Check out the 51 new businesses issued license by Cobb County over the past week

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 18, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041114
|3619 CANTRELL INDUSTRIAL
|PEGGY VANCE
|04/15/2025
|COURT NW BLDG OWNER
|D/B/A 3619 CANTRELL
|OFFICE SPACE RENTAL
|MAGNOLIA ONE
|INDUSTRIAL COURT NW BLDG
|PROPERTIES LLC
|OWNER
|MAGNOLIA ONE PROPERTIES
|LLC
|3619 CANTRELL INDUSTRIAL
|COURT NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041122
|A.G.I. ENDEAVORS LLC
|ANDREW CARLETON
|04/16/2025
|A.G.I. ENDEAVORS LLC
|D/B/A A.G.I. ENDEAVORS LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: ANDREW CARLETON
|A.G.I. ENDEAVORS LLC
|3189 KENNESAW VIEW DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041135
|AEROFY ENTERTAINMENT
|RIAZ FAISAL
|04/16/2025
|D/B/A AEROFY
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ENTERTAINMENT
|ATTN: RIAZ FAISAL
|1203 PROMONTORY PATH
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041138
|ALAN’S EXTERIOR
|ALAN MACHEN
|04/17/2025
|CLEANING AND PRESSURE
|D/B/A ALAN’S EXTERIOR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|WASHING
|CLEANING AND PRESSURE
|AFTER CONSTRUCTION
|ALAN MACHEN INC
|WASHING
|ATTN: ALAN MACHEN
|ALAN MACHEN INC
|3783 JUNCTION DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041101
|ART WELL CO LLC
|ANGELA HANSEN
|04/14/2025
|ART WELL CO LLC
|D/B/A ART WELL CO LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: ANGELA HANSEN
|ART WELL CO LLC
|3958 CLIFFMONT CIR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041116
|ATLANTA CONNECTION
|DAWN LAYTON
|04/15/2025
|ENTERPRISE
|D/B/A ATLANTA CONNECTION
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATLANTA CONNECTION
|ENTERPRISE
|ENTERPRISE INC
|ATTN: DAWN LAYTON
|ATLANTA CONNECTION
|ENTERPRISE INC
|3901 ROSWELL RD, STE 130
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041119
|AVANT CARE
|FATAI MOHAMMED
|04/15/2025
|FAMO HEALTHCARE
|D/B/A AVANT CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: FATAI MOHAMMED
|FAMO HEALTHCARE
|SERVICES LLC
|190 PLUNKETT DRIVE
|FAYETTEVILLE, GA 30215
|OCC041132
|AZAG TRANSPORT LLC
|RENE AMSTERDAM
|04/16/2025
|AZAG TRANSPORT LLC
|D/B/A AZAG TRANSPORT LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: RENE AMSTERDAM
|ONLY
|AZAG TRANSPORT LLC
|783 BARNES MILL TRCE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041115
|BRAZILIAN WAX BY
|ANDRAIA GUILMET
|04/15/2025
|ANDREIA
|D/B/A BRAZILIAN WAX BY
|BEAUTY SHOP
|BEATRIZ SUMAIA LLC
|ANDREIA
|BEATRIZ SUMAIA LLC
|PO BOX 680368
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041111
|CAR HUB
|MISAGH MASTALI
|04/14/2025
|CAR HUB LLC
|D/B/A CAR HUB
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: MISAGH MASTALI
|CAR HUB LLC
|1990 KERRY CREEK DR
|MAREITTA, GA 30066
|OCC041110
|COMFORT ATTAOCHU
|COMFORT ATTAOCHU
|04/14/2025
|COMFORTSPLACE LLC
|D/B/A COMFORT ATTAOCHU
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: COMFORT ATTAOCHU
|COMFORTSPLACE LLC
|1529 DAVIS FARM DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041142
|CRESENT CAR COLLETIVE
|SAMUEL MEDINA
|04/17/2025
|LLC
|D/B/A CRESENT CAR
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|CRESENT CAR COLLETIVE
|COLLETIVE LLC
|LLC
|ATTN: SAMUEL MEDINA
|CRESENT CAR COLLETIVE
|LLC
|4757 CANTON RD, STE 2110
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041118
|CUPCAKE ARCADE
|CUPCAKE ARCADE ATLANTA
|04/15/2025
|ATLANTA INC-MARIETTA
|INC-MARIETTA
|RESTAURANT
