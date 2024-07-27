46 new business licenses issued by Cobb County for week ending Friday July 26

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 26, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039582
|ACCELERATION ACADEMIES
|STEPHEN KING
|07/25/2024
|LLC
|D/B/A ACCELERATION
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|ACCELERATION ACADEMIES
|ACADEMIES LLC
|INSTRUCTIONAL
|LLC
|ATTN: DAVID SUNDSTROM
|ACCELERATION ACADEMIES
|LLC
|PO BOX 1729
|NORTH RIVERSIDE, IL 60546
|OCC039591
|ACCEPTED FAMILY
|CARMEN BESSANT
|07/25/2024
|THEREAPY CENTER
|D/B/A ACCEPTED FAMILY
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|ACCEPTED FAMILY
|THEREAPY CENTER
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|THEREAPY CENTER LLC
|ATTN: CARMEN BESSANT
|ACCEPTED FAMILY
|THEREAPY CENTER LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|BLDG 18-350
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039570
|AHREN JOHNSON LAW LLC
|AHREN JOHNSON
|07/22/2024
|AHREN JOHNSON LAW LLC
|D/B/A AHREN JOHNSON LAW
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|ATTN: AHREN JOHNSON
|AHREN JOHNSON LAW LLC
|PO BOX 71324
|MARIETTA, GA 30007
|OCC039595
|ATLANTA CARES SANDY
|SEAN OSIGBEME
|07/26/2024
|PLAINS
|D/B/A ATLANTA CARES
|PERSONAL CARE HOME
|ATLANTA SECURE CARE
|SANDY PLAINS
|SERVICES INC
|ATTN: SEAN OSIGBEME
|ATLANTA SECURE CARE
|SERVICES INC
|2967 SANDY PLAINS ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039584
|BAR-B-CLEAN INTOWN
|KENNETH LYNCH
|07/24/2024
|ATLANTA
|D/B/A BAR-B-CLEAN INTOWN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SE GRILL PROS LLC
|ATLANTA
|ATTN: KENNETH LYNCH
|SE GRILL PROS LLC
|2710 ORCHARD KNOB
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039581
|BULULU VAPE SHOP
|JAFAR IQBAL
|07/24/2024
|EMERALD FOOD MART LLC
|D/B/A BULULU VAPE SHOP
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: JAFAR IQBAL
|EMERALD FOOD MART LLC
|1230 POWERS FERRY RD SE,
|STE 6
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039589
|BURN BOOT CAMP LOST
|WHITNEY STRIPLING
|07/25/2024
|MOUNTAIN
|D/B/A BURN BOOT CAMP
|FITNESS CENTER
|SW FITNESS GROUP LLC
|LOST MOUNTAIN
|ATTN: WHITNEY STRIPLING
|SW FITNESS GROUP LLC
|3650 SUTTERS POND CRT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039610
|CLUB DEMONSTRATION
|AMY LANG
|07/26/2024
|SERVICES INC
|D/B/A CLUB
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|CLUB DEMONSTRATION
|DEMONSTRATION SERVICES
|SERVICES INC
|INC
|ATTN: AMY LANG
|CLUB DEMONSTRATION
|SERVICES INC
|15310 BARRANCA PARKWAY,
|SUITE 100
|IRVINE, CA 92618
|OCC039599
|COTTAGE COLLECTIONS
|LISA DENNY
|07/26/2024
|D/B/A COTTAGE
|ANTIQUE SALES
|COLLECTIONS
|ATTN: LISA DENNY
|2792 ORCHARD KNOB RD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039607
|CULTIVATE CX
|KATHLEEN ROUSE
|07/25/2024
|KATHLEEN ROUSE LLC
|D/B/A CULTIVATE CX
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: KATHLEEN ROUSE
|KATHLEEN ROUSE LLC
|643 WIND GROVE RD
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039573
|CURATED BRAND SERVICES
|MARC PALMA
