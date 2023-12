Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from December 22 to December 29

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

GARVEY WEST INDIAN GROCERY & RESTAURANT

2575 WHITEHAVEN DR SW STE 120 MARIETTA, GA 30064-4569

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17888C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-28-2023

MIYAKO HIBACHI SUSHI & STEAKHOUSE

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 408-410 AUSTELL, GA 30106-8513

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22588

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 12-28-2023

A TOWN WINGS

3999 AUSTELL RD STE 1001 AUSTELL, GA 30106-1162

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27294

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 12-28-2023

LONG RIVER CHINESE RESTAURANT

4150 MACLAND RD STE 220 POWDER SPRINGS, GA 30127-8210

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19571

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 12-28-2023

MARIETTA FISH MARKET

3185 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3863

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22722

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-28-2023

RED LOBSTER #6250

1805 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1247

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001588

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 12-28-2023

HAMPTON INN CUMBERLAND – FOOD

2775 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003402

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-28-2023

EL RINCONCITO TROPICAL 2

2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 1000 MARIETTA, GA 30064-4496

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003421

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-28-2023

COLABBO

1869 COBB PKWY SE STE 100 MARIETTA, GA 30060-9305

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003827

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-28-2023

PARK BENCH

900 BATTERY AVE SE STE 1060 ATLANTA, GA 30339-3961

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004317

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 12-28-2023

!!BATTLE & BREW

925 BATTERY AVE SE STE 1125 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005588

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 12-28-2023

!!CHICK-FIL-A / SPRAYBERRY FSU

2530 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-5777

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005920

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-28-2023

!!HOME DEPOT/ HS & D ENTERPRISES

2455 PACES FERRY RD ATLANTA, GA 30339-1834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006286

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-28-2023

PAISANOS CATERING

3205 CANTON RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-3816

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5555

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-27-2023

AMERICAN LEGION POST 296 PAUL E. KELLY JR.

906 W ATLANTA ST SE STE A MARIETTA, GA 30060-3140

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14626

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-27-2023

CHINA MOON

3960 MARY ELIZA TRCE STE 700 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000899

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 12-27-2023

WELLSTAR COBB HOSPITAL MAIN CAFETERIA

3950 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1121

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4760

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-27-2023

JUICY CRAB THE

2524 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002957

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-27-2023

OKINAWA HIBACHI AND SUSHI RESTAURANT

1605 EAST WEST CONNECTOR STE 120 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003171

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 12-27-2023

YAKITORI JINBEI

2421 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003335

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 12-27-2023

NEW SHANGRILA BISTRO

3545 CANTON RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-7617

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003388

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-27-2023

TAQUERIA EL GUERO

4180 AUSTELL RD STE 135 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003794

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 12-27-2023

TASTY CRAB HOUSE

3999 AUSTELL RD STE 801 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004038

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 12-27-2023

BEST WESTERN ATLANTA – MARIETTA BALLPARK – FOOD

1940 LELAND DR SE MARIETTA, GA 30067-6102

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004276

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-27-2023

SCHLOTZSKY’S DELI

3000 WINDY HILL RD SE STE A10 MARIETTA, GA 30067-8474

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004312

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-27-2023

ATLANTA ICE HOUSE

2600 PRADO LN MARIETTA, GA 30066-3333

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004491

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-27-2023

WENDY’S #9702

923 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2735

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004529

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 12-27-2023

PHENOMENAL SEAFOOD

2495 EAST WEST CONNECTOR STE 10 AUSTELL, GA 30106-6816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004534

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-27-2023

FORK IN THE ROAD HALAL FOOD

4148 MARIETTA ST STE 200 POWDER SPRINGS, GA 30127-2641

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005669

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-27-2023

!!TOUCHDOWN WINGS

3721 NEW MACLAND RD STE 100 POWDER SPRINGS, GA 30127-2088

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006020

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-27-2023

KENNESAW SPRINGHILL SUITES – FOOD

3399 TOWN POINT DR NW KENNESAW, GA 30144-7021

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001672

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

DOMINO’S PIZZA #4129

4154 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000317

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 12-22-2023

PAPA JOHN’S PIZZA #1708

5020 CHEROKEE ST STE 300 ACWORTH, GA 30101-5282

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6200

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

AMERI BISTRO

1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 650 MABLETON, GA 30126-7711

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20518C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

HIBACHIMAN

4715 S ATLANTA RD SE STE 303 ATLANTA, GA 30339-1558

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002231

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-22-2023

A PORTRAIT ON A PLATE CATERING

1588 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 206 AUSTELL, GA 30168-7905

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001301

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

ZAXBY’S #50401

1420 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3702

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001491

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

WAFFLE HOUSE #2070

1450 VETERANS MEMORIAL HWY MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000961

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-22-2023

SKY RESTAURANT BAR & GRILL

5590 MABLETON PKWY STE 200 MABLETON, GA 30126-3303

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001777

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

PADRIAC’S

2460 CUMBERLAND PKWY SE STE 110 ATLANTA, GA 30339-5038

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5163

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 12-22-2023

ZAXBY’S

4410 BROWNSVILLE RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3143

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12055

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-22-2023

SMOOTHIE KING #1190

1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 710 MABLETON, GA 30126-7707

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003349

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-22-2023

CHICK-FIL-A #0802 AT WOODLAWN SQUARE

1201 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2722

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003365

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

DUNKIN DONUTS #354408

836 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2734

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003574

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-22-2023

US DELI

873 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 300 MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003575

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-22-2023

DONUT LANE

2639 HICKORY GROVE RD NW STE 170 ACWORTH, GA 30101-3680

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003650

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

GRAND CHAMPION BBQ

6255 RIVER VIEW RD STE 200 MABLETON, GA 30126-3034

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004123

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-22-2023

PEACH DROP NUTRITION

1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 104 MABLETON, GA 30126-2947

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004309

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023

BOBBY’S BBQ HOUSE

705 S GORDON RD SW STE C 101 MABLETON, GA 30126-5175

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004653

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-22-2023

MOOYAH MABLETON

1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 150 MABLETON, GA 30126-2949

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004913

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-22-2023