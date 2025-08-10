Check out the 65 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 8

Posted By: Larry Felton Johnson August 10, 2025

Here are the 65 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 8, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0418784 DEGREES CONSULT LLCLILIAN OMOTOSHO08/04/2025
4 DEGREES CONSULT LLCD/B/A 4 DEGREES CONSULTCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: LILIAN OMOTOSHO
4 DEGREES CONSULT LLC
3561 PLUM CREEK TRL
KENNESAW, GA 30152
OCC04187276 FENCE NORTH METRO76 FENCE NORTH METRO08/04/2025
ATLANTAATLANTAFENCING CONTRACTOR
THUNDERSTRUCK LLCD/B/A 76 FENCE NORTH
METRO ATLANTA
THUNDERSTRUCK LLC
2352 LAHINCH CT NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041925AMERICAN FIDELITYJEANETTE RICE08/06/2025
ASSURANCE COMPANYD/B/A AMERICAN FIDELITYINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
AMERICAN FIDELITYASSURANCE COMPANYLAW
ASSURANCE COMPANYATTN: JEANETTE RICE
AMERICAN FIDELITY
ASSURANCE COMPANY
900 CIRCLE 75 PKWY SE,
SUITE 1340
ATLANTA, GA 30339
OCC041892ARCTIC BLUE ATELIERLIN FENG08/05/2025
ARCTIC BLUE LLCD/B/A ARCTIC BLUE ATELIERMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: LIN FENG
ARCTIC BLUE LLC
1210 OVERLAND XING
ALPHARETTA, GA 30004
OCC041885ARDIS LAWMICHELE STUMPE08/04/2025
ARDIS LAW LLPD/B/A ARDIS LAWLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
(404)840-4139ATTN: MICHELE STUMPE
ARDIS LAW LLP
2300 WINDY RIDGE PKWY,
1165N
ATLANTA, GA 30339
OCC041929ATLANTA LASER LOFTSKATHERING W. CANADA08/07/2025
ATLANTA LASER SERVICESD/B/A ATLANTA LASER LOFTSESTHETICIAN
INCATTN: KATHERING W.
CANADA
ATLANTA LASER SERVICES
INC
80 FORKWOOD WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041896AUTO WAREHOUSE CLUBRYAN NORRIS08/06/2025
LLCD/B/A AUTO WAREHOUSEAUTO DEALER – USED CARS ONLY
AUTO WAREHOUSE CLUBCLUB LLC
LLCATTN: RYAN NORRIS
AUTO WAREHOUSE CLUB LLC
4757 CANTON RD, SUITE 142
MARIETTA, GA 30066
OCC041908AVANT INTERVENTIONALJOANNA KYSER08/06/2025
PSYCHIATRYD/B/A AVANTPSYCHIATRIC CLINIC
AVANT BEHAVIORALINTERVENTIONAL
CONSULTANTS INCPSYCHIATRY
ATTN: JOANNA KYSER
AVANT BEHAVIORAL
CONSULTANTS INC
880 MARIETTA HIGHWAY,
SUITE 630366
ROSWELL, GA 30075
OCC041881B & C 4 LIFE ENTERPRISESBRUCE CID08/04/2025
LLCD/B/A B & C 4 LIFESECURITY GUARD AND PROTECTIVE
B & C 4 LIFE ENTERPRISESENTERPRISES LLCSERVICE
LLCATTN: BRUCE CID
B & C 4 LIFE ENTERPRISES
LLC
2015 BROADLEAF
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041921BEMO SOLUTIONSJAMES BROWN08/07/2025
BEMO SOLUTIONS CORPD/B/A BEMO SOLUTIONSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: JAMES BROWN
