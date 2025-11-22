Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 21, 2025.
These are only business licenses for unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042534
|ACAI MOMMY
|ADRIANNA SAYE
|11/18/2025
|MOMMY’S GOT IT LLC
|D/B/A ACAI MOMMY
|COFFEE AND TEA STORE
|ATTN: ADRIANNA SAYE
|MOMMY’S GOT IT LLC
|4047 CANTON RD, STE B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042545
|APEK ABA SERVICES LLC
|MOSHE MEISELS
|11/19/2025
|APEK ABA SERVICES LLC
|D/B/A APEK ABA SERVICES
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: MOSHE MEISELS
|APEK ABA SERVICES LLC
|6 OLYMPIC CIR
|LAKEWOOD, NJ 08701
|OCC042532
|AZTEC PAINTING
|FRANCISCO TORRES
|11/17/2025
|FT PAINTING SERVCIES LLC
|D/B/A AZTEC PAINTING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: FRANCISCO TORRES
|HANGING
|FT PAINTING SERVCIES LLC
|1985 PINE MOUNTAIN RD NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042544
|BALADI COFFEE
|SARAH KHATIB
|11/19/2025
|BALADI COFFEE LLC
|D/B/A BALADI COFFEE
|COFFEE AND TEA STORE
|ATTN: SARAH KHATIB
|BALADI COFFEE LLC
|2415 SAINT FEAGIN PL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042543
|BETTER SLEEP ATLANTA
|ASHISH PATEL
|11/18/2025
|BETTER SLEEP ATLANTA
|D/B/A BETTER SLEEP
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|LLC
|ATLANTA
|SUPPLIES
|ATTN: ASHISH PATEL
|BETTER SLEEP ATLANTA LLC
|3535 ROSWELL RD, STE 55
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042538
|BOOM POPCORN CO
|KE DING
|11/18/2025
|D/B/A BOOM POPCORN CO
|COTTAGE FOOD
|ATTN: KE DING
|2555 FARRINGTON CT NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042540
|DOMINO’S
|COURTNEY DODSON
|11/18/2025
|CBP PIZZA LLC
|D/B/A DOMINO’S
|RESTAURANT
|ATTN: COURTNEY DODSEN
|CBP PIZZA LLC
|189 OAK FOREST DRIVE
|DAWSONVILLE, GA 30534
|OCC042552
|ENTIRETY HEALTHCARE
|IKEADE ALAMU
|11/20/2025
|LLC
|D/B/A ENTIRETY
|MEDICAL CLINIC
|ENTIRETY HEALTHCARE
|HEALTHCARE LLC
|LLC
|ATTN: IKEADE ALAMU
|ENTIRETY HEALTHCARE LLC
|1862 EBENEZER FARM
|CIRCLE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042531
|ESQUIRE CLEANERS
|NIRMALA NAMARITA
|11/17/2025
|TJANS AND TJANS
|D/B/A ESQUIRE CLEANERS
|DRY CLEANING PICK-UP STATION
|ENTERPRISE INC
|ATTN: NIRMALA NAMARITA
|TJANS AND TJANS
|ENTERPRISE INC
|4651 WOODSTOCK RD, 201
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042555
|FLORENCE THE BAKER LLC
|BUKOLA OMOTOSO
|11/20/2025
|FLORENCE THE BAKER LLC
|D/B/A FLORENCE THE BAKER
|COTTAGE FOOD
|LLC
|ATTN: BUKOLA OMOTOSO
|FLORENCE THE BAKER LLC
|3024 HIDDEN FOREST CT, STE
|3105
|MARIETTA, GA 30066
|CON001645
|HAPPY HVAC SOLUTIONS
|ZACHARY PRIDGEN
|11/20/2025
|HAPPY HVAC SOLUTIONS
|D/B/A HAPPY HVAC
|AIR CONDITIONING & HEATING
|LLC
|SOLUTIONS
|CONTRACTOR
|ATTN: ZACHARY PRIDGEN
|HAPPY HVAC SOLUTIONS LLC
|1988 WILLEO CREEK PT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042480
|HYATT HOUSE ATLANTA
|KETAN PATEL
|11/20/2025
|GALLERIA
|D/B/A HYATT HOUSE
|HOTEL OR MOTEL
|HAP CUMBERLAND LLC
|ATLANTA GALLERIA
|ATTN: KETAN PATEL
|HAP CUMBERLAND LLC
|2868 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042537
|IMPECCABLE BEAUTY BAR
|LORETHA WILSON
|11/18/2025
|D/B/A IMPECCABLE BEAUTY
|HAIR BRAIDING
|BAR
|ATTN: LORETHA WILSON
|6430 QUEENSDALE DRIVE
|DOUGLASVILLE, GA 30135
|OCC042547
|J3 SERVICES INC
|JOSPEH EDWARDS
|11/19/2025
|J3 SERVICES INC
|D/B/A J3 SERVICES INC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: JOSEPH EDWARDS
|J3 SERVICES INC
|375 CONCORD WOODS DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042499
|LUPINE VENDING
|JEFFREY MCFALLS
|11/20/2025
|LUPINE VENDING LLC
|D/B/A LUPINE VENDING
|VENDING MACHINES
|ATTN: JEFFREY MCFALLS
|LUPINE VENDING LLC
|580 BOYDS DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042539
|MORAY ADVISORS LLC
|BRIDGES HOLMES
|11/18/2025
|MORAY ADVISORS LLC
|D/B/A MORAY ADVISORS LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: BRIDGES HOLMES
|MORAY ADVISORS LLC
|5330 BROOKSTONE DR, STE
|250
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042533
|MOUNTAIN PARK SUPERIOR
|NIRMALA NAMARITA
|11/17/2025
|CLEANERS
|D/B/A MOUNTAIN PARK
|DRY CLEANING PICK-UP STATION
|TJANS AND TJANS
|SUPERIOR CLEANERS
|ENTERPRISE INC
|ATTN: NIRMALA NAMARITA
|TJANS AND TJANS
|ENTERPRISE INC
|4750 ALABAMA RD, 180
