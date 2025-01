New businesses licensed by Cobb County in the week ending January 17

Here are the 57 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 17, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040488 1690 STONE VILLAGE BLDG ANTHONY DODD 01/14/2025 OWNER D/B/A 1690 STONE VILLAGE OFFICE SPACE RENTAL DATONA DREAMS LLC BLDG OWNER ATTN: ANTHONY DODD DATONA DREAMS LLC 1690 STONE VILLAGE LANE, SUITE 121/122 KENNESAW, GA 30152 OCC040497 ASTERIA ELITE NEIL GOLDEN 01/15/2025 PHOTOGRAPHY LLC D/B/A ASTERIA ELITE PHOTOGRAPHER FREE LANCE ASTERIA ELITE PHOTOGRAPHY LLC PHOTOGRAPHY LLC ATTN: NEIL GOLDEN ASTERIA ELITE PHOTOGRAPHY LLC 3375 SPRINGHLL PKWY, STE 1061 SMYRNA, GA 30080 OCC040500 ATLANTA TURNKEY SERGEY PAVLOV 01/15/2025 CONSTRUCTION LLC D/B/A ATLANTA TURNKEY CONSTRUCTION MANAGEMENT ATLANTA TURNKEY CONSTRUCTION LLC CONSTRUCTION LLC ATTN: SERGEY PAVLOV ATLANTA TURNKEY CONSTRUCTION LLC 4706 WOODSTOCK RD NE, STE 101 ROSWELL, GA 30075 OCC040471 ATLANTA WELLNESS CLINIC CATINA WILSON 01/13/2025 ATLANTA WELLNESS CLINIC D/B/A ATLANTA WELLNESS MEDICAL CLINIC LLC CLINIC ATTN: CATINA WILSON ATLANTA WELLNESS CLINIC LLC 1827 POWERS FERRY RD, BLDG 1 STE 250 ATLANTA, GA 30339 ALC003472 BAES HOUSE ATL JASMINE STANDBERRY 01/17/2025 BAES HOUSE ATL LLC D/B/A BAES HOUSE ATL RESTAURANT ATTN: JASMINE STANDBERRY BAES HOUSE ATL LLC 315 VICKERY CIR ROSWELL, GA 30075 OCC040495 BE WELL HEALTH CLINIC DIMPLE KRIPALANI 01/14/2025 BE WELL HEALTH CLINIC D/B/A BE WELL HEALTH MEDICAL CLINIC LLC CLINIC ATTN: DIMPLE KRIPALANI BE WELL HEALTH CLINIC LLC 530 BIRCHAM WAY ROSWELL, GA 30075 OCC040487 BLI ACTIFS LLC EVANS JUSTILIEN 01/14/2025 BLI ACTIFS LLC D/B/A BLI ACTIFS LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: EVANS JUSTILIEN BLI ACTIFS LLC 2625 BRANSON PL MARIETTA, GA 30064 OCC040516 BOJANGLES STEVEN BRELAND 01/16/2025 TRICKUM UPS LLC D/B/A BOJANGLES BUSINESS MANAGEMENT SERVICE ATTN: STEVEN BRELAND TRICKUM UPS LLC 100 GALLERIA PKWY SE, STE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC040503 BOOKISHENDS LLC ALEXIA HOWELL 01/15/2025 BOOKISHENDS LLC D/B/A BOOKISHENDS LLC WRITER ATTN: ALEXIA HOWELL BOOKISHENDS LLC PO BOX 661 SMYRNA, GA 30081 OCC040467 CARRIAGE HOUSE DEVON BARILL 01/13/2025 COLLECTIVE D/B/A CARRIAGE HOUSE FITNESS CENTER CARRIAGE HOUSE COLLECTIVE COLLECTIVE ATTN: DEVON BARILL CARRIAGE HOUSE COLLECTIVE 825 FLAGER CIR SE SMYRNA, GA 30080 OCC040522 CHALKER ELEMENTARY JUSTINE TAYLOR 01/17/2025 SCHOOL PTA INC D/B/A CHALKER CHARITABLE ORGANIZATION (NON CHALKER ELEMENTARY ELEMENTARY SCHOOL PTA PROFIT) SCHOOL PTA INC INC ATTN: JUSTINE TAYLOR CHALKER ELEMENTARY SCHOOL PTA INC 325 N BOOTH