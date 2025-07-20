46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 18

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 20, 2025

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 18, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041765AFTERHOURURGENTCAREACHUKWUKANENE OFIAELI07/17/2025
TLANTAD/B/APHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
AFTERHOURURGENTCAREAT
AFTERHOURURGENTCAREALANTA
TLANTA LLCATTN: CHUKWUKANENE
OFIAELI MD
AFTERHOURURGENTCAREAT
LANTA LLC
2532 NORTH DECATUR, STE
2419
DECATUR, GA 30033
OCC041756AMANDA MCCUENAMANDA MCCUEN07/16/2025
HONEY BEE BITES LLCD/B/A AMANDA MCCUENFOOD SERVICE
HONEY BEE BITES LLC
1255 ROBERTS BLVD, #122
KENNESAW, GA 30144
OCC041732ATHLETIC COMPASS LLCJOHN D WILLIAMS07/15/2025
ATHLETIC COMPASS LLCD/B/A ATHLETIC COMPASSCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: JOHN D WILLIAMS
ATHLETIC COMPASS LLC
296 SANDHURST WAY, UNIT B
MARIETTA, GA 30060
OCC041762ATLANTA CAMERA RENTALSROGER ALEXANDER07/17/2025
LLCD/B/A ATLANTA CAMERARENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
ATLANTA CAMERA RENTALSRENTALS LLCASSESORIES
LLCATTN: ROGER ALEXANDER
ATLANTA CAMERA RENTALS
LLC
3162 JOHNSON FERRY ROAD,
STE 260-306
ROSWELL, GA 30075
OCC041774BEAUTY WORLD ATLDESIREA BILLUPS07/18/2025
BEAUTY WORLD ATL LLCD/B/A BEAUTY WORLD ATLBEAUTY SHOP
ATTN: DESIREA BILLUPS
BEAUTY WORLD ATL LLC
3045 AUSTELL ROAD, STE 103
MARIETTA, GA 30060
OCC041777BROWN CARRINGTON PLLCCHARLES BROWN07/18/2025
BROWN CARRINGTON PLLCD/B/A BROWN CARRINGTONLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
PLLC
BROWN CARRINGTON PLLC
3330 CUMBERLAND BLVD, 500
ATLANTA, GA 30339
OCC041744CARIBBEAN GROCERYDIANA CLARKE07/15/2025
DIATAM INVESTMENTS LLCD/B/A CARIBBEAN GROCERYGROCERY STORE
ATTN: DIANA CLARKE
DIATAM INVESTMENTS LLC
1527 ENDURANCE HILL DRIVE
KENNESAW, GA 30152
OCC041751CLEAN BEESDOMINGO E PEREZ07/15/2025
GALLEGOSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
D/B/A CLEAN BEES& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: DOMINGO E PEREZ
GALLEGOS
2778 WATER VALLEY RD
AUSTELL, GA 30106
OCC041770COFFEEY HEALTHY LLCCHOON OH07/18/2025
COFFEEY HEALTHY LLCD/B/A COFFEEY HEALTHYRESTAURANT
LLC
ATTN: CHOON OH
COFFEEY HEALTHY LLC
1083 NIGHTFALL CT
SUWANEE, GA 30024
OCC041764COURTNEY DUNCANCOURTNEY DUNCAN07/17/2025
D/B/A COURTNEY DUNCANART STUDIO/CLASSES
1343 VELVET CREEK WAY SW
MARIETTA, GA 30008
OCC041733CSN ROOFING &CARLOS NAVARRETE07/14/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A CSN ROOFING &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
CSN ROOFING &CONSTRUCTION LLC
CONSTRUCTION LLCATTN: CARLOS NAVARRETE
CSN ROOFING &
CONSTRUCTION LLC
1821 MILFORD CREEK CT
MARIETTA, GA 30008
OCC041747DIRECT SIGNAL INCALEJANDRO RAMIREZ07/15/2025
DIRECT SIGNAL INCD/B/A DIRECT SIGNAL INCCABLE TELEVISION SERVICES
ATTN: ALEJANDRO RAMIREZ
DIRECT SIGNAL INC
6758 GRAVES MILL DR SE
NORCROSS, GA 30093
OCC041739DRYHOME LLCRUTH CALDERON07/14/2025
DRYHOME LLCD/B/A DRYHOME LLCWATER DETECTION SERVICE
ATTN: RUTH JEANINE
CALDERON
DRYHOME LLC
3827 ROSWELL ROAD, STE
129
MARIETTA, GA 30062
OCC041760DWELLE MOTOR COMPANYDAVID DWELLE07/17/2025
INCD/B/A DWELLE MOTORAUTO REPAIR SHOP
DWELLE MOTOR COMPANYCOMPANY INC
INCDWELLE MOTOR COMPANY
INC
3319 FOWLER DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041778GEARHART LAW GROUPELIZABETH GEARHART07/18/2025
