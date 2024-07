46 new business licenses issued by Cobb County for week ending Friday July 26

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 26, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039582 ACCELERATION ACADEMIES STEPHEN KING 07/25/2024 LLC D/B/A ACCELERATION SEMINARS – EDUCATIONAL & ACCELERATION ACADEMIES ACADEMIES LLC INSTRUCTIONAL LLC ATTN: DAVID SUNDSTROM ACCELERATION ACADEMIES LLC PO BOX 1729 NORTH RIVERSIDE, IL 60546 OCC039591 ACCEPTED FAMILY CARMEN BESSANT 07/25/2024 THEREAPY CENTER D/B/A ACCEPTED FAMILY MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST ACCEPTED FAMILY THEREAPY CENTER (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED THEREAPY CENTER LLC ATTN: CARMEN BESSANT ACCEPTED FAMILY THEREAPY CENTER LLC 1640 POWERS FERRY RD, BLDG 18-350 MARIETTA, GA 30067 OCC039570 AHREN JOHNSON LAW LLC AHREN JOHNSON 07/22/2024 AHREN JOHNSON LAW LLC D/B/A AHREN JOHNSON LAW LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY LLC ATTN: AHREN JOHNSON AHREN JOHNSON LAW LLC PO BOX 71324 MARIETTA, GA 30007 OCC039595 ATLANTA CARES SANDY SEAN OSIGBEME 07/26/2024 PLAINS D/B/A ATLANTA CARES PERSONAL CARE HOME ATLANTA SECURE CARE SANDY PLAINS SERVICES INC ATTN: SEAN OSIGBEME ATLANTA SECURE CARE SERVICES INC 2967 SANDY PLAINS ROAD MARIETTA, GA 30066 OCC039584 BAR-B-CLEAN INTOWN KENNETH LYNCH 07/24/2024 ATLANTA D/B/A BAR-B-CLEAN INTOWN HANDY MAN – NO STATE LICENSE SE GRILL PROS LLC ATLANTA ATTN: KENNETH LYNCH SE GRILL PROS LLC 2710 ORCHARD KNOB ATLANTA, GA 30339 OCC039581 BULULU VAPE SHOP JAFAR IQBAL 07/24/2024 EMERALD FOOD MART LLC D/B/A BULULU VAPE SHOP TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: JAFAR IQBAL EMERALD FOOD MART LLC 1230 POWERS FERRY RD SE, STE 6 MARIETTA, GA 30067 OCC039589 BURN BOOT CAMP LOST WHITNEY STRIPLING 07/25/2024 MOUNTAIN D/B/A BURN BOOT CAMP FITNESS CENTER SW FITNESS GROUP LLC LOST MOUNTAIN ATTN: WHITNEY STRIPLING SW FITNESS GROUP LLC 3650 SUTTERS POND CRT KENNESAW, GA 30152 OCC039610 CLUB DEMONSTRATION AMY LANG 07/26/2024 SERVICES INC D/B/A CLUB MERCHANDISE AND SERVICE BROKER CLUB DEMONSTRATION DEMONSTRATION SERVICES SERVICES INC INC ATTN: AMY LANG CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC 15310 BARRANCA PARKWAY, SUITE 100 IRVINE, CA 92618 OCC039599 COTTAGE COLLECTIONS LISA DENNY 07/26/2024 D/B/A COTTAGE ANTIQUE SALES COLLECTIONS ATTN: LISA DENNY 2792 ORCHARD KNOB RD ATLANTA, GA 30339 OCC039607 CULTIVATE CX KATHLEEN ROUSE 07/25/2024 KATHLEEN ROUSE LLC D/B/A CULTIVATE CX CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: KATHLEEN ROUSE KATHLEEN ROUSE LLC 643 WIND GROVE RD MARIETTA, GA 30067 OCC039573 CURATED BRAND SERVICES MARC PALMA 