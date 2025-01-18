New businesses licensed by Cobb County in the week ending January 17

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 18, 2025

Here are the 57 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 17, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0404881690 STONE VILLAGE BLDGANTHONY DODD01/14/2025
OWNERD/B/A 1690 STONE VILLAGEOFFICE SPACE RENTAL
DATONA DREAMS LLCBLDG OWNER
ATTN: ANTHONY DODD
DATONA DREAMS LLC
1690 STONE VILLAGE LANE,
SUITE 121/122
KENNESAW, GA 30152
OCC040497ASTERIA ELITENEIL GOLDEN01/15/2025
PHOTOGRAPHY LLCD/B/A ASTERIA ELITEPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ASTERIA ELITEPHOTOGRAPHY LLC
PHOTOGRAPHY LLCATTN: NEIL GOLDEN
ASTERIA ELITE
PHOTOGRAPHY LLC
3375 SPRINGHLL PKWY, STE
1061
SMYRNA, GA 30080
OCC040500ATLANTA TURNKEYSERGEY PAVLOV01/15/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A ATLANTA TURNKEYCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATLANTA TURNKEYCONSTRUCTION LLC
CONSTRUCTION LLCATTN: SERGEY PAVLOV
ATLANTA TURNKEY
CONSTRUCTION LLC
4706 WOODSTOCK RD NE,
STE 101
ROSWELL, GA 30075
OCC040471ATLANTA WELLNESS CLINICCATINA WILSON01/13/2025
ATLANTA WELLNESS CLINICD/B/A ATLANTA WELLNESSMEDICAL CLINIC
LLCCLINIC
ATTN: CATINA WILSON
ATLANTA WELLNESS CLINIC
LLC
1827 POWERS FERRY RD,
BLDG 1 STE 250
ATLANTA, GA 30339
ALC003472BAES HOUSE ATLJASMINE STANDBERRY01/17/2025
BAES HOUSE ATL LLCD/B/A BAES HOUSE ATLRESTAURANT
ATTN: JASMINE STANDBERRY
BAES HOUSE ATL LLC
315 VICKERY CIR
ROSWELL, GA 30075
OCC040495BE WELL HEALTH CLINICDIMPLE KRIPALANI01/14/2025
BE WELL HEALTH CLINICD/B/A BE WELL HEALTHMEDICAL CLINIC
LLCCLINIC
ATTN: DIMPLE KRIPALANI
BE WELL HEALTH CLINIC LLC
530 BIRCHAM WAY
ROSWELL, GA 30075
OCC040487BLI ACTIFS LLCEVANS JUSTILIEN01/14/2025
BLI ACTIFS LLCD/B/A BLI ACTIFS LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: EVANS JUSTILIEN
BLI ACTIFS LLC
2625 BRANSON PL
MARIETTA, GA 30064
OCC040516BOJANGLESSTEVEN BRELAND01/16/2025
TRICKUM UPS LLCD/B/A BOJANGLESBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: STEVEN BRELAND
TRICKUM UPS LLC
100 GALLERIA PKWY SE, STE
500
ATLANTA, GA 30339
OCC040503BOOKISHENDS LLCALEXIA HOWELL01/15/2025
BOOKISHENDS LLCD/B/A BOOKISHENDS LLCWRITER
ATTN: ALEXIA HOWELL
BOOKISHENDS LLC
PO BOX 661
SMYRNA, GA 30081
OCC040467CARRIAGE HOUSEDEVON BARILL01/13/2025
COLLECTIVED/B/A CARRIAGE HOUSEFITNESS CENTER
CARRIAGE HOUSECOLLECTIVE
COLLECTIVEATTN: DEVON BARILL
CARRIAGE HOUSE
COLLECTIVE
825 FLAGER CIR SE
SMYRNA, GA 30080
OCC040522CHALKER ELEMENTARYJUSTINE TAYLOR01/17/2025
SCHOOL PTA INCD/B/A CHALKERCHARITABLE ORGANIZATION (NON
CHALKER ELEMENTARYELEMENTARY SCHOOL PTAPROFIT)
