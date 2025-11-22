32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 21

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 21, 2025.

These are only business licenses for unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042534ACAI MOMMYADRIANNA SAYE11/18/2025
MOMMY’S GOT IT LLCD/B/A ACAI MOMMYCOFFEE AND TEA STORE
ATTN: ADRIANNA SAYE
MOMMY’S GOT IT LLC
4047 CANTON RD, STE B
MARIETTA, GA 30066
OCC042545APEK ABA SERVICES LLCMOSHE MEISELS11/19/2025
APEK ABA SERVICES LLCD/B/A APEK ABA SERVICESHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: MOSHE MEISELS
APEK ABA SERVICES LLC
6 OLYMPIC CIR
LAKEWOOD, NJ 08701
OCC042532AZTEC PAINTINGFRANCISCO TORRES11/17/2025
FT PAINTING SERVCIES LLCD/B/A AZTEC PAINTINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: FRANCISCO TORRESHANGING
FT PAINTING SERVCIES LLC
1985 PINE MOUNTAIN RD NW
KENNESAW, GA 30152
OCC042544BALADI COFFEESARAH KHATIB11/19/2025
BALADI COFFEE LLCD/B/A BALADI COFFEECOFFEE AND TEA STORE
ATTN: SARAH KHATIB
BALADI COFFEE LLC
2415 SAINT FEAGIN PL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042543BETTER SLEEP ATLANTAASHISH PATEL11/18/2025
BETTER SLEEP ATLANTAD/B/A BETTER SLEEPWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
LLCATLANTASUPPLIES
ATTN: ASHISH PATEL
BETTER SLEEP ATLANTA LLC
3535 ROSWELL RD, STE 55
MARIETTA, GA 30062
OCC042538BOOM POPCORN COKE DING11/18/2025
D/B/A BOOM POPCORN COCOTTAGE FOOD
ATTN: KE DING
2555 FARRINGTON CT NE
MARIETTA, GA 30066
OCC042540DOMINO’SCOURTNEY DODSON11/18/2025
CBP PIZZA LLCD/B/A DOMINO’SRESTAURANT
ATTN: COURTNEY DODSEN
CBP PIZZA LLC
189 OAK FOREST DRIVE
DAWSONVILLE, GA 30534
OCC042552ENTIRETY HEALTHCAREIKEADE ALAMU11/20/2025
LLCD/B/A ENTIRETYMEDICAL CLINIC
ENTIRETY HEALTHCAREHEALTHCARE LLC
LLCATTN: IKEADE ALAMU
ENTIRETY HEALTHCARE LLC
1862 EBENEZER FARM
CIRCLE
MARIETTA, GA 30066
OCC042531ESQUIRE CLEANERSNIRMALA NAMARITA11/17/2025
TJANS AND TJANSD/B/A ESQUIRE CLEANERSDRY CLEANING PICK-UP STATION
ENTERPRISE INCATTN: NIRMALA NAMARITA
TJANS AND TJANS
ENTERPRISE INC
4651 WOODSTOCK RD, 201
ROSWELL, GA 30075
OCC042555FLORENCE THE BAKER LLCBUKOLA OMOTOSO11/20/2025
FLORENCE THE BAKER LLCD/B/A FLORENCE THE BAKERCOTTAGE FOOD
LLC
ATTN: BUKOLA OMOTOSO
FLORENCE THE BAKER LLC
3024 HIDDEN FOREST CT, STE
3105
MARIETTA, GA 30066
CON001645HAPPY HVAC SOLUTIONSZACHARY PRIDGEN11/20/2025
HAPPY HVAC SOLUTIONSD/B/A HAPPY HVACAIR CONDITIONING & HEATING
LLCSOLUTIONSCONTRACTOR
ATTN: ZACHARY PRIDGEN
HAPPY HVAC SOLUTIONS LLC
1988 WILLEO CREEK PT
MARIETTA, GA 30068
OCC042480HYATT HOUSE ATLANTAKETAN PATEL11/20/2025
GALLERIAD/B/A HYATT HOUSEHOTEL OR MOTEL
HAP CUMBERLAND LLCATLANTA GALLERIA
ATTN: KETAN PATEL
HAP CUMBERLAND LLC
2868 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042537IMPECCABLE BEAUTY BARLORETHA WILSON11/18/2025
D/B/A IMPECCABLE BEAUTYHAIR BRAIDING
BAR
ATTN: LORETHA WILSON
6430 QUEENSDALE DRIVE
DOUGLASVILLE, GA 30135
OCC042547J3 SERVICES INCJOSPEH EDWARDS11/19/2025
J3 SERVICES INCD/B/A J3 SERVICES INCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: JOSEPH EDWARDS
J3 SERVICES INC
375 CONCORD WOODS DR
SMYRNA, GA 30082
OCC042499LUPINE VENDINGJEFFREY MCFALLS11/20/2025
LUPINE VENDING LLCD/B/A LUPINE VENDINGVENDING MACHINES
ATTN: JEFFREY MCFALLS
LUPINE VENDING LLC
580 BOYDS DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042539MORAY ADVISORS LLCBRIDGES HOLMES11/18/2025
MORAY ADVISORS LLCD/B/A MORAY ADVISORS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: BRIDGES HOLMES
MORAY ADVISORS LLC
5330 BROOKSTONE DR, STE
250
ACWORTH, GA 30101
OCC042533MOUNTAIN PARK SUPERIORNIRMALA NAMARITA11/17/2025
CLEANERSD/B/A MOUNTAIN PARKDRY CLEANING PICK-UP STATION
