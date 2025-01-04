46 new businesses were licensed by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 4, 2025

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Jan. 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040403ALI’S LOCK & KEYSALAM YOUSUF ALI12/31/2024
D/B/A ALI’S LOCK & KEYLOCKSMITH
2695 PIEDMONT OAK DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040394AMANDA PAYNEAMANDA PAYNE12/31/2024
D/B/A AMANDA PAYNETUTORING SERVICES
PO BOX 769
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040306AWAKEN COUNSELINGKRISTINA MURR01/03/2025
AWAKEN COUNSELING LLCD/B/A AWAKEN COUNSELINGSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: KRISTINA MURR
AWAKEN COUNSELING LLC
3855 SHALLOWFORD RD, 515
MARIETTA, GA 30062
OCC040432AXIOM DYNAMICS LLCPRASAD VALIVETI01/03/2025
AXIOM DYNAMICS LLCD/B/A AXIOM DYNAMICS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: PRASAD VALIVETI
AXIOM DYNAMICS LLC
3160 SHADOW CREEK
ROSWELL, GA 30075
OCC040418AZURE SNEAKERHEADSSTEFANI WALKER01/02/2025
AZURE SNEAKERHEADSD/B/A AZUREMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLCSNEAKERHEADS
ATTN: STEFANI WALKER
AZURE SNEAKERHEADS LLC
4520 SE PINE ST SE, APT 2169
SMYRNA, GA 30080
OCC040424BETTER LIVING OPTIONSVALERIE PARRIS01/03/2025
BETTER LIVING OPTIONSD/B/A BETTER LIVINGHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLCOPTIONS
ATTN: VALERIE PARRIS
BETTER LIVING OPTIONS LLC
1640 POWERS FERRY ROAD,
SUITE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC040416BODYBAR PILATES THECARRIE CAMPBELL01/02/2025
AVENUE WEST COBBD/B/A BODYBAR PILATES THEFITNESS CENTER
EMBRACE THE SHAKEAVENUE WEST COBB
PILATES LLCATTN: CARRIE CAMPBELL
EMBRACE THE SHAKE
PILATES LLC
810 EAGLE CROSSING DR
LAWRENCEVILLE, GA 30044
OCC040399BODYLOGIC MD OFKAREN WELDON12/30/2024
BIRMINGHAMD/B/A BODYLOGIC MD OFPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
KWELDON ENTERPRISESBIRMINGHAM
LLCATTN: KAREN WELDON
KWELDON ENTERPRISES LLC
3240 LEMONS RDG
ATLANTA, GA 30339
OCC040409BOUTIQUE Y LIBRERIA DEMAGDALENA VELASQUEZ12/31/2024
PACTOD/B/A BOUTIQUE Y LIBRERIACLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
BOUTIQUE Y LIBRERIA DEDE PACTO
PACTO LLCATTN: MAGDALENA
VELASQUEZ
BOUTIQUE Y LIBRERIA DE
PACTO LLC
6030 JOHN ST
AUSTELL, GA 30106
ALC003470CITGO FOODMARTBARKATALI SAMNANI01/02/2025
832 INCD/B/A CITGO FOODMARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: BARKATALI SAMNANI
832 INC
832 CLAY RD SW
MABLETON, GA
OCC040388CLUCK N MOOHHABIB MITHA12/31/2024
CNM INCD/B/A CLUCK N MOOHRESTAURANT
ATTN: HABIB MITHA
CNM INC
3894 DUE WEST, STE 280
MARIETTA, GA 30064
OCC040407COCOS LUX CLOSET &FRANCES IDOWU12/31/2024
