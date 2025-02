82 new businesses licensed for unincorporated Cobb over past week

Here are the 82 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, February 7, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040663 1690 STONE VILLAGE LN DAVID CAPALBO 02/06/2025 STE 102 BLDG OWNER D/B/A 1690 STONE VILLAGE OFFICE SPACE RENTAL DAVID MICHAEL CAPALBO LN STE 102 BLDG OWNER ATTN: DAVID CAPALBO DAVID MICHAEL CAPALBO 6318 BENBROOKE OVERLOOK NW ACWORTH, GA 30101 OCC040614 4462 BRETTON CT STE 4 FREDDY CORDERO 02/03/2025 BLDG OWNER D/B/A 4462 BRETTON CT STE OFFICE SPACE RENTAL LIGNA DOMINIUM LLC 4 BLDG OWNER ATTN: FREDDY CORDERO LIGNA DOMINIUM LLC 4462 BRETTON CT, STE 10 ACWORTH, GA 30101 OCC040635 4665 CANTON ROAD BLDG EDINALDO SOUZA 02/06/2025 OWNER D/B/A 4665 CANTON ROAD OFFICE SPACE RENTAL SOUZA INVESTMENTS LLC BLDG OWNER ATTN: EDINALDO SOUZA SOUZA INVESTMENTS LLC 5235 NORTH SOMERSET LANE ALPHARETTA, GA 30004 OCC040661 ACADIAN HEALTH LLC JEREMY COOMBS 02/06/2025 D/B/A ACADIAN HEALTH LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: JEREMY COOMBS 2550 WINDY HILL RD, STE 106 MARIETTA, GA 30067 OCC040621 ARIANAH EMISSION ASSEL BBOSA 02/04/2025 DIAGNOSTICS & REPAIR D/B/A ARIANAH EMISSION AUTO INSPECTION & SERVICE DIAGNOSTICS & REPAIR ATTN: ASSEL LWANGA BBOSA 1155 SOUTH COBB DR, STE 100 MARIETTA, GA 30060 OCC040611 ART TREASURE TROVE ANGELA SIGARI 02/03/2025 MORNING GLORY D/B/A ART TREASURE TROVE ART STUDIO/CLASSES VENTURES LLC ATTN: ANGELA SIGARI MORNING GLORY VENTURES LLC 2582 ROCKSIDE LN MARIETTA, GA 30066 OCC040610 BEAUTY SALON FOR SHEILA BYNUM 02/03/2025 CREATIVE HAIRSTYLES D/B/A BEAUTY SALON FOR BEAUTY SHOP BEAUTY SALON FOR CREATIVE HAIRSTYLES CREATIVE HAIRSTYLES LLC ATTN: SHEILA BYNUM BEAUTY SALON FOR CREATIVE HAIRSTYLES LLC 4083 STEPHANIE CRT KENNESAW, GA 30152 OCC040633 BRAZILIAN AUTO SERVICES EDINALDO SOUZA 02/05/2025 LLC D/B/A BRAZILIAN AUTO AUTO REPAIR SHOP BRAZILIAN AUTO SERVICES SERVICES LLC LLC ATTN: EDINALDO SOUZA BRAZILIAN AUTO SERVICES LLC 5235 NORTH SOMERSET LANE ALPHARETTA, GA 30004 OCC040665 BUSINESS BUSINESS JOSHUA EARLES-BENNETT 02/06/2025 BUSINESS LLC D/B/A BUSINESS BUSINESS RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & BUSINESS LLC ASSESORIES ATTN: JOSHUA EARLES- BENNETT 2809 MEADOW DR MARIETTA, GA 30062 OCC040626 BUTLER BREEZE LLC STAN BYRON 02/05/2025 BUTLER BREEZE LLC D/B/A BUTLER BREEZE LLC TRASH COLLECTION ATTN: STAN BYRON BUTLER BREEZE LLC 1275 SHILOH ROAD, SUITE 2710 KENNESAW, GA 30144 OCC040617 C & R PAVING JASON RATLIFF 02/03/2025 C & R PAVING LLC D/B/A C & R PAVING PAVING CONTRACTOR ATTN: JASON RATLIFF C & R PAVING LLC 5130 BLUNSCHI DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040683 CAPOZZIS NY PIZZA JOHN PAUL