BEMO SOLUTIONS CORP
3330 CUMBERLAND BLVD SE,
504
ATLANTA, GA 30339
OCC041890BRODERICKNORMAN BRODERICK08/05/2025
INVESTIGATIONSD/B/A BRODERICKDETECTIVE AGENCY
BRODERICKINVESTIGATIONS
INVESTIGATIONS LLCATTN: NORMAN BRODERICK
BRODERICK INVESTIGATIONS
LLC
5220 JIMMY LEE SMITH STE
104, PMB 305
HIRAM, GA 30141
OCC041895CAMERA CRANEADAM DIETER08/06/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A CAMERA CRANEMOTION PICTURE EQUIPMENT
CAMERA CRANESOLUTIONS LLCINSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR
SOLUTIONS LLCATTN: ADAM DIETER
CAMERA CRANE SOLUTIONS
LLC
3624 NESSA CRT
SMYRNA, GA 30082
OCC041894CANTRELLS RENOVATIONSCHRIS CANTRELL08/06/2025
LLCD/B/A CANTRELLSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CANTRELLS RENOVATIONSRENOVATIONS LLC
LLCATTN: CHRIS CANTRELL
CANTRELLS RENOVATIONS
LLC
1253 MIDWAY RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041891CARGILL SOLUTIONSWALTER CARGILL08/05/2025
CARGILL SOLUTIONS LLCD/B/A CARGILL SOLUTIONSINDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR
ATTN: WALTER CARGILL
CARGILL SOLUTIONS LLC
2550 SANDY PLAINS RD, #225-
261
MARIETTA, GA 30066
CON001612CLEVER HOMES LLCKARLS MUNDARAY08/06/2025
CLEVER HOMES LLCD/B/A CLEVER HOMES LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: KARLS MUNDARAYREQUIRED
CLEVER HOMES LLC
2179 SUMTER LAKE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041877CLIMB CHIROPRACTICCHELSEA MARTIN-BUCCI08/04/2025
CLIMB CHIROPRACTIC LLCD/B/A CLIMB CHIROPRACTICCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: CHELSEA MARTIN-
BUCCI
CLIMB CHIROPRACTIC LLC
4562 KINGS CROSSING DR NE
KENNESAW, GA 30144
OCC041870CMG SALON SUITESCHRISTINE LITTLE08/04/2025
CROWN ME GORGEOUSD/B/A CMG SALON SUITESBEAUTY SHOP
STUDIO LLCATTN: CHRISTINE LITTLE
CROWN ME GORGEOUS
STUDIO LLC
5109 CHERRY LANE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041871DREAM SKYN ESTHETICSEJALEIGH NICHOLSON08/04/2025
DREAM SKYN ESSENTIALSD/B/A DREAM SKYNESTHETICIAN
LLCESTHETICS
ATTN: EJALEIGH NICHOLSON
DREAM SKYN ESSENTIALS
LLC
4580 VALLEY PKWY SE, F
SMYRNA, GA 30082
OCC041876DUMAS WORKS LLCALEXANDER DUMAS08/04/2025
DUMAS WORKS LLCD/B/A DUMAS WORKS LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ALEXANDER DUMAS
DUMAS WORKS LLC
2282 ADDISON RD NE
MARIETTA, GA 30066
OCC041893ESSENCE CLINIC SPA LLCBARBARA INGRACINA08/06/2025
ESSENCE CLINIC SPA LLCSANTOS SILVABEAUTY SHOP
D/B/A ESSENCE CLINIC SPA
LLC
ATTN: BARBARA INGRACINA
SANTOS SILVA
ESSENCE CLINIC SPA LLC
2110 POWERS FERRY RD SE,
STE 198
ATLANTA, GA 30339
OCC041918FEDERAL EXPRESSTERRY DAVIS08/06/2025
CORPORATIOND/B/A FEDERAL EXPRESSPACKING SERVICE
FEDERAL EXPRESSCORPORATION
