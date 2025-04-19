Check out the 51 new businesses issued license by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 19, 2025

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 18, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0411143619 CANTRELL INDUSTRIALPEGGY VANCE04/15/2025
COURT NW BLDG OWNERD/B/A 3619 CANTRELLOFFICE SPACE RENTAL
MAGNOLIA ONEINDUSTRIAL COURT NW BLDG
PROPERTIES LLCOWNER
MAGNOLIA ONE PROPERTIES
LLC
3619 CANTRELL INDUSTRIAL
COURT NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041122A.G.I. ENDEAVORS LLCANDREW CARLETON04/16/2025
A.G.I. ENDEAVORS LLCD/B/A A.G.I. ENDEAVORS LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: ANDREW CARLETON
A.G.I. ENDEAVORS LLC
3189 KENNESAW VIEW DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041135AEROFY ENTERTAINMENTRIAZ FAISAL04/16/2025
D/B/A AEROFYENTERTAINMENT SERVICE
ENTERTAINMENT
ATTN: RIAZ FAISAL
1203 PROMONTORY PATH
MARIETTA, GA 30062
OCC041138ALAN’S EXTERIORALAN MACHEN04/17/2025
CLEANING AND PRESSURED/B/A ALAN’S EXTERIORCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
WASHINGCLEANING AND PRESSUREAFTER CONSTRUCTION
ALAN MACHEN INCWASHING
ATTN: ALAN MACHEN
ALAN MACHEN INC
3783 JUNCTION DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC041101ART WELL CO LLCANGELA HANSEN04/14/2025
ART WELL CO LLCD/B/A ART WELL CO LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: ANGELA HANSEN
ART WELL CO LLC
3958 CLIFFMONT CIR
MARIETTA, GA 30068
OCC041116ATLANTA CONNECTIONDAWN LAYTON04/15/2025
ENTERPRISED/B/A ATLANTA CONNECTIONCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATLANTA CONNECTIONENTERPRISE
ENTERPRISE INCATTN: DAWN LAYTON
ATLANTA CONNECTION
ENTERPRISE INC
3901 ROSWELL RD, STE 130
MARIETTA, GA 30062
OCC041119AVANT CAREFATAI MOHAMMED04/15/2025
FAMO HEALTHCARED/B/A AVANT CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
SERVICES LLCATTN: FATAI MOHAMMED
FAMO HEALTHCARE
SERVICES LLC
190 PLUNKETT DRIVE
FAYETTEVILLE, GA 30215
OCC041132AZAG TRANSPORT LLCRENE AMSTERDAM04/16/2025
AZAG TRANSPORT LLCD/B/A AZAG TRANSPORT LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: RENE AMSTERDAMONLY
AZAG TRANSPORT LLC
783 BARNES MILL TRCE
MARIETTA, GA 30062
OCC041115BRAZILIAN WAX BYANDRAIA GUILMET04/15/2025
ANDREIAD/B/A BRAZILIAN WAX BYBEAUTY SHOP
BEATRIZ SUMAIA LLCANDREIA
BEATRIZ SUMAIA LLC
PO BOX 680368
MARIETTA, GA 30068
OCC041111CAR HUBMISAGH MASTALI04/14/2025
CAR HUB LLCD/B/A CAR HUBAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: MISAGH MASTALI
CAR HUB LLC
1990 KERRY CREEK DR
MAREITTA, GA 30066
OCC041110COMFORT ATTAOCHUCOMFORT ATTAOCHU04/14/2025
COMFORTSPLACE LLCD/B/A COMFORT ATTAOCHUSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: COMFORT ATTAOCHU
COMFORTSPLACE LLC
1529 DAVIS FARM DR
KENNESAW, GA 30152
OCC041142CRESENT CAR COLLETIVESAMUEL MEDINA04/17/2025
LLCD/B/A CRESENT CARAUTO DEALER – USED CARS ONLY
CRESENT CAR COLLETIVECOLLETIVE LLC
LLCATTN: SAMUEL MEDINA
CRESENT CAR COLLETIVE
LLC
