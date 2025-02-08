82 new businesses licensed for unincorporated Cobb over past week

Here are the 82 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, February 7, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040663
|1690 STONE VILLAGE LN
|DAVID CAPALBO
|02/06/2025
|STE 102 BLDG OWNER
|D/B/A 1690 STONE VILLAGE
|OFFICE SPACE RENTAL
|DAVID MICHAEL CAPALBO
|LN STE 102 BLDG OWNER
|ATTN: DAVID CAPALBO
|DAVID MICHAEL CAPALBO
|6318 BENBROOKE OVERLOOK
|NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040614
|4462 BRETTON CT STE 4
|FREDDY CORDERO
|02/03/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 4462 BRETTON CT STE
|OFFICE SPACE RENTAL
|LIGNA DOMINIUM LLC
|4 BLDG OWNER
|ATTN: FREDDY CORDERO
|LIGNA DOMINIUM LLC
|4462 BRETTON CT, STE 10
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040635
|4665 CANTON ROAD BLDG
|EDINALDO SOUZA
|02/06/2025
|OWNER
|D/B/A 4665 CANTON ROAD
|OFFICE SPACE RENTAL
|SOUZA INVESTMENTS LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: EDINALDO SOUZA
|SOUZA INVESTMENTS LLC
|5235 NORTH SOMERSET
|LANE
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC040661
|ACADIAN HEALTH LLC
|JEREMY COOMBS
|02/06/2025
|D/B/A ACADIAN HEALTH LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: JEREMY COOMBS
|2550 WINDY HILL RD, STE 106
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040621
|ARIANAH EMISSION
|ASSEL BBOSA
|02/04/2025
|DIAGNOSTICS & REPAIR
|D/B/A ARIANAH EMISSION
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|DIAGNOSTICS & REPAIR
|ATTN: ASSEL LWANGA BBOSA
|1155 SOUTH COBB DR, STE
|100
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040611
|ART TREASURE TROVE
|ANGELA SIGARI
|02/03/2025
|MORNING GLORY
|D/B/A ART TREASURE TROVE
|ART STUDIO/CLASSES
|VENTURES LLC
|ATTN: ANGELA SIGARI
|MORNING GLORY VENTURES
|LLC
|2582 ROCKSIDE LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040610
|BEAUTY SALON FOR
|SHEILA BYNUM
|02/03/2025
|CREATIVE HAIRSTYLES
|D/B/A BEAUTY SALON FOR
|BEAUTY SHOP
|BEAUTY SALON FOR
|CREATIVE HAIRSTYLES
|CREATIVE HAIRSTYLES LLC
|ATTN: SHEILA BYNUM
|BEAUTY SALON FOR
|CREATIVE HAIRSTYLES LLC
|4083 STEPHANIE CRT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040633
|BRAZILIAN AUTO SERVICES
|EDINALDO SOUZA
|02/05/2025
|LLC
|D/B/A BRAZILIAN AUTO
|AUTO REPAIR SHOP
|BRAZILIAN AUTO SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: EDINALDO SOUZA
|BRAZILIAN AUTO SERVICES
|LLC
|5235 NORTH SOMERSET
|LANE
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC040665
|BUSINESS BUSINESS
|JOSHUA EARLES-BENNETT
|02/06/2025
|BUSINESS LLC
|D/B/A BUSINESS BUSINESS
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|BUSINESS LLC
|ASSESORIES
|ATTN: JOSHUA EARLES-
|BENNETT
|2809 MEADOW DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040626
|BUTLER BREEZE LLC
|STAN BYRON
|02/05/2025
|BUTLER BREEZE LLC
|D/B/A BUTLER BREEZE LLC
|TRASH COLLECTION
|ATTN: STAN BYRON
|BUTLER BREEZE LLC
|1275 SHILOH ROAD, SUITE
|2710
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040617
|C & R PAVING
|JASON RATLIFF
|02/03/2025
|C & R PAVING LLC
|D/B/A C & R PAVING
|PAVING CONTRACTOR
|ATTN: JASON RATLIFF
