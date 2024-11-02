Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 1, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040126
|AAT BEAUTY
|ANGELINA MENDY
|10/31/2024
|ANGELS AMAZING TOUCH
|D/B/A AAT BEAUTY
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|LLC
|ATTN: ANGELINA MENDY
|ANGELS AMAZING TOUCH
|LLC
|4356 LAURIAN DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040091
|AUTOPILOT MANAGEMENT
|C/O AVATAX FOR
|10/30/2024
|GROUP INC
|HOSPITALITY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|D/B/A AUTOPILOT
|MANAGEMENT GROUP INC
|ATTN: C/O AVATAX FOR
|HOSPITALITY
|512 S MANGUM ST, STE 100
|DURHAM, NC 27701
|OCC040115
|CODY COMFORT CARE LLC
|CHIKODI
|10/29/2024
|CODY COMFORT CARE LLC
|D/B/A CODY COMFORT CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: CHIKODI NWOKEDI
|CODY COMFORT CARE LLC
|3543 ESTATE LANDING DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040110
|COOKS CONTRACTING LLC
|GABRIEL COOKS
|10/28/2024
|COOKS CONTRACTING LLC
|D/B/A COOKS CONTRACTING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: GABRIEL COOKS
|COOKS CONTRACTING LLC
|123 SAINE DRIVE, APT 207
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040133
|DECISIONS CONSULTING
|JONATHAN CRUMLY
|10/31/2024
|LLC
|D/B/A DECISIONS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|DECISIONS CONSULTING
|CONSULTING LLC
|LLC
|DECISIONS CONSULTING LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY,
|SUITE# 210
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040120
|DGEN ENERGY PARTNERS
|TOM BROWN
|11/01/2024
|INC
|D/B/A DGEN ENERGY
|ROOFING CONTRACTOR
|PARTNERS INC
|ATTN: BENJAMIN WORKMAN
|30 N GOULD ST
|SHERIDAN, WY 82801
|OCC040119
|EM CARPET CLEANING
|ERIC HENNINGS
|10/29/2024
|PROSTAR CARPET
|D/B/A EM CARPET CLEANING
|CARPET CLEANING ON SITE
|CLEANING LLC
|ATTN: ERIC HENNINGS
|PROSTAR CARPET CLEANING
|LLC
|825 JAMERSON RD, STE 316
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040112
|EMERALD HOMES RENTAL
|JULISSA AMOROSO
|10/28/2024
|EMERALD HOMES RENTAL
|D/B/A EMERALD HOMES
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLLP
|RENTAL
|ATTN: JULISSA AMOROSO
|EMERALD HOMES RENTAL
|LLLP
|PO BOX 632
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040134
|FAMILY SKIN SPECIALISTS
|JENNIFER WRIGHT
|10/31/2024
|LLC
|D/B/A FAMILY SKIN
|MEDICAL CLINIC
|FAMILY SKIN SPECIALISTS
|SPECIALISTS LLC
|LLC
|ATTN: JENNIFER WRIGHT
|FAMILY SKIN SPECIALISTS
|LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD,
|SUITE 510
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040128
|GARNER GROUP MGMT LLC
|BRADLEY GARNER
|10/31/2024
|D/B/A GARNER GROUP MGMT
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|LLC
|ATTN: SONYA MORRIS
|1501 JOHNSON FERRY RD,
|STE 125
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040030
|GUARDIAN PHARMACY
|CHADWICK DOWNEY
|10/31/2024
|SERVICES
|D/B/A GUARDIAN PHARMACY
|HOLDING COMPANY
|GUARDIAN PHARMACY
|SERVICES
|SERVICES INC
|ATTN: JAYNA POWELL
|GUARDIAN PHARMACY
|SERVICES INC
|300 GALLERIA PKWY SE, STE
|800
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040127
|INNOVATE AUTO SALES LLC
|JUAN CARLOS GONZALEZ
|10/31/2024
|INNOVATE AUTO SALES LLC
|D/B/A INNOVATE AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|SALES LLC
