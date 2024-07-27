46 new business licenses issued by Cobb County for week ending Friday July 26

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 27, 2024

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 26, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039582ACCELERATION ACADEMIESSTEPHEN KING07/25/2024
LLCD/B/A ACCELERATIONSEMINARS – EDUCATIONAL &
ACCELERATION ACADEMIESACADEMIES LLCINSTRUCTIONAL
LLCATTN: DAVID SUNDSTROM
ACCELERATION ACADEMIES
LLC
PO BOX 1729
NORTH RIVERSIDE, IL 60546
OCC039591ACCEPTED FAMILYCARMEN BESSANT07/25/2024
THEREAPY CENTERD/B/A ACCEPTED FAMILYMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
ACCEPTED FAMILYTHEREAPY CENTER(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
THEREAPY CENTER LLCATTN: CARMEN BESSANT
ACCEPTED FAMILY
THEREAPY CENTER LLC
1640 POWERS FERRY RD,
BLDG 18-350
MARIETTA, GA 30067
OCC039570AHREN JOHNSON LAW LLCAHREN JOHNSON07/22/2024
AHREN JOHNSON LAW LLCD/B/A AHREN JOHNSON LAWLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLC
ATTN: AHREN JOHNSON
AHREN JOHNSON LAW LLC
PO BOX 71324
MARIETTA, GA 30007
OCC039595ATLANTA CARES SANDYSEAN OSIGBEME07/26/2024
PLAINSD/B/A ATLANTA CARESPERSONAL CARE HOME
ATLANTA SECURE CARESANDY PLAINS
SERVICES INCATTN: SEAN OSIGBEME
ATLANTA SECURE CARE
SERVICES INC
2967 SANDY PLAINS ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC039584BAR-B-CLEAN INTOWNKENNETH LYNCH07/24/2024
ATLANTAD/B/A BAR-B-CLEAN INTOWNHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SE GRILL PROS LLCATLANTA
ATTN: KENNETH LYNCH
SE GRILL PROS LLC
2710 ORCHARD KNOB
ATLANTA, GA 30339
OCC039581BULULU VAPE SHOPJAFAR IQBAL07/24/2024
EMERALD FOOD MART LLCD/B/A BULULU VAPE SHOPTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: JAFAR IQBAL
EMERALD FOOD MART LLC
1230 POWERS FERRY RD SE,
STE 6
MARIETTA, GA 30067
OCC039589BURN BOOT CAMP LOSTWHITNEY STRIPLING07/25/2024
MOUNTAIND/B/A BURN BOOT CAMPFITNESS CENTER
SW FITNESS GROUP LLCLOST MOUNTAIN
ATTN: WHITNEY STRIPLING
SW FITNESS GROUP LLC
3650 SUTTERS POND CRT
KENNESAW, GA 30152
OCC039610CLUB DEMONSTRATIONAMY LANG07/26/2024
SERVICES INCD/B/A CLUBMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
CLUB DEMONSTRATIONDEMONSTRATION SERVICES
SERVICES INCINC
ATTN: AMY LANG
CLUB DEMONSTRATION
SERVICES INC
15310 BARRANCA PARKWAY,
SUITE 100
IRVINE, CA 92618
OCC039599COTTAGE COLLECTIONSLISA DENNY07/26/2024
D/B/A COTTAGEANTIQUE SALES
COLLECTIONS
ATTN: LISA DENNY
2792 ORCHARD KNOB RD
ATLANTA, GA 30339
OCC039607CULTIVATE CXKATHLEEN ROUSE07/25/2024
KATHLEEN ROUSE LLCD/B/A CULTIVATE CXCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: KATHLEEN ROUSE
KATHLEEN ROUSE LLC
643 WIND GROVE RD
MARIETTA, GA 30067
