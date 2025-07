Here are the latest 51 new businesses licensed by Cobb County

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 15, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041790 AIRE-MASTER OF GEORGIA TASIA ROBERTSON 07/21/2025 GOOD SCENTS GEORGIA D/B/A AIRE-MASTER OF MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC GEORGIA ATTN: TASIA ROBERTSON GOOD SCENTS GEORGIA LLC PO BOX 96924 LAS VEGAS, NV 89193 ALT003551 ATLANTA RONALD ATLANTA RONALD 07/24/2025 MCDONALD HOUSE MCDONALD HOUSE CHARITABLE ORGANIZATION (NON CHARITIES CHARITIES INC PROFIT) ATLANTA RONALD D/B/A ATLANTA RONALD MCDONALD HOUSE MCDONALD HOUSE CHARITIES INC CHARITIES ATTN: JASMINE FERARO ATLANTA RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES INC 795 GATEWOOD RD NE ATLANTA, GA 30329 ALC003533 AXIA CHINESE BISTRO WENYAN GREEN 07/24/2025 HAMILTON RESTAURANT D/B/A AXIA CHINESE BISTRO RESTAURANT JOHNSON FERRY ROAD LLC ATTN: WENYAN GREEN HAMILTON RESTAURANT JOHNSON FERRY ROAD LLC 1401 JOHNSON FERRY RD, SUITE 128 MARIETTA, GA 30062 OCC041809 BACKSTITCH DESIGN KAREN BRETTELL 07/24/2025 STUDIO D/B/A BACKSTITCH DESIGN CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL STUDIO ATTN: KAREN BRETTELL 4765 KARLS GATE DR MARIETTA, GA 30068 OCC041795 BEAR TECHNOLOGY NICHOLAS BEAR 07/22/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A BEAR TECHNOLOGY COMPUTER PROGRAMMING SERVICES BEAR TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: NICHOLAS BEAR BEAR TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC 1255 ROBERTS BLVD, STE 122 KENNESAW, GA 30144 OCC041807 BRAVEHEARTS HHS BRAVEHEARTS HHS LLC ZAHRA KASIM-ALID/B/A BRAVEHEARTS HHS ATTN: ZAHARA KASIM-ALI BRAVEHEARTS HHS LLC 4897 ARBORVITAE CT NE MARIETTA, GA 30066 07/23/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES OCC041817 BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR KLIS MT GA LLC JORGE VARGASD/B/A BRITISH SWIM SCHOOL OF NORCROSS DECATUR ATTN: JORGE VARGASKLIS MT GA LLC5429 TALLY GREEN DR MARIETTA, GA 30068 07/25/2025SWIMMING INSTRUCTION OCC041812 CHARLEYS PHILLY STEAKS TWOFOLD VENTURES LLC MAURICE ALDRIDGE D/B/A CHARLEYS PHILLY STEAKSATTN: MAURICE E ALDRIDGE SRTWOFOLD VENTURES LLC 164 HOLLOW SPRINGS DR HIRAM, GA 30141 07/24/2025RESTAURANT OCC041799 COCREATE SOLUTIONS COCREATE SOLUTIONS LLC COSANDRA DENTD/B/A COCREATE SOLUTIONS 07/22/2025EMPLOYMENT AGENCY ATTN: COSANDRA DENT COCREATE SOLUTIONS LLC 974 KORA DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC041816 COLD STORAGE SERVICES SEAN LAGANO 07/25/2025 LLCCOLD STORAGE SERVICES LLC D/B/A COLD STORAGE SERVICES LLCATTN: SEAN LAGANO COLD STORAGE SERVICES LLC3725 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 1102KENNESAW, GA 30144 RESTAURANT EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE OCC041810 COTTER T EDMUNDETC HOME SERVICES LLC EDMUND COTTERD/B/A COTTER T EDMUND ATTN: EDMUND COTTER ETC HOME SERVICES LLC 1914 HOLLY SPRINGS ROAD