GEARHART LAW GROUPD/B/A GEARHART LAWLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
LLCGROUP
GEARHART LAW GROUP LLC
2675 PACES FERRY RD, 220B
ATLANTA, GA 30339
OCC041781HIGHMARK HANDYMANHIGHMARK HANDYMAN07/18/2025
HIGHMARK HANDYMAND/B/A HIGHMARK HANDYMANHANDY MAN – NO STATE LICENSE
HIGHMARK HANDYMAN
3080 EDGEWOOD DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041773HOLLY QUIGLEYHOLLY QUIGLEY07/18/2025
D/B/A HOLLY QUIGLEYCERAMIC CLASSES
ATTN: HOLLY QUIGLEY
2805 DEEFWOOD TRL
MARIETTA, GA 30062
OCC041767KATHLEEN GOODMANKATHLEEN GOODMAN07/18/2025
D/B/A KATHLEEN GOODMANFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
3855 SHALLOWFORD RD, STE
515
MARIETTA, GA 30062
OCC041735KIRA’S CRUMBKIRA CAMPAGNA07/14/2025
KIRA’S CRUMB LLCD/B/A KIRA’S CRUMBCOTTAGE FOOD
ATTN: KIRA CAMPAGNA
KIRA’S CRUMB LLC
2182 N LANDING WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC041748LILAC LANE LLCSUZANNE PETERSON07/15/2025
LILAC LANE LLCD/B/A LILAC LANE LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SUZANNE PETERSON
LILAC LANE LLC
4827 REGISTRY DRIVE
KENNESAW, GA 30152
OCC041752LORD AND SHELTONCOREY SHELTON07/15/2025
LANDSCAPINGD/B/A LORD AND SHELTONLANDSCAPING CONTRACTOR
LANDSCAPING
ATTN: COREY SHELTON
4391 WINDMOOR DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC041753MELANIE MARTIN LONGMELANIE MARTIN LONG07/15/2025
D/B/A MELANIE MARTINCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LONG
2976 SUTTON GLEN
MARIETTA, GA 30062
OCC041743MINDCRUX INCBISWA RANJAN DASH07/15/2025
MINDCRUX INCD/B/A MINDCRUX INCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: BISWA RANJAN DASH
MINDCRUX INC
4140 TRICKUM RD NE
MARIETTA, GA 30066
OCC041749NINE FLOORING DESIGNMARCOS OLIVEIRA07/15/2025
INCD/B/A NINE FLOORINGCERAMIC TILE AND MARBLE CONTRACTOR
NINE FLOORING DESIGNDESIGN INC
INCATTN: MARCOS OLIVEIRA
NINE FLOORING DESIGN INC
5638 LAKE ACWORTH DR
ACWORTH, GA 30101
OCC041759PETEY’S POOP & SCOOPANTHONY S HICKS07/17/2025
LLCD/B/A PETEY’S POOP &BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PETTEY’S POOP & SCOOPSCOOP LLC
LLCATTN: ANTHONY S HICKS
PETTEY’S POOP & SCOOP
LLC
4620 WHITE LAKE DR
ACWORTH, GA 30101
OCC041758PILLAR HOME HEALTH LLCTIGEST TESHOME07/17/2025
PILLAR HOME HEALTH LLCD/B/A PILLAR HOME HEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: TIGEST TESHOME
PILLAR HOME HEALTH LLC
1860 SANDY PLAINS RD STE
204, #2129
MARIETTA, GA 30066
OCC041740QUICK TIPCATRINA BAILEY07/14/2025
QUICK TIP APP LLCD/B/A QUICK TIPCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: CATRINA BAILEY
QUICK TIP APP LLC
1000 PARKWOOD CIR, STE
900
ATLANTA, GA 30339
OCC041769ROSENTHAL CAPITALPETER ROSENTHAL07/18/2025
GROUPD/B/A ROSENTHAL CAPITALBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ROSENTHAL & ROSENTHALGROUP
SOUTHEAST INCATTN: PETER ROSENTHAL
ROSENTHAL & ROSENTHAL
SOUTHEAST INC
600 GALLERIA PKWY, STE 890
ATLANTA, GA 30339
OCC041745SCARLETT O’HAIR SALONSAMANTHA MCKAY07/15/2025
STUDIO SAMANTHA MCKAYD/B/A SCARLETT O’HAIRBEAUTY SHOP
LLCSALON
ATTN: SAMANTHA MCKAY
STUDIO SAMANTHA MCKAY
LLC
140 WOODMEADE WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC041766SG CREDIT PARTNERSMARC COLE07/17/2025
SGCP MANAGEMENT COD/B/A SG CREDIT PARTNERSCONSULTANT – FINANCIAL
LLCATTN: ANDREW HETTINGER
SGCP MANAGEMENT CO LLC
900 CIR 75 PKWY, STE 1175
ATLANTA, GA 30339
OCC041746SHIRTS HAPPEN LLCLAUREN SANFORD07/15/2025
SHIRTS HAPPEN LLCD/B/A SHIRTS HAPPEN LLCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: LAUREN SANFORD
SHIRTS HAPPEN LLC
640 BRAIDWOOD DRIVE
