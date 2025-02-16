Check out the 59 businesses issued new licenses in Cobb County last week

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 16, 2025

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 14, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information so that the table of listings will fit on the screen, but if you want to download the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040712A KELLEY CONSULTINGAMANDA KELLEY02/12/2025
A KELLEY CONSULTING LLCD/B/A A KELLEY CONSULTINGACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: AMANDA KELLEYBOOKEEPING – NOT A CPA
A KELLEY CONSULTING LLC
340 MILLBROOK TRACE
MARIETTA, GA 30068
OCC040696AMORE MOBILESHANNON DOIRON02/11/2025
VETERINARY SERVICES LLCD/B/A AMORE MOBILEVETERINARIAN (TAX)
AMORE MOBILEVETERINARY SERVICES LLC
VETERINARY SERVICES LLCATTN: SHANNON DOIRON
AMORE MOBILE VETERINARY
SERVICES LLC
1188 LARSON LANE
MARIETTA, GA 30064
OCC040694ATLANTA AUTOSPORTKEVIN BELL02/11/2025
BELL MOTORSPORTSD/B/A ATLANTA AUTOSPORTAUTO DEALER – USED CARS ONLY
GROUP LLCATTN: KEVIN BELL
BELL MOTORSPORTS GROUP
LLC
133 SILVERFERN TRC
ACWORTH, GA 30101
OCC040720BALANCED POOLNOAH BEARDEN02/13/2025
MAINTENANCE LLCD/B/A BALANCED POOLSWIMMING POOL MAINTENANCE &
BALANCED POOLMAINTENANCE LLCSERVICE
MAINTENANCE LLCATTN: NOAH BEARDEN
BALANCED POOL
MAINTENANCE LLC
4854 GREEN VALLEY CT NW
ACWORTH, GA 30102
OCC040733BANA HILLS LOGISTICS LLCGEORGE MWANGI WANJIKU02/14/2025
BANA HILLS LOGISTICS LLCD/B/A BANA HILLS LOGISTICSTRUCKING COMPANY
LLC
ATTN: GEORGE MWANGI
WANJIKU
BANA HILLS LOGISTICS LLC
1104 COMMONS LN
MARIETTA, GA 30062
OCC040711BELL PARTNERS INCJOHN TOMLINSON02/12/2025
BELL PARTNERS INCD/B/A BELL PARTNERS INCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: JOHN TOMLINSON
BELL PARTNERS INC
300 N GREENE ST, STE 1000
GREENSBORO, NC 27401
ALC003474BISCUIT BELLYATLANTA BB HOLDINGS LLC02/12/2025
ATL BISCUITS LLCD/B/A BISCUIT BELLYRESTAURANT
ATTN: TRACEY HARRIS
ATL BISCUITS LLC
2600 VALLEY VISTA RD
LOUISVILLE, KY 40205
OCC040721CASSIA OPTIMAL HEALTHZAZI NYLANDER02/13/2025
LLCD/B/A CASSIA OPTIMALMEDICAL CLINIC
CASSIA OPTIMAL HEALTHHEALTH LLC
LLCATTN: ZAZI NYLANDER
CASSIA OPTIMAL HEALTH LLC
707 PARK AVE NE, 1342
ATLANTA, GA 30326
OCC040705CAVENDER’S HORSETOWNCAVENDER RETAIL LLC02/11/2025
CAVENDER STORES LPD/B/A CAVENDER’SWESTERN STORE
HORSETOWN
CAVENDER STORES LP
1231 SHALLOWFORD RD
MARIETTA, GA 30066
CON001558CLAYCO INC MISSOURISTEVEN SIECKHAUS02/12/2025
CLAYCO INCD/B/A CLAYCO INC MISSOURIBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: BUSINESS LICENSEREQUIRED
CLAYCO INC
8640 EVANS AVE
BERKELEY, MO 63134
OCC040708DEADWEIGHT LLCDAVID GALVAN02/12/2025
DEADWEIGHT LLCD/B/A DEADWEIGHT LLCRENTAL OF TRAILERS