|C & R PAVING LLC
|5130 BLUNSCHI DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040683
|CAPOZZIS NY PIZZA
|JOHN PAUL CAPOZZI JR
|02/07/2025
|CAPO DE CAPO INC
|D/B/A CAPOZZIS NY PIZZA
|RESTAURANT
|ATTN: JOHN PAUL CAPOZZI
|JR
|CAPO DE CAPO INC
|4285 ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040624
|CARRIE BECK COUNSELING
|CARRIE BECK
|02/04/2025
|TEDZOR DYNAMICS LLC
|D/B/A CARRIE BECK
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|COUNSELING
|ATTN: CARRIE BECK
|TEDZOR DYNAMICS LLC
|3927 CRAB ORCHARD LN
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC040627
|CHEAPIN IT REAL TRAVELS
|MELISSA COURTNEY
|02/05/2025
|D/B/A CHEAPIN IT REAL
|TRAVEL AGENCY
|TRAVELS
|ATTN: MELISSA COURTNEY
|3394 CHANCELLORS DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040630
|CLEAR BLUE SOUTH
|RICHARD CLARK
|02/05/2025
|D/B/A CLEAR BLUE SOUTH
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: RICHARD CLARK
|100 RIDGETREE LANE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040637
|CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC
|BENSALEM AMOR
|02/06/2025
|CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC
|D/B/A CLOUD 9 SMOKE CO 25
|TOBACCO & CIGAR STORE
|LLC
|ATTN: BENSALEM AMOR
|CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC
|PO BOX 2630
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040669
|CORE-MARK US ATLANTA
|HELEN HAYES
|02/06/2025
|CORE- MARK US LLC
|D/B/A CORE-MARK US
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATLANTA
|(FLOORING)
|ATTN: HELEN HAYES
|CORE- MARK US LLC
|1500 SOLANA BLVD, STE 6150
|WESTLAKE, TX 76262
|OCC040622
|CORNERSTONE
|ANDREW MORSE
|02/04/2025
|COUNSELING OF ATLANTA
|D/B/A CORNERSTONE
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ANDREW MORSE
|COUNSELING OF ATLANTA
|COUNSELING LLC
|ATTN: ANDREW MORSE
|ANDREW MORSE
|COUNSELING LLC
|1827 POWERS FERRY RD,
|STE 25-210
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040655
|COUNSELING MATTERS
|ADAM LEVINTHAL
|02/07/2025
|COUNSELING MATTERS LLC
|D/B/A COUNSELING
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|MATTERS
|ATTN: ADAM LEVINTHAL
|COUNSELING MATTERS LLC
|4343 SHALLOWFORD RD NE,
|SUITE 510
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040539
|COURSEY ARCHITECTS LLC
|PAUL MONARDO
|02/07/2025
|COURSEY ARCHITECTS LLC
|D/B/A COURSEY ARCHITECTS
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: ACCOUNTING
|COURSEY ARCHITECTS LLC
|3621 VININGS SLOPE SE, STE
|4450
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040664
|COWART CONSULTING
|CHARLES COWART
|02/06/2025
|GROUP
|D/B/A COWART CONSULTING
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|COWART CONSULTING
|GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: CHARLES COWART
|COWART CONSULTING
|GROUP LLC
|5494 E POINT DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040654
|CVS PHARMACY 5051
|THOMAS MOFFATT
|02/06/2025
|GEORGIA CVS PHARMACY
|D/B/A CVS PHARMACY 5051
|DRUG STORE
|LLC
|ATTN: PERMITS
|GEORGIA CVS PHARMACY
|LLC
|ONE CVS DR
|WOONSOCKET, RI 02895
|OCC040631
|DESTINED HANDS HOME
|JULIET EIGBOCHIE
|02/05/2025
|HEALTH LLC
|D/B/A DESTINED HANDS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|DESTINED HANDS HOME
