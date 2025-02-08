82 new businesses licensed for unincorporated Cobb over past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 8, 2025

Here are the 82 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, February 7, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0406631690 STONE VILLAGE LNDAVID CAPALBO02/06/2025
STE 102 BLDG OWNERD/B/A 1690 STONE VILLAGEOFFICE SPACE RENTAL
DAVID MICHAEL CAPALBOLN STE 102 BLDG OWNER
ATTN: DAVID CAPALBO
DAVID MICHAEL CAPALBO
6318 BENBROOKE OVERLOOK
NW
ACWORTH, GA 30101
OCC0406144462 BRETTON CT STE 4FREDDY CORDERO02/03/2025
BLDG OWNERD/B/A 4462 BRETTON CT STEOFFICE SPACE RENTAL
LIGNA DOMINIUM LLC4 BLDG OWNER
ATTN: FREDDY CORDERO
LIGNA DOMINIUM LLC
4462 BRETTON CT, STE 10
ACWORTH, GA 30101
OCC0406354665 CANTON ROAD BLDGEDINALDO SOUZA02/06/2025
OWNERD/B/A 4665 CANTON ROADOFFICE SPACE RENTAL
SOUZA INVESTMENTS LLCBLDG OWNER
ATTN: EDINALDO SOUZA
SOUZA INVESTMENTS LLC
5235 NORTH SOMERSET
LANE
ALPHARETTA, GA 30004
OCC040661ACADIAN HEALTH LLCJEREMY COOMBS02/06/2025
D/B/A ACADIAN HEALTH LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JEREMY COOMBS
2550 WINDY HILL RD, STE 106
MARIETTA, GA 30067
OCC040621ARIANAH EMISSIONASSEL BBOSA02/04/2025
DIAGNOSTICS & REPAIRD/B/A ARIANAH EMISSIONAUTO INSPECTION & SERVICE
DIAGNOSTICS & REPAIR
ATTN: ASSEL LWANGA BBOSA
1155 SOUTH COBB DR, STE
100
MARIETTA, GA 30060
OCC040611ART TREASURE TROVEANGELA SIGARI02/03/2025
MORNING GLORYD/B/A ART TREASURE TROVEART STUDIO/CLASSES
VENTURES LLCATTN: ANGELA SIGARI
MORNING GLORY VENTURES
LLC
2582 ROCKSIDE LN
MARIETTA, GA 30066
OCC040610BEAUTY SALON FORSHEILA BYNUM02/03/2025
CREATIVE HAIRSTYLESD/B/A BEAUTY SALON FORBEAUTY SHOP
BEAUTY SALON FORCREATIVE HAIRSTYLES
CREATIVE HAIRSTYLES LLCATTN: SHEILA BYNUM
BEAUTY SALON FOR
CREATIVE HAIRSTYLES LLC
4083 STEPHANIE CRT
KENNESAW, GA 30152
OCC040633BRAZILIAN AUTO SERVICESEDINALDO SOUZA02/05/2025
LLCD/B/A BRAZILIAN AUTOAUTO REPAIR SHOP
BRAZILIAN AUTO SERVICESSERVICES LLC
LLCATTN: EDINALDO SOUZA
BRAZILIAN AUTO SERVICES
LLC
5235 NORTH SOMERSET
LANE
ALPHARETTA, GA 30004
OCC040665BUSINESS BUSINESSJOSHUA EARLES-BENNETT02/06/2025
BUSINESS LLCD/B/A BUSINESS BUSINESSRENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
BUSINESS LLCASSESORIES
ATTN: JOSHUA EARLES-
BENNETT
2809 MEADOW DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040626BUTLER BREEZE LLCSTAN BYRON02/05/2025
BUTLER BREEZE LLCD/B/A BUTLER BREEZE LLCTRASH COLLECTION
ATTN: STAN BYRON
BUTLER BREEZE LLC
1275 SHILOH ROAD, SUITE
2710
KENNESAW, GA 30144
OCC040617C & R PAVINGJASON RATLIFF02/03/2025
C & R PAVING LLCD/B/A C & R PAVINGPAVING CONTRACTOR
ATTN: JASON RATLIFF
C & R PAVING LLC
5130 BLUNSCHI DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040683CAPOZZIS NY PIZZAJOHN PAUL CAPOZZI JR02/07/2025
