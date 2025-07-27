Here are the latest 51 new businesses licensed by Cobb County

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 15, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041790
|AIRE-MASTER OF GEORGIA
|TASIA ROBERTSON
|07/21/2025
|GOOD SCENTS GEORGIA
|D/B/A AIRE-MASTER OF
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|GEORGIA
|ATTN: TASIA ROBERTSON
|GOOD SCENTS GEORGIA LLC
|PO BOX 96924
|LAS VEGAS, NV 89193
|ALT003551
|ATLANTA RONALD
|ATLANTA RONALD
|07/24/2025
|MCDONALD HOUSE
|MCDONALD HOUSE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CHARITIES
|CHARITIES INC
|PROFIT)
|ATLANTA RONALD
|D/B/A ATLANTA RONALD
|MCDONALD HOUSE
|MCDONALD HOUSE
|CHARITIES INC
|CHARITIES
|ATTN: JASMINE FERARO
|ATLANTA RONALD
|MCDONALD HOUSE
|CHARITIES INC
|795 GATEWOOD RD NE
|ATLANTA, GA 30329
|ALC003533
|AXIA CHINESE BISTRO
|WENYAN GREEN
|07/24/2025
|HAMILTON RESTAURANT
|D/B/A AXIA CHINESE BISTRO
|RESTAURANT
|JOHNSON FERRY ROAD LLC
|ATTN: WENYAN GREEN
|HAMILTON RESTAURANT
|JOHNSON FERRY ROAD LLC
|1401 JOHNSON FERRY RD,
|SUITE 128
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041809
|BACKSTITCH DESIGN
|KAREN BRETTELL
|07/24/2025
|STUDIO
|D/B/A BACKSTITCH DESIGN
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|STUDIO
|ATTN: KAREN BRETTELL
|4765 KARLS GATE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041795
|BEAR TECHNOLOGY
|NICHOLAS BEAR
|07/22/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A BEAR TECHNOLOGY
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|BEAR TECHNOLOGY
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: NICHOLAS BEAR
|BEAR TECHNOLOGY
|SOLUTIONS LLC
|1255 ROBERTS BLVD, STE 122
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041807
|BRAVEHEARTS HHS BRAVEHEARTS HHS LLC
|ZAHRA KASIM-ALID/B/A BRAVEHEARTS HHS ATTN: ZAHARA KASIM-ALI BRAVEHEARTS HHS LLC 4897 ARBORVITAE CT NE MARIETTA, GA 30066
|07/23/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OCC041817
|BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR KLIS MT GA LLC
|JORGE VARGASD/B/A BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR ATTN: JORGE VARGASKLIS MT GA LLC5429 TALLY GREEN DR MARIETTA, GA 30068
|07/25/2025SWIMMING INSTRUCTION
|OCC041812
|CHARLEYS PHILLY STEAKS TWOFOLD VENTURES LLC
|MAURICE ALDRIDGE D/B/A CHARLEYS PHILLY STEAKSATTN: MAURICE E ALDRIDGE SRTWOFOLD VENTURES LLC 164 HOLLOW SPRINGS DR HIRAM, GA 30141
|07/24/2025RESTAURANT
|OCC041799
|COCREATE SOLUTIONS COCREATE SOLUTIONS LLC
|COSANDRA DENTD/B/A COCREATE SOLUTIONS
|07/22/2025EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: COSANDRA DENT COCREATE SOLUTIONS LLC 974 KORA DR SW MARIETTA, GA 30064
|OCC041816
|COLD STORAGE SERVICES
|SEAN LAGANO
|07/25/2025
|LLCCOLD STORAGE SERVICES LLC
|D/B/A COLD STORAGE SERVICES LLCATTN: SEAN LAGANO COLD STORAGE SERVICES LLC3725 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 1102KENNESAW, GA 30144
|RESTAURANT EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE
|OCC041810
|COTTER T EDMUNDETC HOME SERVICES LLC
|EDMUND COTTERD/B/A COTTER T EDMUND ATTN: EDMUND COTTER ETC HOME SERVICES LLC 1914 HOLLY SPRINGS ROAD MARIETTA, GA 30062
|07/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCC041819
|DAVIES SARA
|SARAH DAVIES
|07/25/2025
|D/B/A DAVIES SARA
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: SARAH DAVIES