SCHOOL PTA INCINC
ATTN: JUSTINE TAYLOR
CHALKER ELEMENTARY
SCHOOL PTA INC
325 N BOOTH RD
KENNESAW, GA 30144
OCC040517COLEMAN & LUSK LLCJOAN BARNWELL01/17/2025
COLEMAN & LUSK LLCD/B/A COLEMAN & LUSK LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: JOAN BARNWELL
COLEMAN & LUSK LLC
2489 JEWELL DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040514DILWORTH ADVISORYTOM DILWORTH01/16/2025
GROUPD/B/A DILWORTH ADVISORYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
DILWORTH ADVISORYGROUP
GROUP LLCATTN: TOM DILWORTH
DILWORTH ADVISORY GROUP
LLC
4172 S ARBOR CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC040476EVERGREEN EXTERIORMATTHEW MESSING01/14/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A EVERGREENCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
EVERGREEN EXTERIOREXTERIOR SOLUTIONS LLCAFTER CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLCATTN: MATTHEW MESSING
EVERGREEN EXTERIOR
SOLUTIONS LLC
4700 SURREY RD
ROSWELL, GA 30075
OCC040473EXOTIC TREATSDEMETRUIS WHITFIELD01/13/2025
BFW MANAGEMENT COPD/B/A EXOTIC TREATSCANDY STORE
LLCATTN: DEMETRUIS WHITFIELD
BFW MANAGEMENT COP LLC
741 MOROSGO DR, APT 1455
ALTANTA, GA 30324
OCC040504FINE TOUCH CUTSCHRISTIAN GREEN01/15/2025
FINE TOUCH ESSENTIALSD/B/A FINE TOUCH CUTSBARBER SHOP
LLCATTN: CHRISTIAN GREEN
FINE TOUCH ESSENTIALS LLC
2137 LAKE PARK DR, APT N
SMYRNA, GA 30080
OCC040505FORTITUDE FOCUS LLCHAZEL VAUGHN01/16/2025
FORTITUDE FOCUS LLCD/B/A FORTITUDE FOCUSFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LLC
ATTN: HAZEL VAUGHN
FORTITUDE FOCUS LLC
1690 STONE VILLAGE LANE,
SUITE 501
KENNESAW, GA 30152
OCC040475GIVING HOPE COUNSELINGSHAWNA CRITELLI01/14/2025
AND PSYCHOTHERAPY LLCD/B/A GIVING HOPEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
GIVING HOPE COUNSELINGCOUNSELING AND
AND PSYCHOTHERAPY LLCPSYCHOTHERAPY LLC
ATTN: SHAWNA CRITELLI
GIVING HOPE COUNSELING
AND PSYCHOTHERAPY LLC
2109 KINSMON DR
MARIETTA, GA 30062
ALC003473GOVENORS TOWN CLUBEVERGREEN PARTNERS01/14/2025
EVERGREEN GOVENORSOPERANTIONS LLCGOLF COURSES AND CLUBS
TOWNE CLUB LLCD/B/A GOVENORS TOWN
CLUB
ATTN: JONATHAN VERRILL
EVERGREEN GOVENORS
TOWNE CLUB LLC
161 WEATHERVANE
IRVINE, CA 92603
OCC040499HOUSEMASTER SERVINGKIM R HALVERSON01/15/2025
WEST MARIETTA –D/B/A HOUSEMASTERHOME INSPECTION SERVICE
CARTERSVILLESERVING WEST MARIETTA –
H7 HOME SERVICES LLCCARTERSVILLE
ATTN: KIM R HALVERSON
H7 HOME SERVICES LLC
2559 ALEXANDER FARMS DR
MARIETTA, GA 30064
OCC040489JUST FOR PETS ANIMALRENNIA WINT01/13/2025
HOSPITALD/B/A JUST FOR PETSVETERINARY CLINIC
WINFRAN VETCARE LLCANIMAL HOSPITAL
ATTN: RENNIA WINT
WINFRAN VETCARE LLC
11 SAINT MARKS RD
HOGANSVILLE, GA 30230
OCC040510LEETR MOVINGLEVI RIVARD01/16/2025
