35 new businesses licensed in Cobb County over past week

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 18, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|CON001519
|ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC
|ALI KHOSROWNIA D/B/A ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLCATTN: ALI KHOSROWNIA ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC 4455 LOWER ROSWELLROAD, 684173MARIETTA, GA 30068
|10/14/2024BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
|OCC040027
|BD LOW VOLTAGE LLCLLC BD LOW VOLTAGE LLC
|BARRON DANIELSD/B/A BD LOW VOLTAGE LLC ATTN: BARRON DANIELSLLC BD LOW VOLTAGE LLC 4997 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 30127
|10/16/2024BURGLAR ALARM SALES, MONITORING, & INSTALLATION
|OCC040041
|BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLC
|LAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 30067
|10/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|OCC040041
|BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLC
|LAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 30067
|10/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|OCC040035
|BIG KAHUNA SIDING VIVIROSE LLC
|SCOTT GALLAGHERD/B/A BIG KAHUNA SIDING ATTN: SCOTT GALLAGHER VIVIROSE LLC4278 CARLOS COURTPOWDERSPRINGS, GA 30127
|10/16/2024SIDING CONTRACTOR
|OCC039930
|BOTTOM LINE BUILDER BOTTOM LINE BUILDER LLC
|CHRISTROPHER COPENHAVERD/B/A BOTTOM LINE BUILDER ATTN: CHRISTOPHER COPENHAVERBOTTOM LINE BUILDER LLC 4863 GARRARDS RDGROSWELL, GA 30075
|10/14/2024ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
|ALT003445
|BRONCOS BENEVOLENT
|JOANNA REESE
|10/16/2024
|FOUNDATION
|D/B/A BRONCOS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|BRONCOS BENEVOLENT
|BENEVOLENT FOUNDATION
|PROFIT)
|FOUNDATION INC
|ATTN: JOANNA REESE
|BRONCOS BENEVOLENT
|FOUNDATION INC
|403 BLUFF CREEK WAY
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC040036
|C&T COUNSELING LLC
|PAUL RYAN
|10/16/2024
|C&T COUNSELING LLC
|D/B/A C&T COUNSELING LLC
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: PAUL RYAN
|C&T COUNSELING LLC
|3417 CANTON ROAD, SUITE
|302
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040024
|CALIBER CAR WASH
|SHAWN LUCHT
|10/16/2024
|CALIBER KENNESAW OP CO
|D/B/A CALIBER CAR WASH
|AUTO WASHING – MECHANICAL
|LLC
|ATTN: SHAWN LUCHT
|CALIBER KENNESAW OP CO
|LLC
|3625 CUMBERLAND BLVD,
|STE 1150
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040058
|CITY NAILS 3 SALON
|HOA NGUYEN
|10/18/2024
|CITY NAILS 3 LLC
|D/B/A CITY NAILS 3 SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: HOA NGUYEN
|CITY NAILS 3 LLC
|3246 COBB PKWY, 105
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040022
|CORPORATE CLEANING
|JOSHUA ALLISON
|10/14/2024
|GROUP
|D/B/A CORPORATE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|JOSHUA ONE 9 LLC
|CLEANING GROUP
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: JOSHUA ALLISON
|JOSHUA ONE 9 LLC
|755 PHIL HAVEN LANE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040023
|D & BM LANDSCAPING
|MARSANO JOSE
|10/14/2024
|D/B/A D & BM LANDSCAPING
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: MARSANO JOSE
