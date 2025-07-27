Here are the latest 51 new businesses licensed by Cobb County

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 27, 2025

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 15, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041790AIRE-MASTER OF GEORGIATASIA ROBERTSON07/21/2025
GOOD SCENTS GEORGIAD/B/A AIRE-MASTER OFMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLCGEORGIA
ATTN: TASIA ROBERTSON
GOOD SCENTS GEORGIA LLC
PO BOX 96924
LAS VEGAS, NV 89193
ALT003551ATLANTA RONALDATLANTA RONALD07/24/2025
MCDONALD HOUSEMCDONALD HOUSECHARITABLE ORGANIZATION (NON
CHARITIESCHARITIES INCPROFIT)
ATLANTA RONALDD/B/A ATLANTA RONALD
MCDONALD HOUSEMCDONALD HOUSE
CHARITIES INCCHARITIES
ATTN: JASMINE FERARO
ATLANTA RONALD
MCDONALD HOUSE
CHARITIES INC
795 GATEWOOD RD NE
ATLANTA, GA 30329
ALC003533AXIA CHINESE BISTROWENYAN GREEN07/24/2025
HAMILTON RESTAURANTD/B/A AXIA CHINESE BISTRORESTAURANT
JOHNSON FERRY ROAD LLCATTN: WENYAN GREEN
HAMILTON RESTAURANT
JOHNSON FERRY ROAD LLC
1401 JOHNSON FERRY RD,
SUITE 128
MARIETTA, GA 30062
OCC041809BACKSTITCH DESIGNKAREN BRETTELL07/24/2025
STUDIOD/B/A BACKSTITCH DESIGNCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
STUDIO
ATTN: KAREN BRETTELL
4765 KARLS GATE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041795BEAR TECHNOLOGYNICHOLAS BEAR07/22/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A BEAR TECHNOLOGYCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
BEAR TECHNOLOGYSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: NICHOLAS BEAR
BEAR TECHNOLOGY
SOLUTIONS LLC
1255 ROBERTS BLVD, STE 122
KENNESAW, GA 30144
OCC041807BRAVEHEARTS HHS BRAVEHEARTS HHS LLCZAHRA KASIM-ALID/B/A BRAVEHEARTS HHS ATTN: ZAHARA KASIM-ALI BRAVEHEARTS HHS LLC 4897 ARBORVITAE CT NE MARIETTA, GA 3006607/23/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES
OCC041817BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR KLIS MT GA LLCJORGE VARGASD/B/A BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR ATTN: JORGE VARGASKLIS MT GA LLC5429 TALLY GREEN DR MARIETTA, GA 3006807/25/2025SWIMMING INSTRUCTION
OCC041812CHARLEYS PHILLY STEAKS TWOFOLD VENTURES LLCMAURICE ALDRIDGE D/B/A CHARLEYS PHILLY STEAKSATTN: MAURICE E ALDRIDGE SRTWOFOLD VENTURES LLC 164 HOLLOW SPRINGS DR HIRAM, GA 3014107/24/2025RESTAURANT
OCC041799COCREATE SOLUTIONS COCREATE SOLUTIONS LLCCOSANDRA DENTD/B/A COCREATE SOLUTIONS07/22/2025EMPLOYMENT AGENCY
ATTN: COSANDRA DENT COCREATE SOLUTIONS LLC 974 KORA DR SW MARIETTA, GA 30064
OCC041816COLD STORAGE SERVICESSEAN LAGANO07/25/2025
LLCCOLD STORAGE SERVICES LLCD/B/A COLD STORAGE SERVICES LLCATTN: SEAN LAGANO COLD STORAGE SERVICES LLC3725 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 1102KENNESAW, GA 30144RESTAURANT EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE
OCC041810COTTER T EDMUNDETC HOME SERVICES LLCEDMUND COTTERD/B/A COTTER T EDMUND ATTN: EDMUND COTTER ETC HOME SERVICES LLC 1914 HOLLY SPRINGS ROAD MARIETTA, GA 3006207/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCC041819DAVIES SARASARAH DAVIES07/25/2025