MARIETTA, GA 30062 07/24/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE OCC041819 DAVIES SARA SARAH DAVIES 07/25/2025 D/B/A DAVIES SARA ENTERTAINMENT SERVICE ATTN: SARAH DAVIES 4485 ARBOUR DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041814 DYNAMIC DONUTS SHANTIANA MOON 07/24/2025 PEACH CITY STAYS LLC D/B/A DYNAMIC DONUTS BAKERY – RETAIL PEACH CITY STAYS LLC 10101 FAIRINGTON RIDGE CIRCLE LITHONIA, GA 30038 OCC041803 EASILY AVOIDABLE DAVE DRABIK 07/23/2025 ENTERTAINMENT D/B/A EASILY AVOIDABLE VIDEO AND FILM PRODUCTION EASILY AVOIDABLE ENTERTAINMENT ENTERTAINMENT LLC ATTN: DAVE DRABIK EASILY AVOIDABLE ENTERTAINMENT LLC 3621 VININGS SLOPE SE, STE 2321 ATLANTA, GA 30339 OCC041813 EL GUANACASTE DOUGLAS PORRAS 07/24/2025 LANDSCAPE & HANDYMAN D/B/A EL GUANACASTE LANDSCAPING CONTRACTOR LLC LANDSCAPE & HANDYMAN EL GUANACASTE LLC LANDSCAPE & HANDYMAN ATTN: DOUGLAS PORRAS LLC EL GUANACASTE LANDSCAPE & HANDYMAN LLC 3640 AUTUMN VIEW DRIVE ACWORTH, GA 30101 OCC041821 EMERGENCY LOCATION STEPHEN IMES 07/24/2025 SERVICES D/B/A EMERGENCY JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS EMERGENCY LOCATION LOCATION SERVICES & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: STEPHEN IMES EMERGENCY LOCATION SERVICES LLC 2615 GEORGE BUSBEE PKWY, SUITE 10 #427 KENNESAW, GA 30144 OCC041802 F AND S SIDING SERVICE ANDRE MOURA 07/22/2025 F & S SIDING SERVICE LLC D/B/A F AND S SIDING SIDING CONTRACTOR SERVICE ATTN: ANDRE MOURA F & S SIDING SERVICE LLC 4185 MEADOW CT NE MARIETTA, GA 30066 BLR003515 HEALING THERAPY YUEYAN YANG 07/22/2025 MASSAGE D/B/A HEALING THERAPY HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED YMBC LLC MASSAGE ATTN: YUEYAN YANG YMBC LLC 2635 SANDY PLAINS RD, SUITE 128 MARIETTA, GA 30066 OCC041783 HENRIETTE DIGITAL VISION HENRIETTE THELEMAQUE 07/22/2025 LLC D/B/A HENRIETTE DIGITAL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER HENRIETTE DIGITAL VISION VISION LLC LLC ATTN: HENRIETTE THELEMAQUE HENRIETTE DIGITAL VISION LLC 2539 GABRIEL WAY KENNESAW, GA 30152 OCC041800 I AND I TIRES THE STORE INIUBONG IBANGA 07/22/2025 I AND I TIRES THE STORE D/B/A I AND I TIRES THE TIRE DEALER STORE ATTN: INIUBONG IBANGA I AND I TIRES THE STORE 3026 SANDY PLAINS ROAD MARIETTA, GA 30066 OCC041784 JC AMENITIES COLLIER ENTERPRISES LLC 07/22/2025 COLLIER ENTERPRISES LLC D/B/A JC AMENITIES VENDING MACHINES ATTN: JASON COLLIER COLLIER ENTERPRISES LLC 250 BIRCHFIELD DR MARIETTA, GA 30068 OCC041775 KATARINA NAJDANOVIC KATARINA NAJDANOVIC 07/21/2025 D/B/A KATARINA ART STUDIO/CLASSES NAJDANOVIC 2851 BRANDL COVE CT MARIETTA, GA 30067 OCC041805 KOCK CORNELIA CORNELIA KOCK 07/23/2025 NICOR DESIGNS AND D/B/A KOCK CORNELIA ART STUDIO/CLASSES SOLUTIONS LLC ATTN: CORNELIA KOCK NICOR DESIGNS AND SOLUTIONS LLC 703 SERRAMONTE DRIVE MARIETTA, GA 30068 OCC041791 LAURA ANDERSON GRAHAM LAURA GRAHAM 07/21/2025 D/B/A LAURA ANDERSON FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING GRAHAM 3855 SHALLOWFORD RD, STE 420 MARIETTA, GA 30062 OCC041786 LION’S PRIDE