D/B/A LEETR MOVINGDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: LEVI RIVARDONLY
2796 WATER VALLEY RD
AUSTELL, GA 30106
OCC040507MAGIC HANDS STUDIOWILLIAMS TAIWO01/16/2025
MAGIC HANDS STUDIO LLCD/B/A MAGIC HANDS STUDIOHAIR BRAIDING
ATTN: WILLIAMS TAIWO
MAGIC HANDS STUDIO LLC
192 CREEKVIEW WAY
DALLAS, GA 30132
CON001544MALONE CONSTRUCTIONANDREW OLSON01/16/2025
COMPANYD/B/A MALONEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MALONE CONSTRUCTIONCONSTRUCTION COMPANYREQUIRED
COMPANY INCATTN: ANDREW OLSON
MALONE CONSTRUCTION
COMPANY INC
PO BOX 19815
ATLANTA, GA 30325
OCC040519MARINER FINANCEJOSHUA JOHNSON01/16/2025
MARINER FINANCE LLCD/B/A MARINER FINANCEFINANCE COMPANY
ATTN: ADMIN SERVICES
MARINER FINANCE LLC
8211 TOWN CENTER DR
BALTIMORE, MD 21236
OCC040484MARY’S GARDEN PCH LLCSUSAN NDUNGU01/14/2025
MARY’S GARDEN PCH LLCD/B/A MARY’S GARDEN PCHPERSONAL CARE HOME
LLC
ATTN: SUSAN NDUNGU
MARY’S GARDEN PCH LLC
2670 KINJAC DRIVE, SUITE
120
MARIETTA, GA 30066
OCC040508MG COMMERCIALLUIS MEDINA01/16/2025
EQUIPMENT MAINTENANCED/B/A MG COMMERCIALAPPLIANCE REPAIR
EQUIPMENT MAINTENANCE
ATTN: LUIS MEDINA
5089 CHERRY LANE
POWDERSRPINGS, GA 30127
OCC040486NAIL USATANYA JAMES01/14/2025
TANYANAILEDIT LLCD/B/A NAIL USABEAUTY SHOP
ATTN: TANYA JAMES
TANYANAILEDIT LLC
1200 ERNEST BARRETT
PKWY, SUITE 128
KENNESAW, GA 30144
OCC040485NASIR&SONS LLCMUHAMMAD NASIR01/14/2025
NASIR&SONS LLCD/B/A NASIR&SONS LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: MUHAMMAD NASIR
NASIR&SONS LLC
3259 PERCH DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040511NRS LOGISTICS LLCRICKFORD ALEXANDER01/16/2025
NRS LOGISTICS LLCD/B/A NRS LOGISTICS LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: RICKFORD ALEXANDERONLY
NRS LOGISTICS LLC
2400 HERODIAN WAY SE, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC040491ONE STOP GACHA SHOPGABRIELLE DITOTO01/15/2025
LLCD/B/A ONE STOP GACHATOYS AND GAME STORE
ONE STOP GACHA SHOPSHOP LLC
LLCATTN: GABRIELLE DITOTO
ONE STOP GACHA SHOP LLC
4805 HUNTER TRCE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040520PATE DESIGN GROUPCALLIE NEINER01/16/2025
PATE DESIGN GROUP INCD/B/A PATE DESIGN GROUPARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: CALLIE NEINER
PATE DESIGN GROUP INC
2120 POWERS FERRY RD SE,
STE 470
ATLANTA, GA 30339
OCC040377PLATINUM PDRPARKER WILLIS01/16/2025
PLATINUM PDR LLCD/B/A PLATINUM PDRAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: PARKER WILLIS
PLATINUM PDR LLC
1410 RIDGEWAY DR NW
ACWORTH, GA 30102
OCC040521POWERSPORTS ANDKEVIN CLARKE01/17/2025
TRANSPORT LLCD/B/A POWERSPORTS ANDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
POWERSPORTS ANDTRANSPORT LLC
TRANSPORT LLCATTN: KEVIN CLARKE
POWERSPORTS AND
TRANSPORT LLC
4953 LAUREL DRIVE
