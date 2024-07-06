51 new businesses licensed by Cobb County during the week ending Friday, July 5, 2024.

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 6, 2024

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 5, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0394671 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC		ASHKAN HODGE D/B/A 1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
ATTN: ASHKAN HODGE
1 ACT DRIVING SCHOOLS LLC
4651 ROSWELL RD, BLDG I-803
ATLANTA, GA 30342		07/02/2024
DRIVER TRAINING SCHOOL
OCC0394831-800-GOT-JUNK?
PEACH TREE DREAM TEAM LLC		DYLAN KEHR
D/B/A 1-800-GOT-JUNK? ATTN: DYLAN KEHR
PEACH TREE DREAM TEAM LLC
4938 S ATLANTA RD, STE 100
ATLANTA, GA 30339		07/03/2024
GARBAGE COLLECTION
OCC039463A4DABLES READY TO WEAR A4DABLES LLCOYINADE OGUNBODE
D/B/A A4DABLES READY TO WEAR
ATTN: OYINADE D OGUNBODE		07/02/2024
CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
A4DABLES LLC 1801 KILLARNEY DR
MARIETTA, GA 30008
OCC039458AB MAID SERVICES LLC AB MAID SERVICES LLCARILMA AMORIM
D/B/A AB MAID SERVICES LLC ATTN: ARILMA AMORIM
AB MAID SERVICES LLC PO BOX 2612
WOODSTOCK, GA 30188		07/01/2024
JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
CON001500ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INCSCOTT LOSKA
D/B/A ALTERNATIVE COMMUNICATIONS ATTN: SCOTT LOSKA ALTERNATIVE COMMUNICATIONS INC 3386 PREAKNESS CT
MARIETTA, GA 30062		07/03/2024
LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION)
OCC039464B.F.J. FOTUNE FINDERBEVERLY JENNINGS
D/B/A B.F.J. FOTUNE FINDER ATTN: BEVERLY JENNINGS 1636 CUMBERLAND CLUB RD MARIETTA, GA 30008		07/02/2024
CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
OCC039454BEAUTY BOX XBB LLCBRITTANY BROWN07/01/2024
BEAUTY BOX XBB LLCD/B/A BEAUTY BOX XBB LLCWIG SHOP
ATTN: BRITTANY BROWN
BEAUTY BOX XBB LLC
2209 POLAR ROCK AVE SW
ATLANTA, GA 30315
OCC039448BOARDS & BOURBON LLCSTEPHEN HOHMAN07/01/2024
BOARDS & BOURBON LLCD/B/A BOARDS & BOURBONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: STEPHEN HOHMAN
BOARDS & BOURBON LLC
583 FARMBROOK TRAIL
KENNESAW, GA 30144
OCC039492CONDOR HEATING AN A/CFONTUS LAGUERRE07/05/2024
HOME REPAIRSD/B/A CONDOR HEATING ANHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONDOR HEATING A/C INCA/C HOME REPAIRS
ATTN: FONTUS LAGUERRE
CONDOR HEATING A/C INC
1698 AIRCRAFT DR
MARIETTA, GA 30060
OCC039450DRM BUILDERSROY DANIEL07/01/2024
RMD WORLD WIDE CORPD/B/A DRM BUILDERSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ROY DANIEL
RMD WORLD WIDE CORP
4960 HIRAM LITHIA SPRINGS
RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039459EVY K BAKERY LLCASHLEY SHELNUTT07/01/2024
EVY K BAKERY LLCD/B/A EVY K BAKERY LLCCOTTAGE FOOD
ATTN: ASHLEY SHELNUTT
EVY K BAKERY LLC
3331 LYNHURST DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039457EVY K PACKAGING LLCASHLEY SHELNUTT07/01/2024
EVY K PACKAGING LLCD/B/A EVY K PACKAGING LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: EVY K PACKAGING LLC
EVY K PACKAGING LLC
3331 LYNHURST DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039446FREEZIE SHAVED ICE LLCSOMONTA JOYE07/01/2024
