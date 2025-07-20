Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 18, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041765
|AFTERHOURURGENTCAREA
|CHUKWUKANENE OFIAELI
|07/17/2025
|TLANTA
|D/B/A
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|AFTERHOURURGENTCAREAT
|AFTERHOURURGENTCAREA
|LANTA
|TLANTA LLC
|ATTN: CHUKWUKANENE
|OFIAELI MD
|AFTERHOURURGENTCAREAT
|LANTA LLC
|2532 NORTH DECATUR, STE
|2419
|DECATUR, GA 30033
|OCC041756
|AMANDA MCCUEN
|AMANDA MCCUEN
|07/16/2025
|HONEY BEE BITES LLC
|D/B/A AMANDA MCCUEN
|FOOD SERVICE
|HONEY BEE BITES LLC
|1255 ROBERTS BLVD, #122
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041732
|ATHLETIC COMPASS LLC
|JOHN D WILLIAMS
|07/15/2025
|ATHLETIC COMPASS LLC
|D/B/A ATHLETIC COMPASS
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: JOHN D WILLIAMS
|ATHLETIC COMPASS LLC
|296 SANDHURST WAY, UNIT B
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041762
|ATLANTA CAMERA RENTALS
|ROGER ALEXANDER
|07/17/2025
|LLC
|D/B/A ATLANTA CAMERA
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|ATLANTA CAMERA RENTALS
|RENTALS LLC
|ASSESORIES
|LLC
|ATTN: ROGER ALEXANDER
|ATLANTA CAMERA RENTALS
|LLC
|3162 JOHNSON FERRY ROAD,
|STE 260-306
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041774
|BEAUTY WORLD ATL
|DESIREA BILLUPS
|07/18/2025
|BEAUTY WORLD ATL LLC
|D/B/A BEAUTY WORLD ATL
|BEAUTY SHOP
|ATTN: DESIREA BILLUPS
|BEAUTY WORLD ATL LLC
|3045 AUSTELL ROAD, STE 103
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041777
|BROWN CARRINGTON PLLC
|CHARLES BROWN
|07/18/2025
|BROWN CARRINGTON PLLC
|D/B/A BROWN CARRINGTON
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|PLLC
|BROWN CARRINGTON PLLC
|3330 CUMBERLAND BLVD, 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041744
|CARIBBEAN GROCERY
|DIANA CLARKE
|07/15/2025
|DIATAM INVESTMENTS LLC
|D/B/A CARIBBEAN GROCERY
|GROCERY STORE
|ATTN: DIANA CLARKE
|DIATAM INVESTMENTS LLC
|1527 ENDURANCE HILL DRIVE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041751
|CLEAN BEES
|DOMINGO E PEREZ
|07/15/2025
|GALLEGOS
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|D/B/A CLEAN BEES
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: DOMINGO E PEREZ
|GALLEGOS
|2778 WATER VALLEY RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC041770
|COFFEEY HEALTHY LLC
|CHOON OH
|07/18/2025
|COFFEEY HEALTHY LLC
|D/B/A COFFEEY HEALTHY
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: CHOON OH
|COFFEEY HEALTHY LLC
|1083 NIGHTFALL CT
|SUWANEE, GA 30024
|OCC041764
|COURTNEY DUNCAN
|COURTNEY DUNCAN
|07/17/2025
|D/B/A COURTNEY DUNCAN
|ART STUDIO/CLASSES
|1343 VELVET CREEK WAY SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041733
|CSN ROOFING &
|CARLOS NAVARRETE
|07/14/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A CSN ROOFING &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CSN ROOFING &
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: CARLOS NAVARRETE
|CSN ROOFING &
|CONSTRUCTION LLC
|1821 MILFORD CREEK CT
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041747
|DIRECT SIGNAL INC
|ALEJANDRO RAMIREZ
|07/15/2025
|DIRECT SIGNAL INC
|D/B/A DIRECT SIGNAL INC
|CABLE TELEVISION SERVICES
|ATTN: ALEJANDRO RAMIREZ
|DIRECT SIGNAL INC
|6758 GRAVES MILL DR SE
|NORCROSS, GA 30093
|OCC041739
|DRYHOME LLC
|RUTH CALDERON
|07/14/2025
|DRYHOME LLC
|D/B/A DRYHOME LLC
|WATER DETECTION SERVICE
|ATTN: RUTH JEANINE
|CALDERON
|DRYHOME LLC
|3827 ROSWELL ROAD, STE
|129
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041760
|DWELLE MOTOR COMPANY
|DAVID DWELLE
|07/17/2025
|INC
|D/B/A DWELLE MOTOR
|AUTO REPAIR SHOP
|DWELLE MOTOR COMPANY
|COMPANY INC
|INC
|DWELLE MOTOR COMPANY
|INC
|3319 FOWLER DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041778
|GEARHART LAW GROUP
|ELIZABETH GEARHART
|07/18/2025
|GEARHART LAW GROUP
|D/B/A GEARHART LAW
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|GROUP
|GEARHART LAW GROUP LLC