|CUPCAKE ARCADE
|D/B/A CUPCAKE ARCADE
|ATLANTA INC
|ATLANTA INC-MARIETTA
|ATTN: CYNTHIA THORPE
|CUPCAKE ARCADE ATLANTA
|INC
|2878 BARNETT CRT NW
|ATLANTA, GA 30018
|OCC041131
|CURA HAND SURGERY &
|OPEYEMI LAMIKANRA
|04/16/2025
|ORTHOPEDICS
|D/B/A CURA HAND SURGERY
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|CURA ORTHOPEDICS
|& ORTHOPEDICS
|ATTN: OPEYEMI LAMIKANRA
|CURA ORTHOPEDICS
|2998 DALE DR NE
|ATLANTA, GA 30305
|OCC041126
|DAGENLEX LLC
|ADEDEJI AFOLABI
|04/16/2025
|DAGENLEX LLC
|D/B/A DAGENLEX LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: ADEDEJI AFOLABI
|DAGENLEX LLC
|5119 BROWNS CROSSING
|WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041105
|DIVINE MOTION PHYSICAL
|CARINA AKSHAR
|04/14/2025
|THERAPY
|D/B/A DIVINE MOTION
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|DIVINE MOTION PHYSICAL
|PHYSICAL THERAPY
|TAX)
|THERAPY LLC
|ATTN: CARINA AKSHAR
|DIVINE MOTION PHYSICAL
|THERAPY LLC
|15 BROOKSIDE WAY NW
|CARTERSVILLE, GA 30121
|OCC041129
|DREAMLINE MOVING
|DANIEL GREEN
|04/16/2025
|COMPANY
|D/B/A DREAMLINE MOVING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|DREAMLINE COMPANY LLC
|COMPANY
|ATTN: DANIEL GREEN
|DREAMLINE COMPANY LLC
|5028 S ATLANTA ROAD, STE
|104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041113
|ENTERPRISE WALLS &
|SAM SCIULLO
|04/15/2025
|CEILINGS OF GA
|D/B/A ENTERPRISE WALLS &
|DRY WALL & FRAMING CONTR
|ENTERPRISE WALLS &
|CEILINGS OF GA
|CEILINGS OF GA LLC
|ENTERPRISE WALLS &
|CEILINGS OF GA LLC
|4405 NEW MCEVER RD, BLDG
|200 STE 208
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041117
|FLIPS MOTOR LAB
|JEAN LANDRY
|04/15/2025
|FLIPS MOTOR LAB LLC
|D/B/A FLIPS MOTOR LAB
|AUTO REPAIR – MOBILE
|FLIPS MOTOR LAB LLC
|977 MADISON TERRACE NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041078
|G G BOOKKEEPING
|EILEEN GARCIA
|04/15/2025
|GO GARCIAS BOOKKEEPING
|D/B/A G G BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|ATTN: EILEEN GARCIA
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|GO GARCIAS BOOKKEEPING
|LLC
|421 ANTEBELLUM DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041143
|GET CLIMBING OUTSIDE INC
|SILVIA TENENBAUM
|04/17/2025
|GET CLIMBING OUTSIDE INC
|D/B/A GET CLIMBING
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|OUTSIDE INC
|ATTN: SILVIA TENENBAUM
|GET CLIMBING OUTSIDE INC
|2810 INTERLAKEN DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041144
|GRAINGER CONTRACTING
|LELA CHAVERS
|04/16/2025
|AND SERVICES LLC
|D/B/A GRAINGER
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|GRAINGER CONTRACTING
|CONTRACTING AND
|AND SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: LELA CHAVERS
|GRAINGER CONTRACTING
|AND SERVICES LLC
|1104 FALKIRK LANE
|STONE MOUNTAIN, GA 30087
|ALC003503
|HEAVENLY BBQ
|DARYL DEWAYNE STEWART
|04/17/2025
|DDS FRANCHISING INC
|D/B/A HEAVENLY BBQ
|RESTAURANT
|ATTN: DARYL STEWART
|DDS FRANCHISING INC
|2550 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 400
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041153
|HOME CARE SERVICES OF
|TINA HATCHETT
|04/17/2025
|GEORGIA LLC
|D/B/A HOME CARE SERVICES
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|HOME CARE SERVICES OF
|OF GEORGIA LLC
|GEORGIA LLC
|ATTN: TINA HATCHETT
|HOME CARE SERVICES OF
|GEORGIA LLC
|2995 WINDWARD DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041100
|IGNITE YOUR BUSINESS LLC
|STEHLE CHRISTY RENEE
|04/14/2025
|IGNITE YOUR BUSINESS LLC
|D/B/A IGNITE YOUR