|HOME HEALTH LLC
|HEALTH LLC
|ATTN: JULIET EIGBOCHIE
|DESTINED HANDS HOME
|HEALTH LLC
|3532 QUIET CREEK CT
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040673
|DESTRUCT 2 CONSTRUCT
|MARK A ROBERTSON
|02/07/2025
|LLC
|D/B/A DESTRUCT 2
|HAULING CONTRACTOR
|DESTRUCT 2 CONSTRUCT
|CONSTRUCT LLC
|LLC
|ATTN: MARK A ROBERTSON
|DESTRUCT 2 CONSTRUCT
|LLC
|2275 SHERWOOD PL
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040606
|DMJ SERVICE SOUTH
|MICHELLE ROSE
|02/03/2025
|DMJ SERVICE SOUTH LLC
|D/B/A DMJ SERVICE SOUTH
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: MICHELLE ROSE
|DMJ SERVICE SOUTH LLC
|464 BOTTESFORD DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040628
|DR. J’S PILLOWS
|JARRETT GRUNSTEIN
|02/05/2025
|AQUARIAN AGE SOLUTIONS
|D/B/A DR. J’S PILLOWS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|INC
|ATTN: JARRETT GRUNSTEIN
|AQUARIAN AGE SOLUTIONS
|INC
|4859 POST OAK TRITT ROAD
|NE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040612
|DRIP LEAGUE SPORTS LLC
|FULMER CHRISTOPHER
|02/03/2025
|DRIP LEAGUE SPORTS LLC
|D/B/A DRIP LEAGUE SPORTS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: FULMER
|CHRISTOPHER
|DRIP LEAGUE SPORTS LLC
|5553 CLIPPER BAY DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001553
|ELS CONSTRUCTION INC
|KELLIE GARCIA
|02/04/2025
|D/B/A ELS CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|INC
|REQUIRED
|ATTN: KELLIE GARCIA
|1100 E NASA PKWY, STE 650
|HOUSTON, TX 77058
|OCC040623
|F GOOD HANDS ROOF
|HUGO AGUILAR
|02/04/2025
|COMPANY LLC
|D/B/A F GOOD HANDS ROOF
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|F GOOD HANDS ROOF
|COMPANY LLC
|COMPANY LLC
|ATTN: HUGO AGUILAR
|F GOOD HANDS ROOF
|COMPANY LLC
|216 LONGLEAF DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040577
|FLAGSHIP SIGNS LLC
|CINDY CARROLL
|02/04/2025
|D/B/A FLAGSHIP SIGNS LLC
|SIGN ERECTION
|ATTN: CINDY CARROLL
|1819 TWO NOTCH RD
|COLUMBIA, SC 29204
|OCC040638
|GAULD FOOT AND ANKLE
|KRISTINA WALKER
|02/05/2025
|GAULD HEALTH LLC
|D/B/A GAULD FOOT AND
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ANKLE
|ATTN: KRISTINA WALKER
|GAULD HEALTH LLC
|1075 WHITLOCK AVE, I
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040634
|GAULD VEIN AND
|□
|02/05/2025
|VASCULAR
|D/B/A GAULD VEIN AND
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|GAULD HEALTH LLC
|VASCULAR
|ATTN: KRISTINA WALKER
|GAULD HEALTH LLC
|1075 WHITLOCK AVE, I
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040658
|GEORGIA DENTAL
|KAREN COPE
|02/06/2025
|MEDICINE
|D/B/A GEORGIA DENTAL
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|GA SOUTHERN DENTAL LLC
|MEDICINE
|ATTN: KAREN COPER
|GA SOUTHERN DENTAL LLC
|5830 GRANITE PKWY, STE 780
|PLANO, TX 75204
|OCC040675
|GSW EXPEDITE SOLUTIONS
|STEPHANIE WILLIAMS
|02/07/2025
|LLC
|D/B/A GSW EXPEDITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GSW EXPEDITE SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: STEPHANIE WILLIAMS
|GSW EXPEDITE SOLUTIONS
|LLC
|3340 CUMBERLAND BLVD,
|APT 305
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040674
|GTZ PHOTOGRAPHY
|TALIA SHEA GUTIERREZ
|02/07/2025
|D/B/A GTZ PHOTOGRAPHY
