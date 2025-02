Check out the 59 businesses issued new licenses in Cobb County last week

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 14, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information so that the table of listings will fit on the screen, but if you want to download the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040712 A KELLEY CONSULTING AMANDA KELLEY 02/12/2025 A KELLEY CONSULTING LLC D/B/A A KELLEY CONSULTING ACCOUNTING, AUDITING, AND ATTN: AMANDA KELLEY BOOKEEPING – NOT A CPA A KELLEY CONSULTING LLC 340 MILLBROOK TRACE MARIETTA, GA 30068 OCC040696 AMORE MOBILE SHANNON DOIRON 02/11/2025 VETERINARY SERVICES LLC D/B/A AMORE MOBILE VETERINARIAN (TAX) AMORE MOBILE VETERINARY SERVICES LLC VETERINARY SERVICES LLC ATTN: SHANNON DOIRON AMORE MOBILE VETERINARY SERVICES LLC 1188 LARSON LANE MARIETTA, GA 30064 OCC040694 ATLANTA AUTOSPORT KEVIN BELL 02/11/2025 BELL MOTORSPORTS D/B/A ATLANTA AUTOSPORT AUTO DEALER – USED CARS ONLY GROUP LLC ATTN: KEVIN BELL BELL MOTORSPORTS GROUP LLC 133 SILVERFERN TRC ACWORTH, GA 30101 OCC040720 BALANCED POOL NOAH BEARDEN 02/13/2025 MAINTENANCE LLC D/B/A BALANCED POOL SWIMMING POOL MAINTENANCE & BALANCED POOL MAINTENANCE LLC SERVICE MAINTENANCE LLC ATTN: NOAH BEARDEN BALANCED POOL MAINTENANCE LLC 4854 GREEN VALLEY CT NW ACWORTH, GA 30102 OCC040733 BANA HILLS LOGISTICS LLC GEORGE MWANGI WANJIKU 02/14/2025 BANA HILLS LOGISTICS LLC D/B/A BANA HILLS LOGISTICS TRUCKING COMPANY LLC ATTN: GEORGE MWANGI WANJIKU BANA HILLS LOGISTICS LLC 1104 COMMONS LN MARIETTA, GA 30062 OCC040711 BELL PARTNERS INC JOHN TOMLINSON 02/12/2025 BELL PARTNERS INC D/B/A BELL PARTNERS INC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: JOHN TOMLINSON BELL PARTNERS INC 300 N GREENE ST, STE 1000 GREENSBORO, NC 27401 ALC003474 BISCUIT BELLY ATLANTA BB HOLDINGS LLC 02/12/2025 ATL BISCUITS LLC D/B/A BISCUIT BELLY RESTAURANT ATTN: TRACEY HARRIS ATL BISCUITS LLC 2600 VALLEY VISTA RD LOUISVILLE, KY 40205 OCC040721 CASSIA OPTIMAL HEALTH ZAZI NYLANDER 02/13/2025 LLC D/B/A CASSIA OPTIMAL MEDICAL CLINIC CASSIA OPTIMAL HEALTH HEALTH LLC LLC ATTN: ZAZI NYLANDER CASSIA OPTIMAL HEALTH LLC 707 PARK AVE NE, 1342 ATLANTA, GA 30326 OCC040705 CAVENDER’S HORSETOWN CAVENDER RETAIL LLC 02/11/2025 CAVENDER STORES LP D/B/A CAVENDER’S WESTERN STORE HORSETOWN CAVENDER STORES LP 1231 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066 CON001558 CLAYCO INC MISSOURI STEVEN SIECKHAUS 02/12/2025 CLAYCO INC D/B/A CLAYCO INC MISSOURI BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: BUSINESS LICENSE REQUIRED CLAYCO INC 8640 EVANS AVE BERKELEY, MO 63134 OCC040708 DEADWEIGHT LLC DAVID GALVAN 02/12/2025 DEADWEIGHT LLC D/B/A