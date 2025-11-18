18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson November 9, 2025

Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 7, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0424833021 AUSTELL RD BLDGALEXANDER HARRIS11/04/2025
OWNERD/B/A 3021 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL
ALEXANDER C HARRISBLDG OWNER
ATTN: ALEXANDER HARRIS
ALEXANDER C HARRIS
1001 WILBURN DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC042477800 KENNESAW AVE SUITEALFRED HARMON11/04/2025
170 BLDG OWNERD/B/A 800 KENNESAW AVEOFFICE SPACE RENTAL
MSI PARTNERS LLCSUITE 170 BLDG OWNER
ATTN: ALFRED HARMON
MSI PARTNERS LLC
PO BOX 966
KENNESAW, GA 30156
OCC042491AUDREY L PHILLIPS PHDAUDREY L PHILLIPS11/05/2025
CONSULTANTD/B/A AUDREY L PHILLIPSCONSULTANT – EDUCATION
PHD CONSULTANT
ATTN: AUDREY L PHILLIPS
PO BOX 2181
MARIETTA, GA 30061
OCC042471BLAZQUEZ DERECKDERECK BLAZQUEZ11/03/2025
BUILT IN HEALTH LLCD/B/A BLAZQUEZ DERECKCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: DERECK BLAZQUEZ
BUILT IN HEALTH LLC
3000 WINDY HILL ROAD SE,
STE 204
MARIETTA, GA 30067
OCC042484CARESPRING SERVICESVICTOR OLEKANMA11/05/2025
CARESPRINGS LLCD/B/A CARESPRINGHEALTH AND ALLIED SERVICES
SERVICES
ATTN: VICTOR OLEKANMA
CARESPRINGS LLC
2876 GOLDEN CLUB BEND
AUSTELL, GA 30106
OCC042490CHIPOTLE MEXICAN GRILLTIM LUSKIN11/05/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILLD/B/A CHIPOTLE MEXICANRESTAURANT
OF COLORADO LLCGRILL
ATTN: LICENSING
CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF
COLORADO LLC
PO BOX 182566
COLUMBUS, OH 43218
OCC042478DRYBAR WEST COBBCAITLIN HEIDRICK11/04/2025
CFB3 LLCD/B/A DRYBAR WEST COBBBEAUTY SHOP
ATTN: CAITLIN HEIDRICK
CFB3 LLC
2152 GOLDEN MORNING CT
NW
KENNESAW, GA 30152
OCC042498EMMANUEL D LJEANTOINERT DALUSMA11/07/2025
MARQUETTED/B/A EMMANUEL D LGROCERY STORE
EMMANUEL D.L.MARQUETTE
MARQUETTE LLLPEMMANUEL D.L. MARQUETTE
LLLP
970 WINDY HILL RD, STE 9B
SMYRNA, GA 30080
OCC042469GETTING NERDYGRETCHEN VIKINGSON11/03/2025
GETTING NERDY LLCD/B/A GETTING NERDYCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: GRETCHEN VIKINGSON
GETTING NERDY LLC
2345 SMOKE RISE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042475HEMBREE INSURANCEWILLIAM HEMBREE11/03/2025
AGENCYD/B/A HEMBREE INSURANCEINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
BILL HEMBREE &AGENCYLAW
ASSOCIATES LLCATTN: WILLIAM HEMBREE
BILL HEMBREE &
ASSOCIATES LLC
5150 STILESBORO ROAD, STE
420
KENNESAW, GA 30152
OCC042503MINISO WINKY STOREBOBBY CHOY11/07/2025
HOLDINGSD/B/A MINISO WINKY STOREVARIETY STORE
MINISO WINKY STOREHOLDINGS
HOLDINGS LLCATTN: ACCOUNTING
MINISO WINKY STORE
HOLDINGS LLC
1050 LAKES DR, STE 260
WEST COVINA, CA 91790
OCC042479RETAIL GARDEN PRODUCTSMARTIN JONES11/03/2025
LLCD/B/A RETAIL GARDENWHOLESALE – FARM & GARDEN SUPPLIES
RETAIL GARDEN PRODUCTSPRODUCTS LLC
LLCATTN: MARTIN JONES
RETAIL GARDEN PRODUCTS
LLC
3939 ROYAL DR NW, SUITE
103
KENNESAW, GA 30144
OCC042474RIRALUXE LLCFARIDA BYABUSHA11/04/2025
RIRALUXE LLCD/B/A RIRALUXE LLCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: FARIDA BYABUSHA
RIRALUXE LLC
4118 HUNTCLIFF DR
WOODSTOCK, GA 30189
OCC042476SEVEN COMPANY USA LLCVALTER MARTINEZ11/04/2025
SEVEN COMPANY USA LLCD/B/A SEVEN COMPANY USACONSULTANT – FINANCIAL
LLC
ATTN: VALTER MARTINEZ
SEVEN COMPANY USA LLC
281 POWERS PARK WAY NE
MARIETTA, GA 30067
OCC042481SPIRIT STAKES LLCMARTIN JONES11/04/2025
SPIRIT STAKES LLCD/B/A SPIRIT STAKES LLCWHOLESALE – FARM & GARDEN SUPPLIES
ATTN: MARTIN JONES
SPIRIT STAKES LLC
3939 ROYAL DR NW, SUITE
103
KENNESAW, GA 30144
OCC042489TERRA FIRMA CREATIVEMEGAN ROGINSKY11/05/2025
LLCD/B/A TERRA FIRMAINTERIOR DESIGN
TERRA FIRMA CREATIVECREATIVE LLC
LLCATTN: MEGAN ROGINSKY
TERRA FIRMA CREATIVE LLC
265 MARS HILL ROAD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042482THE HANGOUT ZONECHANELL BRIGGS11/05/2025
THZ ATL LLCD/B/A THE HANGOUT ZONERECREATION SERVICE
ATTN: CHANELL BRIGGS
THZ ATL LLC
8735 DUNWOODY PLACE, APT
R
ATLANTA, GA 30350
OCC042473WILLIAM J MCLENDON DMD WILLIAM MCLENDON11/04/2025
PC D/B/A WILLIAM J MCLENDONDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
WILLIAM J MCLENDON DMD PCDMD PCATTN: WILLIAM MCLENDON WILLIAM J MCLENDON DMD PC61 OLD MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.