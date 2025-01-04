46 new businesses were licensed by Cobb County over the past week

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Jan. 4, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040403
|ALI’S LOCK & KEY
|SALAM YOUSUF ALI
|12/31/2024
|D/B/A ALI’S LOCK & KEY
|LOCKSMITH
|2695 PIEDMONT OAK DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040394
|AMANDA PAYNE
|AMANDA PAYNE
|12/31/2024
|D/B/A AMANDA PAYNE
|TUTORING SERVICES
|PO BOX 769
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040306
|AWAKEN COUNSELING
|KRISTINA MURR
|01/03/2025
|AWAKEN COUNSELING LLC
|D/B/A AWAKEN COUNSELING
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: KRISTINA MURR
|AWAKEN COUNSELING LLC
|3855 SHALLOWFORD RD, 515
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040432
|AXIOM DYNAMICS LLC
|PRASAD VALIVETI
|01/03/2025
|AXIOM DYNAMICS LLC
|D/B/A AXIOM DYNAMICS LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: PRASAD VALIVETI
|AXIOM DYNAMICS LLC
|3160 SHADOW CREEK
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040418
|AZURE SNEAKERHEADS
|STEFANI WALKER
|01/02/2025
|AZURE SNEAKERHEADS
|D/B/A AZURE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|SNEAKERHEADS
|ATTN: STEFANI WALKER
|AZURE SNEAKERHEADS LLC
|4520 SE PINE ST SE, APT 2169
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040424
|BETTER LIVING OPTIONS
|VALERIE PARRIS
|01/03/2025
|BETTER LIVING OPTIONS
|D/B/A BETTER LIVING
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|OPTIONS
|ATTN: VALERIE PARRIS
|BETTER LIVING OPTIONS LLC
|1640 POWERS FERRY ROAD,
|SUITE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040416
|BODYBAR PILATES THE
|CARRIE CAMPBELL
|01/02/2025
|AVENUE WEST COBB
|D/B/A BODYBAR PILATES THE
|FITNESS CENTER
|EMBRACE THE SHAKE
|AVENUE WEST COBB
|PILATES LLC
|ATTN: CARRIE CAMPBELL
|EMBRACE THE SHAKE
|PILATES LLC
|810 EAGLE CROSSING DR
|LAWRENCEVILLE, GA 30044
|OCC040399
|BODYLOGIC MD OF
|KAREN WELDON
|12/30/2024
|BIRMINGHAM
|D/B/A BODYLOGIC MD OF
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|KWELDON ENTERPRISES
|BIRMINGHAM
|LLC
|ATTN: KAREN WELDON
|KWELDON ENTERPRISES LLC
|3240 LEMONS RDG
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040409
|BOUTIQUE Y LIBRERIA DE
|MAGDALENA VELASQUEZ
|12/31/2024
|PACTO
|D/B/A BOUTIQUE Y LIBRERIA
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|BOUTIQUE Y LIBRERIA DE
|DE PACTO
|PACTO LLC
|ATTN: MAGDALENA
|VELASQUEZ
|BOUTIQUE Y LIBRERIA DE
|PACTO LLC
|6030 JOHN ST
|AUSTELL, GA 30106
|ALC003470
|CITGO FOODMART
|BARKATALI SAMNANI
|01/02/2025
|832 INC
|D/B/A CITGO FOODMART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: BARKATALI SAMNANI
|832 INC
|832 CLAY RD SW
|MABLETON, GA
|OCC040388
|CLUCK N MOOH
|HABIB MITHA
|12/31/2024
|CNM INC
|D/B/A CLUCK N MOOH
|RESTAURANT
|ATTN: HABIB MITHA
|CNM INC
|3894 DUE WEST, STE 280
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040407
|COCOS LUX CLOSET &
|FRANCES IDOWU
|12/31/2024
|COLLECTIBLES
|D/B/A COCOS LUX CLOSET &
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|COCOS LUX CLOSET &
|COLLECTIBLES