CAPO DE CAPO INCD/B/A CAPOZZIS NY PIZZARESTAURANT
ATTN: JOHN PAUL CAPOZZI
JR
CAPO DE CAPO INC
4285 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040624CARRIE BECK COUNSELINGCARRIE BECK02/04/2025
TEDZOR DYNAMICS LLCD/B/A CARRIE BECKFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
COUNSELING
ATTN: CARRIE BECK
TEDZOR DYNAMICS LLC
3927 CRAB ORCHARD LN
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC040627CHEAPIN IT REAL TRAVELSMELISSA COURTNEY02/05/2025
D/B/A CHEAPIN IT REALTRAVEL AGENCY
TRAVELS
ATTN: MELISSA COURTNEY
3394 CHANCELLORS DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040630CLEAR BLUE SOUTHRICHARD CLARK02/05/2025
D/B/A CLEAR BLUE SOUTHBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: RICHARD CLARK
100 RIDGETREE LANE
MARIETTA, GA 30068
OCC040637CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLCBENSALEM AMOR02/06/2025
CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLCD/B/A CLOUD 9 SMOKE CO 25TOBACCO & CIGAR STORE
LLC
ATTN: BENSALEM AMOR
CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC
PO BOX 2630
KENNESAW, GA 30156
OCC040669CORE-MARK US ATLANTAHELEN HAYES02/06/2025
CORE- MARK US LLCD/B/A CORE-MARK USFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATLANTA(FLOORING)
ATTN: HELEN HAYES
CORE- MARK US LLC
1500 SOLANA BLVD, STE 6150
WESTLAKE, TX 76262
OCC040622CORNERSTONEANDREW MORSE02/04/2025
COUNSELING OF ATLANTAD/B/A CORNERSTONEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ANDREW MORSECOUNSELING OF ATLANTA
COUNSELING LLCATTN: ANDREW MORSE
ANDREW MORSE
COUNSELING LLC
1827 POWERS FERRY RD,
STE 25-210
ATLANTA, GA 30339
OCC040655COUNSELING MATTERSADAM LEVINTHAL02/07/2025
COUNSELING MATTERS LLCD/B/A COUNSELINGPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
MATTERS
ATTN: ADAM LEVINTHAL
COUNSELING MATTERS LLC
4343 SHALLOWFORD RD NE,
SUITE 510
MARIETTA, GA 30062
OCC040539COURSEY ARCHITECTS LLCPAUL MONARDO02/07/2025
COURSEY ARCHITECTS LLCD/B/A COURSEY ARCHITECTSARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: ACCOUNTING
COURSEY ARCHITECTS LLC
3621 VININGS SLOPE SE, STE
4450
ATLANTA, GA 30339
OCC040664COWART CONSULTINGCHARLES COWART02/06/2025
GROUPD/B/A COWART CONSULTINGPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
COWART CONSULTINGGROUP
GROUP LLCATTN: CHARLES COWART
COWART CONSULTING
GROUP LLC
5494 E POINT DR
MARIETTA, GA 30068
OCC040654CVS PHARMACY 5051THOMAS MOFFATT02/06/2025
GEORGIA CVS PHARMACYD/B/A CVS PHARMACY 5051DRUG STORE
LLCATTN: PERMITS
GEORGIA CVS PHARMACY
LLC
ONE CVS DR
WOONSOCKET, RI 02895
OCC040631DESTINED HANDS HOMEJULIET EIGBOCHIE02/05/2025
HEALTH LLCD/B/A DESTINED HANDSHEALTH AND ALLIED SERVICES
DESTINED HANDS HOMEHOME HEALTH LLC
HEALTH LLCATTN: JULIET EIGBOCHIE
DESTINED HANDS HOME
