Service-oriented businesses prominent in Cobb’s latest new business listings

Based on the county’s business license listings issued between Jan. 19 and Jan. 23, the 58 new business licenses issued by Cobb included a wide mix of new businesses, with a noticeable concentration in service-oriented and consumer-facing operations.

Food service was particularly prominent, with several new restaurants and eateries licensed across the county, including pizza shops, grills, sushi, Greek cuisine and Indian dining.

Personal services also featured heavily, ranging from bakeries and beauty salons to massage practitioners, fitness trainers, dance instruction and tattoo services. Together, these licenses point to continued growth in businesses that cater directly to residents’ daily needs, leisure activities and personal care.

Professional and trade services made up another substantial share of new licenses. These included cleaning and janitorial companies, handyman services, landscaping contractors, plumbing and construction firms, as well as real estate-related businesses such as property management, appraisal services and office space rentals.

The list also included a variety of consulting and specialized professional services — management consultants, education consultants, translation services, computer programming and research firms — reflecting the county’s role as a hub for both small, home-based operations and office-based professional work. In addition, several hotels, senior living management entities, health care providers and nonprofit organizations received licenses, underscoring the breadth of economic activity taking place across Cobb County during the reporting period.

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 23, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0429222876 JOHNSON FERRY RDABDOLALI MORADIMEHR01/21/2026
UNIT 150 BLDG OWNERD/B/A 2876 JOHNSON FERRYOFFICE SPACE RENTAL
IMPERIUM REALTY GROUPRD UNIT 150 BLDG OWNER
LLCATTN: ABDOLALI
MORADIMEHR
IMPERIUM REALTY GROUP
LLC
4573 RUTHERFORD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042929ALI’S COOKIESCHLOE RAMBAUD01/21/2026
JARAK ENTERPRISES LLCD/B/A ALI’S COOKIESBAKERY – RETAIL
ATTN: CHLOE RAMBAUD
JARAK ENTERPRISES LLC
1255 JOHNSON FERRY RD,
STE 34
MARIETTA, GA 30068
OCC042923ANSLEY HOME CLEANINGJORDANA CARLAN01/21/2026
ANSLEY HC HOLDINGS LLCD/B/A ANSLEY HOMEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
CLEANING& CONSTRUCTION RELATED
ANSLEY HC HOLDINGS LLC
4514 OUTLOOK DR. NE
MARIETTA, GA 30066
BLR003594ASHLYN TYSON-REAVESASHLYNN TYSON-REAVES01/23/2026
ASHS MASSAGE CARE LLCD/B/A ASHLYN TYSON-HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
REAVES
ATTN: ASHLYNN TYSON
ASHS MASSAGE CARE LLC
1870 THE EXCHANGE SE, PMB
79559
ATLANTA, GA 30339
OCC042955ATAMI GRILL & SUSHIFENGHUI ZHENG01/23/2026
ASAHI STEAK & SUSHI INCD/B/A ATAMI GRILL & SUSHIRESTAURANT
ATTN: FENGHUI ZHENG
ASAHI STEAK & SUSHI INC
2960 SHALLOWFORD RD, STE
311
MARIETTA, GA 30066
OCC042915BODY BY BELLY DANCEANDREA DEMONS01/20/2026
