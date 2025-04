Check out the 51 new businesses issued license by Cobb County over the past week

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 18, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041114 3619 CANTRELL INDUSTRIAL PEGGY VANCE 04/15/2025 COURT NW BLDG OWNER D/B/A 3619 CANTRELL OFFICE SPACE RENTAL MAGNOLIA ONE INDUSTRIAL COURT NW BLDG PROPERTIES LLC OWNER MAGNOLIA ONE PROPERTIES LLC 3619 CANTRELL INDUSTRIAL COURT NW ACWORTH, GA 30101 OCC041122 A.G.I. ENDEAVORS LLC ANDREW CARLETON 04/16/2025 A.G.I. ENDEAVORS LLC D/B/A A.G.I. ENDEAVORS LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: ANDREW CARLETON A.G.I. ENDEAVORS LLC 3189 KENNESAW VIEW DR MARIETTA, GA 30064 OCC041135 AEROFY ENTERTAINMENT RIAZ FAISAL 04/16/2025 D/B/A AEROFY ENTERTAINMENT SERVICE ENTERTAINMENT ATTN: RIAZ FAISAL 1203 PROMONTORY PATH MARIETTA, GA 30062 OCC041138 ALAN’S EXTERIOR ALAN MACHEN 04/17/2025 CLEANING AND PRESSURE D/B/A ALAN’S EXTERIOR CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS WASHING CLEANING AND PRESSURE AFTER CONSTRUCTION ALAN MACHEN INC WASHING ATTN: ALAN MACHEN ALAN MACHEN INC 3783 JUNCTION DRIVE KENNESAW, GA 30144 OCC041101 ART WELL CO LLC ANGELA HANSEN 04/14/2025 ART WELL CO LLC D/B/A ART WELL CO LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: ANGELA HANSEN ART WELL CO LLC 3958 CLIFFMONT CIR MARIETTA, GA 30068 OCC041116 ATLANTA CONNECTION DAWN LAYTON 04/15/2025 ENTERPRISE D/B/A ATLANTA CONNECTION CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATLANTA CONNECTION ENTERPRISE ENTERPRISE INC ATTN: DAWN LAYTON ATLANTA CONNECTION ENTERPRISE INC 3901 ROSWELL RD, STE 130 MARIETTA, GA 30062 OCC041119 AVANT CARE FATAI MOHAMMED 04/15/2025 FAMO HEALTHCARE D/B/A AVANT CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES SERVICES LLC ATTN: FATAI MOHAMMED FAMO HEALTHCARE SERVICES LLC 190 PLUNKETT DRIVE FAYETTEVILLE, GA 30215 OCC041132 AZAG TRANSPORT LLC RENE AMSTERDAM 04/16/2025 AZAG TRANSPORT LLC D/B/A AZAG TRANSPORT LLC DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: RENE AMSTERDAM ONLY AZAG TRANSPORT LLC 783 BARNES MILL TRCE MARIETTA, GA 30062 OCC041115 BRAZILIAN WAX BY ANDRAIA GUILMET 04/15/2025 ANDREIA D/B/A BRAZILIAN WAX BY BEAUTY SHOP BEATRIZ SUMAIA LLC ANDREIA BEATRIZ SUMAIA LLC PO BOX 680368 MARIETTA, GA 30068 OCC041111 CAR HUB MISAGH MASTALI 04/14/2025 CAR HUB LLC D/B/A CAR HUB AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: MISAGH MASTALI CAR HUB LLC 1990 KERRY CREEK DR MAREITTA, GA 30066 OCC041110 COMFORT ATTAOCHU COMFORT ATTAOCHU 04/14/2025 COMFORTSPLACE LLC D/B/A COMFORT ATTAOCHU SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: COMFORT ATTAOCHU COMFORTSPLACE LLC 1529 DAVIS FARM DR KENNESAW, GA 30152 OCC041142 CRESENT CAR COLLETIVE SAMUEL MEDINA 04/17/2025 LLC D/B/A CRESENT CAR AUTO DEALER – USED CARS ONLY CRESENT CAR COLLETIVE COLLETIVE LLC LLC ATTN: SAMUEL MEDINA CRESENT CAR COLLETIVE LLC 4757 CANTON