HEALTH LLC
3532 QUIET CREEK CT
MARIETTA, GA 30060
OCC040673DESTRUCT 2 CONSTRUCTMARK A ROBERTSON02/07/2025
LLCD/B/A DESTRUCT 2HAULING CONTRACTOR
DESTRUCT 2 CONSTRUCTCONSTRUCT LLC
LLCATTN: MARK A ROBERTSON
DESTRUCT 2 CONSTRUCT
LLC
2275 SHERWOOD PL
MARIETTA, GA 30068
OCC040606DMJ SERVICE SOUTHMICHELLE ROSE02/03/2025
DMJ SERVICE SOUTH LLCD/B/A DMJ SERVICE SOUTHLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: MICHELLE ROSE
DMJ SERVICE SOUTH LLC
464 BOTTESFORD DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC040628DR. J’S PILLOWSJARRETT GRUNSTEIN02/05/2025
AQUARIAN AGE SOLUTIONSD/B/A DR. J’S PILLOWSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
INCATTN: JARRETT GRUNSTEIN
AQUARIAN AGE SOLUTIONS
INC
4859 POST OAK TRITT ROAD
NE
ROSWELL, GA 30075
OCC040612DRIP LEAGUE SPORTS LLCFULMER CHRISTOPHER02/03/2025
DRIP LEAGUE SPORTS LLCD/B/A DRIP LEAGUE SPORTSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: FULMER
CHRISTOPHER
DRIP LEAGUE SPORTS LLC
5553 CLIPPER BAY DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001553ELS CONSTRUCTION INCKELLIE GARCIA02/04/2025
D/B/A ELS CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INCREQUIRED
ATTN: KELLIE GARCIA
1100 E NASA PKWY, STE 650
HOUSTON, TX 77058
OCC040623F GOOD HANDS ROOFHUGO AGUILAR02/04/2025
COMPANY LLCD/B/A F GOOD HANDS ROOFHANDY MAN – NO STATE LICENSE
F GOOD HANDS ROOFCOMPANY LLC
COMPANY LLCATTN: HUGO AGUILAR
F GOOD HANDS ROOF
COMPANY LLC
216 LONGLEAF DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040577FLAGSHIP SIGNS LLCCINDY CARROLL02/04/2025
D/B/A FLAGSHIP SIGNS LLCSIGN ERECTION
ATTN: CINDY CARROLL
1819 TWO NOTCH RD
COLUMBIA, SC 29204
OCC040638GAULD FOOT AND ANKLEKRISTINA WALKER02/05/2025
GAULD HEALTH LLCD/B/A GAULD FOOT ANDPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ANKLE
ATTN: KRISTINA WALKER
GAULD HEALTH LLC
1075 WHITLOCK AVE, I
MARIETTA, GA 30064
OCC040634GAULD VEIN AND02/05/2025
VASCULARD/B/A GAULD VEIN ANDPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
GAULD HEALTH LLCVASCULAR
ATTN: KRISTINA WALKER
GAULD HEALTH LLC
1075 WHITLOCK AVE, I
MARIETTA, GA 30064
OCC040658GEORGIA DENTALKAREN COPE02/06/2025
MEDICINED/B/A GEORGIA DENTALDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
GA SOUTHERN DENTAL LLCMEDICINE
ATTN: KAREN COPER
GA SOUTHERN DENTAL LLC
5830 GRANITE PKWY, STE 780
PLANO, TX 75204
OCC040675GSW EXPEDITE SOLUTIONSSTEPHANIE WILLIAMS02/07/2025
LLCD/B/A GSW EXPEDITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GSW EXPEDITE SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: STEPHANIE WILLIAMS
GSW EXPEDITE SOLUTIONS
LLC
3340 CUMBERLAND BLVD,
APT 305
ATLANTA, GA 30339
OCC040674GTZ PHOTOGRAPHYTALIA SHEA GUTIERREZ02/07/2025
D/B/A GTZ PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ATTN: TALIA SHEA
GUTIERREZ
