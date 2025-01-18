New businesses licensed by Cobb County in the week ending January 17

Here are the 57 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 17, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040488
|1690 STONE VILLAGE BLDG
|ANTHONY DODD
|01/14/2025
|OWNER
|D/B/A 1690 STONE VILLAGE
|OFFICE SPACE RENTAL
|DATONA DREAMS LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: ANTHONY DODD
|DATONA DREAMS LLC
|1690 STONE VILLAGE LANE,
|SUITE 121/122
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040497
|ASTERIA ELITE
|NEIL GOLDEN
|01/15/2025
|PHOTOGRAPHY LLC
|D/B/A ASTERIA ELITE
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ASTERIA ELITE
|PHOTOGRAPHY LLC
|PHOTOGRAPHY LLC
|ATTN: NEIL GOLDEN
|ASTERIA ELITE
|PHOTOGRAPHY LLC
|3375 SPRINGHLL PKWY, STE
|1061
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040500
|ATLANTA TURNKEY
|SERGEY PAVLOV
|01/15/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A ATLANTA TURNKEY
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATLANTA TURNKEY
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: SERGEY PAVLOV
|ATLANTA TURNKEY
|CONSTRUCTION LLC
|4706 WOODSTOCK RD NE,
|STE 101
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040471
|ATLANTA WELLNESS CLINIC
|CATINA WILSON
|01/13/2025
|ATLANTA WELLNESS CLINIC
|D/B/A ATLANTA WELLNESS
|MEDICAL CLINIC
|LLC
|CLINIC
|ATTN: CATINA WILSON
|ATLANTA WELLNESS CLINIC
|LLC
|1827 POWERS FERRY RD,
|BLDG 1 STE 250
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003472
|BAES HOUSE ATL
|JASMINE STANDBERRY
|01/17/2025
|BAES HOUSE ATL LLC
|D/B/A BAES HOUSE ATL
|RESTAURANT
|ATTN: JASMINE STANDBERRY
|BAES HOUSE ATL LLC
|315 VICKERY CIR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040495
|BE WELL HEALTH CLINIC
|DIMPLE KRIPALANI
|01/14/2025
|BE WELL HEALTH CLINIC
|D/B/A BE WELL HEALTH
|MEDICAL CLINIC
|LLC
|CLINIC
|ATTN: DIMPLE KRIPALANI
|BE WELL HEALTH CLINIC LLC
|530 BIRCHAM WAY
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040487
|BLI ACTIFS LLC
|EVANS JUSTILIEN
|01/14/2025
|BLI ACTIFS LLC
|D/B/A BLI ACTIFS LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: EVANS JUSTILIEN
|BLI ACTIFS LLC
|2625 BRANSON PL
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040516
|BOJANGLES
|STEVEN BRELAND
|01/16/2025
|TRICKUM UPS LLC
|D/B/A BOJANGLES
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: STEVEN BRELAND
|TRICKUM UPS LLC
|100 GALLERIA PKWY SE, STE
|500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040503
|BOOKISHENDS LLC
|ALEXIA HOWELL
|01/15/2025
|BOOKISHENDS LLC
|D/B/A BOOKISHENDS LLC
|WRITER
|ATTN: ALEXIA HOWELL
|BOOKISHENDS LLC
|PO BOX 661
|SMYRNA, GA 30081
|OCC040467
|CARRIAGE HOUSE
|DEVON BARILL
|01/13/2025
|COLLECTIVE
|D/B/A CARRIAGE HOUSE
|FITNESS CENTER
|CARRIAGE HOUSE
|COLLECTIVE
|COLLECTIVE
|ATTN: DEVON BARILL
|CARRIAGE HOUSE
|COLLECTIVE
|825 FLAGER CIR SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040522
|CHALKER ELEMENTARY
|JUSTINE TAYLOR
|01/17/2025
|SCHOOL PTA INC
|D/B/A CHALKER
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CHALKER ELEMENTARY
