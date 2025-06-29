Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 27

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 29, 2025

Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 27, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0415882ND CHANCE AUTOCORNELIUS HENDERSON06/25/2025
BROKERS LLCD/B/A 2ND CHANCE AUTOCONSULTANT SERVICE – MARKETING
2ND CHANCE AUTOBROKERS LLC
BROKER LLCATTN: CORNELIUS
HENDERSON
2ND CHANCE AUTO BROKER
LLC
3823 ROSWELL RD, STE 216C
MARIETTA, GA 30062
OCC041580509 BARBERSHOP LLCNELVA JUSTIN06/24/2025
509 BARBERSHOP LLCD/B/A 509 BARBERSHOP LLCBARBER SHOP
ATTN: NELVA JUSTIN
509 BARBERSHOP LLC
3045 AUSTELL ROAD, STE 104
MARIETTA, GA 30008
OCC041606AESTHETICS & IMPLANTSDAVID MOTOBAN06/26/2025
DENTISTRY OF ATLANTAD/B/A AESTHETICS &DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
AESTHETICS & IMPLANTSIMPLANTS DENTISTRY OF
DENTISTRY OF ATLANTAATLANTA
ATTN: DAVID MOTOBAN
AESTHETICS & IMPLANTS
DENTISTRY OF ATLANTA
200 GALLERIA PKWY SE, STE
1830
ATLANTA, GA 30339
OCC041557AJ EMERALDAE SOOK BAE CHOI06/23/2025
CORPORATIOND/B/A AJ EMERALDCONSULTANT – FINANCIAL
AJ EMERALDCORPORATION
CORPORATIONATTN: AE SOOK BAE CHOI
AJ EMERALD CORPORATION
2514 GRAND MANOR CT
MARIETTA, GA 30068
OCC041590ALL STAR GROOMING LPJESSICA JOHNSON06/25/2025
ALL STAR GROOMING LPD/B/A ALL STAR GROOMINGANIMAL CLIPPING AND GROOMING
LP
ATTN: JESSICA MICHELLE
JOHNSON
ALL STAR GROOMING LP
1975 E LAKE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041604AMERICAN HOTTIE LLCADAM ANDERSON06/26/2025
AMERICAN HOTTIE LLCD/B/A AMERICAN HOTTIE LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: ADAM ANDERSON
AMERICAN HOTTIE LLC
405 TEAGUE DRIVE
KENNESAW, GA 30152
OCC041596ASSURANCEAMERICASCOTT PITRONE06/24/2025
ASSURANCEAMERICAD/B/A ASSURANCEAMERICAINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
MANAGING GENERALASSURANCEAMERICASTATE LAW
AGENCY LLCMANAGING GENERAL
AGENCY LLC
100 GALLERIA PKWY SE,
SUITE# 800
ATLANTA, GA 30339
OCC041621BARBER 4 DAYSCALVIN DAYS06/27/2025
D/B/A BARBER 4 DAYSBARBER SHOP
ATTN: CALVIN DAYS
174 HELMSWOOD CIRCLE SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041585BELLA LASHICK INCTOMIKA JACKSON06/24/2025
BELLA LASHICK INCD/B/A BELLA LASHICK INCCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: TOMIKA JACKSON
BELLA LASHICK INC
840 ERNEST BARRETT PKWY,
STE 470
KENNESAW, GA 30144
OCC041609BEYOND LIFEMANNIE LOWERY06/26/2025
CHIROPRACTICD/B/A BEYOND LIFECHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
BEYOND LIFECHIROPRACTIC
CHIROPRACTIC ANDATTN: MANNIE LOWERY
WELLNESS CENTERBEYOND LIFE CHIROPRACTIC
AND WELLNESS CENTER
1836 ROSWELL STREET SE,
APT 5401
SMYRNA, GA 30080