4278 CARLOS CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040616HOLIDAY INN EXPRESSNITESH PATEL02/03/2025
DAMODER LLCD/B/A HOLIDAY INN EXPRESSHOTEL OR MOTEL
ATTN: NITESH PATEL
DAMODER LLC
2485 GEORGE BUSBEE PKWY
NW
KENNESAW, GA 30144
OCC040451HUSTLINGBEAUTY STUDIOSJAVANTI MASON02/04/2025
LLCD/B/A HUSTLINGBEAUTYHAIR BRAIDING
HUSTLINGBEAUTY STUDIOSSTUDIOS LLC
LLCATTN: JAVANTI MASON
HUSTLINGBEAUTY STUDIOS
LLC
2690 MT WILKINSON PKWY,
STE 30
ATLANTA, GA 30339
OCC040666IGNITE AUTOMOTIVEBEN THOMASON02/06/2025
IGNITE AUTOMOTIVE LLCD/B/A IGNITE AUTOMOTIVEAUTO REPAIR SHOP
ATTN: BEN THOMASON
IGNITE AUTOMOTIVE LLC
850 JAMERSON RD, STE 7
MARIETTA, GA 30066
OCC040672JABBERWOCK LAW LLCBRAIN C HUSKEY02/07/2025
JABBERWOCK LAW LLCD/B/A JABBERWOCK LAW LLCLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
ATTN: BRAIN C HUSKEY
JABBERWOCK LAW LLC
3162 JOHNSON FERRY RD,
STE 260
MARIETTA, GA 30062
OCC040643JONES ROBINROBIN JONES02/06/2025
DUVAL HAIR INCD/B/A JONES ROBINBEAUTY SHOP
ATTN: ROBIN JONES
DUVAL HAIR INC
3665 PROVIDENCE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040639KEVIN T BOWENKEVIN BOWN02/05/2025
NORTH GEORGIA HORND/B/A KEVIN T BOWENMUSICAL INSTRUMENT REPAIR
WORKSNORTH GEORGIA HORN
WORKS
340 PIEDMONT RD
MARIETTA, GA 30066
OCC040600KLEIMAN – BALASABASLINDSAY KLEIMAN02/03/2025
PSYCHOLOGICALD/B/A KLEIMAN – BALASABASPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
ASSOCIATES LLCPSYCHOLOGICAL
KLEIMAN – BALASABASASSOCIATES LLC
PSYCHOLOGICALATTN: LINDSAY KLEIMAN
ASSOCIATES LLCKLEIMAN – BALASABAS
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATES LLC
4880 LOWER ROSWELL ROAD
STE 165, PMB 338
MARIETTA, GA 30068
OCC040685LINELINE CHILDREN’SCHRISTA WEBB02/07/2025
SERVICES INCD/B/A LINELINE CHILDREN’SCHARITABLE ORGANIZATION (NON
LINELINE CHILDREN’SSERVICES INCPROFIT)
SERVICES INCATTN: HERBERT M NEWELL IV
LINELINE CHILDREN’S
SERVICES INC
5041 DALLAS HWY, STE 612
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040657LORENE LODGEJEFFREY GRIFFIN02/06/2025
5TH STREET LORENE LLCD/B/A LORENE LODGEHOTEL OR MOTEL
ATTN: JEFFREY GRIFFIN
5TH STREET LORENE LLC
500 LORENE DRIVE
MARIETTA, GA 30060
OCC040677LULUBEAUTYLUX STUDIOIULIIA IHNATENKO02/07/2025
LULUBEAUTYLUX LLCD/B/A LULUBEAUTYLUXTATTOO PARLOR
STUDIO
ATTN: IULIIA IHNATENKO
LULUBEAUTYLUX LLC
6840 CASTLETON DR
SANDY SPRINGS, GA 30328
OCC040650LUXURY HAND CAR WASH &GLORIA DECAMPS02/06/2025
DETAIL LLCD/B/A LUXURY HAND CARAUTO WASHING – DETAILING
LUXURY HAND CAR WASH &WASH & DETAIL LLC
DETAIL LLCATTN: GLORIA DECAMPS
LUXURY HAND CAR WASH &
DETAIL LLC
6721 CASTLETON DR
SANDY SPRINGS, GA 30328
OCC040660MALLARD COVE DENTALANNA AYLOR02/06/2025
GA SOUTHERN DENTAL LLCD/B/A MALLARD COVEDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
DENTAL
ATTN: ANNA AYLOR
GA SOUTHERN DENTAL LLC