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ATTN: TALIA SHEA
|GUTIERREZ
|4278 CARLOS CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040616
|HOLIDAY INN EXPRESS
|NITESH PATEL
|02/03/2025
|DAMODER LLC
|D/B/A HOLIDAY INN EXPRESS
|HOTEL OR MOTEL
|ATTN: NITESH PATEL
|DAMODER LLC
|2485 GEORGE BUSBEE PKWY
|NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040451
|HUSTLINGBEAUTY STUDIOS
|JAVANTI MASON
|02/04/2025
|LLC
|D/B/A HUSTLINGBEAUTY
|HAIR BRAIDING
|HUSTLINGBEAUTY STUDIOS
|STUDIOS LLC
|LLC
|ATTN: JAVANTI MASON
|HUSTLINGBEAUTY STUDIOS
|LLC
|2690 MT WILKINSON PKWY,
|STE 30
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040666
|IGNITE AUTOMOTIVE
|BEN THOMASON
|02/06/2025
|IGNITE AUTOMOTIVE LLC
|D/B/A IGNITE AUTOMOTIVE
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: BEN THOMASON
|IGNITE AUTOMOTIVE LLC
|850 JAMERSON RD, STE 7
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040672
|JABBERWOCK LAW LLC
|BRAIN C HUSKEY
|02/07/2025
|JABBERWOCK LAW LLC
|D/B/A JABBERWOCK LAW LLC
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|ATTN: BRAIN C HUSKEY
|JABBERWOCK LAW LLC
|3162 JOHNSON FERRY RD,
|STE 260
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040643
|JONES ROBIN
|ROBIN JONES
|02/06/2025
|DUVAL HAIR INC
|D/B/A JONES ROBIN
|BEAUTY SHOP
|ATTN: ROBIN JONES
|DUVAL HAIR INC
|3665 PROVIDENCE RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040639
|KEVIN T BOWEN
|KEVIN BOWN
|02/05/2025
|NORTH GEORGIA HORN
|D/B/A KEVIN T BOWEN
|MUSICAL INSTRUMENT REPAIR
|WORKS
|NORTH GEORGIA HORN
|WORKS
|340 PIEDMONT RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040600
|KLEIMAN – BALASABAS
|LINDSAY KLEIMAN
|02/03/2025
|PSYCHOLOGICAL
|D/B/A KLEIMAN – BALASABAS
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ASSOCIATES LLC
|PSYCHOLOGICAL
|KLEIMAN – BALASABAS
|ASSOCIATES LLC
|PSYCHOLOGICAL
|ATTN: LINDSAY KLEIMAN
|ASSOCIATES LLC
|KLEIMAN – BALASABAS
|PSYCHOLOGICAL
|ASSOCIATES LLC
|4880 LOWER ROSWELL ROAD
|STE 165, PMB 338
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040685
|LINELINE CHILDREN’S
|CHRISTA WEBB
|02/07/2025
|SERVICES INC
|D/B/A LINELINE CHILDREN’S
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|LINELINE CHILDREN’S
|SERVICES INC
|PROFIT)
|SERVICES INC
|ATTN: HERBERT M NEWELL IV
|LINELINE CHILDREN’S
|SERVICES INC
|5041 DALLAS HWY, STE 612
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040657
|LORENE LODGE
|JEFFREY GRIFFIN
|02/06/2025
|5TH STREET LORENE LLC
|D/B/A LORENE LODGE
|HOTEL OR MOTEL
|ATTN: JEFFREY GRIFFIN
|5TH STREET LORENE LLC
|500 LORENE DRIVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040677
|LULUBEAUTYLUX STUDIO
|IULIIA IHNATENKO
|02/07/2025
|LULUBEAUTYLUX LLC
|D/B/A LULUBEAUTYLUX
|TATTOO PARLOR
|STUDIO
|ATTN: IULIIA IHNATENKO
|LULUBEAUTYLUX LLC
|6840 CASTLETON DR
|SANDY SPRINGS, GA 30328
|OCC040650
|LUXURY HAND CAR WASH &
|GLORIA DECAMPS
|02/06/2025
|DETAIL LLC
|D/B/A LUXURY HAND CAR
|AUTO WASHING – DETAILING
|LUXURY HAND CAR WASH &
|WASH & DETAIL LLC
|DETAIL LLC
|ATTN: GLORIA DECAMPS
|LUXURY HAND CAR WASH &
|DETAIL LLC
|6721 CASTLETON DR
|SANDY SPRINGS, GA 30328
|OCC040660
|MALLARD COVE DENTAL
|ANNA AYLOR
|02/06/2025
|GA SOUTHERN DENTAL LLC
|D/B/A MALLARD COVE
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|DENTAL