|ATTN: JUAN CARLOS
|GONZALEZ
|INNOVATE AUTO SALES LLC
|1600 S COBB DR, STE 200G
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040131
|JOHNSON JAQUITA
|JAQUITA JOHNSON
|10/31/2024
|FLIZZO’S WASH N SHINE
|D/B/A JOHNSON JAQUITA
|AUTO WASHING – DETAILING
|LLC
|ATTN: JAQUITA JOHNSON
|FLIZZO’S WASH N SHINE LLC
|2598 LORING RD
|KENNESAW, GA 30152
|CON001525
|LANDRUM PLUMBING LLC
|DOUG LANDRUM
|10/31/2024
|LANDRUM PLUMBING LLC
|D/B/A LANDRUM PLUMBING
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: DOUG LANDRUM
|LANDRUM PLUMBING LLC
|3811 HIRAM LITHIA SPRINGS
|RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040129
|MONARCH COUNSELING
|MARY BAER
|10/31/2024
|LLC
|D/B/A MONARCH
|OFFICE SPACE RENTAL
|COUNSELING LLC
|1690 STONE VILLAGE LN, STE
|501
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040113
|MYCOLOGIC INC
|KYLE GABRIEL
|10/28/2024
|MYCOLOGIC INC
|D/B/A MYCOLOGIC INC
|MANUFACTURER – FARM MACHINERY &
|ATTN: KYLE GABRIEL
|EQUIPMENT
|MYCOLOGIC INC
|3333 BUSBEE DR, STE 600
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040114
|ORION EROSION CONTROL
|ANDERSON RAMIREZ
|10/29/2024
|INC
|D/B/A ORION EROSION
|GRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
|ORION EROSION CONTROL
|CONTROL INC
|WITH BUILDING CONSTRUCTION
|INC
|ATTN: ANDERSON RAMIREZ
|ORION EROSION CONTROL
|INC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|CON001526
|PREMIER BUILD LLC
|NATALIE MILLER
|10/31/2024
|D/B/A PREMIER BUILD LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: NATALIE MILLER
|REQUIRED
|2018 POWERS FERRY RD SE,
|STE 510
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040109
|SANTANA MOTORS LLC
|ALESSANDRO CESAR
|10/28/2024
|SANTANA MOTORS LLC
|D/B/A SANTANA MOTORS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: ALESSANDRO CESAR
|SANTANA MOTORS LLC
|113 SCOTT DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040117
|SMART TOUCH CARPET
|ERIC HENNINGS
|10/29/2024
|REPAIR
|D/B/A SMART TOUCH
|CARPET REPAIR
|PROSTAR CARPET
|CARPET REPAIR
|CLEANING LLC
|ATTN: ERIC HENNINGS
|PROSTAR CARPET CLEANING
|LLC
|825 JAMERSON ROAD, SUITE
|316
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040116
|SMILING SOULS
|ESTHER BROWN
|10/29/2024
|RESIDENTIAL CARE
|D/B/A SMILING SOULS
|PERSONAL CARE HOME
|SMILING SOULS PRIVATE
|RESIDENTIAL CARE
|HOMECARE LLC
|ATTN: ESTHER BROWN
|SMILING SOULS PRIVATE
|HOMECARE LLC
|672 ELBERTA DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040135
|SPINALYS CHRIOPRACTIC
|GERALD ANTOINE
|11/01/2024
|AND WELLNESS CENTER
|D/B/A SPINALYS
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|CHRIOPRACTIC AND
|SPINALYS CHRIOPRACTIC
|WELLNESS CENTER LLC
|AND WELLNESS CENTER
|ATTN: GERALD ANTOINE
|LLC
|SPINALYS CHRIOPRACTIC
|AND WELLNESS CENTER LLC
|3413 AUSTELL RD, 100
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040111
|SUNSHINE PRESSURE
|ALEKSANDR MIRONOVICH
|10/28/2024
|WASHING AND WINDOW
|D/B/A SUNSHINE PRESSURE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|CLEANING
|WASHING AND WINDOW
|AFTER CONSTRUCTION
|SUNSHINE PRESSURE
|CLEANING
|WASHING AND WINDOW
|ATTN: ALEKSANDR
|CLEANING LLC
|MIRONOVICH
|SUNSHINE PRESSURE
|WASHING AND WINDOW
|CLEANING LLC
|5027 HAMBY RD
|ACWORTH, GA 30102
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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