COLLECTIBLESD/B/A COCOS LUX CLOSET &CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
COCOS LUX CLOSET &COLLECTIBLES
COLLECTIBLES LLCCOCOS LUX CLOSET &
COLLECTIBLES LLC
2707 ELOQUENT LN
AUSTELL, GA 30106
OCC040431COGNIFINITY CARE LLCPRASAD VALIVETI01/03/2025
COGNIFINITY CARE LLCD/B/A COGNIFINITY CARECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: PRASAD VALIVETI
COGNIFINITY CARE LLC
3160 SHADOW CREEK
ROSWELL, GA 30075
OCC040404DAILY PRINTINGMICHAEL MAI12/31/2024
DAILY PRINTING LLCD/B/A DAILY PRINTINGPRINTING SHOP
DAILY PRINTING LLC
1000 JOHNSON FERRY RD,
SUITE D0140
MARIETTA, GA 30068
OCC040395DEEPER HEALINGANN BILLIAN12/31/2024
PATHWAYS LLCD/B/A DEEPER HEALINGPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
DEEPER HEALINGPATHWAYS LLC
PATHWAYS LLCATTN: ANN W BILLIAN
DEEPER HEALING PATHWAYS
LLC
3520 BROOKHILL CIR
MARIETTA, GA 30062
OCC040413DELTA PERFORMANCE LLCMAHAN DELAVARI01/02/2025
DELTA PERFORMANCE LLCD/B/A DELTA PERFORMANCEAUTO REPAIR SHOP
LLC
ATTN: MAHAN DELAVARI
DELTA PERFORMANCE LLC
2780 MAGNOLIA CREEK DR
NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040425DENSON PROFESSIONALTHERESA DAVENPORT01/03/2025
CLEANING SERVICED/B/A DENSONJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
PROFESSIONAL CLEANING& CONSTRUCTION RELATED
SERVICE
ATTN: THERESA DAVENPORT
802 COBB CROSSING SE
SMYRNA, GA 30080
OCC040427DLM HOSE & SUPPLY COMATTHEW LAFORET01/03/2025
DLM HOSE & SUPPLY COD/B/A DLM HOSE & SUPPLYBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCCO
ATTN: MATTHEW LAFORET
DLM HOSE & SUPPLY CO LLC
1250 PARKWOOD CIR, 300-
2203
ATLANTA, GA 30339
OCC040392DOMINION DME INCRUSSELL WILLIAMSON12/30/2024
DOMINION DME INCD/B/A DOMINION DME INCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: RUSSELL WILLIAMSON
DOMINION DME INC
1290 KENNESTONE CIR, STE
A-112
MARIETTA, GA 30066
OCC040417DWIGHT DAVISDWIGHT DAVIS01/02/2025
CONSTRUCTION COMPANYD/B/A DWIGHT DAVISHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DWIGHT DAVISCONSTRUCTION COMPANY
CONSTRUCTION COMPANYATTN: DWIGHT DAVIS
LLCDWIGHT DAVIS
CONSTRUCTION COMPANY
LLC
2169 MAJOR LORING WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC040333EASTERN SIGN TECH LLCJOHN DUNPHY01/03/2025
D/B/A EASTERN SIGN TECHSIGN ERECTION
LLC
ATTN: ACCOUNTING
112 CONNECTICUT DR
BURLINGTON, NJ 08016
OCC040405EVERFIT MEDICAL INCISHWARA PACHOON01/02/2025
EVERFIT MEDICAL INCD/B/A EVERFIT MEDICAL INCWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
ATTN: ISHWARA PACHOONSUPPLIES
EVERFIT MEDICAL INC
1290 KENNESTONE CIRCLE,
BLDG A-103
MARIETTA, GA 30066
OCC040426GEORGIA PREMIER AUTOYOSLIM MOLINA01/03/2025
LLCD/B/A GEORGIA PREMIERAUTO DEALER – USED CARS ONLY
GEORGIA PREMIER AUTOAUTO LLC
LLCATTN: YOSLIM MOLINA
GEORGIA PREMIER AUTO LLC
