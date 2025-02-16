Check out the 59 businesses issued new licenses in Cobb County last week

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 14, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information so that the table of listings will fit on the screen, but if you want to download the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040712
|A KELLEY CONSULTING
|AMANDA KELLEY
|02/12/2025
|A KELLEY CONSULTING LLC
|D/B/A A KELLEY CONSULTING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: AMANDA KELLEY
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|A KELLEY CONSULTING LLC
|340 MILLBROOK TRACE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040696
|AMORE MOBILE
|SHANNON DOIRON
|02/11/2025
|VETERINARY SERVICES LLC
|D/B/A AMORE MOBILE
|VETERINARIAN (TAX)
|AMORE MOBILE
|VETERINARY SERVICES LLC
|VETERINARY SERVICES LLC
|ATTN: SHANNON DOIRON
|AMORE MOBILE VETERINARY
|SERVICES LLC
|1188 LARSON LANE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040694
|ATLANTA AUTOSPORT
|KEVIN BELL
|02/11/2025
|BELL MOTORSPORTS
|D/B/A ATLANTA AUTOSPORT
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|GROUP LLC
|ATTN: KEVIN BELL
|BELL MOTORSPORTS GROUP
|LLC
|133 SILVERFERN TRC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040720
|BALANCED POOL
|NOAH BEARDEN
|02/13/2025
|MAINTENANCE LLC
|D/B/A BALANCED POOL
|SWIMMING POOL MAINTENANCE &
|BALANCED POOL
|MAINTENANCE LLC
|SERVICE
|MAINTENANCE LLC
|ATTN: NOAH BEARDEN
|BALANCED POOL
|MAINTENANCE LLC
|4854 GREEN VALLEY CT NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040733
|BANA HILLS LOGISTICS LLC
|GEORGE MWANGI WANJIKU
|02/14/2025
|BANA HILLS LOGISTICS LLC
|D/B/A BANA HILLS LOGISTICS
|TRUCKING COMPANY
|LLC
|ATTN: GEORGE MWANGI
|WANJIKU
|BANA HILLS LOGISTICS LLC
|1104 COMMONS LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040711
|BELL PARTNERS INC
|JOHN TOMLINSON
|02/12/2025
|BELL PARTNERS INC
|D/B/A BELL PARTNERS INC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: JOHN TOMLINSON
|BELL PARTNERS INC
|300 N GREENE ST, STE 1000
|GREENSBORO, NC 27401
|ALC003474
|BISCUIT BELLY
|ATLANTA BB HOLDINGS LLC
|02/12/2025
|ATL BISCUITS LLC
|D/B/A BISCUIT BELLY
|RESTAURANT
|ATTN: TRACEY HARRIS
|ATL BISCUITS LLC
|2600 VALLEY VISTA RD
|LOUISVILLE, KY 40205
|OCC040721
|CASSIA OPTIMAL HEALTH
|ZAZI NYLANDER
|02/13/2025
|LLC
|D/B/A CASSIA OPTIMAL
|MEDICAL CLINIC
|CASSIA OPTIMAL HEALTH
|HEALTH LLC
|LLC
|ATTN: ZAZI NYLANDER
|CASSIA OPTIMAL HEALTH LLC
|707 PARK AVE NE, 1342
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040705
|CAVENDER’S HORSETOWN
|CAVENDER RETAIL LLC
|02/11/2025
|CAVENDER STORES LP
|D/B/A CAVENDER’S
|WESTERN STORE
|HORSETOWN
|CAVENDER STORES LP
|1231 SHALLOWFORD RD
|MARIETTA, GA 30066
|CON001558
|CLAYCO INC MISSOURI
|STEVEN SIECKHAUS
|02/12/2025
|CLAYCO INC
|D/B/A CLAYCO INC MISSOURI
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|REQUIRED
|CLAYCO INC
|8640 EVANS AVE
|BERKELEY, MO 63134
|OCC040708
|DEADWEIGHT LLC
|DAVID GALVAN
|02/12/2025
|DEADWEIGHT LLC
|D/B/A DEADWEIGHT LLC
|RENTAL OF TRAILERS
|ATTN: DAVID GALVAN
|DEADWEIGHT LLC
|2779 DAHLONEGA TRL