BODY BY BELLY DANCE LLCD/B/A BODY BY BELLYPHYSICAL FITNESS TRAINER
DANCE
BODY BY BELLY DANCE LLC
803 GRINDSTONE PL
MARIETTA, GA 30060
OCC042912BUILDING MAINTENANCEVICTORIA MCKINNEY01/20/2026
SERVCIES LLCD/B/A BUILDINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
BUILDING MAINTENANCEMAINTENANCE SERVCIES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVCIES LLCATTN: VICTORIA MCKINNEY
BUILDING MAINTENANCE
SERVCIES LLC
1955 VAUGHN RD, 105
KENNESAW, GA 30144
OCC042977CENACLE BISTRO EXPRESSMALCOLM LEWIS01/23/2026
LLCD/B/A CENACLE BISTRORESTAURANT
CENACLE BISTRO EXPRESSEXPRESS LLC
LLCCENACLE BISTRO EXPRESS
LLC
2844 VETERANS MEMORIAL
HWY
AUSTELL, GA 30168
OCC042920CLEAR SKY AUTO EMISSIONDIEGO A BANDA01/20/2026
LLCD/B/A CLEAR SKY AUTOAUTO INSPECTION & SERVICE
CLEAR SKY AUTO EMISSIONEMISSION LLC
LLCATTN: DIEGO A BANDA
CLEAR SKY AUTO EMISSION
LLC
2711 ELOQUENT LN
AUSTELL, GA 30106
OCC042964COMPASS CONTRACTING &ROBERT PERDUE01/23/2026
DESIGND/B/A COMPASSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
COMPASS CONTRACTING &CONTRACTING & DESIGN
DESIGN LLCATTN: ROBERT PERDUE
COMPASS CONTRACTING &
DESIGN LLC
1221 WINDBURN DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042950CRAIG BROWN AGENCY LLCBRAIG BROWN01/21/2026
CRAIG BROWN AGENCY LLCD/B/A CRAIG BROWNINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
AGENCY LLCLAW
ATTN: BRAIG BROWN
CRAIG BROWN AGENCY LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIR, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC042948CT RECYCLINGSTEVE WALKER01/22/2026
GREEN CYCLE HOLDINGSD/B/A CT RECYCLINGRECYCLING OF MATERIALS
LLCATTN: STEVE WALKER
GREEN CYCLE HOLDINGS
LLC
5212 INDUSTRIAL CT SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042924CUSTOM MILL & CRAFTMICHAEL MALLON01/20/2026
CUSTOM MILL & CRAFT LLCD/B/A CUSTOM MILL & CRAFTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: MICHAEL MALLON
CUSTOM MILL & CRAFT LLC
1682 HAMMOND WOODS CIR
SW
MARIETTA, GA 30008
OCC042938DIAMOND STONENEEDAM MOSES01/22/2026
PERSONAL CARE HOME LLCD/B/A DIAMOND STONEPERSONAL CARE HOME
DIAMOND STONEPERSONAL CARE HOME LLC
PERSONAL CARE HOME LLCATTN: NEEDAM MOSES
DIAMOND STONE PERSONAL
CARE HOME LLC
1117 WOODLEIGH RD
MARIETTA, GA 30008
OCC042927DIVERSIFIED SOLUTIONSBERRY BEARD01/21/2026
GROUP LLCD/B/A DIVERSIFIEDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DIVERSIFIED SOLUTIONSSOLUTIONS GROUP LLC
GROUP LLCDIVERSIFIED SOLUTIONS
GROUP LLC
2451 CUMBERLAND PKWY,
3274
ATLANTA, GA 30339
OCC042963DSBFUTURE HOLDING LLCSHERI BRADDICK01/23/2026
DSBFUTURE HOLDING LLCD/B/A DSBFUTURE HOLDINGHOLDING COMPANY
LLC
ATTN: SHERI BRADDICK
DSBFUTURE HOLDING LLC
1870 THE EXCHANGE SE, 220
ATLANTA, GA 30339
OCC042942EXTENDED STAY AMERICATAX DEPT01/21/2026
SELECT SUITES # 61D/B/A EXTENDED STAYHOTEL OR MOTEL
ESA C2 P PORTFOLIOAMERICA SELECT SUITES #
OPERATING LESSEE LLC61
ATTN: TAX DEPT
ESA C2 P PORTFOLIO
OPERATING LESSEE LLC
PO BOX 49550
CHARLOTTE, NC 28277
OCC042933EXTENDED STAY AMERICATAX DEPT01/21/2026