CORPORATIONATTN: TERRY DAVIS
FEDERAL EXPRESS
CORPORATION
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC041936FIRESIDE RV RENTALTERRI DUNCAN08/08/2025
BEST VALUE HOME SALESD/B/A FIRESIDE RV RENTALRENTAL OF CAMPER
LLCATTN: TERRI DUNCAN
BEST VALUE HOME SALES
LLC
2486 HORSESHOE BEND RD
MARIETTA, GA 30064
OCC041901GLOWMENTED BEAUTY LLCAUDRA HOWARD08/07/2025
GLOWMENTED BEAUTY LLCD/B/A GLOWMENTED BEAUTYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: AUDRA HOWARD
GLOWMENTED BEAUTY LLC
4480 SOUTH COBB DR, H582
SMYRNA, GA 30080
OCC041916GOVERNORS GUN CLUBKRISTINA BROWN08/06/2025
KENNESAW GA LLCD/B/A GOVERNORS GUNBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GOVERNORS GUN CLUBCLUB KENNESAW GA LLC
KENNESAW GA LLCATTN: KRISTINA BROWN
GOVERNORS GUN CLUB
KENNESAW GA LLC
1005 COBB PLACE BLVD
KENNESAW, GA 30144
OCC041915HASHTAG SALONDZEVERLA NGAH08/07/2025
MMC STUDIOS LLCD/B/A HASHTAG SALONBEAUTY SHOP
ATTN: DZEVERLA NGAH
MMC STUDIOS LLC
2537 CEDARCREST ROAD,
STE 305 #64
ACWORTH, GA 30101
ALC003531HOMEWOOD SUITESEXTREME HOSPITALITY LLC08/07/2025
ATLANTA GALLERIA /D/B/A HOMEWOOD SUITESHOTEL OR MOTEL
CUMBERLANDATLANTA GALLERIA /
EXTREME HOSPITALITYCUMBERLAND
MANAGEMENT LLCATTN: SIRINTHORN
SIRINSAPASITTI
EXTREME HOSPITALITY
MANAGEMENT LLC
P O BOX 3024
SCRANTON, PA 18505
OCC041905INDUSTRIAL OUTDOORDANIEL LOE08/06/2025
STORAGE MANAGEMENTD/B/A INDUSTRIAL OUTDOORBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
TPM TRUCK PARKINGSTORAGE MANAGEMENT
COMPANY LLCATTN: DANIEL LOE
TPM TRUCK PARKING
COMPANY LLC
40 RAHLING CIR
LITTLE ROCK, AR 72223
OCC041914INTELIGROUP RESOURCESJOEL LACKEY08/06/2025
LLCD/B/A INTELIGROUPBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INTELIGROUP RESOURCESRESOURCES LLC
LLCATTN: JOEL LACKEY
INTELIGROUP RESOURCES
LLC
1775 THE EXCHANGE SE, STE
300
ATLANTA, GA 30339
OCC041887JOHNS CARPET ANDJOHN FULKS08/05/2025
FLOORING LLCD/B/A JOHNS CARPET ANDFLOOR COVERING CONTRACTOR
JOHNS CARPET ANDFLOORING LLC(FLOORING)
FLOORING LLCATTN: JOHN FULKS
JOHNS CARPET AND
FLOORING LLC
5198 OLIVE BRANCH CIR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041883JRW CUSTOM LLCJACKIE WILSON08/05/2025
JRW CUSTOM LLCD/B/A JRW CUSTOM LLCCONSULTANT – FASHION APPAREL
ATTN: JACKIE WILSONFURNITURE & TEXTILES
JRW CUSTOM LLC
3063 VININGS FERRY DRIVE
ATLANTA, GA 30339
OCC041880KAREPATH HEALTHFOLASHADE ADEBOLA08/04/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A KAREPATH HEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
KAREPATH HEALTHSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: FOLASHADE ADEBOLA
KAREPATH HEALTH
SOLUTIONS LLC
773 AMOS LANE
KENNESAW, GA 30152