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040697
|DNG CLOUD VAPE & GIFTS
|PRASHANT SHAH
|02/11/2025
|DNG BUFORD LLC
|D/B/A DNG CLOUD VAPE &
|TOBACCO & CIGAR STORE
|GIFTS
|ATTN: PRASHANT SHAH
|DNG BUFORD LLC
|371 PAT MELL RD, SUITE 165
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040690
|DPCREATIV
|DAVID PAYNE
|02/11/2025
|DAVID PAYNE CREATIVE
|D/B/A DPCREATIV
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|SERVCIES INC
|ATTN: DAVID PAYNE
|DAVID PAYNE CREATIVE
|SERVCIES INC
|2041 SANDERLINGS DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040689
|EASY DRIVE CARS LLC
|AHMAD JAMIL
|02/10/2025
|EASY DRIVE CARS LLC
|D/B/A EASY DRIVE CARS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: AHMAD JAMIL
|EASY DRIVE CARS LLC
|4757 CANTON RD, STE S3
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040686
|EBENYAMSTRONG.COM
|EBEN AMSTRONG
|02/10/2025
|D/B/A
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|EBENYAMSTRONG.COM
|ATTN: EBEN AMSTRONG
|1036 CREST RIDGE PL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040732
|EVOL BUSINESS
|ROSALIND FLETCHER
|02/14/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A EVOL BUSINESS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|EVOL BUSINESS
|SOLUTIONS LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ROSALIND FLETCHER
|EVOL BUSINESS SOLUTIONS
|LLC
|3270 WALTON RIVERWOOD
|LN, APT 5013
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040717
|EXTRA SPACE STORAGE #
|GWYN MCNEAL
|02/12/2025
|3867
|D/B/A EXTRA SPACE
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|EXTRA SPACE
|STORAGE # 3867
|MANAGEMENT INC
|ATTN: C ANDERSON
|EXTRA SPACE MANAGEMENT
|INC
|2795 E COTTONWOOD PKWY,
|STE 400
|SALT LAKE CITY, UT 84421
|OCC040688
|FRAGRANCE2U LLC
|JOHN TANNER
|02/11/2025
|FRAGRANCE2U LLC
|D/B/A FRAGRANCE2U LLC
|WHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES
|FRAGRANCE2U LLC
|PO BOX 70
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC040698
|GEORGIA
|RICK WILDERMUTH
|02/11/2025
|CHIROPRACTICAND
|D/B/A GEORGIA
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|MASSAGE KENNESAW
|CHIROPRACTICAND
|GACM KENNESAW LLC
|MASSAGE KENNESAW
|ATTN: RICK WILDERMUTH
|GACM KENNESAW LLC
|4255 WADE GREEN RD, STE
|215
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040728
|GEORGIA INSURANCE
|ERIC WERCHOLUK
|02/14/2025
|APPRAISALS
|D/B/A GEORGIA INSURANCE
|INSURANCE ADJUSTER
|WERCHOLUK SOLUTIONS
|APPRAISALS
|LLC
|ATTN: ERIC WERCHOLUK
|WERCHOLUK SOLUTIONS LLC
|4080 SUMMIT DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040715
|HEALTH CHECK PRIMARY
|RAQUEL BILLINGSLEA
|02/12/2025
|CARE AND WELLNESS LLC
|D/B/A HEALTH CHECK
|MEDICAL CLINIC
|HEALTH CHECK PRIMARY
|PRIMARY CARE AND
|CARE AND WELLNESS LLC
|WELLNESS LLC
|ATTN: RAQUEL BILLINGSLEA
|HEALTH CHECK PRIMARY
|CARE AND WELLNESS LLC
|11 HARMONY GROVE PKWY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040706
|HEARTS FOR HEALING LLC
|LATASHIA PRINCE
|02/12/2025
|HEARTS FOR HEALING LLC
|D/B/A HEARTS FOR HEALING
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: LATASHIA PRINCE
|HEARTS FOR HEALING LLC
|4930 PROMENADE DR SW
|ATLANTA, GA 30331
|OCC040707
|JADORE COSMETICS LLC
|HINDIA MOHABEER
|02/12/2025