|07/23/2024
|INC
|D/B/A CURATED BRAND
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|CURATED BRAND SERVICES
|SERVICES INC
|INC
|ATTN: MARC PALMA
|CURATED BRAND SERVICES
|INC
|2400 HERODIAN WAY SE, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039586
|CV FUTBOL
|JUAN ROMERO
|07/25/2024
|CV ELSA FUTBALL LLC
|D/B/A CV FUTBOL
|SPORTING GOODS
|ATTN: JUAN ROMERO
|CV ELSA FUTBALL LLC
|455 PAT MELL RD, 132
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039568
|DIMELLO FLOORING LLC
|GILDASIO DE MELLO
|07/22/2024
|DIMELLO FLOORING LLC
|D/B/A DIMELLO FLOORING
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|LLC
|(FLOORING)
|ATTN: GILDASIO DE MELLO
|DIMELLO FLOORING LLC
|2550 AKERS MILL RD, J29
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039598
|ELEVEN STEPS
|TAMALYN JAMES
|07/26/2024
|GRANNISAN JAMES
|D/B/A ELEVEN STEPS
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|COMPANY LLC
|ATTN: TAMALYN JAMES
|PROCESSING
|GRANNISAN JAMES
|COMPANY LLC
|3000 WINDY HILL RD STE T5
|BOX 675981
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039593
|EMPIRE OFFICE INC
|PETER GASLOW
|07/25/2024
|EMPIRE OFFICE INC
|D/B/A EMPIRE OFFICE INC
|FURNITURE INSTALLATION CONTRACTOR
|ATTN: PETER GASLOW
|EMPIRE OFFICE INC
|654 MADISON AVE 14TH
|FLOOR
|NEW YOUK, NY 10065
|OCC039605
|FOUR POINT PROPERTIES
|FOUR POINT PROPERTIES
|07/25/2024
|INC (GA)
|INC (GA)
|APARTMENT MANAGEMENT &
|FOUR POINT PROPERTIES
|D/B/A FOUR POINT
|MAINTENANCE
|INC (GA)
|PROPERTIES INC (GA)
|ATTN: RICHARD
|SCHICKEDANZ
|FOUR POINT PROPERTIES
|INC (GA)
|50 MANER TERRACE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039567
|FRINGE BENEFITS LLC
|MONICA EITH
|07/22/2024
|FRINGE BENEFITS LLC
|D/B/A FRINGE BENEFITS LLC
|INTERIOR DESIGN
|ATTN: MONICA EITH
|FRINGE BENEFITS LLC
|3675 CHATTAHOOCHEE
|SUMMIT DR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039577
|GALLERY LASHES LLC
|TAYLOR HEATH
|07/23/2024
|GALLERY LASHES LLC
|D/B/A GALLERY LASHES LLC
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: TAYLOR HEATH
|GALLERY LASHES LLC
|23 FLINT RIDGE DR
|MABLETON, GA 30126
|OCC039055
|GERONA’S AUTOS
|JIMMY GODEX
|07/25/2024
|GERONA’S AUTOS LLC
|D/B/A GERONA’S AUTOS
|OFFICE SPACE RENTAL
|GERONA’S AUTOS LLC
|21 SCOTT DR NE, SUITE 108
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039590
|GET RAZORED
|MELVIN JOHNSON
|07/25/2024
|BARBERSHOP
|D/B/A GET RAZORED
|BARBER SHOP
|GET RAZORED LLC
|BARBERSHOP
|ATTN: MELVIN L JOHNSON
|GET RAZORED LLC
|4351 KOUSA ROAD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039597
|GOOD VIBE EVENT
|TAMALYN JAMES
|07/26/2024
|RENTALS
|D/B/A GOOD VIBE EVENT
|ENTERTAINMENT SERVICE
|GRANNISAN JAMES
|RENTALS
|COMPANY LLC
|ATTN: TAMALYN JAMES
|GRANNISAN JAMES
|COMPANY LLC
|3000 WINDY HILL RD STE T5
|BOX 675981
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039583
|GW GYRO AND WINGS
|SHIVANI JAGADALA
|07/24/2024
|D/B/A GW GYRO AND WINGS
|RESTAURANT
|ATTN: SHIVANI JAGADALA
|4008 FALLEN LEAF CRT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039588
|IOQUIUM
|CHAD KEINANEN
|07/25/2024
|D/B/A IOQUIUM
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: CHAD KEINANEN
