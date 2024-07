51 new businesses licensed by Cobb County during the week ending Friday, July 5, 2024.

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 5, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039467 1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC

1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC ASHKAN HODGE D/B/A 1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC

ATTN: ASHKAN HODGE

1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC

4651 ROSWELL RD, BLDG I-803

ATLANTA, GA 30342 07/02/2024

DRIVER TRAINING SCHOOL OCC039483 1-800-GOT-JUNK?

PEACH TREE DREAM TEAM LLC DYLAN KEHR

D/B/A 1-800-GOT-JUNK? ATTN: DYLAN KEHR

PEACH TREE DREAM TEAM LLC

4938 S ATLANTA RD, STE 100

ATLANTA, GA 30339 07/03/2024

GARBAGE COLLECTION OCC039463 A4DABLES READY TO WEAR A4DABLES LLC OYINADE OGUNBODE

D/B/A A4DABLES READY TO WEAR

ATTN: OYINADE D OGUNBODE 07/02/2024

CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL A4DABLES LLC 1801 KILLARNEY DR

MARIETTA, GA 30008 OCC039458 AB MAID SERVICES LLC AB MAID SERVICES LLC ARILMA AMORIM

D/B/A AB MAID SERVICES LLC ATTN: ARILMA AMORIM

AB MAID SERVICES LLC PO BOX 2612

WOODSTOCK, GA 30188 07/01/2024

JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED CON001500 ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INC SCOTT LOSKA

D/B/A ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ATTN: SCOTT LOSKA ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INC 3386 PREAKNESS CT