OCC041900KGE MATH SOLUTIONS LLCKAYEOMAVUA EJAIFE08/06/2025
KGE MATH SOLUTIONS LLCD/B/A KGE MATH SOLUTIONSTUTORING SERVICES
LLC
ATTN: KAYEOMAVUA EJAIFE
KGE MATH SOLUTIONS LLC
6830 BRIDGEWOOD DRIVE
AUSTELL, GA 30168
OCC041912KIDSU EAST COBBSHANNON LEVY08/07/2025
KIDSU ATL LLCD/B/A KIDSU EAST COBBRECREATION SERVICE
ATTN: SHANNON LEVY
KIDSU ATL LLC
5000 REBEL TRAIL
ATLANTA, GA 30327
OCC041931KRAUSE & CO HOMEBEVERLY KRAUSE08/08/2025
SERVICES LLCD/B/A KRAUSE & CO HOMECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
KRAUSE & CO HOMESERVICES LLCAFTER CONSTRUCTION
SERVICES LLCATTN: BEVERLY KRAUSE
KRAUSE & CO HOME
SERVICES LLC
2627 PACES RIDGE SE, APT C
ATLANTA, GA 30339
OCC041927LANTERN PATH SOLUTIONSDAVID CAIN08/08/2025
LLCD/B/A LANTERN PATHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LANTERN PATH SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: DAVID CAIN
LANTERN PATH SOLUTIONS
LLC
3827 BLUFFVIEW DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041882LAW OFFICE OF ROBERT SROBERT GITMEID08/04/2025
GITMEID & ASSOC PLLCD/B/A LAW OFFICE OFLAW OFFICES
LAW OFFICE OF ROBERT SROBERT S GITMEID & ASSOC
GITMEID & ASSOC PLLCPLLC
LAW OFFICE OF ROBERT S
GITMEID & ASSOC PLLC
100 GALLERIA PKWY, 1570
ATLANTA, GA 30339
OCC041886LILIANA’S ITALIANERIC MARTINEZ08/05/2025
RESTAURANTD/B/A LILIANA’S ITALIANRESTAURANT
LILIANA’S ITALIANRESTAURANT
RESTAURANT LLCATTN: ERIC MONTANO –
MARTINEZ
LILIANA’S ITALIAN
RESTAURANT LLC
2595 SANDY PLAINS ROAD,
STE 107
MARIETTA, GA 30066
OCC041928LOVE TO HEART CARE LLCMARSHA CHARLES-LYNCH08/08/2025
LOVE TO HEART CARE LLCD/B/A LOVE TO HEART CAREPERSONAL CARE HOME
LLC
ATTN: MARSHA CHARLES-
LYNCH
LOVE TO HEART CARE LLC
2443 POWDER SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30008
OCC041920MARIE J FINANCIALTRACEY NDIAYE08/07/2025
SERVICES LLCD/B/A MARIE J FINANCIALMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIE J FINANCIALSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: TRACEY NDIAYE
MARIE J FINANCIAL SERVICES
LLC
341 COVERED BRIDGE PLACE
SMYRNA, GA 30082
OCC041924MARSH & MCLENNANLIZA BERTLEY08/06/2025
AGENCY LLCD/B/A MARSH & MCLENNANINSURANCE BROKER
MARSH & MCLENNANAGENCY LLC
AGENCY LLCATTN: LIZA BERTLEY
MARSH & MCLENNAN
AGENCY LLC
1166 AVE OF THE AMERICAS,
36TH FLOOR
OCC041926MAULDIN & JENKINS LLCKRISTEN LORD08/06/2025
MAULDIN & JENKINS LLCD/B/A MAULDIN & JENKINSCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
LLC(OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: KRISTEN LORD
MAULDIN & JENKINS LLC
200 GALLERIA PKWY, 1700
ATLANTA, GA 30339
OCC041873MCCURRY LINDALINDA MCCURRY08/04/2025
D/B/A MCCURRY LINDAMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: LINDA MCCURY