FREEZIE SHAVED ICE LLCD/B/A FREEZIE SHAVED ICEMOBILE FOOD VENDOR
LLC
ATTN: SOMONTA JOYE
FREEZIE SHAVED ICE LLC
115 COUNTRY SIDE LANE
COVINGTON, GA 30016
OCC039479HAIR WORLD SALON 2 LLCSHANA HINTON07/03/2024
HAIR WORLD SALON 2 LLCD/B/A HAIR WORLD SALON 2BEAUTY SHOP
LLC
ATTN: SHANA HINTON
HAIR WORLD SALON 2 LLC
PO BOX 115539
ATLANTA, GA 30310
OCC039460HOLISTIC HEALTH &DAWN CUNNINGHAM07/02/2024
WELLNESSD/B/A HOLISTIC HEALTH &GIFT SHOP
HOLISTIC HEALTH &WELLNESS
WELLNESS SE LLCATTN: DAWN CUNNINGHAM
HOLISTIC HEALTH &
WELLNESS SE LLC
4089 CHRISTACY WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC039495IML CORPFRANK MYERS07/05/2024
IMLCORP LLCD/B/A IML CORPMANUFACTURER – ELECTRONIC
ATTN: FRANK MYERSEQUIPMENT & COMPONENTS
IMLCORP LLC
PO BOX 2408
KENNESAW, GA 30156
BLR003383IT’S ALL ABOUT YOUWANDAH KAY-JOHNSON07/05/2024
CORPORATE CHAIR &D/B/A IT’S ALL ABOUT YOUHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
TABLE MASSAGECORPORATE CHAIR & TABLE
MASSAGE
ATTN: WANDAH KAY-
JOHNSON
P.O. BOX 91708
LOS ANGELES, CA 90009
OCC039477IVY COMMONSCALEY PINSON07/03/2024
GA IVY COMMONS LLCD/B/A IVY COMMONSAPARTMENT RENTAL
ATTN: CALEY PINSON
GA IVY COMMONS LLC
3555 AUSTELL RD
MARIETTA, GA 30060
OCC039455J & M FIRE PROTECTIONJOSE LARA07/01/2024
LLCD/B/A J & M FIREFIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
J & M FIRE PROTECTIONPROTECTION LLC
LLCATTN: JOSE ANTONIO LARA
J & M FIRE PROTECTION LLC
2610 OLIVE SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30060
OCC039453JADE TRANSPORTATIONELLIS DAVIS07/01/2024
ADVISORSD/B/A JADEAUTO DEALER – USED CARS ONLY
JADE TRANSPORTATIONTRANSPORTATION ADVISORS
ADVISORS LLCATTN: ELLIS DAVIS
JADE TRANSPORTATION
ADVISORS LLC
800 BATTERY AVE, SUITE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC039456KL PRESTIGE ROOFING LLCSHAWN HENDRICKS07/01/2024
KL PRESTIGE ROOFING LLCD/B/A KL PRESTIGE ROOFINGROOFING CONTRACTOR
LLC
ATTN: SHAWN HENDRICKS
KL PRESTIGE ROOFING LLC
3300 PEACHTREE STREET,
SUITE CS2/5009
ATLANTA, GA 30308
ALC003408LITTLE SHOP RITEARPITKUMAR PATEL07/05/2024
LITTLE SHOP RITE LLCD/B/A LITTLE SHOP RITECONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: ARPITKUMAR PATEL
LITTLE SHOP RITE LLC
470 MANOR OAK LN
MARIETTA, GA 30067
OCC039480LOVE JONES GLOW SKINERICA JONES07/03/2024
D/B/A LOVE JONES GLOWESTHETICIAN
SKIN
ATTN: ERICA JONES
3000 WINDY HILL ROAD,
SUITE 114
MARIETTA, GA 30067
OCC039462MARTIN COMPOSITEROBERT MARTIN07/02/2024
CUNSULTINGD/B/A MARTIN COMPOSITEWHOLESALE – INDUSTRIAL MACHINERY
MARTIN COMPOSITECUNSULTINGAND EQUIPMENT
CUNSULTING LLCATTN: ROBERT MARTIN
MARTIN COMPOSITE
CUNSULTING LLC
1201 W PEACHTREE ST NW,
2625
ATLANTA, GA 30309
OCC039465NEXTDAY ACCESS NORTHJOHN SULLIVAN07/02/2024
ATLANTA METROD/B/A NEXTDAY ACCESSWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
BEARHAVEN HOLDINGS LLCNORTH ATLANTA METROSUPPLIES
ATTN: JOHN SULLIVAN
BEARHAVEN HOLDINGS LLC
5085 HAMPTON FARMS DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC039493SALLY BEAUTY SUPPLYDENISE PAULONIS07/03/2024
10762D/B/A SALLY BEAUTYCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
SALLY BEAUTY SUPPLY LLCSUPPLY 10762
SALLY BEAUTY SUPPLY LLC
PO BOX 90220
DENTON, TX 76202