|COLLECTIBLES LLC
|COCOS LUX CLOSET &
|COLLECTIBLES LLC
|2707 ELOQUENT LN
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040431
|COGNIFINITY CARE LLC
|PRASAD VALIVETI
|01/03/2025
|COGNIFINITY CARE LLC
|D/B/A COGNIFINITY CARE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: PRASAD VALIVETI
|COGNIFINITY CARE LLC
|3160 SHADOW CREEK
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040404
|DAILY PRINTING
|MICHAEL MAI
|12/31/2024
|DAILY PRINTING LLC
|D/B/A DAILY PRINTING
|PRINTING SHOP
|DAILY PRINTING LLC
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|SUITE D0140
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040395
|DEEPER HEALING
|ANN BILLIAN
|12/31/2024
|PATHWAYS LLC
|D/B/A DEEPER HEALING
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|DEEPER HEALING
|PATHWAYS LLC
|PATHWAYS LLC
|ATTN: ANN W BILLIAN
|DEEPER HEALING PATHWAYS
|LLC
|3520 BROOKHILL CIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040413
|DELTA PERFORMANCE LLC
|MAHAN DELAVARI
|01/02/2025
|DELTA PERFORMANCE LLC
|D/B/A DELTA PERFORMANCE
|AUTO REPAIR SHOP
|LLC
|ATTN: MAHAN DELAVARI
|DELTA PERFORMANCE LLC
|2780 MAGNOLIA CREEK DR
|NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040425
|DENSON PROFESSIONAL
|THERESA DAVENPORT
|01/03/2025
|CLEANING SERVICE
|D/B/A DENSON
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|PROFESSIONAL CLEANING
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICE
|ATTN: THERESA DAVENPORT
|802 COBB CROSSING SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040427
|DLM HOSE & SUPPLY CO
|MATTHEW LAFORET
|01/03/2025
|DLM HOSE & SUPPLY CO
|D/B/A DLM HOSE & SUPPLY
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|CO
|ATTN: MATTHEW LAFORET
|DLM HOSE & SUPPLY CO LLC
|1250 PARKWOOD CIR, 300-
|2203
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040392
|DOMINION DME INC
|RUSSELL WILLIAMSON
|12/30/2024
|DOMINION DME INC
|D/B/A DOMINION DME INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: RUSSELL WILLIAMSON
|DOMINION DME INC
|1290 KENNESTONE CIR, STE
|A-112
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040417
|DWIGHT DAVIS
|DWIGHT DAVIS
|01/02/2025
|CONSTRUCTION COMPANY
|D/B/A DWIGHT DAVIS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DWIGHT DAVIS
|CONSTRUCTION COMPANY
|CONSTRUCTION COMPANY
|ATTN: DWIGHT DAVIS
|LLC
|DWIGHT DAVIS
|CONSTRUCTION COMPANY
|LLC
|2169 MAJOR LORING WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040333
|EASTERN SIGN TECH LLC
|JOHN DUNPHY
|01/03/2025
|D/B/A EASTERN SIGN TECH
|SIGN ERECTION
|LLC
|ATTN: ACCOUNTING
|112 CONNECTICUT DR
|BURLINGTON, NJ 08016
|OCC040405
|EVERFIT MEDICAL INC
|ISHWARA PACHOON
|01/02/2025
|EVERFIT MEDICAL INC
|D/B/A EVERFIT MEDICAL INC
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|ATTN: ISHWARA PACHOON
|SUPPLIES
|EVERFIT MEDICAL INC
|1290 KENNESTONE CIRCLE,
|BLDG A-103
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040426
|GEORGIA PREMIER AUTO
|YOSLIM MOLINA
|01/03/2025
|LLC
|D/B/A GEORGIA PREMIER
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|GEORGIA PREMIER AUTO
|AUTO LLC
|LLC
|ATTN: YOSLIM MOLINA
|GEORGIA PREMIER AUTO LLC
|21 SCOTT DRIVE NE, SUITE
|111
