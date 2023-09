Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 25 to August 31

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

BURGER KING #3900

1201 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000863

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-31-2023

FAIR OAKS ELEMENTARY SCHOOL

407 BARBER RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1474C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 08-31-2023

ALLGOOD HEAD START

461 ALLGOOD RD NE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3700

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-31-2023

LA MICHOACANA

975 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003592

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-31-2023

BASECAMP AT KENNESAW MOUNTAIN

1718 OLD 41 HWY SE MARIETTA, GA 30060-1042

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003601

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 08-31-2023

PH’EAST – COMMON AREA

925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003991

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-31-2023

TAPS AT PH’EAST

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 6 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003992

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-31-2023

CAROL’S CAFE

2543 BELLS FERRY RD STE 50 MARIETTA, GA 30066-5100

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10493C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-30-2023

GRIFFIN MIDDLE SCHOOL

4010 KING SPRINGS RD SE SMYRNA, GA 30082-4204

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1478C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-30-2023

EL TACO VELOZ

2431 SOUTH COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003337

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-30-2023

AZ PIZZA WINGS & FISH

855 S COBB DR SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-3180

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005356

Last Inspection Score: 57

Last Inspection Date: 08-30-2023

LOS BRAVOS

2125 ROSWELL RD STE B-40 MARIETTA, GA 30062-7533

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001489

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-29-2023

PALMER MIDDLE SCHOOL

690 N BOOTH RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7250

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-29-2023

PITNER ELEMENTARY SCHOOL

4575 WADE GREEN RD NW ACWORTH, GA 30102-3407

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8521

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-29-2023

COUSINS MAINE LOBSTER RESTAURANT

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 105 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003806

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-29-2023

TOWNEPLACE SUITES KENNESAW – FOOD

1074 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3671

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003899

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 08-29-2023

PIE BAR

60 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004479

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 08-29-2023

SIETE TACOS AND TEQUILA

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 106 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004572

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-29-2023

SEOUL FOOD

745 CHASTAIN RD NW STE 5040 KENNESAW, GA 30144-3223

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004688

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-29-2023

CALENTANO 2

1815 S COBB DR SE STE 107 MARIETTA, GA 30060-4958

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005701

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 08-29-2023

LAKESIDE CAFE

900 CIRCLE 75 PKWY SE STE 170 ATLANTA, GA 30339-3075

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3226

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-28-2023

TAQUERIA MORELOS

1300 ATLANTA RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30060-3934

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000567

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 08-28-2023

WING FACTORY CAFE

1161 POWDER SPRINGS ST SW MARIETTA, GA 30064-3958

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21558

Last Inspection Score: 75

Last Inspection Date: 08-28-2023

ZAXBY’S

3030 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-5654

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14346C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-28-2023

ATKINS PARK TAVERN

2840 ATLANTA RD STE B SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11058C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-28-2023

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – CAFETERIA

2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 2 ATLANTA, GA 30339-4268

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003037

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-28-2023

FAT TUESDAY’S

455 LEGENDS PL SE STE 864 ATLANTA, GA 30339-3910

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004567

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-28-2023

ADDISON ELEMENTARY SCHOOL

3055 EBENEZER RD MARIETTA, GA 30066-4542

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1974

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-25-2023

KELL CARLTON J. HIGH SCHOOL

4770 LEE WATERS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9376

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-25-2023

!!PERFECT NOTE ATL

3000 WINDY HILL RD STE 116 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005108

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-25-2023

!!CATCH AIR MARIETTA

2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 103 MARIETTA, GA 30066-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005594

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-25-2023

MORNING SHIFT

745 CHASTAIN RD NW STE 1000 KENNESAW, GA 30144-3041

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005734

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-25-2023