5830 GRANITE PKWY, STE 780
PLANO, TX 75024
OCC040682MARGARET NICHOLSMARGARET NICHOLS02/07/2025
CUSTOM WINDOWSD/B/A MARGARET NICHOLSINTERIOR DESIGN
MARGARET NICHOLSCUSTOM WINDOWS
CUSTOM WINDOWS LLCATTN: MARGARET NICHOLS
MARGARET NICHOLS
CUSTOM WINDOWS LLC
1671 PINEFIELD DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040671MARVELOUS MEMORIESISRAR HAKIM02/07/2025
SI TRADING LLCD/B/A MARVELOUSENTERTAINMENT SERVICE
MEMORIES
ATTN: ISRAR HAKIM
SI TRADING LLC
1493 DOLCETTO TRC
KENNESAW, GA 30152
OCC040601MCCORKLE HOME REPAIRKEVIN MCCORKLE02/03/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A MCCORKLE HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MCCORKLE HOME REPAIRREPAIR SOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: KEVIN MCCORKLE
MCCORKLE HOME REPAIR
SOLUTIONS LLC
3765 FIR COURT
MARIETTA, GA 30066
OCC040648MCDONALDJOHN MCDONALD02/05/2025
CONSTRUCTION SERVICESD/B/A MCDONALDCONSTRUCTION MANAGEMENT
INCCONSTRUCTION SERVICES
MCDONALDINC
CONSTRUCTION SERVICESATTN: JOHN MCDONALD
INCMCDONALD CONSTRUCTION
SERVICES INC
600 GALLERIA PKWY, STE 950
ATLANTA, GA 30339
OCC040647MCDONALD DEVELOPMENTJOHN AUSTIN MCDONALD02/05/2025
COMPANYD/B/A MCDONALDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MCDONALD DEVELOPMENTDEVELOPMENT COMPANY
COMPANYATTN: JOHN AUSTIN
MCDONALD
MCDONALD DEVELOPMENT
COMPANY
600 GALLERIA PKWY, STE 950
ATLANTA, GA 30339
OCC040619MOMMA DONT QUITFELICIA E. YEARWOOD02/04/2025
DESIGNSD/B/A MOMMA DONT QUITGRAPHICS ARTS & DESIGN
MOMMA DONT QUIT LLCDESIGNS
ATTN: FELICIA E. YEARWOOD
MOMMA DONT QUIT LLC
5106 RAY CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040678MURATA ELECTRONICSYOSHIHARU FUKUI02/07/2025
NORTH AMERICA INCD/B/A MURATA ELECTRONICSWHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
MURATA ELECTRONICSNORTH AMERICA INCEQUIPMENT
NORTH AMERICA INCATTN: YOSHIHARU FUKUI
MURATA ELECTRONICS
NORTH AMERICA INC
3330 CUMBERLAND BLVD, 700
ATLANTA, GA 30339
OCC040656NATURAL SMILESKAREN COPE02/06/2025
DENTISTRYD/B/A NATURAL SMILESDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
GA SOUTHERN DENTAL PPODENTISTRY
LLCATTN: ANNA AYLOR
GA SOUTHERN DENTAL PPO
LLC
5830 GRANITE PKWY, STE 780
PLANO, TX 75024
OCC040668NORHAVEN PARTNERS LLCRREV LLC02/06/2025
D/B/A NORHAVEN PARTNERSLAND DEVELOPMENT
LLC
ATTN: R DEAN DEFREITAS
1642 POWERS FERRY RD,
STE 250
MARIETTA, GA 30067
OCC040652NUMBER STREET LLCJAMIE SALIMI02/06/2025
D/B/A NUMBER STREET LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: JAMIE SALIMI
1454 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040662NYINORI LLCNYASIA ODOM02/06/2025
NYINORI LLCD/B/A NYINORI LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: NYASIA ODOM
NYINORI LLC
1103 HAVEL DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040646PALOMA FOODJ REYES GUERRERO02/05/2025