07/23/2024 INC D/B/A CURATED BRAND CONSULTANT SERVICE – MARKETING CURATED BRAND SERVICES SERVICES INC INC ATTN: MARC PALMA CURATED BRAND SERVICES INC 2400 HERODIAN WAY SE, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC039586 CV FUTBOL JUAN ROMERO 07/25/2024 CV ELSA FUTBALL LLC D/B/A CV FUTBOL SPORTING GOODS ATTN: JUAN ROMERO CV ELSA FUTBALL LLC 455 PAT MELL RD, 132 MARIETTA, GA 30060 OCC039568 DIMELLO FLOORING LLC GILDASIO DE MELLO 07/22/2024 DIMELLO FLOORING LLC D/B/A DIMELLO FLOORING FLOOR COVERING CONTRACTOR LLC (FLOORING) ATTN: GILDASIO DE MELLO DIMELLO FLOORING LLC 2550 AKERS MILL RD, J29 ATLANTA, GA 30339 OCC039598 ELEVEN STEPS TAMALYN JAMES 07/26/2024 GRANNISAN JAMES D/B/A ELEVEN STEPS CONSULTANT – COMPUTER & DATA COMPANY LLC ATTN: TAMALYN JAMES PROCESSING GRANNISAN JAMES COMPANY LLC 3000 WINDY HILL RD STE T5 BOX 675981 MARIETTA, GA 30067 OCC039593 EMPIRE OFFICE INC PETER GASLOW 07/25/2024 EMPIRE OFFICE INC D/B/A EMPIRE OFFICE INC FURNITURE INSTALLATION CONTRACTOR ATTN: PETER GASLOW EMPIRE OFFICE INC 654 MADISON AVE 14TH FLOOR NEW YOUK, NY 10065 OCC039605 FOUR POINT PROPERTIES FOUR POINT PROPERTIES 07/25/2024 INC (GA) INC (GA) APARTMENT MANAGEMENT & FOUR POINT PROPERTIES D/B/A FOUR POINT MAINTENANCE INC (GA) PROPERTIES INC (GA) ATTN: RICHARD SCHICKEDANZ FOUR POINT PROPERTIES INC (GA) 50 MANER TERRACE ATLANTA, GA 30339 OCC039567 FRINGE BENEFITS LLC MONICA EITH 07/22/2024 FRINGE BENEFITS LLC D/B/A FRINGE BENEFITS LLC INTERIOR DESIGN ATTN: MONICA EITH FRINGE BENEFITS LLC 3675 CHATTAHOOCHEE SUMMIT DR ATLANTA, GA 30339 OCC039577 GALLERY LASHES LLC TAYLOR HEATH 07/23/2024 GALLERY LASHES LLC D/B/A GALLERY LASHES LLC COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: TAYLOR HEATH GALLERY LASHES LLC 23 FLINT RIDGE DR MABLETON, GA 30126 OCC039055 GERONA’S AUTOS JIMMY GODEX 07/25/2024 GERONA’S AUTOS LLC D/B/A GERONA’S AUTOS OFFICE SPACE RENTAL GERONA’S AUTOS LLC 21 SCOTT DR NE, SUITE 108 MARIETTA, GA 30067 OCC039590 GET RAZORED MELVIN JOHNSON 07/25/2024 BARBERSHOP D/B/A GET RAZORED BARBER SHOP GET RAZORED LLC BARBERSHOP ATTN: MELVIN L JOHNSON GET RAZORED LLC 4351 KOUSA ROAD AUSTELL, GA 30106 OCC039597 GOOD VIBE EVENT TAMALYN JAMES 07/26/2024 RENTALS D/B/A GOOD VIBE EVENT ENTERTAINMENT SERVICE GRANNISAN JAMES RENTALS COMPANY LLC ATTN: TAMALYN JAMES GRANNISAN JAMES COMPANY LLC 3000 WINDY HILL RD STE T5 BOX 675981 MARIETTA, GA 30067 OCC039583 GW GYRO AND WINGS SHIVANI JAGADALA 07/24/2024 D/B/A GW GYRO AND WINGS RESTAURANT ATTN: SHIVANI JAGADALA 4008 FALLEN LEAF CRT KENNESAW, GA 30152 OCC039588 IOQUIUM CHAD KEINANEN 07/25/2024 D/B/A IOQUIUM CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: CHAD KEINANEN 1604 OLD HUNTERS TRCE MARIETTA, GA 30062 OCC039587 JDZ PAINTING PRO LLC JOHN