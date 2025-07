Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 18, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041765 AFTERHOURURGENTCAREA CHUKWUKANENE OFIAELI 07/17/2025 TLANTA D/B/A PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) AFTERHOURURGENTCAREAT AFTERHOURURGENTCAREA LANTA TLANTA LLC ATTN: CHUKWUKANENE OFIAELI MD AFTERHOURURGENTCAREAT LANTA LLC 2532 NORTH DECATUR, STE 2419 DECATUR, GA 30033 OCC041756 AMANDA MCCUEN AMANDA MCCUEN 07/16/2025 HONEY BEE BITES LLC D/B/A AMANDA MCCUEN FOOD SERVICE HONEY BEE BITES LLC 1255 ROBERTS BLVD, #122 KENNESAW, GA 30144 OCC041732 ATHLETIC COMPASS LLC JOHN D WILLIAMS 07/15/2025 ATHLETIC COMPASS LLC D/B/A ATHLETIC COMPASS CONSULTANT – EDUCATION LLC ATTN: JOHN D WILLIAMS ATHLETIC COMPASS LLC 296 SANDHURST WAY, UNIT B MARIETTA, GA 30060 OCC041762 ATLANTA CAMERA RENTALS ROGER ALEXANDER 07/17/2025 LLC D/B/A ATLANTA CAMERA RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & ATLANTA CAMERA RENTALS RENTALS LLC ASSESORIES LLC ATTN: ROGER ALEXANDER ATLANTA CAMERA RENTALS LLC 3162 JOHNSON FERRY ROAD, STE 260-306 ROSWELL, GA 30075 OCC041774 BEAUTY WORLD ATL DESIREA BILLUPS 07/18/2025 BEAUTY WORLD ATL LLC D/B/A BEAUTY WORLD ATL BEAUTY SHOP ATTN: DESIREA BILLUPS BEAUTY WORLD ATL LLC 3045 AUSTELL ROAD, STE 103 MARIETTA, GA 30060 OCC041777 BROWN CARRINGTON PLLC CHARLES BROWN 07/18/2025 BROWN CARRINGTON PLLC D/B/A BROWN CARRINGTON LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) PLLC BROWN CARRINGTON PLLC 3330 CUMBERLAND BLVD, 500 ATLANTA, GA 30339 OCC041744 CARIBBEAN GROCERY DIANA CLARKE 07/15/2025 DIATAM INVESTMENTS LLC D/B/A CARIBBEAN GROCERY GROCERY STORE ATTN: DIANA CLARKE DIATAM INVESTMENTS LLC 1527 ENDURANCE HILL DRIVE KENNESAW, GA 30152 OCC041751 CLEAN BEES DOMINGO E PEREZ 07/15/2025 GALLEGOS JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS D/B/A CLEAN BEES & CONSTRUCTION RELATED ATTN: DOMINGO E PEREZ GALLEGOS 2778 WATER VALLEY RD AUSTELL, GA 30106 OCC041770 COFFEEY HEALTHY LLC CHOON OH 07/18/2025 COFFEEY HEALTHY LLC D/B/A COFFEEY HEALTHY RESTAURANT LLC ATTN: CHOON OH COFFEEY HEALTHY LLC 1083 NIGHTFALL CT SUWANEE, GA 30024 OCC041764 COURTNEY DUNCAN COURTNEY DUNCAN 07/17/2025 D/B/A COURTNEY DUNCAN ART STUDIO/CLASSES 1343 VELVET CREEK WAY SW MARIETTA, GA 30008 OCC041733 CSN ROOFING & CARLOS NAVARRETE 07/14/2025 CONSTRUCTION LLC D/B/A CSN ROOFING & HANDY MAN – NO STATE LICENSE CSN ROOFING & CONSTRUCTION LLC CONSTRUCTION LLC ATTN: CARLOS