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|BUSINESS LLC
|ATTN: STEHLE CHRISTY
|RENEE
|IGNITE YOUR BUSINESS LLC
|1635 S RIDGE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041127
|INFANZON JAMES
|JAMES INFANZON
|04/16/2025
|D/B/A INFANZON JAMES
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: JAMES INFANZON
|3872 STONE LAKES DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041125
|INNER SPARK WELLNESS
|HEATHER ESSER
|04/16/2025
|LLC
|D/B/A INNER SPARK
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|INNER SPARK WELLNESS
|WELLNESS LLC
|TAX)
|LLC
|ATTN: HEATHER ESSER
|INNER SPARK WELLNESS LLC
|3967 CRIPPLE CREEK DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041103
|LAUREL AND HIVE LLC
|ANGELA HANSEN
|04/14/2025
|LAUREL AND HIVE LLC
|D/B/A LAUREL AND HIVE LLC
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|ATTN: ANGELA HANSEN
|INSTRUCTIONAL
|LAUREL AND HIVE LLC
|3958 CLIFFMONT CIR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041128
|LEGACY 5
|KELLY WILLIAMS
|04/16/2025
|LEGACY 5 LLC
|D/B/A LEGACY 5
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: KELLY WILLIAMS
|ONLY
|LEGACY 5 LLC
|5208 MEADOWS LAKE PT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041157
|LEVEL LAWNS CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLC
|SAMUEL PANDOLFO D/B/A LEVEL LAWNSATTN: SAMUEL PANDOLFO CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLC1892 DORSEY RDMARIETTA, GA 30066
|04/17/2025LANDSCAPING CONTRACTOR
|OCC041147
|MACAW ACAITERIA LLC MACAW ACAITERIA LLC
|LUCAS GUIMARAES PRADO D/B/A MACAW ACAITERIA LLC ATTN: LUCAS GUIMARAES PRADOMACAW ACAITERIA LLC 2145 ROSWELL RD, STE 110MARIETTA, GA 30062
|04/17/2025RESTAURANT
|OCC041104
|MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLC
|MATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 30144
|04/14/2025CONSULTANT – SITE LOCATION
|OCC041104
|MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLC
|MATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 30144
|04/14/2025CONSULTANT – FINANCIAL – VETERAN
|OCC041145
|MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAN
|MARQUES MCMILLAND/B/A MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAN4713 NORTH SPRINGS RD KENNESAW, GA 30144
|04/17/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|OCC041109
|MERIDIANMERIDIAN SYSTEMS LLC
|KEIR MASTERS D/B/A MERIDIANATTN: KEIR MASTERS MERIDIAN SYSTEMS LLC 10 VANGUARD CIRMARIETTA, GA 30060
|04/14/2025FIRE ALARM SALES, MONITORING, AND INSTALLATION
|CON001577
|MIKE MOORE’S PLUMBING &
|MIKE MOORE
|04/14/2025
|SEPTIC
|D/B/A MIKE MOORE’S
|PLUMBING CONTRACTOR
|PLUMBING & SEPTIC
|ATTN: MIKE MORE
|710 GETTYSBURG TRL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041136
|NEURO CAFE LLC
|CATEDRA PHILLIPS
|04/16/2025
|NEURO CAFE LLC
|D/B/A NEURO CAFE LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: CATEDRA PHILLIPS
|NEURO CAFE LLC
|2625 PIEDMONT RD NE, APT
|348
|ATLANTA, GA 30324
|OCC041130
|OLUAURA VENTURES LLC
|OLUMIDE AJIBIKE
|04/16/2025
|OLUAURA VENTURES LLC
|D/B/A OLUAURA VENTURES
|INSURANCE BROKER
|LLC
|ATTN: OLUMIDE AJIBIKE
|OLUAURA VENTURES LLC
|1755 THE EXCHANGE, SUITE
|265
|ATLANTA, GA 30339
|CON001578
|RELIANCE PROPERTY
|MATTHEW KEATON
|04/17/2025
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A RELIANCE PROPERTY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|RELIANCE PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|REQUIRED
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: MATTHEW KEATON
