51 new businesses licensed by Cobb County during the week ending Friday, July 5, 2024.

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 5, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039467
|1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
|ASHKAN HODGE D/B/A 1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
ATTN: ASHKAN HODGE
1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
4651 ROSWELL RD, BLDG I-803
ATLANTA, GA 30342
|07/02/2024
DRIVER TRAINING SCHOOL
|OCC039483
|1-800-GOT-JUNK?
PEACH TREE DREAM TEAM LLC
|DYLAN KEHR
D/B/A 1-800-GOT-JUNK? ATTN: DYLAN KEHR
PEACH TREE DREAM TEAM LLC
4938 S ATLANTA RD, STE 100
ATLANTA, GA 30339
|07/03/2024
GARBAGE COLLECTION
|OCC039463
|A4DABLES READY TO WEAR A4DABLES LLC
|OYINADE OGUNBODE
D/B/A A4DABLES READY TO WEAR
ATTN: OYINADE D OGUNBODE
|07/02/2024
CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|A4DABLES LLC 1801 KILLARNEY DR
MARIETTA, GA 30008
|OCC039458
|AB MAID SERVICES LLC AB MAID SERVICES LLC
|ARILMA AMORIM
D/B/A AB MAID SERVICES LLC ATTN: ARILMA AMORIM
AB MAID SERVICES LLC PO BOX 2612
WOODSTOCK, GA 30188
|07/01/2024
JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
|CON001500
|ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INC
|SCOTT LOSKA
D/B/A ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ATTN: SCOTT LOSKA ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INC 3386 PREAKNESS CT
MARIETTA, GA 30062
|07/03/2024
LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION)
|OCC039464
|B.F.J. FOTUNE FINDER
|BEVERLY JENNINGS
D/B/A B.F.J. FOTUNE FINDER ATTN: BEVERLY JENNINGS 1636 CUMBERLAND CLUB RD MARIETTA, GA 30008
|07/02/2024
CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|OCC039454
|BEAUTY BOX XBB LLC
|BRITTANY BROWN
|07/01/2024
|BEAUTY BOX XBB LLC
|D/B/A BEAUTY BOX XBB LLC
|WIG SHOP
|ATTN: BRITTANY BROWN
|BEAUTY BOX XBB LLC
|2209 POLAR ROCK AVE SW
|ATLANTA, GA 30315
|OCC039448
|BOARDS & BOURBON LLC
|STEPHEN HOHMAN
|07/01/2024
|BOARDS & BOURBON LLC
|D/B/A BOARDS & BOURBON
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: STEPHEN HOHMAN
|BOARDS & BOURBON LLC
|583 FARMBROOK TRAIL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039492
|CONDOR HEATING AN A/C
|FONTUS LAGUERRE
|07/05/2024
|HOME REPAIRS
|D/B/A CONDOR HEATING AN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONDOR HEATING A/C INC
|A/C HOME REPAIRS
|ATTN: FONTUS LAGUERRE
|CONDOR HEATING A/C INC
|1698 AIRCRAFT DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039450
|DRM BUILDERS
|ROY DANIEL
|07/01/2024
|RMD WORLD WIDE CORP
|D/B/A DRM BUILDERS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: ROY DANIEL
|RMD WORLD WIDE CORP
|4960 HIRAM LITHIA SPRINGS
|RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039459
|EVY K BAKERY LLC
|ASHLEY SHELNUTT
|07/01/2024
|EVY K BAKERY LLC
|D/B/A EVY K BAKERY LLC
|COTTAGE FOOD
|ATTN: ASHLEY SHELNUTT
|EVY K BAKERY LLC
|3331 LYNHURST DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039457
|EVY K PACKAGING LLC
|ASHLEY SHELNUTT
|07/01/2024
|EVY K PACKAGING LLC
|D/B/A EVY K PACKAGING LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: EVY K PACKAGING LLC
|EVY K PACKAGING LLC
|3331 LYNHURST DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039446
|FREEZIE SHAVED ICE LLC
|SOMONTA JOYE
|07/01/2024
|FREEZIE SHAVED ICE LLC
|D/B/A FREEZIE SHAVED ICE
|MOBILE FOOD VENDOR
|LLC
|ATTN: SOMONTA JOYE
|FREEZIE SHAVED ICE LLC
|115 COUNTRY SIDE LANE
|COVINGTON, GA 30016