4757 CANTON RD, STE 2110
MARIETTA, GA 30066
OCC041118CUPCAKE ARCADECUPCAKE ARCADE ATLANTA04/15/2025
ATLANTA INC-MARIETTAINC-MARIETTARESTAURANT
CUPCAKE ARCADED/B/A CUPCAKE ARCADE
ATLANTA INCATLANTA INC-MARIETTA
ATTN: CYNTHIA THORPE
CUPCAKE ARCADE ATLANTA
INC
2878 BARNETT CRT NW
ATLANTA, GA 30018
OCC041131CURA HAND SURGERY &OPEYEMI LAMIKANRA04/16/2025
ORTHOPEDICSD/B/A CURA HAND SURGERYPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
CURA ORTHOPEDICS& ORTHOPEDICS
ATTN: OPEYEMI LAMIKANRA
CURA ORTHOPEDICS
2998 DALE DR NE
ATLANTA, GA 30305
OCC041126DAGENLEX LLCADEDEJI AFOLABI04/16/2025
DAGENLEX LLCD/B/A DAGENLEX LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ADEDEJI AFOLABI
DAGENLEX LLC
5119 BROWNS CROSSING
WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041105DIVINE MOTION PHYSICALCARINA AKSHAR04/14/2025
THERAPYD/B/A DIVINE MOTIONPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
DIVINE MOTION PHYSICALPHYSICAL THERAPYTAX)
THERAPY LLCATTN: CARINA AKSHAR
DIVINE MOTION PHYSICAL
THERAPY LLC
15 BROOKSIDE WAY NW
CARTERSVILLE, GA 30121
OCC041129DREAMLINE MOVINGDANIEL GREEN04/16/2025
COMPANYD/B/A DREAMLINE MOVINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
DREAMLINE COMPANY LLCCOMPANY
ATTN: DANIEL GREEN
DREAMLINE COMPANY LLC
5028 S ATLANTA ROAD, STE
104
ATLANTA, GA 30339
OCC041113ENTERPRISE WALLS &SAM SCIULLO04/15/2025
CEILINGS OF GAD/B/A ENTERPRISE WALLS &DRY WALL & FRAMING CONTR
ENTERPRISE WALLS &CEILINGS OF GA
CEILINGS OF GA LLCENTERPRISE WALLS &
CEILINGS OF GA LLC
4405 NEW MCEVER RD, BLDG
200 STE 208
ACWORTH, GA 30101
OCC041117FLIPS MOTOR LABJEAN LANDRY04/15/2025
FLIPS MOTOR LAB LLCD/B/A FLIPS MOTOR LABAUTO REPAIR – MOBILE
FLIPS MOTOR LAB LLC
977 MADISON TERRACE NW
ACWORTH, GA 30102
OCC041078G G BOOKKEEPINGEILEEN GARCIA04/15/2025
GO GARCIAS BOOKKEEPINGD/B/A G G BOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCATTN: EILEEN GARCIABOOKEEPING – NOT A CPA
GO GARCIAS BOOKKEEPING
LLC
421 ANTEBELLUM DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041143GET CLIMBING OUTSIDE INCSILVIA TENENBAUM04/17/2025
GET CLIMBING OUTSIDE INCD/B/A GET CLIMBINGPHYSICAL FITNESS TRAINER
OUTSIDE INC
ATTN: SILVIA TENENBAUM
GET CLIMBING OUTSIDE INC
2810 INTERLAKEN DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041144GRAINGER CONTRACTINGLELA CHAVERS04/16/2025
AND SERVICES LLCD/B/A GRAINGERBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
GRAINGER CONTRACTINGCONTRACTING AND
AND SERVICES LLCSERVICES LLC
ATTN: LELA CHAVERS
GRAINGER CONTRACTING
AND SERVICES LLC
1104 FALKIRK LANE
STONE MOUNTAIN, GA 30087
ALC003503HEAVENLY BBQDARYL DEWAYNE STEWART04/17/2025
DDS FRANCHISING INCD/B/A HEAVENLY BBQRESTAURANT
ATTN: DARYL STEWART
DDS FRANCHISING INC
2550 SANDY PLAINS RD,
SUITE 400
MARIETTA, GA 30066
OCC041153HOME CARE SERVICES OFTINA HATCHETT04/17/2025
GEORGIA LLCD/B/A HOME CARE SERVICESHEALTH AND ALLIED SERVICES
HOME CARE SERVICES OFOF GEORGIA LLC
GEORGIA LLCATTN: TINA HATCHETT
HOME CARE SERVICES OF
GEORGIA LLC
2995 WINDWARD DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041100IGNITE YOUR BUSINESS LLCSTEHLE CHRISTY RENEE04/14/2025