|JADORE COSMETICS LLC
|D/B/A JADORE COSMETICS
|COSMETICS
|LLC
|ATTN: HINDIA MOHABEER
|JADORE COSMETICS LLC
|555 HWY 138
|RIVERDALE, GA 30274
|OCC040679
|JG CHICKEN AND SEAFOOD
|NAMJU LEE
|02/10/2025
|GOOD ATTITUDE COMPANY
|D/B/A JG CHICKEN AND
|RESTAURANT
|INC
|SEAFOOD
|ATTN: NAMJU LEE
|GOOD ATTITUDE COMPANY
|INC
|3660 AUSTELL ROAD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040645
|JOSEPH CONTRACTING LLC
|JASON JOSEPH
|02/10/2025
|D/B/A JOSEPH CONTRACTING
|DRY WALL & FRAMING CONTR
|LLC
|ATTN: STEPHANIE JOSEPH
|301 WHITE MEADOW CT
|SIMPSONVILLE, SC 29681
|OCC040710
|JR’S REMODELING
|STEVEN KORENY
|02/12/2025
|JR’S REMODELING INC
|D/B/A JR’S REMODELING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: STEVEN KORENY
|JR’S REMODELING INC
|421 HURT RD SW
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040693
|LACROIX SALON
|DONNA ZITTERBART
|02/11/2025
|LACROIX SALON LLC
|D/B/A LACROIX SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: DONNA ZITTERBART
|LACROIX SALON LLC
|155 ROCK GARDEN TERRACE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040700
|LAW OFFICE OF SHERI
|SHERIFAT OLUYEMI
|02/11/2025
|OLUYEMI LLC
|D/B/A LAW OFFICE OF SHERI
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LAW OFFICE OF SHERI
|OLUYEMI LLC
|OLUYEMI LLC
|LAW OFFICE OF SHERI
|OLUYEMI LLC
|2727 PACES FERRY RD, 1-750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040709
|LESLIE RENAES CLOSET
|LESLIE MINOR
|02/12/2025
|HPL ENTERPRISE LLC
|D/B/A LESLIE RENAES
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|CLOSET
|ATTN: LESLIE MINOR
|HPL ENTERPRISE LLC
|4842 STATELY OAKS CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040699
|LIZ MINIET EDITING LLC
|ELIZABETH MINIET
|02/11/2025
|LIZ MINIET EDITING LLC
|D/B/A LIZ MINIET EDITING LLC
|WRITER
|ATTN: ELIZABETH MINIET
|LIZ MINIET EDITING LLC
|1955 BENTHILL DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040731
|MARIETTA PREMIER
|DAVID BLAKE
|02/14/2025
|MARTIAL ARTS
|D/B/A MARIETTA PREMIER
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|GODBODY SELF DEFENSE
|MARTIAL ARTS
|AND FITNESS LLC
|ATTN: DAVID BLAKE
|GODBODY SELF DEFENSE
|AND FITNESS LLC
|3595 CANTON ROAD, SUITE
|303
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040687
|MCDONALDS
|RICHARD HOFF
|02/10/2025
|SUPERIOR 4905 LLC
|D/B/A MCDONALDS
|RESTAURANT
|ATTN: RICHARD HOFF
|SUPERIOR 4905 LLC
|PO BOX 724725
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040735
|MEL C CLEMMONS AGENCY
|MEL CLEMMONS
|02/14/2025
|LLC
|D/B/A MEL C CLEMMONS
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|MEL C CLEMMONS AGENCY
|AGENCY LLC
|STATE LAW
|LLC
|ATTN: MEL CLEMMONS
|MEL C CLEMMONS AGENCY
|LLC
|1853 PIEDMONT RD, STE 300
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003479
|MOLSON COORS
|MOLSON COORS BEVERAGE
|02/10/2025
|BEVERAGE COMPANY
|COMPANY USA LLC
|BEER BREWERY
|MOLSON COORS
|D/B/A MOLSON COORS
|BEVERAGE COMPANY USA
|BEVERAGE COMPANY
|LLC
|ATTN: CHAD MARTIN
|MOLSON COORS BEVERAGE
|COMPANY USA LLC
|320 S CANAL DR, SUITE #3600
|CHICAGO, IL 60606
|OCC040684
|MOORES LAWNCARE AND
|WILLIAM MOORE
|02/10/2025
|MOWING
|D/B/A MOORES LAWNCARE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|AND MOWING