OCC041574BLENDED SMOOTHIE &TYRENA BURROUGHS06/23/2025
JUICE BARD/B/A BLENDED SMOOTHIE &RESTAURANT
EARTHS GREENS LLCJUICE BAR
ATTN: TYRENA BURROUGHS
EARTHS GREENS LLC
2685 BOLTON ABBEY SW
MARCH, GA 30064
OCC041614BUSINESS TRADE GROUP BUSINESS TRADE GROUP LLCKEVIN GHEZZID/B/A BUSINESS TRADE GROUPATTN: KEVIN GHEZZI BUSINESS TRADE GROUP LLC06/27/2025WHOLESALE – SOFT DRINKS
2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220SMYRNA, GA 30080
OCC041600CARTER OSTEOPRACTIC LLCCARTER OSTEOPRACTIC LLCKATHERINE CARTER D/B/A CARTER OSTEOPRACTIC LLCATTN: KATHERINE CARTER CARTER OSTEOPRACTIC LLC 4316 REVERE CIRMARIETTA, GA 3006206/26/2025OSTEOPATHY (OCCUPATIONAL TAX)
OCC041608CATERED TOUCH BY CHRISTIAN CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLCCHRISTIAN YOUNGD/B/A CATERED TOUCH BY CHRISTIANATTN: CHRISTIAN YOUNG CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLC480 SPRINGER BENDMARIETTA, GA 3006006/26/2025CATERING SERVICE
OCC041605CORINA JOY HAIR SALONCORINA GERNATTD/B/A CORINA JOY HAIR SALONATTN: CORINA GERNATT 2981 MOUNTAIN BREEZE ROADMARIETTA, GA 3006406/26/2025BEAUTY SHOP
OCC041591CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INCRICHARD DOWNERD/B/A CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INCATTN: RICHARD DOWNER CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC848 DOGWOOD DR NE MARIETTA, GA 3006606/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCC041556DESIGNS JUST BEYOND LLCCHRISTEN SHINKLE06/23/2025
DESIGNS JUST BEYOND LLCD/B/A DESIGNS JUSTMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
BEYOND LLC
ATTN: CHRISTEN SHINKLE
DESIGNS JUST BEYOND LLC
3160 GABLE OAKS CT
MARIETTA, GA 30066
CON001601E H DOUGLAS ELECTRICEMANUEL DOUGLAS06/23/2025
D/B/A E H DOUGLASELECTRICAL CONTRACTOR
ELECTRIC
ATTN: EMANUEL DOUGLAS
3005 ANTLER TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC041613ELITE CONTRACTING OFJAKE PALACIOS06/27/2025
GEORGIA LLCD/B/A ELITE CONTRACTINGBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ELITE CONTRACTING OFOF GEORGIA LLCREQUIRED
GEORGIA LLCATTN: JAKE PALACIOS
ELITE CONTRACTING OF
GEORGIA LLC
5875 MAPLE CREEK DR
BUFORD, GA 30518
OCC041566ELOTE FELIZ LLCALFREDO TAVARES06/23/2025
ELOTE FELIZ LLCD/B/A ELOTE FELIZ LLCFOOD SERVICE
ATTN: ALFREDO TAVARES
ELOTE FELIZ LLC
4371 WINTER CHAPEL ROAD,
APT 2917
ATLANTA, GA 30360
OCC041617ENDEAVOR MANAGEDJOSHUA BOCK06/27/2025
SERVICES INCD/B/A ENDEAVOR MANAGEDCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ENDEAVOR MANAGEDSERVICES INC
SERVICES INCATTN: BRYAN HANN
ENDEAVOR MANAGED
SERVICES INC
1190 KENNESTONE CIR, STE
110
MARIETTA, GA 30066
OCC041616ENJOYABLE TENNIS LLCSHEANA SINCLAIR-ABRAHAM06/27/2025
ENJOYABLE TENNIS LLCD/B/A ENJOYABLE TENNISTENNIS INSTRUCTION
LLC