SELECT SUITES # 9844D/B/A EXTENDED STAYHOTEL OR MOTEL
ESA C2 P PORTFOLIOAMERICA SELECT SUITES #
OPERATING LESSEE LLC9844
ATTN: TAX DEPT
ESA C2 P PORTFOLIO
OPERATING LESSEE LLC
PO BOX 49550
CHARLOTTE, NC 28277
OCC042944EXTENDED STAY AMERICATAX DEPT01/21/2026
SUITES #9650D/B/A EXTENDED STAYHOTEL OR MOTEL
ESA C2 P PORTFOLIOAMERICA SUITES #9650
OPERATING LESSEE LLCATTN: TAX DEPT
ESA C2 P PORTFOLIO
OPERATING LESSEE LLC
PO BOX 49550
CHARLOTTE, NC 28277
OCC042945EXTENDED STAY AMERICATAX DEPT01/21/2026
SUITES #9650D/B/A EXTENDED STAYHOTEL OR MOTEL
ESA C2 P PORTFOLIOAMERICA SUITES #9650
OPERATING LESSEE LLCATTN: TAX DEPT
ESA C2 P PORTFOLIO
OPERATING LESSEE LLC
PO BOX 49550
CHARLOTTE, NC 28277
OCC042934EXTENDED STAY AMERICATAX DEPT01/21/2026
SUITES #9811D/B/A EXTENDED STAYHOTEL OR MOTEL
ESA C2 P PORTFOLIOAMERICA SUITES #9811
OPERATING LESSEE LLCATTN: TAX DEPT
ESA C2 P PORTFOLIO
OPERATING LESSEE LLC
PO BOX 49550
CHARLOTTE, NC 28277
OCC042943GAR CONSULTINGRUEDA GABRIEL01/21/2026
D/B/A GAR CONSULTINGTRANSLATION SERVICE
ATTN: RUEDA GABRIEL
4044 WHETSTONE CRT
MARIETTA, GA 30062
OCC042931GEORGIA JUNKIES 41SHANA GOULD01/21/2026
GEORGIA JUNKIES 41 LLCD/B/A GEORGIA JUNKIES 41CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: SHANA GOULD
GEORGIA JUNKIES 41 LLC
5151 IVEY RD
ACWORTH, GA 30101
OCC042940GIRASOL FLORIDO LLCCINDY FLORIDO01/22/2026
GIRASOL FLORIDO LLCD/B/A GIRASOL FLORIDO LLCFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: CINDY FLORIDO
GIRASOL FLORIDO LLC
1992 DEVORE DR SW
MARIETTA, GA 30008
ALC003589HARRYS PIZZA AND SUBSALYSON KAPPER01/22/2026
AIG PIZZA RESTAURANTD/B/A HARRYS PIZZA ANDRESTAURANT
LLCSUBS
ATTN: ALYSON KAPPER
AIG PIZZA RESTAURANT LLC
2150 POWERS FERRY RD
ATLANTA, GA 30339
OCC042954INTEGRATIVE HEALING LLCLAUREN AGUON01/23/2026
INTEGRATIVE HEALING LLCD/B/A INTEGRATIVE HEALINGCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: LAUREN AGUON
INTEGRATIVE HEALING LLC
2688 TARPLEY CT
KENNESAW, GA 30152
OCC042921J. ICIA TILE SERVICES LLCJAIME GARCIA01/20/2026
J. ICIA TILE SERVICES LLCD/B/A J. ICIA TILE SERVICESHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: JAIME LUNA GARCIA
J. ICIA TILE SERVICES LLC
3021 ROBERTSWOOD DR
ATLANTA, GA 30127
OCC042913JACKOLU FARM LLCCOURTNEY FENNER01/20/2026
JACKOLU FARM LLCD/B/A JACKOLU FARM LLCJEWELRY CUSTOM MADE
JACKOLU FARM LLC
456 PLANTATTION RD SW
SMYRNA, GA 30082
OCC042957JR ARTISAN OUTDOORS INCJUAN RAMIREZ01/23/2026
JR ARTISAN OUTDOORS INCD/B/A JR ARTISANLANDSCAPING CONTRACTOR
OUTDOORS INC
JR ARTISAN OUTDOORS INC
3622 WHIFIELD WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042941KEN TRICKEY RESIDENTIALKENNETH TRICKEY01/22/2026
VALUATIONS LLCD/B/A KEN TRICKEYAPPRAISER (REAL ESTATE)
KEN TRICKEY RESIDENTIALRESIDENTIAL VALUATIONS
VALUATIONS LLCLLC
ATTN: KENNETH TRICKEY
KEN TRICKEY RESIDENTIAL
VALUATIONS LLC
2251 GLENCARA CT NW
KENNESAW, GA 30152
OCC042939LANDON TECHNOLOGIESBRUCE LANDON01/22/2026
LANDON TECHNOLOGIES,D/B/A LANDONCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
INC.TECHNOLOGIES
LANDON TECHNOLOGIES,
INC.
