Service-oriented businesses prominent in Cobb’s latest new business listings

Based on the county’s business license listings issued between Jan. 19 and Jan. 23, the 58 new business licenses issued by Cobb included a wide mix of new businesses, with a noticeable concentration in service-oriented and consumer-facing operations.
Food service was particularly prominent, with several new restaurants and eateries licensed across the county, including pizza shops, grills, sushi, Greek cuisine and Indian dining.
Personal services also featured heavily, ranging from bakeries and beauty salons to massage practitioners, fitness trainers, dance instruction and tattoo services. Together, these licenses point to continued growth in businesses that cater directly to residents’ daily needs, leisure activities and personal care.
Professional and trade services made up another substantial share of new licenses. These included cleaning and janitorial companies, handyman services, landscaping contractors, plumbing and construction firms, as well as real estate-related businesses such as property management, appraisal services and office space rentals.
The list also included a variety of consulting and specialized professional services — management consultants, education consultants, translation services, computer programming and research firms — reflecting the county’s role as a hub for both small, home-based operations and office-based professional work. In addition, several hotels, senior living management entities, health care providers and nonprofit organizations received licenses, underscoring the breadth of economic activity taking place across Cobb County during the reporting period.
Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 23, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042922
|2876 JOHNSON FERRY RD
|ABDOLALI MORADIMEHR
|01/21/2026
|UNIT 150 BLDG OWNER
|D/B/A 2876 JOHNSON FERRY
|OFFICE SPACE RENTAL
|IMPERIUM REALTY GROUP
|RD UNIT 150 BLDG OWNER
|LLC
|ATTN: ABDOLALI
|MORADIMEHR
|IMPERIUM REALTY GROUP
|LLC
|4573 RUTHERFORD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042929
|ALI’S COOKIES
|CHLOE RAMBAUD
|01/21/2026
|JARAK ENTERPRISES LLC
|D/B/A ALI’S COOKIES
|BAKERY – RETAIL
|ATTN: CHLOE RAMBAUD
|JARAK ENTERPRISES LLC
|1255 JOHNSON FERRY RD,
|STE 34
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042923
|ANSLEY HOME CLEANING
|JORDANA CARLAN
|01/21/2026
|ANSLEY HC HOLDINGS LLC
|D/B/A ANSLEY HOME
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|CLEANING
|& CONSTRUCTION RELATED
|ANSLEY HC HOLDINGS LLC
|4514 OUTLOOK DR. NE
|MARIETTA, GA 30066
|BLR003594
|ASHLYN TYSON-REAVES
|ASHLYNN TYSON-REAVES
|01/23/2026
|ASHS MASSAGE CARE LLC
|D/B/A ASHLYN TYSON-
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|REAVES
|ATTN: ASHLYNN TYSON
|ASHS MASSAGE CARE LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, PMB
|79559
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042955
|ATAMI GRILL & SUSHI
|FENGHUI ZHENG
|01/23/2026
|ASAHI STEAK & SUSHI INC
|D/B/A ATAMI GRILL & SUSHI
|RESTAURANT
|ATTN: FENGHUI ZHENG
|ASAHI STEAK & SUSHI INC
|2960 SHALLOWFORD RD, STE
|311
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042915
|BODY BY BELLY DANCE
|ANDREA DEMONS
|01/20/2026
|BODY BY BELLY DANCE LLC
|D/B/A BODY BY BELLY
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|DANCE
|BODY BY BELLY DANCE LLC