21 SCOTT DRIVE NE, SUITE
111
MARIETTA, GA 30067
OCC040400GLOBAL CLEANINGGESSE PERES12/31/2024
GVP ENTERPRISES LLCD/B/A GLOBAL CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
GVP ENTERPRISES LLC& CONSTRUCTION RELATED
4227 COVE WAY
MARIETTA, GA 30067
OCC040415GRAYSKULL GAMESSCOTT WALLACE01/02/2025
GRAYSKULL GAMES LLCD/B/A GRAYSKULL GAMESHOBBY SHOP RETAIL
ATTN: SCOTT WALLACE
GRAYSKULL GAMES LLC
225 MAIN ST, 1732
HIRAM, GA 30141
OCC040420HERO FARMEDTHOMAS FERNANDES III01/02/2025
HERO FARMEDD/B/A HERO FARMEDMEATS RETAIL
COOPERATIVE COATTN: THOMAS FERNANDES
III
HERO FARMED
COOPERATIVE CO
7000 CENTRAL PKWY, STE
1460
SANDY SPRINGS, GA 30328
OCC040396INTERNATIONAL INVESTORKARLA JAMES12/30/2024
TAX SERVCIES LLCD/B/A INTERNATIONALCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
INTERNATIONAL INVESTORINVESTOR TAX SERVCIES LLC(OCCUPATIONAL TAX)
TAX SERVCIES LLC
ATTN: KARLA JAMES
INTERNATIONAL INVESTOR
TAX SERVCIES LLC
400 INTERSTATE NORTH
PKWY, 700
ATLANTA, GA 30339
OCC040391JERSEY MIKESSHANA GONZALES12/30/2024
PARAMOUNT RESTAURANTD/B/A JERSEY MIKESRESTAURANT
MANAGEMENT LLCATTN: SHANA GONZALES
PARAMOUNT RESTAURANT
MANAGEMENT LLC
885 WOODSTOCK RD, STE
430-534
ROSWELL, GA 30075
OCC040398KENNESAW LANDSCAPINGGLENN BREWER12/31/2024
LLCD/B/A KENNESAWYARD MAINTENANCE
KENNESAW LANDSCAPINGLANDSCAPING LLC
LLCKENNESAW LANDSCAPING
LLC
3600 DALLAS HWY, SUITE
#230
MARIETTA, GA 30064
ALC003459KPOT KOREAN BBQ & HOTMAOHAO LIN01/03/2025
POTD/B/A KPOT KOREAN BBQ &RESTAURANT
KHP KENNESAW LLCHOT POT
ATTN: MAOHAO LIN
KHP KENNESAW LLC
2821 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, SUITE 100
MARIETTA, GA 30066
OCC040402NEAT & CLEAN LLCROSITSA VASILEVA01/02/2025
NEAT & CLEAN LLCD/B/A NEAT & CLEAN LLCJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: ROSITSA VASILEVA& CONSTRUCTION RELATED
NEAT & CLEAN LLC
1647 BARRIER CT
MARIETTA, GA 30066
OCC040408NICK’S FURNITURENICOLAS ZARATE01/02/2025
REFINISHINGD/B/A NICK’S FURNITUREFURNITURE REFINISHING & REPAIR
REFINISHING
ATTN: NICOLAS ZARATE
3354 CLAIR CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC040410OCCEUS HOME SOLUTIONSJEAN OCCEUS12/31/2024
LLCD/B/A OCCEUS HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCCEUS HOME SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: JEAN G. OCCEUS
OCCEUS HOME SOLUTIONS
LLC
2333 GOODWOOD DR
MARIETTA, GA 30064
ALC003463OLIVE BISTRO VININGS /SARI S MASRI01/02/2025
GALLERIAD/B/A OLIVE BISTRO VININGSRESTAURANT
OLIVE BISTRO INC/ GALLERIA
ATTN: SARI MASRI
OLIVE BISTRO INC
819 PONCE DE LEON TERR
NE
ATLANTA, GA 30306
OCC040411PARADOXI TECHNOLOGIESCHAD CLARK01/02/2025
INCD/B/A PARADOXICOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
PARADOXI TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES INC
