35 new businesses licensed in Cobb County over past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson October 19, 2024

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 18, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
CON001519ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLCALI KHOSROWNIA D/B/A ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLCATTN: ALI KHOSROWNIA ABS HOMES AND CONSTRUCTION LLC 4455 LOWER ROSWELLROAD, 684173MARIETTA, GA 3006810/14/2024BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
OCC040027BD LOW VOLTAGE LLCLLC BD LOW VOLTAGE LLCBARRON DANIELSD/B/A BD LOW VOLTAGE LLC ATTN: BARRON DANIELSLLC BD LOW VOLTAGE LLC 4997 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 3012710/16/2024BURGLAR ALARM SALES, MONITORING, & INSTALLATION
OCC040041BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLCLAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 3006710/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
OCC040041BI2 TECHNOLOGIES LLC BI2 TECHNOLOGIES LLCLAUREN SEIDLD/B/A BI2 TECHNOLOGIES LLCATTN: LAUREN SEIDL BI2 TECHNOLOGIES LLC521 VILLAGE TRACE, 300-B MARIETTA, GA 3006710/17/2024COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
OCC040035BIG KAHUNA SIDING VIVIROSE LLCSCOTT GALLAGHERD/B/A BIG KAHUNA SIDING ATTN: SCOTT GALLAGHER VIVIROSE LLC4278 CARLOS COURTPOWDERSPRINGS, GA 3012710/16/2024SIDING CONTRACTOR
OCC039930BOTTOM LINE BUILDER BOTTOM LINE BUILDER LLCCHRISTROPHER COPENHAVERD/B/A BOTTOM LINE BUILDER ATTN: CHRISTOPHER COPENHAVERBOTTOM LINE BUILDER LLC 4863 GARRARDS RDGROSWELL, GA 3007510/14/2024ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
ALT003445BRONCOS BENEVOLENTJOANNA REESE10/16/2024
FOUNDATIOND/B/A BRONCOSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
BRONCOS BENEVOLENTBENEVOLENT FOUNDATIONPROFIT)
FOUNDATION INCATTN: JOANNA REESE
BRONCOS BENEVOLENT
FOUNDATION INC
403 BLUFF CREEK WAY
WOODSTOCK, GA 30188
OCC040036C&T COUNSELING LLCPAUL RYAN10/16/2024
C&T COUNSELING LLCD/B/A C&T COUNSELING LLCFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: PAUL RYAN
C&T COUNSELING LLC
3417 CANTON ROAD, SUITE
302
MARIETTA, GA 30066
OCC040024CALIBER CAR WASHSHAWN LUCHT10/16/2024
CALIBER KENNESAW OP COD/B/A CALIBER CAR WASHAUTO WASHING – MECHANICAL
LLCATTN: SHAWN LUCHT
CALIBER KENNESAW OP CO
LLC
3625 CUMBERLAND BLVD,
STE 1150
ATLANTA, GA 30339
OCC040058CITY NAILS 3 SALONHOA NGUYEN10/18/2024
CITY NAILS 3 LLCD/B/A CITY NAILS 3 SALONBEAUTY SHOP
ATTN: HOA NGUYEN
CITY NAILS 3 LLC
3246 COBB PKWY, 105
ACWORTH, GA 30101
OCC040022CORPORATE CLEANINGJOSHUA ALLISON10/14/2024
GROUPD/B/A CORPORATEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
JOSHUA ONE 9 LLCCLEANING GROUP& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: JOSHUA ALLISON
JOSHUA ONE 9 LLC
755 PHIL HAVEN LANE
