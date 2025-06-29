Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 27, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041588
|2ND CHANCE AUTO
|CORNELIUS HENDERSON
|06/25/2025
|BROKERS LLC
|D/B/A 2ND CHANCE AUTO
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|2ND CHANCE AUTO
|BROKERS LLC
|BROKER LLC
|ATTN: CORNELIUS
|HENDERSON
|2ND CHANCE AUTO BROKER
|LLC
|3823 ROSWELL RD, STE 216C
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041580
|509 BARBERSHOP LLC
|NELVA JUSTIN
|06/24/2025
|509 BARBERSHOP LLC
|D/B/A 509 BARBERSHOP LLC
|BARBER SHOP
|ATTN: NELVA JUSTIN
|509 BARBERSHOP LLC
|3045 AUSTELL ROAD, STE 104
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041606
|AESTHETICS & IMPLANTS
|DAVID MOTOBAN
|06/26/2025
|DENTISTRY OF ATLANTA
|D/B/A AESTHETICS &
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|AESTHETICS & IMPLANTS
|IMPLANTS DENTISTRY OF
|DENTISTRY OF ATLANTA
|ATLANTA
|ATTN: DAVID MOTOBAN
|AESTHETICS & IMPLANTS
|DENTISTRY OF ATLANTA
|200 GALLERIA PKWY SE, STE
|1830
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041557
|AJ EMERALD
|AE SOOK BAE CHOI
|06/23/2025
|CORPORATION
|D/B/A AJ EMERALD
|CONSULTANT – FINANCIAL
|AJ EMERALD
|CORPORATION
|CORPORATION
|ATTN: AE SOOK BAE CHOI
|AJ EMERALD CORPORATION
|2514 GRAND MANOR CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041590
|ALL STAR GROOMING LP
|JESSICA JOHNSON
|06/25/2025
|ALL STAR GROOMING LP
|D/B/A ALL STAR GROOMING
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|LP
|ATTN: JESSICA MICHELLE
|JOHNSON
|ALL STAR GROOMING LP
|1975 E LAKE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041604
|AMERICAN HOTTIE LLC
|ADAM ANDERSON
|06/26/2025
|AMERICAN HOTTIE LLC
|D/B/A AMERICAN HOTTIE LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: ADAM ANDERSON
|AMERICAN HOTTIE LLC
|405 TEAGUE DRIVE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041596
|ASSURANCEAMERICA
|SCOTT PITRONE
|06/24/2025
|ASSURANCEAMERICA
|D/B/A ASSURANCEAMERICA
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|MANAGING GENERAL
|ASSURANCEAMERICA
|STATE LAW
|AGENCY LLC
|MANAGING GENERAL
|AGENCY LLC
|100 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE# 800
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041621
|BARBER 4 DAYS
|CALVIN DAYS
|06/27/2025
|D/B/A BARBER 4 DAYS
|BARBER SHOP
|ATTN: CALVIN DAYS
|174 HELMSWOOD CIRCLE SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041585
|BELLA LASHICK INC
|TOMIKA JACKSON
|06/24/2025
|BELLA LASHICK INC
|D/B/A BELLA LASHICK INC
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: TOMIKA JACKSON
|BELLA LASHICK INC
|840 ERNEST BARRETT PKWY,
|STE 470
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041609
|BEYOND LIFE
|MANNIE LOWERY
|06/26/2025
|CHIROPRACTIC
|D/B/A BEYOND LIFE
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|BEYOND LIFE
|CHIROPRACTIC
|CHIROPRACTIC AND
|ATTN: MANNIE LOWERY
|WELLNESS CENTER
|BEYOND LIFE CHIROPRACTIC
|AND WELLNESS CENTER
|1836 ROSWELL STREET SE,
|APT 5401
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041574