|166 WEST STATION DR
|KENNESAW, GA 30144
|CON001520
|DIAMOND CONTRACTORS
|LORI PERRY
|10/16/2024
|INC
|D/B/A DIAMOND
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONTRACTORS INC
|REQUIRED
|ATTN: MATTHEW PERRY
|4224 NE PORT DR
|LEE’S SUMMIT, MO 64064
|OCC040050
|DOC GREENS GOURMET
|SCOTT RHEE
|10/18/2024
|SALADS & SANDWICH BAR
|D/B/A DOC GREENS
|RESTAURANT
|BSRDOC LLC
|GOURMET SALADS &
|SANDWICH BAR
|ATTN: SCOTT RHEE
|BSRDOC LLC
|2955 COBB PKWY, 240
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040037
|ESSENCE TOURS &
|THEODORE MUOKA
|10/16/2024
|LOGISTICS LLC
|D/B/A ESSENCE TOURS &
|VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
|ESSENCE TOURS &
|LOGISTICS LLC
|INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
|LOGISTICS LLC
|ATTN: THEODORE MUOKA
|ESSENCE TOURS &
|LOGISTICS LLC
|5068 FIELDS POND CLOSE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040033
|FORESITE GROUP LLC
|ERIK JOHNSTON
|10/16/2024
|D/B/A FORESITE GROUP LLC
|ENGINEERING FIRM
|3740 DAVINCI COURT, STE
|100
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC040052
|FS EVENTS & MORE LLC
|FATIMA SILVA
|10/18/2024
|FS EVENTS & MORE LLC
|D/B/A FS EVENTS & MORE
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|LLC
|EVENT ORGANIZER
|ATTN: FATIMA SILVA
|FS EVENTS & MORE LLC
|2729 KOZY COURT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040049
|FULLER BEAUTE
|TAKEWA FULLER
|10/18/2024
|FULLER BEAUTE LLC
|D/B/A FULLER BEAUTE
|BEAUTY SHOP
|ATTN: TAKEWA FULLER
|FULLER BEAUTE LLC
|105 MELINDA DR
|STOCKBRIDGE, GA 30281
|OCC040040
|GO! CALENDARS GAMES &
|OCTAVIA BROWN
|10/16/2024
|TOYS
|D/B/A GO! CALENDARS
|TOYS AND GAME STORE
|SAPPHYRE AFFLUENCE LLC
|GAMES & TOYS
|ATTN: OCTAVIA BROWN
|SAPPHYRE AFFLUENCE LLC
|4757 BEST RD, 305
|ATLANTA, GA 30337
|OCC040055
|GREEN GLOBE AUTO LLC
|NAWEED WARDACK
|10/18/2024
|GREEN GLOBE AUTO LLC
|D/B/A GREEN GLOBE AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: NAWEED WARDAK
|GREEN GLOBE AUTO LLC
|822 SARATOGA DR
|ALPHARETTA, GA 30022
|OCC040042
|INTRISPHERE
|BRANDON BENJAMIN
|10/17/2024
|BRAYDEN CONSULTING
|D/B/A INTRISPHERE
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|GROUP LLC
|ATTN: BRANDON BENJAMIN
|BRAYDEN CONSULTING
|GROUP LLC
|3101 COBB PKWY, SUITE 124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040043
|JOHNNY PARKER TATTOOS
|JOHNATHON PARKER
|10/17/2024
|D/B/A JOHNNY PARKER
|TATTOO PARLOR
|TATTOOS
|ATTN: JOHNATHON PARKER
|271 WINDY HILLS LN
|FAIRMONT, GA 30139
|OCC040056
|LE’CHIC CHATEAU SALON
|ZANA COOK
|10/18/2024
|LE’CHIC CHATEAU SALON
|D/B/A LE’CHIC CHATEAU
|BEAUTY SHOP
|CO
|SALON
|ATTN: ZANA COOK
|LE’CHIC CHATEAU SALON CO
|2608 PACES PLACE, APT E
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040053
|LUCKY FOOD MART
|TARIQ KHOKHER
|10/17/2024
|COBB CHATTAHOOCHEE
|D/B/A LUCKY FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|INC
|ATTN: TARIQ KHOKHER
|COBB CHATTAHOOCHEE INC
|3880 DUE WEST RD, 116
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040044
|MARSHALL SWAGGER
|NATHAN RUDOLF
|10/17/2024
|PRESENTS LLC
|D/B/A MARSHALL SWAGGER
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|MARSHALL SWAGGER
|PRESENTS LLC
|EVENT ORGANIZER
|PRESENTS LLC