CAPOZZI JR 02/07/2025 CAPO DE CAPO INC D/B/A CAPOZZIS NY PIZZA RESTAURANT ATTN: JOHN PAUL CAPOZZI JR CAPO DE CAPO INC 4285 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062 OCC040624 CARRIE BECK COUNSELING CARRIE BECK 02/04/2025 TEDZOR DYNAMICS LLC D/B/A CARRIE BECK FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING COUNSELING ATTN: CARRIE BECK TEDZOR DYNAMICS LLC 3927 CRAB ORCHARD LN PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC040627 CHEAPIN IT REAL TRAVELS MELISSA COURTNEY 02/05/2025 D/B/A CHEAPIN IT REAL TRAVEL AGENCY TRAVELS ATTN: MELISSA COURTNEY 3394 CHANCELLORS DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040630 CLEAR BLUE SOUTH RICHARD CLARK 02/05/2025 D/B/A CLEAR BLUE SOUTH BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: RICHARD CLARK 100 RIDGETREE LANE MARIETTA, GA 30068 OCC040637 CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC BENSALEM AMOR 02/06/2025 CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC D/B/A CLOUD 9 SMOKE CO 25 TOBACCO & CIGAR STORE LLC ATTN: BENSALEM AMOR CLOUD 9 SMOKE CO 25 LLC PO BOX 2630 KENNESAW, GA 30156 OCC040669 CORE-MARK US ATLANTA HELEN HAYES 02/06/2025 CORE- MARK US LLC D/B/A CORE-MARK US FLOOR COVERING CONTRACTOR ATLANTA (FLOORING) ATTN: HELEN HAYES CORE- MARK US LLC 1500 SOLANA BLVD, STE 6150 WESTLAKE, TX 76262 OCC040622 CORNERSTONE ANDREW MORSE 02/04/2025 COUNSELING OF ATLANTA D/B/A CORNERSTONE FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ANDREW MORSE COUNSELING OF ATLANTA COUNSELING LLC ATTN: ANDREW MORSE ANDREW MORSE COUNSELING LLC 1827 POWERS FERRY RD, STE 25-210 ATLANTA, GA 30339 OCC040655 COUNSELING MATTERS ADAM LEVINTHAL 02/07/2025 COUNSELING MATTERS LLC D/B/A COUNSELING PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) MATTERS ATTN: ADAM LEVINTHAL COUNSELING MATTERS LLC 4343 SHALLOWFORD RD NE, SUITE 510 MARIETTA, GA 30062 OCC040539 COURSEY ARCHITECTS LLC PAUL MONARDO 02/07/2025 COURSEY ARCHITECTS LLC D/B/A COURSEY ARCHITECTS ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: ACCOUNTING COURSEY ARCHITECTS LLC 3621 VININGS SLOPE SE, STE 4450 ATLANTA, GA 30339 OCC040664 COWART CONSULTING CHARLES COWART 02/06/2025 GROUP D/B/A COWART CONSULTING PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) COWART CONSULTING GROUP GROUP LLC ATTN: CHARLES COWART COWART CONSULTING GROUP LLC 5494 E POINT DR MARIETTA, GA 30068 OCC040654 CVS PHARMACY 5051 THOMAS MOFFATT 02/06/2025 GEORGIA CVS PHARMACY D/B/A CVS PHARMACY 5051 DRUG STORE LLC ATTN: PERMITS GEORGIA CVS PHARMACY LLC ONE CVS DR WOONSOCKET, RI 02895 OCC040631 DESTINED HANDS HOME JULIET EIGBOCHIE 02/05/2025 HEALTH LLC D/B/A DESTINED HANDS HEALTH AND ALLIED SERVICES DESTINED HANDS HOME HOME HEALTH LLC HEALTH LLC ATTN: JULIET EIGBOCHIE DESTINED HANDS HOME HEALTH LLC 3532 QUIET CREEK CT