ATTN: DAVID GALVAN
DEADWEIGHT LLC
2779 DAHLONEGA TRL
AUSTELL, GA 30106
OCC040697DNG CLOUD VAPE & GIFTSPRASHANT SHAH02/11/2025
DNG BUFORD LLCD/B/A DNG CLOUD VAPE &TOBACCO & CIGAR STORE
GIFTS
ATTN: PRASHANT SHAH
DNG BUFORD LLC
371 PAT MELL RD, SUITE 165
MARIETTA, GA 30060
OCC040690DPCREATIVDAVID PAYNE02/11/2025
DAVID PAYNE CREATIVED/B/A DPCREATIVVIDEO AND FILM PRODUCTION
SERVCIES INCATTN: DAVID PAYNE
DAVID PAYNE CREATIVE
SERVCIES INC
2041 SANDERLINGS DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040689EASY DRIVE CARS LLCAHMAD JAMIL02/10/2025
EASY DRIVE CARS LLCD/B/A EASY DRIVE CARS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: AHMAD JAMIL
EASY DRIVE CARS LLC
4757 CANTON RD, STE S3
MARIETTA, GA 30066
OCC040686EBENYAMSTRONG.COMEBEN AMSTRONG02/10/2025
D/B/ADRAFTING & DESIGN SERVICE
EBENYAMSTRONG.COM
ATTN: EBEN AMSTRONG
1036 CREST RIDGE PL
MARIETTA, GA 30060
OCC040732EVOL BUSINESSROSALIND FLETCHER02/14/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A EVOL BUSINESSACCOUNTING, AUDITING, AND
EVOL BUSINESSSOLUTIONS LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
SOLUTIONS LLCATTN: ROSALIND FLETCHER
EVOL BUSINESS SOLUTIONS
LLC
3270 WALTON RIVERWOOD
LN, APT 5013
ATLANTA, GA 30339
OCC040717EXTRA SPACE STORAGE #GWYN MCNEAL02/12/2025
3867D/B/A EXTRA SPACEMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
EXTRA SPACESTORAGE # 3867
MANAGEMENT INCATTN: C ANDERSON
EXTRA SPACE MANAGEMENT
INC
2795 E COTTONWOOD PKWY,
STE 400
SALT LAKE CITY, UT 84421
OCC040688FRAGRANCE2U LLCJOHN TANNER02/11/2025
FRAGRANCE2U LLCD/B/A FRAGRANCE2U LLCWHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES
FRAGRANCE2U LLC
PO BOX 70
WOODSTOCK, GA 30188
OCC040698GEORGIARICK WILDERMUTH02/11/2025
CHIROPRACTICANDD/B/A GEORGIACHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
MASSAGE KENNESAWCHIROPRACTICAND
GACM KENNESAW LLCMASSAGE KENNESAW
ATTN: RICK WILDERMUTH
GACM KENNESAW LLC
4255 WADE GREEN RD, STE
215
KENNESAW, GA 30144
OCC040728GEORGIA INSURANCEERIC WERCHOLUK02/14/2025
APPRAISALSD/B/A GEORGIA INSURANCEINSURANCE ADJUSTER
WERCHOLUK SOLUTIONSAPPRAISALS
LLCATTN: ERIC WERCHOLUK
WERCHOLUK SOLUTIONS LLC
4080 SUMMIT DR
MARIETTA, GA 30068
OCC040715HEALTH CHECK PRIMARYRAQUEL BILLINGSLEA02/12/2025
CARE AND WELLNESS LLCD/B/A HEALTH CHECKMEDICAL CLINIC
HEALTH CHECK PRIMARYPRIMARY CARE AND
CARE AND WELLNESS LLCWELLNESS LLC
ATTN: RAQUEL BILLINGSLEA
HEALTH CHECK PRIMARY
CARE AND WELLNESS LLC
11 HARMONY GROVE PKWY
ACWORTH, GA 30101
OCC040706HEARTS FOR HEALING LLCLATASHIA PRINCE02/12/2025
HEARTS FOR HEALING LLCD/B/A HEARTS FOR HEALINGHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: LATASHIA PRINCE
HEARTS FOR HEALING LLC
4930 PROMENADE DR SW
ATLANTA, GA 30331
OCC040707JADORE COSMETICS LLCHINDIA MOHABEER02/12/2025
JADORE COSMETICS LLCD/B/A JADORE COSMETICSCOSMETICS