MARIETTA, GA 30062 07/03/2024

LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION) OCC039464 B.F.J. FOTUNE FINDER BEVERLY JENNINGS

D/B/A B.F.J. FOTUNE FINDER ATTN: BEVERLY JENNINGS 1636 CUMBERLAND CLUB RD MARIETTA, GA 30008 07/02/2024

CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT OCC039454 BEAUTY BOX XBB LLC BRITTANY BROWN 07/01/2024 BEAUTY BOX XBB LLC D/B/A BEAUTY BOX XBB LLC WIG SHOP ATTN: BRITTANY BROWN BEAUTY BOX XBB LLC 2209 POLAR ROCK AVE SW ATLANTA, GA 30315 OCC039448 BOARDS & BOURBON LLC STEPHEN HOHMAN 07/01/2024 BOARDS & BOURBON LLC D/B/A BOARDS & BOURBON HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: STEPHEN HOHMAN BOARDS & BOURBON LLC 583 FARMBROOK TRAIL KENNESAW, GA 30144 OCC039492 CONDOR HEATING AN A/C FONTUS LAGUERRE 07/05/2024 HOME REPAIRS D/B/A CONDOR HEATING AN HANDY MAN – NO STATE LICENSE CONDOR HEATING A/C INC A/C HOME REPAIRS ATTN: FONTUS LAGUERRE CONDOR HEATING A/C INC 1698 AIRCRAFT DR MARIETTA, GA 30060 OCC039450 DRM BUILDERS ROY DANIEL 07/01/2024 RMD WORLD WIDE CORP D/B/A DRM BUILDERS HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: ROY DANIEL RMD WORLD WIDE CORP 4960 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039459 EVY K BAKERY LLC ASHLEY SHELNUTT 07/01/2024 EVY K BAKERY LLC D/B/A EVY K BAKERY LLC COTTAGE FOOD ATTN: ASHLEY SHELNUTT EVY K BAKERY LLC 3331 LYNHURST DR MARIETTA, GA 30062 OCC039457 EVY K PACKAGING LLC ASHLEY SHELNUTT 07/01/2024 EVY K PACKAGING LLC D/B/A EVY K PACKAGING LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: EVY K PACKAGING LLC EVY K PACKAGING LLC 3331 LYNHURST DR MARIETTA, GA 30062 OCC039446 FREEZIE SHAVED ICE LLC SOMONTA JOYE 07/01/2024 FREEZIE SHAVED ICE LLC D/B/A FREEZIE SHAVED ICE MOBILE FOOD VENDOR LLC ATTN: SOMONTA JOYE FREEZIE SHAVED ICE LLC 115 COUNTRY SIDE LANE COVINGTON, GA 30016 OCC039479 HAIR WORLD SALON 2 LLC SHANA HINTON 07/03/2024 HAIR WORLD SALON 2 LLC D/B/A HAIR WORLD SALON 2 BEAUTY SHOP LLC ATTN: SHANA HINTON HAIR WORLD SALON 2 LLC PO BOX 115539 ATLANTA, GA 30310 OCC039460 HOLISTIC HEALTH & DAWN CUNNINGHAM 07/02/2024 WELLNESS D/B/A HOLISTIC HEALTH & GIFT SHOP HOLISTIC HEALTH & WELLNESS WELLNESS SE LLC ATTN: DAWN CUNNINGHAM HOLISTIC HEALTH & WELLNESS SE LLC 4089 CHRISTACY WAY MARIETTA, GA 30066 OCC039495 IML CORP FRANK MYERS 07/05/2024 IMLCORP LLC D/B/A IML CORP MANUFACTURER – ELECTRONIC ATTN: FRANK MYERS EQUIPMENT & COMPONENTS IMLCORP LLC PO BOX 2408 KENNESAW, GA 30156 BLR003383 IT’S ALL ABOUT YOU WANDAH KAY-JOHNSON 07/05/2024 CORPORATE CHAIR & D/B/A IT’S ALL ABOUT YOU HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED TABLE MASSAGE CORPORATE CHAIR & TABLE MASSAGE ATTN: WANDAH KAY- JOHNSON P.O. BOX 91708 LOS ANGELES, CA 90009 OCC039477 IVY COMMONS CALEY PINSON 07/03/2024 GA IVY COMMONS LLC D/B/A IVY COMMONS APARTMENT RENTAL ATTN: CALEY PINSON GA IVY COMMONS LLC 3555 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30060 OCC039455 J & M FIRE PROTECTION JOSE LARA 07/01/2024 LLC D/B/A J & M FIRE FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE J & M FIRE PROTECTION PROTECTION LLC LLC ATTN: JOSE ANTONIO LARA J & M FIRE PROTECTION LLC 2610 OLIVE SPRINGS RD MARIETTA, GA 30060 OCC039453 JADE TRANSPORTATION ELLIS DAVIS 07/01/2024 ADVISORS D/B/A JADE AUTO DEALER – USED CARS ONLY JADE TRANSPORTATION TRANSPORTATION ADVISORS ADVISORS LLC ATTN: ELLIS DAVIS JADE TRANSPORTATION ADVISORS LLC 800 BATTERY AVE, SUITE 100 ATLANTA, GA 30339 OCC039456 KL PRESTIGE ROOFING LLC SHAWN HENDRICKS 07/01/2024 KL PRESTIGE ROOFING LLC D/B/A KL PRESTIGE ROOFING ROOFING CONTRACTOR LLC ATTN: SHAWN HENDRICKS KL PRESTIGE ROOFING LLC 3300 PEACHTREE STREET, SUITE CS2/5009 ATLANTA, GA 30308 ALC003408 LITTLE SHOP RITE ARPITKUMAR PATEL 07/05/2024 LITTLE SHOP RITE LLC D/B/A LITTLE SHOP RITE CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: ARPITKUMAR PATEL LITTLE SHOP RITE LLC 470 MANOR OAK LN MARIETTA, GA 30067 OCC039480 LOVE JONES GLOW SKIN ERICA JONES 07/03/2024 D/B/A LOVE JONES GLOW ESTHETICIAN SKIN ATTN: ERICA JONES 3000 WINDY HILL ROAD, SUITE 114 MARIETTA, GA 30067 OCC039462 MARTIN COMPOSITE ROBERT MARTIN 07/02/2024 CUNSULTING D/B/A MARTIN COMPOSITE WHOLESALE – INDUSTRIAL MACHINERY MARTIN COMPOSITE CUNSULTING AND EQUIPMENT CUNSULTING LLC ATTN: ROBERT MARTIN MARTIN COMPOSITE CUNSULTING LLC 1201 W PEACHTREE ST NW, 2625 ATLANTA, GA 30309 OCC039465 NEXTDAY ACCESS NORTH JOHN SULLIVAN 07/02/2024 ATLANTA METRO D/B/A NEXTDAY ACCESS WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & BEARHAVEN HOLDINGS LLC NORTH ATLANTA METRO SUPPLIES ATTN: JOHN SULLIVAN BEARHAVEN HOLDINGS LLC 5085 HAMPTON FARMS DRIVE MARIETTA, GA 30068 OCC039493 SALLY BEAUTY SUPPLY DENISE PAULONIS 07/03/2024 10762 D/B/A SALLY BEAUTY COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL SALLY BEAUTY SUPPLY LLC SUPPLY 10762 SALLY BEAUTY SUPPLY LLC PO BOX 90220 DENTON, TX 76202 OCC039474 SAM THE CONCRETE MAN RUSSELL GREEN 07/03/2024 ATL WEST INC D/B/A SAM THE CONCRETE CONSTRUCTION MANAGEMENT MAN ATTN: RUSSELL D GREEN ATL WEST INC 4021 BRAMBLE CT MARIETTA, GA 30062 OCC039445 SAPPHARI FE’ FACIAL SPA & ANGIEL CRUZ 07/01/2024 BEAUTY BAR D/B/A SAPPHARI FE’ FACIAL ESTHETICIAN SAPPHARI FE’ LASH LLC SPA & BEAUTY BAR ATTN: ANGIEL CRUZ SAPPHARI FE’ LASH LLC 8065 WEBB ROAD RIVERDALE, GA 30274 OCC039470 SOFTWAVE TRT CHRIS JOHANSEN 07/03/2024 SOFTWAVE TISSUE D/B/A SOFTWAVE TRT INDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR REGENERATION ATTN: CHRIS JOHANSEN TECHNOLOGIES LLC SOFTWAVE TISSUE REGENERATION TECHNOLOGIES LLC 3005 CHASTAIN MEADOWS PKWY, SUITE 300 MARIETTA, GA 30066 OCC039461 TAMIZ MEANS CLEAN SETAREH TABRIZI 07/02/2024 D/B/A TAMIZ MEANS CLEAN JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: SETAREH TABRIZI & CONSTRUCTION RELATED 1840 ALLGOOD ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC039481 THE FINE VEGAN LADY LLC SHANIKA GRANT 07/03/2024 THE FINE VEGAN LADY LLC D/B/A THE FINE VEGAN LADY CATERING SERVICE LLC ATTN: SHANIKA GRANT THE FINE VEGAN LADY LLC 172 GREYSTONE CIRCLE HIRAM, GA 30141 OCC039468 THE PEDIATRIC BRAIN TAMMY BATES 07/01/2024 TUMOR FOUNDATION OF D/B/A THE PEDIATRIC BRAIN CHARITABLE ORGANIZATION (NON THE UNITED STATES INC TUMOR FOUNDATION OF THE PROFIT) UNITED STATES INC 380 KNOLLWOOD ST, STE H #125 WINSTON SALEM, NC 27103 OCC039451 UNMARKED AESTHETICS TAIJA TOWNSEND 07/01/2024 UNMARKED AESTHETICS D/B/A UNMARKED ESTHETICIAN LLC AESTHETICS ATTN: TAIJA TOWNSEND UNMARKED AESTHETICS LLC 8315 MOSSYBROOK LN DOUGLASVILLE, GA 30135 OCC039449 VEGAS SMOKE SHOP TABREZ ALI 07/02/2024 855 MARIETTA LLC D/B/A VEGAS SMOKE SHOP TOBACCO & CIGAR STORE 855 MARIETTA LLC 855 S COBB DR SE, SUITE 109 MARIETTA, GA 30060 OCC039482 WELLSTAR CARDIOLOGY CHELSEA LUTZ 07/02/2024 EAST COBB HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL CARDIOLOGY EAST COBB PROFIT) GROUP LLC HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039472 WELLSTAR COLORECTAL WELLSTAR COLORECTAL 07/02/2024 SURGERY EAST COBB SURGERY EAST CO CHARITABLE ORGANIZATION (NON HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL COLORECTAL SURGERY GROUP LLC EAST COBB HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039476 WELLSTAR NEUROLOGY WELLSTAR NEUROLOGY 07/02/2024 STROKE EAST COBB STROKE EAST COBB CHARITABLE ORGANIZATION (NON HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL NEUROLOGY STROKE EAST GROUP LLC COBB HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039475 WELLSTAR WELLSTAR NEUROSURGERY 07/02/2024 NEUROSURGERY EAST EAST COBB HEA CHARITABLE ORGANIZATION (NON COBB HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL NEUROSURGERY EAST COBB GROUP LLC HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039486 WELLSTAR ORTHOPEDICS CANDICE SAUNDERS 07/02/2024 AND SPORTS MEDICINE D/B/A WELLSTAR CHARITABLE ORGANIZATION (NON ACWORTH HEALTH PARK ORTHOPEDICS AND SPORTS PROFIT) WELLSTAR MEDICAL MEDICINE ACWORTH HEALTH GROUP LLC PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039473 WELLSTAR ORTHOPEDICS WELLSTAR ORTHOPEDICS 07/02/2024 AND SPORTS MEDICINE AND SPORTS MED CHARITABLE ORGANIZATION (NON EAST COBB HELATH PARK D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL ORTHOPEDICS AND SPORTS GROUP LLC MEDICINE EAST COBB HELATH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039471 WELLSTAR PAIN MEDICINE WELLSTAR MEDICAL GROUP 07/02/2024 EAST COBB HEALTH PARK LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WELLSTAR PAIN PROFIT) GROUP LLC MEDICINE EAST COBB HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039485 WELLSTAR PEDIATRIC CANDICE SAUNDERS 07/02/2024 UROLOGY BARRETT D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC CHARITABLE ORGANIZATION (NON PARKWAY UROLOGY BARRETT PROFIT) WELLSTAR MEDICAL PARKWAY GROUP LLC WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039488 WELLSTAR PEDIATRIC CAMERON GLENN 07/02/2024 BEHAVIOR HEALTH EAST D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC CHARITABLE ORGANIZATION (NON COBB BEHAVIOR HEALTH EAST PROFIT) WELLSTAR MEDICAL COBB GROUP LLC WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039491 WELLSTAR PEDIATRIC WELLSTAR PEDIATRIC 07/03/2024 CENTER FOR CENTER FOR CARDI CHARITABLE ORGANIZATION (NON CARDIOVASCULAR CARE D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC PROFIT) BARRETT PARKWAY CENTER FOR WELLSTAR MEDICAL CARDIOVASCULAR CARE GROUP LLC BARRETT PARKWAY WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039487 WELLSTAR PEDIATRIC CANDICE SAUNDERS 07/02/2024 ORTHOPEDICS SURGERY D/B/A WELLSTAR PEDIATRIC CHARITABLE ORGANIZATION (NON ACWORTH HEALTH PARK ORTHOPEDICS SURGERY PROFIT) WELLSTAR MEDICAL ACWORTH HEALTH PARK GROUP LLC WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039490 WELLSTAR PEDIATRICS WELLSTAR PEDIATRICS 07/03/2024 AFTER HOURS AFTER HOURS CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WELLSTAR PROFIT) GROUP LLC PEDIATRICS AFTER HOURS WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039489 WELLSTAR PEDIATRICS WELLSTAR PEDIATRICS 07/02/2024 ORTHOPEDICS SURGERY ORTHOPEDICS SUR CHARITABLE ORGANIZATION (NON KENNESAW D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL PEDIATRICS ORTHOPEDICS GROUP LLC SURGERY KENNESAW WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039469 WELLSTAR WELLSTAR MEDICAL GROUP 07/02/2024 RHEUMATOLOGY EAST LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON COBB HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL RHEUMATOLOGY EAST COBB GROUP LLC HEALTH PARK (770)420-1690 WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039494 WELLSTAR TONY CHAVIS 07/03/2024 UROGYNECOLOGY D/B/A WELLSTAR CHARITABLE ORGANIZATION (NON PAULDING UROGYNECOLOGY PAULDING PROFIT) WELLSTAR MEDICAL WELLSTAR MEDICAL GROUP GROUP LLC LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039478 WINSTON WOLF PC LLC CATHERINE MOBLEY 07/02/2024 WINSTON WOLF PC LLC D/B/A WINSTON WOLF PC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: CATHERINE MOBLEY WINSTON WOLF PC LLC 6300 POWERS FERRY RD, STE 600-146 ATLANTA, GA 30339 OCC039466 WORKWELL NEXUS LLC LORI ENNIS 07/02/2024 WORKWELL NEXUS LLC D/B/A WORKWELL NEXUS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: LORI ENNIS WORKWELL NEXUS LLC 25 PIONEER TRL SE MARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from the Cobb County website, with the complete information intact.