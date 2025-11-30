Check out these 16 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 28

Posted By: Larry Felton Johnson November 30, 2025

Check out these 16 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 28, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. The seven cities within Cobb issue their own licenses.

We’ve edited out some administrative information, but if you want to see the complete listing table, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0425741690 STONE VILLAGE LNKARY BROWNLEE11/25/2025
BLDG OWNER STE 202D/B/A 1690 STONE VILLAGEOFFICE SPACE RENTAL
ANCHOR DOWN HOLDINGSLN BLDG OWNER STE 202
LLCATTN: KARY BROWNLEE
ANCHOR DOWN HOLDINGS
LLC
3206 CHRISTIANA CIR NW
KENNESAW, GA 30152
CON001647ACE TECH LLCALIREZA MAHMODI11/24/2025
ACE TECH LLCD/B/A ACE TECH LLCAIR CONDITIONING & HEATING
ATTN: ALIREZA MAHMODICONTRACTOR
ACE TECH LLC
3175 HEMBRY CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042578BEIRAO SERVICES LLCTHALITA OLIVEIRA11/26/2025
D/B/A BEIRAO SERVICES LLCFLOOR COVERING CONTRACTOR
1695 LOWER ROSWELL RD NE(FLOORING)
MARIETTA, GA 30068
OCC042573CAPITAL FUND IACCOUNTING11/25/2025
CAPITAL FUND 1 LLCD/B/A CAPITAL FUND IMORTGAGE COMPANY
ATTN: ACCOUNTING
CAPITAL FUND 1 LLC
14555 N SCOTTSDALE RD,
STE 200
SCOTTSDALE, AZ 85254
CON001648EES CONTRACTINGJASON ARMSTRONG11/26/2025
ENVIRONMENTAL EROSIOND/B/A EES CONTRACTINGBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SOLUTIONS LLCATTN: JASON ARMSTRONGREQUIRED
ENVIRONMENTAL EROSION
SOLUTIONS LLC
2950 MOUNTAIN TRACE
ROSWELL, GA 30075
OCC042571GROW YOURSELF WITH USFAHIM ALI11/24/2025
LLCD/B/A GROW YOURSELFEMPLOYMENT AGENCY
GROW YOURSELF WITH USWITH US LLC
LLCATTN: FAHIM ALI
GROW YOURSELF WITH US
LLC
1994 KIMBERLY VILLAGE, APT
F
MARIETTA, GA 30067
OCC042564H & T HAIR LOUNGETHY TRAN11/24/2025
H & T HAIR LOUNGE LLCD/B/A H & T HAIR LOUNGECOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: THY TRAN
H & T HAIR LOUNGE LLC
3765 PEACHBLUFF CRT, 260
DULUTH, GA 30097
OCC042579HOMEOWNERS FINANCIALFACILITIES@HOMEWOWNER11/25/2025
GROUP USASFG.COMMORTGAGE COMPANY
HOMEOWNERS FINANCIALD/B/A HOMEOWNERS
GROUP USA LLCFINANCIAL GROUP USA
ATTN: NELSON DE LEON
HOMEOWNERS FINANCIAL
GROUP USA LLC
4800 N SCOTTSDALE RD, STE
6000
SCOTTSDALE, AZ 85251
OCC042576IRON WORX STUDIOREGULATIONMANAGEMENT@11/25/2025
HEALTH FITNESSHFIT.COMBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CORPORATIOND/B/A IRON WORX STUDIO
ATTN: REGULATION
HEALTH FITNESS
CORPORATION
300 GALLERIA PKWY, STE 180
ATLANTA, GA 60045
OCC042563JINKOU TRADING COMPANYDAVID ALVARADO11/24/2025
INCD/B/A JINKOU TRADINGCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
JINKOU TRADING COMPANYCOMPANY INC
INCATTN: DAVID ALVARADO
JINKOU TRADING COMPANY
INC
3535 ROSWELL RD BLDG 1, 20
MARIETTA, GA 30062
OCC042572MADE MOBILE LLCCLAIR JOHNSON11/25/2025
MADE MOBILE LLCD/B/A MADE MOBILE LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: CLAIR JOHNSON
MADE MOBILE LLC
4757 CANTON RD, 211C
MARIETTA, GA 30066
OCC042568MALIK JOHNSONMALIK JOHNSON11/24/2025
MASTERWORKSD/B/A MALIK JOHNSONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONSTRUCTION CORPATTN: MALIK JOHNSON
MASTERWORKS
CONSTRUCTION CORP
1997 POWERS FERRY RD,
APT L
MARIETTA, GA 30067
OCC042565N&J PRIVATE HOME CARENNENNA PUNOS11/24/2025
LLCD/B/A N&J PRIVATE HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
N&J PRIVATE HOME CARECARE LLC
LLCATTN: NNENNA PUNOS
N&J PRIVATE HOME CARE
LLC
1031 CAMELLIA DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042567RENEE SPEENBURGHRENEE SPEENBURGH11/24/2025
RENEE SPEENBURGHD/B/A RENEE SPEENBURGHCERAMIC CLASSES
ATTN: RENEE SPEENBURGH
RENEE SPEENBURGH
1620 WILDWOOD RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042566ROSE SECURITYTIMOTHY ROSE11/24/2025
PROTECTION ANDD/B/A ROSE SECURITYSECURITY GUARD AND PROTECTIVE
CONSULTING SERVICESPROTECTION ANDSERVICE
ROSE SECURITYCONSULTING SERVICES
PROTECTION ANDATTN: TIMOTHY ROSE
CONSULTING SERVICESROSE SECURITY
LLCPROTECTION AND
CONSULTING SERVICES LLC
138 ELYSIAN WAY NW
ATLANTA, GA 30327
OCC042577SAFETYHEADTED MIGCHELBRINK11/25/2025
SAFETYHEAD INCD/B/A SAFETYHEADCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: TED MIGCHELBRINK
SAFETYHEAD INC
1831 JAMERSON RD
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