NAVARRETE CSN ROOFING & CONSTRUCTION LLC 1821 MILFORD CREEK CT MARIETTA, GA 30008 OCC041747 DIRECT SIGNAL INC ALEJANDRO RAMIREZ 07/15/2025 DIRECT SIGNAL INC D/B/A DIRECT SIGNAL INC CABLE TELEVISION SERVICES ATTN: ALEJANDRO RAMIREZ DIRECT SIGNAL INC 6758 GRAVES MILL DR SE NORCROSS, GA 30093 OCC041739 DRYHOME LLC RUTH CALDERON 07/14/2025 DRYHOME LLC D/B/A DRYHOME LLC WATER DETECTION SERVICE ATTN: RUTH JEANINE CALDERON DRYHOME LLC 3827 ROSWELL ROAD, STE 129 MARIETTA, GA 30062 OCC041760 DWELLE MOTOR COMPANY DAVID DWELLE 07/17/2025 INC D/B/A DWELLE MOTOR AUTO REPAIR SHOP DWELLE MOTOR COMPANY COMPANY INC INC DWELLE MOTOR COMPANY INC 3319 FOWLER DR MARIETTA, GA 30066 OCC041778 GEARHART LAW GROUP ELIZABETH GEARHART 07/18/2025 GEARHART LAW GROUP D/B/A GEARHART LAW LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) LLC GROUP GEARHART LAW GROUP LLC 2675 PACES FERRY RD, 220B ATLANTA, GA 30339 OCC041781 HIGHMARK HANDYMAN HIGHMARK HANDYMAN 07/18/2025 HIGHMARK HANDYMAN D/B/A HIGHMARK HANDYMAN HANDY MAN – NO STATE LICENSE HIGHMARK HANDYMAN 3080 EDGEWOOD DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC041773 HOLLY QUIGLEY HOLLY QUIGLEY 07/18/2025 D/B/A HOLLY QUIGLEY CERAMIC CLASSES ATTN: HOLLY QUIGLEY 2805 DEEFWOOD TRL MARIETTA, GA 30062 OCC041767 KATHLEEN GOODMAN KATHLEEN GOODMAN 07/18/2025 D/B/A KATHLEEN GOODMAN FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING 3855 SHALLOWFORD RD, STE 515 MARIETTA, GA 30062 OCC041735 KIRA’S CRUMB KIRA CAMPAGNA 07/14/2025 KIRA’S CRUMB LLC D/B/A KIRA’S CRUMB COTTAGE FOOD ATTN: KIRA CAMPAGNA KIRA’S CRUMB LLC 2182 N LANDING WAY MARIETTA, GA 30066 OCC041748 LILAC LANE LLC SUZANNE PETERSON 07/15/2025 LILAC LANE LLC D/B/A LILAC LANE LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: SUZANNE PETERSON LILAC LANE LLC 4827 REGISTRY DRIVE KENNESAW, GA 30152 OCC041752 LORD AND SHELTON COREY SHELTON 07/15/2025 LANDSCAPING D/B/A LORD AND SHELTON LANDSCAPING CONTRACTOR LANDSCAPING ATTN: COREY SHELTON 4391 WINDMOOR DRIVE KENNESAW, GA 30144 OCC041753 MELANIE MARTIN LONG MELANIE MARTIN LONG 07/15/2025 D/B/A MELANIE MARTIN CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LONG 2976 SUTTON GLEN MARIETTA, GA 30062 OCC041743 MINDCRUX INC BISWA RANJAN DASH 07/15/2025 MINDCRUX INC D/B/A MINDCRUX INC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: BISWA RANJAN DASH MINDCRUX INC 4140 TRICKUM RD NE MARIETTA, GA 30066 OCC041749 NINE FLOORING DESIGN MARCOS OLIVEIRA 07/15/2025 INC D/B/A NINE FLOORING CERAMIC TILE AND MARBLE CONTRACTOR NINE FLOORING DESIGN