D/B/A DAVIES SARAENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: SARAH DAVIES
4485 ARBOUR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041814DYNAMIC DONUTSSHANTIANA MOON07/24/2025
PEACH CITY STAYS LLCD/B/A DYNAMIC DONUTSBAKERY – RETAIL
PEACH CITY STAYS LLC
10101 FAIRINGTON RIDGE
CIRCLE
LITHONIA, GA 30038
OCC041803EASILY AVOIDABLEDAVE DRABIK07/23/2025
ENTERTAINMENTD/B/A EASILY AVOIDABLEVIDEO AND FILM PRODUCTION
EASILY AVOIDABLEENTERTAINMENT
ENTERTAINMENT LLCATTN: DAVE DRABIK
EASILY AVOIDABLE
ENTERTAINMENT LLC
3621 VININGS SLOPE SE, STE
2321
ATLANTA, GA 30339
OCC041813EL GUANACASTEDOUGLAS PORRAS07/24/2025
LANDSCAPE & HANDYMAND/B/A EL GUANACASTELANDSCAPING CONTRACTOR
LLCLANDSCAPE & HANDYMAN
EL GUANACASTELLC
LANDSCAPE & HANDYMANATTN: DOUGLAS PORRAS
LLCEL GUANACASTE LANDSCAPE
& HANDYMAN LLC
3640 AUTUMN VIEW DRIVE
ACWORTH, GA 30101
OCC041821EMERGENCY LOCATIONSTEPHEN IMES07/24/2025
SERVICESD/B/A EMERGENCYJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
EMERGENCY LOCATIONLOCATION SERVICES& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: STEPHEN IMES
EMERGENCY LOCATION
SERVICES LLC
2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
SUITE 10 #427
KENNESAW, GA 30144
OCC041802F AND S SIDING SERVICEANDRE MOURA07/22/2025
F & S SIDING SERVICE LLCD/B/A F AND S SIDINGSIDING CONTRACTOR
SERVICE
ATTN: ANDRE MOURA
F & S SIDING SERVICE LLC
4185 MEADOW CT NE
MARIETTA, GA 30066
BLR003515HEALING THERAPYYUEYAN YANG07/22/2025
MASSAGED/B/A HEALING THERAPYHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
YMBC LLCMASSAGE
ATTN: YUEYAN YANG
YMBC LLC
2635 SANDY PLAINS RD,
SUITE 128
MARIETTA, GA 30066
OCC041783HENRIETTE DIGITAL VISIONHENRIETTE THELEMAQUE07/22/2025
LLCD/B/A HENRIETTE DIGITALMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
HENRIETTE DIGITAL VISIONVISION LLC
LLCATTN: HENRIETTE
THELEMAQUE
HENRIETTE DIGITAL VISION
LLC
2539 GABRIEL WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC041800I AND I TIRES THE STOREINIUBONG IBANGA07/22/2025
I AND I TIRES THE STORED/B/A I AND I TIRES THETIRE DEALER
STORE
ATTN: INIUBONG IBANGA
I AND I TIRES THE STORE
3026 SANDY PLAINS ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC041784JC AMENITIESCOLLIER ENTERPRISES LLC07/22/2025
COLLIER ENTERPRISES LLCD/B/A JC AMENITIESVENDING MACHINES
ATTN: JASON COLLIER
COLLIER ENTERPRISES LLC
250 BIRCHFIELD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041775KATARINA NAJDANOVICKATARINA NAJDANOVIC07/21/2025
D/B/A KATARINAART STUDIO/CLASSES
NAJDANOVIC
2851 BRANDL COVE CT
MARIETTA, GA 30067
OCC041805KOCK CORNELIACORNELIA KOCK07/23/2025
NICOR DESIGNS ANDD/B/A KOCK CORNELIAART STUDIO/CLASSES
SOLUTIONS LLCATTN: CORNELIA KOCK
NICOR DESIGNS AND
SOLUTIONS LLC
703 SERRAMONTE DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC041791LAURA ANDERSON GRAHAMLAURA GRAHAM07/21/2025
D/B/A LAURA ANDERSONFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
GRAHAM