|ATTN: WILLIAM MOORE
|2520 TRENT DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040719
|MV TEST PREP
|ABIGAIL MOON
|02/12/2025
|MV TEST PREP INC
|D/B/A MV TEST PREP
|TUTORING SERVICES
|ATTN: ABIGAIL MOON
|MV TEST PREP INC
|4895 OLDE TOWN PKWY, STE
|50
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040729
|NAIL TIME II NAIL SHOP
|JENIFER PHAN
|02/14/2025
|JENNY & TONY LLC
|D/B/A NAIL TIME II NAIL SHOP
|BEAUTY SHOP
|ATTN: JENIFER PHAN
|JENNY & TONY LLC
|440 ERNEST BARRETT PKWY,
|SUITE 10
|KENNESAW, GA 30144
|CON001559
|NATANI LLC
|ARMEN POGHOSYAN
|02/13/2025
|NATANI LLC
|D/B/A NATANI LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: ARMEN POGHOSYAN
|REQUIRED
|NATANI LLC
|2141 GROOVER RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040730
|NATHANIEL ELLIS
|NATHANIEL ELLIS
|02/13/2025
|INSURANCE AGENCY INC
|D/B/A NATHANIEL ELLIS
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|NATHANIEL ELLIS
|INSURANCE AGENCY INC
|STATE LAW
|INSRUANCE AGENCY INC
|ATTN: NATHANIEL ELLIS
|NATHANIEL ELLIS
|INSRUANCE AGENCY INC
|4383 GREYS RISE WAY SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040704
|NITAS FISH
|KENNETH JOHNSON
|02/12/2025
|NITAS FISH LLC
|D/B/A NITAS FISH
|CONCESSION – FOOD & RENTAL OF
|ATTN: KENNETH JOHNSON
|RELATED EQUIPMENT
|NITAS FISH LLC
|1257 GATE POST LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040726
|ODDLY LUELLA
|MEREDITH STATON
|02/14/2025
|ODDLY LUELLA LLC
|D/B/A ODDLY LUELLA
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: MEREDITH STATON
|ODDLY LUELLA LLC
|3004 FRIENDSHIP CV
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040681
|PRECISION DENTAL ARTS
|WADE HURST
|02/10/2025
|PRECISION DENTAL ARTS
|D/B/A PRECISION DENTAL
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|LLC
|ARTS
|ATTN: WADE HURST
|PRECISION DENTAL ARTS
|LLC
|2917 MISSY DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040725
|SHINE BEAUTY STUDIO
|SHEHNAZ SHUKLA
|02/13/2025
|SHINE BEAUTY STUDIO LLC
|D/B/A SHINE BEAUTY STUDIO
|BEAUTY SHOP
|ATTN: SHEHNAZ SHUKLA
|SHINE BEAUTY STUDIO LLC
|1875 LAKE LUCERNE RD SW
|LILBURN, GA 30047
|OCC040724
|SQM LITHIUM NORTH
|JAVIER ARRAZTOA
|02/12/2025
|AMERICA CORPORATION
|D/B/A SQM LITHIUM NORTH
|WHOLESALE – CHEMICALS
|SQM LITHIUM NORTH
|AMERICA CORPORATION
|AMERICA CORPORATION
|ATTN: JAVIER ARRAZTOA
|SQM LITHIUM NORTH
|AMERICA CORPORATION
|2727 PACES FERRY ROAD,
|SUITE 2-1425
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040723
|STALEY KELLEY
|KELLEY STALEY
|02/13/2025
|KELLEY STALEY LLC
|D/B/A STALEY KELLEY
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: KELLEY STALEY
|KELLEY STALEY LLC
|4440 CRESTWICKE POINTE
|ATLANTA, GA 30319
|OCC040703
|STEMS BY SOPHIA
|PAULINELLI SOPHIA
|02/12/2025
|D/B/A STEMS BY SOPHIA
|FLORIST
|ATTN: PAULINELLI SOPHIA
|3758 WESTCHASE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040727
|SUPREME COURT
|EDWARD J BRODEUR
|02/14/2025
|D/B/A SUPREME COURT
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: EDWARD J BRODEUR
|HANGING
|186 FAY DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040716
|SUSANNE SBRAVATI
|SUSANNE SBRAVATI
|02/12/2025
|DESIGN STUDIO
|D/B/A SUSANNE SBRAVATI
|INTERIOR DESIGN
|SUSANNE SBRAVATI
|DESIGN STUDIO