|ATTN: ANNA AYLOR
|GA SOUTHERN DENTAL LLC
|5830 GRANITE PKWY, STE 780
|PLANO, TX 75024
|OCC040682
|MARGARET NICHOLS
|MARGARET NICHOLS
|02/07/2025
|CUSTOM WINDOWS
|D/B/A MARGARET NICHOLS
|INTERIOR DESIGN
|MARGARET NICHOLS
|CUSTOM WINDOWS
|CUSTOM WINDOWS LLC
|ATTN: MARGARET NICHOLS
|MARGARET NICHOLS
|CUSTOM WINDOWS LLC
|1671 PINEFIELD DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040671
|MARVELOUS MEMORIES
|ISRAR HAKIM
|02/07/2025
|SI TRADING LLC
|D/B/A MARVELOUS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|MEMORIES
|ATTN: ISRAR HAKIM
|SI TRADING LLC
|1493 DOLCETTO TRC
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040601
|MCCORKLE HOME REPAIR
|KEVIN MCCORKLE
|02/03/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A MCCORKLE HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MCCORKLE HOME REPAIR
|REPAIR SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: KEVIN MCCORKLE
|MCCORKLE HOME REPAIR
|SOLUTIONS LLC
|3765 FIR COURT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040648
|MCDONALD
|JOHN MCDONALD
|02/05/2025
|CONSTRUCTION SERVICES
|D/B/A MCDONALD
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|INC
|CONSTRUCTION SERVICES
|MCDONALD
|INC
|CONSTRUCTION SERVICES
|ATTN: JOHN MCDONALD
|INC
|MCDONALD CONSTRUCTION
|SERVICES INC
|600 GALLERIA PKWY, STE 950
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040647
|MCDONALD DEVELOPMENT
|JOHN AUSTIN MCDONALD
|02/05/2025
|COMPANY
|D/B/A MCDONALD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|MCDONALD DEVELOPMENT
|DEVELOPMENT COMPANY
|COMPANY
|ATTN: JOHN AUSTIN
|MCDONALD
|MCDONALD DEVELOPMENT
|COMPANY
|600 GALLERIA PKWY, STE 950
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040619
|MOMMA DONT QUIT
|FELICIA E. YEARWOOD
|02/04/2025
|DESIGNS
|D/B/A MOMMA DONT QUIT
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|MOMMA DONT QUIT LLC
|DESIGNS
|ATTN: FELICIA E. YEARWOOD
|MOMMA DONT QUIT LLC
|5106 RAY CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040678
|MURATA ELECTRONICS
|YOSHIHARU FUKUI
|02/07/2025
|NORTH AMERICA INC
|D/B/A MURATA ELECTRONICS
|WHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
|MURATA ELECTRONICS
|NORTH AMERICA INC
|EQUIPMENT
|NORTH AMERICA INC
|ATTN: YOSHIHARU FUKUI
|MURATA ELECTRONICS
|NORTH AMERICA INC
|3330 CUMBERLAND BLVD, 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040656
|NATURAL SMILES
|KAREN COPE
|02/06/2025
|DENTISTRY
|D/B/A NATURAL SMILES
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|GA SOUTHERN DENTAL PPO
|DENTISTRY
|LLC
|ATTN: ANNA AYLOR
|GA SOUTHERN DENTAL PPO
|LLC
|5830 GRANITE PKWY, STE 780
|PLANO, TX 75024
|OCC040668
|NORHAVEN PARTNERS LLC
|RREV LLC
|02/06/2025
|D/B/A NORHAVEN PARTNERS
|LAND DEVELOPMENT
|LLC
|ATTN: R DEAN DEFREITAS
|1642 POWERS FERRY RD,
|STE 250
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040652
|NUMBER STREET LLC
|JAMIE SALIMI
|02/06/2025
|D/B/A NUMBER STREET LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: JAMIE SALIMI
|1454 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040662
|NYINORI LLC
|NYASIA ODOM
|02/06/2025
|NYINORI LLC
|D/B/A NYINORI LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: NYASIA ODOM
|NYINORI LLC