CASTILLO 07/24/2024 JDZ PAINTING PRO LLC D/B/A JDZ PAINTING PRO LLC PAINTING CONTRACTOR AND PAPER ATTN: JOHN B VELLAIZAC HANGING CASTILLO JDZ PAINTING PRO LLC 2401 WINDY RIDGE PKWY, STE 2419J MARIETTA, GA 30318 OCC039592 JUSTINS T-CUP & TOY JUSTIN CARITHERS 07/25/2024 PUPPIES LLC D/B/A JUSTINS T-CUP & TOY PET SHOP AND SUPPLIES JUSTINS T-CUP & TOY PUPPIES LLC PUPPIES LLC ATTN: JUSTIN DANIELS JUSTINS T-CUP & TOY PUPPIES LLC 1975 CARITHERS WAY MARIETTA, GA 30064 OCC039580 KAREN P WISE DDS LLC KAREN WISE 07/23/2024 KAREN P WISE DDS LLC D/B/A KAREN P WISE DDS DENTAL CLINIC LLC ATTN: KAREN WISE KAREN P WISE DDS LLC 199 BROOKE CHASE DALLAS, GA 30157 OCC039575 LA CENTRAL LAUNDRY MAX ADELA LANDAVERDE 07/23/2024 LLC D/B/A LA CENTRAL LAUNDRY DRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE LA CENTRAL LAUNDRY MAX MAX LLC LLC ATTN: ADELA LANDAVERDE LA CENTRAL LAUNDRY MAX LLC 1525 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008 OCC039606 LE’ZIA / HEY LINDAS TIM YATES 07/26/2024 PHENOMENAL D/B/A LE’ZIA / HEY LINDAS RESTAURANT RESTAURANT COMPANY ATTN: TIM YATES LLC PHENOMENAL RESTAURANT COMPANY LLC 5095 SOPHY DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039603 LEEDEE LOGISTICS LLC DIONNE FRANKLIN 07/26/2024 LEEDEE LOGISTICS LLC D/B/A LEEDEE LOGISTICS TRUCKING COMPANY LLC ATTN: DIONNE FRANKLIN LEEDEE LOGISTICS LLC 312 COVERED BRIDGE PL SW SMYRNA, GA 30082 OCC039578 LOST MOUNTAIN PRESS HOLLY MCCLURE 07/23/2024 D/B/A LOST MOUNTAIN PUBLISHER – BOOKS PRESS ATTN: HOLLY MCCLURE 745 CHANSON DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC039602 MERCHANTS BARBER SHOP CHARLEEN EVERETT 07/26/2024 LLC D/B/A MERCHANTS BARBER BARBER SHOP MERCHANTS BARBER SHOP SHOP LLC LLC ATTN: CHARLEEN EVERETT MERCHANTS BARBER SHOP LLC 4400 ROSWELL ROAD, SUITE 174 MARIETTA, GA 30062 CON001505 MILLER & CO LLC JOHN MILLER 07/23/2024 MILLER & CO LLC D/B/A MILLER & CO LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: JOHN MILLER REQUIRED MILLER & CO LLC 4901 HAWK TRL MARIETTA, GA 30066 OCC039569 MLK PERMIT EXPEDITER MARCUS KINDALL 07/22/2024 CONSULTING LLC D/B/A MLK PERMIT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MLK PERMIT EXPEDITER EXPEDITER CONSULTING LLC CONSULTING LLC ATTN: MARCUS KINDALL MLK PERMIT EXPEDITER CONSULTING LLC 2997 VALLEY VIEW CIR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039596 OBGSOCIAL LLC OCTAVIA BROWN 07/26/2024 OBGSOCIAL LLC D/B/A OBGSOCIAL LLC ENTERTAINMENT SERVICE ATTN: OCTAVIA BROWN OBGSOCIAL LLC 1948 SHILOH VALLEY TRAIL KENNESAW, GA 30144 OCC039585 ONE GUY AND A TAPE THOMAS LARSON 07/25/2024 MEASURE LLC D/B/A ONE GUY AND A TAPE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ONE GUY AND A TAPE MEASURE LLC MEASURE LLC ATTN: THOMAS LARSON ONE GUY AND A