|RELIANCE PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|4480 S COBB DR, H330
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041106
|ROSWELL ENTERTAINMENT
|RICKERS TREW
|04/14/2025
|LLC
|D/B/A ROSWELL
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ROSWELL ENTERTAINMENT
|ENTERTAINMENT LLC
|EVENT ORGANIZER
|LLC
|ATTN: RICKERS TREW
|ROSWELL ENTERTAINMENT
|LLC
|1856 BISHOPS GREEN DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041120
|SASSAFRAS
|ANDRES ALVAREZ
|04/15/2025
|SASSAFRAS SUSTAINABLE
|D/B/A SASSAFRAS
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|OUTDOOR SOLUTIONS LLC
|ATTN: ANDRES ALVAREZ
|SASSAFRAS SUSTAINABLE
|OUTDOOR SOLUTIONS LLC
|953 HIDDEN HOLLOW DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041099
|SCHOOL OF ROCK – EAST
|SCHOOL OF ROCK – EAST
|04/14/2025
|COBB
|COBB
|MUSIC LESSON
|ROCKALALA
|D/B/A SCHOOL OF ROCK –
|EAST COBB
|ATTN: LILLAH BEZARA
|ROCKALALA
|2469 E PIEDMONT RD, STE
|1101
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041141
|STICKS CIGAR SHOP LLC
|ERIC PALEFSKY
|04/17/2025
|STICKS CIGAR SHOP LLC
|D/B/A STICKS CIGAR SHOP
|TOBACCO & CIGAR STORE
|LLC
|ATTN: ERIC PALEFSKY
|STICKS CIGAR SHOP LLC
|4719 LOWER ROSWELL RD,
|132B
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041139
|SWEET CAROLINE COOKIE
|CAROLINE FERGUSON
|04/17/2025
|CO
|D/B/A SWEET CAROLINE
|COTTAGE FOOD
|COOKIE CO
|ATTN: CAROLINE FERGUSON
|1625 CHEATHAM HILL RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041133
|THE LEGUP COMPANY
|CLINTON SMITH
|04/16/2025
|D/B/A THE LEGUP COMPANY
|INVENTOR
|ATTN: CLINTON SMITH
|2271 CAMDEN DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041123
|THE MOTOR BROKER LLC
|DAVID KRAUSE
|04/16/2025
|THE MOTOR BROKER LLC
|D/B/A THE MOTOR BROKER
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: DAVID KRAUSE
|THE MOTOR BROKER LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 211A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041124
|THE MOTOR BROKER
|DAVID KRAUS
|04/16/2025
|POWERSPORTS
|D/B/A THE MOTOR BROKER
|MOTORCYCLE DEALER
|THE MOTOR BROKER LLC
|POWERSPORTS
|ATTN: DAVID KRAUS
|THE MOTOR BROKER LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 211A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041146
|TRIJOY HOMECARE
|SANDRA WINFIELD
|04/17/2025
|MANAGEMENT GROUP
|D/B/A TRIJOY HOMECARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|TRIJOY HOMECARE
|MANAGEMENT GROUP
|MANAGEMENT GROUP LLC
|ATTN: SANDRA WINFIELD
|TRIJOY HOMECARE
|MANAGEMENT GROUP LLC
|2400 HERODIAN WAY SE,
|SUITE 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041112
|TWIN MOUNTAIN GARAGE
|RYAN GORMAN
|04/15/2025
|DOORS LLC
|D/B/A TWIN MOUNTAIN
|GARAGE DOOR INSTALLATION
|TWIN MOUNTAIN GARAGE
|GARAGE DOORS LLC
|DOORS LLC
|ATTN: RYAN GORMAN
|TWIN MOUNTAIN GARAGE
|DOORS LLC
|1975 STILESBORO DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041108
|UNIVERSAL GROOMING
|RAMON SAUCEDO
|04/14/2025
|UNIVERSAL GROOMING LLC
|D/B/A UNIVERSAL
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|GROOMING
|ATTN: RAMON SAUCEDO
|UNIVERSAL GROOMING LLC
|631 GLENN DR
|FORREST PARK, GA 30297
|OCC041107
|WRIGHT LAWRENCE
|LAWRENCE WRIGHT
|04/14/2025
|BUILT WRIGHT CUSTOM
|D/B/A WRIGHT LAWRENCE
|CARPENTRY CONTRACTOR
|CARPENTRY & BUILDING
|ATTN: LAWRENCE WRIGHT
|LLC
|BUILT WRIGHT CUSTOM
|CARPENTRY & BUILDING LLC
|4755 LIMESTONE LN
|ACWORTH, GA 30102
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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