1685 TERREL MILL RD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042951MARCELA BEDOYA ZIRANMARCELA BEDOYA ZIRAN01/22/2026
D/B/A MARCELA BEDOYAMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
ZIRANCONTRACTOR – STATE LICENSED
2367 EWING DR NE
BROOKHAVEN, GA 30319
OCC042930MARIETTA RESEARCHSUSAN MERCER01/21/2026
SOLUTIONSD/B/A MARIETTA RESEARCHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SOLUTIONS
ATTN: SUSAN MERCER
1640 POWERS FERRY RD SE
BLDG 11, STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC042926MIDA CONSTRUCTIONKATHERYN HOWELL01/21/2026
COMPANY INCD/B/A MIDA CONSTRUCTIONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MIDA CONSTRUCTIONCOMPANY INC
COMPANY INCATTN: KATHRYN HOWELL
MIDA CONSTRUCTION
COMPANY INC
1335 SHADOWOOD CT, APT
201
MARIETTA, GA 30066
OCC042960MOMS ON CALLLAURA HUNTER01/23/2026
MOMS ON CALL LLCD/B/A MOMS ON CALLMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: LAURA HUNTER
MOMS ON CALL LLC
5200 DALLAS HWY, 200-226
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042959MOMS ON CALLLAURA HUNTER01/23/2026
CONSULTINGD/B/A MOMS ON CALLCONSULTANT – EDUCATION
MOMS ON CALLCONSULTING
CONSULTING LLCATTN: LAURA HUNTER
MOMS ON CALL CONSULTING
LLC
5200 DALLAS HWY, 200-226
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042918MOTZ TENNIS LLCETHAN MOTZ01/20/2026
MOTZ TENNIS LLCD/B/A MOTZ TENNIS LLCTENNIS INSTRUCTION
ATTN: ETHAN MOTZ
MOTZ TENNIS LLC
1186 CREELDALE DR
NORCROSS, GA 30093
OCC042949PIGTAILS AND CREWCUTS –KELLY TALAL01/21/2026
WEST COBBD/B/A PIGTAILS ANDBEAUTY SHOP
DSDB HOLDINGS LLCCREWCUTS – WEST COBB
ATTN: KELLY TALAL
DSDB HOLDINGS LLC
544 PINE VALLEY RD SE
MARIETTA, GA 30067
CON001664PLUMBING SUPPORTBRANDON LEDFORD01/22/2026
SERVICES LLCD/B/A PLUMBING SUPPORTPLUMBING CONTRACTOR
PLUMBING SUPPORTSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: BRANDON LEDFORD
PLUMBING SUPPORT
SERVICES LLC
3544 PEPPERMILL PLACE NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042925PREMIER VIEW IMAGINGAIDANA ABDOLLAHI01/21/2026
LLCD/B/A PREMIER VIEWHEALTH AND ALLIED SERVICES
PREMIER VIEW IMAGINGIMAGING LLC
LLCATTN: AIDANA ABDOLLAHI
PREMIER VIEW IMAGING LLC
4573 RUTHERFORD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042961RADIO BRAZIL ATLANTA LLCSOFIE PRADO01/23/2026
RADIO BRAZIL ATLANTA LLCD/B/A RADIO BRAZILRADIO BROADCASTING STATION
ATLANTA LLC
ATTN: SOFIE PRADO
RADIO BRAZIL ATLANTA LLC
1486 TERRELL MILL RD SE,
APT 652
MARIETTA, GA 30067
OCC042919ROSE N READY CLEANINGROSE ROGERS01/20/2026
SERVICESD/B/A ROSE N READYJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
CLEANING SERVICES& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: ROSE ROGERS
3991 DOE RUN DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042956SONIA’S HEART INCJACQUELINE CHAMBERS01/22/2026
SONIA’S HEART INCD/B/A SONIA’S HEART INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATTN: JACQUELINEPROFIT)
CHAMBERS
SONIA’S HEART INC
2561 AUSTELL ROAD SW, STE
270
MARIETTA, GA 30060
OCC042958STEPHEN J. HESTERSJHESTER56@GMAIL.COM01/23/2026
STEPHEN J. HESTER CO INCD/B/A STEPHEN J. HESTERHANDY MAN – NO STATE LICENSE
STEPHEN J. HESTER CO INC