RD KENNESAW, GA 30144 OCC040517 COLEMAN & LUSK LLC JOAN BARNWELL 01/17/2025 COLEMAN & LUSK LLC D/B/A COLEMAN & LUSK LLC HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: JOAN BARNWELL COLEMAN & LUSK LLC 2489 JEWELL DR MARIETTA, GA 30066 OCC040514 DILWORTH ADVISORY TOM DILWORTH 01/16/2025 GROUP D/B/A DILWORTH ADVISORY CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT DILWORTH ADVISORY GROUP GROUP LLC ATTN: TOM DILWORTH DILWORTH ADVISORY GROUP LLC 4172 S ARBOR CIR MARIETTA, GA 30066 OCC040476 EVERGREEN EXTERIOR MATTHEW MESSING 01/14/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A EVERGREEN CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS EVERGREEN EXTERIOR EXTERIOR SOLUTIONS LLC AFTER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC ATTN: MATTHEW MESSING EVERGREEN EXTERIOR SOLUTIONS LLC 4700 SURREY RD ROSWELL, GA 30075 OCC040473 EXOTIC TREATS DEMETRUIS WHITFIELD 01/13/2025 BFW MANAGEMENT COP D/B/A EXOTIC TREATS CANDY STORE LLC ATTN: DEMETRUIS WHITFIELD BFW MANAGEMENT COP LLC 741 MOROSGO DR, APT 1455 ALTANTA, GA 30324 OCC040504 FINE TOUCH CUTS CHRISTIAN GREEN 01/15/2025 FINE TOUCH ESSENTIALS D/B/A FINE TOUCH CUTS BARBER SHOP LLC ATTN: CHRISTIAN GREEN FINE TOUCH ESSENTIALS LLC 2137 LAKE PARK DR, APT N SMYRNA, GA 30080 OCC040505 FORTITUDE FOCUS LLC HAZEL VAUGHN 01/16/2025 FORTITUDE FOCUS LLC D/B/A FORTITUDE FOCUS FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LLC ATTN: HAZEL VAUGHN FORTITUDE FOCUS LLC 1690 STONE VILLAGE LANE, SUITE 501 KENNESAW, GA 30152 OCC040475 GIVING HOPE COUNSELING SHAWNA CRITELLI 01/14/2025 AND PSYCHOTHERAPY LLC D/B/A GIVING HOPE FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING GIVING HOPE COUNSELING COUNSELING AND AND PSYCHOTHERAPY LLC PSYCHOTHERAPY LLC ATTN: SHAWNA CRITELLI GIVING HOPE COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY LLC 2109 KINSMON DR MARIETTA, GA 30062 ALC003473 GOVENORS TOWN CLUB EVERGREEN PARTNERS 01/14/2025 EVERGREEN GOVENORS OPERANTIONS LLC GOLF COURSES AND CLUBS TOWNE CLUB LLC D/B/A GOVENORS TOWN CLUB ATTN: JONATHAN VERRILL EVERGREEN GOVENORS TOWNE CLUB LLC 161 WEATHERVANE IRVINE, CA 92603 OCC040499 HOUSEMASTER SERVING KIM R HALVERSON 01/15/2025 WEST MARIETTA – D/B/A HOUSEMASTER HOME INSPECTION SERVICE CARTERSVILLE SERVING WEST MARIETTA – H7 HOME SERVICES LLC CARTERSVILLE ATTN: KIM R HALVERSON H7 HOME SERVICES LLC 2559 ALEXANDER FARMS DR MARIETTA, GA 30064 OCC040489 JUST FOR PETS ANIMAL RENNIA WINT 01/13/2025 HOSPITAL D/B/A JUST FOR PETS VETERINARY CLINIC WINFRAN VETCARE LLC ANIMAL HOSPITAL ATTN: RENNIA WINT WINFRAN VETCARE LLC 11 SAINT MARKS RD HOGANSVILLE, GA 30230 OCC040510 LEETR MOVING LEVI RIVARD 01/16/2025 D/B/A LEETR MOVING DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: LEVI RIVARD ONLY 2796 WATER VALLEY RD AUSTELL, GA 30106 OCC040507 MAGIC HANDS STUDIO WILLIAMS TAIWO 01/16/2025 MAGIC HANDS STUDIO LLC D/B/A MAGIC HANDS STUDIO HAIR BRAIDING ATTN: WILLIAMS TAIWO MAGIC HANDS STUDIO LLC 192 CREEKVIEW WAY DALLAS, GA 30132 CON001544 MALONE CONSTRUCTION ANDREW OLSON 01/16/2025 COMPANY D/B/A MALONE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MALONE CONSTRUCTION CONSTRUCTION COMPANY REQUIRED COMPANY INC ATTN: ANDREW OLSON MALONE CONSTRUCTION COMPANY INC PO BOX 19815 ATLANTA, GA 30325 OCC040519 MARINER FINANCE JOSHUA JOHNSON 01/16/2025 MARINER FINANCE LLC D/B/A MARINER FINANCE FINANCE COMPANY ATTN: ADMIN SERVICES MARINER FINANCE LLC 8211 TOWN CENTER DR BALTIMORE, MD 21236 OCC040484 MARY’S GARDEN PCH LLC SUSAN NDUNGU 01/14/2025 MARY’S GARDEN PCH LLC D/B/A MARY’S GARDEN PCH PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: SUSAN NDUNGU MARY’S GARDEN PCH LLC 2670 KINJAC DRIVE, SUITE 120 MARIETTA, GA 30066 OCC040508 MG COMMERCIAL LUIS MEDINA 01/16/2025 EQUIPMENT MAINTENANCE D/B/A MG COMMERCIAL APPLIANCE REPAIR EQUIPMENT MAINTENANCE ATTN: LUIS MEDINA 5089 CHERRY LANE POWDERSRPINGS, GA 30127 OCC040486 NAIL USA TANYA JAMES 01/14/2025 TANYANAILEDIT LLC D/B/A NAIL USA BEAUTY SHOP ATTN: TANYA JAMES TANYANAILEDIT LLC 1200 ERNEST BARRETT PKWY, SUITE 128 KENNESAW, GA 30144 OCC040485 NASIR&SONS LLC MUHAMMAD NASIR 01/14/2025 NASIR&SONS LLC D/B/A NASIR&SONS LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: MUHAMMAD NASIR NASIR&SONS LLC 3259 PERCH DR MARIETTA, GA 30008 OCC040511 NRS LOGISTICS LLC RICKFORD ALEXANDER 01/16/2025 NRS LOGISTICS LLC D/B/A NRS LOGISTICS LLC DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: RICKFORD ALEXANDER ONLY NRS LOGISTICS LLC 2400 HERODIAN WAY SE, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC040491 ONE STOP GACHA SHOP GABRIELLE DITOTO 01/15/2025 LLC D/B/A ONE STOP GACHA TOYS AND GAME STORE ONE STOP GACHA SHOP SHOP LLC LLC ATTN: GABRIELLE DITOTO ONE STOP GACHA SHOP LLC 4805 HUNTER TRCE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040520 PATE DESIGN GROUP CALLIE NEINER 01/16/2025 PATE DESIGN GROUP INC D/B/A PATE DESIGN GROUP ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: CALLIE NEINER PATE DESIGN GROUP INC 2120 POWERS FERRY RD SE, STE 470 ATLANTA, GA 30339 OCC040377 PLATINUM PDR PARKER WILLIS 01/16/2025 PLATINUM PDR LLC D/B/A PLATINUM PDR AUTO REPAIR – MOBILE ATTN: PARKER WILLIS PLATINUM PDR LLC 1410 RIDGEWAY DR NW ACWORTH, GA 30102 OCC040521 POWERSPORTS AND KEVIN CLARKE 01/17/2025 TRANSPORT LLC D/B/A POWERSPORTS AND MERCHANDISE AND SERVICE BROKER POWERSPORTS AND TRANSPORT LLC TRANSPORT LLC ATTN: KEVIN CLARKE POWERSPORTS AND TRANSPORT LLC 4953 LAUREL DRIVE