OCC039474SAM THE CONCRETE MANRUSSELL GREEN07/03/2024
ATL WEST INCD/B/A SAM THE CONCRETECONSTRUCTION MANAGEMENT
MAN
ATTN: RUSSELL D GREEN
ATL WEST INC
4021 BRAMBLE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC039445SAPPHARI FE’ FACIAL SPA &ANGIEL CRUZ07/01/2024
BEAUTY BARD/B/A SAPPHARI FE’ FACIALESTHETICIAN
SAPPHARI FE’ LASH LLCSPA & BEAUTY BAR
ATTN: ANGIEL CRUZ
SAPPHARI FE’ LASH LLC
8065 WEBB ROAD
RIVERDALE, GA 30274
OCC039470SOFTWAVE TRTCHRIS JOHANSEN07/03/2024
SOFTWAVE TISSUED/B/A SOFTWAVE TRTINDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR
REGENERATIONATTN: CHRIS JOHANSEN
TECHNOLOGIES LLCSOFTWAVE TISSUE
REGENERATION
TECHNOLOGIES LLC
3005 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, SUITE 300
MARIETTA, GA 30066
OCC039461TAMIZ MEANS CLEANSETAREH TABRIZI07/02/2024
D/B/A TAMIZ MEANS CLEANJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: SETAREH TABRIZI& CONSTRUCTION RELATED
1840 ALLGOOD ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC039481THE FINE VEGAN LADY LLCSHANIKA GRANT07/03/2024
THE FINE VEGAN LADY LLCD/B/A THE FINE VEGAN LADYCATERING SERVICE
LLC
ATTN: SHANIKA GRANT
THE FINE VEGAN LADY LLC
172 GREYSTONE CIRCLE
HIRAM, GA 30141
OCC039468THE PEDIATRIC BRAINTAMMY BATES07/01/2024
TUMOR FOUNDATION OFD/B/A THE PEDIATRIC BRAINCHARITABLE ORGANIZATION (NON
THE UNITED STATES INCTUMOR FOUNDATION OF THEPROFIT)
UNITED STATES INC
380 KNOLLWOOD ST, STE H
#125
WINSTON SALEM, NC 27103
OCC039451UNMARKED AESTHETICSTAIJA TOWNSEND07/01/2024
UNMARKED AESTHETICSD/B/A UNMARKEDESTHETICIAN
LLCAESTHETICS
ATTN: TAIJA TOWNSEND
UNMARKED AESTHETICS LLC
8315 MOSSYBROOK LN
DOUGLASVILLE, GA 30135
OCC039449VEGAS SMOKE SHOPTABREZ ALI07/02/2024
855 MARIETTA LLCD/B/A VEGAS SMOKE SHOPTOBACCO & CIGAR STORE
855 MARIETTA LLC
855 S COBB DR SE, SUITE 109
MARIETTA, GA 30060
OCC039482WELLSTAR CARDIOLOGYCHELSEA LUTZ07/02/2024
EAST COBB HEALTH PARKD/B/A WELLSTARCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALCARDIOLOGY EAST COBBPROFIT)
GROUP LLCHEALTH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039472WELLSTAR COLORECTALWELLSTAR COLORECTAL07/02/2024
SURGERY EAST COBBSURGERY EAST COCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HEALTH PARKD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALCOLORECTAL SURGERY
GROUP LLCEAST COBB HEALTH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039476WELLSTAR NEUROLOGYWELLSTAR NEUROLOGY07/02/2024
STROKE EAST COBBSTROKE EAST COBBCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HEALTH PARKD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALNEUROLOGY STROKE EAST
GROUP LLCCOBB HEALTH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039475WELLSTARWELLSTAR NEUROSURGERY07/02/2024
NEUROSURGERY EASTEAST COBB HEACHARITABLE ORGANIZATION (NON
COBB HEALTH PARKD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALNEUROSURGERY EAST COBB
GROUP LLCHEALTH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039486WELLSTAR ORTHOPEDICSCANDICE SAUNDERS07/02/2024
AND SPORTS MEDICINED/B/A WELLSTARCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ACWORTH HEALTH PARKORTHOPEDICS AND SPORTSPROFIT)
WELLSTAR MEDICALMEDICINE ACWORTH HEALTH
