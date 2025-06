Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 27, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041588 2ND CHANCE AUTO CORNELIUS HENDERSON 06/25/2025 BROKERS LLC D/B/A 2ND CHANCE AUTO CONSULTANT SERVICE – MARKETING 2ND CHANCE AUTO BROKERS LLC BROKER LLC ATTN: CORNELIUS HENDERSON 2ND CHANCE AUTO BROKER LLC 3823 ROSWELL RD, STE 216C MARIETTA, GA 30062 OCC041580 509 BARBERSHOP LLC NELVA JUSTIN 06/24/2025 509 BARBERSHOP LLC D/B/A 509 BARBERSHOP LLC BARBER SHOP ATTN: NELVA JUSTIN 509 BARBERSHOP LLC 3045 AUSTELL ROAD, STE 104 MARIETTA, GA 30008 OCC041606 AESTHETICS & IMPLANTS DAVID MOTOBAN 06/26/2025 DENTISTRY OF ATLANTA D/B/A AESTHETICS & DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) AESTHETICS & IMPLANTS IMPLANTS DENTISTRY OF DENTISTRY OF ATLANTA ATLANTA ATTN: DAVID MOTOBAN AESTHETICS & IMPLANTS DENTISTRY OF ATLANTA 200 GALLERIA PKWY SE, STE 1830 ATLANTA, GA 30339 OCC041557 AJ EMERALD AE SOOK BAE CHOI 06/23/2025 CORPORATION D/B/A AJ EMERALD CONSULTANT – FINANCIAL AJ EMERALD CORPORATION CORPORATION ATTN: AE SOOK BAE CHOI AJ EMERALD CORPORATION 2514 GRAND MANOR CT MARIETTA, GA 30068 OCC041590 ALL STAR GROOMING LP JESSICA JOHNSON 06/25/2025 ALL STAR GROOMING LP D/B/A ALL STAR GROOMING ANIMAL CLIPPING AND GROOMING LP ATTN: JESSICA MICHELLE JOHNSON ALL STAR GROOMING LP 1975 E LAKE DR MARIETTA, GA 30066 OCC041604 AMERICAN HOTTIE LLC ADAM ANDERSON 06/26/2025 AMERICAN HOTTIE LLC D/B/A AMERICAN HOTTIE LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: ADAM ANDERSON AMERICAN HOTTIE LLC 405 TEAGUE DRIVE KENNESAW, GA 30152 OCC041596 ASSURANCEAMERICA SCOTT PITRONE 06/24/2025 ASSURANCEAMERICA D/B/A ASSURANCEAMERICA INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY MANAGING GENERAL ASSURANCEAMERICA STATE LAW AGENCY LLC MANAGING GENERAL AGENCY LLC 100 GALLERIA PKWY SE, SUITE# 800 ATLANTA, GA 30339 OCC041621 BARBER 4 DAYS CALVIN DAYS 06/27/2025 D/B/A BARBER 4 DAYS BARBER SHOP ATTN: CALVIN DAYS 174 HELMSWOOD CIRCLE SW MARIETTA, GA 30064 OCC041585 BELLA LASHICK INC TOMIKA JACKSON 06/24/2025 BELLA LASHICK INC D/B/A BELLA LASHICK INC COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: TOMIKA JACKSON BELLA LASHICK INC 840 ERNEST BARRETT PKWY, STE 470 KENNESAW, GA 30144 OCC041609 BEYOND LIFE MANNIE LOWERY 06/26/2025 CHIROPRACTIC D/B/A BEYOND LIFE CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) BEYOND LIFE CHIROPRACTIC CHIROPRACTIC AND ATTN: MANNIE LOWERY WELLNESS CENTER BEYOND LIFE CHIROPRACTIC AND WELLNESS CENTER 1836 ROSWELL STREET SE, APT 5401 SMYRNA, GA 30080 OCC041574 BLENDED SMOOTHIE & TYRENA BURROUGHS 06/23/2025 JUICE BAR D/B/A BLENDED SMOOTHIE & RESTAURANT EARTHS GREENS LLC JUICE BAR ATTN: TYRENA BURROUGHS EARTHS GREENS LLC 2685 BOLTON ABBEY SW MARCH, GA 30064 OCC041614 BUSINESS TRADE GROUP BUSINESS TRADE GROUP LLC KEVIN GHEZZID/B/A BUSINESS TRADE GROUPATTN: KEVIN GHEZZI BUSINESS TRADE GROUP LLC 06/27/2025WHOLESALE – SOFT DRINKS 2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220SMYRNA, GA 30080 OCC041600 CARTER OSTEOPRACTIC LLCCARTER OSTEOPRACTIC LLC KATHERINE CARTER D/B/A CARTER OSTEOPRACTIC LLCATTN: KATHERINE CARTER CARTER OSTEOPRACTIC LLC 4316 REVERE CIRMARIETTA, GA 30062 06/26/2025OSTEOPATHY (OCCUPATIONAL TAX) OCC041608 CATERED TOUCH BY CHRISTIAN CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLC CHRISTIAN YOUNGD/B/A CATERED TOUCH BY CHRISTIANATTN: CHRISTIAN YOUNG CATERED TOUCH BY CHRISTIAN LLC480 SPRINGER BENDMARIETTA, GA 30060 06/26/2025CATERING SERVICE OCC041605 CORINA JOY HAIR SALON CORINA GERNATTD/B/A CORINA JOY HAIR SALONATTN: CORINA GERNATT 2981 MOUNTAIN BREEZE ROADMARIETTA, GA 30064 06/26/2025BEAUTY SHOP OCC041591 CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC RICHARD DOWNERD/B/A CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INCATTN: RICHARD DOWNER CRITICAL BUILDING SOLUTIONS INC848 DOGWOOD DR NE MARIETTA, GA 30066 06/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE OCC041556 DESIGNS JUST BEYOND LLC CHRISTEN SHINKLE 06/23/2025 DESIGNS JUST BEYOND LLC D/B/A DESIGNS JUST MERCHANDISE AND SERVICE BROKER BEYOND LLC ATTN: CHRISTEN SHINKLE DESIGNS JUST BEYOND LLC 3160 GABLE OAKS CT MARIETTA, GA 30066 CON001601 E H DOUGLAS ELECTRIC EMANUEL DOUGLAS 06/23/2025 D/B/A E H DOUGLAS ELECTRICAL CONTRACTOR ELECTRIC ATTN: EMANUEL DOUGLAS 3005 ANTLER TRL MARIETTA, GA 30066 OCC041613 ELITE CONTRACTING OF JAKE PALACIOS 06/27/2025 GEORGIA LLC D/B/A ELITE CONTRACTING BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ELITE CONTRACTING OF OF GEORGIA LLC REQUIRED GEORGIA LLC ATTN: JAKE PALACIOS ELITE CONTRACTING OF GEORGIA LLC 5875 MAPLE CREEK DR BUFORD, GA 30518 OCC041566 ELOTE FELIZ LLC ALFREDO TAVARES 06/23/2025 ELOTE FELIZ LLC D/B/A ELOTE FELIZ LLC FOOD SERVICE ATTN: ALFREDO TAVARES ELOTE FELIZ LLC 4371 WINTER CHAPEL ROAD, APT 2917 ATLANTA, GA 30360 OCC041617 ENDEAVOR MANAGED JOSHUA BOCK 06/27/2025 SERVICES INC D/B/A ENDEAVOR MANAGED COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ENDEAVOR MANAGED SERVICES INC SERVICES INC ATTN: BRYAN HANN ENDEAVOR MANAGED SERVICES INC 1190 KENNESTONE CIR, STE 110 MARIETTA, GA 30066 OCC041616 ENJOYABLE TENNIS LLC SHEANA SINCLAIR-ABRAHAM 06/27/2025 ENJOYABLE TENNIS LLC D/B/A ENJOYABLE TENNIS TENNIS INSTRUCTION LLC ATTN: SHEANA SINCLAIR- ABRAHAM ENJOYABLE TENNIS LLC 1802 CABOT CT MARIETTA, GA 30064 OCC041620 FIGUEROA FREIGHT ENRIQUE FIGUEROA 06/27/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A FIGUEROA FREIGHT TRUCKING COMPANY FIGUEROA FREIGHT SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: ENRIQUE FIGUEROA FIGUEROA FREIGHT SOLUTIONS LLC 4035 SUSSEX PL MARIETTA, GA 30066 OCC041610 FORD JOI JOI FORD 06/26/2025 ALTRUISTIC IN HOME AND D/B/A FORD JOI PERSONAL CARE HOME PERSONAL CARE SERVICES ATTN: JOI FORD LLC ALTRUISTIC IN HOME AND PERSONAL CARE SERVICES