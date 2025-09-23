Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 12 to September 18

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
ZAXBY’S
- 2603 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6817
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001332
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 09-18-2025
PANDA EXPRESS #1135
- 4275 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6488
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17214
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
TRITT ELEMENTARY SCHOOL
- 4435 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-446C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
MANGO TREE
- 3900 LEGACY PARK BLVD NW STE D200 KENNESAW, GA 30144-7419
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003407
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-18-2025
DOLLY’S HOME COOKING
- 4971 AUSTELL RD STE 300 AUSTELL, GA 30106-2053
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004742
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 09-18-2025
COURTYARD BY MARRIOTT
- 540 GREERS CHAPEL DR NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006142
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – GIANT PINEAPPLE
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007092
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – MOOSE JOOSE SLUSH
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007108
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – THREE LADIES BAKING
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007114
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DALEY’S CONCESSIONS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007130
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – BIANCOS FOODS FUNNEL CAKES
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007137
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – BIANCOS FOODS POTATO
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007138
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – BIANCOS FOODS UGLY PUG
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007140
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – BIANCOS FOODS FUNNEL CAKES 2
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007141
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – BIANCOS FOODS PIZZA
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007143
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SNO CONE TENT
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007166
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SUGAR SHACK
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007167
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – PALACE OF SWEETS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007168
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SWEET TREATS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007169
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DREW FUNNEL CAKE
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007179
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DREW SLUSHY
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007181
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DREW POPPER
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007182
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DREW DONUTS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007183
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – DREW CORN DOG
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007184
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – ORIGINAL ELEPHANT EARS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007193
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – LIBBY’S ICE CREAM
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007200
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – GRANDMA BROWN’S CINNAMON ROLLS
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007201
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – LIBBY’S SOFT SERVE
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007202
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – JOHN’S ICE CREAM
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007204
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – HENRY’S KETTLE KORN
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007205
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SPIVEY’S SOUTHERN GRILL #2
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007211
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SPIVEY’S SOUTHERN GRILL #3
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007212
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – LEMONADE AND MORE
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007216
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
2025 NORTH GEORGIA STATE FAIR – SATTELERS SWEET TEA
- 2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007239
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-18-2025
CARZELL’S KITCHEN
- 3217 NEW MACLAND RD STE 140 POWDER SPRINGS, GA 30127-1794
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001132
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 09-17-2025
HONG KONG STAR CHINESE CUISINE
- 4719 LOWER ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30068-4242
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24534C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-17-2025
FARMER’S BASKET
- 1306 CUMBERLAND SE SPC 232 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17237
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-17-2025
CHOW KING GRILL & BUFFET
- 2400 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3012
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002912
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-17-2025
LA MICHOACANA
- 975 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003592
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 09-17-2025
OVERLOOK CAFE
- 2859 PACES FERRY RD SE STE 490 ATLANTA, GA 30339-5792
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005742
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-17-2025
BOJANGLES #598
- 2745 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4517
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005768
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 09-17-2025
CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT – MOBILE
- 585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005993
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-17-2025
TOUCHDOWN WINGS
- 3721 NEW MACLAND RD STE 100 POWDER SPRINGS, GA 30127-2088
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006020
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 09-17-2025
NCG CINEMAS ACWORTH
- 4421 CINEMA DR NW ACWORTH, GA 30101-5771
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23172
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-16-2025
CROOKED TREE CAFE
- 915 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2411
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001694
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-16-2025
BOJANGLES #791
- 681 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16155C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-16-2025
TACO BELL 41255
- 3390 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002994
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-16-2025
NORTHWEST CLASSICAL ACADEMY
- 3010 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-2502
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004866
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-16-2025
CAPTAIN D’S MARIETTA
- 725 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005562
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-16-2025
J & P BAKERY
- 3195 AUSTELL RD STE 120 MARIETTA, GA 30008-6823
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006230
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 09-16-2025
C & S SEAFOOD AND OYSTER BAR
- 600 GALLERIA PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006231
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 09-16-2025
OLIVE BISTRO GALLERIA
- 600 GALLERIA PKWY SE STE 180 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006635
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 09-16-2025
JET’S PIZZA
- 2900 DELK RD SE STE 300 MARIETTA, GA 30067-5321
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006768
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-16-2025
!!WETZEL’S PRETZELS (INSIDE WALMART)
- 210 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007020
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-16-2025
ATLANTA UNITED FOOTBALL CLUB TRAINING GROUND
- 861 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7916
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002505
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-15-2025
GW GYRO & WINGS
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1328 ATLANTA, GA 30339-6430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006265
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 09-15-2025
TACOS LA VILLA
- 3315 S COBB DR STE 300 SMYRNA, GA 30080-4184
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006769
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-15-2025
!!SUBWAY 3176
- 2217 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-1349
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006851
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-15-2025
!!CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 1298 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006854
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-15-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #777
- 4400 BROWNSVILLE RD STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-8902
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24946
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-12-2025
MONTERREY’S MEXICAN RESTAURANT
- 3721 NEW MACLAND RD STE 240 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002237
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-12-2025
EAST SIDE ELEMENTARY SCHOOL CAFE
- 3850 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000089
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
DICKERSON MIDDLE SCHOOL
- 855 WOODLAWN RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-170C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
LEWIS ELEMENTARY SCHOOL
- 4179 JIM OWENS RD KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-307
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
MOUNT BETHEL ELEMENTARY SCHOOL
- 1210 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2719
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-476C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
CHEATHAM HILLS ELEMENTARY
- 1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4770
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
DUNKIN DONUTS #347022
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-7211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003448
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-12-2025
SUBWAY #33436
- 1720 MARS HILL RD NW STE 3 ACWORTH, GA 30101-8089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004165
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
SCHLOTZSKY’S DELI
- 3000 WINDY HILL RD SE STE A10 MARIETTA, GA 30067-8474
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004312
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 09-12-2025
TACO BELL #41801
- 3480 ERNEST W BARRETT PKWY SW MARIETTA, GA 30064-2730
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006309
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-12-2025