|4485 ARBOUR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041814
|DYNAMIC DONUTS
|SHANTIANA MOON
|07/24/2025
|PEACH CITY STAYS LLC
|D/B/A DYNAMIC DONUTS
|BAKERY – RETAIL
|PEACH CITY STAYS LLC
|10101 FAIRINGTON RIDGE
|CIRCLE
|LITHONIA, GA 30038
|OCC041803
|EASILY AVOIDABLE
|DAVE DRABIK
|07/23/2025
|ENTERTAINMENT
|D/B/A EASILY AVOIDABLE
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|EASILY AVOIDABLE
|ENTERTAINMENT
|ENTERTAINMENT LLC
|ATTN: DAVE DRABIK
|EASILY AVOIDABLE
|ENTERTAINMENT LLC
|3621 VININGS SLOPE SE, STE
|2321
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041813
|EL GUANACASTE
|DOUGLAS PORRAS
|07/24/2025
|LANDSCAPE & HANDYMAN
|D/B/A EL GUANACASTE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|LANDSCAPE & HANDYMAN
|EL GUANACASTE
|LLC
|LANDSCAPE & HANDYMAN
|ATTN: DOUGLAS PORRAS
|LLC
|EL GUANACASTE LANDSCAPE
|& HANDYMAN LLC
|3640 AUTUMN VIEW DRIVE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041821
|EMERGENCY LOCATION
|STEPHEN IMES
|07/24/2025
|SERVICES
|D/B/A EMERGENCY
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|EMERGENCY LOCATION
|LOCATION SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: STEPHEN IMES
|EMERGENCY LOCATION
|SERVICES LLC
|2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
|SUITE 10 #427
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041802
|F AND S SIDING SERVICE
|ANDRE MOURA
|07/22/2025
|F & S SIDING SERVICE LLC
|D/B/A F AND S SIDING
|SIDING CONTRACTOR
|SERVICE
|ATTN: ANDRE MOURA
|F & S SIDING SERVICE LLC
|4185 MEADOW CT NE
|MARIETTA, GA 30066
|BLR003515
|HEALING THERAPY
|YUEYAN YANG
|07/22/2025
|MASSAGE
|D/B/A HEALING THERAPY
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|YMBC LLC
|MASSAGE
|ATTN: YUEYAN YANG
|YMBC LLC
|2635 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 128
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041783
|HENRIETTE DIGITAL VISION
|HENRIETTE THELEMAQUE
|07/22/2025
|LLC
|D/B/A HENRIETTE DIGITAL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|HENRIETTE DIGITAL VISION
|VISION LLC
|LLC
|ATTN: HENRIETTE
|THELEMAQUE
|HENRIETTE DIGITAL VISION
|LLC
|2539 GABRIEL WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041800
|I AND I TIRES THE STORE
|INIUBONG IBANGA
|07/22/2025
|I AND I TIRES THE STORE
|D/B/A I AND I TIRES THE
|TIRE DEALER
|STORE
|ATTN: INIUBONG IBANGA
|I AND I TIRES THE STORE
|3026 SANDY PLAINS ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041784
|JC AMENITIES
|COLLIER ENTERPRISES LLC
|07/22/2025
|COLLIER ENTERPRISES LLC
|D/B/A JC AMENITIES
|VENDING MACHINES
|ATTN: JASON COLLIER
|COLLIER ENTERPRISES LLC
|250 BIRCHFIELD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041775
|KATARINA NAJDANOVIC
|KATARINA NAJDANOVIC
|07/21/2025
|D/B/A KATARINA
|ART STUDIO/CLASSES
|NAJDANOVIC
|2851 BRANDL COVE CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041805
|KOCK CORNELIA
|CORNELIA KOCK
|07/23/2025
|NICOR DESIGNS AND
|D/B/A KOCK CORNELIA
|ART STUDIO/CLASSES
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: CORNELIA KOCK
|NICOR DESIGNS AND
|SOLUTIONS LLC
|703 SERRAMONTE DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041791
|LAURA ANDERSON GRAHAM
|LAURA GRAHAM
|07/21/2025
|D/B/A LAURA ANDERSON
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|GRAHAM
|3855 SHALLOWFORD RD, STE
|420
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041786
|LION’S PRIDE
|CHRIS HANNA
|07/22/2025
|MANUFACTURING LLC
|D/B/A LION’S PRIDE
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|LION’S PRIDE