|ELEMENTARY SCHOOL PTA
|PROFIT)
|SCHOOL PTA INC
|INC
|ATTN: JUSTINE TAYLOR
|CHALKER ELEMENTARY
|SCHOOL PTA INC
|325 N BOOTH RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040517
|COLEMAN & LUSK LLC
|JOAN BARNWELL
|01/17/2025
|COLEMAN & LUSK LLC
|D/B/A COLEMAN & LUSK LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: JOAN BARNWELL
|COLEMAN & LUSK LLC
|2489 JEWELL DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040514
|DILWORTH ADVISORY
|TOM DILWORTH
|01/16/2025
|GROUP
|D/B/A DILWORTH ADVISORY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|DILWORTH ADVISORY
|GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: TOM DILWORTH
|DILWORTH ADVISORY GROUP
|LLC
|4172 S ARBOR CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040476
|EVERGREEN EXTERIOR
|MATTHEW MESSING
|01/14/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A EVERGREEN
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|EVERGREEN EXTERIOR
|EXTERIOR SOLUTIONS LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: MATTHEW MESSING
|EVERGREEN EXTERIOR
|SOLUTIONS LLC
|4700 SURREY RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040473
|EXOTIC TREATS
|DEMETRUIS WHITFIELD
|01/13/2025
|BFW MANAGEMENT COP
|D/B/A EXOTIC TREATS
|CANDY STORE
|LLC
|ATTN: DEMETRUIS WHITFIELD
|BFW MANAGEMENT COP LLC
|741 MOROSGO DR, APT 1455
|ALTANTA, GA 30324
|OCC040504
|FINE TOUCH CUTS
|CHRISTIAN GREEN
|01/15/2025
|FINE TOUCH ESSENTIALS
|D/B/A FINE TOUCH CUTS
|BARBER SHOP
|LLC
|ATTN: CHRISTIAN GREEN
|FINE TOUCH ESSENTIALS LLC
|2137 LAKE PARK DR, APT N
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040505
|FORTITUDE FOCUS LLC
|HAZEL VAUGHN
|01/16/2025
|FORTITUDE FOCUS LLC
|D/B/A FORTITUDE FOCUS
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LLC
|ATTN: HAZEL VAUGHN
|FORTITUDE FOCUS LLC
|1690 STONE VILLAGE LANE,
|SUITE 501
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040475
|GIVING HOPE COUNSELING
|SHAWNA CRITELLI
|01/14/2025
|AND PSYCHOTHERAPY LLC
|D/B/A GIVING HOPE
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|GIVING HOPE COUNSELING
|COUNSELING AND
|AND PSYCHOTHERAPY LLC
|PSYCHOTHERAPY LLC
|ATTN: SHAWNA CRITELLI
|GIVING HOPE COUNSELING
|AND PSYCHOTHERAPY LLC
|2109 KINSMON DR
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003473
|GOVENORS TOWN CLUB
|EVERGREEN PARTNERS
|01/14/2025
|EVERGREEN GOVENORS
|OPERANTIONS LLC
|GOLF COURSES AND CLUBS
|TOWNE CLUB LLC
|D/B/A GOVENORS TOWN
|CLUB
|ATTN: JONATHAN VERRILL
|EVERGREEN GOVENORS
|TOWNE CLUB LLC
|161 WEATHERVANE
|IRVINE, CA 92603
|OCC040499
|HOUSEMASTER SERVING
|KIM R HALVERSON
|01/15/2025
|WEST MARIETTA –
|D/B/A HOUSEMASTER
|HOME INSPECTION SERVICE
|CARTERSVILLE
|SERVING WEST MARIETTA –
|H7 HOME SERVICES LLC
|CARTERSVILLE
|ATTN: KIM R HALVERSON
|H7 HOME SERVICES LLC
|2559 ALEXANDER FARMS DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040489
|JUST FOR PETS ANIMAL
|RENNIA WINT
|01/13/2025
|HOSPITAL
|D/B/A JUST FOR PETS
|VETERINARY CLINIC
|WINFRAN VETCARE LLC
|ANIMAL HOSPITAL
|ATTN: RENNIA WINT
|WINFRAN VETCARE LLC
|11 SAINT MARKS RD
|HOGANSVILLE, GA 30230
|OCC040510
|LEETR MOVING
|LEVI RIVARD
|01/16/2025