|OCC039479
|HAIR WORLD SALON 2 LLC
|SHANA HINTON
|07/03/2024
|HAIR WORLD SALON 2 LLC
|D/B/A HAIR WORLD SALON 2
|BEAUTY SHOP
|LLC
|ATTN: SHANA HINTON
|HAIR WORLD SALON 2 LLC
|PO BOX 115539
|ATLANTA, GA 30310
|OCC039460
|HOLISTIC HEALTH &
|DAWN CUNNINGHAM
|07/02/2024
|WELLNESS
|D/B/A HOLISTIC HEALTH &
|GIFT SHOP
|HOLISTIC HEALTH &
|WELLNESS
|WELLNESS SE LLC
|ATTN: DAWN CUNNINGHAM
|HOLISTIC HEALTH &
|WELLNESS SE LLC
|4089 CHRISTACY WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039495
|IML CORP
|FRANK MYERS
|07/05/2024
|IMLCORP LLC
|D/B/A IML CORP
|MANUFACTURER – ELECTRONIC
|ATTN: FRANK MYERS
|EQUIPMENT & COMPONENTS
|IMLCORP LLC
|PO BOX 2408
|KENNESAW, GA 30156
|BLR003383
|IT’S ALL ABOUT YOU
|WANDAH KAY-JOHNSON
|07/05/2024
|CORPORATE CHAIR &
|D/B/A IT’S ALL ABOUT YOU
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|TABLE MASSAGE
|CORPORATE CHAIR & TABLE
|MASSAGE
|ATTN: WANDAH KAY-
|JOHNSON
|P.O. BOX 91708
|LOS ANGELES, CA 90009
|OCC039477
|IVY COMMONS
|CALEY PINSON
|07/03/2024
|GA IVY COMMONS LLC
|D/B/A IVY COMMONS
|APARTMENT RENTAL
|ATTN: CALEY PINSON
|GA IVY COMMONS LLC
|3555 AUSTELL RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039455
|J & M FIRE PROTECTION
|JOSE LARA
|07/01/2024
|LLC
|D/B/A J & M FIRE
|FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
|J & M FIRE PROTECTION
|PROTECTION LLC
|LLC
|ATTN: JOSE ANTONIO LARA
|J & M FIRE PROTECTION LLC
|2610 OLIVE SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039453
|JADE TRANSPORTATION
|ELLIS DAVIS
|07/01/2024
|ADVISORS
|D/B/A JADE
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|JADE TRANSPORTATION
|TRANSPORTATION ADVISORS
|ADVISORS LLC
|ATTN: ELLIS DAVIS
|JADE TRANSPORTATION
|ADVISORS LLC
|800 BATTERY AVE, SUITE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039456
|KL PRESTIGE ROOFING LLC
|SHAWN HENDRICKS
|07/01/2024
|KL PRESTIGE ROOFING LLC
|D/B/A KL PRESTIGE ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: SHAWN HENDRICKS
|KL PRESTIGE ROOFING LLC
|3300 PEACHTREE STREET,
|SUITE CS2/5009
|ATLANTA, GA 30308
|ALC003408
|LITTLE SHOP RITE
|ARPITKUMAR PATEL
|07/05/2024
|LITTLE SHOP RITE LLC
|D/B/A LITTLE SHOP RITE
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: ARPITKUMAR PATEL
|LITTLE SHOP RITE LLC
|470 MANOR OAK LN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039480
|LOVE JONES GLOW SKIN
|ERICA JONES
|07/03/2024
|D/B/A LOVE JONES GLOW
|ESTHETICIAN
|SKIN
|ATTN: ERICA JONES
|3000 WINDY HILL ROAD,
|SUITE 114
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039462
|MARTIN COMPOSITE
|ROBERT MARTIN
|07/02/2024
|CUNSULTING
|D/B/A MARTIN COMPOSITE
|WHOLESALE – INDUSTRIAL MACHINERY
|MARTIN COMPOSITE
|CUNSULTING
|AND EQUIPMENT
|CUNSULTING LLC
|ATTN: ROBERT MARTIN
|MARTIN COMPOSITE
|CUNSULTING LLC
|1201 W PEACHTREE ST NW,
|2625
|ATLANTA, GA 30309
|OCC039465
|NEXTDAY ACCESS NORTH
|JOHN SULLIVAN
|07/02/2024
|ATLANTA METRO
|D/B/A NEXTDAY ACCESS
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|BEARHAVEN HOLDINGS LLC
|NORTH ATLANTA METRO
|SUPPLIES
|ATTN: JOHN SULLIVAN
|BEARHAVEN HOLDINGS LLC
|5085 HAMPTON FARMS DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039493
|SALLY BEAUTY SUPPLY
|DENISE PAULONIS
|07/03/2024
|10762
|D/B/A SALLY BEAUTY
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|SALLY BEAUTY SUPPLY LLC
|SUPPLY 10762
|SALLY BEAUTY SUPPLY LLC
|PO BOX 90220
|DENTON, TX 76202
|OCC039474
|SAM THE CONCRETE MAN
|RUSSELL GREEN
|07/03/2024
|ATL WEST INC
|D/B/A SAM THE CONCRETE
