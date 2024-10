Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 18 to October 24

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

AMERI BISTRO

1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 650 MABLETON, GA 30126-7711

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20518C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-24-2024

CAFE CITY VIEW

3330 CUMBERLAND BLVD ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001895

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2024

INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES #497

2530 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3060

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3750

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 10-24-2024

RUSSELL ELEMENTARY SCHOOL

3920 S HURT RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1495C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2024

FEMI MARIETTA LIVING

447 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-2226

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002895

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-24-2024

GOVERNORS GUN CLUB

1005 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3672

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003332

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-24-2024

TINY BUBBLES TEA BAR

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 117 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003628

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 10-24-2024

MOVIE TAVERN

4651 WOODSTOCK RD STE 430 ROSWELL, GA 30075-1698

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003845

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 10-24-2024

BAD GYAL VEGAN

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 111 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004972

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 10-24-2024

ZEKE’S KITCHEN & BAR

4454 S COBB DR SE STE 101 SMYRNA, GA 30080-6367

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005058

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-24-2024

!!SBARRO

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1326 ATLANTA, GA 30339-6430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006668

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2024

!!DULCE CANELA CHURROS & ICE CREAM

2730 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3506

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006737

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2024

!!TACOS LA VILLA

3315 S COBB DR STE 300 SMYRNA, GA 30080-4184

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006769

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2024

MELLOW MUSHROOM PIZZA

3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002760

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

WELLSTAR COBBUCINA CAFE

3950 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001120

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

MANGOS RESTAURANT GRILL & BAR

2535 HICKORY GROVE RD NW STE 111 ACWORTH, GA 30101-3616

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000574

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

WELLSTAR COBB HOSPITAL DOCTOR’S LOUNGE

3950 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001119

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-23-2024

LA BAMBA MEXICAN BAR & GRILL #6

3509 BAKER RD NW STE 405 ACWORTH, GA 30101-6305

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001044

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

RALPH’S TAVERN AND GRILL

4290 BELLS FERRY RD NW STE 110 KENNESAW, GA 30144-1300

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001878

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 10-23-2024

WILDWOOD CAFE

2300 WINDY RIDGE PKWY SE STE 175 ATLANTA, GA 30339-5665

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11823

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-23-2024

ATHERTON PLACE WELLSTAR HEALTH SYSTEM

111 TOWER RD NE MARIETTA, GA 30060-6993

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-15

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-23-2024

CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #20

3389 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-3089

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-121C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-23-2024

HILLGROVE HIGH SCHOOL

4165 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13615

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

MARCO’S PIZZA #8460

1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 530-540 MABLETON, GA 30126-7707

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002917

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-23-2024

PANDA GARDEN

4400 BROWNSVILLE RD STE 201 POWDER SPRINGS, GA 30127-8903

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003585

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 10-23-2024

DUNKIN DONUTS #356296

2462 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-3526

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004218

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2024

LITTLE CAESARS

2200 ROSWELL RD STE 180 MARIETTA, GA 30062-2984

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004604

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-23-2024

BARTACO

2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-6226

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005125

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-23-2024

TURMERIC INDIAN RESTAURANT

1043 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-6537

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005170

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-23-2024

SGC CHICKEN & SEAFOOD

3886 BROAD ST STE C POWDER SPRINGS, GA 30127-2767

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005365

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-23-2024

BOLIVAR COFFEE

4480 S COBB DR SE STE W SMYRNA, GA 30080-6984

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006019

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 10-23-2024

!!BLIMPIE SUBS AND SALADS

1809 CANTON RD STE 400 MARIETTA, GA 30066-6343

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006282

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-23-2024

JET’S PIZZA

4425 S COBB DR SE STE F SMYRNA, GA 30080-6368

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24691

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-22-2024

HOMEWOOD SUITES – FOOD

905 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6802

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22988

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-22-2024

STARBUCKS COFFEE #18951

30 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-2351

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000890

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-22-2024

PEACE LOVE & PIZZA #4

3960 MARY ELIZA TRCE NW STE 1100 MARIETTA, GA 30064-1082

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001163

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-22-2024

HOOTERS OF KENNESAW

2102 OLD 41 HWY KENNESAW, GA 30144-3644

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27607

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-22-2024

BURGER KING #13481

2775 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000854

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-22-2024

MCDONALD’S #14377

3316 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8324

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001836

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-22-2024

MARIETTA HIGH SCHOOL-DEVIL ROCK CAFE

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000314

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-22-2024

FLOYD MIDDLE SCHOOL

4803 FLOYD RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1476C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-22-2024

