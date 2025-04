Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 4 to April 10

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

PLANET SMOOTHIE

4805 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002253

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-10-2025

PAPA JOHN’S PIZZA #420

5100 DALLAS HWY STE 330 POWDER SPRINGS, GA 30127-4491

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26478

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-10-2025

BORDER MEXICAN RESTAURANT, THE

2569 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3009

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15738

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-10-2025

CAFE 200

200 GALLERIA PKWY STE 120 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5577

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2025

RACE TRAC CAFE

200 GALLERIA PKWY FL 8 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001736

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2025

MOD PIZZA

1945 COBB PKWY NW STE 250 KENNESAW, GA 30152-4503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002910

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-10-2025

PEACHTREE CREEK MEMORY CARE

4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004933

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-10-2025

GREEN COYOTE COBB

255 VILLAGE PKWY NE STE 330 MARIETTA, GA 30067-4165

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005643

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 04-10-2025

!!PLANET SMOOTHIE – BASE

4805 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005929

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-10-2025

!!PLANET SMOOTHIE – MOBILE

4805 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005930

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-10-2025

D’S BON APPETIT OF ATLANTA

2355 CUMBERLAND PKWY STE 110 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006329

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2025

!!MARCOS PIZZA 8232

4200 WADE GREEN RD NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006657

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-10-2025

FLOYD WINGS & GRILL

5395 FLOYD RD SW STE 118 MABLETON, GA 30126-2270

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001084

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-09-2025

PANDA EXPRESS #695

741 TOWNPARK LN NW STE 101 KENNESAW, GA 30144-3742

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7703

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-09-2025

SABOR DO BRAZIL

2800 DELK RD SE STE E MARIETTA, GA 30067-3234

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6234

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-09-2025

MAMBO ITALIANO

2022 POWERS FERRY RD SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-7211

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003593

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-09-2025

TIGER TIGER

585 FRANKLIN GTWY SE STE 225 MARIETTA, GA 30067-7750

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003803

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-09-2025

TERIYAKI BOX

745 CHASTAIN RD NW STE 1030 KENNESAW, GA 30144-3041

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004160

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-09-2025

FLYING BISCUIT CAFE

1450 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 410 KENNESAW, GA 30152-5025

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004627

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-09-2025

AZALEA GARDENS AT MABLETON

3829 FLOYD RD AUSTELL, GA 30106-8534

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005677

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-09-2025

DOUBLETREE BY HILTON ATLANTA MARIETTA – FOOD

2055 S PARK PL SE ATLANTA, GA 30339-2014

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005702

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 04-09-2025

MORNING SHIFT

745 CHASTAIN RD NW STE 1000 KENNESAW, GA 30144-3041

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005734

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-09-2025

DEL TACO

2521 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006533

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 04-09-2025

YUMMY PARADISE CAFE

400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 119 KENNESAW, GA 30144-4950

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006820

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-09-2025

DOWN SOUTH FLAVOR

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 129 KENNESAW, GA 30144-4651

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006843

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-09-2025

DAIRY QUEEN OF KENNESAW

2561 KENNESAW DUE WEST RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6587

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-08-2025

GORIN’S CAFE AT GALLERIA

400 GALLERIA PKWY SE STE 180 ATLANTA, GA 30339-3182

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002428

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-08-2025

PHILLY CONNECTION

3895 CHEROKEE ST NW STE 340 KENNESAW, GA 30144-6727

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005805

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-08-2025

SPICE CORNER

3140 COBB PKWY NW STE 10 KENNESAW, GA 30152-1047

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005822

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-08-2025

CUBAN DINER

1484 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3670

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006251

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-08-2025

!!TEXAS ROADHOUSE RESTAURANT

2150 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006384

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-08-2025

!!MRRS DELI

3055 N MAIN ST NW STE 101 KENNESAW, GA 30144-2787

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006715

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-08-2025

SIVAS TAVERN

780 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7501

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002276

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-07-2025

WAFFLE HOUSE #595

170 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30066-3326

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-889C

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 04-07-2025

PANDA EXPRESS #1122

2654 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3004

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15740

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-07-2025

MARIETTA MELT YARD

800 WHITLOCK AVE NW STE 124 MARIETTA, GA 30064-4666

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005487

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-07-2025

CITY VIEW SPORTSBAR & BISTRO

7365 CITYVIEW DR SW AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005973

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-07-2025

!!DIYAR AL YEMEN

1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006900

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-07-2025

!!MR. WOK

1750 BELLS FERRY RD STE B MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006993

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-07-2025

2025 FUN BOX ATLANTA – FUNBOX 2

2860 CUMBERLAND MALL ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006875

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2025

PRAISE ACADEMY (SCHOOL)

4052 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3929

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001118

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-04-2025

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000472

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-04-2025

HICKORY HILLS ELEMENTARY SCHOOL

500 REDWOOD DR SW MARIETTA, GA 30064-3615

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-247C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-04-2025

MARIETTA MIDDLE SCHOOL

121 WINN ST NW MARIETTA, GA 30064-2255

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9417

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-04-2025

COZY COOP