|803 GRINDSTONE PL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042912
|BUILDING MAINTENANCE
|VICTORIA MCKINNEY
|01/20/2026
|SERVCIES LLC
|D/B/A BUILDING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|BUILDING MAINTENANCE
|MAINTENANCE SERVCIES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVCIES LLC
|ATTN: VICTORIA MCKINNEY
|BUILDING MAINTENANCE
|SERVCIES LLC
|1955 VAUGHN RD, 105
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042977
|CENACLE BISTRO EXPRESS
|MALCOLM LEWIS
|01/23/2026
|LLC
|D/B/A CENACLE BISTRO
|RESTAURANT
|CENACLE BISTRO EXPRESS
|EXPRESS LLC
|LLC
|CENACLE BISTRO EXPRESS
|LLC
|2844 VETERANS MEMORIAL
|HWY
|AUSTELL, GA 30168
|OCC042920
|CLEAR SKY AUTO EMISSION
|DIEGO A BANDA
|01/20/2026
|LLC
|D/B/A CLEAR SKY AUTO
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|CLEAR SKY AUTO EMISSION
|EMISSION LLC
|LLC
|ATTN: DIEGO A BANDA
|CLEAR SKY AUTO EMISSION
|LLC
|2711 ELOQUENT LN
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042964
|COMPASS CONTRACTING &
|ROBERT PERDUE
|01/23/2026
|DESIGN
|D/B/A COMPASS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|COMPASS CONTRACTING &
|CONTRACTING & DESIGN
|DESIGN LLC
|ATTN: ROBERT PERDUE
|COMPASS CONTRACTING &
|DESIGN LLC
|1221 WINDBURN DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042950
|CRAIG BROWN AGENCY LLC
|BRAIG BROWN
|01/21/2026
|CRAIG BROWN AGENCY LLC
|D/B/A CRAIG BROWN
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|AGENCY LLC
|LAW
|ATTN: BRAIG BROWN
|CRAIG BROWN AGENCY LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIR, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042948
|CT RECYCLING
|STEVE WALKER
|01/22/2026
|GREEN CYCLE HOLDINGS
|D/B/A CT RECYCLING
|RECYCLING OF MATERIALS
|LLC
|ATTN: STEVE WALKER
|GREEN CYCLE HOLDINGS
|LLC
|5212 INDUSTRIAL CT SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042924
|CUSTOM MILL & CRAFT
|MICHAEL MALLON
|01/20/2026
|CUSTOM MILL & CRAFT LLC
|D/B/A CUSTOM MILL & CRAFT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: MICHAEL MALLON
|CUSTOM MILL & CRAFT LLC
|1682 HAMMOND WOODS CIR
|SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042938
|DIAMOND STONE
|NEEDAM MOSES
|01/22/2026
|PERSONAL CARE HOME LLC
|D/B/A DIAMOND STONE
|PERSONAL CARE HOME
|DIAMOND STONE
|PERSONAL CARE HOME LLC
|PERSONAL CARE HOME LLC
|ATTN: NEEDAM MOSES
|DIAMOND STONE PERSONAL
|CARE HOME LLC
|1117 WOODLEIGH RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042927
|DIVERSIFIED SOLUTIONS
|BERRY BEARD
|01/21/2026
|GROUP LLC
|D/B/A DIVERSIFIED
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DIVERSIFIED SOLUTIONS
|SOLUTIONS GROUP LLC
|GROUP LLC
|DIVERSIFIED SOLUTIONS
|GROUP LLC
|2451 CUMBERLAND PKWY,
|3274
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042963
|DSBFUTURE HOLDING LLC
|SHERI BRADDICK
|01/23/2026
|DSBFUTURE HOLDING LLC
|D/B/A DSBFUTURE HOLDING
|HOLDING COMPANY
|LLC
|ATTN: SHERI BRADDICK
|DSBFUTURE HOLDING LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, 220
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042942
|EXTENDED STAY AMERICA
|TAX DEPT
|01/21/2026
|SELECT SUITES # 61
|D/B/A EXTENDED STAY
|HOTEL OR MOTEL
|ESA C2 P PORTFOLIO
|AMERICA SELECT SUITES #
|OPERATING LESSEE LLC
|61
|ATTN: TAX DEPT
|ESA C2 P PORTFOLIO
|OPERATING LESSEE LLC
|PO BOX 49550
|CHARLOTTE, NC 28277
|OCC042933
|EXTENDED STAY AMERICA
|TAX DEPT
|01/21/2026
|SELECT SUITES # 9844
|D/B/A EXTENDED STAY
|HOTEL OR MOTEL
|ESA C2 P PORTFOLIO