INCATTN: CHAD CLARK
PARADOXI TECHNOLOGIES
INC
1970 ANNWICKS DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC040406REGAL MEDICALCARLY THOMAS01/02/2025
SOLUTIONS INCD/B/A REGAL MEDICALWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
REGAL MEDICALSOLUTIONS INCSUPPLIES
SOLUTIONS INCATTN: CARLY THOMAS
REGAL MEDICAL SOLUTIONS
INC
1290 KENNESTONE CIR BLDG
A, STE 101
MARIETTA, GA 30066
OCC040132REWRITE THE RULES LLCANNETTE BOOTH01/02/2025
REWRITE THE RULES LLCD/B/A REWRITE THE RULESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: ANNETTE BOOTH
REWRITE THE RULES LLC
916 ST LYONN CTS
MARIETTA, GA 30068
OCC040421RGL POOLS & SPAROMAN GARCIA01/03/2025
D/B/A RGL POOLS & SPASWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: ROMAN GARCIA
5156 RAY COURT
POWDERSPRINGS, GA 30127
CON001538ROMANOFF HEATING ANDMATT ROMANOFF01/03/2025
COOLING CHARLOTTE LLCD/B/A ROMANOFF HEATINGAIR CONDITIONING & HEATING
ROMANOFF HEATING ANDAND COOLING CHARLOTTECONTRACTOR
COOLING CHARLOTTE LLCLLC
ATTN: MATT ROMANOFF
ROMANOFF HEATING AND
COOLING CHARLOTTE LLC
1288 RESEARCH ROAD
GAHANNA, OH 43230
OCC040422ROMIE NAIL SALONSDIEP PHAN01/03/2025
DIEP PHAN LLCD/B/A ROMIE NAIL SALONSBEAUTY SHOP
ATTN: DIEP PHAN
DIEP PHAN LLC
474 WALLIS FARM WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC040393SALON 143 LLCERIN MATTHEWS12/30/2024
SALON 143 LLCD/B/A SALON 143 LLCBEAUTY SHOP
ATTN: ERIN MATTHEWS
SALON 143 LLC
438 SOMERSBY DR
DALLAS, GA 30157
OCC040401SHUTTER AND SOULL LLCKATHERINE COVINGTON12/31/2024
SHUTTER AND SOULL LLCD/B/A SHUTTER AND SOULLPHOTOGRAPHER FREE LANCE
LLC
ATTN: KATHERINE
CONVINGTON
SHUTTER AND SOULL LLC
2758 PRINCETON MILL COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC040414SPRIGS HOLISTIC HEALTHLIZBETH DIAZ YABUKU12/31/2024
Y COUNSELING &D/B/A SPRIGS HOLISTICCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
CONSULTING LLCHEALTH
ATTN: LIZBETH DIAZ YABUKU
Y COUNSELING &
CONSULTING LLC
2451 CUMBERLAND PKWY SE,
STE 260
ATLANTA, GA 30339
OCC040397TALIAFERRO AARONAARON TALIAFERRO12/31/2024
MINDFUL PURPOSE LLCD/B/A TALIAFERRO AARONPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: AARON TALIAFERRO
MINDFUL PURPOSE LLC
1820 THE EXCHANGE SE,
SUITE 750
ATLANAT, GA 30339
OCC040423TRIDENT JEWELRYJEREMY WALLACE01/03/2025
TRIDENT JEWELRY LLCD/B/A TRIDENT JEWELRYJEWELRY SALES
ATTN: JEREMY WALLACE
TRIDENT JEWELRY LLC
2625 GREENES LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040412VIVE ENERGY MEDICINEHYOSUN CHOI12/31/2024
WAVY ACUPUNCTURE INCD/B/A VIVE ENERGYACUPUNCTURIST – STATE LICENSED
MEDICINE
WAVY ACUPUNCTURE INC
1000 JOHNSON FERRY RD,
SUITE# B-115
MARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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