MARIETTA, GA 30060 OCC040673 DESTRUCT 2 CONSTRUCT MARK A ROBERTSON 02/07/2025 LLC D/B/A DESTRUCT 2 HAULING CONTRACTOR DESTRUCT 2 CONSTRUCT CONSTRUCT LLC LLC ATTN: MARK A ROBERTSON DESTRUCT 2 CONSTRUCT LLC 2275 SHERWOOD PL MARIETTA, GA 30068 OCC040606 DMJ SERVICE SOUTH MICHELLE ROSE 02/03/2025 DMJ SERVICE SOUTH LLC D/B/A DMJ SERVICE SOUTH LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: MICHELLE ROSE DMJ SERVICE SOUTH LLC 464 BOTTESFORD DRIVE KENNESAW, GA 30144 OCC040628 DR. J’S PILLOWS JARRETT GRUNSTEIN 02/05/2025 AQUARIAN AGE SOLUTIONS D/B/A DR. J’S PILLOWS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER INC ATTN: JARRETT GRUNSTEIN AQUARIAN AGE SOLUTIONS INC 4859 POST OAK TRITT ROAD NE ROSWELL, GA 30075 OCC040612 DRIP LEAGUE SPORTS LLC FULMER CHRISTOPHER 02/03/2025 DRIP LEAGUE SPORTS LLC D/B/A DRIP LEAGUE SPORTS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC ATTN: FULMER CHRISTOPHER DRIP LEAGUE SPORTS LLC 5553 CLIPPER BAY DR POWDER SPRINGS, GA 30127 CON001553 ELS CONSTRUCTION INC KELLIE GARCIA 02/04/2025 D/B/A ELS CONSTRUCTION BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE INC REQUIRED ATTN: KELLIE GARCIA 1100 E NASA PKWY, STE 650 HOUSTON, TX 77058 OCC040623 F GOOD HANDS ROOF HUGO AGUILAR 02/04/2025 COMPANY LLC D/B/A F GOOD HANDS ROOF HANDY MAN – NO STATE LICENSE F GOOD HANDS ROOF COMPANY LLC COMPANY LLC ATTN: HUGO AGUILAR F GOOD HANDS ROOF COMPANY LLC 216 LONGLEAF DR MARIETTA, GA 30060 OCC040577 FLAGSHIP SIGNS LLC CINDY CARROLL 02/04/2025 D/B/A FLAGSHIP SIGNS LLC SIGN ERECTION ATTN: CINDY CARROLL 1819 TWO NOTCH RD COLUMBIA, SC 29204 OCC040638 GAULD FOOT AND ANKLE KRISTINA WALKER 02/05/2025 GAULD HEALTH LLC D/B/A GAULD FOOT AND PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ANKLE ATTN: KRISTINA WALKER GAULD HEALTH LLC 1075 WHITLOCK AVE, I MARIETTA, GA 30064 OCC040634 GAULD VEIN AND □ 02/05/2025 VASCULAR D/B/A GAULD VEIN AND PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) GAULD HEALTH LLC VASCULAR ATTN: KRISTINA WALKER GAULD HEALTH LLC 1075 WHITLOCK AVE, I MARIETTA, GA 30064 OCC040658 GEORGIA DENTAL KAREN COPE 02/06/2025 MEDICINE D/B/A GEORGIA DENTAL DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) GA SOUTHERN DENTAL LLC MEDICINE ATTN: KAREN COPER GA SOUTHERN DENTAL LLC 5830 GRANITE PKWY, STE 780 PLANO, TX 75204 OCC040675 GSW EXPEDITE SOLUTIONS STEPHANIE WILLIAMS 02/07/2025 LLC D/B/A GSW EXPEDITE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT GSW EXPEDITE SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: STEPHANIE WILLIAMS GSW EXPEDITE SOLUTIONS LLC 3340 CUMBERLAND BLVD, APT 305 ATLANTA, GA 30339 OCC040674 GTZ PHOTOGRAPHY TALIA SHEA GUTIERREZ 02/07/2025 D/B/A GTZ PHOTOGRAPHY PHOTOGRAPHER FREE LANCE ATTN: TALIA SHEA GUTIERREZ 4278 CARLOS CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040616 