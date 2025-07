62 new businesses issued licenses by Cobb County last week

Here are the 62 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 11, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040083 1990 VAUGHN RD #200 1990 VAUGHN RD #300 BLDG 07/07/2025 BLDG OWNER OWNER OFFICE SPACE RENTAL SER FAMILIA HOLDINGS LLC D/B/A 1990 VAUGHN RD #200 BLDG OWNER ATTN: SHARON HALL SER FAMILIA HOLDINGS LLC PO BOX 146 ACWORTH, GA 30101 OCC041710 AEI ACCOUNTING & TAX AMY ASSEFAW 07/10/2025 SERVICE INC D/B/A AEI ACCOUNTING & ACCOUNTING, AUDITING, AND AEI ACCOUNTING & TAX TAX SERVICE INC BOOKEEPING – NOT A CPA SERVICE INC ATTN: AMY ASSEFAW AEI ACCOUNTING & TAX SERVICE INC 342 DENALI BUTTE TER CANTON, GA 30114 OCC041694 ALL IN ONE AMUSEMENT GURDIAL SINGH 07/08/2025 LLC D/B/A ALL IN ONE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ALL IN ONE AMUSEMENT AMUSEMENT LLC LLC ATTN: GURDIAL SINGH ALL IN ONE AMUSEMENT LLC 2616 GEORGE BUSBEE PKKWY KENNESAW, GA 30144 OCC041695 ALL INCLUSIVE CARE BY KHRYSTA ALEXANDER 07/08/2025 KHRYSTA D/B/A ALL INCLUSIVE CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES BY KHRYSTA ATTN: KHRYSTA ALEXANDER 2060 PLANTERS MILL LN MARIETTA, GA 30062 OCC041678 AMERICAN DELI TAE HYUN CHANG 07/07/2025 ADPSPRINGS LLC D/B/A AMERICAN DELI RESTAURANT ATTN: TAE HYUN CHANG ADPSPRINGS LLC 1651 POWDER SPRINGS RD, SUITE 8 MARIETTA, GA 30064 ALC003519 ATLANTA MARRIOT CONCORD PAYROLL LLC 07/08/2025 NORTHWEST D/B/A ATLANTA MARRIOT HOTEL OR MOTEL CP ATLANTA – 769 HIGHWAY NORTHWEST 494 LLC ATTN: ROGER FLEMING CP ATLANTA – 769 HIGHWAY 494 LLC 2626 GLENWOOD AVE, SUITE 550 RALEIGH, NC 27608 ALC003520 ATLANTA MARRIOTT CONCORD PAYROLL LLC 07/08/2025 NORTHWEST D/B/A ATLANTA MARRIOTT HOTEL OR MOTEL CP ATLANTA – 769 HIGHWAY NORTHWEST 494 LLC ATTN: ROGER FLEMING CP ATLANTA – 769 HIGHWAY 494 LLC 2626 GLENWOOD AVE, SUITE 550 RALEIGH, NC 27608 OCC041701 BARROS AUTOS SALES LLC MARISTELA G BARROS 07/08/2025 BARROS AUTOS SALES LLC D/B/A BARROS AUTOS SALES AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: MARISTELA G BARROS BARROS AUTOS SALES LLC 7207 WHITESVILLE RD COLUMBUS, GA 31904 OCC041711 BOB PETERSEN POTTERY ROBERT PETERSEN 07/09/2025 D/B/A BOB PETERSEN CERAMIC CLASSES POTTERY ATTN: ROBERT PETERSEN 3241 TETON DRIVE ATLANTA, GA 30339 OCC041707 BR TOWING SERVICE INC PAULO FORTUNADO FILHO 07/09/2025 BR TOWING D/B/A BR TOWING SERVICE WRECKER SERVICE INC ATTN: PAULO FORTUNADO FILHO BR TOWING 2675 CANDLER DR MARIETTA, GA 30064 OCC041681 CAREVITY SHEWANDA WATKINS 07/07/2025 CAREVITY LLC D/B/A CAREVITY HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: SHEWANDA WATKINS CAREVITY LLC 3330 CUMBERLAND BLVD, STE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC041709 CAREY MITCHELL COLEEN COLEEN CAREY MITCHELL 07/10/2025 D/B/A CAREY MITCHELL ART STUDIO/CLASSES COLEEN ATTN: COLEEN CAREY MITCHELL 1946 WENLOK TRL NE MARIETTA, GA 30066 OCC041736 CARR FOR GEORGIA INC NEIL BITTING 07/11/2025 CARR FOR GEORGIA INC D/B/A CARR FOR GEORGIA POLITICAL CAMPAIGN ORGANIZATION INC ATTN: NEIL BITTING CARR FOR GEORGIA INC PO BOX 724842 ATLANTA, GA 31139 OCC041674 CIRCLE CARE SERVICES