|1103 HAVEL DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040646
|PALOMA FOOD
|J REYES GUERRERO
|02/05/2025
|D/B/A PALOMA FOOD
|CATERING TRUCK
|ATTN: J REYES GUERRERO
|1684 CONCORD DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040667
|PARALLAX MEDICAL
|HERBERT STEWART
|02/06/2025
|SYSTEMS INC
|D/B/A PARALLAX MEDICAL
|MANUFACTURER – MEDICAL EQUIPMENT &
|PARALLAX MEDICAL
|SYSTEMS INC
|SUPPLIES
|SYSTEMS INC
|ATTN: HERBERT STEWART
|PARALLAX MEDICAL
|SYSTEMS INC
|4438 WALNUT CREEK DR
|KENNESAW, GA 30152
|CON001555
|PATRIOT POWER
|MARCUS JONES
|02/03/2025
|ELECTRICAL LLC
|D/B/A PATRIOT POWER
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|PATRIOT POWER
|ELECTRICAL LLC
|ELECTRICAL LLC
|ATTN: MARCUS JONES
|PATRIOT POWER
|ELECTRICAL LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIRCLE, SUITE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040609
|PHYSIO ONE PHYSICAL
|MICHELE POND
|02/03/2025
|THERAPY & WELLNESS #2
|D/B/A PHYSIO ONE PHYSICAL
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|MICHELE POND RHYSICAL
|THERAPY & WELLNESS #2
|TAX)
|THEREAPY LLC
|ATTN: MICHELE POND
|MICHELE POND RHYSICAL
|THEREAPY LLC
|4994 ROSWELL RD, 27
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040659
|ROBERT GITTELMAN DDS
|ANNA AYLOR
|02/06/2025
|GA SOUTHERN DENTAL PPO
|D/B/A ROBERT GITTELMAN
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|DDS
|ATTN: ANNA AYLOR
|GA SOUTHERN DENTAL PPO
|LLC
|5830 GRANITE PKWY, STE 780
|PLANO, TX 75024
|ALT003482
|SAFEPATH CHILDRENS
|JINGER BETH ROBINS
|02/06/2025
|ADVOCACY CENTER
|D/B/A SAFEPATH CHILDRENS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|SAFEPATH CHILDRENS
|ADVOCACY CENTER
|PROFIT)
|ADVOCACY CENTER INC
|ATTN: JINGER ROBINS
|SAFEPATH CHILDRENS
|ADVOCACY CENTER INC
|736 WHITLOCK AVE, SUITE
|600
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040651
|SCENTTI CANDLES LLC
|TIFFANI PHELPS
|02/06/2025
|SCENTTI CANDLES LLC
|D/B/A SCENTTI CANDLES LLC
|GIFT SHOP
|ATTN: TIFFANI PHELPS
|SCENTTI CANDLES LLC
|2015 BARRETT LAKES BLVD,
|STE 416
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040644
|SCULPTED BODY
|KATHY HOOPER
|02/06/2025
|SCULPTED BODY LLC
|D/B/A SCULPTED BODY
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: KATHY HOOPER
|SCULPTED BODY LLC
|1205 JOHNSON FERRY ROAD,
|SUITE 133
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040649
|SERVIAMERICAS LLC
|ALEXANDER ORTIZ
|02/07/2025
|SERVIAMERICAS LLC
|D/B/A SERVIAMERICAS LLC
|PACKAGING LABELING & SHIPPING
|ATTN: ALEXANDER ORTIZ
|SERVICE
|SERVIAMERICAS LLC
|9784 PRESWICKE PT
|JOHNS CREEK, GA 30022
|OCC040636
|SONA MEDICAL PEDICURE
|KRISTINA WALKER
|02/05/2025
|SPA
|D/B/A SONA MEDICAL
|PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|SONA MEDICAL LLC
|PEDICURE SPA
|ATTN: KRISTINA WALKER
|SONA MEDICAL LLC
|1075 WHITLOCK AVE, I
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040642
|SOUTHERN NEIGHBORS
|SCOTT NEIGHBORS
|02/06/2025
|REALTY
|D/B/A SOUTHERN
|REAL ESTATE BROKERS
|SOUTHERN NEIGHBORS
|NEIGHBORS REALTY
|REALTY LLC
|ATTN: SCOTT NEIGHBORS
|SOUTHERN NEIGHBORS
|REALTY LLC
|4092 TRITT HOMESTEAD
|DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|CON001556
|STURGIS CONSTRUCTION
|EVAN STURGIS