MARIETTA HIGH SCHOOL

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7454

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-22-2024

POPEYES #5656

1830 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1246

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003181

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 10-22-2024

SUBWAY #20259

2200 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-2982

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003939

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-22-2024

LA QUINTA INN & SUITES – FOOD

560 GREERS DR NW KENNESAW, GA 30144-4942

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004325

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-22-2024

FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS

2716 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004332

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-22-2024

MCCRAY’S TAVERN EAST COBB

4880 LOWER ROSWELL RD STE 850 MARIETTA, GA 30068-4347

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004446

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-22-2024

APPLE SPICE ATLANTA

2030 POWERS FERRY RD SE STE 368 ATLANTA, GA 30339-5016

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005130

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-22-2024

HOBNOB VININGS

4300 PACES FERRY RD SE STE 250 ATLANTA, GA 30339-5715

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005954

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 10-22-2024

FAIRFIELD INN & SUITES – FOOD

3508 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3705

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002377

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 10-21-2024

STARBUCKS #49014 – HOME DEPOT HQ

2455 PACES FERRY RD SE STE B-3 ATLANTA, GA 30339-1834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002622

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-21-2024

CAFE AT PHAR VININGS

4300 PACES FERRY RD STE 244 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000516

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-21-2024

ZAXBY’S #59601

1225 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3939

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002297

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-21-2024

MONTANA’S BAR & GRILL

2995 JOHNSON FERRY RD STE 330 MARIETTA, GA 30062-8315

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8431

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-21-2024

VARSITY THE – TOWN CENTER

2790 TOWN CENTER DR NW KENNESAW, GA 30144-4938

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5354

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

KENNESAW ELEMENTARY SCHOOL

3155 JILES RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2721

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

BELLS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

2600 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-55

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

6TH GRADE ACADEMY – SCHOOL

340 AVIATION RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-468C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-21-2024

RICO! FRESH HEALTHY GRILL

745 CHASTAIN RD NW STE 2020 KENNESAW, GA 30144-3003

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003744

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-21-2024

HONG KONG CHINESE RESTAURANT

4290 BELLS FERRY RD NW STE 138 KENNESAW, GA 30144-1768

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003880

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-21-2024

TAQUITO EXPRESS

3065 SHALLOWFORD RD STE A MARIETTA, GA 30062-1267

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003937

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-21-2024

PHO 24

2420 ATLANTA RD SE STE 100-200 SMYRNA, GA 30080-2013

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004067

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-21-2024

DOMINO’S PIZZA #5742

2766 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004634

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

WNB FACTORY @ ACWORTH 2

3505 BAKER RD NW STE 206 ACWORTH, GA 30101-6304

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004964

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-21-2024

FIRST WATCH

1080 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005177

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-21-2024

CHOPT EAST COBB

4250 ROSWELL RD STE 630 MARIETTA, GA 30062-6498

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005232

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

!!REVOLVING SUSHI FACTORY

2349 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8667

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006361

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-21-2024

TANDOOR TAVERN

3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006597

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-21-2024

!!LE’ZIA

3625 DALLAS HWY STE 645 MARIETTA, GA 30064-5906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006679

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-21-2024

!!SPICE ON WHEELS

3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006763

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 10-21-2024

!!SPICE ON WHEELS

3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006764

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-21-2024

HYATT PLACE – FOOD

2876 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3003

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13597C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-18-2024

PRUITT HEALTH – AUSTELL

1700 MULKEY RD AUSTELL, GA 30106-1116

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1970

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-18-2024

DOGWOOD GOLF CLUB – FOOD

4207 FLINT HILL RD AUSTELL, GA 30106-1740

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1148C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-18-2024

LAREDO’S MEXICAN BAR & GRILL

1635 OLD HIGHWAY 41 NW STE 101 KENNESAW, GA 30152-4481

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6082

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-18-2024

BRUSTER’S ICE CREAM

1845 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1850

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002890

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-18-2024

DEREK’S CAFE

1779 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004252

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-18-2024

MI CASITA

2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 300 MARIETTA, GA 30064-4444

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004406

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-18-2024

CRISPINA RISTORANTE AND PIZZERIA

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1000 KENNESAW, GA 30144-4948

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004495

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-18-2024

TOUCHDOWN WINGS

3721 NEW MACLAND RD STE 100 POWDER SPRINGS, GA 30127-2088

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006020

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-18-2024

!!JINYA RAMEN BAR

440 E BARRETT PKWY STE 40 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006243

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-18-2024

!!RUBY’S SOURDOUGH PIZZA

1625 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2253

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006317

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-18-2024

MARIETTA FUSION PIZZA (HALAL)

3000 WINDY HILL RD SE STE 124 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006575

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-18-2024

MEXICAN WING CITY

1750 BELLS FERRY RD STE E MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006617

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-18-2024

!!DRAFTY DANE PARK AND PINT