3855 SHALLOWFORD RD, STE
420
MARIETTA, GA 30062
OCC041786LION’S PRIDECHRIS HANNA07/22/2025
MANUFACTURING LLCD/B/A LION’S PRIDEDRAFTING & DESIGN SERVICE
LION’S PRIDEMANUFACTURING LLC
MANUFACTURING LLCATTN: CHRIS HANNA
LION’S PRIDE
MANUFACTURING LLC
5251 AMBERBROOK CT
MARIETTA, GA 30068
OCC041804LOCKHART POPCORN LLCISAIAH LOCKHART07/23/2025
LOCKHART POPCORN LLCD/B/A LOCKHART POPCORNMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: ISAIAH LOCKHART
LOCKHART POPCORN LLC
2860 CUMBERLAND MALL,
K5500
ATLANTA, GA 30339
ALC003538LUGA ITALIAN EATERYFATON GJUKA07/21/2025
LUGA ITALIAN EATERY LLCD/B/A LUGA ITALIAN EATERYRESTAURANT
ATTN: FATON GJUKA
LUGA ITALIAN EATERY LLC
888 WEST ROAD
ATLANTA, GA 30324
OCC041796MAGICAL WAXINGCHARANIA MEHBOOB07/22/2025
MAGICAL WAXING LLCD/B/A MAGICAL WAXINGESTHETICIAN
ATTN: CARANIA MEHBOOB
MAGICAL WAXING LLC
2615 MOUNTAIN INDUSTRIAL
BLVD, STE 9
TUCKER, GA 30084
OCC041780MAJESTIC BEAUTY BARTAYLOR TINKER07/21/2025
PART 2D/B/A MAJESTIC BEAUTY BARHAIR BRAIDING
PART 2
ATTN: TAYLOR TINKER
2801 WINDY RIDGE PKWY,
APT 627
ATLANTA, GA 30339
OCC041792MAULDIN HAULING LLCTIMOTHY MAULDIN07/22/2025
MAULDIN HAULING LLCD/B/A MAULDIN HAULING LLCTRUCKING COMPANY
ATTN: TIMOTHY MAULDIN
MAULDIN HAULING LLC
3455 AARON TRAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041815MAVEN JUICE & CO LLCELLIOTT SHORT07/25/2025
MAVEN JUICE & CO LLCD/B/A MAVEN JUICE & CO LLCFOOD SERVICE
ATTN: ELLIOTT SHORT
MAVEN JUICE & CO LLC
2361 JUNE SPRINGS DRIVE
MARIETTA, GA 30008
OCC041822METRO AV INSTALLATIONSBRANDON PETEFISH07/25/2025
LLCD/B/A METRO AVHANDY MAN – NO STATE LICENSE
METRO AV INSTALLATIONSINSTALLATIONS LLC
LLCATTN: BRANDON PETEFISH
METRO AV INSTALLATIONS
LLC
1191 WILBURN DRIVE
MARIETTA, GA 30064
OCC041820MYSA AESTHETICSERICA MITCHELL07/25/2025
MYSA AESTHETICS LLCD/B/A MYSA AESTHETICSESTHETICIAN
ATTN: ERICA MITCHELL
MYSA AESTHETICS LLC
5627 VALLEY LOOP
FAIRBURN, GA 30213
BLR003536NICOLE KARLA BREITHAUPTNICOLE KARLA BREITHAUPT07/25/2025
D/B/A NICOLE KARLAHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
BREITHAUPT
1025 WOOD HOLLOW DR
MARIETTA, GA 30067
OCC041785PAPINI COUNSELING LLCMARIE PAPINI07/22/2025
PAPINI COUNSELING LLCD/B/A PAPINI COUNSELINGPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: MARIE PAPINI
PAPINI COUNSELING LLC
4494 HAMBY POND PL NW
ACWORTH, GA 30102
OCC041789PRECISION AVIATIONDAN MURPHY07/21/2025
GROUPD/B/A PRECISION AVIATIONBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PAG HOLDINGGROUP
CORPORATIONATTN: PETER FARLEY
PAG HOLDING CORPORATION
900 CIRCLE 75 PKWY, STE 350
ATLANTA, GA 30339
OCC041818PRETTY FACES ATLANTAJINGJING HARRIS07/25/2025
JJ MD LLCD/B/A PRETTY FACESMEDICAL CLINIC
ATLANTA
ATTN: JINGJING HARRIS
JJ MD LLC
5112 CRESCENT COVE LANE
MABLETON, GA 30126
OCC041793ROMIE NAIL SALONNGA HO07/22/2025
DIEP PHAN LLCD/B/A ROMIE NAIL SALONBEAUTY SHOP
ATTN: NGA HO
DIEP PHAN LLC
2100 ROSWELL RD, SUITE
2120
MARIETTA, GA 30062
OCC041806SMITH TAYLOR BARNESHADI SEYFI07/23/2025
D/B/A SMITH TAYLORGRAPHICS ARTS & DESIGN
BARNES
ATTN: HADI SEYFI