LEAH GROSS 07/07/2025 CIRCLE CARE SERVICES GA D/B/A CIRCLE CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC SERVICES ATTN: ARON RUBNITZ CIRCLE CARE SERVICES GA LLC 338 WHITESVILLE RD, BLDG 6 JACKSON, NJ 08527 OCC041698 COSMIC CAT HAIR SALON ZOE HODGE 07/08/2025 D/B/A COSMIC CAT HAIR BEAUTICIAN SALON ATTN: ZOE HODGE 2615 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041728 CROSSROAD REGINALD ROOKS 07/11/2025 ENTERTAINMENT LLC D/B/A CROSSROAD ENTERTAINMENT SERVICE CROSSROAD ENTERTAINMENT LLC ENTERTAINMENT LLC ATTN: REGINALD ROOKS CROSSROAD ENTERTAINMENT LLC 160 TIMBER CREEK TER SMYRNA, GA 30082 OCC041691 DLDM ENTERPRISE LLC DANIQUE DAWES 07/08/2025 DLDM ENTERPRISE LLC D/B/A DLDM ENTERPRISE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: DANIQUE DAWES DLDM ENTERPRISE LLC 1617 BRADMERE LN LITHIA SPRINGS, GA 30122 OCC041673 DREAM HOME INNOVATION ROBYN GOLDSTEIN 07/07/2025 BY RG D/B/A DREAM HOME CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT INNOVATION BY RG ATTN: ROBYN GOLDSTEIN 5192 WILLOW PT MARIETTA, GA 30068 OCC041731 DUE 60 TOWING SERVICE ALONZO UNDERDUE 07/11/2025 LLC D/B/A DUE 60 TOWING WRECKER SERVICE DUE 60 TOWING SERVICE SERVICE LLC LLC ATTN: ALONZO UNDERDUE DUE 60 TOWING SERVICE LLC 1575 RIDENOUR PARKWAY, APT 2311 KENNESAW, GA 30152 CON001606 FAIRWAY RENOVATIONS PRESTON TYLER PIKE 07/10/2025 LLC D/B/A FAIRWAY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE FAIRWAY RENOVATIONS RENOVATIONS LLC REQUIRED LLC ATTN: PRESTON TYLER PIKE FAIRWAY RENOVATIONS LLC 330 PINE VALLEY DR SE MARIETTA, GA 30067 OCC041724 GE VERNOVA DAMIAN PAGONES 07/11/2025 INTERNATIONAL LLC D/B/A GE VERNOVA BUSINESS MANAGEMENT OFFICE GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC INTERNATIONAL LLC ATTN: DAMIAN PAGONES GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC PO BOX 30052 TAMPA, FL 33630 OCC041725 GE VERNOVA DAMIAN PAGONES 07/11/2025 INTERNATIONAL LLC D/B/A GE VERNOVA BUSINESS MANAGEMENT OFFICE GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC INTERNATIONAL LLC ATTN: DAMIAN PAGONES GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC PO BOX 30052 TAMPA, FL 33630 OCC041726 GE VERNOVA DAMIAN PAGONES 07/11/2025 INTERNATIONAL LLC D/B/A GE VERNOVA BUSINESS MANAGEMENT OFFICE GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC INTERNATIONAL LLC ATTN: DAMIAN PAGONES GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC PO BOX 30052 TAMPA, FL 33630 OCC041688 KALE ME CRAZY SOLOMON ADESANYA 07/07/2025 CUMBERLAND D/B/A KALE ME CRAZY RESTAURANT SOLOMON RESTAURANTS II CUMBERLAND LLC ATTN: SOLOMON ADESANYA SOLOMON RESTAURANTS II LLC 3205 CUMBERLAND BLVD, STE 101 ATLANTA, GA 30339 OCC041676 KENNESAW ERICA REDMOND 07/07/2025 FINGERPRINTING & NOTARY D/B/A KENNESAW BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SERVICES LLC FINGERPRINTING & NOTARY KENNESAW SERVICES LLC FINGERPRINTING & NOTARY ATTN: ERICA REDMOND SERVICES LLC KENNESAW FINGERPRINTING & NOTARY SERVICES LLC 578 BERKELEY LN KENNESAW, GA 30144 OCC041700 LIGHT UP SMOKE AND VAPE BILAL MUNAWAR 07/10/2025 S&B 213 LLC D/B/A LIGHT UP SMOKE AND TOBACCO & CIGAR STORE VAPE ATTN: BILAL MUNAWAR S&B 213 LLC 1690 POWDER SPRINGS ROAD, STE 213 MARIETTA, GA 30064 OCC041723 