TJANS AND TJANSSUPERIOR CLEANERS
ENTERPRISE INCATTN: NIRMALA NAMARITA
TJANS AND TJANS
ENTERPRISE INC
4750 ALABAMA RD, 180
ROSWELL, GA 30075
OCC042550NEW SRX TECH LLCCHANTAY JONES11/20/2025
NEW SRX TECH LLCD/B/A NEW SRX TECH LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: CHANTAY JONES
NEW SRX TECH LLC
2110 POWERS FERRY RD, 125
ATLANTA, GA 30339
OCC042557NEXT DAY ACCESS –11/21/2025
GREATER ATLANTAD/B/A NEXT DAY ACCESS –FURNITURE INSTALLATION CONTRACTOR
GEORGIA MOBILITY GROUPGREATER ATLANTA
INCATTN: SALVATORE MASSARO
GEORGIA MOBILITY GROUP
INC
PO BOX 80
LEBANON, GA 30146
OCC042549NM CLEANING LLCNYCKOLAS DA SILVA DE11/19/2025
NM CLEANING LLCJESUSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
D/B/A NM CLEANING LLC& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: NYCKOLAS DA SILVA
DE JESUS
NM CLEANING LLC
899 POERS FERRY RD, APT
A-1
MARIETTA, GA 30067
OCC042536NORTHSIDE PRIMARY CAREJORGE HERNANDEZ11/17/2025
NORTHSIDE HOSPITAL INCD/B/A NORTHSIDE PRIMARYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
CAREPROFIT)
ATTN: JORGE HERNANDEZ
NORTHSIDE HOSPITAL INC
4298 ATLANTA ROAD SE,
SUITE 110
SMYRNA, GA 30080
OCC042554ONLY HEALTH SOLUTIONSOLUMUYIWA OKE11/20/2025
LLCD/B/A ONLY HEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
ONLY HEALTH SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: OLUMUYIWA OKE
ONLY HEALTH SOLUTIONS
LLC
2726 THORNEWILDE WAY
ATLANTA, GA 30339
OCC042535ORTHOPEDICS -SMYRNAJORGE HERNANDEZ11/17/2025
NORTHSIDE HOSPITAL INCD/B/A ORTHOPEDICS –CHARITABLE ORGANIZATION (NON
SMYRNAPROFIT)
ATTN: JORGE HERNANDEZ
NORTHSIDE HOSPITAL INC
4298 ATLANTA ROAD SE, STE
110
SMYRNA, GA 30080
OCC042530POLO CLUB CLEANERSNIRMALA NAMARITA11/17/2025
TJAN’S AND T’JANSD/B/A POLO CLUB CLEANERSDRY CLEANING PICK-UP STATION
ENTERPRISE INCATTN: NIRMALA NAMARITA
TJAN’S AND T’JANS
ENTERPRISE INC
2727 CANTON ROAD, STE 551
MARIETTA, GA 30666
CON001646SANDERS PLUMBINGDAVID SANDERS11/20/2025
D/B/A SANDERS PLUMBINGPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: DAVID SANDERS
3208 CHULIO RD
ROME, GA 30161
OCC042558SARGES LANDSCAPINGNICOLE LEET11/21/2025
SERVICESD/B/A SARGES LANDSCAPINGLANDSCAPING CONTRACTOR
SARGES LANDSCAPINGSERVICES
SERVICES LLCATTN: NICOLE LEET
SARGES LANDSCAPING
SERVICES LLC
1255 ROBERTS BLVD, 122
KENNESAW, GA 30144
ALC003574SAVE & GO ESPRESS #1ASHWIN PATEL11/19/2025
DIVYASHREE LLCD/B/A SAVE & GO ESPRESSCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
#1
ATTN: ASHWIN PATEL
DIVYASHREE LLC
445 PAT MELL RD SE
SMYRNA, GA 30080
OCC042548SHADY RABBITJACOB BEACHBOARD11/19/2025
SHADY RABBIT LLCD/B/A SHADY RABBITARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
ATTN: JACOB BEACHBOARD
SHADY RABBIT LLC
4778 KINGS CROSSING DR
KENNESAW, GA 30144
OCC042541STELLAR FORESIGHT LLCDARRYL WILSON11/18/2025
STELLAR FORESIGHT LLCD/B/A STELLAR FORESIGHTJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
LLC
ATTN: DARRYL WILSON
STELLAR FORESIGHT LLC
3278 YORKTOWN DR
ROSWELL, GA 30075
OCC042560WORLD OF SMOKEDEEP PATEL11/21/2025
64J 4 LLCD/B/A WORLD OF SMOKETOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: DEEP PATEL
64J 4 LLC
4241 BELLS FERRY ROAD,
SUITE 213
KENNESAW, GA 30144
OCC042561XCEED PROFESSIONALLICENSES11/21/2025
CARPET & UPHOLSTERYD/B/A XCEED PROFESSIONALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CLEANINGCARPET & UPHOLSTERY
XCEED PROFESSIONALCLEANING
CARPET & UPHOLSTERYATTN: LICENSES
CLEANING INCXCEED PROFESSIONAL
CARPET & UPHOLSTERY
CLEANING INC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200
ATLANTA, GA 30339
OCC042542YARDESAHMAD WILLIAMS11/18/2025
D/B/A YARDESAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: AHMAD WILLIAMS
5808 WILLIMA VERNON DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

