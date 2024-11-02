Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 1

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson November 2, 2024

Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 1, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040126AAT BEAUTYANGELINA MENDY10/31/2024
ANGELS AMAZING TOUCHD/B/A AAT BEAUTYCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
LLCATTN: ANGELINA MENDY
ANGELS AMAZING TOUCH
LLC
4356 LAURIAN DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC040091AUTOPILOT MANAGEMENTC/O AVATAX FOR10/30/2024
GROUP INCHOSPITALITYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
D/B/A AUTOPILOT
MANAGEMENT GROUP INC
ATTN: C/O AVATAX FOR
HOSPITALITY
512 S MANGUM ST, STE 100
DURHAM, NC 27701
OCC040115CODY COMFORT CARE LLCCHIKODI10/29/2024
CODY COMFORT CARE LLCD/B/A CODY COMFORT CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: CHIKODI NWOKEDI
CODY COMFORT CARE LLC
3543 ESTATE LANDING DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040110COOKS CONTRACTING LLCGABRIEL COOKS10/28/2024
COOKS CONTRACTING LLCD/B/A COOKS CONTRACTINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: GABRIEL COOKS
COOKS CONTRACTING LLC
123 SAINE DRIVE, APT 207
MARIETTA, GA 30008
OCC040133DECISIONS CONSULTINGJONATHAN CRUMLY10/31/2024
LLCD/B/A DECISIONSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
DECISIONS CONSULTINGCONSULTING LLC
LLCDECISIONS CONSULTING LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY,
SUITE# 210
ATLANTA, GA 30339
OCC040120DGEN ENERGY PARTNERSTOM BROWN11/01/2024
INCD/B/A DGEN ENERGYROOFING CONTRACTOR
PARTNERS INC
ATTN: BENJAMIN WORKMAN
30 N GOULD ST
SHERIDAN, WY 82801
OCC040119EM CARPET CLEANINGERIC HENNINGS10/29/2024
PROSTAR CARPETD/B/A EM CARPET CLEANINGCARPET CLEANING ON SITE
CLEANING LLCATTN: ERIC HENNINGS
PROSTAR CARPET CLEANING
LLC
825 JAMERSON RD, STE 316
MARIETTA, GA 30066
OCC040112EMERALD HOMES RENTALJULISSA AMOROSO10/28/2024
EMERALD HOMES RENTALD/B/A EMERALD HOMESBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLLPRENTAL
ATTN: JULISSA AMOROSO
EMERALD HOMES RENTAL
LLLP
PO BOX 632
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040134FAMILY SKIN SPECIALISTSJENNIFER WRIGHT10/31/2024
LLCD/B/A FAMILY SKINMEDICAL CLINIC
FAMILY SKIN SPECIALISTSSPECIALISTS LLC
LLCATTN: JENNIFER WRIGHT
FAMILY SKIN SPECIALISTS
LLC
3225 CUMBERLAND BLVD,
SUITE 510
ATLANTA, GA 30339
OCC040128GARNER GROUP MGMT LLCBRADLEY GARNER10/31/2024
D/B/A GARNER GROUP MGMTREAL ESTATE INVESTMENTS
LLC
ATTN: SONYA MORRIS
1501 JOHNSON FERRY RD,
STE 125
MARIETTA, GA 30062
OCC040030GUARDIAN PHARMACYCHADWICK DOWNEY10/31/2024
SERVICESD/B/A GUARDIAN PHARMACYHOLDING COMPANY
GUARDIAN PHARMACYSERVICES
SERVICES INCATTN: JAYNA POWELL
GUARDIAN PHARMACY
SERVICES INC
300 GALLERIA PKWY SE, STE
800
ATLANTA, GA 30339
OCC040127INNOVATE AUTO SALES LLCJUAN CARLOS GONZALEZ10/31/2024
INNOVATE AUTO SALES LLCD/B/A INNOVATE AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
