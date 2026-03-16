Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 6 to March 12

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
DAIRY QUEEN
- 1641 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3774
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4062
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
TAQUERIA MORELOS
- 1300 ATLANTA RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30060-3934
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000567
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-12-2026
FIREHOUSE SUBS #1391
- 2745 SANDY PLAINS RD STE 102 MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002270
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-12-2026
COOK OUT RESTAURANT
- 3800 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5863
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001807
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 03-12-2026
TACO BELL #16821
- 4370 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-1247
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3877
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-12-2026
OLDE TOWNE TAVERN & GRILLE
- 2500 COBB PKWY NW STE B-7 KENNESAW, GA 30152-3495
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4299
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 03-12-2026
IHOP #4483
- 1870 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1246
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8292
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 03-12-2026
GRIFFIN MIDDLE SCHOOL
- 4010 KING SPRINGS RD SE SMYRNA, GA 30082-4204
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1478C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
BIRNEY ELEMENTARY SCHOOL
- 775 SMYRNA POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30060-5111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1468C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
PALMER MIDDLE SCHOOL
- 690 N BOOTH RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7250
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL
- 285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7514
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL
- 461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12630C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
ITALY’S PIZZERIA
- 1000 WHITLOCK AVE NW STE 110 MARIETTA, GA 30064-5450
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003729
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 03-12-2026
KING SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
- 1041 REED RD SE SMYRNA, GA 30082-4230
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003840
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
STARBUCKS COFFEE #56074
- 4383 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-1246
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004087
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
CIGAR CELLAR THE
- 2500 COBB PKWY NW STE B-3 KENNESAW, GA 30152-3468
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004441
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-12-2026
BARTACO
- 2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-6226
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005125
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
CHURCH’S TEXAS CHICKEN
- 3720 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5897
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005905
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 03-12-2026
JERSEY MIKE’S SUBS
- 3805 DALLAS HWY SW STE 814 MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006135
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 03-12-2026
CORN HOUSE, THE
- 2060 LOWER ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-3388
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006300
- Last Inspection Score: 54
- Last Inspection Date: 03-12-2026
HENRY’S LOUISIANA GRILL
- 4835 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006517
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
COACHES CORNER
- 3920 CANTON RD STE 250 MARIETTA, GA 30066-2691
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006714
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 03-12-2026
FLUFFY FLUFFY
- 4400 ROSWELL RD STE 146 MARIETTA, GA 30062-6483
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006722
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-12-2026
DOCKSIDE NUTRITION
- 4606 S MAIN ST STE C ACWORTH, GA 30101-5482
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007306
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-12-2026
!!ONE ATLANTA SPORTS LOUNGE
- 2000 POWERS FERRY RD STE 2100 MARIETTA, GA 30067-1201
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007339
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-12-2026
!!MARCO’S PIZZA
- 2424 ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30062-4719
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007415
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-12-2026
ZAXBY’S
- 5230 STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3967
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12372
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-11-2026
FLOYD MIDDLE SCHOOL
- 4803 FLOYD RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1476C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-11-2026
SOUTH COBB EARLY LEARNING CENTER SCHOOL
- 5891 DODGEN RD SW MABLETON, GA 30126-3514
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1479C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-11-2026
NICKAJACK ELEMENTARY SCHOOL
- 4555 MAVELL RD SMYRNA, GA 30082
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5081
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-11-2026
McCLURE MIDDLE SCHOOL
- 3660 OLD STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3150
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14589
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-11-2026
CHIPOTLE MEXICAN GRILL – AUSTELL #3501
- 3999 AUSTELL RD STE 101 AUSTELL, GA 30106-0004
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004001
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-11-2026
ORIENT THE
- 3050 WINDY HILL RD SE ATLANTA, GA 30339-5603
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004372
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-11-2026
CHICK-FIL-A #0863 BARRETT PARKWAY
- 830 ERNEST W BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004489
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-11-2026
ZAMA MEXICAN CUISINE AND MARGARITA BAR
- 2501 COBB PLACE LN NW KENNESAW, GA 30144-4933
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005133
- Last Inspection Score: 75
- Last Inspection Date: 03-11-2026
CAVA
- 4400 ROSWELL RD STE 157 MARIETTA, GA 30062-6483
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005152
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-11-2026
CHICAGO’S RESTAURANT
- 4401 SHALLOWFORD RD ROSWELL, GA 30075-3175
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005663
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 03-11-2026
PRUITT PLACE – KENNESAW
- 5235 STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3968
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006921
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 03-11-2026
MT. BETHEL CHRISTIAN ACADEMY- FOOD
- 2509 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062-1621
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007186
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-11-2026
!!ALOHA GRILLED SUSHI & POKE
- 800 WHITLOCK AVE SW STE 128 MARIETTA, GA 30064-4666
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007397
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-11-2026
M & J HOME COOKING
- 1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 320 MARIETTA, GA 30064-4862
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000711
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 03-10-2026
LONG RIVER CHINESE RESTAURANT
