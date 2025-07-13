62 new businesses issued licenses by Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 13, 2025

Here are the 62 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 11, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0400831990 VAUGHN RD #2001990 VAUGHN RD #300 BLDG07/07/2025
BLDG OWNEROWNEROFFICE SPACE RENTAL
SER FAMILIA HOLDINGS LLCD/B/A 1990 VAUGHN RD #200
BLDG OWNER
ATTN: SHARON HALL
SER FAMILIA HOLDINGS LLC
PO BOX 146
ACWORTH, GA 30101
OCC041710AEI ACCOUNTING & TAXAMY ASSEFAW07/10/2025
SERVICE INCD/B/A AEI ACCOUNTING &ACCOUNTING, AUDITING, AND
AEI ACCOUNTING & TAXTAX SERVICE INCBOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICE INCATTN: AMY ASSEFAW
AEI ACCOUNTING & TAX
SERVICE INC
342 DENALI BUTTE TER
CANTON, GA 30114
OCC041694ALL IN ONE AMUSEMENTGURDIAL SINGH07/08/2025
LLCD/B/A ALL IN ONEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ALL IN ONE AMUSEMENTAMUSEMENT LLC
LLCATTN: GURDIAL SINGH
ALL IN ONE AMUSEMENT LLC
2616 GEORGE BUSBEE
PKKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC041695ALL INCLUSIVE CARE BYKHRYSTA ALEXANDER07/08/2025
KHRYSTAD/B/A ALL INCLUSIVE CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
BY KHRYSTA
ATTN: KHRYSTA ALEXANDER
2060 PLANTERS MILL LN
MARIETTA, GA 30062
OCC041678AMERICAN DELITAE HYUN CHANG07/07/2025
ADPSPRINGS LLCD/B/A AMERICAN DELIRESTAURANT
ATTN: TAE HYUN CHANG
ADPSPRINGS LLC
1651 POWDER SPRINGS RD,
SUITE 8
MARIETTA, GA 30064
ALC003519ATLANTA MARRIOTCONCORD PAYROLL LLC07/08/2025
NORTHWESTD/B/A ATLANTA MARRIOTHOTEL OR MOTEL
CP ATLANTA – 769 HIGHWAYNORTHWEST
494 LLCATTN: ROGER FLEMING
CP ATLANTA – 769 HIGHWAY
494 LLC
2626 GLENWOOD AVE, SUITE
550
RALEIGH, NC 27608
ALC003520ATLANTA MARRIOTTCONCORD PAYROLL LLC07/08/2025
NORTHWESTD/B/A ATLANTA MARRIOTTHOTEL OR MOTEL
CP ATLANTA – 769 HIGHWAYNORTHWEST
494 LLCATTN: ROGER FLEMING
CP ATLANTA – 769 HIGHWAY
494 LLC
2626 GLENWOOD AVE, SUITE
550
RALEIGH, NC 27608
OCC041701BARROS AUTOS SALES LLCMARISTELA G BARROS07/08/2025
BARROS AUTOS SALES LLCD/B/A BARROS AUTOS SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: MARISTELA G BARROS
BARROS AUTOS SALES LLC
7207 WHITESVILLE RD
COLUMBUS, GA 31904
OCC041711BOB PETERSEN POTTERYROBERT PETERSEN07/09/2025
D/B/A BOB PETERSENCERAMIC CLASSES
POTTERY
ATTN: ROBERT PETERSEN
3241 TETON DRIVE
ATLANTA, GA 30339
OCC041707BR TOWING SERVICE INCPAULO FORTUNADO FILHO07/09/2025
BR TOWINGD/B/A BR TOWING SERVICEWRECKER SERVICE
INC
ATTN: PAULO FORTUNADO
FILHO
BR TOWING
2675 CANDLER DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041681CAREVITYSHEWANDA WATKINS07/07/2025
CAREVITY LLCD/B/A CAREVITYHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: SHEWANDA WATKINS
CAREVITY LLC
3330 CUMBERLAND BLVD,
STE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC041709CAREY MITCHELL COLEENCOLEEN CAREY MITCHELL07/10/2025
D/B/A CAREY MITCHELLART STUDIO/CLASSES
COLEEN
ATTN: COLEEN CAREY
MITCHELL
1946 WENLOK TRL NE
MARIETTA, GA 30066
OCC041736CARR FOR GEORGIA INCNEIL BITTING07/11/2025
CARR FOR GEORGIA INCD/B/A CARR FOR GEORGIAPOLITICAL CAMPAIGN ORGANIZATION
INC
ATTN: NEIL BITTING