SALES LLC
ATTN: JUAN CARLOS
GONZALEZ
INNOVATE AUTO SALES LLC
1600 S COBB DR, STE 200G
MARIETTA, GA 30060
OCC040131JOHNSON JAQUITAJAQUITA JOHNSON10/31/2024
FLIZZO’S WASH N SHINED/B/A JOHNSON JAQUITAAUTO WASHING – DETAILING
LLCATTN: JAQUITA JOHNSON
FLIZZO’S WASH N SHINE LLC
2598 LORING RD
KENNESAW, GA 30152
CON001525LANDRUM PLUMBING LLCDOUG LANDRUM10/31/2024
LANDRUM PLUMBING LLCD/B/A LANDRUM PLUMBINGBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: DOUG LANDRUM
LANDRUM PLUMBING LLC
3811 HIRAM LITHIA SPRINGS
RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040129MONARCH COUNSELINGMARY BAER10/31/2024
LLCD/B/A MONARCHOFFICE SPACE RENTAL
COUNSELING LLC
1690 STONE VILLAGE LN, STE
501
KENNESAW, GA 30152
OCC040113MYCOLOGIC INCKYLE GABRIEL10/28/2024
MYCOLOGIC INCD/B/A MYCOLOGIC INCMANUFACTURER – FARM MACHINERY &
ATTN: KYLE GABRIELEQUIPMENT
MYCOLOGIC INC
3333 BUSBEE DR, STE 600
KENNESAW, GA 30144
OCC040114ORION EROSION CONTROLANDERSON RAMIREZ10/29/2024
INCD/B/A ORION EROSIONGRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
ORION EROSION CONTROLCONTROL INCWITH BUILDING CONSTRUCTION
INCATTN: ANDERSON RAMIREZ
ORION EROSION CONTROL
INC
3350 RIVERWOOD PKWY,
1900
ATLANTA, GA 30339
CON001526PREMIER BUILD LLCNATALIE MILLER10/31/2024
D/B/A PREMIER BUILD LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: NATALIE MILLERREQUIRED
2018 POWERS FERRY RD SE,
STE 510
ATLANTA, GA 30339
OCC040109SANTANA MOTORS LLCALESSANDRO CESAR10/28/2024
SANTANA MOTORS LLCD/B/A SANTANA MOTORS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: ALESSANDRO CESAR
SANTANA MOTORS LLC
113 SCOTT DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC040117SMART TOUCH CARPETERIC HENNINGS10/29/2024
REPAIRD/B/A SMART TOUCHCARPET REPAIR
PROSTAR CARPETCARPET REPAIR
CLEANING LLCATTN: ERIC HENNINGS
PROSTAR CARPET CLEANING
LLC
825 JAMERSON ROAD, SUITE
316
MARIETTA, GA 30066
OCC040116SMILING SOULSESTHER BROWN10/29/2024
RESIDENTIAL CARED/B/A SMILING SOULSPERSONAL CARE HOME
SMILING SOULS PRIVATERESIDENTIAL CARE
HOMECARE LLCATTN: ESTHER BROWN
SMILING SOULS PRIVATE
HOMECARE LLC
672 ELBERTA DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040135SPINALYS CHRIOPRACTICGERALD ANTOINE11/01/2024
AND WELLNESS CENTERD/B/A SPINALYSCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
LLCCHRIOPRACTIC AND
SPINALYS CHRIOPRACTICWELLNESS CENTER LLC
AND WELLNESS CENTERATTN: GERALD ANTOINE
LLCSPINALYS CHRIOPRACTIC
AND WELLNESS CENTER LLC
3413 AUSTELL RD, 100
MARIETTA, GA 30008
OCC040111SUNSHINE PRESSUREALEKSANDR MIRONOVICH10/28/2024
WASHING AND WINDOWD/B/A SUNSHINE PRESSURECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
CLEANINGWASHING AND WINDOWAFTER CONSTRUCTION
SUNSHINE PRESSURECLEANING
WASHING AND WINDOWATTN: ALEKSANDR
CLEANING LLCMIRONOVICH
SUNSHINE PRESSURE
WASHING AND WINDOW
CLEANING LLC
5027 HAMBY RD
ACWORTH, GA 30102

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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