ROSWELL, GA 30075 OCC040482 PRETTY NAILS AND SPA DONNA PHAM TRAN 01/14/2025 SALON D/B/A PRETTY NAILS AND BEAUTY SHOP PRETTY NAILS SALON LLC SPA SALON ATTN: DONNA PHAM TRAN PRETTY NAILS SALON LLC 2909 AUSTELL RD, STE 108 MARIETTA, GA 30008 OCC040506 QTC PROPERTIES LLC RAYMOND STUKES 01/16/2025 QTC PROPERTIES LLC D/B/A QTC PROPERTIES LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: RAYMOND STUKES QTC PROPERTIES LLC 5200 DALLAS HWY, STE 200 #108 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040518 RACHELS FIT PILATES RACHEL SIEFERD 01/16/2025 RACHELS FIT PILATES LLC D/B/A RACHELS FIT PILATES PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: RANCHEL SIEFERD RACHELS FIT PILATES LLC 3600 DALLAS HWY SW, STE 230 PMB 283 MARIETTA, GA 30064 CON001543 RP BUILDERS RAHUL PANCHAL 01/16/2025 RP BUILDS LLC D/B/A RP BUILDERS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: RAHUL PANCHAL REQUIRED RP BUILDS LLC 2317 NORBURY CV SMYRNA, GA 30080 OCC040498 SALMA GILL MANAGEMENT SALMA GILL 01/15/2025 SALMA GILL EVENT D/B/A SALMA GILL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MANAGEMENT LLC MANAGEMENT ATTN: SALMA GILL SALMA GILL EVENT MANAGEMENT LLC 2270 VALLA PARC CT MARIETTA, GA 30062 OCC040509 SANCHEZ PAPAS & CORN RAMON L SANCHEZ 01/16/2025 SANCHEZ PAPAS & CORN D/B/A SANCHEZ PAPAS & BUSINESS MANAGEMENT OFFICE LLC CORN ATTN: RAMON L SANCHEZ SANCHEZ PAPAS & CORN LLC 2705 CHELWICK DR MARIETTA, GA 30008 OCC040469 SCHMALE MACHINERY USA DANIEL SCHMALE 01/13/2025 LLC D/B/A SCHMALE MACHINERY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SCHMALE MACHINERY USA USA LLC LLC ATTN: DANIEL SCHMALE SCHMALE MACHINERY USA LLC 3739 SUMMIT DRIVE ACWORTH, GA 30101 CON001542 SOLAR ENERGY PARTNERS ZACHARY HURLEY 01/14/2025 LLC D/B/A SOLAR ENERGY ELECTRICAL CONTRACTOR SOLAR ENERGY PARTNERS PARTNERS LLC LLC ATTN: ZACHARY HURLEY SOLAR ENERGY PARTNERS LLC 2400 HERODIAN WAY SE, STE 350 SMYRNA, GA 30080 OCC040493 SOUTHLAWN CESAR JANEIRA 01/15/2025 D/B/A SOUTHLAWN LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: CESAR JANEIRA 2319 BRAFTON COURT ACWORTH, GA 30101 OCC040490 SOWGROW PUBLIC STEPHANIE RICHARDS 01/15/2025 RELATIONS LLC D/B/A SOWGROW PUBLIC PUBLIC RELATIONS SERVICE SOWGROW PUBLIC RELATIONS LLC RELATIONS LLC ATTN: STEPHANIE RICHARDS SOWGROW PUBLIC RELATIONS LLC 2400 HERODIAN WAY, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC040478 STALLING FINE ART DENARD STALLING 01/14/2025 D/B/A STALLING FINE ART ARTIST PAINTING ATTN: DENARD STALLING 2883 SPICEWOOD LN KENNESAW, GA 30152 OCC040513 STREAMLINE SERVICES LLC MATTHEW HOLMES 01/17/2025 STREAMLINE SERVICES LLC D/B/A STREAMLINE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SERVICES LLC ATTN: MATTHEW HOLMES