HOLIDAY INN EXPRESS NITESH PATEL 02/03/2025 DAMODER LLC D/B/A HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR MOTEL ATTN: NITESH PATEL DAMODER LLC 2485 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144 OCC040451 HUSTLINGBEAUTY STUDIOS JAVANTI MASON 02/04/2025 LLC D/B/A HUSTLINGBEAUTY HAIR BRAIDING HUSTLINGBEAUTY STUDIOS STUDIOS LLC LLC ATTN: JAVANTI MASON HUSTLINGBEAUTY STUDIOS LLC 2690 MT WILKINSON PKWY, STE 30 ATLANTA, GA 30339 OCC040666 IGNITE AUTOMOTIVE BEN THOMASON 02/06/2025 IGNITE AUTOMOTIVE LLC D/B/A IGNITE AUTOMOTIVE AUTO REPAIR SHOP ATTN: BEN THOMASON IGNITE AUTOMOTIVE LLC 850 JAMERSON RD, STE 7 MARIETTA, GA 30066 OCC040672 JABBERWOCK LAW LLC BRAIN C HUSKEY 02/07/2025 JABBERWOCK LAW LLC D/B/A JABBERWOCK LAW LLC LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY ATTN: BRAIN C HUSKEY JABBERWOCK LAW LLC 3162 JOHNSON FERRY RD, STE 260 MARIETTA, GA 30062 OCC040643 JONES ROBIN ROBIN JONES 02/06/2025 DUVAL HAIR INC D/B/A JONES ROBIN BEAUTY SHOP ATTN: ROBIN JONES DUVAL HAIR INC 3665 PROVIDENCE RD MARIETTA, GA 30062 OCC040639 KEVIN T BOWEN KEVIN BOWN 02/05/2025 NORTH GEORGIA HORN D/B/A KEVIN T BOWEN MUSICAL INSTRUMENT REPAIR WORKS NORTH GEORGIA HORN WORKS 340 PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30066 OCC040600 KLEIMAN – BALASABAS LINDSAY KLEIMAN 02/03/2025 PSYCHOLOGICAL D/B/A KLEIMAN – BALASABAS PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) ASSOCIATES LLC PSYCHOLOGICAL KLEIMAN – BALASABAS ASSOCIATES LLC PSYCHOLOGICAL ATTN: LINDSAY KLEIMAN ASSOCIATES LLC KLEIMAN – BALASABAS PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES LLC 4880 LOWER ROSWELL ROAD STE 165, PMB 338 MARIETTA, GA 30068 OCC040685 LINELINE CHILDREN’S CHRISTA WEBB 02/07/2025 SERVICES INC D/B/A LINELINE CHILDREN’S CHARITABLE ORGANIZATION (NON LINELINE CHILDREN’S SERVICES INC PROFIT) SERVICES INC ATTN: HERBERT M NEWELL IV LINELINE CHILDREN’S SERVICES INC 5041 DALLAS HWY, STE 612 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040657 LORENE LODGE JEFFREY GRIFFIN 02/06/2025 5TH STREET LORENE LLC D/B/A LORENE LODGE HOTEL OR MOTEL ATTN: JEFFREY GRIFFIN 5TH STREET LORENE LLC 500 LORENE DRIVE MARIETTA, GA 30060 OCC040677 LULUBEAUTYLUX STUDIO IULIIA IHNATENKO 02/07/2025 LULUBEAUTYLUX LLC D/B/A LULUBEAUTYLUX TATTOO PARLOR STUDIO ATTN: IULIIA IHNATENKO LULUBEAUTYLUX LLC 6840 CASTLETON DR SANDY SPRINGS, GA 30328 OCC040650 LUXURY HAND CAR WASH & GLORIA DECAMPS 02/06/2025 DETAIL LLC D/B/A LUXURY HAND CAR AUTO WASHING – DETAILING LUXURY HAND CAR WASH & WASH & DETAIL LLC DETAIL LLC ATTN: GLORIA DECAMPS LUXURY HAND CAR WASH & DETAIL LLC 6721 CASTLETON DR SANDY SPRINGS, GA 30328 OCC040660 MALLARD COVE DENTAL ANNA AYLOR 02/06/2025 GA SOUTHERN DENTAL LLC D/B/A MALLARD COVE DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) DENTAL