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040400
|GLOBAL CLEANING
|GESSE PERES
|12/31/2024
|GVP ENTERPRISES LLC
|D/B/A GLOBAL CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|GVP ENTERPRISES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|4227 COVE WAY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040415
|GRAYSKULL GAMES
|SCOTT WALLACE
|01/02/2025
|GRAYSKULL GAMES LLC
|D/B/A GRAYSKULL GAMES
|HOBBY SHOP RETAIL
|ATTN: SCOTT WALLACE
|GRAYSKULL GAMES LLC
|225 MAIN ST, 1732
|HIRAM, GA 30141
|OCC040420
|HERO FARMED
|THOMAS FERNANDES III
|01/02/2025
|HERO FARMED
|D/B/A HERO FARMED
|MEATS RETAIL
|COOPERATIVE CO
|ATTN: THOMAS FERNANDES
|III
|HERO FARMED
|COOPERATIVE CO
|7000 CENTRAL PKWY, STE
|1460
|SANDY SPRINGS, GA 30328
|OCC040396
|INTERNATIONAL INVESTOR
|KARLA JAMES
|12/30/2024
|TAX SERVCIES LLC
|D/B/A INTERNATIONAL
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|INTERNATIONAL INVESTOR
|INVESTOR TAX SERVCIES LLC
|(OCCUPATIONAL TAX)
|TAX SERVCIES LLC
|ATTN: KARLA JAMES
|INTERNATIONAL INVESTOR
|TAX SERVCIES LLC
|400 INTERSTATE NORTH
|PKWY, 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040391
|JERSEY MIKES
|SHANA GONZALES
|12/30/2024
|PARAMOUNT RESTAURANT
|D/B/A JERSEY MIKES
|RESTAURANT
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: SHANA GONZALES
|PARAMOUNT RESTAURANT
|MANAGEMENT LLC
|885 WOODSTOCK RD, STE
|430-534
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040398
|KENNESAW LANDSCAPING
|GLENN BREWER
|12/31/2024
|LLC
|D/B/A KENNESAW
|YARD MAINTENANCE
|KENNESAW LANDSCAPING
|LANDSCAPING LLC
|LLC
|KENNESAW LANDSCAPING
|LLC
|3600 DALLAS HWY, SUITE
|#230
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003459
|KPOT KOREAN BBQ & HOT
|MAOHAO LIN
|01/03/2025
|POT
|D/B/A KPOT KOREAN BBQ &
|RESTAURANT
|KHP KENNESAW LLC
|HOT POT
|ATTN: MAOHAO LIN
|KHP KENNESAW LLC
|2821 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, SUITE 100
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040402
|NEAT & CLEAN LLC
|ROSITSA VASILEVA
|01/02/2025
|NEAT & CLEAN LLC
|D/B/A NEAT & CLEAN LLC
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: ROSITSA VASILEVA
|& CONSTRUCTION RELATED
|NEAT & CLEAN LLC
|1647 BARRIER CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040408
|NICK’S FURNITURE
|NICOLAS ZARATE
|01/02/2025
|REFINISHING
|D/B/A NICK’S FURNITURE
|FURNITURE REFINISHING & REPAIR
|REFINISHING
|ATTN: NICOLAS ZARATE
|3354 CLAIR CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040410
|OCCEUS HOME SOLUTIONS
|JEAN OCCEUS
|12/31/2024
|LLC
|D/B/A OCCEUS HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCCEUS HOME SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: JEAN G. OCCEUS
|OCCEUS HOME SOLUTIONS
|LLC
|2333 GOODWOOD DR
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003463
|OLIVE BISTRO VININGS /
|SARI S MASRI
|01/02/2025
|GALLERIA
|D/B/A OLIVE BISTRO VININGS
|RESTAURANT
|OLIVE BISTRO INC
|/ GALLERIA
|ATTN: SARI MASRI
|OLIVE BISTRO INC
|819 PONCE DE LEON TERR
|NE
|ATLANTA, GA 30306
|OCC040411
|PARADOXI TECHNOLOGIES
|CHAD CLARK
|01/02/2025
|INC
|D/B/A PARADOXI
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|PARADOXI TECHNOLOGIES