|1604 OLD HUNTERS TRCE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039587
|JDZ PAINTING PRO LLC
|JOHN CASTILLO
|07/24/2024
|JDZ PAINTING PRO LLC
|D/B/A JDZ PAINTING PRO LLC
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: JOHN B VELLAIZAC
|HANGING
|CASTILLO
|JDZ PAINTING PRO LLC
|2401 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 2419J
|MARIETTA, GA 30318
|OCC039592
|JUSTINS T-CUP & TOY
|JUSTIN CARITHERS
|07/25/2024
|PUPPIES LLC
|D/B/A JUSTINS T-CUP & TOY
|PET SHOP AND SUPPLIES
|JUSTINS T-CUP & TOY
|PUPPIES LLC
|PUPPIES LLC
|ATTN: JUSTIN DANIELS
|JUSTINS T-CUP & TOY
|PUPPIES LLC
|1975 CARITHERS WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039580
|KAREN P WISE DDS LLC
|KAREN WISE
|07/23/2024
|KAREN P WISE DDS LLC
|D/B/A KAREN P WISE DDS
|DENTAL CLINIC
|LLC
|ATTN: KAREN WISE
|KAREN P WISE DDS LLC
|199 BROOKE CHASE
|DALLAS, GA 30157
|OCC039575
|LA CENTRAL LAUNDRY MAX
|ADELA LANDAVERDE
|07/23/2024
|LLC
|D/B/A LA CENTRAL LAUNDRY
|DRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE
|LA CENTRAL LAUNDRY MAX
|MAX LLC
|LLC
|ATTN: ADELA LANDAVERDE
|LA CENTRAL LAUNDRY MAX
|LLC
|1525 AUSTELL RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039606
|LE’ZIA / HEY LINDAS
|TIM YATES
|07/26/2024
|PHENOMENAL
|D/B/A LE’ZIA / HEY LINDAS
|RESTAURANT
|RESTAURANT COMPANY
|ATTN: TIM YATES
|LLC
|PHENOMENAL RESTAURANT
|COMPANY LLC
|5095 SOPHY DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039603
|LEEDEE LOGISTICS LLC
|DIONNE FRANKLIN
|07/26/2024
|LEEDEE LOGISTICS LLC
|D/B/A LEEDEE LOGISTICS
|TRUCKING COMPANY
|LLC
|ATTN: DIONNE FRANKLIN
|LEEDEE LOGISTICS LLC
|312 COVERED BRIDGE PL SW
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039578
|LOST MOUNTAIN PRESS
|HOLLY MCCLURE
|07/23/2024
|D/B/A LOST MOUNTAIN
|PUBLISHER – BOOKS
|PRESS
|ATTN: HOLLY MCCLURE
|745 CHANSON DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039602
|MERCHANTS BARBER SHOP
|CHARLEEN EVERETT
|07/26/2024
|LLC
|D/B/A MERCHANTS BARBER
|BARBER SHOP
|MERCHANTS BARBER SHOP
|SHOP LLC
|LLC
|ATTN: CHARLEEN EVERETT
|MERCHANTS BARBER SHOP
|LLC
|4400 ROSWELL ROAD, SUITE
|174
|MARIETTA, GA 30062
|CON001505
|MILLER & CO LLC
|JOHN MILLER
|07/23/2024
|MILLER & CO LLC
|D/B/A MILLER & CO LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: JOHN MILLER
|REQUIRED
|MILLER & CO LLC
|4901 HAWK TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039569
|MLK PERMIT EXPEDITER
|MARCUS KINDALL
|07/22/2024
|CONSULTING LLC
|D/B/A MLK PERMIT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MLK PERMIT EXPEDITER
|EXPEDITER CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: MARCUS KINDALL
|MLK PERMIT EXPEDITER
|CONSULTING LLC
|2997 VALLEY VIEW CIR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039596
|OBGSOCIAL LLC
|OCTAVIA BROWN
|07/26/2024
|OBGSOCIAL LLC
|D/B/A OBGSOCIAL LLC
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: OCTAVIA BROWN
|OBGSOCIAL LLC
|1948 SHILOH VALLEY TRAIL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039585
|ONE GUY AND A TAPE
|THOMAS LARSON
|07/25/2024
|MEASURE LLC
|D/B/A ONE GUY AND A TAPE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ONE GUY AND A TAPE