LLC
ATTN: HINDIA MOHABEER
JADORE COSMETICS LLC
555 HWY 138
RIVERDALE, GA 30274
OCC040679JG CHICKEN AND SEAFOODNAMJU LEE02/10/2025
GOOD ATTITUDE COMPANYD/B/A JG CHICKEN ANDRESTAURANT
INCSEAFOOD
ATTN: NAMJU LEE
GOOD ATTITUDE COMPANY
INC
3660 AUSTELL ROAD
MARIETTA, GA 30008
OCC040645JOSEPH CONTRACTING LLCJASON JOSEPH02/10/2025
D/B/A JOSEPH CONTRACTINGDRY WALL & FRAMING CONTR
LLC
ATTN: STEPHANIE JOSEPH
301 WHITE MEADOW CT
SIMPSONVILLE, SC 29681
OCC040710JR’S REMODELINGSTEVEN KORENY02/12/2025
JR’S REMODELING INCD/B/A JR’S REMODELINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: STEVEN KORENY
JR’S REMODELING INC
421 HURT RD SW
SMYRNA, GA 30082
OCC040693LACROIX SALONDONNA ZITTERBART02/11/2025
LACROIX SALON LLCD/B/A LACROIX SALONBEAUTY SHOP
ATTN: DONNA ZITTERBART
LACROIX SALON LLC
155 ROCK GARDEN TERRACE
MARIETTA, GA 30064
OCC040700LAW OFFICE OF SHERISHERIFAT OLUYEMI02/11/2025
OLUYEMI LLCD/B/A LAW OFFICE OF SHERILAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LAW OFFICE OF SHERIOLUYEMI LLC
OLUYEMI LLCLAW OFFICE OF SHERI
OLUYEMI LLC
2727 PACES FERRY RD, 1-750
ATLANTA, GA 30339
OCC040709LESLIE RENAES CLOSETLESLIE MINOR02/12/2025
HPL ENTERPRISE LLCD/B/A LESLIE RENAESMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
CLOSET
ATTN: LESLIE MINOR
HPL ENTERPRISE LLC
4842 STATELY OAKS CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040699LIZ MINIET EDITING LLCELIZABETH MINIET02/11/2025
LIZ MINIET EDITING LLCD/B/A LIZ MINIET EDITING LLCWRITER
ATTN: ELIZABETH MINIET
LIZ MINIET EDITING LLC
1955 BENTHILL DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040731MARIETTA PREMIERDAVID BLAKE02/14/2025
MARTIAL ARTSD/B/A MARIETTA PREMIERMARTIAL ARTS INSTRUCTION
GODBODY SELF DEFENSEMARTIAL ARTS
AND FITNESS LLCATTN: DAVID BLAKE
GODBODY SELF DEFENSE
AND FITNESS LLC
3595 CANTON ROAD, SUITE
303
MARIETTA, GA 30066
OCC040687MCDONALDSRICHARD HOFF02/10/2025
SUPERIOR 4905 LLCD/B/A MCDONALDSRESTAURANT
ATTN: RICHARD HOFF
SUPERIOR 4905 LLC
PO BOX 724725
ATLANTA, GA 30339
OCC040735MEL C CLEMMONS AGENCYMEL CLEMMONS02/14/2025
LLCD/B/A MEL C CLEMMONSINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
MEL C CLEMMONS AGENCYAGENCY LLCSTATE LAW
LLCATTN: MEL CLEMMONS
MEL C CLEMMONS AGENCY
LLC
1853 PIEDMONT RD, STE 300
MARIETTA, GA 30066
ALC003479MOLSON COORSMOLSON COORS BEVERAGE02/10/2025
BEVERAGE COMPANYCOMPANY USA LLCBEER BREWERY
MOLSON COORSD/B/A MOLSON COORS
BEVERAGE COMPANY USABEVERAGE COMPANY
LLCATTN: CHAD MARTIN
MOLSON COORS BEVERAGE
COMPANY USA LLC
320 S CANAL DR, SUITE #3600
CHICAGO, IL 60606
OCC040684MOORES LAWNCARE ANDWILLIAM MOORE02/10/2025
MOWINGD/B/A MOORES LAWNCARELANDSCAPING CONTRACTOR
AND MOWING
ATTN: WILLIAM MOORE
2520 TRENT DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040719MV TEST PREPABIGAIL MOON02/12/2025
