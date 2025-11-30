Check out these 16 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 28, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. The seven cities within Cobb issue their own licenses.
We’ve edited out some administrative information, but if you want to see the complete listing table, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042574
|1690 STONE VILLAGE LN
|KARY BROWNLEE
|11/25/2025
|BLDG OWNER STE 202
|D/B/A 1690 STONE VILLAGE
|OFFICE SPACE RENTAL
|ANCHOR DOWN HOLDINGS
|LN BLDG OWNER STE 202
|LLC
|ATTN: KARY BROWNLEE
|ANCHOR DOWN HOLDINGS
|LLC
|3206 CHRISTIANA CIR NW
|KENNESAW, GA 30152
|CON001647
|ACE TECH LLC
|ALIREZA MAHMODI
|11/24/2025
|ACE TECH LLC
|D/B/A ACE TECH LLC
|AIR CONDITIONING & HEATING
|ATTN: ALIREZA MAHMODI
|CONTRACTOR
|ACE TECH LLC
|3175 HEMBRY CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042578
|BEIRAO SERVICES LLC
|THALITA OLIVEIRA
|11/26/2025
|D/B/A BEIRAO SERVICES LLC
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|1695 LOWER ROSWELL RD NE
|(FLOORING)
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042573
|CAPITAL FUND I
|ACCOUNTING
|11/25/2025
|CAPITAL FUND 1 LLC
|D/B/A CAPITAL FUND I
|MORTGAGE COMPANY
|ATTN: ACCOUNTING
|CAPITAL FUND 1 LLC
|14555 N SCOTTSDALE RD,
|STE 200
|SCOTTSDALE, AZ 85254
|CON001648
|EES CONTRACTING
|JASON ARMSTRONG
|11/26/2025
|ENVIRONMENTAL EROSION
|D/B/A EES CONTRACTING
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: JASON ARMSTRONG
|REQUIRED
|ENVIRONMENTAL EROSION
|SOLUTIONS LLC
|2950 MOUNTAIN TRACE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042571
|GROW YOURSELF WITH US
|FAHIM ALI
|11/24/2025
|LLC
|D/B/A GROW YOURSELF
|EMPLOYMENT AGENCY
|GROW YOURSELF WITH US
|WITH US LLC
|LLC
|ATTN: FAHIM ALI
|GROW YOURSELF WITH US
|LLC
|1994 KIMBERLY VILLAGE, APT
|F
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042564
|H & T HAIR LOUNGE
|THY TRAN
|11/24/2025
|H & T HAIR LOUNGE LLC
|D/B/A H & T HAIR LOUNGE
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: THY TRAN
|H & T HAIR LOUNGE LLC
|3765 PEACHBLUFF CRT, 260
|DULUTH, GA 30097
|OCC042579
|HOMEOWNERS FINANCIAL
|FACILITIES@HOMEWOWNER
|11/25/2025
|GROUP USA
|SFG.COM
|MORTGAGE COMPANY
|HOMEOWNERS FINANCIAL
|D/B/A HOMEOWNERS
|GROUP USA LLC
|FINANCIAL GROUP USA
|ATTN: NELSON DE LEON
|HOMEOWNERS FINANCIAL
|GROUP USA LLC
|4800 N SCOTTSDALE RD, STE
|6000
|SCOTTSDALE, AZ 85251
|OCC042576
|IRON WORX STUDIO
|REGULATIONMANAGEMENT@
|11/25/2025
|HEALTH FITNESS
|HFIT.COM
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CORPORATION
|D/B/A IRON WORX STUDIO
|ATTN: REGULATION
|HEALTH FITNESS
|CORPORATION
|300 GALLERIA PKWY, STE 180
|ATLANTA, GA 60045
|OCC042563
|JINKOU TRADING COMPANY
|DAVID ALVARADO
|11/24/2025
|INC
|D/B/A JINKOU TRADING
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|JINKOU TRADING COMPANY
|COMPANY INC
|INC
|ATTN: DAVID ALVARADO
|JINKOU TRADING COMPANY
|INC
|3535 ROSWELL RD BLDG 1, 20
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042572
|MADE MOBILE LLC
|CLAIR JOHNSON
|11/25/2025
|MADE MOBILE LLC
|D/B/A MADE MOBILE LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: CLAIR JOHNSON
|MADE MOBILE LLC
|4757 CANTON RD, 211C
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042568
|MALIK JOHNSON
|MALIK JOHNSON
|11/24/2025
|MASTERWORKS
|D/B/A MALIK JOHNSON
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONSTRUCTION CORP
|ATTN: MALIK JOHNSON
|MASTERWORKS
|CONSTRUCTION CORP
|1997 POWERS FERRY RD,
|APT L
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042565
|N&J PRIVATE HOME CARE
|NNENNA PUNOS
|11/24/2025
|LLC
|D/B/A N&J PRIVATE HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|N&J PRIVATE HOME CARE
|CARE LLC
|LLC
|ATTN: NNENNA PUNOS
|N&J PRIVATE HOME CARE
|LLC
|1031 CAMELLIA DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042567
|RENEE SPEENBURGH
|RENEE SPEENBURGH
|11/24/2025
|RENEE SPEENBURGH
|D/B/A RENEE SPEENBURGH
|CERAMIC CLASSES
|ATTN: RENEE SPEENBURGH
|RENEE SPEENBURGH
|1620 WILDWOOD RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042566
|ROSE SECURITY
|TIMOTHY ROSE
|11/24/2025
|PROTECTION AND
|D/B/A ROSE SECURITY
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|CONSULTING SERVICES
|PROTECTION AND
|SERVICE
|ROSE SECURITY
|CONSULTING SERVICES
|PROTECTION AND
|ATTN: TIMOTHY ROSE
|CONSULTING SERVICES
|ROSE SECURITY
|LLC
|PROTECTION AND
|CONSULTING SERVICES LLC
|138 ELYSIAN WAY NW
|ATLANTA, GA 30327
|OCC042577
|SAFETYHEAD
|TED MIGCHELBRINK
|11/25/2025
|SAFETYHEAD INC
|D/B/A SAFETYHEAD
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: TED MIGCHELBRINK
|SAFETYHEAD INC
|1831 JAMERSON RD
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