IGNITE YOUR BUSINESS LLCD/B/A IGNITE YOURCONSULTANT SERVICE – MARKETING
BUSINESS LLC
ATTN: STEHLE CHRISTY
RENEE
IGNITE YOUR BUSINESS LLC
1635 S RIDGE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041127INFANZON JAMESJAMES INFANZON04/16/2025
D/B/A INFANZON JAMESCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: JAMES INFANZON
3872 STONE LAKES DR
KENNESAW, GA 30152
OCC041125INNER SPARK WELLNESSHEATHER ESSER04/16/2025
LLCD/B/A INNER SPARKPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
INNER SPARK WELLNESSWELLNESS LLCTAX)
LLCATTN: HEATHER ESSER
INNER SPARK WELLNESS LLC
3967 CRIPPLE CREEK DR
KENNESAW, GA 30144
OCC041103LAUREL AND HIVE LLCANGELA HANSEN04/14/2025
LAUREL AND HIVE LLCD/B/A LAUREL AND HIVE LLCSEMINARS – EDUCATIONAL &
ATTN: ANGELA HANSENINSTRUCTIONAL
LAUREL AND HIVE LLC
3958 CLIFFMONT CIR
MARIETTA, GA 30068
OCC041128LEGACY 5KELLY WILLIAMS04/16/2025
LEGACY 5 LLCD/B/A LEGACY 5DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: KELLY WILLIAMSONLY
LEGACY 5 LLC
5208 MEADOWS LAKE PT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041157LEVEL LAWNS CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLCSAMUEL PANDOLFO D/B/A LEVEL LAWNSATTN: SAMUEL PANDOLFO CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLC1892 DORSEY RDMARIETTA, GA 3006604/17/2025LANDSCAPING CONTRACTOR
OCC041147MACAW ACAITERIA LLC MACAW ACAITERIA LLCLUCAS GUIMARAES PRADO D/B/A MACAW ACAITERIA LLC ATTN: LUCAS GUIMARAES PRADOMACAW ACAITERIA LLC 2145 ROSWELL RD, STE 110MARIETTA, GA 3006204/17/2025RESTAURANT
OCC041104MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLCMATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 3014404/14/2025CONSULTANT – SITE LOCATION
OCC041104MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLCMATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 3014404/14/2025CONSULTANT – FINANCIAL – VETERAN
OCC041145MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLANMARQUES MCMILLAND/B/A MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAN4713 NORTH SPRINGS RD KENNESAW, GA 3014404/17/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
OCC041109MERIDIANMERIDIAN SYSTEMS LLCKEIR MASTERS D/B/A MERIDIANATTN: KEIR MASTERS MERIDIAN SYSTEMS LLC 10 VANGUARD CIRMARIETTA, GA 3006004/14/2025FIRE ALARM SALES, MONITORING, AND INSTALLATION
CON001577MIKE MOORE’S PLUMBING &MIKE MOORE04/14/2025
SEPTICD/B/A MIKE MOORE’SPLUMBING CONTRACTOR
PLUMBING & SEPTIC
ATTN: MIKE MORE
710 GETTYSBURG TRL
KENNESAW, GA 30144
OCC041136NEURO CAFE LLCCATEDRA PHILLIPS04/16/2025
NEURO CAFE LLCD/B/A NEURO CAFE LLCCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: CATEDRA PHILLIPS
NEURO CAFE LLC
2625 PIEDMONT RD NE, APT
348
ATLANTA, GA 30324
OCC041130OLUAURA VENTURES LLCOLUMIDE AJIBIKE04/16/2025
OLUAURA VENTURES LLCD/B/A OLUAURA VENTURESINSURANCE BROKER
LLC
ATTN: OLUMIDE AJIBIKE
OLUAURA VENTURES LLC
1755 THE EXCHANGE, SUITE
265
ATLANTA, GA 30339
CON001578RELIANCE PROPERTYMATTHEW KEATON04/17/2025
MANAGEMENT LLCD/B/A RELIANCE PROPERTYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