|TECHNOLOGIES INC
|INC
|ATTN: CHAD CLARK
|PARADOXI TECHNOLOGIES
|INC
|1970 ANNWICKS DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040406
|REGAL MEDICAL
|CARLY THOMAS
|01/02/2025
|SOLUTIONS INC
|D/B/A REGAL MEDICAL
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|REGAL MEDICAL
|SOLUTIONS INC
|SUPPLIES
|SOLUTIONS INC
|ATTN: CARLY THOMAS
|REGAL MEDICAL SOLUTIONS
|INC
|1290 KENNESTONE CIR BLDG
|A, STE 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040132
|REWRITE THE RULES LLC
|ANNETTE BOOTH
|01/02/2025
|REWRITE THE RULES LLC
|D/B/A REWRITE THE RULES
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: ANNETTE BOOTH
|REWRITE THE RULES LLC
|916 ST LYONN CTS
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040421
|RGL POOLS & SPA
|ROMAN GARCIA
|01/03/2025
|D/B/A RGL POOLS & SPA
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATTN: ROMAN GARCIA
|5156 RAY COURT
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|CON001538
|ROMANOFF HEATING AND
|MATT ROMANOFF
|01/03/2025
|COOLING CHARLOTTE LLC
|D/B/A ROMANOFF HEATING
|AIR CONDITIONING & HEATING
|ROMANOFF HEATING AND
|AND COOLING CHARLOTTE
|CONTRACTOR
|COOLING CHARLOTTE LLC
|LLC
|ATTN: MATT ROMANOFF
|ROMANOFF HEATING AND
|COOLING CHARLOTTE LLC
|1288 RESEARCH ROAD
|GAHANNA, OH 43230
|OCC040422
|ROMIE NAIL SALONS
|DIEP PHAN
|01/03/2025
|DIEP PHAN LLC
|D/B/A ROMIE NAIL SALONS
|BEAUTY SHOP
|ATTN: DIEP PHAN
|DIEP PHAN LLC
|474 WALLIS FARM WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040393
|SALON 143 LLC
|ERIN MATTHEWS
|12/30/2024
|SALON 143 LLC
|D/B/A SALON 143 LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: ERIN MATTHEWS
|SALON 143 LLC
|438 SOMERSBY DR
|DALLAS, GA 30157
|OCC040401
|SHUTTER AND SOULL LLC
|KATHERINE COVINGTON
|12/31/2024
|SHUTTER AND SOULL LLC
|D/B/A SHUTTER AND SOULL
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|LLC
|ATTN: KATHERINE
|CONVINGTON
|SHUTTER AND SOULL LLC
|2758 PRINCETON MILL COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040414
|SPRIGS HOLISTIC HEALTH
|LIZBETH DIAZ YABUKU
|12/31/2024
|Y COUNSELING &
|D/B/A SPRIGS HOLISTIC
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CONSULTING LLC
|HEALTH
|ATTN: LIZBETH DIAZ YABUKU
|Y COUNSELING &
|CONSULTING LLC
|2451 CUMBERLAND PKWY SE,
|STE 260
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040397
|TALIAFERRO AARON
|AARON TALIAFERRO
|12/31/2024
|MINDFUL PURPOSE LLC
|D/B/A TALIAFERRO AARON
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: AARON TALIAFERRO
|MINDFUL PURPOSE LLC
|1820 THE EXCHANGE SE,
|SUITE 750
|ATLANAT, GA 30339
|OCC040423
|TRIDENT JEWELRY
|JEREMY WALLACE
|01/03/2025
|TRIDENT JEWELRY LLC
|D/B/A TRIDENT JEWELRY
|JEWELRY SALES
|ATTN: JEREMY WALLACE
|TRIDENT JEWELRY LLC
|2625 GREENES LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040412
|VIVE ENERGY MEDICINE
|HYOSUN CHOI
|12/31/2024
|WAVY ACUPUNCTURE INC
|D/B/A VIVE ENERGY
|ACUPUNCTURIST – STATE LICENSED
|MEDICINE
|WAVY ACUPUNCTURE INC
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|SUITE# B-115
|MARIETTA, GA 30068
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "46 new businesses were licensed by Cobb County over the past week"