DEADWEIGHT LLC RENTAL OF TRAILERS ATTN: DAVID GALVAN DEADWEIGHT LLC 2779 DAHLONEGA TRL AUSTELL, GA 30106 OCC040697 DNG CLOUD VAPE & GIFTS PRASHANT SHAH 02/11/2025 DNG BUFORD LLC D/B/A DNG CLOUD VAPE & TOBACCO & CIGAR STORE GIFTS ATTN: PRASHANT SHAH DNG BUFORD LLC 371 PAT MELL RD, SUITE 165 MARIETTA, GA 30060 OCC040690 DPCREATIV DAVID PAYNE 02/11/2025 DAVID PAYNE CREATIVE D/B/A DPCREATIV VIDEO AND FILM PRODUCTION SERVCIES INC ATTN: DAVID PAYNE DAVID PAYNE CREATIVE SERVCIES INC 2041 SANDERLINGS DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC040689 EASY DRIVE CARS LLC AHMAD JAMIL 02/10/2025 EASY DRIVE CARS LLC D/B/A EASY DRIVE CARS LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: AHMAD JAMIL EASY DRIVE CARS LLC 4757 CANTON RD, STE S3 MARIETTA, GA 30066 OCC040686 EBENYAMSTRONG.COM EBEN AMSTRONG 02/10/2025 D/B/A DRAFTING & DESIGN SERVICE EBENYAMSTRONG.COM ATTN: EBEN AMSTRONG 1036 CREST RIDGE PL MARIETTA, GA 30060 OCC040732 EVOL BUSINESS ROSALIND FLETCHER 02/14/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A EVOL BUSINESS ACCOUNTING, AUDITING, AND EVOL BUSINESS SOLUTIONS LLC BOOKEEPING – NOT A CPA SOLUTIONS LLC ATTN: ROSALIND FLETCHER EVOL BUSINESS SOLUTIONS LLC 3270 WALTON RIVERWOOD LN, APT 5013 ATLANTA, GA 30339 OCC040717 EXTRA SPACE STORAGE # GWYN MCNEAL 02/12/2025 3867 D/B/A EXTRA SPACE MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE EXTRA SPACE STORAGE # 3867 MANAGEMENT INC ATTN: C ANDERSON EXTRA SPACE MANAGEMENT INC 2795 E COTTONWOOD PKWY, STE 400 SALT LAKE CITY, UT 84421 OCC040688 FRAGRANCE2U LLC JOHN TANNER 02/11/2025 FRAGRANCE2U LLC D/B/A FRAGRANCE2U LLC WHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES FRAGRANCE2U LLC PO BOX 70 WOODSTOCK, GA 30188 OCC040698 GEORGIA RICK WILDERMUTH 02/11/2025 CHIROPRACTICAND D/B/A GEORGIA CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) MASSAGE KENNESAW CHIROPRACTICAND GACM KENNESAW LLC MASSAGE KENNESAW ATTN: RICK WILDERMUTH GACM KENNESAW LLC 4255 WADE GREEN RD, STE 215 KENNESAW, GA 30144 OCC040728 GEORGIA INSURANCE ERIC WERCHOLUK 02/14/2025 APPRAISALS D/B/A GEORGIA INSURANCE INSURANCE ADJUSTER WERCHOLUK SOLUTIONS APPRAISALS LLC ATTN: ERIC WERCHOLUK WERCHOLUK SOLUTIONS LLC 4080 SUMMIT DR MARIETTA, GA 30068 OCC040715 HEALTH CHECK PRIMARY RAQUEL BILLINGSLEA 02/12/2025 CARE AND WELLNESS LLC D/B/A HEALTH CHECK MEDICAL CLINIC HEALTH CHECK PRIMARY PRIMARY CARE AND CARE AND WELLNESS LLC WELLNESS LLC ATTN: RAQUEL BILLINGSLEA HEALTH CHECK PRIMARY CARE AND WELLNESS LLC 11 HARMONY GROVE PKWY ACWORTH, GA 30101 OCC040706 HEARTS FOR HEALING LLC LATASHIA PRINCE 02/12/2025 HEARTS FOR HEALING LLC D/B/A HEARTS FOR HEALING HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: LATASHIA PRINCE HEARTS FOR HEALING LLC 4930 PROMENADE DR SW ATLANTA, GA 30331 