GROUP LLCPARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039473WELLSTAR ORTHOPEDICSWELLSTAR ORTHOPEDICS07/02/2024
AND SPORTS MEDICINEAND SPORTS MEDCHARITABLE ORGANIZATION (NON
EAST COBB HELATH PARKD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALORTHOPEDICS AND SPORTS
GROUP LLCMEDICINE EAST COBB
HELATH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039471WELLSTAR PAIN MEDICINEWELLSTAR MEDICAL GROUP07/02/2024
EAST COBB HEALTH PARKLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR PAINPROFIT)
GROUP LLCMEDICINE EAST COBB
HEALTH PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039485WELLSTAR PEDIATRICCANDICE SAUNDERS07/02/2024
UROLOGY BARRETTD/B/A WELLSTAR PEDIATRICCHARITABLE ORGANIZATION (NON
PARKWAYUROLOGY BARRETTPROFIT)
WELLSTAR MEDICALPARKWAY
GROUP LLCWELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039488WELLSTAR PEDIATRICCAMERON GLENN07/02/2024
BEHAVIOR HEALTH EASTD/B/A WELLSTAR PEDIATRICCHARITABLE ORGANIZATION (NON
COBBBEHAVIOR HEALTH EASTPROFIT)
WELLSTAR MEDICALCOBB
GROUP LLCWELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039491WELLSTAR PEDIATRICWELLSTAR PEDIATRIC07/03/2024
CENTER FORCENTER FOR CARDICHARITABLE ORGANIZATION (NON
CARDIOVASCULAR CARED/B/A WELLSTAR PEDIATRICPROFIT)
BARRETT PARKWAYCENTER FOR
WELLSTAR MEDICALCARDIOVASCULAR CARE
GROUP LLCBARRETT PARKWAY
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039487WELLSTAR PEDIATRICCANDICE SAUNDERS07/02/2024
ORTHOPEDICS SURGERYD/B/A WELLSTAR PEDIATRICCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ACWORTH HEALTH PARKORTHOPEDICS SURGERYPROFIT)
WELLSTAR MEDICALACWORTH HEALTH PARK
GROUP LLCWELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039490WELLSTAR PEDIATRICSWELLSTAR PEDIATRICS07/03/2024
AFTER HOURSAFTER HOURSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTARPROFIT)
GROUP LLCPEDIATRICS AFTER HOURS
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039489WELLSTAR PEDIATRICSWELLSTAR PEDIATRICS07/02/2024
ORTHOPEDICS SURGERYORTHOPEDICS SURCHARITABLE ORGANIZATION (NON
KENNESAWD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALPEDIATRICS ORTHOPEDICS
GROUP LLCSURGERY KENNESAW
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039469WELLSTARWELLSTAR MEDICAL GROUP07/02/2024
RHEUMATOLOGY EASTLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
COBB HEALTH PARKD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALRHEUMATOLOGY EAST COBB
GROUP LLCHEALTH PARK
(770)420-1690WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039494WELLSTARTONY CHAVIS07/03/2024
UROGYNECOLOGYD/B/A WELLSTARCHARITABLE ORGANIZATION (NON
PAULDINGUROGYNECOLOGY PAULDINGPROFIT)
WELLSTAR MEDICALWELLSTAR MEDICAL GROUP
GROUP LLCLLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
OCC039478WINSTON WOLF PC LLCCATHERINE MOBLEY07/02/2024
WINSTON WOLF PC LLCD/B/A WINSTON WOLF PCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: CATHERINE MOBLEY
WINSTON WOLF PC LLC
6300 POWERS FERRY RD,
STE 600-146
ATLANTA, GA 30339
OCC039466WORKWELL NEXUS LLCLORI ENNIS07/02/2024
WORKWELL NEXUS LLCD/B/A WORKWELL NEXUSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: LORI ENNIS
WORKWELL NEXUS LLC
25 PIONEER TRL SE
MARIETTA, GA 30068

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