Check out the 35 new business licensed by Cobb County and taking effect in the 7 days ending on November 20, 2022.

Here are the 35 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday November 20, 2022
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 11/13/2022 and 11/20/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035470
|ARCE WESTERN WEAR LLC
|ELVIA BENITEZ
|11/16/2022
|ARCE WESTERN WEAR LLC
|1977 COBB DR, SUITE 290
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC035473
|AURA SKIN CLINIC
|ABHA POTTER
|11/17/2022
|AURA SKIN CLINIC LLC
|2359 WINDY HILL RD
|ESTHETICIAN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035477
|BALBUENA CONTRACTOR
|RAFAEL ALMONTE
|11/18/2022
|LLC
|2078 HIDDEN GLEN DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BALBEUNA CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30067
|LLC
|ALC003007
|BREWS N’ BARRELS
|TAHER MADAN
|11/15/2022
|TERRACE WINDYHILL LLC
|3000 WINDY HILL RD, SUITE
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|232
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035484
|CCS TAX SERVICES LLC
|CATHERINE C STEBBINS
|11/18/2022
|CCS TAX SERVICES LLC
|350 COVE ISLAND WAY
|INCOME TAX SERVICE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035451
|COME AWAKE COFFEE
|CHRISTOPHER NOGGLE
|11/14/2022
|COMPANY
|3115 COUNTRY LAKE DR
|MANUFACTURER – COFFEE ROASTING
|COME AWAKE COFFEE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|COMPANY LLC
|OCC035456
|CONSULTANT
|TODD LESSEM
|11/16/2022
|DIAKONOS MANAGEMENT
|3019 WYNFREY PL
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SOLUTIONS LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC035445
|CURRIE ROSE INTERIORS
|KARLA GILTNER
|11/15/2022
|CURRIE ROSE INTERIORS
|3999 GUARDSMAN CT
|INTERIOR DESIGN
|ROSWELL, GA 30075
|OCC035472
|DOCUMENT SECURITY
|PARISH MORRIS
|11/17/2022
|SOLUTIONS
|2105 BARRETT PARK DR,
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|DEPENDABLE ON-SITE
|SUITE 106
|SCAN & SHRED INC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035453
|DUETTE
|ANNETTE BURKE
|11/14/2022
|DUETTE LLC
|4351 KEHELEY LAKE CT
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|MARIETTA, GA 30066
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035436
|EFADE STYLES LLC
|ERIC DURHAM
|11/14/2022
|EFADE STYLES LLC
|6231 MABLETON PKWY, SUITE
|CONSULTANT – FASHION APPAREL
|B2
|FURNITURE & TEXTILES
|MABLETON, GA 30126
|OCC035469
|EL PATRON WESTERN
|NASJELY BENITEZ
|11/16/2022
|WEAR INC
|6175 MABLETON PKWY
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|EL PATRON WESTERN
|MABLETON, GA 30126
|WEAR INC
|OCC035478
|FORGET RETAIL PRICES
|EDAYA ALLISON
|11/17/2022
|LLC
|5822 COBALT DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|FORGET RETAIL PRICES
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC035475
|GREEN ACRES
|PAT OMARA
|11/17/2022
|LANDSCAPING INC
|4710 LOWER ROSWELL RD
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GREEN ACRES
|MARIETTA, GA 30068
|LANDSCAPING INC
|ALC003055
|HAROLDS CHICKEN KSU
|MOROCCO VAUGHN
|11/15/2022
|MMMJ INVESTMENTS LLC
|3061 GEORGE BUSBEE PKWY,
|RESTAURANT
|SUITE 2020
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035455
|HERO CARE CLINIC
|VICTORIA RANDLE
|11/15/2022
|H.E.R.O. INSTITUTE LLC
|2145 ROSWELL RD, GA
|MEDICAL CLINIC
|OCC035457
|ICHTER DAVIS
|CARY ICHTER
|11/15/2022
|ICHTER DAVIS LLC