STREAMLINE SERVICES LLC 3608 KELSEY CHASE COURT MARIETTA, GA 30060 OCC040483 STUDIO THADDEUS LLC THADDEUS ROMBAUER 01/14/2025 STUDIO THADDEUS LLC D/B/A STUDIO THADDEUS PHOTOGRAPHER FREE LANCE LLC ATTN: THADDEUS ROMBAUER STUDIO THADDEUS LLC 4252 LOCH HIGHLAND PKWY ROSWELL, GA 30075 OCC040481 TECH SMART MARIETTA MAHESH CHINTAKUNTA 01/14/2025 RPMB ENTERPRISES LLC D/B/A TECH SMART COMPUTER SERVICE & REPAIR MARIETTA ATTN: MAHESH CHINTAKUNTA RPMB ENTERPRISES LLC 8060 ADAIR LANE, APT 2518 ATLANTA, GA 30350 OCC040515 THE WATER RESTORATION RAFAL TAMECKI 01/17/2025 GROUP OF GEORGIA LLC D/B/A THE WATER CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS THE WATER RESTORATION RESTORATION GROUP OF AFTER CONSTRUCTION GROUP OF GEORGIA LLC GEORGIA LLC ATTN: RAFAL TAMECKI THE WATER RESTORATION GROUP OF GEORGIA LLC 5028 S ATLANTA ROAD, STE 100 SMYRNA, GA 30339 OCC040494 TRENDY CABINETS TEYFIK AYDINLIOGLU 01/15/2025 KITCHEN AND BATH LLC D/B/A TRENDY CABINETS CABINET SALES AND INSTALLATION TRENDY CABINETS KITCHEN AND BATH LLC KITCHEN AND BATH LLC ATTN: TEYFIK AYDINLIOGLU TRENDY CABINETS KITCHEN AND BATH LLC 4401 SHALLOWFORD RD, STE 156 ROSWELL, GA 30075 OCC040477 TROPICAL SMOOTHIE CAFE STEVEN TURNER 01/14/2025 YHG EAST COBB LLC D/B/A TROPICAL SMOOTHIE RESTAURANT CAFE ATTN: STEVEN TURNER YHG EAST COBB LLC 688 YORKSHIRE RD NE ATLANTA, GA 30306 OCC040479 TROPICUPS RENEE DE GANNES PENN 01/14/2025 TROPICUPS LLC D/B/A TROPICUPS RESTAURANT ATTN: RENEE DE GANNES PENN TROPICUPS LLC 2525 SHALLOWFORD RD, STE 100 MARIETTA, GA 30066 OCC040501 VALENTINA MASENKOVA VALENTINA MASENKOVA 01/15/2025 D/B/A VALENTINA JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MASENKOVA & CONSTRUCTION RELATED 2300 PARKSIDE WALK MARIETTA, GA 30062 CON001539 WDS CONSTRUCTION INC BEN WESTA 01/16/2025 D/B/A WDS CONSTRUCTION BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE INC REQUIRED ATTN: LICENSES 100 TOWER DR BEAVER DAM, WI 53916 OCC040512 WHITMAN REQUARDT AND DAVID MCCORMICK 01/16/2025 ASSOCIATES LLP D/B/A WHITMAN REQUARDT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT WHITMAN REQUARDT AND AND ASSOCIATES LLP ASSOCIATES LLP ATTN: DAN VOELTNER WHITMAN REQUARDT AND ASSOCIATES LLP 801 S CAROLINE ST BALTIMORE, MD 21231 OCC040492 WS CLEANING SERVICES JOEL DIAZ 01/15/2025 WS CLEANING SERVICES D/B/A WS CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLC SERVICES & CONSTRUCTION RELATED ATTN: JOEL SOTO DIAZ WS CLEANING SERVICES LLC 2980 BECK LANE AUSTELL, GA 30106 OCC040496 YUMMY PARADISE LLC EKREM CIFTCI 01/15/2025 YUMMY PARADISE LLC D/B/A YUMMY PARADISE LLC BAKERY – RETAIL ATTN: EKREM CIFTCI YUMMY PARADISE LLC 5825 CREST OAK WAY CUMMING, GA 30028

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.