|ATTN: NATHAN RUDOLF
|MARSHALL SWAGGER
|PRESENTS LLC
|3500 JOHNSON FERRY RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040028
|MONICA PARKER
|MONICA PARKER
|10/16/2024
|ORGANIZING
|D/B/A MONICA PARKER
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MONICA PARKER
|ORGANIZING
|CONSULTING LLC
|ATTN: MONICA PARKER
|MONICA PARKER
|CONSULTING LLC
|2742 ST AUGUSTINE TRL SE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001522
|MT CONTRACTING
|NIGEL MITCHELL-THORNTON
|10/18/2024
|MITCHELL-THORNTON
|D/B/A MT CONTRACTING
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|CONTRACTING LLC
|ATTN: NIGEL MITCHELL-
|THORNTON
|MITCHELL-THORNTON
|CONTRACTING LLC
|2500 DALLAS HWY, 200
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040046
|PROSLIMDOC WEIGHT LOSS
|KALAIMANI ELANGO
|10/17/2024
|& HORMONE CLINIC
|D/B/A PROSLIMDOC WEIGHT
|MEDICAL CLINIC
|PROSLIMDOC WEIGHT LOSS
|LOSS & HORMONE CLINIC
|& HORMONE CLINIC
|ATTN: KALAIMANI ELANGO
|PROSLIMDOC WEIGHT LOSS
|& HORMONE CLINIC
|1968 GRACE ARBOR COURT
|ATLANTA, GA 30329
|OCC040048
|REBEL RIDGE TATTOO CO
|ANTONIO HOOKS
|10/18/2024
|OTP ATL HOLDINGS LLC
|D/B/A REBEL RIDGE TATTOO
|TATTOO PARLOR
|CO
|ATTN: ANTONIO HOOKS
|OTP ATL HOLDINGS LLC
|1224 REBEL RIDGE DR
|MARIETTA, GA 30062
|CON001521
|RM BONDURANT
|RICHARD BONDURANT
|10/18/2024
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A RM BONDURANT
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|RM BONDURANT
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: RICHARD BONDURANT
|JR
|RM BONDURANT
|CONSTRUCTION LLC
|176 HURT RD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040038
|SHS TECHNOLOGIES
|NIZAMUDDIN KALYA
|10/16/2024
|SHS TECHNOLOGIES LLC
|D/B/A SHS TECHNOLOGIES
|TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
|ATTN: NIZAMUDDIN KALYA
|SHS TECHNOLOGIES LLC
|2860 CUMBERLAND MALL
|BLVD, STE 6520
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040047
|STR8 2DA’ SOURCE
|LEWIS GIBBONS
|10/18/2024
|PRODUCTIONS LLC
|D/B/A STR8 2DA’ SOURCE
|RECORDING STUDIO
|STR8 2DA’ SOURCE
|PRODUCTIONS LLC
|PRODUCTIONS LLC
|ATTN: LEWIS GIBBONS
|STR8 2DA’ SOURCE
|PRODUCTIONS LLC
|3091 SASANQUA LANE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040054
|TECHNOLOGY SERVICES
|AUGUSTINE EWESIOBI
|10/18/2024
|D/B/A TECHNOLOGY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SERVICES
|ATTN: AUGUSTINE EWESIOBI
|1950 ROSWELL ROAD, 5B01
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040051
|THE POLISHED BUBBLE CO
|SIMON SILVA
|10/18/2024
|THE POLISHED BUBBLE CO
|D/B/A THE POLISHED BUBBLE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|CO
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: SIMON SILVA
|THE POLISHED BUBBLE CO
|LLC
|2729 KOXY COURT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040057
|VOLUME THREE LLC
|VOLUMETHREELLC@GMAIL.C
|10/18/2024
|VOLUME THREE LLC
|OM
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|D/B/A VOLUME THREE LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: FEDERICO PATINO
|VOLUME THREE LLC
|1640 POWERS FERRY RD SE,
|BLDG 11 STE 200
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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