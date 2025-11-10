Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 31 to November 6

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
WALKER SCHOOL – CONCESSION STAND
- 830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9302
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-06-2025
A DELIGHTFUL BITEFULL CATERING
- 2217 ROSWELL RD STE B1 MARIETTA, GA 30062-2972
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002284
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 11-06-2025
STEM WINE BAR
- 1311 JOHNSON FERRY RD STE 516 MARIETTA, GA 30068-2945
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001231
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
MR. WONTON
- 3595 CANTON RD STE 328 MARIETTA, GA 30066-2689
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001323
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-06-2025
SEED KITCHEN & BAR
- 1311 JOHNSON FERRY RD STE 504 MARIETTA, GA 30068-2945
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000108
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
MOE’S SOUTHWEST GRILL
- 3348 COBB PKWY NW STE 130 ACWORTH, GA 30102-8353
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15700
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
WALKER SCHOOL – PRE-K & KINDERGARTEN DINING
- 830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7131
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-06-2025
WALKER SCHOOL – DINING ROOM-MAIN CAMPUS
- 700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7624
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
WALKER SCHOOL – GATTI HALL-LOWER SCHOOL
- 700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9303
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
MARIETTA PIZZA COMPANY
- 3 WHITLOCK AVE SW MARIETTA, GA 30064-2321
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5794
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-06-2025
MOUNT PARAN CHRISTIAN SCHOOL
- 1275 STANLEY RD KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12188
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-06-2025
CITY CLUB MARIETTA
- 510 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3523
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3667
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
CRU FOOD & WINE BAR
- 915 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002909
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-06-2025
SILVER COMET VILLAGE INDEPENDENT LIVING
- 4900 RICHARD D SAILORS PKWY BLDG 1000 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003130
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-06-2025
SILVER COMET VILLAGE MC AL LIVING
- 4900 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5222
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003131
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-06-2025
CASITA MEXICAN KITCHEN
- 682 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3630
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003263
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-06-2025
STARBUCKS COFFEE #55844
- 1805 DENNIS KEMP LN NW KENNESAW, GA 30152-7779
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003795
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
JIMMY JOHN’S
- 3450 COBB PKWY NW STE 140 ACWORTH, GA 30101-8351
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004277
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL
- 2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005681
- Last Inspection Score: 65
- Last Inspection Date: 11-06-2025
MUSE PAINTBAR
- 925 BATTERY AVE STE 1120 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006447
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-06-2025
STARBUCKS #49014 – HOME DEPOT HQ
- 2455 PACES FERRY RD SE STE B-3 ATLANTA, GA 30339-1834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002622
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 11-05-2025
TACO BELL #30596
- 4042 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001707
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-05-2025
COBB ENERGY CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS
- 2800 GALLERIA PKWY SW ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18635C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-05-2025
SUPERIOR CATERING
- 2793 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3401
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000160
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-05-2025
HOANG LONG RESTAURANT
- 371 PAT MELL RD SE STE 131 MARIETTA, GA 30060-5002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000019
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-05-2025
WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (UPPER LEVEL)
- 1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-4563
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-05-2025
HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL
- 5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7444
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-05-2025
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA EMPLOYEE DINING
- 2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002935
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 11-05-2025
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA BANQUET KITCHEN & GARDE MANGER
- 2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002936
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-05-2025
WINGS PUB
- 1368 ATLANTA RD SE STE 114 MARIETTA, GA 30060-3937
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003399
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 11-05-2025
WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (NEW LOWER SCHOOL)
- 1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004135
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-05-2025
SESSIONS STAND #2
- 397 SESSIONS ST NW BLDG 2 MARIETTA, GA 30060-1361
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005045
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 11-05-2025
!!AY CARAMBA
- 1080 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-2021
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007292
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-05-2025
HOT WHEELS
- 228 FARM RIDGE DR NE WOODSTOCK, GA 30188-4074
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001340
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JUICE ME TOO
- 3999 AUSTELL RD STE 721 AUSTELL, GA 30106-1158
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001507
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 11-04-2025
ZEIGLER’S BBQ & CATERING
- 3451 COBB PKWY NW STE 13 ACWORTH, GA 30101-4000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15873
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
C’EST SI BON PASTRY AND RESTAURANT
- 560 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-1337
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000088
- Last Inspection Score: 66
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA
- 3451 COBB PKWY NW STE 1 ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000562
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA
- 4880 LOWER ROSWELL RD STE 155 MARIETTA, GA 30068-5612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12967
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
ART’S BAGELS & MORE
- 3451 COBB PKWY NW STE 5 ACWORTH, GA 30101-4000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7360
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JULIA’S TAQUERIA
- 737 ROSWELL ST NE STE 208-3 MARIETTA, GA 30060-3526
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9566
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 11-04-2025
DODGEN MIDDLE SCHOOL
- 1725 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5959
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-172C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