OCC039573CURATED BRAND SERVICESMARC PALMA07/23/2024
INCD/B/A CURATED BRANDCONSULTANT SERVICE – MARKETING
CURATED BRAND SERVICESSERVICES INC
INCATTN: MARC PALMA
CURATED BRAND SERVICES
INC
2400 HERODIAN WAY SE, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC039586CV FUTBOLJUAN ROMERO07/25/2024
CV ELSA FUTBALL LLCD/B/A CV FUTBOLSPORTING GOODS
ATTN: JUAN ROMERO
CV ELSA FUTBALL LLC
455 PAT MELL RD, 132
MARIETTA, GA 30060
OCC039568DIMELLO FLOORING LLCGILDASIO DE MELLO07/22/2024
DIMELLO FLOORING LLCD/B/A DIMELLO FLOORINGFLOOR COVERING CONTRACTOR
LLC(FLOORING)
ATTN: GILDASIO DE MELLO
DIMELLO FLOORING LLC
2550 AKERS MILL RD, J29
ATLANTA, GA 30339
OCC039598ELEVEN STEPSTAMALYN JAMES07/26/2024
GRANNISAN JAMESD/B/A ELEVEN STEPSCONSULTANT – COMPUTER & DATA
COMPANY LLCATTN: TAMALYN JAMESPROCESSING
GRANNISAN JAMES
COMPANY LLC
3000 WINDY HILL RD STE T5
BOX 675981
MARIETTA, GA 30067
OCC039593EMPIRE OFFICE INCPETER GASLOW07/25/2024
EMPIRE OFFICE INCD/B/A EMPIRE OFFICE INCFURNITURE INSTALLATION CONTRACTOR
ATTN: PETER GASLOW
EMPIRE OFFICE INC
654 MADISON AVE 14TH
FLOOR
NEW YOUK, NY 10065
OCC039605FOUR POINT PROPERTIESFOUR POINT PROPERTIES07/25/2024
INC (GA)INC (GA)APARTMENT MANAGEMENT &
FOUR POINT PROPERTIESD/B/A FOUR POINTMAINTENANCE
INC (GA)PROPERTIES INC (GA)
ATTN: RICHARD
SCHICKEDANZ
FOUR POINT PROPERTIES
INC (GA)
50 MANER TERRACE
ATLANTA, GA 30339
OCC039567FRINGE BENEFITS LLCMONICA EITH07/22/2024
FRINGE BENEFITS LLCD/B/A FRINGE BENEFITS LLCINTERIOR DESIGN
ATTN: MONICA EITH
FRINGE BENEFITS LLC
3675 CHATTAHOOCHEE
SUMMIT DR
ATLANTA, GA 30339
OCC039577GALLERY LASHES LLCTAYLOR HEATH07/23/2024
GALLERY LASHES LLCD/B/A GALLERY LASHES LLCCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: TAYLOR HEATH
GALLERY LASHES LLC
23 FLINT RIDGE DR
MABLETON, GA 30126
OCC039055GERONA’S AUTOSJIMMY GODEX07/25/2024
GERONA’S AUTOS LLCD/B/A GERONA’S AUTOSOFFICE SPACE RENTAL
GERONA’S AUTOS LLC
21 SCOTT DR NE, SUITE 108
MARIETTA, GA 30067
OCC039590GET RAZOREDMELVIN JOHNSON07/25/2024
BARBERSHOPD/B/A GET RAZOREDBARBER SHOP
GET RAZORED LLCBARBERSHOP
ATTN: MELVIN L JOHNSON
GET RAZORED LLC
4351 KOUSA ROAD
AUSTELL, GA 30106
OCC039597GOOD VIBE EVENTTAMALYN JAMES07/26/2024
RENTALSD/B/A GOOD VIBE EVENTENTERTAINMENT SERVICE
GRANNISAN JAMESRENTALS
COMPANY LLCATTN: TAMALYN JAMES
GRANNISAN JAMES
COMPANY LLC
3000 WINDY HILL RD STE T5
BOX 675981
MARIETTA, GA 30067
OCC039583GW GYRO AND WINGSSHIVANI JAGADALA07/24/2024
D/B/A GW GYRO AND WINGSRESTAURANT
ATTN: SHIVANI JAGADALA
4008 FALLEN LEAF CRT
KENNESAW, GA 30152
OCC039588IOQUIUMCHAD KEINANEN07/25/2024
D/B/A IOQUIUMCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: CHAD KEINANEN
1604 OLD HUNTERS TRCE
MARIETTA, GA 30062
OCC039587JDZ PAINTING PRO LLCJOHN CASTILLO07/24/2024