|MANUFACTURING LLC
|MANUFACTURING LLC
|ATTN: CHRIS HANNA
|LION’S PRIDE
|MANUFACTURING LLC
|5251 AMBERBROOK CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041804
|LOCKHART POPCORN LLC
|ISAIAH LOCKHART
|07/23/2025
|LOCKHART POPCORN LLC
|D/B/A LOCKHART POPCORN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: ISAIAH LOCKHART
|LOCKHART POPCORN LLC
|2860 CUMBERLAND MALL,
|K5500
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003538
|LUGA ITALIAN EATERY
|FATON GJUKA
|07/21/2025
|LUGA ITALIAN EATERY LLC
|D/B/A LUGA ITALIAN EATERY
|RESTAURANT
|ATTN: FATON GJUKA
|LUGA ITALIAN EATERY LLC
|888 WEST ROAD
|ATLANTA, GA 30324
|OCC041796
|MAGICAL WAXING
|CHARANIA MEHBOOB
|07/22/2025
|MAGICAL WAXING LLC
|D/B/A MAGICAL WAXING
|ESTHETICIAN
|ATTN: CARANIA MEHBOOB
|MAGICAL WAXING LLC
|2615 MOUNTAIN INDUSTRIAL
|BLVD, STE 9
|TUCKER, GA 30084
|OCC041780
|MAJESTIC BEAUTY BAR
|TAYLOR TINKER
|07/21/2025
|PART 2
|D/B/A MAJESTIC BEAUTY BAR
|HAIR BRAIDING
|PART 2
|ATTN: TAYLOR TINKER
|2801 WINDY RIDGE PKWY,
|APT 627
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041792
|MAULDIN HAULING LLC
|TIMOTHY MAULDIN
|07/22/2025
|MAULDIN HAULING LLC
|D/B/A MAULDIN HAULING LLC
|TRUCKING COMPANY
|ATTN: TIMOTHY MAULDIN
|MAULDIN HAULING LLC
|3455 AARON TRAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041815
|MAVEN JUICE & CO LLC
|ELLIOTT SHORT
|07/25/2025
|MAVEN JUICE & CO LLC
|D/B/A MAVEN JUICE & CO LLC
|FOOD SERVICE
|ATTN: ELLIOTT SHORT
|MAVEN JUICE & CO LLC
|2361 JUNE SPRINGS DRIVE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041822
|METRO AV INSTALLATIONS
|BRANDON PETEFISH
|07/25/2025
|LLC
|D/B/A METRO AV
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|METRO AV INSTALLATIONS
|INSTALLATIONS LLC
|LLC
|ATTN: BRANDON PETEFISH
|METRO AV INSTALLATIONS
|LLC
|1191 WILBURN DRIVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041820
|MYSA AESTHETICS
|ERICA MITCHELL
|07/25/2025
|MYSA AESTHETICS LLC
|D/B/A MYSA AESTHETICS
|ESTHETICIAN
|ATTN: ERICA MITCHELL
|MYSA AESTHETICS LLC
|5627 VALLEY LOOP
|FAIRBURN, GA 30213
|BLR003536
|NICOLE KARLA BREITHAUPT
|NICOLE KARLA BREITHAUPT
|07/25/2025
|D/B/A NICOLE KARLA
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|BREITHAUPT
|1025 WOOD HOLLOW DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041785
|PAPINI COUNSELING LLC
|MARIE PAPINI
|07/22/2025
|PAPINI COUNSELING LLC
|D/B/A PAPINI COUNSELING
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: MARIE PAPINI
|PAPINI COUNSELING LLC
|4494 HAMBY POND PL NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041789
|PRECISION AVIATION
|DAN MURPHY
|07/21/2025
|GROUP
|D/B/A PRECISION AVIATION
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PAG HOLDING
|GROUP
|CORPORATION
|ATTN: PETER FARLEY
|PAG HOLDING CORPORATION
|900 CIRCLE 75 PKWY, STE 350
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041818
|PRETTY FACES ATLANTA
|JINGJING HARRIS
|07/25/2025
|JJ MD LLC
|D/B/A PRETTY FACES
|MEDICAL CLINIC
|ATLANTA
|ATTN: JINGJING HARRIS
|JJ MD LLC
|5112 CRESCENT COVE LANE
|MABLETON, GA 30126
|OCC041793
|ROMIE NAIL SALON
|NGA HO
|07/22/2025
|DIEP PHAN LLC
|D/B/A ROMIE NAIL SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: NGA HO
|DIEP PHAN LLC
|2100 ROSWELL RD, SUITE
|2120
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041806
|SMITH TAYLOR BARNES
|HADI SEYFI
|07/23/2025
|D/B/A SMITH TAYLOR
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|BARNES