RD, STE 2110 MARIETTA, GA 30066 OCC041118 CUPCAKE ARCADE CUPCAKE ARCADE ATLANTA 04/15/2025 ATLANTA INC-MARIETTA INC-MARIETTA RESTAURANT CUPCAKE ARCADE D/B/A CUPCAKE ARCADE ATLANTA INC ATLANTA INC-MARIETTA ATTN: CYNTHIA THORPE CUPCAKE ARCADE ATLANTA INC 2878 BARNETT CRT NW ATLANTA, GA 30018 OCC041131 CURA HAND SURGERY & OPEYEMI LAMIKANRA 04/16/2025 ORTHOPEDICS D/B/A CURA HAND SURGERY PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) CURA ORTHOPEDICS & ORTHOPEDICS ATTN: OPEYEMI LAMIKANRA CURA ORTHOPEDICS 2998 DALE DR NE ATLANTA, GA 30305 OCC041126 DAGENLEX LLC ADEDEJI AFOLABI 04/16/2025 DAGENLEX LLC D/B/A DAGENLEX LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: ADEDEJI AFOLABI DAGENLEX LLC 5119 BROWNS CROSSING WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041105 DIVINE MOTION PHYSICAL CARINA AKSHAR 04/14/2025 THERAPY D/B/A DIVINE MOTION PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL DIVINE MOTION PHYSICAL PHYSICAL THERAPY TAX) THERAPY LLC ATTN: CARINA AKSHAR DIVINE MOTION PHYSICAL THERAPY LLC 15 BROOKSIDE WAY NW CARTERSVILLE, GA 30121 OCC041129 DREAMLINE MOVING DANIEL GREEN 04/16/2025 COMPANY D/B/A DREAMLINE MOVING BUSINESS MANAGEMENT OFFICE DREAMLINE COMPANY LLC COMPANY ATTN: DANIEL GREEN DREAMLINE COMPANY LLC 5028 S ATLANTA ROAD, STE 104 ATLANTA, GA 30339 OCC041113 ENTERPRISE WALLS & SAM SCIULLO 04/15/2025 CEILINGS OF GA D/B/A ENTERPRISE WALLS & DRY WALL & FRAMING CONTR ENTERPRISE WALLS & CEILINGS OF GA CEILINGS OF GA LLC ENTERPRISE WALLS & CEILINGS OF GA LLC 4405 NEW MCEVER RD, BLDG 200 STE 208 ACWORTH, GA 30101 OCC041117 FLIPS MOTOR LAB JEAN LANDRY 04/15/2025 FLIPS MOTOR LAB LLC D/B/A FLIPS MOTOR LAB AUTO REPAIR – MOBILE FLIPS MOTOR LAB LLC 977 MADISON TERRACE NW ACWORTH, GA 30102 OCC041078 G G BOOKKEEPING EILEEN GARCIA 04/15/2025 GO GARCIAS BOOKKEEPING D/B/A G G BOOKKEEPING ACCOUNTING, AUDITING, AND LLC ATTN: EILEEN GARCIA BOOKEEPING – NOT A CPA GO GARCIAS BOOKKEEPING LLC 421 ANTEBELLUM DR MARIETTA, GA 30060 OCC041143 GET CLIMBING OUTSIDE INC SILVIA TENENBAUM 04/17/2025 GET CLIMBING OUTSIDE INC D/B/A GET CLIMBING PHYSICAL FITNESS TRAINER OUTSIDE INC ATTN: SILVIA TENENBAUM GET CLIMBING OUTSIDE INC 2810 INTERLAKEN DR MARIETTA, GA 30062 OCC041144 GRAINGER CONTRACTING LELA CHAVERS 04/16/2025 AND SERVICES LLC D/B/A GRAINGER BUSINESS MANAGEMENT SERVICE GRAINGER CONTRACTING CONTRACTING AND AND SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: LELA CHAVERS GRAINGER CONTRACTING AND SERVICES LLC 1104 FALKIRK LANE STONE MOUNTAIN, GA 30087 ALC003503 HEAVENLY BBQ DARYL DEWAYNE STEWART 04/17/2025 DDS FRANCHISING INC D/B/A HEAVENLY BBQ RESTAURANT ATTN: DARYL STEWART DDS FRANCHISING INC 2550 SANDY PLAINS RD, SUITE 400 MARIETTA, GA 30066 OCC041153 HOME CARE SERVICES OF TINA HATCHETT 04/17/2025 GEORGIA LLC D/B/A HOME CARE SERVICES HEALTH AND ALLIED SERVICES HOME CARE SERVICES OF OF GEORGIA LLC GEORGIA LLC ATTN: TINA HATCHETT HOME CARE SERVICES OF GEORGIA LLC 2995 WINDWARD DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC041100 