CHRIS HANNA 07/22/2025 MANUFACTURING LLC D/B/A LION’S PRIDE DRAFTING & DESIGN SERVICE LION’S PRIDE MANUFACTURING LLC MANUFACTURING LLC ATTN: CHRIS HANNA LION’S PRIDE MANUFACTURING LLC 5251 AMBERBROOK CT MARIETTA, GA 30068 OCC041804 LOCKHART POPCORN LLC ISAIAH LOCKHART 07/23/2025 LOCKHART POPCORN LLC D/B/A LOCKHART POPCORN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC ATTN: ISAIAH LOCKHART LOCKHART POPCORN LLC 2860 CUMBERLAND MALL, K5500 ATLANTA, GA 30339 ALC003538 LUGA ITALIAN EATERY FATON GJUKA 07/21/2025 LUGA ITALIAN EATERY LLC D/B/A LUGA ITALIAN EATERY RESTAURANT ATTN: FATON GJUKA LUGA ITALIAN EATERY LLC 888 WEST ROAD ATLANTA, GA 30324 OCC041796 MAGICAL WAXING CHARANIA MEHBOOB 07/22/2025 MAGICAL WAXING LLC D/B/A MAGICAL WAXING ESTHETICIAN ATTN: CARANIA MEHBOOB MAGICAL WAXING LLC 2615 MOUNTAIN INDUSTRIAL BLVD, STE 9 TUCKER, GA 30084 OCC041780 MAJESTIC BEAUTY BAR TAYLOR TINKER 07/21/2025 PART 2 D/B/A MAJESTIC BEAUTY BAR HAIR BRAIDING PART 2 ATTN: TAYLOR TINKER 2801 WINDY RIDGE PKWY, APT 627 ATLANTA, GA 30339 OCC041792 MAULDIN HAULING LLC TIMOTHY MAULDIN 07/22/2025 MAULDIN HAULING LLC D/B/A MAULDIN HAULING LLC TRUCKING COMPANY ATTN: TIMOTHY MAULDIN MAULDIN HAULING LLC 3455 AARON TRAIL POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041815 MAVEN JUICE & CO LLC ELLIOTT SHORT 07/25/2025 MAVEN JUICE & CO LLC D/B/A MAVEN JUICE & CO LLC FOOD SERVICE ATTN: ELLIOTT SHORT MAVEN JUICE & CO LLC 2361 JUNE SPRINGS DRIVE MARIETTA, GA 30008 OCC041822 METRO AV INSTALLATIONS BRANDON PETEFISH 07/25/2025 LLC D/B/A METRO AV HANDY MAN – NO STATE LICENSE METRO AV INSTALLATIONS INSTALLATIONS LLC LLC ATTN: BRANDON PETEFISH METRO AV INSTALLATIONS LLC 1191 WILBURN DRIVE MARIETTA, GA 30064 OCC041820 MYSA AESTHETICS ERICA MITCHELL 07/25/2025 MYSA AESTHETICS LLC D/B/A MYSA AESTHETICS ESTHETICIAN ATTN: ERICA MITCHELL MYSA AESTHETICS LLC 5627 VALLEY LOOP FAIRBURN, GA 30213 BLR003536 NICOLE KARLA BREITHAUPT NICOLE KARLA BREITHAUPT 07/25/2025 D/B/A NICOLE KARLA HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED BREITHAUPT 1025 WOOD HOLLOW DR MARIETTA, GA 30067 OCC041785 PAPINI COUNSELING LLC MARIE PAPINI 07/22/2025 PAPINI COUNSELING LLC D/B/A PAPINI COUNSELING PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: MARIE PAPINI PAPINI COUNSELING LLC 4494 HAMBY POND PL NW ACWORTH, GA 30102 OCC041789 PRECISION AVIATION DAN MURPHY 07/21/2025 GROUP D/B/A PRECISION AVIATION BUSINESS MANAGEMENT OFFICE PAG HOLDING GROUP CORPORATION ATTN: PETER FARLEY PAG HOLDING CORPORATION 900 CIRCLE 75 PKWY, STE 350 ATLANTA, GA 30339 OCC041818 PRETTY FACES ATLANTA JINGJING HARRIS 07/25/2025 JJ MD LLC D/B/A PRETTY FACES MEDICAL CLINIC ATLANTA ATTN: JINGJING HARRIS JJ MD LLC 5112 CRESCENT COVE LANE MABLETON, GA 30126 OCC041793 ROMIE NAIL SALON NGA HO 07/22/2025 DIEP PHAN LLC D/B/A ROMIE NAIL SALON BEAUTY SHOP ATTN: NGA HO DIEP PHAN LLC 2100 ROSWELL RD, SUITE 2120 MARIETTA, GA 30062 OCC041806 SMITH TAYLOR BARNES HADI SEYFI 07/23/2025 D/B/A SMITH TAYLOR GRAPHICS ARTS & DESIGN BARNES ATTN: HADI SEYFI 3713 FOX HILLS DR SE MARIETTA, GA 30067 BLR003537 SOUL MASSAGE LLC HILARY ANN ALSBROOKS 07/25/2025 SOUL MASSAGE D/B/A SOUL MASSAGE LLC HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: HILARY ALSBROOKS SOUL MASSAGE 899 POWERS FERRY RD. SE MARIETTA, GA 30067 CON001609 SUMMIT PROPERTIES AND CARL MATISSE 07/25/2025 DEVELOPMENT CO D/B/A SUMMIT PROPERTIES BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE SUMMIT PROPERTIES AND AND DEVELOPMENT CO REQUIRED DEVELOPMENT CO LLC ATTN: KASEY ACTION SUMMIT PROPERTIES AND DEVELOPMENT CO LLC 6445 CITATION DR, STE G CLARKSTON, MI 48346 OCC041779 TAIWAN BOBA TEA YING MENG 07/23/2025 D/B/A TAIWAN BOBA TEA FOOD SERVICE ATTN: YING MENG 745 EDGEWATER LN KENENSAW, GA 30144 CON001607 TEMPTIDE LLC ZACHARY ARCHER 07/24/2025 TEMPTIDE LLC D/B/A TEMPTIDE LLC AIR CONDITIONING & HEATING ATTN: ZACHARY ARCHER CONTRACTOR TEMPTIDE LLC 2450 RUGER DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041788 THE GUNN LAWFIRM LLC ERNEST GUNN IV 07/21/2025 THE GUNN LAWFIRM LLC D/B/A THE GUNN LAWFIRM LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY LLC ATTN: ERNEST L GUNN IV THE GUNN LAWFIRM LLC 400 GALLERIA PKWY, STE 1500-2606 ATLANTA, GA 30339 OCC041801 THE TRAILSIDE TAYLOR WIGINGTON 07/21/2025 HOMESCHOOL D/B/A THE TRAILSIDE CHARITABLE ORGANIZATION (NON CONNECTION INC HOMESCHOOL CONNECTION PROFIT) THE TRAILSIDE INC HOMESCHOOL ATTN: TAYLOR WIGINGTON CONNECTION INC THE TRAILSIDE HOMESCHOOL CONNECTION INC 2202 MORGAN ROAD MARIETTA, GA 30066 OCC041776 TREASURED LEDGERS CHARLENE FLETCHER 07/21/2025 THE FITZGERALD GROUP D/B/A TREASURED LEDGERS ACCOUNTING, AUDITING, AND LLC ATTN: CHARLENE FLETCHER BOOKEEPING – NOT A CPA THE FITZGERALD GROUP LLC 114 HARTLEY WOODS DR NE KENNESAW, GA 30144 CON001608 TURBEVILLE JAMES JAMES TURBEVILLE 07/24/2025 D/B/A TURBEVILLE JAMES BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: JAMES TURBEVILLE REQUIRED 229 ROCKWELL CHURCH RD WINDER, GA 30680 OCC041787 UNITED CONSULTING REZA ABREE 07/21/2025 GROUP D/B/A UNITED CONSULTING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT UNITED CONSULTING GROUP GROUP LTD ATTN: JOLLY RADADIA UNITED CONSULTING GROUP LTD 625 HOLCOMB BRIDGE RD NORCROSS, GA 30071 BLR003522 WELLNESS MASSAGE WENJUAN ZHANG 07/21/2025 GA HEALTHY SPA INC D/B/A WELLNESS MASSAGE HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: XINTONG MENG GA HEALTHY SPA INC 3954 STILLWATER DR DULUTH, GA 30096 OCC041794 WILLIAMSMARSTON SANJAY RAMASWAMY 07/21/2025 WILLIAMSMARSTON LLC D/B/A WILLIAMSMARSTON ACCOUNTING, AUDITING, AND ATTN: DAVID STEVENSON BOOKEEPING – NOT A CPA WILLIAMSMARSTON LLC 1 WASHINGTON MA FL 9 BOSTON, MA 02108 OCC041797 YES HR CONSULTING VICTORIA OWENS 07/22/2025 SERVICES LLC D/B/A YES HR CONSULTING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT YES HR CONSULTING SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: VICTORIA OWENS YES HR CONSULTING SERVICES LLC 795 SPRING CREST DRIVE DALLAS, GA 30157

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.