KENNESAW, GA 30152
OCC040023D & BM LANDSCAPINGMARSANO JOSE10/14/2024
D/B/A D & BM LANDSCAPINGYARD MAINTENANCE
ATTN: MARSANO JOSE
166 WEST STATION DR
KENNESAW, GA 30144
CON001520DIAMOND CONTRACTORSLORI PERRY10/16/2024
INCD/B/A DIAMONDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONTRACTORS INCREQUIRED
ATTN: MATTHEW PERRY
4224 NE PORT DR
LEE’S SUMMIT, MO 64064
OCC040050DOC GREENS GOURMETSCOTT RHEE10/18/2024
SALADS & SANDWICH BARD/B/A DOC GREENSRESTAURANT
BSRDOC LLCGOURMET SALADS &
SANDWICH BAR
ATTN: SCOTT RHEE
BSRDOC LLC
2955 COBB PKWY, 240
ATLANTA, GA 30339
OCC040037ESSENCE TOURS &THEODORE MUOKA10/16/2024
LOGISTICS LLCD/B/A ESSENCE TOURS &VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
ESSENCE TOURS &LOGISTICS LLCINDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
LOGISTICS LLCATTN: THEODORE MUOKA
ESSENCE TOURS &
LOGISTICS LLC
5068 FIELDS POND CLOSE
MARIETTA, GA 30068
OCC040033FORESITE GROUP LLCERIK JOHNSTON10/16/2024
D/B/A FORESITE GROUP LLCENGINEERING FIRM
3740 DAVINCI COURT, STE
100
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC040052FS EVENTS & MORE LLCFATIMA SILVA10/18/2024
FS EVENTS & MORE LLCD/B/A FS EVENTS & MOREENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
LLCEVENT ORGANIZER
ATTN: FATIMA SILVA
FS EVENTS & MORE LLC
2729 KOZY COURT
MARIETTA, GA 30066
OCC040049FULLER BEAUTETAKEWA FULLER10/18/2024
FULLER BEAUTE LLCD/B/A FULLER BEAUTEBEAUTY SHOP
ATTN: TAKEWA FULLER
FULLER BEAUTE LLC
105 MELINDA DR
STOCKBRIDGE, GA 30281
OCC040040GO! CALENDARS GAMES &OCTAVIA BROWN10/16/2024
TOYSD/B/A GO! CALENDARSTOYS AND GAME STORE
SAPPHYRE AFFLUENCE LLCGAMES & TOYS
ATTN: OCTAVIA BROWN
SAPPHYRE AFFLUENCE LLC
4757 BEST RD, 305
ATLANTA, GA 30337
OCC040055GREEN GLOBE AUTO LLCNAWEED WARDACK10/18/2024
GREEN GLOBE AUTO LLCD/B/A GREEN GLOBE AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: NAWEED WARDAK
GREEN GLOBE AUTO LLC
822 SARATOGA DR
ALPHARETTA, GA 30022
OCC040042INTRISPHEREBRANDON BENJAMIN10/17/2024
BRAYDEN CONSULTINGD/B/A INTRISPHERECONSULTANT SERVICE – MARKETING
GROUP LLCATTN: BRANDON BENJAMIN
BRAYDEN CONSULTING
GROUP LLC
3101 COBB PKWY, SUITE 124
ATLANTA, GA 30339
OCC040043JOHNNY PARKER TATTOOSJOHNATHON PARKER10/17/2024
D/B/A JOHNNY PARKERTATTOO PARLOR
TATTOOS
ATTN: JOHNATHON PARKER
271 WINDY HILLS LN
FAIRMONT, GA 30139
OCC040056LE’CHIC CHATEAU SALONZANA COOK10/18/2024
LE’CHIC CHATEAU SALOND/B/A LE’CHIC CHATEAUBEAUTY SHOP
COSALON
ATTN: ZANA COOK
LE’CHIC CHATEAU SALON CO
2608 PACES PLACE, APT E
ATLANTA, GA 30339
OCC040053LUCKY FOOD MARTTARIQ KHOKHER10/17/2024
COBB CHATTAHOOCHEED/B/A LUCKY FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
INCATTN: TARIQ KHOKHER
COBB CHATTAHOOCHEE INC
3880 DUE WEST RD, 116
MARIETTA, GA 30064
OCC040044MARSHALL SWAGGERNATHAN RUDOLF10/17/2024