LIORA HEALTH RACHEL LINDELL 07/11/2025 LIORA HEALTH LLC D/B/A LIORA HEALTH DIET CENTER ATTN: RACHEL LINDELL LIORA HEALTH LLC 2111 HAWTHORNE PT MARIETTA, GA 30062 OCC041706 MAGNOLIA TRUST TODD MCMULLEN 07/11/2025 COMPANY D/B/A MAGNOLIA TRUST CONSULTANT – FINANCIAL MAGNOLIA TRUST COMPANY COMPANY LLC ATTN: TODD MCMULLEN MAGNOLIA TRUST COMPANY LLC 832 GEORGIA AVE, STE 401 CHATANOOGA, TN 37402 OCC041713 MANHATTAN SOO NAM 07/09/2025 WS CUMBERLAND LLC D/B/A MANHATTAN CLOTHING – MEN & BOYS ATTN: SOO NAM WS CUMBERLAND LLC 3230 PEACHTREE CORNERS CIRCLE, STE K NORCROSS, GA 30092 OCC041722 MARSH & MCLENNAN LIZA BERTLEY 07/09/2025 AGENCY D/B/A MARSH & MCLENNAN INSURANCE BROKER MARSH & MCLENNAN AGENCY AGENCY LLC MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC 1166 AVE OF THE AMERICAS, 36TH FLOOR NEW YORK, NY 10036 ALC003535 PAINTING WITH A TWIST KIMBERLEY S CLARK 07/10/2025 PAINT ME PEACHY INC D/B/A PAINTING WITH A ART STUDIO/CLASSES TWIST ATTN: KIMBERLEY CLARK PAINT ME PEACHY INC 1290 TYNECASTLE WAY SANDY SPRINGS, GA 30350 OCC041703 PRO LAYERS USA INC HECTOR ARCE 07/09/2025 PRO LAYERS USA INC D/B/A PRO LAYERS USA INC AUTO BODY SHOP ATTN: HECTOR ARCE PRO LAYERS USA INC 1400 MIMOSA DR SW MARIETTA, GA 30008 OCC041686 R. PARKER RONNA PARKER 07/07/2025 D/B/A R. PARKER WRITER ATTN: RONNA PARKER 3534 HOPKINS WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041730 SADLER DAVID DAVID SADLER 07/11/2025 2ND CHANCE TOYS LLC D/B/A SADLER DAVID WAREHOUSE ATTN: DAVID SADLER 2ND CHANCE TOYS LLC 3372 CANTON RD, SUITE 124 MARIETTA, GA 30066 OCC041727 SANSORIA ATL LLC ANDREW EMPEL 07/11/2025 SANSORIA ATL LLC D/B/A SANSORIA ATL LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: ANDREW EMPEL SANSORIA ATL LLC 137 JOHNSON FERRY RD, STE 2240 MARIETTA, GA 30068 OCC041697 SENIORITY MACAELA WOREDE 07/08/2025 TRANSPORTATION LLC D/B/A SENIORITY HEALTH AND ALLIED SERVICES SENIORITY TRANSPORTATION LLC TRANSPORTATION LLC ATTN: MACAELA WOREDE SENIORITY TRANSPORTATION LLC 3660 OUTLOOK CT MARIETTA, GA 30066 OCC041684 SOTO’S NAIL AND BEAUTY LIZBETH ROJO SOTO 07/07/2025 SALON D/B/A SOTO’S NAIL AND BEAUTY SHOP SOTO’S NAIL AND BEAUTY BEAUTY SALON SALON LLC ATTN: LIZBETH ROJO SOTO SOTO’S NAIL AND BEAUTY SALON LLC 636 WINDY HILL RD SMYRNA, GA 30080 ALC003526 SPRINGHILL SUITES CONCORD PAYROLL LLC 07/08/2025 ATLANTA NORTHWEST D/B/A SPRINGHILL SUITES HOTEL OR MOTEL CP ATLANTA – 230 ATLANTA NORTHWEST INTERSTATE N LLC ATTN: ROGER FLEMING CP ATLANTA – 230 INTERSTATE N LLC 2626 GLENWOOD AVE, SUITE 550 RALEIGH, NC 27608 OCC041682 SUPERIOR MORTGAGE MANKELL HAYES 07/07/2025 MORTGAGE LENDING D/B/A SUPERIOR MORTGAGE MORTGAGE BROKERS SUPERIOR MORTGAGE MORTGAGE LENDING LENDING LLC ATTN: MANKELL HAYES SUPERIOR MORTGAGE LENDING LLC 400 GALLERIA PKWY SE, SUITE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041712 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041714 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041715 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041716 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041717 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041718 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041719 