ATTN: ANNA AYLOR GA SOUTHERN DENTAL LLC 5830 GRANITE PKWY, STE 780 PLANO, TX 75024 OCC040682 MARGARET NICHOLS MARGARET NICHOLS 02/07/2025 CUSTOM WINDOWS D/B/A MARGARET NICHOLS INTERIOR DESIGN MARGARET NICHOLS CUSTOM WINDOWS CUSTOM WINDOWS LLC ATTN: MARGARET NICHOLS MARGARET NICHOLS CUSTOM WINDOWS LLC 1671 PINEFIELD DR MARIETTA, GA 30066 OCC040671 MARVELOUS MEMORIES ISRAR HAKIM 02/07/2025 SI TRADING LLC D/B/A MARVELOUS ENTERTAINMENT SERVICE MEMORIES ATTN: ISRAR HAKIM SI TRADING LLC 1493 DOLCETTO TRC KENNESAW, GA 30152 OCC040601 MCCORKLE HOME REPAIR KEVIN MCCORKLE 02/03/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A MCCORKLE HOME HANDY MAN – NO STATE LICENSE MCCORKLE HOME REPAIR REPAIR SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: KEVIN MCCORKLE MCCORKLE HOME REPAIR SOLUTIONS LLC 3765 FIR COURT MARIETTA, GA 30066 OCC040648 MCDONALD JOHN MCDONALD 02/05/2025 CONSTRUCTION SERVICES D/B/A MCDONALD CONSTRUCTION MANAGEMENT INC CONSTRUCTION SERVICES MCDONALD INC CONSTRUCTION SERVICES ATTN: JOHN MCDONALD INC MCDONALD CONSTRUCTION SERVICES INC 600 GALLERIA PKWY, STE 950 ATLANTA, GA 30339 OCC040647 MCDONALD DEVELOPMENT JOHN AUSTIN MCDONALD 02/05/2025 COMPANY D/B/A MCDONALD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MCDONALD DEVELOPMENT DEVELOPMENT COMPANY COMPANY ATTN: JOHN AUSTIN MCDONALD MCDONALD DEVELOPMENT COMPANY 600 GALLERIA PKWY, STE 950 ATLANTA, GA 30339 OCC040619 MOMMA DONT QUIT FELICIA E. YEARWOOD 02/04/2025 DESIGNS D/B/A MOMMA DONT QUIT GRAPHICS ARTS & DESIGN MOMMA DONT QUIT LLC DESIGNS ATTN: FELICIA E. YEARWOOD MOMMA DONT QUIT LLC 5106 RAY CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040678 MURATA ELECTRONICS YOSHIHARU FUKUI 02/07/2025 NORTH AMERICA INC D/B/A MURATA ELECTRONICS WHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND MURATA ELECTRONICS NORTH AMERICA INC EQUIPMENT NORTH AMERICA INC ATTN: YOSHIHARU FUKUI MURATA ELECTRONICS NORTH AMERICA INC 3330 CUMBERLAND BLVD, 700 ATLANTA, GA 30339 OCC040656 NATURAL SMILES KAREN COPE 02/06/2025 DENTISTRY D/B/A NATURAL SMILES DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) GA SOUTHERN DENTAL PPO DENTISTRY LLC ATTN: ANNA AYLOR GA SOUTHERN DENTAL PPO LLC 5830 GRANITE PKWY, STE 780 PLANO, TX 75024 OCC040668 NORHAVEN PARTNERS LLC RREV LLC 02/06/2025 D/B/A NORHAVEN PARTNERS LAND DEVELOPMENT LLC ATTN: R DEAN DEFREITAS 1642 POWERS FERRY RD, STE 250 MARIETTA, GA 30067 OCC040652 NUMBER STREET LLC JAMIE SALIMI 02/06/2025 D/B/A NUMBER STREET LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: JAMIE SALIMI 1454 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062 OCC040662 NYINORI LLC NYASIA ODOM 02/06/2025 NYINORI LLC D/B/A NYINORI LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: NYASIA ODOM NYINORI LLC 1103 HAVEL DR MARIETTA, GA 30008 OCC040646 