OCC040707 JADORE COSMETICS LLC HINDIA MOHABEER 02/12/2025 JADORE COSMETICS LLC D/B/A JADORE COSMETICS COSMETICS LLC ATTN: HINDIA MOHABEER JADORE COSMETICS LLC 555 HWY 138 RIVERDALE, GA 30274 OCC040679 JG CHICKEN AND SEAFOOD NAMJU LEE 02/10/2025 GOOD ATTITUDE COMPANY D/B/A JG CHICKEN AND RESTAURANT INC SEAFOOD ATTN: NAMJU LEE GOOD ATTITUDE COMPANY INC 3660 AUSTELL ROAD MARIETTA, GA 30008 OCC040645 JOSEPH CONTRACTING LLC JASON JOSEPH 02/10/2025 D/B/A JOSEPH CONTRACTING DRY WALL & FRAMING CONTR LLC ATTN: STEPHANIE JOSEPH 301 WHITE MEADOW CT SIMPSONVILLE, SC 29681 OCC040710 JR’S REMODELING STEVEN KORENY 02/12/2025 JR’S REMODELING INC D/B/A JR’S REMODELING HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: STEVEN KORENY JR’S REMODELING INC 421 HURT RD SW SMYRNA, GA 30082 OCC040693 LACROIX SALON DONNA ZITTERBART 02/11/2025 LACROIX SALON LLC D/B/A LACROIX SALON BEAUTY SHOP ATTN: DONNA ZITTERBART LACROIX SALON LLC 155 ROCK GARDEN TERRACE MARIETTA, GA 30064 OCC040700 LAW OFFICE OF SHERI SHERIFAT OLUYEMI 02/11/2025 OLUYEMI LLC D/B/A LAW OFFICE OF SHERI LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY LAW OFFICE OF SHERI OLUYEMI LLC OLUYEMI LLC LAW OFFICE OF SHERI OLUYEMI LLC 2727 PACES FERRY RD, 1-750 ATLANTA, GA 30339 OCC040709 LESLIE RENAES CLOSET LESLIE MINOR 02/12/2025 HPL ENTERPRISE LLC D/B/A LESLIE RENAES MERCHANDISE AND SERVICE BROKER CLOSET ATTN: LESLIE MINOR HPL ENTERPRISE LLC 4842 STATELY OAKS CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040699 LIZ MINIET EDITING LLC ELIZABETH MINIET 02/11/2025 LIZ MINIET EDITING LLC D/B/A LIZ MINIET EDITING LLC WRITER ATTN: ELIZABETH MINIET LIZ MINIET EDITING LLC 1955 BENTHILL DR MARIETTA, GA 30062 OCC040731 MARIETTA PREMIER DAVID BLAKE 02/14/2025 MARTIAL ARTS D/B/A MARIETTA PREMIER MARTIAL ARTS INSTRUCTION GODBODY SELF DEFENSE MARTIAL ARTS AND FITNESS LLC ATTN: DAVID BLAKE GODBODY SELF DEFENSE AND FITNESS LLC 3595 CANTON ROAD, SUITE 303 MARIETTA, GA 30066 OCC040687 MCDONALDS RICHARD HOFF 02/10/2025 SUPERIOR 4905 LLC D/B/A MCDONALDS RESTAURANT ATTN: RICHARD HOFF SUPERIOR 4905 LLC PO BOX 724725 ATLANTA, GA 30339 OCC040735 MEL C CLEMMONS AGENCY MEL CLEMMONS 02/14/2025 LLC D/B/A MEL C CLEMMONS INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY MEL C CLEMMONS AGENCY AGENCY LLC STATE LAW LLC ATTN: MEL CLEMMONS MEL C CLEMMONS AGENCY LLC 1853 PIEDMONT RD, STE 300 MARIETTA, GA 30066 ALC003479 MOLSON COORS MOLSON COORS BEVERAGE 02/10/2025 BEVERAGE COMPANY COMPANY USA LLC BEER BREWERY MOLSON COORS D/B/A MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA BEVERAGE COMPANY LLC ATTN: CHAD MARTIN MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA LLC 320 S CANAL DR, SUITE #3600 CHICAGO, IL 60606 OCC040684 MOORES LAWNCARE AND WILLIAM MOORE 02/10/2025 MOWING D/B/A