CARR FOR GEORGIA INC
PO BOX 724842
ATLANTA, GA 31139
OCC041674CIRCLE CARE SERVICESLEAH GROSS07/07/2025
CIRCLE CARE SERVICES GAD/B/A CIRCLE CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLCSERVICES
ATTN: ARON RUBNITZ
CIRCLE CARE SERVICES GA
LLC
338 WHITESVILLE RD, BLDG 6
JACKSON, NJ 08527
OCC041698COSMIC CAT HAIR SALONZOE HODGE07/08/2025
D/B/A COSMIC CAT HAIRBEAUTICIAN
SALON
ATTN: ZOE HODGE
2615 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041728CROSSROADREGINALD ROOKS07/11/2025
ENTERTAINMENT LLCD/B/A CROSSROADENTERTAINMENT SERVICE
CROSSROADENTERTAINMENT LLC
ENTERTAINMENT LLCATTN: REGINALD ROOKS
CROSSROAD
ENTERTAINMENT LLC
160 TIMBER CREEK TER
SMYRNA, GA 30082
OCC041691DLDM ENTERPRISE LLCDANIQUE DAWES07/08/2025
DLDM ENTERPRISE LLCD/B/A DLDM ENTERPRISECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: DANIQUE DAWES
DLDM ENTERPRISE LLC
1617 BRADMERE LN
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC041673DREAM HOME INNOVATIONROBYN GOLDSTEIN07/07/2025
BY RGD/B/A DREAM HOMECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
INNOVATION BY RG
ATTN: ROBYN GOLDSTEIN
5192 WILLOW PT
MARIETTA, GA 30068
OCC041731DUE 60 TOWING SERVICEALONZO UNDERDUE07/11/2025
LLCD/B/A DUE 60 TOWINGWRECKER SERVICE
DUE 60 TOWING SERVICESERVICE LLC
LLCATTN: ALONZO UNDERDUE
DUE 60 TOWING SERVICE LLC
1575 RIDENOUR PARKWAY,
APT 2311
KENNESAW, GA 30152
CON001606FAIRWAY RENOVATIONSPRESTON TYLER PIKE07/10/2025
LLCD/B/A FAIRWAYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
FAIRWAY RENOVATIONSRENOVATIONS LLCREQUIRED
LLCATTN: PRESTON TYLER PIKE
FAIRWAY RENOVATIONS LLC
330 PINE VALLEY DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041724GE VERNOVADAMIAN PAGONES07/11/2025
INTERNATIONAL LLCD/B/A GE VERNOVABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GE VERNOVAINTERNATIONAL LLC
INTERNATIONAL LLCATTN: DAMIAN PAGONES
GE VERNOVA
INTERNATIONAL LLC
PO BOX 30052
TAMPA, FL 33630
OCC041725GE VERNOVADAMIAN PAGONES07/11/2025
INTERNATIONAL LLCD/B/A GE VERNOVABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GE VERNOVAINTERNATIONAL LLC
INTERNATIONAL LLCATTN: DAMIAN PAGONES
GE VERNOVA
INTERNATIONAL LLC
PO BOX 30052
TAMPA, FL 33630
OCC041726GE VERNOVADAMIAN PAGONES07/11/2025
INTERNATIONAL LLCD/B/A GE VERNOVABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GE VERNOVAINTERNATIONAL LLC
INTERNATIONAL LLCATTN: DAMIAN PAGONES
GE VERNOVA
INTERNATIONAL LLC
PO BOX 30052
TAMPA, FL 33630
OCC041688KALE ME CRAZYSOLOMON ADESANYA07/07/2025
CUMBERLANDD/B/A KALE ME CRAZYRESTAURANT
SOLOMON RESTAURANTS IICUMBERLAND
LLCATTN: SOLOMON ADESANYA
SOLOMON RESTAURANTS II
LLC
3205 CUMBERLAND BLVD,
STE 101
ATLANTA, GA 30339
OCC041676KENNESAWERICA REDMOND07/07/2025
FINGERPRINTING & NOTARYD/B/A KENNESAWBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SERVICES LLCFINGERPRINTING & NOTARY
KENNESAWSERVICES LLC
FINGERPRINTING & NOTARYATTN: ERICA REDMOND
SERVICES LLCKENNESAW FINGERPRINTING
& NOTARY SERVICES LLC
578 BERKELEY LN
KENNESAW, GA 30144
OCC041700LIGHT UP SMOKE AND VAPEBILAL MUNAWAR07/10/2025
S&B 213 LLCD/B/A LIGHT UP SMOKE ANDTOBACCO & CIGAR STORE
VAPE
ATTN: BILAL MUNAWAR
S&B 213 LLC
1690 POWDER SPRINGS
ROAD, STE 213