MOE’S SOUTHWEST GRILL – AUSTELL
- 1605 EAST WEST CONNECTOR 110 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003019
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 11-04-2025
EUREST DINING LOCKHEED MARTIN B2-107
- 86 S COBB DR SE MARIETTA, GA 30063-0001
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003324
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
EUREST DINING LOCKHEED MARTIN MAIN KITCHEN B-107
- 86 S COBB DR SE MARIETTA, GA 30063-0001
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003327
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
MCDONALD’S #10167
- 305 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4988
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003559
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JIMMY JOHN’S
- 3999 AUSTELL RD STE 223 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004119
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 11-04-2025
DOMINO’S PIZZA
- 3999 AUSTELL RD STE 813 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004202
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
JENI’S SPLENDID ICE CREAM
- 950 BATTERY AVE SE STE 1200 ATLANTA, GA 30339-3094
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004367
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
LINCOLN PROPERTIES
- 3400 OVERTON PARK DR SE ATLANTA, GA 30339-3199
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005919
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-04-2025
PRESS WAFFLE CO
- 4475 ROSWELL RD STE 1810 MARIETTA, GA 30062-8193
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006103
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-04-2025
HOWLIN WILLY’S HOT CHICKEN
- 4250 ROSWELL RD NE STE 600 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006270
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-04-2025
!!RAISING CANE’S RESTAURANT – STORE #C1216
- 2094 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006897
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
!!BONCHON KOREAN FRIED CHICKEN
- 4340 EAST WEST CONNECTOR STE 200 SMYRNA, GA 30082-4823
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007174
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-04-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #779
- 2774 N COBB PKWY STE 103 KENNESAW, GA 30152-3469
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4134
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-03-2025
STARBUCKS COFFEE #8260
- 1207 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21857
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-03-2025
CAFE CITY VIEW
- 3330 CUMBERLAND BLVD ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001895
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-03-2025
BURGER KING #3900
- 1201 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000863
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 11-03-2025
WAFFLE HOUSE #981
- 4284 BELLS FERRY RD NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3708
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-03-2025
VARSITY THE – TOWN CENTER
- 2790 TOWN CENTER DR NW KENNESAW, GA 30144-4938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5354
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 11-03-2025
CHILI’S GRILL & BAR #636
- 4145 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-8200
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5719
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-03-2025
ACWORTH ELEMENTARY SCHOOL
- 4220 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7251
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 11-03-2025
MURRAY F. BARBER MIDDLE SCHOOL
- 4222 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12802
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-03-2025
JUICY CRAB THE
- 2524 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002957
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-03-2025
MENCHIE’S ACWORTH
- 3348 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-8353
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003060
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 11-03-2025
EL JEFE’S TAQUERIA
- 1977 S COBB DR SE STE 300-320 MARIETTA, GA 30060-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003145
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 11-03-2025
BREWSTERS NEIGHBORHOOD GRILLE
- 3595 CANTON RD STE 326 – C17 MARIETTA, GA 30066-2689
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003404
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-03-2025
LITTLE CAESARS
- 2200 ROSWELL RD STE 180 MARIETTA, GA 30062-2984
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004604
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-03-2025
GUSTO!
- 688 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4627
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004743
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 11-03-2025
VANILLA CAFE
- 4475 ROSWELL RD STE 1010 MARIETTA, GA 30062-8192
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004830
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-03-2025
YOGLI MOGLI – SANDY PLAINS
- 3605 SANDY PLAINS RD STE 150 MARIETTA, GA 30066-3097
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005191
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-03-2025
SUPER CHIX
- 4475 ROSWELL RD STE 400 MARIETTA, GA 30062-8195
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006340
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-03-2025
HOMEWOOD SUITES – FOOD
- 905 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6802
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22988
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-31-2025
SUBWAY
- 2520 E PIEDMONT RD STE A MARIETTA, GA 30062-1700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18180
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 10-31-2025
LAREDO’S MEXICAN BAR & GRILL
- 1635 OLD HIGHWAY 41 NW STE 101 KENNESAW, GA 30152-4481
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-6082
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-31-2025
LOCKHEED ELEMENTARY SCHOOL
- 1205 MERRITT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3422
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
McCLURE MIDDLE SCHOOL
- 3660 OLD STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3150
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14589
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
MZIZI COFFEE ROASTER
- 2995 JOHNSON FERRY RD STE 220 MARIETTA, GA 30062-5676
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003499
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-31-2025
TP – GOOD GAME POWERED BY TOP GOLF SWING SUITES
- 875 BATTERY AVE SE STE 700 ATLANTA, GA 30339-5110
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004111
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-31-2025
BRAZIL PIZZA
- 279 POWERS FERRY RD SE STE B MARIETTA, GA 30067-7580
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004687
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 10-31-2025
SMOOTHIE KING #1309
- 1550 CRATER LAKE DR NW STE 120 KENNESAW, GA 30152-5009
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005095
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 10-31-2025
MARCO’S PIZZA
- 2986 JOHNSON FERRY RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-8397
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005540
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
TEA TIME
- 3162 JOHNSON FERRY RD STE 116 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006178
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
WIGGLE GIGGLE
- 1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 1109 MARIETTA, GA 30064-4383
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007252
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
T CAKES
- 135 RIVERSIDE PKWY STE 1106 AUSTELL, GA 30168-7749
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007294
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-31-2025