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042550
|NEW SRX TECH LLC
|CHANTAY JONES
|11/20/2025
|NEW SRX TECH LLC
|D/B/A NEW SRX TECH LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: CHANTAY JONES
|NEW SRX TECH LLC
|2110 POWERS FERRY RD, 125
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042557
|NEXT DAY ACCESS –
|□
|11/21/2025
|GREATER ATLANTA
|D/B/A NEXT DAY ACCESS –
|FURNITURE INSTALLATION CONTRACTOR
|GEORGIA MOBILITY GROUP
|GREATER ATLANTA
|INC
|ATTN: SALVATORE MASSARO
|GEORGIA MOBILITY GROUP
|INC
|PO BOX 80
|LEBANON, GA 30146
|OCC042549
|NM CLEANING LLC
|NYCKOLAS DA SILVA DE
|11/19/2025
|NM CLEANING LLC
|JESUS
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|D/B/A NM CLEANING LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: NYCKOLAS DA SILVA
|DE JESUS
|NM CLEANING LLC
|899 POERS FERRY RD, APT
|A-1
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042536
|NORTHSIDE PRIMARY CARE
|JORGE HERNANDEZ
|11/17/2025
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|D/B/A NORTHSIDE PRIMARY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CARE
|PROFIT)
|ATTN: JORGE HERNANDEZ
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|4298 ATLANTA ROAD SE,
|SUITE 110
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042554
|ONLY HEALTH SOLUTIONS
|OLUMUYIWA OKE
|11/20/2025
|LLC
|D/B/A ONLY HEALTH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ONLY HEALTH SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: OLUMUYIWA OKE
|ONLY HEALTH SOLUTIONS
|LLC
|2726 THORNEWILDE WAY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042535
|ORTHOPEDICS -SMYRNA
|JORGE HERNANDEZ
|11/17/2025
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|D/B/A ORTHOPEDICS –
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|SMYRNA
|PROFIT)
|ATTN: JORGE HERNANDEZ
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|4298 ATLANTA ROAD SE, STE
|110
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042530
|POLO CLUB CLEANERS
|NIRMALA NAMARITA
|11/17/2025
|TJAN’S AND T’JANS
|D/B/A POLO CLUB CLEANERS
|DRY CLEANING PICK-UP STATION
|ENTERPRISE INC
|ATTN: NIRMALA NAMARITA
|TJAN’S AND T’JANS
|ENTERPRISE INC
|2727 CANTON ROAD, STE 551
|MARIETTA, GA 30666
|CON001646
|SANDERS PLUMBING
|DAVID SANDERS
|11/20/2025
|D/B/A SANDERS PLUMBING
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: DAVID SANDERS
|3208 CHULIO RD
|ROME, GA 30161
|OCC042558
|SARGES LANDSCAPING
|NICOLE LEET
|11/21/2025
|SERVICES
|D/B/A SARGES LANDSCAPING
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|SARGES LANDSCAPING
|SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: NICOLE LEET
|SARGES LANDSCAPING
|SERVICES LLC
|1255 ROBERTS BLVD, 122
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003574
|SAVE & GO ESPRESS #1
|ASHWIN PATEL
|11/19/2025
|DIVYASHREE LLC
|D/B/A SAVE & GO ESPRESS
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|#1
|ATTN: ASHWIN PATEL
|DIVYASHREE LLC
|445 PAT MELL RD SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042548
|SHADY RABBIT
|JACOB BEACHBOARD
|11/19/2025
|SHADY RABBIT LLC
|D/B/A SHADY RABBIT
|ARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
|ATTN: JACOB BEACHBOARD
|SHADY RABBIT LLC
|4778 KINGS CROSSING DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042541
|STELLAR FORESIGHT LLC
|DARRYL WILSON
|11/18/2025
|STELLAR FORESIGHT LLC
|D/B/A STELLAR FORESIGHT
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|LLC
|ATTN: DARRYL WILSON
|STELLAR FORESIGHT LLC
|3278 YORKTOWN DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042560
|WORLD OF SMOKE
|DEEP PATEL
|11/21/2025
|64J 4 LLC
|D/B/A WORLD OF SMOKE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: DEEP PATEL
|64J 4 LLC
|4241 BELLS FERRY ROAD,
|SUITE 213
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042561
|XCEED PROFESSIONAL
|LICENSES
|11/21/2025
|CARPET & UPHOLSTERY
|D/B/A XCEED PROFESSIONAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CLEANING
|CARPET & UPHOLSTERY
|XCEED PROFESSIONAL
|CLEANING
|CARPET & UPHOLSTERY
|ATTN: LICENSES
|CLEANING INC
|XCEED PROFESSIONAL
|CARPET & UPHOLSTERY
|CLEANING INC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042542
|YARDES
|AHMAD WILLIAMS
|11/18/2025
|D/B/A YARDES
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: AHMAD WILLIAMS
|5808 WILLIMA VERNON DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
