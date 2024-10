35 new businesses licensed in Cobb County over past week

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 18, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description CON001519 ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC ALI KHOSROWNIA D/B/A ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLCATTN: ALI KHOSROWNIA ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC 4455 LOWER ROSWELLROAD, 684173MARIETTA, GA 30068 10/14/2024BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED OCC040027 BD LOW VOLTAGE LLCLLC BD LOW VOLTAGE LLC BARRON DANIELSD/B/A BD LOW VOLTAGE LLC ATTN: BARRON DANIELSLLC BD LOW VOLTAGE LLC 4997 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 30127 10/16/2024BURGLAR ALARM SALES, MONITORING, & INSTALLATION OCC040041 BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLC LAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 30067 10/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES OCC040041 BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLC LAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 30067 10/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES OCC040035 BIG KAHUNA SIDING VIVIROSE LLC SCOTT GALLAGHERD/B/A BIG KAHUNA SIDING ATTN: SCOTT GALLAGHER VIVIROSE LLC4278 CARLOS COURTPOWDERSPRINGS, GA 30127 10/16/2024SIDING CONTRACTOR OCC039930 BOTTOM LINE BUILDER BOTTOM LINE BUILDER LLC CHRISTROPHER COPENHAVERD/B/A BOTTOM LINE BUILDER ATTN: CHRISTOPHER COPENHAVERBOTTOM LINE BUILDER LLC 4863 GARRARDS RDGROSWELL, GA 30075 10/14/2024ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA ALT003445 BRONCOS BENEVOLENT JOANNA REESE 10/16/2024 FOUNDATION D/B/A BRONCOS CHARITABLE ORGANIZATION (NON BRONCOS BENEVOLENT BENEVOLENT FOUNDATION PROFIT) FOUNDATION INC ATTN: JOANNA REESE BRONCOS BENEVOLENT FOUNDATION INC 403 BLUFF CREEK WAY WOODSTOCK, GA 30188 OCC040036 C&T COUNSELING LLC PAUL RYAN 10/16/2024 C&T COUNSELING LLC D/B/A C&T COUNSELING LLC FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ATTN: PAUL RYAN C&T COUNSELING LLC 3417 CANTON ROAD, SUITE 302 MARIETTA, GA 30066 OCC040024 CALIBER CAR WASH SHAWN LUCHT 10/16/2024 CALIBER KENNESAW OP CO D/B/A CALIBER CAR WASH AUTO WASHING – MECHANICAL LLC ATTN: SHAWN LUCHT CALIBER KENNESAW OP CO LLC 3625 CUMBERLAND BLVD, STE 1150 ATLANTA, GA 30339 OCC040058 CITY NAILS 3 SALON HOA NGUYEN 10/18/2024 CITY NAILS 3 LLC D/B/A CITY NAILS 3 SALON BEAUTY SHOP ATTN: HOA NGUYEN CITY NAILS 3 LLC 3246 COBB PKWY, 105 ACWORTH, GA 30101 OCC040022 CORPORATE CLEANING JOSHUA ALLISON 10/14/2024 GROUP D/B/A CORPORATE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS JOSHUA ONE 9 LLC CLEANING GROUP & CONSTRUCTION RELATED ATTN: JOSHUA ALLISON JOSHUA ONE 9 LLC 755 PHIL HAVEN LANE