|MEASURE LLC
|MEASURE LLC
|ATTN: THOMAS LARSON
|ONE GUY AND A TAPE
|MEASURE LLC
|3317 HACKMATACK DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039576
|ONE ON ONE PERSONAL
|YVONNE RILEY
|07/23/2024
|CARE LLC
|D/B/A ONE ON ONE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ONE ON ONE PERSONAL
|PERSONAL CARE LLC
|CARE LLC
|ATTN: YVONNE RILEY
|ONE ON ONE PERSONAL
|CARE LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|PKWY, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039571
|POLISH POSH NAIL &
|THUY TIEN CAO
|07/23/2024
|BEAUTY BAR LLC
|D/B/A POLISH POSH NAIL &
|BEAUTY SHOP
|POLISH POSH NAIL &
|BEAUTY BAR LLC
|BEAUTY BAR LLC
|ATTN: THUY TIEN CAO
|POLISH POSH NAIL & BEAUTY
|BAR LLC
|3621 VININGS SLOPE SE, STE
|1115
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039594
|PREMIER PLACEMENTS PREMIER PLACEMENTS LLC
|DONALD WEIDLER JRD/B/A PREMIER PLACEMENTS
|07/26/2024EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: DONALD WEIDLER JR PREMIER PLACEMENTS LLC 1595 PEACHTREE PKWY, STE204-214CUMMING, GA 30041
|OCC039565
|R & E MOTORS SALES LLC R & E MOTORS SALES LLC
|SANDRA REYESD/B/A R & E MOTORS SALES LLCATTN: SANDRA REYESR & E MOTORS SALES LLC 5527 SYLVANIA DR SE MABLETON, GA 30126
|07/22/2024AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|OCC039604
|ROADSTER LOGISTICS LLC ROADSTER LOGISTICS LLC
|DIONNE FRANKLIND/B/A ROADSTER LOGISTICS LLCATTN: DIONNE FRANKLIN ROADSTER LOGISTICS LLC 312 COVERED BRIDGE PL SW SMYRNA, GA 30082
|07/26/2024TRUCKING COMPANY
|OCC039601
|SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC
|WLADEMY QUEIROZD/B/A SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLCATTN: WLADEMY QUEIROZ SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC2764 KOZY CRT NE MARIETTA, GA 30067
|07/26/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCC039572
|SIGNATURE NAIL SPA SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLC
|SANG PHAMD/B/A SIGNATURE NAIL SPA ATTN: SANG PHAM SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLC3895 CHEROKEE ST NW, STE220KENNESAW, GA 30144
|07/23/2024BEAUTY SHOP
|OCC039579
|TASTY FOOD CORNER
|GHULAM ABBAS
|07/23/2024
|GLOBAL XPRESS LLC
|D/B/A TASTY FOOD CORNER
|RESTAURANT
|ATTN: GHULAM ABBAS
|GLOBAL XPRESS LLC
|2359 WINDY HILL RD, STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039566
|THE UPS STORE #1998
|TRINA TARATSAS
|07/22/2024
|TZC SERVICES INC
|D/B/A THE UPS STORE #1998
|MAIL CENTER
|ATTN: TRINA TARATSAS
|TZC SERVICES INC
|3969 WALKERS RIDGE COURT
|DACULA, GA 30019
|OCC039600
|TRANSITION SUCCESS
|LINDSAY HILL
|07/26/2024
|CENTER INC
|D/B/A TRANSITION SUCCESS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|TRANSITION SUCCESS
|CENTER INC
|CENTER INC
|ATTN: LINDSAY HILL
|TRANSITION SUCCESS
|CENTER INC
|506 MELODY PLACE
|WOODSTOCK, GA 30188
|CON001506
|VISIONARY HOMES LLC
|DWIGHT ROBINSON
|07/26/2024
|VISIONARY HOMES LLC
|D/B/A VISIONARY HOMES LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: DWIGHT ROBINSON
|REQUIRED
|VISIONARY HOMES LLC
|3926 WEST LANE DRIVE
|SMYRNA, GA 30080
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