PRESENTS LLCD/B/A MARSHALL SWAGGERENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
MARSHALL SWAGGERPRESENTS LLCEVENT ORGANIZER
PRESENTS LLCATTN: NATHAN RUDOLF
MARSHALL SWAGGER
PRESENTS LLC
3500 JOHNSON FERRY RD
ROSWELL, GA 30075
OCC040028MONICA PARKERMONICA PARKER10/16/2024
ORGANIZINGD/B/A MONICA PARKERCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MONICA PARKERORGANIZING
CONSULTING LLCATTN: MONICA PARKER
MONICA PARKER
CONSULTING LLC
2742 ST AUGUSTINE TRL SE
MARIETTA, GA 30067
CON001522MT CONTRACTINGNIGEL MITCHELL-THORNTON10/18/2024
MITCHELL-THORNTOND/B/A MT CONTRACTINGELECTRICAL CONTRACTOR
CONTRACTING LLCATTN: NIGEL MITCHELL-
THORNTON
MITCHELL-THORNTON
CONTRACTING LLC
2500 DALLAS HWY, 200
MARIETTA, GA 30064
OCC040046PROSLIMDOC WEIGHT LOSSKALAIMANI ELANGO10/17/2024
& HORMONE CLINICD/B/A PROSLIMDOC WEIGHTMEDICAL CLINIC
PROSLIMDOC WEIGHT LOSSLOSS & HORMONE CLINIC
& HORMONE CLINICATTN: KALAIMANI ELANGO
PROSLIMDOC WEIGHT LOSS
& HORMONE CLINIC
1968 GRACE ARBOR COURT
ATLANTA, GA 30329
OCC040048REBEL RIDGE TATTOO COANTONIO HOOKS10/18/2024
OTP ATL HOLDINGS LLCD/B/A REBEL RIDGE TATTOOTATTOO PARLOR
CO
ATTN: ANTONIO HOOKS
OTP ATL HOLDINGS LLC
1224 REBEL RIDGE DR
MARIETTA, GA 30062
CON001521RM BONDURANTRICHARD BONDURANT10/18/2024
CONSTRUCTION LLCD/B/A RM BONDURANTBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
RM BONDURANTCONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: RICHARD BONDURANT
JR
RM BONDURANT
CONSTRUCTION LLC
176 HURT RD
SMYRNA, GA 30082
OCC040038SHS TECHNOLOGIESNIZAMUDDIN KALYA10/16/2024
SHS TECHNOLOGIES LLCD/B/A SHS TECHNOLOGIESTELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
ATTN: NIZAMUDDIN KALYA
SHS TECHNOLOGIES LLC
2860 CUMBERLAND MALL
BLVD, STE 6520
ATLANTA, GA 30339
OCC040047STR8 2DA’ SOURCELEWIS GIBBONS10/18/2024
PRODUCTIONS LLCD/B/A STR8 2DA’ SOURCERECORDING STUDIO
STR8 2DA’ SOURCEPRODUCTIONS LLC
PRODUCTIONS LLCATTN: LEWIS GIBBONS
STR8 2DA’ SOURCE
PRODUCTIONS LLC
3091 SASANQUA LANE
MARIETTA, GA 30008
OCC040054TECHNOLOGY SERVICESAUGUSTINE EWESIOBI10/18/2024
D/B/A TECHNOLOGYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SERVICES
ATTN: AUGUSTINE EWESIOBI
1950 ROSWELL ROAD, 5B01
MARIETTA, GA 30068
OCC040051THE POLISHED BUBBLE COSIMON SILVA10/18/2024
THE POLISHED BUBBLE COD/B/A THE POLISHED BUBBLEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCCO& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: SIMON SILVA
THE POLISHED BUBBLE CO
LLC
2729 KOXY COURT
MARIETTA, GA 30066
OCC040057VOLUME THREE LLCVOLUMETHREELLC@GMAIL.C10/18/2024
VOLUME THREE LLCOMACCOUNTING, AUDITING, AND
D/B/A VOLUME THREE LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: FEDERICO PATINO
VOLUME THREE LLC
1640 POWERS FERRY RD SE,
BLDG 11 STE 200
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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