|BLENDED SMOOTHIE &
|TYRENA BURROUGHS
|06/23/2025
|JUICE BAR
|D/B/A BLENDED SMOOTHIE &
|RESTAURANT
|EARTHS GREENS LLC
|JUICE BAR
|ATTN: TYRENA BURROUGHS
|EARTHS GREENS LLC
|2685 BOLTON ABBEY SW
|MARCH, GA 30064
|OCC041614
|BUSINESS TRADE GROUP BUSINESS TRADE GROUP LLC
|KEVIN GHEZZID/B/A BUSINESS TRADE GROUPATTN: KEVIN GHEZZI BUSINESS TRADE GROUP LLC
|06/27/2025WHOLESALE – SOFT DRINKS
|2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220SMYRNA, GA 30080
|OCC041600
|CARTER OSTEOPRACTIC LLCCARTER OSTEOPRACTIC LLC
|KATHERINE CARTER D/B/A CARTER OSTEOPRACTIC LLCATTN: KATHERINE CARTER CARTER OSTEOPRACTIC LLC 4316 REVERE CIRMARIETTA, GA 30062
|06/26/2025OSTEOPATHY (OCCUPATIONAL TAX)
|OCC041608
|CATERED TOUCH BY CHRISTIAN CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLC
|CHRISTIAN YOUNGD/B/A CATERED TOUCH BY CHRISTIANATTN: CHRISTIAN YOUNG CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLC480 SPRINGER BENDMARIETTA, GA 30060
|06/26/2025CATERING SERVICE
|OCC041605
|CORINA JOY HAIR SALON
|CORINA GERNATTD/B/A CORINA JOY HAIR SALONATTN: CORINA GERNATT 2981 MOUNTAIN BREEZE ROADMARIETTA, GA 30064
|06/26/2025BEAUTY SHOP
|OCC041591
|CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC
|RICHARD DOWNERD/B/A CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INCATTN: RICHARD DOWNER CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC848 DOGWOOD DR NE MARIETTA, GA 30066
|06/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCC041556
|DESIGNS JUST BEYOND LLC
|CHRISTEN SHINKLE
|06/23/2025
|DESIGNS JUST BEYOND LLC
|D/B/A DESIGNS JUST
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|BEYOND LLC
|ATTN: CHRISTEN SHINKLE
|DESIGNS JUST BEYOND LLC
|3160 GABLE OAKS CT
|MARIETTA, GA 30066
|CON001601
|E H DOUGLAS ELECTRIC
|EMANUEL DOUGLAS
|06/23/2025
|D/B/A E H DOUGLAS
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|ELECTRIC
|ATTN: EMANUEL DOUGLAS
|3005 ANTLER TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041613
|ELITE CONTRACTING OF
|JAKE PALACIOS
|06/27/2025
|GEORGIA LLC
|D/B/A ELITE CONTRACTING
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ELITE CONTRACTING OF
|OF GEORGIA LLC
|REQUIRED
|GEORGIA LLC
|ATTN: JAKE PALACIOS
|ELITE CONTRACTING OF
|GEORGIA LLC
|5875 MAPLE CREEK DR
|BUFORD, GA 30518
|OCC041566
|ELOTE FELIZ LLC
|ALFREDO TAVARES
|06/23/2025
|ELOTE FELIZ LLC
|D/B/A ELOTE FELIZ LLC
|FOOD SERVICE
|ATTN: ALFREDO TAVARES
|ELOTE FELIZ LLC
|4371 WINTER CHAPEL ROAD,
|APT 2917
|ATLANTA, GA 30360
|OCC041617
|ENDEAVOR MANAGED
|JOSHUA BOCK
|06/27/2025
|SERVICES INC
|D/B/A ENDEAVOR MANAGED
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ENDEAVOR MANAGED
|SERVICES INC
|SERVICES INC
|ATTN: BRYAN HANN
|ENDEAVOR MANAGED
|SERVICES INC
|1190 KENNESTONE CIR, STE
|110
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041616
|ENJOYABLE TENNIS LLC
|SHEANA SINCLAIR-ABRAHAM
|06/27/2025
|ENJOYABLE TENNIS LLC
|D/B/A ENJOYABLE TENNIS
|TENNIS INSTRUCTION
|LLC
|ATTN: SHEANA SINCLAIR-
|ABRAHAM
|ENJOYABLE TENNIS LLC
|1802 CABOT CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041620
|FIGUEROA FREIGHT