ROSWELL, GA 30075
OCC040482PRETTY NAILS AND SPADONNA PHAM TRAN01/14/2025
SALOND/B/A PRETTY NAILS ANDBEAUTY SHOP
PRETTY NAILS SALON LLCSPA SALON
ATTN: DONNA PHAM TRAN
PRETTY NAILS SALON LLC
2909 AUSTELL RD, STE 108
MARIETTA, GA 30008
OCC040506QTC PROPERTIES LLCRAYMOND STUKES01/16/2025
QTC PROPERTIES LLCD/B/A QTC PROPERTIES LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: RAYMOND STUKES
QTC PROPERTIES LLC
5200 DALLAS HWY, STE 200
#108
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040518RACHELS FIT PILATESRACHEL SIEFERD01/16/2025
RACHELS FIT PILATES LLCD/B/A RACHELS FIT PILATESPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: RANCHEL SIEFERD
RACHELS FIT PILATES LLC
3600 DALLAS HWY SW, STE
230 PMB 283
MARIETTA, GA 30064
CON001543RP BUILDERSRAHUL PANCHAL01/16/2025
RP BUILDS LLCD/B/A RP BUILDERSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: RAHUL PANCHALREQUIRED
RP BUILDS LLC
2317 NORBURY CV
SMYRNA, GA 30080
OCC040498SALMA GILL MANAGEMENTSALMA GILL01/15/2025
SALMA GILL EVENTD/B/A SALMA GILLCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MANAGEMENT LLCMANAGEMENT
ATTN: SALMA GILL
SALMA GILL EVENT
MANAGEMENT LLC
2270 VALLA PARC CT
MARIETTA, GA 30062
OCC040509SANCHEZ PAPAS & CORNRAMON L SANCHEZ01/16/2025
SANCHEZ PAPAS & CORND/B/A SANCHEZ PAPAS &BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCCORN
ATTN: RAMON L SANCHEZ
SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
2705 CHELWICK DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040469SCHMALE MACHINERY USADANIEL SCHMALE01/13/2025
LLCD/B/A SCHMALE MACHINERYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SCHMALE MACHINERY USAUSA LLC
LLCATTN: DANIEL SCHMALE
SCHMALE MACHINERY USA
LLC
3739 SUMMIT DRIVE
ACWORTH, GA 30101
CON001542SOLAR ENERGY PARTNERSZACHARY HURLEY01/14/2025
LLCD/B/A SOLAR ENERGYELECTRICAL CONTRACTOR
SOLAR ENERGY PARTNERSPARTNERS LLC
LLCATTN: ZACHARY HURLEY
SOLAR ENERGY PARTNERS
LLC
2400 HERODIAN WAY SE, STE
350
SMYRNA, GA 30080
OCC040493SOUTHLAWNCESAR JANEIRA01/15/2025
D/B/A SOUTHLAWNLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: CESAR JANEIRA
2319 BRAFTON COURT
ACWORTH, GA 30101
OCC040490SOWGROW PUBLICSTEPHANIE RICHARDS01/15/2025
RELATIONS LLCD/B/A SOWGROW PUBLICPUBLIC RELATIONS SERVICE
SOWGROW PUBLICRELATIONS LLC
RELATIONS LLCATTN: STEPHANIE RICHARDS
SOWGROW PUBLIC
RELATIONS LLC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC040478STALLING FINE ARTDENARD STALLING01/14/2025
D/B/A STALLING FINE ARTARTIST PAINTING
ATTN: DENARD STALLING
2883 SPICEWOOD LN
KENNESAW, GA 30152
OCC040513STREAMLINE SERVICES LLCMATTHEW HOLMES01/17/2025
STREAMLINE SERVICES LLCD/B/A STREAMLINECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SERVICES LLC
ATTN: MATTHEW HOLMES
