Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 1 to November 7

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

GOLDEN CORRAL

2211 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002223

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-07-2024

WALKER SCHOOL – CONCESSION STAND

830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9302

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

DUNKIN’ DONUTS

4928 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7148

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000754

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-07-2024

SUBWAY #22432

1295-B POWERS FERRY RD SE STE B MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19854

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-07-2024

BURGER KING #6806

809 VETERANS MEMORIAL PKWY SW MABLETON, GA 30126-3203

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000851

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

WAFFLE HOUSE #630

621 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4628

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-892C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-07-2024

TED’S MONTANA GRILL #42

640 JOHNSON FERRY RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-4664

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15804C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-07-2024

PANDA EXPRESS #1542

2580 WINDY HILL RD SE STE 600 MARIETTA, GA 30067-8637

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20202

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 11-07-2024

WALKER SCHOOL – PRE-K & KINDERGARTEN DINING

830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7131

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

WALKER SCHOOL – DINING ROOM-MAIN CAMPUS

700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7624

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-07-2024

ART’S BAGELS & MORE

3451 COBB PKWY NW STE 5 ACWORTH, GA 30101-4000

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7360

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 11-07-2024

WALKER SCHOOL – GATTI HALL-LOWER SCHOOL

700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9303

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

COSTA MAR SEAFOOD & GRILL

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002858

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

HIKARU RAMEN

2014 POWERS FERRY RD SE STE 400-A ATLANTA, GA 30339-5042

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004414

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-07-2024

AFRICAN SOULFOOD RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 170 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005132

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-07-2024

SIAM SQUARE THAI CUISINE

1995 WINDY HILL RD SE STE 13-14 SMYRNA, GA 30080-2273

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005655

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-07-2024

COSTA MAR SEAFOOD AND GRILL – BASE

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005917

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2024

BRUSTER’S ICE CREAM

3795 DUE WEST RD NW MARIETTA, GA 30064-1000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001901

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

MONTESSORI SCHOOL AT BROOKSTONE #309

1680 BROOKSTONE WALK NW ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2570

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

HOT WOK CHINESE RESTAURANT

3894 DUE WEST RD STE 230 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12111

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 11-06-2024

OLD VININGS INN

3011 PACES MILL RD SE ATLANTA, GA 30339-3745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001251

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

CHICK-FIL-A AT BROOKSTONE

1790 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-8091

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20711C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

HOYLE’S KITCHEN & BAR

1440 ROSWELL RD STE A MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000182

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-06-2024

FORD ELEMENTARY SCHOOL

1345 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2798

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

LOST MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL

700 OLD MOUNTAIN RD NW KENNESAW, GA 30152-3841

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5159

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL

461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12630C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

ROTANA RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 190 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001843

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-06-2024

LEADERSHIP DEVELOPMENT CAFE HD SUPPLY

3400 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003163

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2024

FIRE STONE CHINESE CUISINE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 584-588 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003326

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-06-2024

MI RANCHO #2

1495 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3669

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003340

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 11-06-2024

EL TACO NACO (INSIDE BP)

3459 COBB PKWY NW STE 2 ACWORTH, GA 30101-4015

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004185

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-06-2024

BAYMONT INN SUITES – FOOD

5130 S COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004257

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 11-06-2024

JEREMIAH’S ITALIAN ICE

4585 S COBB DR SE STE 600 SMYRNA, GA 30080-6993

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004835

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-06-2024

ATLANTIC BUFFET

270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005762

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-06-2024

RUSTY BARREL

138 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006150

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-06-2024

NUTRITION KING & OASIS

764 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30080-2623

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001071

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-05-2024

STARBUCKS #699 – INSIDE KROGER

3240 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000014

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-05-2024

EL HUARACHE VELOZ

1157 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3600

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001826

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-05-2024

KUROSHIO SUSHI BAR & GRILLE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 500 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001624

Last Inspection Score: 79

Last Inspection Date: 11-05-2024

MINAS EMPORIUM

2555 DELK RD SE STE B4 MARIETTA, GA 30067-6328

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25504C

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 11-05-2024

HAMPTON INN CUMBERLAND – FOOD

2775 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003402

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-05-2024

GREAT AMERICAN COOKIE / MARBLE SLAB CREAMERY – MARIETTA

4101 ROSWELL RD STE 308 MARIETTA, GA 30062-6287

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003497

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-05-2024

PHILLY AND WRAP

68 N MARIETTA PKWY NE STE 107 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003653

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-05-2024

DUCK DONUTS

1281 JOHNSON FERRY RD STE 116 MARIETTA, GA 30068-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004064

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-05-2024

PONKO CHICKEN

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 103 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004121