DESIGN INC INC ATTN: MARCOS OLIVEIRA NINE FLOORING DESIGN INC 5638 LAKE ACWORTH DR ACWORTH, GA 30101 OCC041759 PETEY’S POOP & SCOOP ANTHONY S HICKS 07/17/2025 LLC D/B/A PETEY’S POOP & BUSINESS MANAGEMENT OFFICE PETTEY’S POOP & SCOOP SCOOP LLC LLC ATTN: ANTHONY S HICKS PETTEY’S POOP & SCOOP LLC 4620 WHITE LAKE DR ACWORTH, GA 30101 OCC041758 PILLAR HOME HEALTH LLC TIGEST TESHOME 07/17/2025 PILLAR HOME HEALTH LLC D/B/A PILLAR HOME HEALTH HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: TIGEST TESHOME PILLAR HOME HEALTH LLC 1860 SANDY PLAINS RD STE 204, #2129 MARIETTA, GA 30066 OCC041740 QUICK TIP CATRINA BAILEY 07/14/2025 QUICK TIP APP LLC D/B/A QUICK TIP COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED ATTN: CATRINA BAILEY QUICK TIP APP LLC 1000 PARKWOOD CIR, STE 900 ATLANTA, GA 30339 OCC041769 ROSENTHAL CAPITAL PETER ROSENTHAL 07/18/2025 GROUP D/B/A ROSENTHAL CAPITAL BUSINESS MANAGEMENT SERVICE ROSENTHAL & ROSENTHAL GROUP SOUTHEAST INC ATTN: PETER ROSENTHAL ROSENTHAL & ROSENTHAL SOUTHEAST INC 600 GALLERIA PKWY, STE 890 ATLANTA, GA 30339 OCC041745 SCARLETT O’HAIR SALON SAMANTHA MCKAY 07/15/2025 STUDIO SAMANTHA MCKAY D/B/A SCARLETT O’HAIR BEAUTY SHOP LLC SALON ATTN: SAMANTHA MCKAY STUDIO SAMANTHA MCKAY LLC 140 WOODMEADE WAY MARIETTA, GA 30064 OCC041766 SG CREDIT PARTNERS MARC COLE 07/17/2025 SGCP MANAGEMENT CO D/B/A SG CREDIT PARTNERS CONSULTANT – FINANCIAL LLC ATTN: ANDREW HETTINGER SGCP MANAGEMENT CO LLC 900 CIR 75 PKWY, STE 1175 ATLANTA, GA 30339 OCC041746 SHIRTS HAPPEN LLC LAUREN SANFORD 07/15/2025 SHIRTS HAPPEN LLC D/B/A SHIRTS HAPPEN LLC CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ATTN: LAUREN SANFORD SHIRTS HAPPEN LLC 640 BRAIDWOOD DRIVE ACWORTH, GA 30101 OCC041737 SIMPLY FIGURED LLC KENDRA JENKINS 07/14/2025 SIMPLY FIGURED LLC D/B/A SIMPLY FIGURED LLC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ATTN: KENDRA JENKINS (OCCUPATIONAL TAX) SIMPLY FIGURED LLC 2329 GLENPARK CT MARIETTA, GA 30064 OCC041699 SOUTHEASTERN MONA BUCHKO 07/16/2025 ARCHITECTURAL SYSTEMS D/B/A SOUTHEASTERN INSTALLATION OF MACHINERY & SOUTHEASTERN ARCHITECTURAL SYSTEMS INDUSTRIAL EQUIPMENT ARCHITECTURAL SYSTEMS ATTN: MONA BUCHKO INC SOUTHEASTERN ARCHITECTURAL SYSTEMS INC 9325 FORSYTH PARK DR CHARLOTTE, NC 28273 OCC041768 SOWELL CLAYTON WILLIAM WILLIAM SOWELL 07/18/2025 D/B/A SOWELL CLAYTON CERAMIC CLASSES WILLIAM ATTN: WILLIAM CLAYTON SOWELL 2609 SPEAR POINT CT MARIETTA, GA 30062 OCC041771 TEAM SELECT HOME CARE FRED JOHNSON 07/18/2025 NURSEWIN LLC D/B/A TEAM SELECT HOME HEALTH AND