LLC 2000 AUSTELL RD, SUITE 401- 405 MARIETTA, GA 30008 OCC041607 FRAN ANDERSON FRAN ANDERSON 06/26/2025 D/B/A FRAN ANDERSON BEAUTICIAN 172 WEST STATION DR KENNESAW, GA 30144 OCC041583 I AM HEALTHCARE IBIDUNNI ALABI 06/24/2025 SERVICES LLC D/B/A I AM HEALTHCARE HEALTH AND ALLIED SERVICES I AM HEALTHCARE SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: IBIDUNNI ALABI I AM HEALTHCARE SERVICES LLC 2440 NOELLE LANE POWER SRPINGS, GA 30127 OCC041594 JOYRIDE PEDICABS VINCE WILEY 06/25/2025 JOYRIDE PEDICABS LLC D/B/A JOYRIDE PEDICABS OTHER AMUSEMENT & RECREATION ATTN: VINCE WILEY INDUSTRIES JOYRIDE PEDICABS LLC 74 MLK JR ST EMERSON, GA 30137 OCC041581 LANDSCAPE EAST COBB JASON MULLER 06/24/2025 JPM LANDSCAPE LLC D/B/A LANDSCAPE EAST LANDSCAPING CONTRACTOR COBB ATTN: JASON MULLER JPM LANDSCAPE LLC 2735 CHIMNEY SPRINGS MARIETTA, GA 30062 OCC041563 LATIN CASH FINANCIAL OLMAN MARADIAGA 06/23/2025 SOLUTIONS D/B/A LATIN CASH FINANCIAL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT VALLEJO GROUP LLC SOLUTIONS ATTN: OLMAN A. MARADIAGA VALLEJO GROUP LLC 2412 HORSESHOE BEND, RD MARIETTA, GA 30064 OCC041598 LOYALTY DISTRIBUTORS JUAN ARANGO 06/26/2025 LLC D/B/A LOYALTY WHOLESALE – PAPER PRODUCTS LOYALTY DISTRIBUTORS DISTRIBUTORS LLC LLC ATTN: JUAN ESTEBAN ARANGO LOYALTY DISTRIBUTORS LLC 278 ALLGOOD TRCE ACWORTH, GA 30101 OCC041562 MARIETTA EYE CLINIC PA ANDRE COHEN 06/23/2025 MARIETTA EYE CLINIC PA D/B/A MARIETTA EYE CLINIC OPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) PA ATTN: ANDRE COHEN MARIETTA EYE CLINIC PA PO BOX 878 MARIETTA, GA 30061 OCC041561 MARIETTA EYE OPTICAL INC ANDRE COHEN 06/23/2025 MARIETTA EYE OPTICAL INC D/B/A MARIETTA EYE OPTICAL SUPPLIES RETAIL OPTICAL INC ATTN: ANDRE COHEN MARIETTA EYE OPTICAL INC PO BOX 878 MARIETTA, GA 30061 OCC041592 MATE BEVERAGE CHRISTOPHER 06/25/2025 MATE BEVERAGE INC WOLSTENHOLME MERCHANDISE AND SERVICE BROKER D/B/A MATE BEVERAGE ATTN: CHRISTOPHER WOLSTENHOLME MATE BEVERAGE INC 4461 WOODED OAKS NW KENNESAW, GA 30152 OCC041560 METAL SUPERMARKETS MICHAEL FRANK 06/23/2025 ATLANTA (NORTHWEST) D/B/A METAL SHEET METAL CONTRACTOR METAL MARIETTA CORP. SUPERMARKETS ATLANTA (NORTHWEST) METAL MARIETTA CORP. 1349 OLD 41 HWY, STE 250 MARIETTA, GA 30060 OCC041601 MILLENNIAL MANAGEMENT TIFFANY SMITH 06/26/2025 LLC D/B/A MILLENNIAL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MILLENNIAL MANAGEMENT MANAGEMENT LLC LLC ATTN: TIFFANY SMITH MILLENNIAL MANAGEMENT LLC 2255 CUMBERLAND PKWY, STE 900/ 230 ATLANTA, GA 30339 OCC041597 MINDFUL LIFE SERVICES EDNA ABNEY 06/26/2025 MINDFUL LIFE SERVICES D/B/A MINDFUL LIFE MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST LLC SERVICES (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED ATTN: EDNA ABNEY MINDFUL LIFE SERVICES LLC 1640 POWERS FERRY RD, STE 18-350 MARIETTA, GA 30067 OCC041559 MNK AUTO SALES KARLA HOSEIN 06/23/2025 MNK AUTO SALES D/B/A MNK AUTO SALES AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: KARLA HOSEIN MNK AUTO SALES 5471 LEDFORD DRIVE AUSTELL, GA 30106 OCC041567 POLIDORE’S BEAUTY JALICIA POLIDORE 06/23/2025 PARLOR D/B/A POLIDORE’S BEAUTY BEAUTICIAN POLIDORE ENTERPRISE LLC PARLOR ATTN: JALICIA POLIDORE POLIDORE ENTERPRISE LLC 507 BISHOP ST NW, APT 2612 ATLANTA, GA 30318 OCC041603 PRETTY LOOK BRAIDS LLC NESTER AMEWORWOR 06/26/2025 PRETTY LOOK BRAIDS LLC D/B/A PRETTY LOOK BRAIDS HAIR BRAIDING LLC ATTN: NESTER AMEWORWOR PRETTY LOOK BRAIDS LLC 1720 POWDER SPRINGS ROAD, STE 130 MARIETTA, GA 30064 OCC041602 REAGAN PRIEST INTERIORS REAGAN PRIEST 06/26/2025 LLC D/B/A REAGAN PRIEST INTERIOR DESIGN REAGAN PRIEST INTERIORS INTERIORS LLC LLC ATTN: REAGAN PRIEST REAGAN PRIEST INTERIORS LLC 80 LAKE SOMERSET CRST MARIETTA, GA 30064 OCC041589 RELAY PARTNERS INC JAMES DROEGE 06/25/2025 RELAY PARTNERS INC D/B/A RELAY PARTNERS INC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: ADAM GINSBURG RELAY PARTNERS INC 400 GALLERIA PKWY, STE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC041582 RENEWALL ORTHODONTICS RENEWALL ORTHODONTICS 06/23/2025 KERISA HARRIOTT DMD PC D/B/A RENEWALL DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) ORTHODONTICS KERISA HARRIOTT DMD PC 5125 VININGS ESTATES WAY SE MABLETON, GA 30126 OCC041576 ROB’S KC BBQ LLC ROBERT WESTON 06/24/2025 ROB’S KC BBQ LLC D/B/A ROB’S KC BBQ LLC FOOD SERVICE ATTN: ROBERT WESTON ROB’S KC BBQ LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 220 ATLANTA, GA 30339 OCC041571 ROMABLESS WIRELESS INC JOCABED ARELLANES 06/23/2025 ROMABLESS WIRELESS INC D/B/A ROMABLESS TELEPHONE PAGING SERVICES; BEEPERS WIRELESS INC & CELLUAR TELEPHONES ATTN: JOCABED ARELLANES ROMABLESS WIRELESS INC 2860 SURREY LANE MARIETTA, GA 30060 OCC041564 SALON MLYNN LLC MISTIE DANIELS 06/23/2025 SALON MLYNN LLC D/B/A SALON MLYNN LLC BEAUTY SHOP ATTN: MISTIE DANIELS SALON MLYNN LLC 33 DENTON WAY ACWORTH, GA 30101 OCC041558 SANDRA IMMOOR SANDRA IMMOOR 06/23/2025 D/B/A SANDRA IMMOOR HEALTH AND ALLIED SERVICES 2204 CREST LN SMYRNA, GA 30080 OCC041577 SCHWARTZ POSEL LAINE POSEL 06/23/2025 IMMIGRATION LAW GROUP D/B/A SCHWARTZ POSEL LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) SCHWARTZ POSEL IMMIGRATION LAW GROUP IMMIGRATION LAW GROUP SCHWARTZ POSEL LLC IMMIGRATION LAW GROUP LLC 2100 POWER FERRY RD, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041599 SECOND CHANCE CASE RICHARD MILLER 06/26/2025 MANAGEMENT LLC D/B/A SECOND CHANCE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SECOND CHANCE CASE CASE MANAGEMENT LLC MANAGEMENT LLC ATTN: RICHARD MILLER SECOND CHANCE CASE MANAGEMENT LLC 3100 INTERSTATE NORTH CIRCLE, STE 130 ATLANTA, GA 30339 OCC041622 SKYLINE CONSULTANTS & SAAD AL RAHMAN 06/27/2025 CONSTRUCTION INC D/B/A SKYLINE CONSTRUCTION MANAGEMENT SKYLINE CONSULTANTS & CONSULTANTS & CONSTRUCTION INC CONSTRUCTION INC ATTN: SAAD AL RAHMAN SKYLINE CONSULTANTS & CONSTRUCTION INC 5027 HIGHLAND CLUB DR MARIETTA, GA 