18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24

Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 7, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042483
|3021 AUSTELL RD BLDG
|ALEXANDER HARRIS
|11/04/2025
|OWNER
|D/B/A 3021 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|ALEXANDER C HARRIS
|BLDG OWNER
|ATTN: ALEXANDER HARRIS
|ALEXANDER C HARRIS
|1001 WILBURN DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042477
|800 KENNESAW AVE SUITE
|ALFRED HARMON
|11/04/2025
|170 BLDG OWNER
|D/B/A 800 KENNESAW AVE
|OFFICE SPACE RENTAL
|MSI PARTNERS LLC
|SUITE 170 BLDG OWNER
|ATTN: ALFRED HARMON
|MSI PARTNERS LLC
|PO BOX 966
|KENNESAW, GA 30156
|OCC042491
|AUDREY L PHILLIPS PHD
|AUDREY L PHILLIPS
|11/05/2025
|CONSULTANT
|D/B/A AUDREY L PHILLIPS
|CONSULTANT – EDUCATION
|PHD CONSULTANT
|ATTN: AUDREY L PHILLIPS
|PO BOX 2181
|MARIETTA, GA 30061
|OCC042471
|BLAZQUEZ DERECK
|DERECK BLAZQUEZ
|11/03/2025
|BUILT IN HEALTH LLC
|D/B/A BLAZQUEZ DERECK
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: DERECK BLAZQUEZ
|BUILT IN HEALTH LLC
|3000 WINDY HILL ROAD SE,
|STE 204
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042484
|CARESPRING SERVICES
|VICTOR OLEKANMA
|11/05/2025
|CARESPRINGS LLC
|D/B/A CARESPRING
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SERVICES
|ATTN: VICTOR OLEKANMA
|CARESPRINGS LLC
|2876 GOLDEN CLUB BEND
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042490
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|TIM LUSKIN
|11/05/2025
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|D/B/A CHIPOTLE MEXICAN
|RESTAURANT
|OF COLORADO LLC
|GRILL
|ATTN: LICENSING
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF
|COLORADO LLC
|PO BOX 182566
|COLUMBUS, OH 43218
|OCC042478
|DRYBAR WEST COBB
|CAITLIN HEIDRICK
|11/04/2025
|CFB3 LLC
|D/B/A DRYBAR WEST COBB
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CAITLIN HEIDRICK
|CFB3 LLC
|2152 GOLDEN MORNING CT
|NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042498
|EMMANUEL D L
|JEANTOINERT DALUSMA
|11/07/2025
|MARQUETTE
|D/B/A EMMANUEL D L
|GROCERY STORE
|EMMANUEL D.L.
|MARQUETTE
|MARQUETTE LLLP
|EMMANUEL D.L. MARQUETTE
|LLLP
|970 WINDY HILL RD, STE 9B
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042469
|GETTING NERDY
|GRETCHEN VIKINGSON
|11/03/2025
|GETTING NERDY LLC
|D/B/A GETTING NERDY
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: GRETCHEN VIKINGSON
|GETTING NERDY LLC
|2345 SMOKE RISE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042475
|HEMBREE INSURANCE
|WILLIAM HEMBREE
|11/03/2025
|AGENCY
|D/B/A HEMBREE INSURANCE
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|BILL HEMBREE &
|AGENCY
|LAW
|ASSOCIATES LLC
|ATTN: WILLIAM HEMBREE
|BILL HEMBREE &
|ASSOCIATES LLC
|5150 STILESBORO ROAD, STE
|420
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042503
|MINISO WINKY STORE
|BOBBY CHOY
|11/07/2025
|HOLDINGS
|D/B/A MINISO WINKY STORE
|VARIETY STORE
|MINISO WINKY STORE
|HOLDINGS
|HOLDINGS LLC
|ATTN: ACCOUNTING
|MINISO WINKY STORE
|HOLDINGS LLC
|1050 LAKES DR, STE 260
|WEST COVINA, CA 91790
|OCC042479
|RETAIL GARDEN PRODUCTS
|MARTIN JONES
|11/03/2025
|LLC
|D/B/A RETAIL GARDEN
|WHOLESALE – FARM & GARDEN SUPPLIES
|RETAIL GARDEN PRODUCTS
|PRODUCTS LLC
|LLC
|ATTN: MARTIN JONES
|RETAIL GARDEN PRODUCTS
|LLC
|3939 ROYAL DR NW, SUITE
|103
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042474
|RIRALUXE LLC
|FARIDA BYABUSHA
|11/04/2025
|RIRALUXE LLC
|D/B/A RIRALUXE LLC
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: FARIDA BYABUSHA
|RIRALUXE LLC
|4118 HUNTCLIFF DR
|WOODSTOCK, GA 30189
|OCC042476
|SEVEN COMPANY USA LLC
|VALTER MARTINEZ
|11/04/2025
|SEVEN COMPANY USA LLC
|D/B/A SEVEN COMPANY USA
|CONSULTANT – FINANCIAL
|LLC
|ATTN: VALTER MARTINEZ
|SEVEN COMPANY USA LLC
|281 POWERS PARK WAY NE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042481
|SPIRIT STAKES LLC
|MARTIN JONES
|11/04/2025
|SPIRIT STAKES LLC
|D/B/A SPIRIT STAKES LLC
|WHOLESALE – FARM & GARDEN SUPPLIES
|ATTN: MARTIN JONES
|SPIRIT STAKES LLC
|3939 ROYAL DR NW, SUITE
|103
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042489
|TERRA FIRMA CREATIVE
|MEGAN ROGINSKY
|11/05/2025
|LLC
|D/B/A TERRA FIRMA
|INTERIOR DESIGN
|TERRA FIRMA CREATIVE
|CREATIVE LLC
|LLC
|ATTN: MEGAN ROGINSKY
|TERRA FIRMA CREATIVE LLC
|265 MARS HILL ROAD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042482
|THE HANGOUT ZONE
|CHANELL BRIGGS
|11/05/2025
|THZ ATL LLC
|D/B/A THE HANGOUT ZONE
|RECREATION SERVICE
|ATTN: CHANELL BRIGGS
|THZ ATL LLC
|8735 DUNWOODY PLACE, APT
|R
|ATLANTA, GA 30350
|OCC042473
|WILLIAM J MCLENDON DMD WILLIAM MCLENDON
|11/04/2025
|PC D/B/A WILLIAM J MCLENDON
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|WILLIAM J MCLENDON DMD PC
|DMD PCATTN: WILLIAM MCLENDON WILLIAM J MCLENDON DMD PC61 OLD MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