MARIETTA, GA 30064
OCC041723LIORA HEALTHRACHEL LINDELL07/11/2025
LIORA HEALTH LLCD/B/A LIORA HEALTHDIET CENTER
ATTN: RACHEL LINDELL
LIORA HEALTH LLC
2111 HAWTHORNE PT
MARIETTA, GA 30062
OCC041706MAGNOLIA TRUSTTODD MCMULLEN07/11/2025
COMPANYD/B/A MAGNOLIA TRUSTCONSULTANT – FINANCIAL
MAGNOLIA TRUSTCOMPANY
COMPANY LLCATTN: TODD MCMULLEN
MAGNOLIA TRUST COMPANY
LLC
832 GEORGIA AVE, STE 401
CHATANOOGA, TN 37402
OCC041713MANHATTANSOO NAM07/09/2025
WS CUMBERLAND LLCD/B/A MANHATTANCLOTHING – MEN & BOYS
ATTN: SOO NAM
WS CUMBERLAND LLC
3230 PEACHTREE CORNERS
CIRCLE, STE K
NORCROSS, GA 30092
OCC041722MARSH & MCLENNANLIZA BERTLEY07/09/2025
AGENCYD/B/A MARSH & MCLENNANINSURANCE BROKER
MARSH & MCLENNANAGENCY
AGENCY LLCMARSH & MCLENNAN
AGENCY LLC
1166 AVE OF THE AMERICAS,
36TH FLOOR
NEW YORK, NY 10036
ALC003535PAINTING WITH A TWISTKIMBERLEY S CLARK07/10/2025
PAINT ME PEACHY INCD/B/A PAINTING WITH AART STUDIO/CLASSES
TWIST
ATTN: KIMBERLEY CLARK
PAINT ME PEACHY INC
1290 TYNECASTLE WAY
SANDY SPRINGS, GA 30350
OCC041703PRO LAYERS USA INCHECTOR ARCE07/09/2025
PRO LAYERS USA INCD/B/A PRO LAYERS USA INCAUTO BODY SHOP
ATTN: HECTOR ARCE
PRO LAYERS USA INC
1400 MIMOSA DR SW
MARIETTA, GA 30008
OCC041686R. PARKERRONNA PARKER07/07/2025
D/B/A R. PARKERWRITER
ATTN: RONNA PARKER
3534 HOPKINS WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041730SADLER DAVIDDAVID SADLER07/11/2025
2ND CHANCE TOYS LLCD/B/A SADLER DAVIDWAREHOUSE
ATTN: DAVID SADLER
2ND CHANCE TOYS LLC
3372 CANTON RD, SUITE 124
MARIETTA, GA 30066
OCC041727SANSORIA ATL LLCANDREW EMPEL07/11/2025
SANSORIA ATL LLCD/B/A SANSORIA ATL LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ANDREW EMPEL
SANSORIA ATL LLC
137 JOHNSON FERRY RD, STE
2240
MARIETTA, GA 30068
OCC041697SENIORITYMACAELA WOREDE07/08/2025
TRANSPORTATION LLCD/B/A SENIORITYHEALTH AND ALLIED SERVICES
SENIORITYTRANSPORTATION LLC
TRANSPORTATION LLCATTN: MACAELA WOREDE
SENIORITY
TRANSPORTATION LLC
3660 OUTLOOK CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041684SOTO’S NAIL AND BEAUTYLIZBETH ROJO SOTO07/07/2025
SALOND/B/A SOTO’S NAIL ANDBEAUTY SHOP
SOTO’S NAIL AND BEAUTYBEAUTY SALON
SALON LLCATTN: LIZBETH ROJO SOTO
SOTO’S NAIL AND BEAUTY
SALON LLC
636 WINDY HILL RD
SMYRNA, GA 30080
ALC003526SPRINGHILL SUITESCONCORD PAYROLL LLC07/08/2025
ATLANTA NORTHWESTD/B/A SPRINGHILL SUITESHOTEL OR MOTEL
CP ATLANTA – 230ATLANTA NORTHWEST
INTERSTATE N LLCATTN: ROGER FLEMING
CP ATLANTA – 230
INTERSTATE N LLC
2626 GLENWOOD AVE, SUITE
550
RALEIGH, NC 27608
OCC041682SUPERIOR MORTGAGEMANKELL HAYES07/07/2025
MORTGAGE LENDINGD/B/A SUPERIOR MORTGAGEMORTGAGE BROKERS
SUPERIOR MORTGAGEMORTGAGE LENDING
LENDING LLCATTN: MANKELL HAYES
SUPERIOR MORTGAGE
LENDING LLC
400 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041712SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041714SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041715SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041716SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041717SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041718SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041719SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041720SUPREME PRODUCESCOTT BOVA07/09/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041693SUZY’S BITTY BOUQUETSSUSAN SILVERS07/08/2025