|ENRIQUE FIGUEROA
|06/27/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A FIGUEROA FREIGHT
|TRUCKING COMPANY
|FIGUEROA FREIGHT
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ENRIQUE FIGUEROA
|FIGUEROA FREIGHT
|SOLUTIONS LLC
|4035 SUSSEX PL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041610
|FORD JOI
|JOI FORD
|06/26/2025
|ALTRUISTIC IN HOME AND
|D/B/A FORD JOI
|PERSONAL CARE HOME
|PERSONAL CARE SERVICES
|ATTN: JOI FORD
|LLC
|ALTRUISTIC IN HOME AND
|PERSONAL CARE SERVICES
|LLC
|2000 AUSTELL RD, SUITE 401-
|405
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041607
|FRAN ANDERSON
|FRAN ANDERSON
|06/26/2025
|D/B/A FRAN ANDERSON
|BEAUTICIAN
|172 WEST STATION DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041583
|I AM HEALTHCARE
|IBIDUNNI ALABI
|06/24/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A I AM HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|I AM HEALTHCARE
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: IBIDUNNI ALABI
|I AM HEALTHCARE SERVICES
|LLC
|2440 NOELLE LANE
|POWER SRPINGS, GA 30127
|OCC041594
|JOYRIDE PEDICABS
|VINCE WILEY
|06/25/2025
|JOYRIDE PEDICABS LLC
|D/B/A JOYRIDE PEDICABS
|OTHER AMUSEMENT & RECREATION
|ATTN: VINCE WILEY
|INDUSTRIES
|JOYRIDE PEDICABS LLC
|74 MLK JR ST
|EMERSON, GA 30137
|OCC041581
|LANDSCAPE EAST COBB
|JASON MULLER
|06/24/2025
|JPM LANDSCAPE LLC
|D/B/A LANDSCAPE EAST
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|COBB
|ATTN: JASON MULLER
|JPM LANDSCAPE LLC
|2735 CHIMNEY SPRINGS
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041563
|LATIN CASH FINANCIAL
|OLMAN MARADIAGA
|06/23/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A LATIN CASH FINANCIAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VALLEJO GROUP LLC
|SOLUTIONS
|ATTN: OLMAN A. MARADIAGA
|VALLEJO GROUP LLC
|2412 HORSESHOE BEND, RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041598
|LOYALTY DISTRIBUTORS
|JUAN ARANGO
|06/26/2025
|LLC
|D/B/A LOYALTY
|WHOLESALE – PAPER PRODUCTS
|LOYALTY DISTRIBUTORS
|DISTRIBUTORS LLC
|LLC
|ATTN: JUAN ESTEBAN
|ARANGO
|LOYALTY DISTRIBUTORS LLC
|278 ALLGOOD TRCE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041562
|MARIETTA EYE CLINIC PA
|ANDRE COHEN
|06/23/2025
|MARIETTA EYE CLINIC PA
|D/B/A MARIETTA EYE CLINIC
|OPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|PA
|ATTN: ANDRE COHEN
|MARIETTA EYE CLINIC PA
|PO BOX 878
|MARIETTA, GA 30061
|OCC041561
|MARIETTA EYE OPTICAL INC
|ANDRE COHEN
|06/23/2025
|MARIETTA EYE OPTICAL INC
|D/B/A MARIETTA EYE
|OPTICAL SUPPLIES RETAIL
|OPTICAL INC
|ATTN: ANDRE COHEN
|MARIETTA EYE OPTICAL INC
|PO BOX 878
|MARIETTA, GA 30061
|OCC041592
|MATE BEVERAGE
|CHRISTOPHER
|06/25/2025
|MATE BEVERAGE INC
|WOLSTENHOLME
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|D/B/A MATE BEVERAGE
|ATTN: CHRISTOPHER
|WOLSTENHOLME
|MATE BEVERAGE INC
|4461 WOODED OAKS NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041560
|METAL SUPERMARKETS
|MICHAEL FRANK
|06/23/2025
|ATLANTA (NORTHWEST)
|D/B/A METAL
|SHEET METAL CONTRACTOR
|METAL MARIETTA CORP.
|SUPERMARKETS ATLANTA
|(NORTHWEST)
|METAL MARIETTA CORP.