MV TEST PREP INCD/B/A MV TEST PREPTUTORING SERVICES
ATTN: ABIGAIL MOON
MV TEST PREP INC
4895 OLDE TOWN PKWY, STE
50
MARIETTA, GA 30068
OCC040729NAIL TIME II NAIL SHOPJENIFER PHAN02/14/2025
JENNY & TONY LLCD/B/A NAIL TIME II NAIL SHOPBEAUTY SHOP
ATTN: JENIFER PHAN
JENNY & TONY LLC
440 ERNEST BARRETT PKWY,
SUITE 10
KENNESAW, GA 30144
CON001559NATANI LLCARMEN POGHOSYAN02/13/2025
NATANI LLCD/B/A NATANI LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: ARMEN POGHOSYANREQUIRED
NATANI LLC
2141 GROOVER RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040730NATHANIEL ELLISNATHANIEL ELLIS02/13/2025
INSURANCE AGENCY INCD/B/A NATHANIEL ELLISINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
NATHANIEL ELLISINSURANCE AGENCY INCSTATE LAW
INSRUANCE AGENCY INCATTN: NATHANIEL ELLIS
NATHANIEL ELLIS
INSRUANCE AGENCY INC
4383 GREYS RISE WAY SW
MARIETTA, GA 30008
OCC040704NITAS FISHKENNETH JOHNSON02/12/2025
NITAS FISH LLCD/B/A NITAS FISHCONCESSION – FOOD & RENTAL OF
ATTN: KENNETH JOHNSONRELATED EQUIPMENT
NITAS FISH LLC
1257 GATE POST LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040726ODDLY LUELLAMEREDITH STATON02/14/2025
ODDLY LUELLA LLCD/B/A ODDLY LUELLAARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: MEREDITH STATON
ODDLY LUELLA LLC
3004 FRIENDSHIP CV
MARIETTA, GA 30064
OCC040681PRECISION DENTAL ARTSWADE HURST02/10/2025
PRECISION DENTAL ARTSD/B/A PRECISION DENTALDRAFTING & DESIGN SERVICE
LLCARTS
ATTN: WADE HURST
PRECISION DENTAL ARTS
LLC
2917 MISSY DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040725SHINE BEAUTY STUDIOSHEHNAZ SHUKLA02/13/2025
SHINE BEAUTY STUDIO LLCD/B/A SHINE BEAUTY STUDIOBEAUTY SHOP
ATTN: SHEHNAZ SHUKLA
SHINE BEAUTY STUDIO LLC
1875 LAKE LUCERNE RD SW
LILBURN, GA 30047
OCC040724SQM LITHIUM NORTHJAVIER ARRAZTOA02/12/2025
AMERICA CORPORATIOND/B/A SQM LITHIUM NORTHWHOLESALE – CHEMICALS
SQM LITHIUM NORTHAMERICA CORPORATION
AMERICA CORPORATIONATTN: JAVIER ARRAZTOA
SQM LITHIUM NORTH
AMERICA CORPORATION
2727 PACES FERRY ROAD,
SUITE 2-1425
ATLANTA, GA 30339
OCC040723STALEY KELLEYKELLEY STALEY02/13/2025
KELLEY STALEY LLCD/B/A STALEY KELLEYFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: KELLEY STALEY
KELLEY STALEY LLC
4440 CRESTWICKE POINTE
ATLANTA, GA 30319
OCC040703STEMS BY SOPHIAPAULINELLI SOPHIA02/12/2025
D/B/A STEMS BY SOPHIAFLORIST
ATTN: PAULINELLI SOPHIA
3758 WESTCHASE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040727SUPREME COURTEDWARD J BRODEUR02/14/2025
D/B/A SUPREME COURTPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: EDWARD J BRODEURHANGING
186 FAY DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040716SUSANNE SBRAVATISUSANNE SBRAVATI02/12/2025
DESIGN STUDIOD/B/A SUSANNE SBRAVATIINTERIOR DESIGN
SUSANNE SBRAVATIDESIGN STUDIO
DESIGN STUDIO LLCSUSANNE SBRAVATI DESIGN