30068 OCC041587 SURE GUARD PROPERTY JEFFREY CRABTREE 06/24/2025 INSPECTIONS LLC D/B/A SURE GUARD HOME INSPECTION SERVICE SURE GUARD PROPERTY PROPERTY INSPECTIONS LLC INSPECTIONS LLC ATTN: JEFFREY D CRABTREE SURE GUARD PROPERTY INSPECTIONS LLC 1870 THE EXCHANGE, STE 220 MARIETTA, GA 30067 OCC041584 THUNDER UNLIMITED PATRICIA ASHFORD 06/24/2025 JARELL UNLIMITED LLC D/B/A THUNDER UNLIMITED JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: PATRICIA ASHFORD & CONSTRUCTION RELATED JARELL UNLIMITED LLC 2086 CORSICA WAY MARIETTA, GA 30008 OCC041586 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/24/2025 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADETON, FL 34203 OCC041618 TQ FIRM INC JAMAR WILLIS 06/27/2025 TQ FIRM INC D/B/A TQ FIRM INC TIRE DEALER ATTN: JAMAR WILLIS TQ FIRM INC 4757 CANTON RD, SUITE 106K MARIETTA, GA 30066 OCC041619 TQ FIRM INC JAMAR WILLIS 06/27/2025 TQ FIRM INC D/B/A TQ FIRM INC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: JAMAR WILLIS TQ FIRM INC 4757 CANTON RD, SUITE 106K MARIETTA, GA 30066 OCC041611 TRANQUILITY HOSPICE INC ERIC MARTIN 06/27/2025 TRANQUILITY HOSPICE INC D/B/A TRANQUILITY HOSPICE HEALTH AND ALLIED SERVICES INC ATTN: ERIC MARTIN TRANQUILITY HOSPICE INC 1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE, STE 134 #272 MABLETON, GA 30126 OCC041612 TRIGRID INTERNATIONAL TRIGRID INTERNATIONAL 06/27/2025 INVESTMENTS LLC INVESTMENTS LLC INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE TRIGRID INTERNATIONAL D/B/A TRIGRID INVESTMENTS LLC INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC ATTN: DUDLEY PIERRE TRIGRID INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC 2249 SNUG HBR MARIETTA, GA 30066 OCC041595 TRUE RESONANCE GREGORY STEVENS 06/25/2025 PSYCHOLOGICAL SERVICES D/B/A TRUE RESONANCE PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC PSYCHOLOGICAL SERVICES TRUE RESONANCE LLC PSYCHOLOGICAL SERVICES ATTN: GREGORY STEVENS LLC TRUE RESONANCE PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC 707 E GREEN LN WOODSTOCK, GA 30189 OCC041568 USA INSULATION OF METRO RYAN ZONDERVAN 06/23/2025 ATLANTA D/B/A USA INSULATION OF INSULATION CONTRACTOR ZONDERVAN HOLDINGS II METRO ATLANTA LLC ATTN: RYAN ZONDERVAN ZONDERVAN HOLDINGS II LLC 609A CORDELL DR COLLEGE PARK, GA 30349 OCC041593 VELOSIO LLC ROBBIE MORRISON 06/25/2025 VELOSIO LLC D/B/A VELOSIO LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: ROBBIE MORRISON PROCESSING VELOSIO LLC 300 GALLERIA PKWY SE, SUITE 650 ATLANTA, GA 30339 OCC041615 WATERSTAR CAPITAL LLC YIGANG YANG 06/27/2025 WATERSTAR CAPITAL LLC D/B/A WATERSTAR CAPITAL INVESTMENT COUNSELOR LLC ATTN: YIGANG YANG WATERSTAR CAPITAL LLC 400 GALLERIA PKWY, STE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041624 YUMMI SUSHI SCOTT BOVA 06/27/2025 GBC FOOD SERVICES LLC D/B/A YUMMI SUSHI FOOD SERVICE ATTN: SCOTT BOVA GBC FOOD SERVICES LLC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.