RELIANCE PROPERTYMANAGEMENT LLCREQUIRED
MANAGEMENT LLCATTN: MATTHEW KEATON
RELIANCE PROPERTY
MANAGEMENT LLC
4480 S COBB DR, H330
SMYRNA, GA 30080
OCC041106ROSWELL ENTERTAINMENTRICKERS TREW04/14/2025
LLCD/B/A ROSWELLENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ROSWELL ENTERTAINMENTENTERTAINMENT LLCEVENT ORGANIZER
LLCATTN: RICKERS TREW
ROSWELL ENTERTAINMENT
LLC
1856 BISHOPS GREEN DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041120SASSAFRASANDRES ALVAREZ04/15/2025
SASSAFRAS SUSTAINABLED/B/A SASSAFRASLANDSCAPING CONTRACTOR
OUTDOOR SOLUTIONS LLCATTN: ANDRES ALVAREZ
SASSAFRAS SUSTAINABLE
OUTDOOR SOLUTIONS LLC
953 HIDDEN HOLLOW DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041099SCHOOL OF ROCK – EASTSCHOOL OF ROCK – EAST04/14/2025
COBBCOBBMUSIC LESSON
ROCKALALAD/B/A SCHOOL OF ROCK –
EAST COBB
ATTN: LILLAH BEZARA
ROCKALALA
2469 E PIEDMONT RD, STE
1101
MARIETTA, GA 30062
OCC041141STICKS CIGAR SHOP LLCERIC PALEFSKY04/17/2025
STICKS CIGAR SHOP LLCD/B/A STICKS CIGAR SHOPTOBACCO & CIGAR STORE
LLC
ATTN: ERIC PALEFSKY
STICKS CIGAR SHOP LLC
4719 LOWER ROSWELL RD,
132B
MARIETTA, GA 30068
OCC041139SWEET CAROLINE COOKIECAROLINE FERGUSON04/17/2025
COD/B/A SWEET CAROLINECOTTAGE FOOD
COOKIE CO
ATTN: CAROLINE FERGUSON
1625 CHEATHAM HILL RD
MARIETTA, GA 30064
OCC041133THE LEGUP COMPANYCLINTON SMITH04/16/2025
D/B/A THE LEGUP COMPANYINVENTOR
ATTN: CLINTON SMITH
2271 CAMDEN DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041123THE MOTOR BROKER LLCDAVID KRAUSE04/16/2025
THE MOTOR BROKER LLCD/B/A THE MOTOR BROKERAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: DAVID KRAUSE
THE MOTOR BROKER LLC
4757 CANTON RD, SUITE 211A
MARIETTA, GA 30066
OCC041124THE MOTOR BROKERDAVID KRAUS04/16/2025
POWERSPORTSD/B/A THE MOTOR BROKERMOTORCYCLE DEALER
THE MOTOR BROKER LLCPOWERSPORTS
ATTN: DAVID KRAUS
THE MOTOR BROKER LLC
4757 CANTON RD, SUITE 211A
MARIETTA, GA 30066
OCC041146TRIJOY HOMECARESANDRA WINFIELD04/17/2025
MANAGEMENT GROUPD/B/A TRIJOY HOMECAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
TRIJOY HOMECAREMANAGEMENT GROUP
MANAGEMENT GROUP LLCATTN: SANDRA WINFIELD
TRIJOY HOMECARE
MANAGEMENT GROUP LLC
2400 HERODIAN WAY SE,
SUITE 220
SMYRNA, GA 30080
OCC041112TWIN MOUNTAIN GARAGERYAN GORMAN04/15/2025
DOORS LLCD/B/A TWIN MOUNTAINGARAGE DOOR INSTALLATION
TWIN MOUNTAIN GARAGEGARAGE DOORS LLC
DOORS LLCATTN: RYAN GORMAN
TWIN MOUNTAIN GARAGE
DOORS LLC
1975 STILESBORO DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041108UNIVERSAL GROOMINGRAMON SAUCEDO04/14/2025
UNIVERSAL GROOMING LLCD/B/A UNIVERSALANIMAL CLIPPING AND GROOMING
GROOMING
ATTN: RAMON SAUCEDO
UNIVERSAL GROOMING LLC
631 GLENN DR
FORREST PARK, GA 30297
OCC041107WRIGHT LAWRENCELAWRENCE WRIGHT04/14/2025
BUILT WRIGHT CUSTOMD/B/A WRIGHT LAWRENCECARPENTRY CONTRACTOR
CARPENTRY & BUILDINGATTN: LAWRENCE WRIGHT
LLCBUILT WRIGHT CUSTOM
CARPENTRY & BUILDING LLC
4755 LIMESTONE LN
ACWORTH, GA 30102

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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