STUDIO LLC
118 ABBINGTON RIVER LANE
ATLANTA, GA 30339
OCC040722TEAM HIDITHE GIVING KITCHEN02/12/2025
THE GIVING KITCHENINITIATIVE INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INITIATIVE INCD/B/A TEAM HIDIPROFIT)
ATTN: BROOKE KAMKE
THE GIVING KITCHEN
INITIATIVE INC
970 JEFFERSON ST NW,
SUITE 8
ATLANTA, GA 30318
OCC040714THE ART OF COMINGTERETHIA WALLER02/12/2025
TOGETHERD/B/A THE ART OF COMINGCONSULTANT – EDUCATION
THE ART OF COMINGTOGETHER
TOGETHER LLCATTN: TERETHIA WALLER
THE ART OF COMING
TOGETHER LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200-1302
ATLANTA, GA 30339
OCC040713THE BENSON MILLS GROUPTERETHIA WALLER02/12/2025
THE BENSON MILLS GROUPD/B/A THE BENSON MILLSJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
LLCGROUP
ATTN: TERRI WALLER
THE BENSON MILLS GROUP
LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200 – 1286
ATLANTA, GA 30339
ALC003480THE OLIVE GARDEN #6513GMRI INC02/10/2025
OLIVE GARDEN HOLDINGSD/B/A THE OLIVE GARDENRESTAURANT
LLC#6513
ATTN: ERIN DYCHES
OLIVE GARDEN HOLDINGS
LLC
P.O. BOX 695016
ORLANDO, FL 32869
OCC040680TOTAL RESPIRATORYJONATHAN NOVAK02/10/2025
FAMILY HOME MEDICALD/B/A TOTAL RESPIRATORYWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
EQUIPMENT LLCATTN: JONATHAN NOVAKSUPPLIES
FAMILY HOME MEDICAL
EQUIPMENT LLC
4994 LOWER ROSWELL
ROAD, SUITE 19
MARIETTA, GA 30068
OCC040692TREASURES NATURALLYBARBRA GOURDIN02/11/2025
D/B/A TREASURESJEWELRY CUSTOM MADE
NATURALLY
ATTN: BARBRA GOURDIN
2780 BANKSTONE DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC040718TURFPRIDE LAWNCAREJOSHUA BARE02/13/2025
SENSKE LAWN AND TREED/B/A TURFPRIDELANDSCAPING CONTRACTOR
LLCLAWNCARE
ATTN: JOSHUA BARE
SENSKE LAWN AND TREE LLC
PO BOX 2289
KENNESAW, GA 30156
OCC040695VILLAGE LEGACYFELICIA CHAVEZ02/10/2025
VILLAGE LEGACYD/B/A VILLAGE LEGACYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
PRODUCTIONS INCATTN: FELICIA CHAVEZPROFIT)
VILLAGE LEGACY
PRODUCTIONS INC
1888 OLLIE CRK
MARIETTA, GA 30008
OCC040691VIVA WELL HEALTHCARELIANA FREIRES02/11/2025
PARTNERS LLCD/B/A VIVA WELLNURSE HOME CARE SERVICE
VIVA WELL HEALTHCAREHEALTHCARE PARTNERS LLC
PARTNERS LLCATTN: LIANA N FREIRES
VIVA WELL HEALTHCARE
PARTNERS LLC
3213 ARTESSA LN
ROSWELL, GA 30075
OCC040702WALGREENS #19823WALGREENS CO02/12/2025
WALGREENS COD/B/A WALGREENS #19823DRUG STORE
ATTN: SAM HOELKER
WALGREENS CO
P O BOX 901
DEEFIELD, IL 60015
OCC040734Z VAPE & SMOKEERFAN KADRI02/14/2025
Z MART ENTERPRISES LLCD/B/A Z VAPE & SMOKETOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: ERFAN KADRI
Z MART ENTERPRISES LLC
1815 SOUTH COBB DR, SUITE
104
ATLANTA, GA 30060

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "Check out the 59 businesses issued new licenses in Cobb County last week"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.