D/B/A SUZY’S BITTYFLORIST
BOUQUETS
ATTN: SUSAN G SILVERS
2608 BURNT HICKORY RD NW
MARIETTA, GA 30064
CON001605THE DRIP DOCTORBRADLEY WHITE07/08/2025
THE DRIP DOCTOR LLCD/B/A THE DRIP DOCTORPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: BRADLEY WHITE
THE DRIP DOCTOR LLC
4355 SHALLOWFORD
INDUSTRIAL PKWY, STE F
MARIETTA, GA 30066
OCC041708THE PRODUCE VENTUREETHAN BROWN07/10/2025
GROUPD/B/A THE PRODUCEPRODUCE FROM TRUCK
THE PRODUCE VENTUREVENTURE GROUP
GROUP LLCATTN: ETHAN T BROWN
THE PRODUCE VENTURE
GROUP LLC
4524 HAMPTON WOODS DR
NE
MARIETTA, GA 30068
OCC041705TIDES PURE HONEY LLCGENE MOCK07/09/2025
TIDES PURE HONEY LLCD/B/A TIDES PURE HONEYFOOD SERVICE
LLC
ATTN: GENE MOCK
TIDES PURE HONEY LLC
144 KENDRICK FARM LN
MARIETTA, GA 30066
OCC041696TOMA DIANADIANA TOMA07/08/2025
D/B/A TOMA DIANAART STUDIO/CLASSES
ATTN: DIANA TOMA
2729 MEADOW DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041685TORATORA CASINOMARC ANDERSON LAWSON07/07/2025
TORATORAD/B/A TORATORA CASINOENTERTAINMENT SERVICE
ENTERTAINMENT INCATTN: MARC ANDERSON
LAWSON
TORATORA ENTERTAINMENT
INC
400 GALLERIA PKWY, STE
1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041729U.S. JUDGEMENTJAMES LAPCEVIC07/11/2025
RECOVERYD/B/A U.S. JUDGEMENTCOLLECTION AGENCY
RECOVERY
ATTN: JAMES LAPCEVIC
2090 BAKER RD, SUITE 304-
143
KENNESAW, GA 30144
OCC041692UPHOLSTERY LAB LLCFRANCISCO PEREZ07/08/2025
UPHOLSTERY LAB LLCD/B/A UPHOLSTERY LAB LLCUPHOLSTERY SHOP
ATTN: FRANCISCO PEREZ
UPHOLSTERY LAB LLC
771 SHALLOWFORD ROAD,
STE 221
MARIETTA, GA 30066
OCC041702VETERAN’S MOBILE WASHTODD SABAT07/09/2025
LLCD/B/A VETERAN’S MOBILEAUTO WASHING – DETAILING
VETERAN’S MOBILE WASHWASH LLC
LLCATTN: TODD SABAT
VETERAN’S MOBILE WASH
LLC
3612 HOLLYHOCK WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC041689VHC BASEBALL LLCHENRY QUILES07/08/2025
VHC BASEBALL LLCD/B/A VHC BASEBALL LLCPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: HENRY QUILES
VHC BASEBALL LLC
66 BARBER RD
MARIETTA, GA 30080
OCC041680WADE GREEN AUTO LLCIVETTE FIGUERAS07/07/2025
WADE GREEN AUTO LLCD/B/A WADE GREEN AUTOAUTO REPAIR SHOP
LLC
ATTN: IVETTE FIGUERAS
WADE GREEN AUTO LLC
4295 WADE GREEN ROAD
KENNESAW, GA 30144
OCC041675WE COMMUTEKELVIN EMIOMA07/07/2025
PRIME EXOTICS LLCD/B/A WE COMMUTEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: KELVIN EMIOMA
PRIME EXOTICS LLC
1162 TURNWELL PL
KENNESAW, GA 30152
OCC041704WILDFLOWER HAIR STUDIOBRANDIE ENGLE07/09/2025
D/B/A WILDFLOWER HAIRBEAUTY SHOP
STUDIO
ATTN: BRANDI ENGLE
3625 DALLAS HWY, STE 835
SALON 105-106
MARIETTA, GA 30064
OCC041690WILLIEWILLIE ALVIN JAMES JR07/08/2025
INTEGRITY CLEANINGD/B/A WILLIEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVICESATTN: WILLIE ALVIN JAMES JR& CONSTRUCTION RELATED
INTEGRITY CLEANING
SERVICES
PO BOX 635
DOUGLASVILLE, GA 30122
OCC041721YUMMI SUSHISCOTT BOVA07/09/2025
GBC FOOD SERVICES LLCD/B/A YUMMI SUSHIDELICATESSEN
ATTN: TAX DEPT
GBC FOOD SERVICES LLC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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