3713 FOX HILLS DR SE
MARIETTA, GA 30067
BLR003537SOUL MASSAGE LLCHILARY ANN ALSBROOKS07/25/2025
SOUL MASSAGED/B/A SOUL MASSAGE LLCHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: HILARY ALSBROOKS
SOUL MASSAGE
899 POWERS FERRY RD. SE
MARIETTA, GA 30067
CON001609SUMMIT PROPERTIES ANDCARL MATISSE07/25/2025
DEVELOPMENT COD/B/A SUMMIT PROPERTIESBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SUMMIT PROPERTIES ANDAND DEVELOPMENT COREQUIRED
DEVELOPMENT CO LLCATTN: KASEY ACTION
SUMMIT PROPERTIES AND
DEVELOPMENT CO LLC
6445 CITATION DR, STE G
CLARKSTON, MI 48346
OCC041779TAIWAN BOBA TEAYING MENG07/23/2025
D/B/A TAIWAN BOBA TEAFOOD SERVICE
ATTN: YING MENG
745 EDGEWATER LN
KENENSAW, GA 30144
CON001607TEMPTIDE LLCZACHARY ARCHER07/24/2025
TEMPTIDE LLCD/B/A TEMPTIDE LLCAIR CONDITIONING & HEATING
ATTN: ZACHARY ARCHERCONTRACTOR
TEMPTIDE LLC
2450 RUGER DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041788THE GUNN LAWFIRM LLCERNEST GUNN IV07/21/2025
THE GUNN LAWFIRM LLCD/B/A THE GUNN LAWFIRMLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLC
ATTN: ERNEST L GUNN IV
THE GUNN LAWFIRM LLC
400 GALLERIA PKWY, STE
1500-2606
ATLANTA, GA 30339
OCC041801THE TRAILSIDETAYLOR WIGINGTON07/21/2025
HOMESCHOOLD/B/A THE TRAILSIDECHARITABLE ORGANIZATION (NON
CONNECTION INCHOMESCHOOL CONNECTIONPROFIT)
THE TRAILSIDEINC
HOMESCHOOLATTN: TAYLOR WIGINGTON
CONNECTION INCTHE TRAILSIDE
HOMESCHOOL CONNECTION
INC
2202 MORGAN ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC041776TREASURED LEDGERSCHARLENE FLETCHER07/21/2025
THE FITZGERALD GROUPD/B/A TREASURED LEDGERSACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCATTN: CHARLENE FLETCHERBOOKEEPING – NOT A CPA
THE FITZGERALD GROUP LLC
114 HARTLEY WOODS DR NE
KENNESAW, GA 30144
CON001608TURBEVILLE JAMESJAMES TURBEVILLE07/24/2025
D/B/A TURBEVILLE JAMESBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: JAMES TURBEVILLEREQUIRED
229 ROCKWELL CHURCH RD
WINDER, GA 30680
OCC041787UNITED CONSULTINGREZA ABREE07/21/2025
GROUPD/B/A UNITED CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
UNITED CONSULTINGGROUP
GROUP LTDATTN: JOLLY RADADIA
UNITED CONSULTING GROUP
LTD
625 HOLCOMB BRIDGE RD
NORCROSS, GA 30071
BLR003522WELLNESS MASSAGEWENJUAN ZHANG07/21/2025
GA HEALTHY SPA INCD/B/A WELLNESS MASSAGEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: XINTONG MENG
GA HEALTHY SPA INC
3954 STILLWATER DR
DULUTH, GA 30096
OCC041794WILLIAMSMARSTONSANJAY RAMASWAMY07/21/2025
WILLIAMSMARSTON LLCD/B/A WILLIAMSMARSTONACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: DAVID STEVENSONBOOKEEPING – NOT A CPA
WILLIAMSMARSTON LLC
1 WASHINGTON MA FL 9
BOSTON, MA 02108
OCC041797YES HR CONSULTINGVICTORIA OWENS07/22/2025
SERVICES LLCD/B/A YES HR CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
YES HR CONSULTINGSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: VICTORIA OWENS
YES HR CONSULTING
SERVICES LLC
795 SPRING CREST DRIVE
DALLAS, GA 30157

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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