ALLIED SERVICES CARE ATTN: JENNIFER FRANKITO NURSEWIN LLC 2999 N 44TH ST, STE 100 PHOENIX, AZ 85018 OCC041742 THE LITTLE GYM OF LISA STEPHON 07/15/2025 KENNESAW D/B/A THE LITTLE GYM OF FITNESS CENTER STASIO & STEPHEN INC KENNESAW ATTN: LISA STEPHON STASIO & STEPHEN INC 3217 WATERHOUSE ST KENNESAW, GA 30152 OCC041755 THE MADDOX HOME SHAYLYNN PONZO 07/16/2025 S & S HOMES COMMUNITY D/B/A THE MADDOX HOME PERSONAL CARE HOME LIVING LLC ATTN: SHAYLYNN PONZO S & S HOMES COMMUNITY LIVING LLC 3798 LARAMIE RD ELLENWOOD, GA 30294 OCC041763 THE STILE CO HANNAH SUTTLE 07/18/2025 SEATED TOGETHER IN D/B/A THE STILE CO RENTAL OF FURNITURE LUXURY EVENTS LLC ATTN: HANNAH SUTTLE SEATED TOGETHER IN LUXURY EVENTS LLC 1126 ARLINGTON AVE ATLANTA, GA 30310 OCC041741 TOMA KARINA SPATARU KARINA SPATARU TOMA 07/14/2025 D/B/A TOMA KARINA ART STUDIO/CLASSES SPATARU ATTN: KARINA SPATARU TOMA 515 E LAKE DR MARIETTA, GA 30062 OCC041772 TRUEKIN BOOTH CO LLC ZURI JOHNSON 07/18/2025 TRUEKIN BOOTH CO LLC D/B/A TRUEKIN BOOTH CO ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL LLC EVENT ORGANIZER ATTN: ZURI JOHNSON TRUEKIN BOOTH CO LLC 2230 CHASEFORD LANE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041750 WANGA GLOBAL SERVICES HANNA KEFETEW 07/16/2025 LLC D/B/A WANGA GLOBAL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT WANGA GLOBAL SERVICES SERVICES LLC LLC ATTN: HANNA KEFETEW WANGA GLOBAL SERVICES LLC 3608 DYER PARK LN MARIETTA, GA 30060 ALC003548 WEST COBB WINE & AMIT KIRITKUMAR PATEL 07/17/2025 SPIRITS D/B/A WEST COBB WINE & PACKAGE STORE RELATED ITEMS KAILASH ENTERPRISE LLC SPIRITS ATTN: AMIT PATEL KAILASH ENTERPRISE LLC 2500 DALLAS HWY, SUITE 400 MARIETTA, GA 30064 OCC041754 WILLIAM ENSIGN WILLIAM ENSIGN 07/16/2025 D/B/A WILLIAM ENSIGN CERAMIC CLASSES 1620 WILDWOOD ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC041782 WILLIAMS & SONS HVAC LLV WILLIAMS & SONS HVAC LLV 07/18/2025 WILLIAMS & SONS HVAC LLV D/B/A WILLIAMS & SONS AIR CONDITIONING & HEATING HVAC LLV CONTRACTOR WILLIAMS & SONS HVAC LLV 3801 SHILOH CHURCH RD KENNESAW, GA 30152 OCC041734 WILSHIRE TRADING LLC ERIC NIEDERHOFFER 07/14/2025 WILSHIRE TRADING LLC D/B/A WILSHIRE TRADING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: ERIC NIEDERHOFFER WILSHIRE TRADING LLC 2290 LAVENDER DR MARIETTA, GA 30066 OCC041757 ZURI CONNECTS LLC ZURI JOHNSON 07/16/2025 ZURI CONNECTS LLC D/B/A ZURI CONNECTS LLC VIDEO AND FILM PRODUCTION ATTN: ZURI JOHNSON ZURI CONNECTS LLC 2230 CHASEFORD LN POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.