|1349 OLD 41 HWY, STE 250
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041601
|MILLENNIAL MANAGEMENT
|TIFFANY SMITH
|06/26/2025
|LLC
|D/B/A MILLENNIAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MILLENNIAL MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|LLC
|ATTN: TIFFANY SMITH
|MILLENNIAL MANAGEMENT
|LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|STE 900/ 230
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041597
|MINDFUL LIFE SERVICES
|EDNA ABNEY
|06/26/2025
|MINDFUL LIFE SERVICES
|D/B/A MINDFUL LIFE
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|LLC
|SERVICES
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|ATTN: EDNA ABNEY
|MINDFUL LIFE SERVICES LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|STE 18-350
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041559
|MNK AUTO SALES
|KARLA HOSEIN
|06/23/2025
|MNK AUTO SALES
|D/B/A MNK AUTO SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: KARLA HOSEIN
|MNK AUTO SALES
|5471 LEDFORD DRIVE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC041567
|POLIDORE’S BEAUTY
|JALICIA POLIDORE
|06/23/2025
|PARLOR
|D/B/A POLIDORE’S BEAUTY
|BEAUTICIAN
|POLIDORE ENTERPRISE LLC
|PARLOR
|ATTN: JALICIA POLIDORE
|POLIDORE ENTERPRISE LLC
|507 BISHOP ST NW, APT 2612
|ATLANTA, GA 30318
|OCC041603
|PRETTY LOOK BRAIDS LLC
|NESTER AMEWORWOR
|06/26/2025
|PRETTY LOOK BRAIDS LLC
|D/B/A PRETTY LOOK BRAIDS
|HAIR BRAIDING
|LLC
|ATTN: NESTER AMEWORWOR
|PRETTY LOOK BRAIDS LLC
|1720 POWDER SPRINGS
|ROAD, STE 130
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041602
|REAGAN PRIEST INTERIORS
|REAGAN PRIEST
|06/26/2025
|LLC
|D/B/A REAGAN PRIEST
|INTERIOR DESIGN
|REAGAN PRIEST INTERIORS
|INTERIORS LLC
|LLC
|ATTN: REAGAN PRIEST
|REAGAN PRIEST INTERIORS
|LLC
|80 LAKE SOMERSET CRST
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041589
|RELAY PARTNERS INC
|JAMES DROEGE
|06/25/2025
|RELAY PARTNERS INC
|D/B/A RELAY PARTNERS INC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: ADAM GINSBURG
|RELAY PARTNERS INC
|400 GALLERIA PKWY, STE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041582
|RENEWALL ORTHODONTICS
|RENEWALL ORTHODONTICS
|06/23/2025
|KERISA HARRIOTT DMD PC
|D/B/A RENEWALL
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ORTHODONTICS
|KERISA HARRIOTT DMD PC
|5125 VININGS ESTATES WAY
|SE
|MABLETON, GA 30126
|OCC041576
|ROB’S KC BBQ LLC
|ROBERT WESTON
|06/24/2025
|ROB’S KC BBQ LLC
|D/B/A ROB’S KC BBQ LLC
|FOOD SERVICE
|ATTN: ROBERT WESTON
|ROB’S KC BBQ LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|220
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041571
|ROMABLESS WIRELESS INC
|JOCABED ARELLANES
|06/23/2025
|ROMABLESS WIRELESS INC
|D/B/A ROMABLESS
|TELEPHONE PAGING SERVICES; BEEPERS
|WIRELESS INC
|& CELLUAR TELEPHONES
|ATTN: JOCABED ARELLANES
|ROMABLESS WIRELESS INC
|2860 SURREY LANE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041564
|SALON MLYNN LLC
|MISTIE DANIELS
|06/23/2025
|SALON MLYNN LLC
|D/B/A SALON MLYNN LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: MISTIE DANIELS
|SALON MLYNN LLC
|33 DENTON WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041558
|SANDRA IMMOOR
|SANDRA IMMOOR
|06/23/2025
|D/B/A SANDRA IMMOOR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|2204 CREST LN
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041577
|SCHWARTZ POSEL
|LAINE POSEL
|06/23/2025
|IMMIGRATION LAW GROUP
|D/B/A SCHWARTZ POSEL
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|SCHWARTZ POSEL
|IMMIGRATION LAW GROUP
|IMMIGRATION LAW GROUP
|SCHWARTZ POSEL
|LLC
|IMMIGRATION LAW GROUP
|LLC
|2100 POWER FERRY RD, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041599
|SECOND CHANCE CASE
|RICHARD MILLER
|06/26/2025
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A SECOND CHANCE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SECOND CHANCE CASE