ACWORTH, GA 30101
OCC041737SIMPLY FIGURED LLCKENDRA JENKINS07/14/2025
SIMPLY FIGURED LLCD/B/A SIMPLY FIGURED LLCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: KENDRA JENKINS(OCCUPATIONAL TAX)
SIMPLY FIGURED LLC
2329 GLENPARK CT
MARIETTA, GA 30064
OCC041699SOUTHEASTERNMONA BUCHKO07/16/2025
ARCHITECTURAL SYSTEMSD/B/A SOUTHEASTERNINSTALLATION OF MACHINERY &
SOUTHEASTERNARCHITECTURAL SYSTEMSINDUSTRIAL EQUIPMENT
ARCHITECTURAL SYSTEMSATTN: MONA BUCHKO
INCSOUTHEASTERN
ARCHITECTURAL SYSTEMS
INC
9325 FORSYTH PARK DR
CHARLOTTE, NC 28273
OCC041768SOWELL CLAYTON WILLIAMWILLIAM SOWELL07/18/2025
D/B/A SOWELL CLAYTONCERAMIC CLASSES
WILLIAM
ATTN: WILLIAM CLAYTON
SOWELL
2609 SPEAR POINT CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041771TEAM SELECT HOME CAREFRED JOHNSON07/18/2025
NURSEWIN LLCD/B/A TEAM SELECT HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
CARE
ATTN: JENNIFER FRANKITO
NURSEWIN LLC
2999 N 44TH ST, STE 100
PHOENIX, AZ 85018
OCC041742THE LITTLE GYM OFLISA STEPHON07/15/2025
KENNESAWD/B/A THE LITTLE GYM OFFITNESS CENTER
STASIO & STEPHEN INCKENNESAW
ATTN: LISA STEPHON
STASIO & STEPHEN INC
3217 WATERHOUSE ST
KENNESAW, GA 30152
OCC041755THE MADDOX HOMESHAYLYNN PONZO07/16/2025
S & S HOMES COMMUNITYD/B/A THE MADDOX HOMEPERSONAL CARE HOME
LIVING LLCATTN: SHAYLYNN PONZO
S & S HOMES COMMUNITY
LIVING LLC
3798 LARAMIE RD
ELLENWOOD, GA 30294
OCC041763THE STILE COHANNAH SUTTLE07/18/2025
SEATED TOGETHER IND/B/A THE STILE CORENTAL OF FURNITURE
LUXURY EVENTS LLCATTN: HANNAH SUTTLE
SEATED TOGETHER IN
LUXURY EVENTS LLC
1126 ARLINGTON AVE
ATLANTA, GA 30310
OCC041741TOMA KARINA SPATARUKARINA SPATARU TOMA07/14/2025
D/B/A TOMA KARINAART STUDIO/CLASSES
SPATARU
ATTN: KARINA SPATARU
TOMA
515 E LAKE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041772TRUEKIN BOOTH CO LLCZURI JOHNSON07/18/2025
TRUEKIN BOOTH CO LLCD/B/A TRUEKIN BOOTH COENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
LLCEVENT ORGANIZER
ATTN: ZURI JOHNSON
TRUEKIN BOOTH CO LLC
2230 CHASEFORD LANE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041750WANGA GLOBAL SERVICESHANNA KEFETEW07/16/2025
LLCD/B/A WANGA GLOBALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
WANGA GLOBAL SERVICESSERVICES LLC
LLCATTN: HANNA KEFETEW
WANGA GLOBAL SERVICES
LLC
3608 DYER PARK LN
MARIETTA, GA 30060
ALC003548WEST COBB WINE &AMIT KIRITKUMAR PATEL07/17/2025
SPIRITSD/B/A WEST COBB WINE &PACKAGE STORE RELATED ITEMS
KAILASH ENTERPRISE LLCSPIRITS
ATTN: AMIT PATEL
KAILASH ENTERPRISE LLC
2500 DALLAS HWY, SUITE 400
MARIETTA, GA 30064
OCC041754WILLIAM ENSIGNWILLIAM ENSIGN07/16/2025
D/B/A WILLIAM ENSIGNCERAMIC CLASSES
1620 WILDWOOD ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC041782WILLIAMS & SONS HVAC LLVWILLIAMS & SONS HVAC LLV07/18/2025
WILLIAMS & SONS HVAC LLVD/B/A WILLIAMS & SONSAIR CONDITIONING & HEATING
HVAC LLVCONTRACTOR
WILLIAMS & SONS HVAC LLV
3801 SHILOH CHURCH RD
KENNESAW, GA 30152
OCC041734WILSHIRE TRADING LLCERIC NIEDERHOFFER07/14/2025
WILSHIRE TRADING LLCD/B/A WILSHIRE TRADINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: ERIC NIEDERHOFFER
WILSHIRE TRADING LLC
2290 LAVENDER DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041757ZURI CONNECTS LLCZURI JOHNSON07/16/2025
ZURI CONNECTS LLCD/B/A ZURI CONNECTS LLCVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: ZURI JOHNSON
ZURI CONNECTS LLC
2230 CHASEFORD LN
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 18"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.