190 ROBERTS TRAIL, UNIT
2104
MARIETTA, GA 30066
OCC041888MEDIATOR PAYMENTS LLCMADISON SCHOLAR08/05/2025
MEDIATOR PAYMENTS LLCD/B/A MEDIATOR PAYMENTSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: MADISON SCHOLAR
MEDIATOR PAYMENTS LLC
4069 SILVER FIR CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041889MODULAR TARGETMADISON SCHOLAR08/05/2025
SYSTEMS LLCD/B/A MODULAR TARGETMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MODULAR TARGETSYSTEMS LLC
SYSTEMS LLCATTN: MADISON SCHOLAR
MODULAR TARGET SYSTEMS
LLC
4069 SILVER FIR CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041904MOTEL 6 ATLANTA SMYRNARAKESH PATEL08/06/2025
RAM SMYRNA HOTEL LLCD/B/A MOTEL 6 ATLANTAHOTEL OR MOTEL
SMYRNA
ATTN: RAKESH PATEL
RAM SMYRNA HOTEL LLC
712 BETHPAGE DR
MCDONOUGH, GA 30253
OCC041923MY ATL RENTALSSYLVIA HARRIS08/06/2025
MY ATL RENTALS LLCD/B/A MY ATL RENTALSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: SYLVIA HARRIS
MY ATL RENTALS LLC
204 MAHNAZ DR SW
ATLANTA, GA 30331
OCC041911NCS360JOEL LACKEY08/06/2025
REVPRO ADVISORS LLCD/B/A NCS360BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JOEL LACKEY
REVPRO ADVISORS LLC
1775 THE EXCHANGE SE, 300
ATLANTA, GA 30339
OCC041919NEW AGE MOVEMENT LLCROB LEE08/07/2025
NEW AGE MOVEMENT LLCD/B/A NEW AGE MOVEMENTDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
LLCONLY
ATTN: ROB LEE
NEW AGE MOVEMENT LLC
1200 OAKWOODS DR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041879NIXIELIGHT LLCCHRIS CAMILLO08/04/2025
NIXIELIGHT LLCD/B/A NIXIELIGHT LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: CHRIS CAMILLO
NIXIELIGHT LLC
4151 KEHELEY ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC041906ONE SAMUEL SEVENTEENDAVID CYRIL DAVID08/07/2025
LLCD/B/A ONE SAMUELMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ONE SAMUEL SEVENTEENSEVENTEEN LLC
LLCATTN: DAVID CYRIL DAVID
ONE SAMUEL SEVENTEEN
LLC
2400 BARRETT CREEK BLVD,
APT 328
MARIETTA, GA 30066
OCC041922OUR SCHOOL BOOK FAIRLEONARD ST PIERRE08/06/2025
LLCD/B/A OUR SCHOOL BOOKBOOKS & STATIONARY STORE
OUR SCHOOL BOOK FAIRFAIR LLC
LLCATTN: LEONARD ST PIERRE
OUR SCHOOL BOOK FAIR LLC
223 MORNING MIST LANE
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041899PAULOS PROPERTIES LLCG. GERGORY PAULOS08/06/2025
PAULOS PROPERTIES LLCD/B/A PAULOS PROPERTIESOFFICE SPACE RENTAL
LLC
ATTN: G. GERGORY PAULOS
PAULOS PROPERTIES LLC
1995 ROCHESTER ROAD
LEONARD, MI 48367
OCC041874PICASSO DOMINICANLUIS ALMONTE08/04/2025
BARBER SHOPD/B/A PICASSO DOMINICANBARBER SHOP
PICASSO DOMINICANBARBER SHOP
BARBER SHOP LLCATTN: LUIS ALMONTE
PICASSO DOMINICAN
BARBER SHOP LLC
2198 AUSTELL RD
MARIETTA, GA 30008