JDZ PAINTING PRO LLCD/B/A JDZ PAINTING PRO LLCPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: JOHN B VELLAIZACHANGING
CASTILLO
JDZ PAINTING PRO LLC
2401 WINDY RIDGE PKWY,
STE 2419J
MARIETTA, GA 30318
OCC039592JUSTINS T-CUP & TOYJUSTIN CARITHERS07/25/2024
PUPPIES LLCD/B/A JUSTINS T-CUP & TOYPET SHOP AND SUPPLIES
JUSTINS T-CUP & TOYPUPPIES LLC
PUPPIES LLCATTN: JUSTIN DANIELS
JUSTINS T-CUP & TOY
PUPPIES LLC
1975 CARITHERS WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC039580KAREN P WISE DDS LLCKAREN WISE07/23/2024
KAREN P WISE DDS LLCD/B/A KAREN P WISE DDSDENTAL CLINIC
LLC
ATTN: KAREN WISE
KAREN P WISE DDS LLC
199 BROOKE CHASE
DALLAS, GA 30157
OCC039575LA CENTRAL LAUNDRY MAXADELA LANDAVERDE07/23/2024
LLCD/B/A LA CENTRAL LAUNDRYDRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE
LA CENTRAL LAUNDRY MAXMAX LLC
LLCATTN: ADELA LANDAVERDE
LA CENTRAL LAUNDRY MAX
LLC
1525 AUSTELL RD
MARIETTA, GA 30008
OCC039606LE’ZIA / HEY LINDASTIM YATES07/26/2024
PHENOMENALD/B/A LE’ZIA / HEY LINDASRESTAURANT
RESTAURANT COMPANYATTN: TIM YATES
LLCPHENOMENAL RESTAURANT
COMPANY LLC
5095 SOPHY DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039603LEEDEE LOGISTICS LLCDIONNE FRANKLIN07/26/2024
LEEDEE LOGISTICS LLCD/B/A LEEDEE LOGISTICSTRUCKING COMPANY
LLC
ATTN: DIONNE FRANKLIN
LEEDEE LOGISTICS LLC
312 COVERED BRIDGE PL SW
SMYRNA, GA 30082
OCC039578LOST MOUNTAIN PRESSHOLLY MCCLURE07/23/2024
D/B/A LOST MOUNTAINPUBLISHER – BOOKS
PRESS
ATTN: HOLLY MCCLURE
745 CHANSON DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC039602MERCHANTS BARBER SHOPCHARLEEN EVERETT07/26/2024
LLCD/B/A MERCHANTS BARBERBARBER SHOP
MERCHANTS BARBER SHOPSHOP LLC
LLCATTN: CHARLEEN EVERETT
MERCHANTS BARBER SHOP
LLC
4400 ROSWELL ROAD, SUITE
174
MARIETTA, GA 30062
CON001505MILLER & CO LLCJOHN MILLER07/23/2024
MILLER & CO LLCD/B/A MILLER & CO LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: JOHN MILLERREQUIRED
MILLER & CO LLC
4901 HAWK TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC039569MLK PERMIT EXPEDITERMARCUS KINDALL07/22/2024
CONSULTING LLCD/B/A MLK PERMITCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MLK PERMIT EXPEDITEREXPEDITER CONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: MARCUS KINDALL
MLK PERMIT EXPEDITER
CONSULTING LLC
2997 VALLEY VIEW CIR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039596OBGSOCIAL LLCOCTAVIA BROWN07/26/2024
OBGSOCIAL LLCD/B/A OBGSOCIAL LLCENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: OCTAVIA BROWN
OBGSOCIAL LLC
1948 SHILOH VALLEY TRAIL
KENNESAW, GA 30144
OCC039585ONE GUY AND A TAPETHOMAS LARSON07/25/2024
MEASURE LLCD/B/A ONE GUY AND A TAPECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ONE GUY AND A TAPEMEASURE LLC
MEASURE LLCATTN: THOMAS LARSON
ONE GUY AND A TAPE
MEASURE LLC