- 4150 MACLAND RD STE 220 POWDER SPRINGS, GA 30127-8210
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19571
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 03-10-2026
LABELLE SCHOOL
- 230 CRESSON DR MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1483C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
HIGHTOWER TRAIL MIDDLE SCHOOL
- 3905 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3437
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
VAUGHAN ELEMENTARY SCHOOL
- 5950 NICHOLS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4390
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
FLAMES INDIAN GRILL
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 128 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003343
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 03-10-2026
MARIETTA CITY SCHOOLS EARLY LEARNING CENTER
- 368 WRIGHT ST SW MARIETTA, GA 30064-3256
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003767
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
EGE SUSHI & JAPANESE CUISINE
- 2100 ROSWELL RD STE 2112 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003927
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
AMERICAN DELI
- 2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004320
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
ANOTHER BROKEN EGG CAFE
- 4300 PACES FERRY RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-5722
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004696
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 03-10-2026
FIREHOUSE SUBS
- 4250 WADE GREEN RD NW STE 104 KENNESAW, GA 30144-1241
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005522
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
CARIBOU COFFEE
- 3280 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4978
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006252
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-10-2026
J & J FISH AND CHICKEN
- 688 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3630
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006302
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 03-10-2026
!!RIVERVIEW GRILL
- 6025 RIVER VIEW RD STE 5000 MABLETON, GA 30126-2923
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006396
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-10-2026
MARIETTA CENTER FOR NURSING AND HEALING
- 811 KENNESAW AVE NW MARIETTA, GA 30060-1002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006461
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-10-2026
SMOOTHIE KING
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 106 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006655
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 03-10-2026
BAYOU BITES
- 1161 POWDER SPRINGS ST SW MARIETTA, GA 30064-3958
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007297
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-10-2026
JIMMY JOHN’S
- 1337 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000910
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 03-09-2026
WOW WING BAR & GRILL
- 800 WHITLOCK AVE NW STE 103 MARIETTA, GA 30064-4665
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001291
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 03-09-2026
COOK OUT RESTAURANT
- 9 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3627
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002523
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
MONTERREY MEXICAN RESTAURANT
- 3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4118
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27269C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-09-2026
CHEATHAM HILLS ELEMENTARY
- 1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4770
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
GREAT WALL CHINESE & SUSHI BAR
- 1275 POWERS FERRY RD SE STE 180 MARIETTA, GA 30067-9487
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003113
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-09-2026
MCDONALD’S #2624
- 3010 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003558
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-09-2026
WENDY’S OF DALLAS
- 3442 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1835
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004391
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-09-2026
MARTIN’S RESTAURANT
- 3101 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3812
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004673
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-09-2026
MCALISTER’S DELI
- 3330 COBB PKWY NW STE 200 ACWORTH, GA 30101-8788
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004728
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
SAVAGE PIZZA
- 2615 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 25 & 26 KENNESAW, GA 30144-4981
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004927
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 03-09-2026
RUBY’S SOURDOUGH PIZZA
- 1625 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2253
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006317
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-09-2026
RUBY’S SOURDOUGH PIZZA – BASE
- 1625 ROSWELL ST SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-2253
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006880
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-09-2026
WALK ON’S SPORTS BISTRO – WEST COBB
- 3625 DALLAS HWY STE 785 MARIETTA, GA 30064-5905
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007002
- Last Inspection Score: 78
- Last Inspection Date: 03-09-2026
!!SMASH HIT BURGER
- 2921 CHEROKEE ST SW KENNESAW, GA 30144-2825
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007361
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
!!SMASH HIT BURGER – BASE
- 2921 CHEROKEE ST SW KENNESAW, GA 30144-2825
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007362
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
!!SMASH HIT BURGERS – MOBILE
- 2921 CHEROKEE ST SW KENNESAW, GA 30144-2825
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007363
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-09-2026
WILLIAMSON BROTHERS BAR-B-Q FESTIVALS LLC
- 403 SYCAMORE ST SE MARIETTA, GA 30060-2505
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17272
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
FAIR OAKS ELEMENTARY SCHOOL
- 407 BARBER RD MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1474C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
ALLGOOD HEAD START
- 461 ALLGOOD RD NE MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3700
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
SIMPSON MIDDLE SCHOOL
- 3340 TRICKUM RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-888C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
SPRAYBERRY HIGH SCHOOL
- 2525 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-410C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
AUSTELL ELEMENTARY SCHOOL
- 5600 MULBERRY ST AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16743
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-06-2026
LONGHORN STEAKHOUSE #5592
- 1095 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3672
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003304
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 03-06-2026
FLYING BISCUIT CAFE
- 1450 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 410 KENNESAW, GA 30152-5025
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004627
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 03-06-2026
CHARTER OF VININGS
- 2401 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005615
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 03-06-2026
DE IRIE JAMAICAN SPOT
- 4968 AUSTELL RD STE 128/132 AUSTELL, GA 30106-2070
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005933
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-06-2026
TIP TOP DONUTS
- 745 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006860
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-06-2026