|CASE MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: RICHARD MILLER
|SECOND CHANCE CASE
|MANAGEMENT LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIRCLE, STE 130
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041622
|SKYLINE CONSULTANTS &
|SAAD AL RAHMAN
|06/27/2025
|CONSTRUCTION INC
|D/B/A SKYLINE
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|SKYLINE CONSULTANTS &
|CONSULTANTS &
|CONSTRUCTION INC
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: SAAD AL RAHMAN
|SKYLINE CONSULTANTS &
|CONSTRUCTION INC
|5027 HIGHLAND CLUB DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041587
|SURE GUARD PROPERTY
|JEFFREY CRABTREE
|06/24/2025
|INSPECTIONS LLC
|D/B/A SURE GUARD
|HOME INSPECTION SERVICE
|SURE GUARD PROPERTY
|PROPERTY INSPECTIONS LLC
|INSPECTIONS LLC
|ATTN: JEFFREY D CRABTREE
|SURE GUARD PROPERTY
|INSPECTIONS LLC
|1870 THE EXCHANGE, STE
|220
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041584
|THUNDER UNLIMITED
|PATRICIA ASHFORD
|06/24/2025
|JARELL UNLIMITED LLC
|D/B/A THUNDER UNLIMITED
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: PATRICIA ASHFORD
|& CONSTRUCTION RELATED
|JARELL UNLIMITED LLC
|2086 CORSICA WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041586
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/24/2025
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADETON, FL 34203
|OCC041618
|TQ FIRM INC
|JAMAR WILLIS
|06/27/2025
|TQ FIRM INC
|D/B/A TQ FIRM INC
|TIRE DEALER
|ATTN: JAMAR WILLIS
|TQ FIRM INC
|4757 CANTON RD, SUITE 106K
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041619
|TQ FIRM INC
|JAMAR WILLIS
|06/27/2025
|TQ FIRM INC
|D/B/A TQ FIRM INC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: JAMAR WILLIS
|TQ FIRM INC
|4757 CANTON RD, SUITE 106K
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041611
|TRANQUILITY HOSPICE INC
|ERIC MARTIN
|06/27/2025
|TRANQUILITY HOSPICE INC
|D/B/A TRANQUILITY HOSPICE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|INC
|ATTN: ERIC MARTIN
|TRANQUILITY HOSPICE INC
|1400 VETERANS MEMORIAL
|HWY SE, STE 134 #272
|MABLETON, GA 30126
|OCC041612
|TRIGRID INTERNATIONAL
|TRIGRID INTERNATIONAL
|06/27/2025
|INVESTMENTS LLC
|INVESTMENTS LLC
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|TRIGRID INTERNATIONAL
|D/B/A TRIGRID
|INVESTMENTS LLC
|INTERNATIONAL
|INVESTMENTS LLC
|ATTN: DUDLEY PIERRE
|TRIGRID INTERNATIONAL
|INVESTMENTS LLC
|2249 SNUG HBR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041595
|TRUE RESONANCE
|GREGORY STEVENS
|06/25/2025
|PSYCHOLOGICAL SERVICES
|D/B/A TRUE RESONANCE
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|PSYCHOLOGICAL SERVICES
|TRUE RESONANCE
|LLC
|PSYCHOLOGICAL SERVICES
|ATTN: GREGORY STEVENS
|LLC
|TRUE RESONANCE
|PSYCHOLOGICAL SERVICES
|LLC
|707 E GREEN LN
|WOODSTOCK, GA 30189
|OCC041568
|USA INSULATION OF METRO
|RYAN ZONDERVAN
|06/23/2025
|ATLANTA
|D/B/A USA INSULATION OF
|INSULATION CONTRACTOR
|ZONDERVAN HOLDINGS II
|METRO ATLANTA
|LLC
|ATTN: RYAN ZONDERVAN
|ZONDERVAN HOLDINGS II LLC
|609A CORDELL DR
|COLLEGE PARK, GA 30349
|OCC041593
|VELOSIO LLC
|ROBBIE MORRISON
|06/25/2025
|VELOSIO LLC
|D/B/A VELOSIO LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: ROBBIE MORRISON
|PROCESSING
|VELOSIO LLC
|300 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE 650
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041615
|WATERSTAR CAPITAL LLC
|YIGANG YANG
|06/27/2025
|WATERSTAR CAPITAL LLC
|D/B/A WATERSTAR CAPITAL
|INVESTMENT COUNSELOR
|LLC
|ATTN: YIGANG YANG
|WATERSTAR CAPITAL LLC
|400 GALLERIA PKWY, STE
|1500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041624
|YUMMI SUSHI
|SCOTT BOVA
|06/27/2025
|GBC FOOD SERVICES LLC
|D/B/A YUMMI SUSHI
|FOOD SERVICE
|ATTN: SCOTT BOVA
|GBC FOOD SERVICES LLC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
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