IGNITE YOUR BUSINESS LLC STEHLE CHRISTY RENEE 04/14/2025 IGNITE YOUR BUSINESS LLC D/B/A IGNITE YOUR CONSULTANT SERVICE – MARKETING BUSINESS LLC ATTN: STEHLE CHRISTY RENEE IGNITE YOUR BUSINESS LLC 1635 S RIDGE DR MARIETTA, GA 30066 OCC041127 INFANZON JAMES JAMES INFANZON 04/16/2025 D/B/A INFANZON JAMES CONSULTANT – EDUCATION ATTN: JAMES INFANZON 3872 STONE LAKES DR KENNESAW, GA 30152 OCC041125 INNER SPARK WELLNESS HEATHER ESSER 04/16/2025 LLC D/B/A INNER SPARK PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL INNER SPARK WELLNESS WELLNESS LLC TAX) LLC ATTN: HEATHER ESSER INNER SPARK WELLNESS LLC 3967 CRIPPLE CREEK DR KENNESAW, GA 30144 OCC041103 LAUREL AND HIVE LLC ANGELA HANSEN 04/14/2025 LAUREL AND HIVE LLC D/B/A LAUREL AND HIVE LLC SEMINARS – EDUCATIONAL & ATTN: ANGELA HANSEN INSTRUCTIONAL LAUREL AND HIVE LLC 3958 CLIFFMONT CIR MARIETTA, GA 30068 OCC041128 LEGACY 5 KELLY WILLIAMS 04/16/2025 LEGACY 5 LLC D/B/A LEGACY 5 DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: KELLY WILLIAMS ONLY LEGACY 5 LLC 5208 MEADOWS LAKE PT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041157 LEVEL LAWNS CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLC SAMUEL PANDOLFO D/B/A LEVEL LAWNSATTN: SAMUEL PANDOLFO CUTTING HEDGE TECHNOLOGIES LLC1892 DORSEY RDMARIETTA, GA 30066 04/17/2025LANDSCAPING CONTRACTOR OCC041147 MACAW ACAITERIA LLC MACAW ACAITERIA LLC LUCAS GUIMARAES PRADO D/B/A MACAW ACAITERIA LLC ATTN: LUCAS GUIMARAES PRADOMACAW ACAITERIA LLC 2145 ROSWELL RD, STE 110MARIETTA, GA 30062 04/17/2025RESTAURANT OCC041104 MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLC MATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 30144 04/14/2025CONSULTANT – SITE LOCATION OCC041104 MANNA SOLAR LLC MANNA SOLAR LLC MATTHEW RANDD/B/A MANNA SOLAR LLC ATTN: MATTHEW RAND MANNA SOLAR LLC4627 PATRICK DRKENNESAW, GA 30144 04/14/2025CONSULTANT – FINANCIAL – VETERAN OCC041145 MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAND/B/A MARQUES MCMILLAN MARQUES MCMILLAN4713 NORTH SPRINGS RD KENNESAW, GA 30144 04/17/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES OCC041109 MERIDIANMERIDIAN SYSTEMS LLC KEIR MASTERS D/B/A MERIDIANATTN: KEIR MASTERS MERIDIAN SYSTEMS LLC 10 VANGUARD CIRMARIETTA, GA 30060 04/14/2025FIRE ALARM SALES, MONITORING, AND INSTALLATION CON001577 MIKE MOORE’S PLUMBING & MIKE MOORE 04/14/2025 SEPTIC D/B/A MIKE MOORE’S PLUMBING CONTRACTOR PLUMBING & SEPTIC ATTN: MIKE MORE 710 GETTYSBURG TRL KENNESAW, GA 30144 OCC041136 NEURO CAFE LLC CATEDRA PHILLIPS 04/16/2025 NEURO CAFE LLC D/B/A NEURO CAFE LLC CONSULTANT – EDUCATION ATTN: CATEDRA PHILLIPS NEURO CAFE LLC 2625 PIEDMONT RD NE, APT 348 ATLANTA, GA 30324 OCC041130 OLUAURA VENTURES LLC OLUMIDE AJIBIKE 04/16/2025 OLUAURA VENTURES LLC D/B/A OLUAURA VENTURES INSURANCE BROKER LLC ATTN: OLUMIDE AJIBIKE OLUAURA VENTURES LLC 1755 THE EXCHANGE, SUITE 265 ATLANTA, GA 30339 CON001578 RELIANCE PROPERTY MATTHEW KEATON 04/17/2025 MANAGEMENT LLC D/B/A RELIANCE