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041720 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 07/09/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041693 SUZY’S BITTY BOUQUETS SUSAN SILVERS 07/08/2025 D/B/A SUZY’S BITTY FLORIST BOUQUETS ATTN: SUSAN G SILVERS 2608 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064 CON001605 THE DRIP DOCTOR BRADLEY WHITE 07/08/2025 THE DRIP DOCTOR LLC D/B/A THE DRIP DOCTOR PLUMBING CONTRACTOR ATTN: BRADLEY WHITE THE DRIP DOCTOR LLC 4355 SHALLOWFORD INDUSTRIAL PKWY, STE F MARIETTA, GA 30066 OCC041708 THE PRODUCE VENTURE ETHAN BROWN 07/10/2025 GROUP D/B/A THE PRODUCE PRODUCE FROM TRUCK THE PRODUCE VENTURE VENTURE GROUP GROUP LLC ATTN: ETHAN T BROWN THE PRODUCE VENTURE GROUP LLC 4524 HAMPTON WOODS DR NE MARIETTA, GA 30068 OCC041705 TIDES PURE HONEY LLC GENE MOCK 07/09/2025 TIDES PURE HONEY LLC D/B/A TIDES PURE HONEY FOOD SERVICE LLC ATTN: GENE MOCK TIDES PURE HONEY LLC 144 KENDRICK FARM LN MARIETTA, GA 30066 OCC041696 TOMA DIANA DIANA TOMA 07/08/2025 D/B/A TOMA DIANA ART STUDIO/CLASSES ATTN: DIANA TOMA 2729 MEADOW DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041685 TORATORA CASINO MARC ANDERSON LAWSON 07/07/2025 TORATORA D/B/A TORATORA CASINO ENTERTAINMENT SERVICE ENTERTAINMENT INC ATTN: MARC ANDERSON LAWSON TORATORA ENTERTAINMENT INC 400 GALLERIA PKWY, STE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041729 U.S. JUDGEMENT JAMES LAPCEVIC 07/11/2025 RECOVERY D/B/A U.S. JUDGEMENT COLLECTION AGENCY RECOVERY ATTN: JAMES LAPCEVIC 2090 BAKER RD, SUITE 304- 143 KENNESAW, GA 30144 OCC041692 UPHOLSTERY LAB LLC FRANCISCO PEREZ 07/08/2025 UPHOLSTERY LAB LLC D/B/A UPHOLSTERY LAB LLC UPHOLSTERY SHOP ATTN: FRANCISCO PEREZ UPHOLSTERY LAB LLC 771 SHALLOWFORD ROAD, STE 221 MARIETTA, GA 30066 OCC041702 VETERAN’S MOBILE WASH TODD SABAT 07/09/2025 LLC D/B/A VETERAN’S MOBILE AUTO WASHING – DETAILING VETERAN’S MOBILE WASH WASH LLC LLC ATTN: TODD SABAT VETERAN’S MOBILE WASH LLC 3612 HOLLYHOCK WAY KENNESAW, GA 30152 OCC041689 VHC BASEBALL LLC HENRY QUILES 07/08/2025 VHC BASEBALL LLC D/B/A VHC BASEBALL LLC PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: HENRY QUILES VHC BASEBALL LLC 66 BARBER RD MARIETTA, GA 30080 OCC041680 WADE GREEN AUTO LLC IVETTE FIGUERAS 07/07/2025 WADE GREEN AUTO LLC D/B/A WADE GREEN AUTO AUTO REPAIR SHOP LLC ATTN: IVETTE FIGUERAS WADE GREEN AUTO LLC 4295 WADE GREEN ROAD KENNESAW, GA 30144 OCC041675 WE COMMUTE KELVIN EMIOMA 07/07/2025 PRIME EXOTICS LLC D/B/A WE COMMUTE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: KELVIN EMIOMA PRIME EXOTICS LLC 1162 TURNWELL PL KENNESAW, GA 30152 OCC041704 WILDFLOWER HAIR STUDIO BRANDIE ENGLE 07/09/2025 D/B/A WILDFLOWER HAIR BEAUTY SHOP STUDIO ATTN: BRANDI ENGLE 3625 DALLAS HWY, STE 835 SALON 105-106 MARIETTA, GA 30064 OCC041690 WILLIE WILLIE ALVIN JAMES JR 07/08/2025 INTEGRITY CLEANING D/B/A WILLIE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVICES ATTN: WILLIE ALVIN JAMES JR & CONSTRUCTION RELATED INTEGRITY CLEANING SERVICES PO BOX 635 DOUGLASVILLE, GA 30122 OCC041721 YUMMI SUSHI SCOTT BOVA 07/09/2025 GBC FOOD SERVICES LLC D/B/A YUMMI SUSHI DELICATESSEN ATTN: TAX DEPT GBC FOOD SERVICES LLC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.