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Candidates qualifying for Cobb County offices in the May 24 primary

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The mouth of a ballot box with the text "Insert Ballot Here"Ballot Box (Photo: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson March 14, 2022

Here is the list of candidates who qualified for Cobb County offices for the May 24, 2022 primary. Superior Court judges are considered state positions, but we included them here because they serve in primarily a county capacity.

We will publish a list for other offices that will be on Cobb County ballots later (U.S. Representatives, statewide offices, etc) but in the meantime, you can get that information from the search tool on the Secretary of State’s Candidate Details page.

We’ve divided the tables into Democratic, Republican and Non-partisan. (No third-party candidates qualified for county offices this year).

We removed phone numbers and home addresses from the tables, but further information on the candidates may be available on their campaign websites or on the Secretary of State’s Candidate Details page.

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Democratic candidates

COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 3
CHRISTINE TRIEBSCH
E-mail: christineforga@gmail.com 		PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/11/2022
COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 4
CATHERINE POZNIAKPARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: EDUCATOR
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.catherinepozniak.com
COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 6
NICHELLE A. DAVIS E-mail: nichelle4cobbschools@gmail.comPARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: EDUCATION NON-PROFIT QUALIFIED DATE: 03/08/2022
COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 2
ANDRES SANDATE E-mail: sandate4cobbschools@gmail.com PARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: FINANCIAL TECHNOLOGY EXECUTIVE QUALIFIED DATE: 03/11/2022
WEBSITE: www.sandate4cobbschools.com
BECKY SAYLER E-mail: saylerforcobb@gmail.comPARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: PRESCHOOL TEACHER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
SOLICITOR GENERAL
CHRIS LANNING E-mail: chrisforcobb@gmail.comPARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.chrisforcobb.com
MAKIA METZGER E-mail: makiametzger4cobbsolicitor@gmail.comPARTY: DEMOCRATIC
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/10/2022
WEBSITE: www.metzger4cobbsolicitor.com

The Libertarian Party fielded no candidates for county offices this year.

Republican candidates

COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 1
KELI GAMBRILL
E-mail: cobbneedskeli@gmail.com 		PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: CONSULTANT
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: cobbneedskeli.com
COBB COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, DISTRICT 3
JOANN K. BIRRELL
E-mail: joann4dist3@gmail.com 		PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: COMMISSIONER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.joanncan.com
JUDY SARDEN E-mail: judysardenforcobb@gmail.comPARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY/CONSULTANT QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.judysardenforcobb.com
COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 4
DAVID CHASTAINPARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: PROPOSAL ANALYST QUALIFIED DATE: 03/07/2022
COBB COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 2
STEPHEN M. GEORGE JR
E-mail: stephen.georgejrmpa@yahoo.com 		PARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: COMMUNITY CRISIS COUNSELOR
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
MATTHEW “ANTHONY” SEARS E-mail: anthonysearsforschoolboard@gmail.comPARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: RESTAURANT
QUALIFIED DATE: 03/11/2022
SOLICITOR GENERAL
COURTNEY MARTIN BRUBAKERPARTY: REPUBLICAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022

Nonpartisan candidates

JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY, DIV II POST 5
ASHLEY J. PALMER
E-mail: ashley@judgeashleypalmer.com 		PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: judgeashleypalmer.com
JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY DIV II POST 4
BRIDGETTE CAMPBELL GLOVERPARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY DIV II POST 1
JASON B. FINCHER WEBSITE:
E-mail: jasonfincher@comcast.net		PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
JUDGE OF STATE COURT OF COBB COUNTY POST 5
ERIC BREWTONPARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: STATE COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, HARRIS
ANN HARRIS P.O. BOX 2275 SMYRNA GA 30081 E-mail: ann.harris@cobbcounty.orgPARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: SUPERIOR COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.annharrisforjudge.com
JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, LEONARD
CHARLES FORD PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: FULTON COUNTY PUBLIC DEFENDER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.fordforjudge.com
ROB LEONARD P O BOX 4996 MARIETTA GA 30061 E-mail: rob@judgeleonard.com PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: YES
OCCUPATION: SUPERIOR COURT JUDGE QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.judgeleonard.com
MATT MCMASTER 12 POWDER SPRINGS STREET 250 MARIETTA GA 30064 E-mail: mdmcmaster@mcmasterlegal.comPARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: LAWYER
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: mcmasterforcobb.com
JUDGE OF SUPERIOR COURT, COBB, FLOURNOY
SONJA N. BROWN E-mail: info@friendsofjudgesonjabrown.com PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: JUDGE
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
DANIELE JOHNSON
PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/08/2022
JAMES LUTTRELL
E-mail: james@votejamesluttrell.com 		PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.votejamesluttrell.com
TANEESHA MARSHALL
E-mail: taneesha4judge@gmail.com		PARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: CHIEF REGIONAL COUNSEL QUALIFIED DATE: 03/08/2022
WEBSITE: www.votetaneeshamarshall.com
GERALD MOORE E-mail: gerald@mooreforcobb.comPARTY: NON PARTISAN
INCUMBENT: NO
OCCUPATION: ATTORNEY
QUALIFIED DATE: 03/07/2022
WEBSITE: www.mooreforcobb.com

>>> For more of the Cobb County Courier’s 2022 Election coverage, follow this link

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