PROPERTY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE RELIANCE PROPERTY MANAGEMENT LLC REQUIRED MANAGEMENT LLC ATTN: MATTHEW KEATON RELIANCE PROPERTY MANAGEMENT LLC 4480 S COBB DR, H330 SMYRNA, GA 30080 OCC041106 ROSWELL ENTERTAINMENT RICKERS TREW 04/14/2025 LLC D/B/A ROSWELL ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL ROSWELL ENTERTAINMENT ENTERTAINMENT LLC EVENT ORGANIZER LLC ATTN: RICKERS TREW ROSWELL ENTERTAINMENT LLC 1856 BISHOPS GREEN DR MARIETTA, GA 30062 OCC041120 SASSAFRAS ANDRES ALVAREZ 04/15/2025 SASSAFRAS SUSTAINABLE D/B/A SASSAFRAS LANDSCAPING CONTRACTOR OUTDOOR SOLUTIONS LLC ATTN: ANDRES ALVAREZ SASSAFRAS SUSTAINABLE OUTDOOR SOLUTIONS LLC 953 HIDDEN HOLLOW DR MARIETTA, GA 30068 OCC041099 SCHOOL OF ROCK – EAST SCHOOL OF ROCK – EAST 04/14/2025 COBB COBB MUSIC LESSON ROCKALALA D/B/A SCHOOL OF ROCK – EAST COBB ATTN: LILLAH BEZARA ROCKALALA 2469 E PIEDMONT RD, STE 1101 MARIETTA, GA 30062 OCC041141 STICKS CIGAR SHOP LLC ERIC PALEFSKY 04/17/2025 STICKS CIGAR SHOP LLC D/B/A STICKS CIGAR SHOP TOBACCO & CIGAR STORE LLC ATTN: ERIC PALEFSKY STICKS CIGAR SHOP LLC 4719 LOWER ROSWELL RD, 132B MARIETTA, GA 30068 OCC041139 SWEET CAROLINE COOKIE CAROLINE FERGUSON 04/17/2025 CO D/B/A SWEET CAROLINE COTTAGE FOOD COOKIE CO ATTN: CAROLINE FERGUSON 1625 CHEATHAM HILL RD MARIETTA, GA 30064 OCC041133 THE LEGUP COMPANY CLINTON SMITH 04/16/2025 D/B/A THE LEGUP COMPANY INVENTOR ATTN: CLINTON SMITH 2271 CAMDEN DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC041123 THE MOTOR BROKER LLC DAVID KRAUSE 04/16/2025 THE MOTOR BROKER LLC D/B/A THE MOTOR BROKER AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: DAVID KRAUSE THE MOTOR BROKER LLC 4757 CANTON RD, SUITE 211A MARIETTA, GA 30066 OCC041124 THE MOTOR BROKER DAVID KRAUS 04/16/2025 POWERSPORTS D/B/A THE MOTOR BROKER MOTORCYCLE DEALER THE MOTOR BROKER LLC POWERSPORTS ATTN: DAVID KRAUS THE MOTOR BROKER LLC 4757 CANTON RD, SUITE 211A MARIETTA, GA 30066 OCC041146 TRIJOY HOMECARE SANDRA WINFIELD 04/17/2025 MANAGEMENT GROUP D/B/A TRIJOY HOMECARE HEALTH AND ALLIED SERVICES TRIJOY HOMECARE MANAGEMENT GROUP MANAGEMENT GROUP LLC ATTN: SANDRA WINFIELD TRIJOY HOMECARE MANAGEMENT GROUP LLC 2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC041112 TWIN MOUNTAIN GARAGE RYAN GORMAN 04/15/2025 DOORS LLC D/B/A TWIN MOUNTAIN GARAGE DOOR INSTALLATION TWIN MOUNTAIN GARAGE GARAGE DOORS LLC DOORS LLC ATTN: RYAN GORMAN TWIN MOUNTAIN GARAGE DOORS LLC 1975 STILESBORO DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC041108 UNIVERSAL GROOMING RAMON SAUCEDO 04/14/2025 UNIVERSAL GROOMING LLC D/B/A UNIVERSAL ANIMAL CLIPPING AND GROOMING GROOMING ATTN: RAMON SAUCEDO UNIVERSAL GROOMING LLC 631 GLENN DR FORREST PARK, GA 30297 OCC041107 WRIGHT LAWRENCE LAWRENCE WRIGHT 04/14/2025 BUILT WRIGHT CUSTOM D/B/A WRIGHT LAWRENCE CARPENTRY CONTRACTOR CARPENTRY & BUILDING ATTN: LAWRENCE WRIGHT LLC BUILT WRIGHT CUSTOM CARPENTRY & BUILDING LLC 4755 LIMESTONE LN ACWORTH, GA 30102

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.