|400 INTERSTATE NORTH
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|PKWY, SUITE 860
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035482
|KEVCOOKS4U
|KEVIN CLARK
|11/18/2022
|KEVIN G. R. CLARK LLC
|1408 PARK BROOKE CIR, UNIT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|13
|MARIETTA, GA 30008
|OCC035462
|MAJSPA LLC
|RICHARD MAJWABU
|11/16/2022
|MAJSPA LLC
|1199 VESTER DR
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035480
|MILL GREEN PARTNERS LLC ROBERT GREGORY
|11/18/2022
|MILL GREEN PARTNERS LLC
|1827 POWERS FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|BLDG 4\STE 250
|ATLANTA, GA 30339
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035479
|MOTLEYCREW MOBILE
|REGIS MOTLEY
|11/17/2022
|AUTOSPA
|2650 BENTLEY RD
|AUTO WASHING – DETAILING
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035450
|NALISHA VARNADO
|NALISHA VARNADO
|11/15/2022
|TECHNO-NV LLC
|4002 TAMARACK DR
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC035463
|PEACOCK & UNICORN
|NATALIA RASMUSSON
|11/16/2022
|PEACOCK & UNICORN LLC
|3345 TERRELL BRANCH CT
|VARIETY STORE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035459
|PURIFIED CLEANING LLC
|VICKI THOMAS
|11/16/2022
|PURIFIED CLEANING LLC
|6730 IVY LOG DR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|AUSTELL, GA 30168
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC035483
|R FACE MEDSPA
|CURTIS HULL
|11/18/2022
|R FACE MEDSPA LLC
|600 VILLAGE TRCE 23/23
|MEDICAL CLINIC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035471
|SNACK BOX GA
|JELISA JOHNSON
|11/17/2022
|SNACK BOX GA LLC
|925 BATTERY AVE, SUITE 634
|VENDING MACHINES
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035452
|SWC HEALTHCARE LLC
|VANESSA BOGUS
|11/15/2022
|5701 MABLETON PKWY, GA
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|(770)746-0618
|OCC035464
|T AND M CONSTRUCTION
|TIMOTHY THOMPSON
|11/17/2022
|3330 WOODS FIELD DR
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|MARIETTA, GA 30062
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|OCC035467
|TAGS WHOLESALE LLC
|SAEED KADI
|11/17/2022
|TAGS WHOLESALE LLC
|1901 LIGHTWOOD WAY
|WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
|ACWORTH, GA 30102
|SUPPLIES
|OCC035466
|TIP CAN
|TIPTON DAVIS
|11/17/2022
|TIP CAN LLLC
|1981 HIDDEN GLEN DR, GA
|ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
|OCC035466
|TIP CAN
|TIPTON DAVIS
|11/17/2022
|TIP CAN LLLC
|1981 HIDDEN GLEN DR, GA
|APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
|OCC035474
|TRIBUE FINANCIAL
|JOELLE BROCK
|11/17/2022
|1487 BARNES MILL RD
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30062
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035447
|VENTURA INDOOR FITNESS
|ALEXANDER VENTURA
|11/14/2022
|CENTER LLC
|5912 MABLETON PKWY
|FITNESS CENTER
|VENTURA INDOOR FITNESS
|MABLETON, GA 30126
|CENTER LLC
|OCC035458
|WESTSIDE VETERINARY
|STEVE HATHCOCK
|11/15/2022
|HOSPITAL
|1690 POWDER SPRINGS RD,
|VETERINARIAN (TAX)
|INTEGRATED VETERINARY
|MODEL 300
|SERVICES PC
|MARIETTA, GA 30064
|CON001344
|WILLIAMS PLUMBING
|ANDREW WILLIAMS
|11/15/2022
|COMPANY LLC
|528 TEAGUE DR
|PLUMBING AND HEATING (EXCEPT
|WILLIAMS PLUMBING
|KENNESAW, GA 30152
|ELECTRIC) CONTRACTOR
|COMPANY LLC
|Business Count: 35
|Print Date: 11/19/2022
|BL_New_Business_Listing_090818Page 4
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