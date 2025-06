Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 6 to June 12

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

MABLETON BANQUET HALL

6116 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-4300

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12595

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-12-2025

MOONS WINGS & HIBACHI

3012 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004911

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-12-2025

ROLL OF FLAME

400 ERNEST W BARRETT PKWY NW SPC 118 KENNESAW, GA 30144-4950

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006012

Last Inspection Score: 66

Last Inspection Date: 06-12-2025

SIDELINES GRILLE

4719 LOWER ROSWELL RD STE 210 MARIETTA, GA 30068-4265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006223

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-12-2025

VOLCANO STEAK & SUSHI

1985 COBB PKWY NW STE 130 KENNESAW, GA 30152-4502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002461

Last Inspection Score: 56

Last Inspection Date: 06-11-2025

STARBUCKS COFFEE #8577

815 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4940

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11029

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-11-2025

COURTYARD BY MARRIOTT BISTRO – FOOD

2829 OVERLOOK PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002728

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-11-2025

KENNESAW THAI CUISINE

2754 S MAIN ST NW KENNESAW, GA 30144-3549

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000753

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-11-2025

KFC# G135094

12 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000236

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-11-2025

FIRE STONE CHINESE CUISINE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 584-588 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003326

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-11-2025

FUZE KITCHEN

1045 FRANKLIN GTWY SE STE A MARIETTA, GA 30067-8004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006284

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-11-2025

1885 GRILL KENNESAW

2840 S MAIN ST KENNESAW, GA 30144-2749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006495

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-11-2025

FUZE KITCHEN – BASE

1045 FRANKLIN GTWY SE STE A MARIETTA, GA 30067-8004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006846

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-11-2025

MARTIN’S RESTAURANT – AUSTELL LOCATION

2185 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3549

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1273C

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-10-2025

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001070

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-10-2025

WILLY’S MEXICANA GRILL #29

600 CHASTAIN RD NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-3014

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002096

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-10-2025

CHINA INN

1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 510 MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14983C

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-10-2025

MARLOW’S TAVERN

745 CHASTAIN RD NW STE 1160 KENNESAW, GA 30144-3003

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20770

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 06-10-2025

1911 BISCUITS & BURGERS

3120 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4114

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004674

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-10-2025

BRASS TAP, THE

1420 TERRELL MILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-6155

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005816

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-10-2025

!!WHATABURGER

3558 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006730

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-10-2025

FIREHOUSE SUBS

2970 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3116

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006956

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-10-2025

!! 77 FLAVORS WINGS & PHILLY

1133 EAST WEST CONNECTOR STE 300 AUSTELL, GA 30106-1599

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007025

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-10-2025

!!KIM’S BURGER AND WINGS

2555 DELK RD STE A8 MARIETTA, GA 30067-6341

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007075

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-10-2025

STARBUCKS COFFEE #988

440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 5 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4050

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-09-2025

PHILLY CONNECTION

2980 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3158

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12085

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-09-2025

HOME2 SUITES AND TRU DUAL FLAG HOTELS – FOOD

2975 RING RD NW KENNESAW, GA 30144-4912

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003184

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-09-2025

!!PLATINUM GRILL

5050 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2804

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006990

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-09-2025

DAVINCI’S PIZZERIA

1810 SPRING RD STE 1 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24354

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-06-2025

MEXICO LINDO MEXICAN RESTAURANT

3565 AUSTELL RD SW STE 1003 MARIETTA, GA 30008-5770

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15683

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 06-06-2025

ARBY’S #1218

2626 SANDY PLAINS RD NE MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5535

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-06-2025

PASTA BELLA

3696 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5715

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8932

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-06-2025

CHICK-FIL-A FSU #4447

1440 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-6060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004642

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-06-2025

SONESTA ES SUITES ATLANTA KENNESAW TOWN CENTER – FOOD