D/B/A PALOMA FOODCATERING TRUCK
ATTN: J REYES GUERRERO
1684 CONCORD DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040667PARALLAX MEDICALHERBERT STEWART02/06/2025
SYSTEMS INCD/B/A PARALLAX MEDICALMANUFACTURER – MEDICAL EQUIPMENT &
PARALLAX MEDICALSYSTEMS INCSUPPLIES
SYSTEMS INCATTN: HERBERT STEWART
PARALLAX MEDICAL
SYSTEMS INC
4438 WALNUT CREEK DR
KENNESAW, GA 30152
CON001555PATRIOT POWERMARCUS JONES02/03/2025
ELECTRICAL LLCD/B/A PATRIOT POWERELECTRICAL CONTRACTOR
PATRIOT POWERELECTRICAL LLC
ELECTRICAL LLCATTN: MARCUS JONES
PATRIOT POWER
ELECTRICAL LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIRCLE, SUITE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC040609PHYSIO ONE PHYSICALMICHELE POND02/03/2025
THERAPY & WELLNESS #2D/B/A PHYSIO ONE PHYSICALPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
MICHELE POND RHYSICALTHERAPY & WELLNESS #2TAX)
THEREAPY LLCATTN: MICHELE POND
MICHELE POND RHYSICAL
THEREAPY LLC
4994 ROSWELL RD, 27
MARIETTA, GA 30068
OCC040659ROBERT GITTELMAN DDSANNA AYLOR02/06/2025
GA SOUTHERN DENTAL PPOD/B/A ROBERT GITTELMANDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCDDS
ATTN: ANNA AYLOR
GA SOUTHERN DENTAL PPO
LLC
5830 GRANITE PKWY, STE 780
PLANO, TX 75024
ALT003482SAFEPATH CHILDRENSJINGER BETH ROBINS02/06/2025
ADVOCACY CENTERD/B/A SAFEPATH CHILDRENSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
SAFEPATH CHILDRENSADVOCACY CENTERPROFIT)
ADVOCACY CENTER INCATTN: JINGER ROBINS
SAFEPATH CHILDRENS
ADVOCACY CENTER INC
736 WHITLOCK AVE, SUITE
600
MARIETTA, GA 30064
OCC040651SCENTTI CANDLES LLCTIFFANI PHELPS02/06/2025
SCENTTI CANDLES LLCD/B/A SCENTTI CANDLES LLCGIFT SHOP
ATTN: TIFFANI PHELPS
SCENTTI CANDLES LLC
2015 BARRETT LAKES BLVD,
STE 416
KENNESAW, GA 30144
OCC040644SCULPTED BODYKATHY HOOPER02/06/2025
SCULPTED BODY LLCD/B/A SCULPTED BODYPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: KATHY HOOPER
SCULPTED BODY LLC
1205 JOHNSON FERRY ROAD,
SUITE 133
MARIETTA, GA 30068
OCC040649SERVIAMERICAS LLCALEXANDER ORTIZ02/07/2025
SERVIAMERICAS LLCD/B/A SERVIAMERICAS LLCPACKAGING LABELING & SHIPPING
ATTN: ALEXANDER ORTIZSERVICE
SERVIAMERICAS LLC
9784 PRESWICKE PT
JOHNS CREEK, GA 30022
OCC040636SONA MEDICAL PEDICUREKRISTINA WALKER02/05/2025
SPAD/B/A SONA MEDICALPODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
SONA MEDICAL LLCPEDICURE SPA
ATTN: KRISTINA WALKER
SONA MEDICAL LLC
1075 WHITLOCK AVE, I
MARIETTA, GA 30064
OCC040642SOUTHERN NEIGHBORSSCOTT NEIGHBORS02/06/2025
REALTYD/B/A SOUTHERNREAL ESTATE BROKERS
SOUTHERN NEIGHBORSNEIGHBORS REALTY
REALTY LLCATTN: SCOTT NEIGHBORS
SOUTHERN NEIGHBORS
REALTY LLC
4092 TRITT HOMESTEAD
DRIVE
MARIETTA, GA 30062
CON001556STURGIS CONSTRUCTIONEVAN STURGIS02/04/2025
CHARLES AND COOKD/B/A STURGISBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONSTRUCTION LLCCONSTRUCTIONREQUIRED
