46 new businesses were licensed by Cobb County over the past week

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Jan. 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040403 ALI’S LOCK & KEY SALAM YOUSUF ALI 12/31/2024 D/B/A ALI’S LOCK & KEY LOCKSMITH 2695 PIEDMONT OAK DR MARIETTA, GA 30066 OCC040394 AMANDA PAYNE AMANDA PAYNE 12/31/2024 D/B/A AMANDA PAYNE TUTORING SERVICES PO BOX 769 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040306 AWAKEN COUNSELING KRISTINA MURR 01/03/2025 AWAKEN COUNSELING LLC D/B/A AWAKEN COUNSELING SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: KRISTINA MURR AWAKEN COUNSELING LLC 3855 SHALLOWFORD RD, 515 MARIETTA, GA 30062 OCC040432 AXIOM DYNAMICS LLC PRASAD VALIVETI 01/03/2025 AXIOM DYNAMICS LLC D/B/A AXIOM DYNAMICS LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: PRASAD VALIVETI AXIOM DYNAMICS LLC 3160 SHADOW CREEK ROSWELL, GA 30075 OCC040418 AZURE SNEAKERHEADS STEFANI WALKER 01/02/2025 AZURE SNEAKERHEADS D/B/A AZURE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC SNEAKERHEADS ATTN: STEFANI WALKER AZURE SNEAKERHEADS LLC 4520 SE PINE ST SE, APT 2169 SMYRNA, GA 30080 OCC040424 BETTER LIVING OPTIONS VALERIE PARRIS 01/03/2025 BETTER LIVING OPTIONS D/B/A BETTER LIVING HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC OPTIONS ATTN: VALERIE PARRIS BETTER LIVING OPTIONS LLC 1640 POWERS FERRY ROAD, SUITE 200 MARIETTA, GA 30067 OCC040416 BODYBAR PILATES THE CARRIE CAMPBELL 01/02/2025 AVENUE WEST COBB D/B/A BODYBAR PILATES THE FITNESS CENTER EMBRACE THE SHAKE AVENUE WEST COBB PILATES LLC ATTN: CARRIE CAMPBELL EMBRACE THE SHAKE PILATES LLC 810 EAGLE CROSSING DR LAWRENCEVILLE, GA 30044 OCC040399 BODYLOGIC MD OF KAREN WELDON 12/30/2024 BIRMINGHAM D/B/A BODYLOGIC MD OF PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) KWELDON ENTERPRISES BIRMINGHAM LLC ATTN: KAREN WELDON KWELDON ENTERPRISES LLC 3240 LEMONS RDG ATLANTA, GA 30339 OCC040409 BOUTIQUE Y LIBRERIA DE MAGDALENA VELASQUEZ 12/31/2024 PACTO D/B/A BOUTIQUE Y LIBRERIA CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL BOUTIQUE Y LIBRERIA DE DE PACTO PACTO LLC ATTN: MAGDALENA VELASQUEZ BOUTIQUE Y LIBRERIA DE PACTO LLC 6030 JOHN ST AUSTELL, GA 30106 ALC003470 CITGO FOODMART BARKATALI SAMNANI 01/02/2025 832 INC D/B/A CITGO FOODMART CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: BARKATALI SAMNANI 832 INC 832 CLAY RD SW MABLETON, GA OCC040388 CLUCK N MOOH HABIB MITHA 12/31/2024 CNM INC D/B/A CLUCK N MOOH RESTAURANT ATTN: HABIB MITHA CNM INC 3894 DUE WEST, STE 280 MARIETTA, GA 30064 OCC040407 COCOS LUX CLOSET & FRANCES IDOWU 12/31/2024 COLLECTIBLES D/B/A COCOS LUX CLOSET & CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL COCOS LUX CLOSET & COLLECTIBLES COLLECTIBLES LLC COCOS LUX CLOSET & COLLECTIBLES LLC 2707 ELOQUENT LN AUSTELL, GA 30106 OCC040431 COGNIFINITY CARE LLC PRASAD VALIVETI 01/03/2025 COGNIFINITY CARE LLC D/B/A COGNIFINITY CARE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: PRASAD VALIVETI COGNIFINITY CARE LLC 3160 SHADOW CREEK ROSWELL, GA 30075 OCC040404 DAILY PRINTING MICHAEL MAI 12/31/2024 DAILY PRINTING LLC D/B/A DAILY PRINTING PRINTING SHOP DAILY PRINTING LLC 1000 JOHNSON FERRY RD, SUITE D0140 MARIETTA, GA 30068 OCC040395 DEEPER HEALING ANN BILLIAN 12/31/2024 PATHWAYS LLC D/B/A DEEPER HEALING PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) DEEPER HEALING PATHWAYS LLC PATHWAYS LLC ATTN: ANN W BILLIAN DEEPER HEALING PATHWAYS LLC 3520 BROOKHILL CIR MARIETTA, GA 30062 OCC040413 DELTA PERFORMANCE LLC MAHAN DELAVARI 01/02/2025 DELTA PERFORMANCE LLC D/B/A DELTA PERFORMANCE AUTO REPAIR SHOP LLC ATTN: MAHAN DELAVARI DELTA PERFORMANCE LLC 2780 MAGNOLIA CREEK DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC040425 DENSON PROFESSIONAL THERESA DAVENPORT 01/03/2025 CLEANING SERVICE D/B/A DENSON JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS PROFESSIONAL CLEANING & CONSTRUCTION RELATED SERVICE ATTN: THERESA DAVENPORT 802 COBB CROSSING SE SMYRNA, GA 30080 OCC040427 DLM HOSE & SUPPLY CO MATTHEW LAFORET 01/03/2025 DLM HOSE & SUPPLY CO D/B/A DLM HOSE & SUPPLY BUSINESS MANAGEMENT OFFICE LLC CO ATTN: MATTHEW LAFORET DLM HOSE & SUPPLY CO LLC 1250 PARKWOOD CIR, 300- 2203 ATLANTA, GA 30339 OCC040392 DOMINION DME INC RUSSELL WILLIAMSON 12/30/2024 DOMINION DME INC D/B/A DOMINION DME INC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: RUSSELL WILLIAMSON DOMINION DME INC 1290 KENNESTONE CIR, STE A-112 MARIETTA, GA 30066 OCC040417 DWIGHT DAVIS DWIGHT DAVIS 01/02/2025 CONSTRUCTION COMPANY D/B/A DWIGHT DAVIS HANDY MAN – NO STATE LICENSE DWIGHT DAVIS CONSTRUCTION COMPANY CONSTRUCTION COMPANY ATTN: DWIGHT DAVIS LLC DWIGHT DAVIS CONSTRUCTION COMPANY LLC 2169 MAJOR LORING WAY MARIETTA, GA 30064 OCC040333 EASTERN SIGN TECH LLC JOHN DUNPHY 01/03/2025 D/B/A EASTERN SIGN TECH SIGN ERECTION LLC ATTN: ACCOUNTING 112 CONNECTICUT DR BURLINGTON, NJ 08016 OCC040405 EVERFIT MEDICAL INC ISHWARA PACHOON 01/02/2025 EVERFIT MEDICAL INC D/B/A EVERFIT MEDICAL INC WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & ATTN: ISHWARA PACHOON SUPPLIES EVERFIT MEDICAL INC 1290 KENNESTONE CIRCLE, BLDG A-103 MARIETTA, GA 30066 OCC040426 GEORGIA PREMIER AUTO YOSLIM MOLINA 01/03/2025 LLC D/B/A GEORGIA PREMIER AUTO DEALER – USED CARS ONLY GEORGIA PREMIER AUTO AUTO LLC LLC ATTN: YOSLIM MOLINA GEORGIA PREMIER AUTO LLC 21 SCOTT DRIVE