|D/B/A LEETR MOVING
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: LEVI RIVARD
|ONLY
|2796 WATER VALLEY RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040507
|MAGIC HANDS STUDIO
|WILLIAMS TAIWO
|01/16/2025
|MAGIC HANDS STUDIO LLC
|D/B/A MAGIC HANDS STUDIO
|HAIR BRAIDING
|ATTN: WILLIAMS TAIWO
|MAGIC HANDS STUDIO LLC
|192 CREEKVIEW WAY
|DALLAS, GA 30132
|CON001544
|MALONE CONSTRUCTION
|ANDREW OLSON
|01/16/2025
|COMPANY
|D/B/A MALONE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MALONE CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION COMPANY
|REQUIRED
|COMPANY INC
|ATTN: ANDREW OLSON
|MALONE CONSTRUCTION
|COMPANY INC
|PO BOX 19815
|ATLANTA, GA 30325
|OCC040519
|MARINER FINANCE
|JOSHUA JOHNSON
|01/16/2025
|MARINER FINANCE LLC
|D/B/A MARINER FINANCE
|FINANCE COMPANY
|ATTN: ADMIN SERVICES
|MARINER FINANCE LLC
|8211 TOWN CENTER DR
|BALTIMORE, MD 21236
|OCC040484
|MARY’S GARDEN PCH LLC
|SUSAN NDUNGU
|01/14/2025
|MARY’S GARDEN PCH LLC
|D/B/A MARY’S GARDEN PCH
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: SUSAN NDUNGU
|MARY’S GARDEN PCH LLC
|2670 KINJAC DRIVE, SUITE
|120
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040508
|MG COMMERCIAL
|LUIS MEDINA
|01/16/2025
|EQUIPMENT MAINTENANCE
|D/B/A MG COMMERCIAL
|APPLIANCE REPAIR
|EQUIPMENT MAINTENANCE
|ATTN: LUIS MEDINA
|5089 CHERRY LANE
|POWDERSRPINGS, GA 30127
|OCC040486
|NAIL USA
|TANYA JAMES
|01/14/2025
|TANYANAILEDIT LLC
|D/B/A NAIL USA
|BEAUTY SHOP
|ATTN: TANYA JAMES
|TANYANAILEDIT LLC
|1200 ERNEST BARRETT
|PKWY, SUITE 128
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040485
|NASIR&SONS LLC
|MUHAMMAD NASIR
|01/14/2025
|NASIR&SONS LLC
|D/B/A NASIR&SONS LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: MUHAMMAD NASIR
|NASIR&SONS LLC
|3259 PERCH DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040511
|NRS LOGISTICS LLC
|RICKFORD ALEXANDER
|01/16/2025
|NRS LOGISTICS LLC
|D/B/A NRS LOGISTICS LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: RICKFORD ALEXANDER
|ONLY
|NRS LOGISTICS LLC
|2400 HERODIAN WAY SE, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040491
|ONE STOP GACHA SHOP
|GABRIELLE DITOTO
|01/15/2025
|LLC
|D/B/A ONE STOP GACHA
|TOYS AND GAME STORE
|ONE STOP GACHA SHOP
|SHOP LLC
|LLC
|ATTN: GABRIELLE DITOTO
|ONE STOP GACHA SHOP LLC
|4805 HUNTER TRCE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040520
|PATE DESIGN GROUP
|CALLIE NEINER
|01/16/2025
|PATE DESIGN GROUP INC
|D/B/A PATE DESIGN GROUP
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: CALLIE NEINER
|PATE DESIGN GROUP INC
|2120 POWERS FERRY RD SE,
|STE 470
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040377
|PLATINUM PDR
|PARKER WILLIS
|01/16/2025
|PLATINUM PDR LLC
|D/B/A PLATINUM PDR
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: PARKER WILLIS
|PLATINUM PDR LLC
|1410 RIDGEWAY DR NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040521
|POWERSPORTS AND
|KEVIN CLARKE
|01/17/2025
|TRANSPORT LLC
|D/B/A POWERSPORTS AND
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|POWERSPORTS AND
|TRANSPORT LLC
|TRANSPORT LLC
|ATTN: KEVIN CLARKE
|POWERSPORTS AND
|TRANSPORT LLC