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 11-05-2024

NIGHTLIFE PIZZA KENNESAW

3930 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30144-6657

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004497

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 11-05-2024

ANOTHER BROKEN EGG CAFE

4300 PACES FERRY RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-5722

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004696

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 11-05-2024

BULLGOGI KOREAN & POKE

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 112 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005154

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 11-05-2024

TWO HANDS

840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 568 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005168

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-05-2024

LONGHORN STEAKHOUSE

4370 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6449

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005183

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 11-05-2024

SPRINGHILL SUITES ATLANTA NW – FOOD

230 INTERSTATE NORTH CIR ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005468

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-05-2024

KPOT KOREAN BBQ & HOT POT

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 110 MARIETTA, GA 30066-3365

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006093

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-05-2024

JIMMY JOHN’S

3100 HIGHLANDS PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-5241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001809

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-04-2024

WELLSTAR AT VININGS HEALTH PARK- PARKSIDE BISTRO

4441 ATLANTA RD SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002765

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-04-2024

CHICAGO PIZZA

3150 HIGHLANDS PKWY SE STE 101 SMYRNA, GA 30082-7259

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001098

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-04-2024

MONTERREY MEXICAN RESTAURANT #21

4924 S COBB DR SE STE G SMYRNA, GA 30080-7111

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2894

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 11-04-2024

LAREDO’S MEXICAN BAR & GRILL

1860 SANDY PLAINS RD STE 400 MARIETTA, GA 30066-7837

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11850

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-04-2024

ATLANTA BREAD COMPANY

4490 S COBB DR STE B SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8934

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-04-2024

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000472

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-04-2024

DURHAM MIDDLE SCHOOL

2891 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2652

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-04-2024

FREY ELEMENTARY SCHOOL

2865 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4399

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-04-2024

GOLDEN KRUST

3999 AUSTELL RD STE 1005 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003417

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-04-2024

JIM ‘N NICK’S BAR-B-Q

3420 SANDY PLAINS RD STE 100 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003790

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-04-2024

SUBWAY #2569

822 CONCORD RD SE STE 105 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003853

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 11-04-2024

LOS MAGUEYS MEXICAN RESTAURANT

2404 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2529

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003935

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 11-04-2024

YUMMY’S FUNNEL CAKES – BASE

5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004322

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-04-2024

MILLER’S ALE HOUSE

745 CHASTAIN RD NW BLDG 7000 KENNESAW, GA 30144-3211

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004596

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-04-2024

LEMON BUTTER SEAFOOD RESTAURANT

1854 TERRELL MILL RD SE STE 113 MARIETTA, GA 30062-3323

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005077

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 11-04-2024

FIRE STONE CHINESE CUISINE

1401 JOHNSON FERRY RD STE 128 MARIETTA, GA 30062-6499

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005380

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-04-2024

!!PAPA JOHN’S

1720 MARS HILL RD STE 4 ACWORTH, GA 30101-8089

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006401

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-04-2024

!!CASA AMIGOS

3365 ACWORTH OAKS DR STE 1 & 2 ACWORTH, GA 30101-6703

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006656

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-04-2024

!!GRAND SLAM PIZZA OF KENNESAW

2950 GEORGE BUSBEE PKWY STE 105 KENNESAW, GA 30144-4818

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006803

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-04-2024

SUBWAY

2520 E PIEDMONT RD STE A MARIETTA, GA 30062-1700

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18180

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-01-2024

SUSHI YU

2615 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 1 KENNESAW, GA 30144-4981

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001569

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-01-2024

WAFFLE HOUSE #2168

1176 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3608

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001785

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-01-2024

HOOTERS OF CUMBERLAND

2977 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3148

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27606

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-01-2024

EUREST DINING SERVICES @ BANK OF AMERICA

210 TOWNPARK DR NW KENNESAW, GA 30144-5514

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25623

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-01-2024

GREAT WALL CHINESE & SUSHI BAR

1275 POWERS FERRY RD SE STE 180 MARIETTA, GA 30067-9487

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003113

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-01-2024

HAROLD’S CHICKEN & ICE BAR MARIETTA

1477 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3668

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003198

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 11-01-2024

GLOVER PARK BREWERY

65 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-1977

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003588

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-01-2024

MARIETTA BURGER BAR

1392 ROSWELL RD STE B MARIETTA, GA 30062-9065

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004219

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-01-2024

WHATABURGER

2955 COBB PKWY STE 910 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006083

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-01-2024

BLAZE PIZZA

2955 COBB PKWY SE STE 290 ATLANTA, GA 30339-3522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006242

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-01-2024

!!MAYAN KITCHEN

2595 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006704

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-01-2024

!!BUZZIN’ BURGER