MOORES LAWNCARE LANDSCAPING CONTRACTOR AND MOWING ATTN: WILLIAM MOORE 2520 TRENT DR MARIETTA, GA 30066 OCC040719 MV TEST PREP ABIGAIL MOON 02/12/2025 MV TEST PREP INC D/B/A MV TEST PREP TUTORING SERVICES ATTN: ABIGAIL MOON MV TEST PREP INC 4895 OLDE TOWN PKWY, STE 50 MARIETTA, GA 30068 OCC040729 NAIL TIME II NAIL SHOP JENIFER PHAN 02/14/2025 JENNY & TONY LLC D/B/A NAIL TIME II NAIL SHOP BEAUTY SHOP ATTN: JENIFER PHAN JENNY & TONY LLC 440 ERNEST BARRETT PKWY, SUITE 10 KENNESAW, GA 30144 CON001559 NATANI LLC ARMEN POGHOSYAN 02/13/2025 NATANI LLC D/B/A NATANI LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: ARMEN POGHOSYAN REQUIRED NATANI LLC 2141 GROOVER RD MARIETTA, GA 30062 OCC040730 NATHANIEL ELLIS NATHANIEL ELLIS 02/13/2025 INSURANCE AGENCY INC D/B/A NATHANIEL ELLIS INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY NATHANIEL ELLIS INSURANCE AGENCY INC STATE LAW INSRUANCE AGENCY INC ATTN: NATHANIEL ELLIS NATHANIEL ELLIS INSRUANCE AGENCY INC 4383 GREYS RISE WAY SW MARIETTA, GA 30008 OCC040704 NITAS FISH KENNETH JOHNSON 02/12/2025 NITAS FISH LLC D/B/A NITAS FISH CONCESSION – FOOD & RENTAL OF ATTN: KENNETH JOHNSON RELATED EQUIPMENT NITAS FISH LLC 1257 GATE POST LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040726 ODDLY LUELLA MEREDITH STATON 02/14/2025 ODDLY LUELLA LLC D/B/A ODDLY LUELLA ARTS AND CRAFTS RETAIL ATTN: MEREDITH STATON ODDLY LUELLA LLC 3004 FRIENDSHIP CV MARIETTA, GA 30064 OCC040681 PRECISION DENTAL ARTS WADE HURST 02/10/2025 PRECISION DENTAL ARTS D/B/A PRECISION DENTAL DRAFTING & DESIGN SERVICE LLC ARTS ATTN: WADE HURST PRECISION DENTAL ARTS LLC 2917 MISSY DR MARIETTA, GA 30062 OCC040725 SHINE BEAUTY STUDIO SHEHNAZ SHUKLA 02/13/2025 SHINE BEAUTY STUDIO LLC D/B/A SHINE BEAUTY STUDIO BEAUTY SHOP ATTN: SHEHNAZ SHUKLA SHINE BEAUTY STUDIO LLC 1875 LAKE LUCERNE RD SW LILBURN, GA 30047 OCC040724 SQM LITHIUM NORTH JAVIER ARRAZTOA 02/12/2025 AMERICA CORPORATION D/B/A SQM LITHIUM NORTH WHOLESALE – CHEMICALS SQM LITHIUM NORTH AMERICA CORPORATION AMERICA CORPORATION ATTN: JAVIER ARRAZTOA SQM LITHIUM NORTH AMERICA CORPORATION 2727 PACES FERRY ROAD, SUITE 2-1425 ATLANTA, GA 30339 OCC040723 STALEY KELLEY KELLEY STALEY 02/13/2025 KELLEY STALEY LLC D/B/A STALEY KELLEY FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ATTN: KELLEY STALEY KELLEY STALEY LLC 4440 CRESTWICKE POINTE ATLANTA, GA 30319 OCC040703 STEMS BY SOPHIA PAULINELLI SOPHIA 02/12/2025 D/B/A STEMS BY SOPHIA FLORIST ATTN: PAULINELLI SOPHIA 3758 WESTCHASE DR MARIETTA, GA 30066 OCC040727 SUPREME COURT EDWARD J BRODEUR 02/14/2025 D/B/A SUPREME COURT PAINTING CONTRACTOR AND PAPER ATTN: EDWARD J BRODEUR HANGING 186 FAY DR KENNESAW, GA 30144 OCC040716 SUSANNE SBRAVATI SUSANNE SBRAVATI 02/12/2025 DESIGN STUDIO D/B/A SUSANNE SBRAVATI INTERIOR