|2675 PACES FERRY RD, 220B
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041781
|HIGHMARK HANDYMAN
|HIGHMARK HANDYMAN
|07/18/2025
|HIGHMARK HANDYMAN
|D/B/A HIGHMARK HANDYMAN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|HIGHMARK HANDYMAN
|3080 EDGEWOOD DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041773
|HOLLY QUIGLEY
|HOLLY QUIGLEY
|07/18/2025
|D/B/A HOLLY QUIGLEY
|CERAMIC CLASSES
|ATTN: HOLLY QUIGLEY
|2805 DEEFWOOD TRL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041767
|KATHLEEN GOODMAN
|KATHLEEN GOODMAN
|07/18/2025
|D/B/A KATHLEEN GOODMAN
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|3855 SHALLOWFORD RD, STE
|515
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041735
|KIRA’S CRUMB
|KIRA CAMPAGNA
|07/14/2025
|KIRA’S CRUMB LLC
|D/B/A KIRA’S CRUMB
|COTTAGE FOOD
|ATTN: KIRA CAMPAGNA
|KIRA’S CRUMB LLC
|2182 N LANDING WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041748
|LILAC LANE LLC
|SUZANNE PETERSON
|07/15/2025
|LILAC LANE LLC
|D/B/A LILAC LANE LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SUZANNE PETERSON
|LILAC LANE LLC
|4827 REGISTRY DRIVE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041752
|LORD AND SHELTON
|COREY SHELTON
|07/15/2025
|LANDSCAPING
|D/B/A LORD AND SHELTON
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LANDSCAPING
|ATTN: COREY SHELTON
|4391 WINDMOOR DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041753
|MELANIE MARTIN LONG
|MELANIE MARTIN LONG
|07/15/2025
|D/B/A MELANIE MARTIN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LONG
|2976 SUTTON GLEN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041743
|MINDCRUX INC
|BISWA RANJAN DASH
|07/15/2025
|MINDCRUX INC
|D/B/A MINDCRUX INC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: BISWA RANJAN DASH
|MINDCRUX INC
|4140 TRICKUM RD NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041749
|NINE FLOORING DESIGN
|MARCOS OLIVEIRA
|07/15/2025
|INC
|D/B/A NINE FLOORING
|CERAMIC TILE AND MARBLE CONTRACTOR
|NINE FLOORING DESIGN
|DESIGN INC
|INC
|ATTN: MARCOS OLIVEIRA
|NINE FLOORING DESIGN INC
|5638 LAKE ACWORTH DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041759
|PETEY’S POOP & SCOOP
|ANTHONY S HICKS
|07/17/2025
|LLC
|D/B/A PETEY’S POOP &
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PETTEY’S POOP & SCOOP
|SCOOP LLC
|LLC
|ATTN: ANTHONY S HICKS
|PETTEY’S POOP & SCOOP
|LLC
|4620 WHITE LAKE DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041758
|PILLAR HOME HEALTH LLC
|TIGEST TESHOME
|07/17/2025
|PILLAR HOME HEALTH LLC
|D/B/A PILLAR HOME HEALTH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: TIGEST TESHOME
|PILLAR HOME HEALTH LLC
|1860 SANDY PLAINS RD STE
|204, #2129
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041740
|QUICK TIP
|CATRINA BAILEY
|07/14/2025
|QUICK TIP APP LLC
|D/B/A QUICK TIP
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|ATTN: CATRINA BAILEY
|QUICK TIP APP LLC
|1000 PARKWOOD CIR, STE
|900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041769
|ROSENTHAL CAPITAL
|PETER ROSENTHAL
|07/18/2025
|GROUP
|D/B/A ROSENTHAL CAPITAL
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ROSENTHAL & ROSENTHAL
|GROUP
|SOUTHEAST INC
|ATTN: PETER ROSENTHAL
|ROSENTHAL & ROSENTHAL
|SOUTHEAST INC
|600 GALLERIA PKWY, STE 890
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041745
|SCARLETT O’HAIR SALON
|SAMANTHA MCKAY
|07/15/2025
|STUDIO SAMANTHA MCKAY
|D/B/A SCARLETT O’HAIR
|BEAUTY SHOP
|LLC
|SALON
|ATTN: SAMANTHA MCKAY
|STUDIO SAMANTHA MCKAY
|LLC
|140 WOODMEADE WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041766
|SG CREDIT PARTNERS
|MARC COLE
|07/17/2025
|SGCP MANAGEMENT CO
|D/B/A SG CREDIT PARTNERS
|CONSULTANT – FINANCIAL
|LLC
|ATTN: ANDREW HETTINGER
|SGCP MANAGEMENT CO LLC
|900 CIR 75 PKWY, STE 1175
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041746
|SHIRTS HAPPEN LLC
|LAUREN SANFORD
|07/15/2025
|SHIRTS HAPPEN LLC
|D/B/A SHIRTS HAPPEN LLC
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: LAUREN SANFORD