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|MAN
|ATTN: RUSSELL D GREEN
|ATL WEST INC
|4021 BRAMBLE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039445
|SAPPHARI FE’ FACIAL SPA &
|ANGIEL CRUZ
|07/01/2024
|BEAUTY BAR
|D/B/A SAPPHARI FE’ FACIAL
|ESTHETICIAN
|SAPPHARI FE’ LASH LLC
|SPA & BEAUTY BAR
|ATTN: ANGIEL CRUZ
|SAPPHARI FE’ LASH LLC
|8065 WEBB ROAD
|RIVERDALE, GA 30274
|OCC039470
|SOFTWAVE TRT
|CHRIS JOHANSEN
|07/03/2024
|SOFTWAVE TISSUE
|D/B/A SOFTWAVE TRT
|INDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR
|REGENERATION
|ATTN: CHRIS JOHANSEN
|TECHNOLOGIES LLC
|SOFTWAVE TISSUE
|REGENERATION
|TECHNOLOGIES LLC
|3005 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, SUITE 300
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039461
|TAMIZ MEANS CLEAN
|SETAREH TABRIZI
|07/02/2024
|D/B/A TAMIZ MEANS CLEAN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: SETAREH TABRIZI
|& CONSTRUCTION RELATED
|1840 ALLGOOD ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039481
|THE FINE VEGAN LADY LLC
|SHANIKA GRANT
|07/03/2024
|THE FINE VEGAN LADY LLC
|D/B/A THE FINE VEGAN LADY
|CATERING SERVICE
|LLC
|ATTN: SHANIKA GRANT
|THE FINE VEGAN LADY LLC
|172 GREYSTONE CIRCLE
|HIRAM, GA 30141
|OCC039468
|THE PEDIATRIC BRAIN
|TAMMY BATES
|07/01/2024
|TUMOR FOUNDATION OF
|D/B/A THE PEDIATRIC BRAIN
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|THE UNITED STATES INC
|TUMOR FOUNDATION OF THE
|PROFIT)
|UNITED STATES INC
|380 KNOLLWOOD ST, STE H
|#125
|WINSTON SALEM, NC 27103
|OCC039451
|UNMARKED AESTHETICS
|TAIJA TOWNSEND
|07/01/2024
|UNMARKED AESTHETICS
|D/B/A UNMARKED
|ESTHETICIAN
|LLC
|AESTHETICS
|ATTN: TAIJA TOWNSEND
|UNMARKED AESTHETICS LLC
|8315 MOSSYBROOK LN
|DOUGLASVILLE, GA 30135
|OCC039449
|VEGAS SMOKE SHOP
|TABREZ ALI
|07/02/2024
|855 MARIETTA LLC
|D/B/A VEGAS SMOKE SHOP
|TOBACCO & CIGAR STORE
|855 MARIETTA LLC
|855 S COBB DR SE, SUITE 109
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039482
|WELLSTAR CARDIOLOGY
|CHELSEA LUTZ
|07/02/2024
|EAST COBB HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|CARDIOLOGY EAST COBB
|PROFIT)
|GROUP LLC
|HEALTH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039472
|WELLSTAR COLORECTAL
|WELLSTAR COLORECTAL
|07/02/2024
|SURGERY EAST COBB
|SURGERY EAST CO
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|COLORECTAL SURGERY
|GROUP LLC
|EAST COBB HEALTH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039476
|WELLSTAR NEUROLOGY
|WELLSTAR NEUROLOGY
|07/02/2024
|STROKE EAST COBB
|STROKE EAST COBB
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|NEUROLOGY STROKE EAST
|GROUP LLC
|COBB HEALTH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039475
|WELLSTAR
|WELLSTAR NEUROSURGERY
|07/02/2024
|NEUROSURGERY EAST
|EAST COBB HEA
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COBB HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|NEUROSURGERY EAST COBB
|GROUP LLC
|HEALTH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039486
|WELLSTAR ORTHOPEDICS
|CANDICE SAUNDERS
|07/02/2024
|AND SPORTS MEDICINE
|D/B/A WELLSTAR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ACWORTH HEALTH PARK
|ORTHOPEDICS AND SPORTS
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|MEDICINE ACWORTH HEALTH
|GROUP LLC
|PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039473
|WELLSTAR ORTHOPEDICS
|WELLSTAR ORTHOPEDICS
|07/02/2024
|AND SPORTS MEDICINE
|AND SPORTS MED
