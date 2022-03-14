Candidates qualifying for Cobb County offices in the May 24 primary

Here is the list of candidates who qualified for Cobb County offices for the May 24, 2022 primary. Superior Court judges are considered state positions, but we included them here because they serve in primarily a county capacity.
We will publish a list for other offices that will be on Cobb County ballots later (U.S. Representatives, statewide offices, etc) but in the meantime, you can get that information from the search tool on the Secretary of State’s Candidate Details page.
We’ve divided the tables into Democratic, Republican and Non-partisan. (No third-party candidates qualified for county offices this year).
We removed phone numbers and home addresses from the tables, but further information on the candidates may be available on their campaign websites or on the Secretary of State’s Candidate Details page.
Democratic candidates
|COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 3
|CHRISTINE TRIEBSCH
E-mail: christineforga@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/11/2022
|COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 4
|CATHERINE POZNIAK
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: EDUCATOR
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.catherinepozniak.com
|COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 6
|NICHELLE A. DAVIS E-mail: nichelle4cobbschools@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: EDUCATION NON-PROFIT QUALIFIED DATE: 03/08/2022
|COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 2
|ANDRES SANDATE E-mail: sandate4cobbschools@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: FINANCIAL TECHNOLOGY EXECUTIVE QUALIFIED DATE: 03/11/2022
WEBSITE: www.sandate4cobbschools.com
|BECKY SAYLER E-mail: saylerforcobb@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: PRESCHOOL TEACHER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|SOLICITOR GENERAL
|CHRIS LANNING E-mail: chrisforcobb@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.chrisforcobb.com
|MAKIA METZGER E-mail: makiametzger4cobbsolicitor@gmail.com
|PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/10/2022
WEBSITE: www.metzger4cobbsolicitor.com
The Libertarian Party fielded no candidates for county offices this year.
Republican candidates
|COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 1
|KELI GAMBRILL
E-mail: cobbneedskeli@gmail.com
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: CONSULTANT
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: cobbneedskeli.com
|COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 3
|JOANN K. BIRRELL
E-mail: joann4dist3@gmail.com
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: COMMISSIONER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.joanncan.com
|JUDY SARDEN E-mail: judysardenforcobb@gmail.com
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY/CONSULTANT QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.judysardenforcobb.com
|COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 4
|DAVID CHASTAIN
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: PROPOSAL ANALYST QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 2
|STEPHEN M. GEORGE JR
E-mail: stephen.georgejrmpa@yahoo.com
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: COMMUNITY CRISIS COUNSELOR
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|MATTHEW “ANTHONY” SEARS E-mail: anthonysearsforschoolboard@gmail.com
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: RESTAURANT
QUALIFIED DATE: 03/11/2022
|SOLICITOR GENERAL
|COURTNEY MARTIN BRUBAKER
|PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
Nonpartisan candidates
|JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY, DIV II POST 5
|ASHLEY J. PALMER
E-mail: ashley@judgeashleypalmer.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: judgeashleypalmer.com
|JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY DIV II POST 4
|BRIDGETTE CAMPBELL GLOVER
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY DIV II POST 1
|JASON B. FINCHER WEBSITE:
E-mail: jasonfincher@comcast.net
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY POST 5
|ERIC BREWTON
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, HARRIS
|ANN HARRIS P.O. BOX 2275 SMYRNA GA 30081 E-mail: ann.harris@cobbcounty.org
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: SUPERIOR COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.annharrisforjudge.com
|JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, LEONARD
|CHARLES FORD
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: FULTON COUNTY PUBLIC DEFENDER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.fordforjudge.com
|ROB LEONARD P O BOX 4996 MARIETTA GA 30061 E-mail: rob@judgeleonard.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: SUPERIOR COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.judgeleonard.com
|MATT MCMASTER 12 POWDER SPRINGS STREET 250 MARIETTA GA 30064 E-mail: mdmcmaster@mcmasterlegal.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: LAWYER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: mcmasterforcobb.com
|JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, FLOURNOY
|SONJA N. BROWN E-mail: info@friendsofjudgesonjabrown.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
|DANIELE JOHNSON
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
|JAMES LUTTRELL
E-mail: james@votejamesluttrell.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.votejamesluttrell.com
|TANEESHA MARSHALL
E-mail: taneesha4judge@gmail.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: CHIEF REGIONAL COUNSEL QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.votetaneeshamarshall.com
|GERALD MOORE E-mail: gerald@mooreforcobb.com
|PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.mooreforcobb.com
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