PALOMA FOOD J REYES GUERRERO 02/05/2025 D/B/A PALOMA FOOD CATERING TRUCK ATTN: J REYES GUERRERO 1684 CONCORD DR MARIETTA, GA 30060 OCC040667 PARALLAX MEDICAL HERBERT STEWART 02/06/2025 SYSTEMS INC D/B/A PARALLAX MEDICAL MANUFACTURER – MEDICAL EQUIPMENT & PARALLAX MEDICAL SYSTEMS INC SUPPLIES SYSTEMS INC ATTN: HERBERT STEWART PARALLAX MEDICAL SYSTEMS INC 4438 WALNUT CREEK DR KENNESAW, GA 30152 CON001555 PATRIOT POWER MARCUS JONES 02/03/2025 ELECTRICAL LLC D/B/A PATRIOT POWER ELECTRICAL CONTRACTOR PATRIOT POWER ELECTRICAL LLC ELECTRICAL LLC ATTN: MARCUS JONES PATRIOT POWER ELECTRICAL LLC 3100 INTERSTATE NORTH CIRCLE, SUITE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC040609 PHYSIO ONE PHYSICAL MICHELE POND 02/03/2025 THERAPY & WELLNESS #2 D/B/A PHYSIO ONE PHYSICAL PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL MICHELE POND RHYSICAL THERAPY & WELLNESS #2 TAX) THEREAPY LLC ATTN: MICHELE POND MICHELE POND RHYSICAL THEREAPY LLC 4994 ROSWELL RD, 27 MARIETTA, GA 30068 OCC040659 ROBERT GITTELMAN DDS ANNA AYLOR 02/06/2025 GA SOUTHERN DENTAL PPO D/B/A ROBERT GITTELMAN DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC DDS ATTN: ANNA AYLOR GA SOUTHERN DENTAL PPO LLC 5830 GRANITE PKWY, STE 780 PLANO, TX 75024 ALT003482 SAFEPATH CHILDRENS JINGER BETH ROBINS 02/06/2025 ADVOCACY CENTER D/B/A SAFEPATH CHILDRENS CHARITABLE ORGANIZATION (NON SAFEPATH CHILDRENS ADVOCACY CENTER PROFIT) ADVOCACY CENTER INC ATTN: JINGER ROBINS SAFEPATH CHILDRENS ADVOCACY CENTER INC 736 WHITLOCK AVE, SUITE 600 MARIETTA, GA 30064 OCC040651 SCENTTI CANDLES LLC TIFFANI PHELPS 02/06/2025 SCENTTI CANDLES LLC D/B/A SCENTTI CANDLES LLC GIFT SHOP ATTN: TIFFANI PHELPS SCENTTI CANDLES LLC 2015 BARRETT LAKES BLVD, STE 416 KENNESAW, GA 30144 OCC040644 SCULPTED BODY KATHY HOOPER 02/06/2025 SCULPTED BODY LLC D/B/A SCULPTED BODY PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: KATHY HOOPER SCULPTED BODY LLC 1205 JOHNSON FERRY ROAD, SUITE 133 MARIETTA, GA 30068 OCC040649 SERVIAMERICAS LLC ALEXANDER ORTIZ 02/07/2025 SERVIAMERICAS LLC D/B/A SERVIAMERICAS LLC PACKAGING LABELING & SHIPPING ATTN: ALEXANDER ORTIZ SERVICE SERVIAMERICAS LLC 9784 PRESWICKE PT JOHNS CREEK, GA 30022 OCC040636 SONA MEDICAL PEDICURE KRISTINA WALKER 02/05/2025 SPA D/B/A SONA MEDICAL PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) SONA MEDICAL LLC PEDICURE SPA ATTN: KRISTINA WALKER SONA MEDICAL LLC 1075 WHITLOCK AVE, I MARIETTA, GA 30064 OCC040642 SOUTHERN NEIGHBORS SCOTT NEIGHBORS 02/06/2025 REALTY D/B/A SOUTHERN REAL ESTATE BROKERS SOUTHERN NEIGHBORS NEIGHBORS REALTY REALTY LLC ATTN: SCOTT NEIGHBORS SOUTHERN NEIGHBORS REALTY LLC 4092 TRITT HOMESTEAD DRIVE MARIETTA, GA 30062 CON001556 STURGIS CONSTRUCTION EVAN STURGIS 02/04/2025 CHARLES AND COOK D/B/A STURGIS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CONSTRUCTION