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|EAST COBB HELATH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|ORTHOPEDICS AND SPORTS
|GROUP LLC
|MEDICINE EAST COBB
|HELATH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039471
|WELLSTAR PAIN MEDICINE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|07/02/2024
|EAST COBB HEALTH PARK
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR PAIN
|PROFIT)
|GROUP LLC
|MEDICINE EAST COBB
|HEALTH PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039485
|WELLSTAR PEDIATRIC
|CANDICE SAUNDERS
|07/02/2024
|UROLOGY BARRETT
|D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|PARKWAY
|UROLOGY BARRETT
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|PARKWAY
|GROUP LLC
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039488
|WELLSTAR PEDIATRIC
|CAMERON GLENN
|07/02/2024
|BEHAVIOR HEALTH EAST
|D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COBB
|BEHAVIOR HEALTH EAST
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|COBB
|GROUP LLC
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039491
|WELLSTAR PEDIATRIC
|WELLSTAR PEDIATRIC
|07/03/2024
|CENTER FOR
|CENTER FOR CARDI
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CARDIOVASCULAR CARE
|D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC
|PROFIT)
|BARRETT PARKWAY
|CENTER FOR
|WELLSTAR MEDICAL
|CARDIOVASCULAR CARE
|GROUP LLC
|BARRETT PARKWAY
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039487
|WELLSTAR PEDIATRIC
|CANDICE SAUNDERS
|07/02/2024
|ORTHOPEDICS SURGERY
|D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ACWORTH HEALTH PARK
|ORTHOPEDICS SURGERY
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|ACWORTH HEALTH PARK
|GROUP LLC
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039490
|WELLSTAR PEDIATRICS
|WELLSTAR PEDIATRICS
|07/03/2024
|AFTER HOURS
|AFTER HOURS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|GROUP LLC
|PEDIATRICS AFTER HOURS
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039489
|WELLSTAR PEDIATRICS
|WELLSTAR PEDIATRICS
|07/02/2024
|ORTHOPEDICS SURGERY
|ORTHOPEDICS SUR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|KENNESAW
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|PEDIATRICS ORTHOPEDICS
|GROUP LLC
|SURGERY KENNESAW
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039469
|WELLSTAR
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|07/02/2024
|RHEUMATOLOGY EAST
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COBB HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|RHEUMATOLOGY EAST COBB
|GROUP LLC
|HEALTH PARK
|(770)420-1690
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039494
|WELLSTAR
|TONY CHAVIS
|07/03/2024
|UROGYNECOLOGY
|D/B/A WELLSTAR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|PAULDING
|UROGYNECOLOGY PAULDING
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|GROUP LLC
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039478
|WINSTON WOLF PC LLC
|CATHERINE MOBLEY
|07/02/2024
|WINSTON WOLF PC LLC
|D/B/A WINSTON WOLF PC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: CATHERINE MOBLEY
|WINSTON WOLF PC LLC
|6300 POWERS FERRY RD,
|STE 600-146
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039466
|WORKWELL NEXUS LLC
|LORI ENNIS
|07/02/2024
|WORKWELL NEXUS LLC
|D/B/A WORKWELL NEXUS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: LORI ENNIS
|WORKWELL NEXUS LLC
|25 PIONEER TRL SE
|MARIETTA, GA 30068
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