TAPE MEASURE LLC 3317 HACKMATACK DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC039576 ONE ON ONE PERSONAL YVONNE RILEY 07/23/2024 CARE LLC D/B/A ONE ON ONE HEALTH AND ALLIED SERVICES ONE ON ONE PERSONAL PERSONAL CARE LLC CARE LLC ATTN: YVONNE RILEY ONE ON ONE PERSONAL CARE LLC 3100 INTERSTATE NORTH PKWY, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC039571 POLISH POSH NAIL & THUY TIEN CAO 07/23/2024 BEAUTY BAR LLC D/B/A POLISH POSH NAIL & BEAUTY SHOP POLISH POSH NAIL & BEAUTY BAR LLC BEAUTY BAR LLC ATTN: THUY TIEN CAO POLISH POSH NAIL & BEAUTY BAR LLC 3621 VININGS SLOPE SE, STE 1115 ATLANTA, GA 30339 OCC039594 PREMIER PLACEMENTS PREMIER PLACEMENTS LLC DONALD WEIDLER JRD/B/A PREMIER PLACEMENTS 07/26/2024EMPLOYMENT AGENCY ATTN: DONALD WEIDLER JR PREMIER PLACEMENTS LLC 1595 PEACHTREE PKWY, STE204-214CUMMING, GA 30041 OCC039565 R & E MOTORS SALES LLC R & E MOTORS SALES LLC SANDRA REYESD/B/A R & E MOTORS SALES LLCATTN: SANDRA REYESR & E MOTORS SALES LLC 5527 SYLVANIA DR SE MABLETON, GA 30126 07/22/2024AUTO DEALER – USED CARS ONLY OCC039604 ROADSTER LOGISTICS LLC ROADSTER LOGISTICS LLC DIONNE FRANKLIND/B/A ROADSTER LOGISTICS LLCATTN: DIONNE FRANKLIN ROADSTER LOGISTICS LLC 312 COVERED BRIDGE PL SW SMYRNA, GA 30082 07/26/2024TRUCKING COMPANY OCC039601 SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC WLADEMY QUEIROZD/B/A SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLCATTN: WLADEMY QUEIROZ SCINERGY NATURAL INTELLIGENCE LLC2764 KOZY CRT NE MARIETTA, GA 30067 07/26/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE OCC039572 SIGNATURE NAIL SPA SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLC SANG PHAMD/B/A SIGNATURE NAIL SPA ATTN: SANG PHAM SIGNATURE NAIL SPA BY NEW YORK STYLE LLC3895 CHEROKEE ST NW, STE220KENNESAW, GA 30144 07/23/2024BEAUTY SHOP OCC039579 TASTY FOOD CORNER GHULAM ABBAS 07/23/2024 GLOBAL XPRESS LLC D/B/A TASTY FOOD CORNER RESTAURANT ATTN: GHULAM ABBAS GLOBAL XPRESS LLC 2359 WINDY HILL RD, STE 200 MARIETTA, GA 30067 OCC039566 THE UPS STORE #1998 TRINA TARATSAS 07/22/2024 TZC SERVICES INC D/B/A THE UPS STORE #1998 MAIL CENTER ATTN: TRINA TARATSAS TZC SERVICES INC 3969 WALKERS RIDGE COURT DACULA, GA 30019 OCC039600 TRANSITION SUCCESS LINDSAY HILL 07/26/2024 CENTER INC D/B/A TRANSITION SUCCESS HEALTH AND ALLIED SERVICES TRANSITION SUCCESS CENTER INC CENTER INC ATTN: LINDSAY HILL TRANSITION SUCCESS CENTER INC 506 MELODY PLACE WOODSTOCK, GA 30188 CON001506 VISIONARY HOMES LLC DWIGHT ROBINSON 07/26/2024 VISIONARY HOMES LLC D/B/A VISIONARY HOMES LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: DWIGHT ROBINSON REQUIRED VISIONARY HOMES LLC 3926 WEST LANE DRIVE SMYRNA, GA 30080

To download the original complete PDF of the listings, follow this link.