ATTN: SHEANA SINCLAIR-
ABRAHAM
ENJOYABLE TENNIS LLC
1802 CABOT CT
MARIETTA, GA 30064
OCC041620FIGUEROA FREIGHTENRIQUE FIGUEROA06/27/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A FIGUEROA FREIGHTTRUCKING COMPANY
FIGUEROA FREIGHTSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: ENRIQUE FIGUEROA
FIGUEROA FREIGHT
SOLUTIONS LLC
4035 SUSSEX PL
MARIETTA, GA 30066
OCC041610FORD JOIJOI FORD06/26/2025
ALTRUISTIC IN HOME ANDD/B/A FORD JOIPERSONAL CARE HOME
PERSONAL CARE SERVICESATTN: JOI FORD
LLCALTRUISTIC IN HOME AND
PERSONAL CARE SERVICES
LLC
2000 AUSTELL RD, SUITE 401-
405
MARIETTA, GA 30008
OCC041607FRAN ANDERSONFRAN ANDERSON06/26/2025
D/B/A FRAN ANDERSONBEAUTICIAN
172 WEST STATION DR
KENNESAW, GA 30144
OCC041583I AM HEALTHCAREIBIDUNNI ALABI06/24/2025
SERVICES LLCD/B/A I AM HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
I AM HEALTHCARESERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: IBIDUNNI ALABI
I AM HEALTHCARE SERVICES
LLC
2440 NOELLE LANE
POWER SRPINGS, GA 30127
OCC041594JOYRIDE PEDICABSVINCE WILEY06/25/2025
JOYRIDE PEDICABS LLCD/B/A JOYRIDE PEDICABSOTHER AMUSEMENT & RECREATION
ATTN: VINCE WILEYINDUSTRIES
JOYRIDE PEDICABS LLC
74 MLK JR ST
EMERSON, GA 30137
OCC041581LANDSCAPE EAST COBBJASON MULLER06/24/2025
JPM LANDSCAPE LLCD/B/A LANDSCAPE EASTLANDSCAPING CONTRACTOR
COBB
ATTN: JASON MULLER
JPM LANDSCAPE LLC
2735 CHIMNEY SPRINGS
MARIETTA, GA 30062
OCC041563LATIN CASH FINANCIALOLMAN MARADIAGA06/23/2025
SOLUTIONSD/B/A LATIN CASH FINANCIALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VALLEJO GROUP LLCSOLUTIONS
ATTN: OLMAN A. MARADIAGA
VALLEJO GROUP LLC
2412 HORSESHOE BEND, RD
MARIETTA, GA 30064
OCC041598LOYALTY DISTRIBUTORSJUAN ARANGO06/26/2025
LLCD/B/A LOYALTYWHOLESALE – PAPER PRODUCTS
LOYALTY DISTRIBUTORSDISTRIBUTORS LLC
LLCATTN: JUAN ESTEBAN
ARANGO
LOYALTY DISTRIBUTORS LLC
278 ALLGOOD TRCE
ACWORTH, GA 30101
OCC041562MARIETTA EYE CLINIC PAANDRE COHEN06/23/2025
MARIETTA EYE CLINIC PAD/B/A MARIETTA EYE CLINICOPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
PA
ATTN: ANDRE COHEN
MARIETTA EYE CLINIC PA
PO BOX 878
MARIETTA, GA 30061
OCC041561MARIETTA EYE OPTICAL INCANDRE COHEN06/23/2025
MARIETTA EYE OPTICAL INCD/B/A MARIETTA EYEOPTICAL SUPPLIES RETAIL
OPTICAL INC
ATTN: ANDRE COHEN
MARIETTA EYE OPTICAL INC
PO BOX 878
MARIETTA, GA 30061
OCC041592MATE BEVERAGECHRISTOPHER06/25/2025
MATE BEVERAGE INCWOLSTENHOLMEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
D/B/A MATE BEVERAGE
ATTN: CHRISTOPHER
WOLSTENHOLME
MATE BEVERAGE INC
4461 WOODED OAKS NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041560METAL SUPERMARKETSMICHAEL FRANK06/23/2025
ATLANTA (NORTHWEST)D/B/A METALSHEET METAL CONTRACTOR
METAL MARIETTA CORP.SUPERMARKETS ATLANTA
(NORTHWEST)
METAL MARIETTA CORP.