|ATTN: HADI SEYFI
|3713 FOX HILLS DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|BLR003537
|SOUL MASSAGE LLC
|HILARY ANN ALSBROOKS
|07/25/2025
|SOUL MASSAGE
|D/B/A SOUL MASSAGE LLC
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: HILARY ALSBROOKS
|SOUL MASSAGE
|899 POWERS FERRY RD. SE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001609
|SUMMIT PROPERTIES AND
|CARL MATISSE
|07/25/2025
|DEVELOPMENT CO
|D/B/A SUMMIT PROPERTIES
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SUMMIT PROPERTIES AND
|AND DEVELOPMENT CO
|REQUIRED
|DEVELOPMENT CO LLC
|ATTN: KASEY ACTION
|SUMMIT PROPERTIES AND
|DEVELOPMENT CO LLC
|6445 CITATION DR, STE G
|CLARKSTON, MI 48346
|OCC041779
|TAIWAN BOBA TEA
|YING MENG
|07/23/2025
|D/B/A TAIWAN BOBA TEA
|FOOD SERVICE
|ATTN: YING MENG
|745 EDGEWATER LN
|KENENSAW, GA 30144
|CON001607
|TEMPTIDE LLC
|ZACHARY ARCHER
|07/24/2025
|TEMPTIDE LLC
|D/B/A TEMPTIDE LLC
|AIR CONDITIONING & HEATING
|ATTN: ZACHARY ARCHER
|CONTRACTOR
|TEMPTIDE LLC
|2450 RUGER DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041788
|THE GUNN LAWFIRM LLC
|ERNEST GUNN IV
|07/21/2025
|THE GUNN LAWFIRM LLC
|D/B/A THE GUNN LAWFIRM
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|ATTN: ERNEST L GUNN IV
|THE GUNN LAWFIRM LLC
|400 GALLERIA PKWY, STE
|1500-2606
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041801
|THE TRAILSIDE
|TAYLOR WIGINGTON
|07/21/2025
|HOMESCHOOL
|D/B/A THE TRAILSIDE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CONNECTION INC
|HOMESCHOOL CONNECTION
|PROFIT)
|THE TRAILSIDE
|INC
|HOMESCHOOL
|ATTN: TAYLOR WIGINGTON
|CONNECTION INC
|THE TRAILSIDE
|HOMESCHOOL CONNECTION
|INC
|2202 MORGAN ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041776
|TREASURED LEDGERS
|CHARLENE FLETCHER
|07/21/2025
|THE FITZGERALD GROUP
|D/B/A TREASURED LEDGERS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|ATTN: CHARLENE FLETCHER
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|THE FITZGERALD GROUP LLC
|114 HARTLEY WOODS DR NE
|KENNESAW, GA 30144
|CON001608
|TURBEVILLE JAMES
|JAMES TURBEVILLE
|07/24/2025
|D/B/A TURBEVILLE JAMES
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: JAMES TURBEVILLE
|REQUIRED
|229 ROCKWELL CHURCH RD
|WINDER, GA 30680
|OCC041787
|UNITED CONSULTING
|REZA ABREE
|07/21/2025
|GROUP
|D/B/A UNITED CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|UNITED CONSULTING
|GROUP
|GROUP LTD
|ATTN: JOLLY RADADIA
|UNITED CONSULTING GROUP
|LTD
|625 HOLCOMB BRIDGE RD
|NORCROSS, GA 30071
|BLR003522
|WELLNESS MASSAGE
|WENJUAN ZHANG
|07/21/2025
|GA HEALTHY SPA INC
|D/B/A WELLNESS MASSAGE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: XINTONG MENG
|GA HEALTHY SPA INC
|3954 STILLWATER DR
|DULUTH, GA 30096
|OCC041794
|WILLIAMSMARSTON
|SANJAY RAMASWAMY
|07/21/2025
|WILLIAMSMARSTON LLC
|D/B/A WILLIAMSMARSTON
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: DAVID STEVENSON
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|WILLIAMSMARSTON LLC
|1 WASHINGTON MA FL 9
|BOSTON, MA 02108
|OCC041797
|YES HR CONSULTING
|VICTORIA OWENS
|07/22/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A YES HR CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|YES HR CONSULTING
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: VICTORIA OWENS
|YES HR CONSULTING
|SERVICES LLC
|795 SPRING CREST DRIVE
|DALLAS, GA 30157
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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