KENNESAW, GA 30152 OCC040023 D & BM LANDSCAPING MARSANO JOSE 10/14/2024 D/B/A D & BM LANDSCAPING YARD MAINTENANCE ATTN: MARSANO JOSE 166 WEST STATION DR KENNESAW, GA 30144 CON001520 DIAMOND CONTRACTORS LORI PERRY 10/16/2024 INC D/B/A DIAMOND BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CONTRACTORS INC REQUIRED ATTN: MATTHEW PERRY 4224 NE PORT DR LEE’S SUMMIT, MO 64064 OCC040050 DOC GREENS GOURMET SCOTT RHEE 10/18/2024 SALADS & SANDWICH BAR D/B/A DOC GREENS RESTAURANT BSRDOC LLC GOURMET SALADS & SANDWICH BAR ATTN: SCOTT RHEE BSRDOC LLC 2955 COBB PKWY, 240 ATLANTA, GA 30339 OCC040037 ESSENCE TOURS & THEODORE MUOKA 10/16/2024 LOGISTICS LLC D/B/A ESSENCE TOURS & VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER – ESSENCE TOURS & LOGISTICS LLC INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE LOGISTICS LLC ATTN: THEODORE MUOKA ESSENCE TOURS & LOGISTICS LLC 5068 FIELDS POND CLOSE MARIETTA, GA 30068 OCC040033 FORESITE GROUP LLC ERIK JOHNSTON 10/16/2024 D/B/A FORESITE GROUP LLC ENGINEERING FIRM 3740 DAVINCI COURT, STE 100 PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC040052 FS EVENTS & MORE LLC FATIMA SILVA 10/18/2024 FS EVENTS & MORE LLC D/B/A FS EVENTS & MORE ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL LLC EVENT ORGANIZER ATTN: FATIMA SILVA FS EVENTS & MORE LLC 2729 KOZY COURT MARIETTA, GA 30066 OCC040049 FULLER BEAUTE TAKEWA FULLER 10/18/2024 FULLER BEAUTE LLC D/B/A FULLER BEAUTE BEAUTY SHOP ATTN: TAKEWA FULLER FULLER BEAUTE LLC 105 MELINDA DR STOCKBRIDGE, GA 30281 OCC040040 GO! CALENDARS GAMES & OCTAVIA BROWN 10/16/2024 TOYS D/B/A GO! CALENDARS TOYS AND GAME STORE SAPPHYRE AFFLUENCE LLC GAMES & TOYS ATTN: OCTAVIA BROWN SAPPHYRE AFFLUENCE LLC 4757 BEST RD, 305 ATLANTA, GA 30337 OCC040055 GREEN GLOBE AUTO LLC NAWEED WARDACK 10/18/2024 GREEN GLOBE AUTO LLC D/B/A GREEN GLOBE AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: NAWEED WARDAK GREEN GLOBE AUTO LLC 822 SARATOGA DR ALPHARETTA, GA 30022 OCC040042 INTRISPHERE BRANDON BENJAMIN 10/17/2024 BRAYDEN CONSULTING D/B/A INTRISPHERE CONSULTANT SERVICE – MARKETING GROUP LLC ATTN: BRANDON BENJAMIN BRAYDEN CONSULTING GROUP LLC 3101 COBB PKWY, SUITE 124 ATLANTA, GA 30339 OCC040043 JOHNNY PARKER TATTOOS JOHNATHON PARKER 10/17/2024 D/B/A JOHNNY PARKER TATTOO PARLOR TATTOOS ATTN: JOHNATHON PARKER 271 WINDY HILLS LN FAIRMONT, GA 30139 OCC040056 LE’CHIC CHATEAU SALON ZANA COOK 10/18/2024 LE’CHIC CHATEAU SALON D/B/A LE’CHIC CHATEAU BEAUTY SHOP CO SALON ATTN: ZANA COOK LE’CHIC CHATEAU SALON CO 2608 PACES PLACE, APT E ATLANTA, GA 30339 OCC040053 LUCKY FOOD MART TARIQ KHOKHER 10/17/2024 COBB CHATTAHOOCHEE D/B/A LUCKY FOOD MART CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL INC ATTN: TARIQ KHOKHER COBB CHATTAHOOCHEE INC 3880 DUE WEST RD, 116 MARIETTA, GA 30064 OCC040044 MARSHALL SWAGGER NATHAN