEATING (EXCEPT
WILLIAMS PLUMBINGKENNESAW, GA 30152ELECTRIC) CONTRACTOR
COMPANY LLC
Business Count: 35
Print Date: 11/19/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 4
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