|SHIRTS HAPPEN LLC
|640 BRAIDWOOD DRIVE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041737
|SIMPLY FIGURED LLC
|KENDRA JENKINS
|07/14/2025
|SIMPLY FIGURED LLC
|D/B/A SIMPLY FIGURED LLC
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: KENDRA JENKINS
|(OCCUPATIONAL TAX)
|SIMPLY FIGURED LLC
|2329 GLENPARK CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041699
|SOUTHEASTERN
|MONA BUCHKO
|07/16/2025
|ARCHITECTURAL SYSTEMS
|D/B/A SOUTHEASTERN
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|SOUTHEASTERN
|ARCHITECTURAL SYSTEMS
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|ARCHITECTURAL SYSTEMS
|ATTN: MONA BUCHKO
|INC
|SOUTHEASTERN
|ARCHITECTURAL SYSTEMS
|INC
|9325 FORSYTH PARK DR
|CHARLOTTE, NC 28273
|OCC041768
|SOWELL CLAYTON WILLIAM
|WILLIAM SOWELL
|07/18/2025
|D/B/A SOWELL CLAYTON
|CERAMIC CLASSES
|WILLIAM
|ATTN: WILLIAM CLAYTON
|SOWELL
|2609 SPEAR POINT CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041771
|TEAM SELECT HOME CARE
|FRED JOHNSON
|07/18/2025
|NURSEWIN LLC
|D/B/A TEAM SELECT HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CARE
|ATTN: JENNIFER FRANKITO
|NURSEWIN LLC
|2999 N 44TH ST, STE 100
|PHOENIX, AZ 85018
|OCC041742
|THE LITTLE GYM OF
|LISA STEPHON
|07/15/2025
|KENNESAW
|D/B/A THE LITTLE GYM OF
|FITNESS CENTER
|STASIO & STEPHEN INC
|KENNESAW
|ATTN: LISA STEPHON
|STASIO & STEPHEN INC
|3217 WATERHOUSE ST
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041755
|THE MADDOX HOME
|SHAYLYNN PONZO
|07/16/2025
|S & S HOMES COMMUNITY
|D/B/A THE MADDOX HOME
|PERSONAL CARE HOME
|LIVING LLC
|ATTN: SHAYLYNN PONZO
|S & S HOMES COMMUNITY
|LIVING LLC
|3798 LARAMIE RD
|ELLENWOOD, GA 30294
|OCC041763
|THE STILE CO
|HANNAH SUTTLE
|07/18/2025
|SEATED TOGETHER IN
|D/B/A THE STILE CO
|RENTAL OF FURNITURE
|LUXURY EVENTS LLC
|ATTN: HANNAH SUTTLE
|SEATED TOGETHER IN
|LUXURY EVENTS LLC
|1126 ARLINGTON AVE
|ATLANTA, GA 30310
|OCC041741
|TOMA KARINA SPATARU
|KARINA SPATARU TOMA
|07/14/2025
|D/B/A TOMA KARINA
|ART STUDIO/CLASSES
|SPATARU
|ATTN: KARINA SPATARU
|TOMA
|515 E LAKE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041772
|TRUEKIN BOOTH CO LLC
|ZURI JOHNSON
|07/18/2025
|TRUEKIN BOOTH CO LLC
|D/B/A TRUEKIN BOOTH CO
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|LLC
|EVENT ORGANIZER
|ATTN: ZURI JOHNSON
|TRUEKIN BOOTH CO LLC
|2230 CHASEFORD LANE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041750
|WANGA GLOBAL SERVICES
|HANNA KEFETEW
|07/16/2025
|LLC
|D/B/A WANGA GLOBAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|WANGA GLOBAL SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: HANNA KEFETEW
|WANGA GLOBAL SERVICES
|LLC
|3608 DYER PARK LN
|MARIETTA, GA 30060
|ALC003548
|WEST COBB WINE &
|AMIT KIRITKUMAR PATEL
|07/17/2025
|SPIRITS
|D/B/A WEST COBB WINE &
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|KAILASH ENTERPRISE LLC
|SPIRITS
|ATTN: AMIT PATEL
|KAILASH ENTERPRISE LLC
|2500 DALLAS HWY, SUITE 400
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041754
|WILLIAM ENSIGN
|WILLIAM ENSIGN
|07/16/2025
|D/B/A WILLIAM ENSIGN
|CERAMIC CLASSES
|1620 WILDWOOD ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041782
|WILLIAMS & SONS HVAC LLV
|WILLIAMS & SONS HVAC LLV
|07/18/2025
|WILLIAMS & SONS HVAC LLV
|D/B/A WILLIAMS & SONS
|AIR CONDITIONING & HEATING
|HVAC LLV
|CONTRACTOR
|WILLIAMS & SONS HVAC LLV
|3801 SHILOH CHURCH RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041734
|WILSHIRE TRADING LLC
|ERIC NIEDERHOFFER
|07/14/2025
|WILSHIRE TRADING LLC
|D/B/A WILSHIRE TRADING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: ERIC NIEDERHOFFER
|WILSHIRE TRADING LLC
|2290 LAVENDER DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041757
|ZURI CONNECTS LLC
|ZURI JOHNSON
|07/16/2025
|ZURI CONNECTS LLC
|D/B/A ZURI CONNECTS LLC
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: ZURI JOHNSON
|ZURI CONNECTS LLC
|2230 CHASEFORD LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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