STREAMLINE SERVICES LLC
3608 KELSEY CHASE COURT
MARIETTA, GA 30060
OCC040483STUDIO THADDEUS LLCTHADDEUS ROMBAUER01/14/2025
STUDIO THADDEUS LLCD/B/A STUDIO THADDEUSPHOTOGRAPHER FREE LANCE
LLC
ATTN: THADDEUS ROMBAUER
STUDIO THADDEUS LLC
4252 LOCH HIGHLAND PKWY
ROSWELL, GA 30075
OCC040481TECH SMART MARIETTAMAHESH CHINTAKUNTA01/14/2025
RPMB ENTERPRISES LLCD/B/A TECH SMARTCOMPUTER SERVICE & REPAIR
MARIETTA
ATTN: MAHESH
CHINTAKUNTA
RPMB ENTERPRISES LLC
8060 ADAIR LANE, APT 2518
ATLANTA, GA 30350
OCC040515THE WATER RESTORATIONRAFAL TAMECKI01/17/2025
GROUP OF GEORGIA LLCD/B/A THE WATERCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
THE WATER RESTORATIONRESTORATION GROUP OFAFTER CONSTRUCTION
GROUP OF GEORGIA LLCGEORGIA LLC
ATTN: RAFAL TAMECKI
THE WATER RESTORATION
GROUP OF GEORGIA LLC
5028 S ATLANTA ROAD, STE
100
SMYRNA, GA 30339
OCC040494TRENDY CABINETSTEYFIK AYDINLIOGLU01/15/2025
KITCHEN AND BATH LLCD/B/A TRENDY CABINETSCABINET SALES AND INSTALLATION
TRENDY CABINETSKITCHEN AND BATH LLC
KITCHEN AND BATH LLCATTN: TEYFIK AYDINLIOGLU
TRENDY CABINETS KITCHEN
AND BATH LLC
4401 SHALLOWFORD RD, STE
156
ROSWELL, GA 30075
OCC040477TROPICAL SMOOTHIE CAFESTEVEN TURNER01/14/2025
YHG EAST COBB LLCD/B/A TROPICAL SMOOTHIERESTAURANT
CAFE
ATTN: STEVEN TURNER
YHG EAST COBB LLC
688 YORKSHIRE RD NE
ATLANTA, GA 30306
OCC040479TROPICUPSRENEE DE GANNES PENN01/14/2025
TROPICUPS LLCD/B/A TROPICUPSRESTAURANT
ATTN: RENEE DE GANNES
PENN
TROPICUPS LLC
2525 SHALLOWFORD RD, STE
100
MARIETTA, GA 30066
OCC040501VALENTINA MASENKOVAVALENTINA MASENKOVA01/15/2025
D/B/A VALENTINAJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MASENKOVA& CONSTRUCTION RELATED
2300 PARKSIDE WALK
MARIETTA, GA 30062
CON001539WDS CONSTRUCTION INCBEN WESTA01/16/2025
D/B/A WDS CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INCREQUIRED
ATTN: LICENSES
100 TOWER DR
BEAVER DAM, WI 53916
OCC040512WHITMAN REQUARDT ANDDAVID MCCORMICK01/16/2025
ASSOCIATES LLPD/B/A WHITMAN REQUARDTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
WHITMAN REQUARDT ANDAND ASSOCIATES LLP
ASSOCIATES LLPATTN: DAN VOELTNER
WHITMAN REQUARDT AND
ASSOCIATES LLP
801 S CAROLINE ST
BALTIMORE, MD 21231
OCC040492WS CLEANING SERVICESJOEL DIAZ01/15/2025
WS CLEANING SERVICESD/B/A WS CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCSERVICES& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: JOEL SOTO DIAZ
WS CLEANING SERVICES LLC
2980 BECK LANE
AUSTELL, GA 30106
OCC040496YUMMY PARADISE LLCEKREM CIFTCI01/15/2025
YUMMY PARADISE LLCD/B/A YUMMY PARADISE LLCBAKERY – RETAIL
ATTN: EKREM CIFTCI
YUMMY PARADISE LLC
5825 CREST OAK WAY
CUMMING, GA 30028

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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