|AMERICA SELECT SUITES #
|OPERATING LESSEE LLC
|9844
|ATTN: TAX DEPT
|ESA C2 P PORTFOLIO
|OPERATING LESSEE LLC
|PO BOX 49550
|CHARLOTTE, NC 28277
|OCC042944
|EXTENDED STAY AMERICA
|TAX DEPT
|01/21/2026
|SUITES #9650
|D/B/A EXTENDED STAY
|HOTEL OR MOTEL
|ESA C2 P PORTFOLIO
|AMERICA SUITES #9650
|OPERATING LESSEE LLC
|ATTN: TAX DEPT
|ESA C2 P PORTFOLIO
|OPERATING LESSEE LLC
|PO BOX 49550
|CHARLOTTE, NC 28277
|OCC042945
|EXTENDED STAY AMERICA
|TAX DEPT
|01/21/2026
|SUITES #9650
|D/B/A EXTENDED STAY
|HOTEL OR MOTEL
|ESA C2 P PORTFOLIO
|AMERICA SUITES #9650
|OPERATING LESSEE LLC
|ATTN: TAX DEPT
|ESA C2 P PORTFOLIO
|OPERATING LESSEE LLC
|PO BOX 49550
|CHARLOTTE, NC 28277
|OCC042934
|EXTENDED STAY AMERICA
|TAX DEPT
|01/21/2026
|SUITES #9811
|D/B/A EXTENDED STAY
|HOTEL OR MOTEL
|ESA C2 P PORTFOLIO
|AMERICA SUITES #9811
|OPERATING LESSEE LLC
|ATTN: TAX DEPT
|ESA C2 P PORTFOLIO
|OPERATING LESSEE LLC
|PO BOX 49550
|CHARLOTTE, NC 28277
|OCC042943
|GAR CONSULTING
|RUEDA GABRIEL
|01/21/2026
|D/B/A GAR CONSULTING
|TRANSLATION SERVICE
|ATTN: RUEDA GABRIEL
|4044 WHETSTONE CRT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042931
|GEORGIA JUNKIES 41
|SHANA GOULD
|01/21/2026
|GEORGIA JUNKIES 41 LLC
|D/B/A GEORGIA JUNKIES 41
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: SHANA GOULD
|GEORGIA JUNKIES 41 LLC
|5151 IVEY RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042940
|GIRASOL FLORIDO LLC
|CINDY FLORIDO
|01/22/2026
|GIRASOL FLORIDO LLC
|D/B/A GIRASOL FLORIDO LLC
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: CINDY FLORIDO
|GIRASOL FLORIDO LLC
|1992 DEVORE DR SW
|MARIETTA, GA 30008
|ALC003589
|HARRYS PIZZA AND SUBS
|ALYSON KAPPER
|01/22/2026
|AIG PIZZA RESTAURANT
|D/B/A HARRYS PIZZA AND
|RESTAURANT
|LLC
|SUBS
|ATTN: ALYSON KAPPER
|AIG PIZZA RESTAURANT LLC
|2150 POWERS FERRY RD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042954
|INTEGRATIVE HEALING LLC
|LAUREN AGUON
|01/23/2026
|INTEGRATIVE HEALING LLC
|D/B/A INTEGRATIVE HEALING
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: LAUREN AGUON
|INTEGRATIVE HEALING LLC
|2688 TARPLEY CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042921
|J. ICIA TILE SERVICES LLC
|JAIME GARCIA
|01/20/2026
|J. ICIA TILE SERVICES LLC
|D/B/A J. ICIA TILE SERVICES
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: JAIME LUNA GARCIA
|J. ICIA TILE SERVICES LLC
|3021 ROBERTSWOOD DR
|ATLANTA, GA 30127
|OCC042913
|JACKOLU FARM LLC
|COURTNEY FENNER
|01/20/2026
|JACKOLU FARM LLC
|D/B/A JACKOLU FARM LLC
|JEWELRY CUSTOM MADE
|JACKOLU FARM LLC
|456 PLANTATTION RD SW
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042957
|JR ARTISAN OUTDOORS INC
|JUAN RAMIREZ
|01/23/2026
|JR ARTISAN OUTDOORS INC
|D/B/A JR ARTISAN
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|OUTDOORS INC
|JR ARTISAN OUTDOORS INC
|3622 WHIFIELD WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042941
|KEN TRICKEY RESIDENTIAL
|KENNETH TRICKEY
|01/22/2026
|VALUATIONS LLC
|D/B/A KEN TRICKEY
|APPRAISER (REAL ESTATE)
|KEN TRICKEY RESIDENTIAL
|RESIDENTIAL VALUATIONS
|VALUATIONS LLC
|LLC
|ATTN: KENNETH TRICKEY
|KEN TRICKEY RESIDENTIAL
|VALUATIONS LLC
|2251 GLENCARA CT NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042939
|LANDON TECHNOLOGIES
|BRUCE LANDON
|01/22/2026
|LANDON TECHNOLOGIES,
|D/B/A LANDON
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|INC.
|TECHNOLOGIES
|LANDON TECHNOLOGIES,
|INC.