1349 OLD 41 HWY, STE 250
MARIETTA, GA 30060
OCC041601MILLENNIAL MANAGEMENTTIFFANY SMITH06/26/2025
LLCD/B/A MILLENNIALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MILLENNIAL MANAGEMENTMANAGEMENT LLC
LLCATTN: TIFFANY SMITH
MILLENNIAL MANAGEMENT
LLC
2255 CUMBERLAND PKWY,
STE 900/ 230
ATLANTA, GA 30339
OCC041597MINDFUL LIFE SERVICESEDNA ABNEY06/26/2025
MINDFUL LIFE SERVICESD/B/A MINDFUL LIFEMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
LLCSERVICES(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
ATTN: EDNA ABNEY
MINDFUL LIFE SERVICES LLC
1640 POWERS FERRY RD,
STE 18-350
MARIETTA, GA 30067
OCC041559MNK AUTO SALESKARLA HOSEIN06/23/2025
MNK AUTO SALESD/B/A MNK AUTO SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: KARLA HOSEIN
MNK AUTO SALES
5471 LEDFORD DRIVE
AUSTELL, GA 30106
OCC041567POLIDORE’S BEAUTYJALICIA POLIDORE06/23/2025
PARLORD/B/A POLIDORE’S BEAUTYBEAUTICIAN
POLIDORE ENTERPRISE LLCPARLOR
ATTN: JALICIA POLIDORE
POLIDORE ENTERPRISE LLC
507 BISHOP ST NW, APT 2612
ATLANTA, GA 30318
OCC041603PRETTY LOOK BRAIDS LLCNESTER AMEWORWOR06/26/2025
PRETTY LOOK BRAIDS LLCD/B/A PRETTY LOOK BRAIDSHAIR BRAIDING
LLC
ATTN: NESTER AMEWORWOR
PRETTY LOOK BRAIDS LLC
1720 POWDER SPRINGS
ROAD, STE 130
MARIETTA, GA 30064
OCC041602REAGAN PRIEST INTERIORSREAGAN PRIEST06/26/2025
LLCD/B/A REAGAN PRIESTINTERIOR DESIGN
REAGAN PRIEST INTERIORSINTERIORS LLC
LLCATTN: REAGAN PRIEST
REAGAN PRIEST INTERIORS
LLC
80 LAKE SOMERSET CRST
MARIETTA, GA 30064
OCC041589RELAY PARTNERS INCJAMES DROEGE06/25/2025
RELAY PARTNERS INCD/B/A RELAY PARTNERS INCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: ADAM GINSBURG
RELAY PARTNERS INC
400 GALLERIA PKWY, STE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC041582RENEWALL ORTHODONTICSRENEWALL ORTHODONTICS06/23/2025
KERISA HARRIOTT DMD PCD/B/A RENEWALLDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ORTHODONTICS
KERISA HARRIOTT DMD PC
5125 VININGS ESTATES WAY
SE
MABLETON, GA 30126
OCC041576ROB’S KC BBQ LLCROBERT WESTON06/24/2025
ROB’S KC BBQ LLCD/B/A ROB’S KC BBQ LLCFOOD SERVICE
ATTN: ROBERT WESTON
ROB’S KC BBQ LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
220
ATLANTA, GA 30339
OCC041571ROMABLESS WIRELESS INCJOCABED ARELLANES06/23/2025
ROMABLESS WIRELESS INCD/B/A ROMABLESSTELEPHONE PAGING SERVICES; BEEPERS
WIRELESS INC& CELLUAR TELEPHONES
ATTN: JOCABED ARELLANES
ROMABLESS WIRELESS INC
2860 SURREY LANE
MARIETTA, GA 30060
OCC041564SALON MLYNN LLCMISTIE DANIELS06/23/2025
SALON MLYNN LLCD/B/A SALON MLYNN LLCBEAUTY SHOP
ATTN: MISTIE DANIELS
SALON MLYNN LLC
33 DENTON WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC041558SANDRA IMMOORSANDRA IMMOOR06/23/2025
D/B/A SANDRA IMMOORHEALTH AND ALLIED SERVICES
2204 CREST LN
SMYRNA, GA 30080
OCC041577SCHWARTZ POSELLAINE POSEL06/23/2025
IMMIGRATION LAW GROUPD/B/A SCHWARTZ POSELLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
SCHWARTZ POSELIMMIGRATION LAW GROUP
IMMIGRATION LAW GROUPSCHWARTZ POSEL
LLCIMMIGRATION LAW GROUP
LLC
2100 POWER FERRY RD, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC041599SECOND CHANCE CASERICHARD MILLER06/26/2025
MANAGEMENT LLCD/B/A SECOND CHANCECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SECOND CHANCE CASECASE MANAGEMENT LLC
MANAGEMENT LLCATTN: RICHARD MILLER
SECOND CHANCE CASE