ATTN: EVAN STURGIS
CHARLES AND COOK
CONSTRUCTION LLC
1775 THE EXCHANGE SE, STE
650
ATLANTA, GA 30339
OCC040676TAMPA BAY PICKLEBALLANDREW GIANCOLA02/07/2025
TAMPA BAY PICKLEBALLD/B/A TAMPA BAYFITNESS CENTER
LLCPICKLEBALL
ATTN: ANDREW GIANCOLA
TAMPA BAY PICKLEBALL LLC
11991 GAVIN LN
ODESSA, FL 33556
CON001557TD LAMBERT PLUMBING LLCANTHONY EDWARD LAMBERT02/06/2025
TD LAMBERT PLUMBING LLCJRPLUMBING CONTRACTOR
D/B/A TD LAMBERT
PLUMBING LLC
ATTN: ANTHONY EDWARD
LAMBERT JR
TD LAMBERT PLUMBING LLC
4576 ARBOUR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040625THE JOY ARCHITECTLYNNETTE ADAMS02/05/2025
JOY JOURNEY LLCD/B/A THE JOY ARCHITECTCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: LYNNETTE ADAMS
JOY JOURNEY LLC
800 GALLERIA PKWY, APT 434
ATLANTA, GA 30339
OCC040607THE MUDDY CANVASPAINTER KERRI02/03/2025
D/B/A THE MUDDY CANVASMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: PAINTER KERRI
2819 BROOKWEST DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC040641THE NARRATIVE HAIR LLCEMILY PENA02/05/2025
THE NARRATIVE HAIR LLCD/B/A THE NARRATIVE HAIRBEAUTY SHOP
LLC
ATTN: EMILY B PENA
THE NARRATIVE HAIR LLC
27 SPRUCE ST
WHITE, GA
OCC040615TLS INNOVATIONS LLCTRACYE SIMMONS02/03/2025
TLS INNOVATIONS LLCD/B/A TLS INNOVATIONS LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: TRACYE L SIMMONS
TLS INNOVATIONS LLC
4700 W VILLAGE XING SE, STE
5403
SMYRNA, GA 30080
OCC040618TOAST BY MARIAMARIA STAEBLER02/04/2025
D/B/A TOAST BY MARIAENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: MARIA STAEBLEREVENT ORGANIZER
3506 LYNN ROAD
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040620TRACXX GRILL ANDEMMANUEL BESONG02/04/2025
LOUNGED/B/A TRACXX GRILL ANDRESTAURANT
TRACXX GRILL ANDLOUNGE
LOUNGE INCATTN: EMMANUEL BESONG
TRACXX GRILL AND LOUNGE
INC
1644 ATLANTA RD, 112
MARIETTA, GA 30080
OCC040653TRIOSBRIAN FRIEDMAN02/07/2025
3 SLICES LLCD/B/A TRIOSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: BRIAN FRIEDMAN
3 SLICES LLC
4705 WALDEN LN
MARIETTA, GA 30062
OCC040670UPS STORE 8139REGINA MERRIWETHER02/06/2025
SCH & MCH INCD/B/A UPS STORE 8139MAIL CENTER
ATTN: REGINA
MERRIWETHER
SCH & MCH INC
352 SUNDOWN WAY
STONE MOUNTAIN, GA 30087
OCC040640WORLDLINK AUTO SALESGLADSTONE MITCHELL02/06/2025
LLCD/B/A WORLDLINK AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
WORLDLINK AUTO SALESSALES LLC
LLCATTN: GLADSTONE MITCHELL
WORLDLINK AUTO SALES LLC
4757 CANTON RD, STE 109C
MARIETTA, GA 30052
OCC040632WS HARDWOOD FLOOR LLCWELLINGTON SILVA02/05/2025
WS HARDWOOD FLOOR LLCD/B/A WS HARDWOODHANDY MAN – NO STATE LICENSE
FLOOR LLC
ATTN: WELLINGTON SILVA
WS HARDWOOD FLOOR LLC
2562 ARROWWOOD DR
MARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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