3317 HACKMATACK DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC039576ONE ON ONE PERSONALYVONNE RILEY07/23/2024
CARE LLCD/B/A ONE ON ONEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ONE ON ONE PERSONALPERSONAL CARE LLC
CARE LLCATTN: YVONNE RILEY
ONE ON ONE PERSONAL
CARE LLC
3100 INTERSTATE NORTH
PKWY, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC039571POLISH POSH NAIL &THUY TIEN CAO07/23/2024
BEAUTY BAR LLCD/B/A POLISH POSH NAIL &BEAUTY SHOP
POLISH POSH NAIL &BEAUTY BAR LLC
BEAUTY BAR LLCATTN: THUY TIEN CAO
POLISH POSH NAIL & BEAUTY
BAR LLC
3621 VININGS SLOPE SE, STE
1115
ATLANTA, GA 30339
OCC039594PREMIER PLACEMENTS PREMIER PLACEMENTS LLCDONALD WEIDLER JRD/B/A PREMIER PLACEMENTS07/26/2024EMPLOYMENT AGENCY
ATTN: DONALD WEIDLER JR PREMIER PLACEMENTS LLC 1595 PEACHTREE PKWY, STE204-214CUMMING, GA 30041
OCC039565R & E MOTORS SALES LLC R & E MOTORS SALES LLCSANDRA REYESD/B/A R & E MOTORS SALES LLCATTN: SANDRA REYESR & E MOTORS SALES LLC 5527 SYLVANIA DR SE MABLETON, GA 3012607/22/2024AUTO DEALER – USED CARS ONLY
OCC039604ROADSTER LOGISTICS LLC ROADSTER LOGISTICS LLCDIONNE FRANKLIND/B/A ROADSTER LOGISTICS LLCATTN: DIONNE FRANKLIN ROADSTER LOGISTICS LLC 312 COVERED BRIDGE PL SW SMYRNA, GA 3008207/26/2024TRUCKING COMPANY
OCC039601SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLCWLADEMY QUEIROZD/B/A SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLCATTN: WLADEMY QUEIROZ SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC2764 KOZY CRT NE MARIETTA, GA 3006707/26/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCC039572SIGNATURE NAIL SPA SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLCSANG PHAMD/B/A SIGNATURE NAIL SPA ATTN: SANG PHAM SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLC3895 CHEROKEE ST NW, STE220KENNESAW, GA 3014407/23/2024BEAUTY SHOP
OCC039579TASTY FOOD CORNERGHULAM ABBAS07/23/2024
GLOBAL XPRESS LLCD/B/A TASTY FOOD CORNERRESTAURANT
ATTN: GHULAM ABBAS
GLOBAL XPRESS LLC
2359 WINDY HILL RD, STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC039566THE UPS STORE #1998TRINA TARATSAS07/22/2024
TZC SERVICES INCD/B/A THE UPS STORE #1998MAIL CENTER
ATTN: TRINA TARATSAS
TZC SERVICES INC
3969 WALKERS RIDGE COURT
DACULA, GA 30019
OCC039600TRANSITION SUCCESSLINDSAY HILL07/26/2024
CENTER INCD/B/A TRANSITION SUCCESSHEALTH AND ALLIED SERVICES
TRANSITION SUCCESSCENTER INC
CENTER INCATTN: LINDSAY HILL
TRANSITION SUCCESS
CENTER INC
506 MELODY PLACE
WOODSTOCK, GA 30188
CON001506VISIONARY HOMES LLCDWIGHT ROBINSON07/26/2024
VISIONARY HOMES LLCD/B/A VISIONARY HOMES LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: DWIGHT ROBINSONREQUIRED
VISIONARY HOMES LLC
3926 WEST LANE DRIVE
SMYRNA, GA 30080

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