MANAGEMENT LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIRCLE, STE 130
ATLANTA, GA 30339
OCC041622SKYLINE CONSULTANTS &SAAD AL RAHMAN06/27/2025
CONSTRUCTION INCD/B/A SKYLINECONSTRUCTION MANAGEMENT
SKYLINE CONSULTANTS &CONSULTANTS &
CONSTRUCTION INCCONSTRUCTION INC
ATTN: SAAD AL RAHMAN
SKYLINE CONSULTANTS &
CONSTRUCTION INC
5027 HIGHLAND CLUB DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041587SURE GUARD PROPERTYJEFFREY CRABTREE06/24/2025
INSPECTIONS LLCD/B/A SURE GUARDHOME INSPECTION SERVICE
SURE GUARD PROPERTYPROPERTY INSPECTIONS LLC
INSPECTIONS LLCATTN: JEFFREY D CRABTREE
SURE GUARD PROPERTY
INSPECTIONS LLC
1870 THE EXCHANGE, STE
220
MARIETTA, GA 30067
OCC041584THUNDER UNLIMITEDPATRICIA ASHFORD06/24/2025
JARELL UNLIMITED LLCD/B/A THUNDER UNLIMITEDJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: PATRICIA ASHFORD& CONSTRUCTION RELATED
JARELL UNLIMITED LLC
2086 CORSICA WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC041586TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/24/2025
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADETON, FL 34203
OCC041618TQ FIRM INCJAMAR WILLIS06/27/2025
TQ FIRM INCD/B/A TQ FIRM INCTIRE DEALER
ATTN: JAMAR WILLIS
TQ FIRM INC
4757 CANTON RD, SUITE 106K
MARIETTA, GA 30066
OCC041619TQ FIRM INCJAMAR WILLIS06/27/2025
TQ FIRM INCD/B/A TQ FIRM INCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: JAMAR WILLIS
TQ FIRM INC
4757 CANTON RD, SUITE 106K
MARIETTA, GA 30066
OCC041611TRANQUILITY HOSPICE INCERIC MARTIN06/27/2025
TRANQUILITY HOSPICE INCD/B/A TRANQUILITY HOSPICEHEALTH AND ALLIED SERVICES
INC
ATTN: ERIC MARTIN
TRANQUILITY HOSPICE INC
1400 VETERANS MEMORIAL
HWY SE, STE 134 #272
MABLETON, GA 30126
OCC041612TRIGRID INTERNATIONALTRIGRID INTERNATIONAL06/27/2025
INVESTMENTS LLCINVESTMENTS LLCINVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
TRIGRID INTERNATIONALD/B/A TRIGRID
INVESTMENTS LLCINTERNATIONAL
INVESTMENTS LLC
ATTN: DUDLEY PIERRE
TRIGRID INTERNATIONAL
INVESTMENTS LLC
2249 SNUG HBR
MARIETTA, GA 30066
OCC041595TRUE RESONANCEGREGORY STEVENS06/25/2025
PSYCHOLOGICAL SERVICESD/B/A TRUE RESONANCEPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCPSYCHOLOGICAL SERVICES
TRUE RESONANCELLC
PSYCHOLOGICAL SERVICESATTN: GREGORY STEVENS
LLCTRUE RESONANCE
PSYCHOLOGICAL SERVICES
LLC
707 E GREEN LN
WOODSTOCK, GA 30189
OCC041568USA INSULATION OF METRORYAN ZONDERVAN06/23/2025
ATLANTAD/B/A USA INSULATION OFINSULATION CONTRACTOR
ZONDERVAN HOLDINGS IIMETRO ATLANTA
LLCATTN: RYAN ZONDERVAN
ZONDERVAN HOLDINGS II LLC
609A CORDELL DR
COLLEGE PARK, GA 30349
OCC041593VELOSIO LLCROBBIE MORRISON06/25/2025
VELOSIO LLCD/B/A VELOSIO LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: ROBBIE MORRISONPROCESSING
VELOSIO LLC
300 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 650
ATLANTA, GA 30339
OCC041615WATERSTAR CAPITAL LLCYIGANG YANG06/27/2025
WATERSTAR CAPITAL LLCD/B/A WATERSTAR CAPITALINVESTMENT COUNSELOR
LLC
ATTN: YIGANG YANG
WATERSTAR CAPITAL LLC
400 GALLERIA PKWY, STE
1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041624YUMMI SUSHISCOTT BOVA06/27/2025
GBC FOOD SERVICES LLCD/B/A YUMMI SUSHIFOOD SERVICE
ATTN: SCOTT BOVA
GBC FOOD SERVICES LLC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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