|02/04/2025
|CHARLES AND COOK
|D/B/A STURGIS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|ATTN: EVAN STURGIS
|CHARLES AND COOK
|CONSTRUCTION LLC
|1775 THE EXCHANGE SE, STE
|650
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040676
|TAMPA BAY PICKLEBALL
|ANDREW GIANCOLA
|02/07/2025
|TAMPA BAY PICKLEBALL
|D/B/A TAMPA BAY
|FITNESS CENTER
|LLC
|PICKLEBALL
|ATTN: ANDREW GIANCOLA
|TAMPA BAY PICKLEBALL LLC
|11991 GAVIN LN
|ODESSA, FL 33556
|CON001557
|TD LAMBERT PLUMBING LLC
|ANTHONY EDWARD LAMBERT
|02/06/2025
|TD LAMBERT PLUMBING LLC
|JR
|PLUMBING CONTRACTOR
|D/B/A TD LAMBERT
|PLUMBING LLC
|ATTN: ANTHONY EDWARD
|LAMBERT JR
|TD LAMBERT PLUMBING LLC
|4576 ARBOUR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040625
|THE JOY ARCHITECT
|LYNNETTE ADAMS
|02/05/2025
|JOY JOURNEY LLC
|D/B/A THE JOY ARCHITECT
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: LYNNETTE ADAMS
|JOY JOURNEY LLC
|800 GALLERIA PKWY, APT 434
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040607
|THE MUDDY CANVAS
|PAINTER KERRI
|02/03/2025
|D/B/A THE MUDDY CANVAS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: PAINTER KERRI
|2819 BROOKWEST DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040641
|THE NARRATIVE HAIR LLC
|EMILY PENA
|02/05/2025
|THE NARRATIVE HAIR LLC
|D/B/A THE NARRATIVE HAIR
|BEAUTY SHOP
|LLC
|ATTN: EMILY B PENA
|THE NARRATIVE HAIR LLC
|27 SPRUCE ST
|WHITE, GA
|OCC040615
|TLS INNOVATIONS LLC
|TRACYE SIMMONS
|02/03/2025
|TLS INNOVATIONS LLC
|D/B/A TLS INNOVATIONS LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: TRACYE L SIMMONS
|TLS INNOVATIONS LLC
|4700 W VILLAGE XING SE, STE
|5403
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040618
|TOAST BY MARIA
|MARIA STAEBLER
|02/04/2025
|D/B/A TOAST BY MARIA
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: MARIA STAEBLER
|EVENT ORGANIZER
|3506 LYNN ROAD
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040620
|TRACXX GRILL AND
|EMMANUEL BESONG
|02/04/2025
|LOUNGE
|D/B/A TRACXX GRILL AND
|RESTAURANT
|TRACXX GRILL AND
|LOUNGE
|LOUNGE INC
|ATTN: EMMANUEL BESONG
|TRACXX GRILL AND LOUNGE
|INC
|1644 ATLANTA RD, 112
|MARIETTA, GA 30080
|OCC040653
|TRIOS
|BRIAN FRIEDMAN
|02/07/2025
|3 SLICES LLC
|D/B/A TRIOS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: BRIAN FRIEDMAN
|3 SLICES LLC
|4705 WALDEN LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040670
|UPS STORE 8139
|REGINA MERRIWETHER
|02/06/2025
|SCH & MCH INC
|D/B/A UPS STORE 8139
|MAIL CENTER
|ATTN: REGINA
|MERRIWETHER
|SCH & MCH INC
|352 SUNDOWN WAY
|STONE MOUNTAIN, GA 30087
|OCC040640
|WORLDLINK AUTO SALES
|GLADSTONE MITCHELL
|02/06/2025
|LLC
|D/B/A WORLDLINK AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|WORLDLINK AUTO SALES
|SALES LLC
|LLC
|ATTN: GLADSTONE MITCHELL
|WORLDLINK AUTO SALES LLC
|4757 CANTON RD, STE 109C
|MARIETTA, GA 30052
|OCC040632
|WS HARDWOOD FLOOR LLC
|WELLINGTON SILVA
|02/05/2025
|WS HARDWOOD FLOOR LLC
|D/B/A WS HARDWOOD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|FLOOR LLC
|ATTN: WELLINGTON SILVA
|WS HARDWOOD FLOOR LLC
|2562 ARROWWOOD DR
|MARIETTA, GA 30068
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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