OCC041875POOLE FREIGHT &POOLE CRAIG08/04/2025
TRANSPORT LLCD/B/A POOLE FREIGHT &HEALTH AND ALLIED SERVICES
POOLE FREIGHT &TRANSPORT LLC
TRANSPORT LLCATTN: POOLE CRAIG
POOLE FREIGHT &
TRANSPORT LLC
4483 LINDSEY DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041897PREMIUM STITCHESEDWAN KHRAWESH08/06/2025
PREMIUM STITCHES LLCD/B/A PREMIUM STITCHESCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: EDWAN KHRAWESH
PREMIUM STITCHES LLC
2028 LOCH LOMOND DRIVE
POWELL, OH 43065
OCC041913RELIANT RECOVERYJOEL LACKEY08/06/2025
GROUP LLCD/B/A RELIANT RECOVERYCOLLECTION AGENCY
RELIANT RECOVERYGROUP LLC
GROUP LLCATTN: JOEL LACKEY
RELIANT RECOVERY GROUP
LLC
1775 THE EXCHANGE SE, 300
ATLANTA, GA 30339
OCC041902REYLO CONSTRUCTIONCLEIVIN LOPEZ08/07/2025
GROUPD/B/A REYLOROOFING & SIDING CONTRACTOR
REYOVI LLCCONSTRUCTION GROUP
ATTN: CLEIVIN LOPEZ
REYOVI LLC
2522 COUNTRY LAKE CIR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041910RITTAL LLCSTEPHANIE OWENS08/06/2025
RITTAL LLCD/B/A RITTAL LLCCOMPUTER SALES
ATTN: STEPHANIE OWENS
RITTAL LLC
1 RITTAL PLACE
URBANA, OH 43078
OCC041903ROOT & LEDGER LLCTARA NATASHA FORD08/07/2025
ROOT & LEDGER LLCD/B/A ROOT & LEDGER LLCACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: TARA NATASHA FORDBOOKEEPING – NOT A CPA
ROOT & LEDGER LLC
3919 NEMOURS TRL
KENNESAW, GA 30152
OCC041939SMITTY’S LOCKDOWNSHANNON KELLY08/08/2025
BARBECUED/B/A SMITTY’S LOCKDOWNRESTAURANT
FOLSOM BBQ INCBARBECUE
ATTN: SHANNON KELLY
FOLSOM BBQ INC
4050 HOLLY SPRINGS RD
ROCKMART, GA 30153
OCC041909STYLES BY RAYNA HAIRRAYNA JONES08/07/2025
SALOND/B/A STYLES BY RAYNABEAUTY SHOP
HAIR SALON
ATTN: RAYNA JONES
3183 HARTNESS WAY NW
KENNESAW, GA 30144
CON001611SWIFT HOME RENOVATIONSMAURICIO AGUERO08/05/2025
LLCD/B/A SWIFT HOMEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SWIFT HOME RENOVATIONSRENOVATIONS LLCREQUIRED
LLCATTN: MAURICIO AGUERO
SWIFT HOME RENOVATIONS
LLC
1827 SHILLINGS RD
KENNESAW, GA 30152
OCC041898THE LUMISTELLA COMPANYCHRISTA PITTS08/06/2025
CCA AND B LLCD/B/A THE LUMISTELLAWHOLESALE – BOOKS & PUBLISHED
COMPANYMATERIAL
ATTN: CHRISTA PITTS
CCA AND B LLC
3350 RIVERWOOD PKWY SE,
SUITE 300
ATLANTA, GA 30339
OCC041884UNCLE MIKEYS EZ BOUNCEMICHAEL GREENE08/05/2025
LLCD/B/A UNCLE MIKEYS EZENTERTAINMENT SERVICE
UNCLE MIKEYS EZ BOUNCEBOUNCE LLC
LLCATTN: MICHAEL GREENE
UNCLE MIKEYS EZ BOUNCE
LLC
2063 RIDGESTONE LNDG
MARIETTA, GA 30008
OCC041907WRENS COLLISION GROUP JAMES WREN08/06/2025
KENNESAW LLC D/B/A WRENS COLLISIONAUTO BODY SHOP
WRENS COLLISION GROUP KENNESAW LLCGROUP KENNESAW LLC ATTN: JAMES WREN WRENS COLLISION GROUP KENNESAW LLC2115 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