RUDOLF 10/17/2024 PRESENTS LLC D/B/A MARSHALL SWAGGER ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL MARSHALL SWAGGER PRESENTS LLC EVENT ORGANIZER PRESENTS LLC ATTN: NATHAN RUDOLF MARSHALL SWAGGER PRESENTS LLC 3500 JOHNSON FERRY RD ROSWELL, GA 30075 OCC040028 MONICA PARKER MONICA PARKER 10/16/2024 ORGANIZING D/B/A MONICA PARKER CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MONICA PARKER ORGANIZING CONSULTING LLC ATTN: MONICA PARKER MONICA PARKER CONSULTING LLC 2742 ST AUGUSTINE TRL SE MARIETTA, GA 30067 CON001522 MT CONTRACTING NIGEL MITCHELL-THORNTON 10/18/2024 MITCHELL-THORNTON D/B/A MT CONTRACTING ELECTRICAL CONTRACTOR CONTRACTING LLC ATTN: NIGEL MITCHELL- THORNTON MITCHELL-THORNTON CONTRACTING LLC 2500 DALLAS HWY, 200 MARIETTA, GA 30064 OCC040046 PROSLIMDOC WEIGHT LOSS KALAIMANI ELANGO 10/17/2024 & HORMONE CLINIC D/B/A PROSLIMDOC WEIGHT MEDICAL CLINIC PROSLIMDOC WEIGHT LOSS LOSS & HORMONE CLINIC & HORMONE CLINIC ATTN: KALAIMANI ELANGO PROSLIMDOC WEIGHT LOSS & HORMONE CLINIC 1968 GRACE ARBOR COURT ATLANTA, GA 30329 OCC040048 REBEL RIDGE TATTOO CO ANTONIO HOOKS 10/18/2024 OTP ATL HOLDINGS LLC D/B/A REBEL RIDGE TATTOO TATTOO PARLOR CO ATTN: ANTONIO HOOKS OTP ATL HOLDINGS LLC 1224 REBEL RIDGE DR MARIETTA, GA 30062 CON001521 RM BONDURANT RICHARD BONDURANT 10/18/2024 CONSTRUCTION LLC D/B/A RM BONDURANT BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE RM BONDURANT CONSTRUCTION LLC REQUIRED CONSTRUCTION LLC ATTN: RICHARD BONDURANT JR RM BONDURANT CONSTRUCTION LLC 176 HURT RD SMYRNA, GA 30082 OCC040038 SHS TECHNOLOGIES NIZAMUDDIN KALYA 10/16/2024 SHS TECHNOLOGIES LLC D/B/A SHS TECHNOLOGIES TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL ATTN: NIZAMUDDIN KALYA SHS TECHNOLOGIES LLC 2860 CUMBERLAND MALL BLVD, STE 6520 ATLANTA, GA 30339 OCC040047 STR8 2DA’ SOURCE LEWIS GIBBONS 10/18/2024 PRODUCTIONS LLC D/B/A STR8 2DA’ SOURCE RECORDING STUDIO STR8 2DA’ SOURCE PRODUCTIONS LLC PRODUCTIONS LLC ATTN: LEWIS GIBBONS STR8 2DA’ SOURCE PRODUCTIONS LLC 3091 SASANQUA LANE MARIETTA, GA 30008 OCC040054 TECHNOLOGY SERVICES AUGUSTINE EWESIOBI 10/18/2024 D/B/A TECHNOLOGY CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SERVICES ATTN: AUGUSTINE EWESIOBI 1950 ROSWELL ROAD, 5B01 MARIETTA, GA 30068 OCC040051 THE POLISHED BUBBLE CO SIMON SILVA 10/18/2024 THE POLISHED BUBBLE CO D/B/A THE POLISHED BUBBLE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLC CO & CONSTRUCTION RELATED ATTN: SIMON SILVA THE POLISHED BUBBLE CO LLC 2729 KOXY COURT MARIETTA, GA 30066 OCC040057 VOLUME THREE LLC VOLUMETHREELLC@GMAIL.C 10/18/2024 VOLUME THREE LLC OM ACCOUNTING, AUDITING, AND D/B/A VOLUME THREE LLC BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: FEDERICO PATINO VOLUME THREE LLC 1640 POWERS FERRY RD SE, BLDG 11 STE 200 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.