NE, SUITE 111 MARIETTA, GA 30067 OCC040400 GLOBAL CLEANING GESSE PERES 12/31/2024 GVP ENTERPRISES LLC D/B/A GLOBAL CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS GVP ENTERPRISES LLC & CONSTRUCTION RELATED 4227 COVE WAY MARIETTA, GA 30067 OCC040415 GRAYSKULL GAMES SCOTT WALLACE 01/02/2025 GRAYSKULL GAMES LLC D/B/A GRAYSKULL GAMES HOBBY SHOP RETAIL ATTN: SCOTT WALLACE GRAYSKULL GAMES LLC 225 MAIN ST, 1732 HIRAM, GA 30141 OCC040420 HERO FARMED THOMAS FERNANDES III 01/02/2025 HERO FARMED D/B/A HERO FARMED MEATS RETAIL COOPERATIVE CO ATTN: THOMAS FERNANDES III HERO FARMED COOPERATIVE CO 7000 CENTRAL PKWY, STE 1460 SANDY SPRINGS, GA 30328 OCC040396 INTERNATIONAL INVESTOR KARLA JAMES 12/30/2024 TAX SERVCIES LLC D/B/A INTERNATIONAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT INTERNATIONAL INVESTOR INVESTOR TAX SERVCIES LLC (OCCUPATIONAL TAX) TAX SERVCIES LLC ATTN: KARLA JAMES INTERNATIONAL INVESTOR TAX SERVCIES LLC 400 INTERSTATE NORTH PKWY, 700 ATLANTA, GA 30339 OCC040391 JERSEY MIKES SHANA GONZALES 12/30/2024 PARAMOUNT RESTAURANT D/B/A JERSEY MIKES RESTAURANT MANAGEMENT LLC ATTN: SHANA GONZALES PARAMOUNT RESTAURANT MANAGEMENT LLC 885 WOODSTOCK RD, STE 430-534 ROSWELL, GA 30075 OCC040398 KENNESAW LANDSCAPING GLENN BREWER 12/31/2024 LLC D/B/A KENNESAW YARD MAINTENANCE KENNESAW LANDSCAPING LANDSCAPING LLC LLC KENNESAW LANDSCAPING LLC 3600 DALLAS HWY, SUITE #230 MARIETTA, GA 30064 ALC003459 KPOT KOREAN BBQ & HOT MAOHAO LIN 01/03/2025 POT D/B/A KPOT KOREAN BBQ & RESTAURANT KHP KENNESAW LLC HOT POT ATTN: MAOHAO LIN KHP KENNESAW LLC 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY, SUITE 100 MARIETTA, GA 30066 OCC040402 NEAT & CLEAN LLC ROSITSA VASILEVA 01/02/2025 NEAT & CLEAN LLC D/B/A NEAT & CLEAN LLC JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: ROSITSA VASILEVA & CONSTRUCTION RELATED NEAT & CLEAN LLC 1647 BARRIER CT MARIETTA, GA 30066 OCC040408 NICK’S FURNITURE NICOLAS ZARATE 01/02/2025 REFINISHING D/B/A NICK’S FURNITURE FURNITURE REFINISHING & REPAIR REFINISHING ATTN: NICOLAS ZARATE 3354 CLAIR CIR MARIETTA, GA 30066 OCC040410 OCCEUS HOME SOLUTIONS JEAN OCCEUS 12/31/2024 LLC D/B/A OCCEUS HOME HANDY MAN – NO STATE LICENSE OCCEUS HOME SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: JEAN G. OCCEUS OCCEUS HOME SOLUTIONS LLC 2333 GOODWOOD DR MARIETTA, GA 30064 ALC003463 OLIVE BISTRO VININGS / SARI S MASRI 01/02/2025 GALLERIA D/B/A OLIVE BISTRO VININGS RESTAURANT OLIVE BISTRO INC / GALLERIA ATTN: SARI MASRI OLIVE BISTRO INC 819 PONCE DE LEON TERR NE ATLANTA, GA 30306 OCC040411 PARADOXI TECHNOLOGIES CHAD CLARK 01/02/2025 INC D/B/A PARADOXI COMPUTER PROGRAMMING SERVICES PARADOXI TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES INC INC ATTN: CHAD CLARK PARADOXI TECHNOLOGIES INC 1970 ANNWICKS DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC040406 REGAL MEDICAL CARLY THOMAS 01/02/2025 SOLUTIONS INC D/B/A REGAL MEDICAL WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & REGAL MEDICAL SOLUTIONS INC SUPPLIES SOLUTIONS INC ATTN: CARLY THOMAS REGAL MEDICAL SOLUTIONS INC 1290 KENNESTONE CIR BLDG A, STE 101 MARIETTA, GA 30066 OCC040132 REWRITE THE RULES LLC ANNETTE BOOTH 01/02/2025 REWRITE THE RULES LLC D/B/A REWRITE THE RULES CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: ANNETTE BOOTH REWRITE THE RULES LLC 916 ST LYONN CTS MARIETTA, GA 30068 OCC040421 RGL POOLS & SPA ROMAN GARCIA 01/03/2025 D/B/A RGL POOLS & SPA SWIMMING POOL CONTRACTOR ATTN: ROMAN GARCIA 5156 RAY COURT POWDERSPRINGS, GA 30127 CON001538 ROMANOFF HEATING AND MATT ROMANOFF 01/03/2025 COOLING CHARLOTTE LLC D/B/A ROMANOFF HEATING AIR CONDITIONING & HEATING ROMANOFF HEATING AND AND COOLING CHARLOTTE CONTRACTOR COOLING CHARLOTTE LLC LLC ATTN: MATT ROMANOFF ROMANOFF HEATING AND COOLING CHARLOTTE LLC 1288 RESEARCH ROAD GAHANNA, OH 43230 OCC040422 ROMIE NAIL SALONS DIEP PHAN 01/03/2025 DIEP PHAN LLC D/B/A ROMIE NAIL SALONS BEAUTY SHOP ATTN: DIEP PHAN DIEP PHAN LLC 474 WALLIS FARM WAY MARIETTA, GA 30064 OCC040393 SALON 143 LLC ERIN MATTHEWS 12/30/2024 SALON 143 LLC D/B/A SALON 143 LLC BEAUTY SHOP ATTN: ERIN MATTHEWS SALON 143 LLC 438 SOMERSBY DR DALLAS, GA 30157 OCC040401 SHUTTER AND SOULL LLC KATHERINE COVINGTON 12/31/2024 SHUTTER AND SOULL LLC D/B/A SHUTTER AND SOULL PHOTOGRAPHER FREE LANCE LLC ATTN: KATHERINE CONVINGTON SHUTTER AND SOULL LLC 2758 PRINCETON MILL COURT MARIETTA, GA 30068 OCC040414 SPRIGS HOLISTIC HEALTH LIZBETH DIAZ YABUKU 12/31/2024 Y COUNSELING & D/B/A SPRIGS HOLISTIC CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) CONSULTING LLC HEALTH ATTN: LIZBETH DIAZ YABUKU Y COUNSELING & CONSULTING LLC 2451 CUMBERLAND PKWY SE, STE 260 ATLANTA, GA 30339 OCC040397 TALIAFERRO AARON AARON TALIAFERRO 12/31/2024 MINDFUL PURPOSE LLC D/B/A TALIAFERRO AARON PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: AARON TALIAFERRO MINDFUL PURPOSE LLC 1820 THE EXCHANGE SE, SUITE 750 ATLANAT, GA 30339 OCC040423 TRIDENT JEWELRY JEREMY WALLACE 01/03/2025 TRIDENT JEWELRY LLC D/B/A TRIDENT JEWELRY JEWELRY SALES ATTN: JEREMY WALLACE TRIDENT JEWELRY LLC 2625 GREENES LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040412 VIVE ENERGY MEDICINE HYOSUN CHOI 12/31/2024 WAVY ACUPUNCTURE INC D/B/A VIVE ENERGY ACUPUNCTURIST – STATE LICENSED MEDICINE WAVY ACUPUNCTURE INC 1000 JOHNSON FERRY RD, SUITE# B-115 MARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.