|1685 TERREL MILL RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042951
|MARCELA BEDOYA ZIRAN
|MARCELA BEDOYA ZIRAN
|01/22/2026
|D/B/A MARCELA BEDOYA
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|ZIRAN
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|2367 EWING DR NE
|BROOKHAVEN, GA 30319
|OCC042930
|MARIETTA RESEARCH
|SUSAN MERCER
|01/21/2026
|SOLUTIONS
|D/B/A MARIETTA RESEARCH
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SOLUTIONS
|ATTN: SUSAN MERCER
|1640 POWERS FERRY RD SE
|BLDG 11, STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042926
|MIDA CONSTRUCTION
|KATHERYN HOWELL
|01/21/2026
|COMPANY INC
|D/B/A MIDA CONSTRUCTION
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MIDA CONSTRUCTION
|COMPANY INC
|COMPANY INC
|ATTN: KATHRYN HOWELL
|MIDA CONSTRUCTION
|COMPANY INC
|1335 SHADOWOOD CT, APT
|201
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042960
|MOMS ON CALL
|LAURA HUNTER
|01/23/2026
|MOMS ON CALL LLC
|D/B/A MOMS ON CALL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: LAURA HUNTER
|MOMS ON CALL LLC
|5200 DALLAS HWY, 200-226
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042959
|MOMS ON CALL
|LAURA HUNTER
|01/23/2026
|CONSULTING
|D/B/A MOMS ON CALL
|CONSULTANT – EDUCATION
|MOMS ON CALL
|CONSULTING
|CONSULTING LLC
|ATTN: LAURA HUNTER
|MOMS ON CALL CONSULTING
|LLC
|5200 DALLAS HWY, 200-226
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042918
|MOTZ TENNIS LLC
|ETHAN MOTZ
|01/20/2026
|MOTZ TENNIS LLC
|D/B/A MOTZ TENNIS LLC
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: ETHAN MOTZ
|MOTZ TENNIS LLC
|1186 CREELDALE DR
|NORCROSS, GA 30093
|OCC042949
|PIGTAILS AND CREWCUTS –
|KELLY TALAL
|01/21/2026
|WEST COBB
|D/B/A PIGTAILS AND
|BEAUTY SHOP
|DSDB HOLDINGS LLC
|CREWCUTS – WEST COBB
|ATTN: KELLY TALAL
|DSDB HOLDINGS LLC
|544 PINE VALLEY RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001664
|PLUMBING SUPPORT
|BRANDON LEDFORD
|01/22/2026
|SERVICES LLC
|D/B/A PLUMBING SUPPORT
|PLUMBING CONTRACTOR
|PLUMBING SUPPORT
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: BRANDON LEDFORD
|PLUMBING SUPPORT
|SERVICES LLC
|3544 PEPPERMILL PLACE NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042925
|PREMIER VIEW IMAGING
|AIDANA ABDOLLAHI
|01/21/2026
|LLC
|D/B/A PREMIER VIEW
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PREMIER VIEW IMAGING
|IMAGING LLC
|LLC
|ATTN: AIDANA ABDOLLAHI
|PREMIER VIEW IMAGING LLC
|4573 RUTHERFORD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042961
|RADIO BRAZIL ATLANTA LLC
|SOFIE PRADO
|01/23/2026
|RADIO BRAZIL ATLANTA LLC
|D/B/A RADIO BRAZIL
|RADIO BROADCASTING STATION
|ATLANTA LLC
|ATTN: SOFIE PRADO
|RADIO BRAZIL ATLANTA LLC
|1486 TERRELL MILL RD SE,
|APT 652
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042919
|ROSE N READY CLEANING
|ROSE ROGERS
|01/20/2026
|SERVICES
|D/B/A ROSE N READY
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|CLEANING SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: ROSE ROGERS
|3991 DOE RUN DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042956
|SONIA’S HEART INC
|JACQUELINE CHAMBERS
|01/22/2026
|SONIA’S HEART INC
|D/B/A SONIA’S HEART INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATTN: JACQUELINE
|PROFIT)
|CHAMBERS
|SONIA’S HEART INC
|2561 AUSTELL ROAD SW, STE
|270
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042958
|STEPHEN J. HESTER
|SJHESTER56@GMAIL.COM
|01/23/2026
|STEPHEN J. HESTER CO INC
|D/B/A STEPHEN J. HESTER
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|STEPHEN J. HESTER CO INC
|495 LEMON ST
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042947