DESIGN SUSANNE SBRAVATI DESIGN STUDIO DESIGN STUDIO LLC SUSANNE SBRAVATI DESIGN STUDIO LLC 118 ABBINGTON RIVER LANE ATLANTA, GA 30339 OCC040722 TEAM HIDI THE GIVING KITCHEN 02/12/2025 THE GIVING KITCHEN INITIATIVE INC CHARITABLE ORGANIZATION (NON INITIATIVE INC D/B/A TEAM HIDI PROFIT) ATTN: BROOKE KAMKE THE GIVING KITCHEN INITIATIVE INC 970 JEFFERSON ST NW, SUITE 8 ATLANTA, GA 30318 OCC040714 THE ART OF COMING TERETHIA WALLER 02/12/2025 TOGETHER D/B/A THE ART OF COMING CONSULTANT – EDUCATION THE ART OF COMING TOGETHER TOGETHER LLC ATTN: TERETHIA WALLER THE ART OF COMING TOGETHER LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 200-1302 ATLANTA, GA 30339 OCC040713 THE BENSON MILLS GROUP TERETHIA WALLER 02/12/2025 THE BENSON MILLS GROUP D/B/A THE BENSON MILLS JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING LLC GROUP ATTN: TERRI WALLER THE BENSON MILLS GROUP LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 200 – 1286 ATLANTA, GA 30339 ALC003480 THE OLIVE GARDEN #6513 GMRI INC 02/10/2025 OLIVE GARDEN HOLDINGS D/B/A THE OLIVE GARDEN RESTAURANT LLC #6513 ATTN: ERIN DYCHES OLIVE GARDEN HOLDINGS LLC P.O. BOX 695016 ORLANDO, FL 32869 OCC040680 TOTAL RESPIRATORY JONATHAN NOVAK 02/10/2025 FAMILY HOME MEDICAL D/B/A TOTAL RESPIRATORY WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & EQUIPMENT LLC ATTN: JONATHAN NOVAK SUPPLIES FAMILY HOME MEDICAL EQUIPMENT LLC 4994 LOWER ROSWELL ROAD, SUITE 19 MARIETTA, GA 30068 OCC040692 TREASURES NATURALLY BARBRA GOURDIN 02/11/2025 D/B/A TREASURES JEWELRY CUSTOM MADE NATURALLY ATTN: BARBRA GOURDIN 2780 BANKSTONE DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC040718 TURFPRIDE LAWNCARE JOSHUA BARE 02/13/2025 SENSKE LAWN AND TREE D/B/A TURFPRIDE LANDSCAPING CONTRACTOR LLC LAWNCARE ATTN: JOSHUA BARE SENSKE LAWN AND TREE LLC PO BOX 2289 KENNESAW, GA 30156 OCC040695 VILLAGE LEGACY FELICIA CHAVEZ 02/10/2025 VILLAGE LEGACY D/B/A VILLAGE LEGACY CHARITABLE ORGANIZATION (NON PRODUCTIONS INC ATTN: FELICIA CHAVEZ PROFIT) VILLAGE LEGACY PRODUCTIONS INC 1888 OLLIE CRK MARIETTA, GA 30008 OCC040691 VIVA WELL HEALTHCARE LIANA FREIRES 02/11/2025 PARTNERS LLC D/B/A VIVA WELL NURSE HOME CARE SERVICE VIVA WELL HEALTHCARE HEALTHCARE PARTNERS LLC PARTNERS LLC ATTN: LIANA N FREIRES VIVA WELL HEALTHCARE PARTNERS LLC 3213 ARTESSA LN ROSWELL, GA 30075 OCC040702 WALGREENS #19823 WALGREENS CO 02/12/2025 WALGREENS CO D/B/A WALGREENS #19823 DRUG STORE ATTN: SAM HOELKER WALGREENS CO P O BOX 901 DEEFIELD, IL 60015 OCC040734 Z VAPE & SMOKE ERFAN KADRI 02/14/2025 Z MART ENTERPRISES LLC D/B/A Z VAPE & SMOKE TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: ERFAN KADRI Z MART ENTERPRISES LLC 1815 SOUTH COBB DR, SUITE 104 ATLANTA, GA 30060

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.