|DESIGN STUDIO LLC
|SUSANNE SBRAVATI DESIGN
|STUDIO LLC
|118 ABBINGTON RIVER LANE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040722
|TEAM HIDI
|THE GIVING KITCHEN
|02/12/2025
|THE GIVING KITCHEN
|INITIATIVE INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INITIATIVE INC
|D/B/A TEAM HIDI
|PROFIT)
|ATTN: BROOKE KAMKE
|THE GIVING KITCHEN
|INITIATIVE INC
|970 JEFFERSON ST NW,
|SUITE 8
|ATLANTA, GA 30318
|OCC040714
|THE ART OF COMING
|TERETHIA WALLER
|02/12/2025
|TOGETHER
|D/B/A THE ART OF COMING
|CONSULTANT – EDUCATION
|THE ART OF COMING
|TOGETHER
|TOGETHER LLC
|ATTN: TERETHIA WALLER
|THE ART OF COMING
|TOGETHER LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200-1302
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040713
|THE BENSON MILLS GROUP
|TERETHIA WALLER
|02/12/2025
|THE BENSON MILLS GROUP
|D/B/A THE BENSON MILLS
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|LLC
|GROUP
|ATTN: TERRI WALLER
|THE BENSON MILLS GROUP
|LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200 – 1286
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003480
|THE OLIVE GARDEN #6513
|GMRI INC
|02/10/2025
|OLIVE GARDEN HOLDINGS
|D/B/A THE OLIVE GARDEN
|RESTAURANT
|LLC
|#6513
|ATTN: ERIN DYCHES
|OLIVE GARDEN HOLDINGS
|LLC
|P.O. BOX 695016
|ORLANDO, FL 32869
|OCC040680
|TOTAL RESPIRATORY
|JONATHAN NOVAK
|02/10/2025
|FAMILY HOME MEDICAL
|D/B/A TOTAL RESPIRATORY
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|EQUIPMENT LLC
|ATTN: JONATHAN NOVAK
|SUPPLIES
|FAMILY HOME MEDICAL
|EQUIPMENT LLC
|4994 LOWER ROSWELL
|ROAD, SUITE 19
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040692
|TREASURES NATURALLY
|BARBRA GOURDIN
|02/11/2025
|D/B/A TREASURES
|JEWELRY CUSTOM MADE
|NATURALLY
|ATTN: BARBRA GOURDIN
|2780 BANKSTONE DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040718
|TURFPRIDE LAWNCARE
|JOSHUA BARE
|02/13/2025
|SENSKE LAWN AND TREE
|D/B/A TURFPRIDE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|LAWNCARE
|ATTN: JOSHUA BARE
|SENSKE LAWN AND TREE LLC
|PO BOX 2289
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040695
|VILLAGE LEGACY
|FELICIA CHAVEZ
|02/10/2025
|VILLAGE LEGACY
|D/B/A VILLAGE LEGACY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|PRODUCTIONS INC
|ATTN: FELICIA CHAVEZ
|PROFIT)
|VILLAGE LEGACY
|PRODUCTIONS INC
|1888 OLLIE CRK
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040691
|VIVA WELL HEALTHCARE
|LIANA FREIRES
|02/11/2025
|PARTNERS LLC
|D/B/A VIVA WELL
|NURSE HOME CARE SERVICE
|VIVA WELL HEALTHCARE
|HEALTHCARE PARTNERS LLC
|PARTNERS LLC
|ATTN: LIANA N FREIRES
|VIVA WELL HEALTHCARE
|PARTNERS LLC
|3213 ARTESSA LN
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040702
|WALGREENS #19823
|WALGREENS CO
|02/12/2025
|WALGREENS CO
|D/B/A WALGREENS #19823
|DRUG STORE
|ATTN: SAM HOELKER
|WALGREENS CO
|P O BOX 901
|DEEFIELD, IL 60015
|OCC040734
|Z VAPE & SMOKE
|ERFAN KADRI
|02/14/2025
|Z MART ENTERPRISES LLC
|D/B/A Z VAPE & SMOKE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: ERFAN KADRI
|Z MART ENTERPRISES LLC
|1815 SOUTH COBB DR, SUITE
|104
|ATLANTA, GA 30060
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 59 businesses issued new licenses in Cobb County last week"