|SUNRISE SENIOR LIVING
|TAX DEPT
|01/21/2026
|MANAGEMENT
|D/B/A SUNRISE SENIOR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SUNRISE SENIOR LIVING
|LIVING MANAGEMENT
|MANAGEMENT INC
|ATTN: TAX DEPT
|SUNRISE SENIOR LIVING
|MANAGEMENT INC
|7902 WESTPARK DR
|MCLEAN, VA 22102
|OCC042952
|TAJ MAHAL GRILL
|CHHAM BOHORA
|01/22/2026
|IQRA SHAHAN INC
|D/B/A TAJ MAHAL GRILL
|RESTAURANT
|ATTN: CHHAM BOHORA
|IQRA SHAHAN INC
|1200 ERNEST BARRETT
|PKWY, SUITE 236
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042936
|THE GREAT GREEK
|NIKUNJ SHAH
|01/21/2026
|3155 FOODS LLC
|D/B/A THE GREAT GREEK
|RESTAURANT
|ATTN: NIKUNJ SHAH
|3155 FOODS LLC
|3155 COBB PKWY, SUITE 140
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042946
|THE UPS STORE #4555
|MATTHEW ROPKE
|01/22/2026
|TAYLORED GENERATIONS
|D/B/A THE UPS STORE #4555
|MAILING SERVICE
|HOLDINGS LLC
|ATTN: MATTHEW ROPKE
|TAYLORED GENERATIONS
|HOLDINGS LLC
|1205 JOGNSON FERRY RD,
|136
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042914
|TT BEAUTY STUDIO
|TAHEREH DARGAZANI
|01/20/2026
|TT BEAUTY STUDIO
|D/B/A TT BEAUTY STUDIO
|BEAUTICIAN
|TT BEAUTY STUDIO
|5054 NEWPARK DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042953
|TWINNEXUS PATHWAYS
|NAA TSUBA OTOO
|01/23/2026
|TWINNEXUS GROUP LLC
|D/B/A TWINNEXUS
|CONSULTANT – EDUCATION
|PATHWAYS
|ATTN: NAA TSUBA OTOO
|TWINNEXUS GROUP LLC
|2727 PACES FERRY RD BLDG
|1, STE 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042962
|VAMP CONSULTING LLC
|DANIEL BAKLANOV
|01/23/2026
|VAMP CONSULTING LLC
|D/B/A VAMP CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: DANIEL BAKLANOV
|VAMP CONSULTING LLC
|2400 HERODIAN WAY, 220
|SMYRNA, GA 30080
|CON001662
|VANGUARD
|GARICHEL SOSA
|01/21/2026
|CONSTRUCTION COMPANY
|D/B/A VANGUARD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|CONSTRUCTION COMPANY
|REQUIRED
|VANGUARD
|LLC
|CONSTRUCTION COMPANY
|ATTN: GARICHEL SOSA
|LLC
|VANGUARD CONSTRUCTION
|COMPANY LLC
|2727 PACES FERRY ROAD SE,
|STE 270
|ATLANTA, GA 30339
|CON001663
|VC CONSTRUCTION
|EDDIE REYES
|01/21/2026
|VISTA CLARA
|D/B/A VC CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONSTRUCTION LLC
|VISTA CLARA
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|2567 HOOD CIRCLE NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042844
|WAXING AND THREADING
|PRIYANKABEN PATEL
|01/20/2026
|BEAUTY SALON
|D/B/A WAXING AND
|BEAUTY SHOP
|J & P BEAUTY STUDIO INC
|THREADING BEAUTY SALON
|ATTN: PRIYANKABEN PATEL
|J & P BEAUTY STUDIO INC
|6110 CEDARCREST RD, STE
|340
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042937
|WELLSTAR CONCIERGE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|01/21/2026
|PRIMARY CARE VHP
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR
|GROUP LLC
|CONCIERGE PRIMARY CARE
|VHP
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042928
|WILLIAMS S. ADRIANA
|ADRIANA WILLIAMS
|01/21/2026
|D/B/A WILLIAMS S. ADRIANA
|TRANSLATION SERVICE
|ATTN: ADRIANA S. WILLIAMS
|4506 ASHMORE CIRCLE NE
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003584
|WINGATE BY WYNDHAM
|HARIKRUSHNA BHAGAT
|01/23/2026
|ATLANTA GALLERIA
|D/B/A WINGATE BY
|HOTEL OR MOTEL
|BALLPARK
|WYNDHAM ATLANTA
|HKABIR LLC
|GALLERIA BALLPARK
|ATTN: PREM PATEL
|HKABIR LLC
|2762 COBB PKWY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042917
|YOUNIQUEJOSETTE LLC
|JOSETTE FRYER
|01/20/2026
|YOUNIQUEJOSETTE LLC
|D/B/A YOUNIQUEJOSETTE
|TATTOO PARLOR
|LLC
|ATTN: JOSETTE FRYER
|YOUNIQUEJOSETTE LLC
|4832 HIGHWAY 92, APT 4107
|ACWORTH, GA 30102
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