|4953 LAUREL DRIVE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040482
|PRETTY NAILS AND SPA
|DONNA PHAM TRAN
|01/14/2025
|SALON
|D/B/A PRETTY NAILS AND
|BEAUTY SHOP
|PRETTY NAILS SALON LLC
|SPA SALON
|ATTN: DONNA PHAM TRAN
|PRETTY NAILS SALON LLC
|2909 AUSTELL RD, STE 108
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040506
|QTC PROPERTIES LLC
|RAYMOND STUKES
|01/16/2025
|QTC PROPERTIES LLC
|D/B/A QTC PROPERTIES LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: RAYMOND STUKES
|QTC PROPERTIES LLC
|5200 DALLAS HWY, STE 200
|#108
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040518
|RACHELS FIT PILATES
|RACHEL SIEFERD
|01/16/2025
|RACHELS FIT PILATES LLC
|D/B/A RACHELS FIT PILATES
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: RANCHEL SIEFERD
|RACHELS FIT PILATES LLC
|3600 DALLAS HWY SW, STE
|230 PMB 283
|MARIETTA, GA 30064
|CON001543
|RP BUILDERS
|RAHUL PANCHAL
|01/16/2025
|RP BUILDS LLC
|D/B/A RP BUILDERS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: RAHUL PANCHAL
|REQUIRED
|RP BUILDS LLC
|2317 NORBURY CV
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040498
|SALMA GILL MANAGEMENT
|SALMA GILL
|01/15/2025
|SALMA GILL EVENT
|D/B/A SALMA GILL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT
|ATTN: SALMA GILL
|SALMA GILL EVENT
|MANAGEMENT LLC
|2270 VALLA PARC CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040509
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|RAMON L SANCHEZ
|01/16/2025
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|D/B/A SANCHEZ PAPAS &
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|CORN
|ATTN: RAMON L SANCHEZ
|SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
|2705 CHELWICK DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040469
|SCHMALE MACHINERY USA
|DANIEL SCHMALE
|01/13/2025
|LLC
|D/B/A SCHMALE MACHINERY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SCHMALE MACHINERY USA
|USA LLC
|LLC
|ATTN: DANIEL SCHMALE
|SCHMALE MACHINERY USA
|LLC
|3739 SUMMIT DRIVE
|ACWORTH, GA 30101
|CON001542
|SOLAR ENERGY PARTNERS
|ZACHARY HURLEY
|01/14/2025
|LLC
|D/B/A SOLAR ENERGY
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|SOLAR ENERGY PARTNERS
|PARTNERS LLC
|LLC
|ATTN: ZACHARY HURLEY
|SOLAR ENERGY PARTNERS
|LLC
|2400 HERODIAN WAY SE, STE
|350
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040493
|SOUTHLAWN
|CESAR JANEIRA
|01/15/2025
|D/B/A SOUTHLAWN
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: CESAR JANEIRA
|2319 BRAFTON COURT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040490
|SOWGROW PUBLIC
|STEPHANIE RICHARDS
|01/15/2025
|RELATIONS LLC
|D/B/A SOWGROW PUBLIC
|PUBLIC RELATIONS SERVICE
|SOWGROW PUBLIC
|RELATIONS LLC
|RELATIONS LLC
|ATTN: STEPHANIE RICHARDS
|SOWGROW PUBLIC
|RELATIONS LLC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040478
|STALLING FINE ART
|DENARD STALLING
|01/14/2025
|D/B/A STALLING FINE ART
|ARTIST PAINTING
|ATTN: DENARD STALLING
|2883 SPICEWOOD LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040513
|STREAMLINE SERVICES LLC
|MATTHEW HOLMES
|01/17/2025
|STREAMLINE SERVICES LLC
|D/B/A STREAMLINE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SERVICES LLC