LLC CONSTRUCTION REQUIRED ATTN: EVAN STURGIS CHARLES AND COOK CONSTRUCTION LLC 1775 THE EXCHANGE SE, STE 650 ATLANTA, GA 30339 OCC040676 TAMPA BAY PICKLEBALL ANDREW GIANCOLA 02/07/2025 TAMPA BAY PICKLEBALL D/B/A TAMPA BAY FITNESS CENTER LLC PICKLEBALL ATTN: ANDREW GIANCOLA TAMPA BAY PICKLEBALL LLC 11991 GAVIN LN ODESSA, FL 33556 CON001557 TD LAMBERT PLUMBING LLC ANTHONY EDWARD LAMBERT 02/06/2025 TD LAMBERT PLUMBING LLC JR PLUMBING CONTRACTOR D/B/A TD LAMBERT PLUMBING LLC ATTN: ANTHONY EDWARD LAMBERT JR TD LAMBERT PLUMBING LLC 4576 ARBOUR DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040625 THE JOY ARCHITECT LYNNETTE ADAMS 02/05/2025 JOY JOURNEY LLC D/B/A THE JOY ARCHITECT CONSULTANT – EDUCATION ATTN: LYNNETTE ADAMS JOY JOURNEY LLC 800 GALLERIA PKWY, APT 434 ATLANTA, GA 30339 OCC040607 THE MUDDY CANVAS PAINTER KERRI 02/03/2025 D/B/A THE MUDDY CANVAS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: PAINTER KERRI 2819 BROOKWEST DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC040641 THE NARRATIVE HAIR LLC EMILY PENA 02/05/2025 THE NARRATIVE HAIR LLC D/B/A THE NARRATIVE HAIR BEAUTY SHOP LLC ATTN: EMILY B PENA THE NARRATIVE HAIR LLC 27 SPRUCE ST WHITE, GA OCC040615 TLS INNOVATIONS LLC TRACYE SIMMONS 02/03/2025 TLS INNOVATIONS LLC D/B/A TLS INNOVATIONS LLC HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: TRACYE L SIMMONS TLS INNOVATIONS LLC 4700 W VILLAGE XING SE, STE 5403 SMYRNA, GA 30080 OCC040618 TOAST BY MARIA MARIA STAEBLER 02/04/2025 D/B/A TOAST BY MARIA ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL ATTN: MARIA STAEBLER EVENT ORGANIZER 3506 LYNN ROAD POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC040620 TRACXX GRILL AND EMMANUEL BESONG 02/04/2025 LOUNGE D/B/A TRACXX GRILL AND RESTAURANT TRACXX GRILL AND LOUNGE LOUNGE INC ATTN: EMMANUEL BESONG TRACXX GRILL AND LOUNGE INC 1644 ATLANTA RD, 112 MARIETTA, GA 30080 OCC040653 TRIOS BRIAN FRIEDMAN 02/07/2025 3 SLICES LLC D/B/A TRIOS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: BRIAN FRIEDMAN 3 SLICES LLC 4705 WALDEN LN MARIETTA, GA 30062 OCC040670 UPS STORE 8139 REGINA MERRIWETHER 02/06/2025 SCH & MCH INC D/B/A UPS STORE 8139 MAIL CENTER ATTN: REGINA MERRIWETHER SCH & MCH INC 352 SUNDOWN WAY STONE MOUNTAIN, GA 30087 OCC040640 WORLDLINK AUTO SALES GLADSTONE MITCHELL 02/06/2025 LLC D/B/A WORLDLINK AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY WORLDLINK AUTO SALES SALES LLC LLC ATTN: GLADSTONE MITCHELL WORLDLINK AUTO SALES LLC 4757 CANTON RD, STE 109C MARIETTA, GA 30052 OCC040632 WS HARDWOOD FLOOR LLC WELLINGTON SILVA 02/05/2025 WS HARDWOOD FLOOR LLC D/B/A WS HARDWOOD HANDY MAN – NO STATE LICENSE FLOOR LLC ATTN: WELLINGTON SILVA WS HARDWOOD FLOOR LLC 2562 ARROWWOOD DR MARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.