495 LEMON ST
MARIETTA, GA 30060
OCC042947SUNRISE SENIOR LIVINGTAX DEPT01/21/2026
MANAGEMENTD/B/A SUNRISE SENIORBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SUNRISE SENIOR LIVINGLIVING MANAGEMENT
MANAGEMENT INCATTN: TAX DEPT
SUNRISE SENIOR LIVING
MANAGEMENT INC
7902 WESTPARK DR
MCLEAN, VA 22102
OCC042952TAJ MAHAL GRILLCHHAM BOHORA01/22/2026
IQRA SHAHAN INCD/B/A TAJ MAHAL GRILLRESTAURANT
ATTN: CHHAM BOHORA
IQRA SHAHAN INC
1200 ERNEST BARRETT
PKWY, SUITE 236
KENNESAW, GA 30144
OCC042936THE GREAT GREEKNIKUNJ SHAH01/21/2026
3155 FOODS LLCD/B/A THE GREAT GREEKRESTAURANT
ATTN: NIKUNJ SHAH
3155 FOODS LLC
3155 COBB PKWY, SUITE 140
ATLANTA, GA 30339
OCC042946THE UPS STORE #4555MATTHEW ROPKE01/22/2026
TAYLORED GENERATIONSD/B/A THE UPS STORE #4555MAILING SERVICE
HOLDINGS LLCATTN: MATTHEW ROPKE
TAYLORED GENERATIONS
HOLDINGS LLC
1205 JOGNSON FERRY RD,
136
MARIETTA, GA 30068
OCC042914TT BEAUTY STUDIOTAHEREH DARGAZANI01/20/2026
TT BEAUTY STUDIOD/B/A TT BEAUTY STUDIOBEAUTICIAN
TT BEAUTY STUDIO
5054 NEWPARK DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042953TWINNEXUS PATHWAYSNAA TSUBA OTOO01/23/2026
TWINNEXUS GROUP LLCD/B/A TWINNEXUSCONSULTANT – EDUCATION
PATHWAYS
ATTN: NAA TSUBA OTOO
TWINNEXUS GROUP LLC
2727 PACES FERRY RD BLDG
1, STE 750
ATLANTA, GA 30339
OCC042962VAMP CONSULTING LLCDANIEL BAKLANOV01/23/2026
VAMP CONSULTING LLCD/B/A VAMP CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: DANIEL BAKLANOV
VAMP CONSULTING LLC
2400 HERODIAN WAY, 220
SMYRNA, GA 30080
CON001662VANGUARDGARICHEL SOSA01/21/2026
CONSTRUCTION COMPANYD/B/A VANGUARDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCCONSTRUCTION COMPANYREQUIRED
VANGUARDLLC
CONSTRUCTION COMPANYATTN: GARICHEL SOSA
LLCVANGUARD CONSTRUCTION
COMPANY LLC
2727 PACES FERRY ROAD SE,
STE 270
ATLANTA, GA 30339
CON001663VC CONSTRUCTIONEDDIE REYES01/21/2026
VISTA CLARAD/B/A VC CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONSTRUCTION LLCVISTA CLARAREQUIRED
CONSTRUCTION LLC
2567 HOOD CIRCLE NW
KENNESAW, GA 30152
OCC042844WAXING AND THREADINGPRIYANKABEN PATEL01/20/2026
BEAUTY SALOND/B/A WAXING ANDBEAUTY SHOP
J & P BEAUTY STUDIO INCTHREADING BEAUTY SALON
ATTN: PRIYANKABEN PATEL
J & P BEAUTY STUDIO INC
6110 CEDARCREST RD, STE
340
ACWORTH, GA 30101
OCC042937WELLSTAR CONCIERGEWELLSTAR MEDICAL GROUP01/21/2026
PRIMARY CARE VHPLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR
GROUP LLCCONCIERGE PRIMARY CARE
VHP
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC042928WILLIAMS S. ADRIANAADRIANA WILLIAMS01/21/2026
D/B/A WILLIAMS S. ADRIANATRANSLATION SERVICE
ATTN: ADRIANA S. WILLIAMS
4506 ASHMORE CIRCLE NE
MARIETTA, GA 30066
ALC003584WINGATE BY WYNDHAMHARIKRUSHNA BHAGAT01/23/2026
ATLANTA GALLERIAD/B/A WINGATE BYHOTEL OR MOTEL
BALLPARKWYNDHAM ATLANTA
HKABIR LLCGALLERIA BALLPARK
ATTN: PREM PATEL
HKABIR LLC
2762 COBB PKWY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042917YOUNIQUEJOSETTE LLCJOSETTE FRYER01/20/2026
YOUNIQUEJOSETTE LLCD/B/A YOUNIQUEJOSETTETATTOO PARLOR
LLC
ATTN: JOSETTE FRYER
YOUNIQUEJOSETTE LLC
4832 HIGHWAY 92, APT 4107
ACWORTH, GA 30102

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