|ATTN: MATTHEW HOLMES
|STREAMLINE SERVICES LLC
|3608 KELSEY CHASE COURT
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040483
|STUDIO THADDEUS LLC
|THADDEUS ROMBAUER
|01/14/2025
|STUDIO THADDEUS LLC
|D/B/A STUDIO THADDEUS
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|LLC
|ATTN: THADDEUS ROMBAUER
|STUDIO THADDEUS LLC
|4252 LOCH HIGHLAND PKWY
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040481
|TECH SMART MARIETTA
|MAHESH CHINTAKUNTA
|01/14/2025
|RPMB ENTERPRISES LLC
|D/B/A TECH SMART
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|MARIETTA
|ATTN: MAHESH
|CHINTAKUNTA
|RPMB ENTERPRISES LLC
|8060 ADAIR LANE, APT 2518
|ATLANTA, GA 30350
|OCC040515
|THE WATER RESTORATION
|RAFAL TAMECKI
|01/17/2025
|GROUP OF GEORGIA LLC
|D/B/A THE WATER
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|THE WATER RESTORATION
|RESTORATION GROUP OF
|AFTER CONSTRUCTION
|GROUP OF GEORGIA LLC
|GEORGIA LLC
|ATTN: RAFAL TAMECKI
|THE WATER RESTORATION
|GROUP OF GEORGIA LLC
|5028 S ATLANTA ROAD, STE
|100
|SMYRNA, GA 30339
|OCC040494
|TRENDY CABINETS
|TEYFIK AYDINLIOGLU
|01/15/2025
|KITCHEN AND BATH LLC
|D/B/A TRENDY CABINETS
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|TRENDY CABINETS
|KITCHEN AND BATH LLC
|KITCHEN AND BATH LLC
|ATTN: TEYFIK AYDINLIOGLU
|TRENDY CABINETS KITCHEN
|AND BATH LLC
|4401 SHALLOWFORD RD, STE
|156
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040477
|TROPICAL SMOOTHIE CAFE
|STEVEN TURNER
|01/14/2025
|YHG EAST COBB LLC
|D/B/A TROPICAL SMOOTHIE
|RESTAURANT
|CAFE
|ATTN: STEVEN TURNER
|YHG EAST COBB LLC
|688 YORKSHIRE RD NE
|ATLANTA, GA 30306
|OCC040479
|TROPICUPS
|RENEE DE GANNES PENN
|01/14/2025
|TROPICUPS LLC
|D/B/A TROPICUPS
|RESTAURANT
|ATTN: RENEE DE GANNES
|PENN
|TROPICUPS LLC
|2525 SHALLOWFORD RD, STE
|100
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040501
|VALENTINA MASENKOVA
|VALENTINA MASENKOVA
|01/15/2025
|D/B/A VALENTINA
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MASENKOVA
|& CONSTRUCTION RELATED
|2300 PARKSIDE WALK
|MARIETTA, GA 30062
|CON001539
|WDS CONSTRUCTION INC
|BEN WESTA
|01/16/2025
|D/B/A WDS CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|INC
|REQUIRED
|ATTN: LICENSES
|100 TOWER DR
|BEAVER DAM, WI 53916
|OCC040512
|WHITMAN REQUARDT AND
|DAVID MCCORMICK
|01/16/2025
|ASSOCIATES LLP
|D/B/A WHITMAN REQUARDT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|WHITMAN REQUARDT AND
|AND ASSOCIATES LLP
|ASSOCIATES LLP
|ATTN: DAN VOELTNER
|WHITMAN REQUARDT AND
|ASSOCIATES LLP
|801 S CAROLINE ST
|BALTIMORE, MD 21231
|OCC040492
|WS CLEANING SERVICES
|JOEL DIAZ
|01/15/2025
|WS CLEANING SERVICES
|D/B/A WS CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: JOEL SOTO DIAZ
|WS CLEANING SERVICES LLC
|2980 BECK LANE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040496
|YUMMY PARADISE LLC
|EKREM CIFTCI
|01/15/2025
|YUMMY PARADISE LLC
|D/B/A YUMMY PARADISE LLC
|BAKERY – RETAIL
|ATTN: EKREM CIFTCI
|YUMMY PARADISE LLC
|5825 CREST OAK WAY
|CUMMING, GA 30028
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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