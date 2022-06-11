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New businesses opening in Cobb County week ending June 12, 2022

Cobb County Courier logo with the title "Business and Industry"

Posted By: Larry Felton Johnson June 11, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between June 5, 2022 and June 12, 2022.

We’ve edited or deleted some of the columns with administrative numbers (parcel ids, SIC numbers, etc.). To get the complete information on the businesses, follow this link to the original PDF file of the new business listing.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 6/5/2022 and 6/12/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0343771000 JOHNSON FERRY RDJAMES CODREA JR06/10/2022
BLDG B1000 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
GREENLEAF INVESTMENTBLDG B
PARTNERS L072 LLCMARIETTA, GA 30068
OCC0343791000 JOHNSON FERRY RDJAMES CODREA JR06/10/2022
BLDG C1000 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
GREENLEAF INVESTMENTBLDG C
PARTNERS L072 LLCMAREITTA, GA 30068
OCC0343801000 JOHNSON FERRY RDJAMES CODREA JR06/10/2022
BLDG D1000 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
GREENLEAF INVESTMENTBLDG D
PARTNERS L072 LLCMARIETTA, GA 30068
OCC0343821000 JOHNSON FERRY RDJAMES CODREA JR06/10/2022
BLDG E1000 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
GREENLEAF INVESTMENTBLDG E
PARTNERS L072 LLCMARIETTA, GA 30068
OCC0343731815 MACLAND RD BLDGMATTHEW GROSSMAN06/10/2022
OWNER1815 MACLAND RDOFFICE SPACE RENTAL
MACLAND REALCO LLCMARIETTA, GA 30064
OCC034221975 COBB PLACE BLVD #116TODD INFANTE06/09/2022
BLDG OWNER975 COBB PLACE BLVD, SUITEFINANCE COMPANY
TRI 975 COBB PLACE116
MANAGEMENT LLCKENNESAW, GA 30144
(954)348-9836
OCC034331ADRIAN’S FEET-N-MOTIONADRIAN WOODS06/07/2022
SOUL LINE4201 HICKS RDDANCER
DANCING/GROUPAUSTELL, GA 30106
OCC034342ALL DRY SERVICES OFROHIT SINHA06/07/2022
NORTH ATLANTA1275 ADAMS OAKS LNDGCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
AD NATL LLCMARIETTA, GA 30062MOBILE HOME EXTERIORS
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034368ATLANTA TREATMENTUFUOMA OTIBO06/10/2022
CENTER1755 THE EXCHANGE, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATLANTA TREATMENT375
CENTER LLCATLANTA, GA 30339
OCC034333B & HBYRON HILLERY06/07/2022
655 WHISPER TRL, APT 103HAULING CONTRACTOR
AUSTELL, GA 30168
OCC034334BEAUTY BY NATURE LLCBRIANNA SMITH06/07/2022
BEAUTY BY NATURE LLC3015 CANTON RD, SUITE 10WIG SHOP
MARIETTA, GA 30066
OCC034294BI PRODUCTION WORKSBHUGESH PATELL06/10/2022
BHUGESH INVESTMENTS7261 DELTA CIRAUTO REPAIR SHOP
LLCAUSTELL, GA 30168
OCC034347CAPITAL PARTNERSBARBARA WASSON06/08/2022
CAPITAL PARTNERS1775 THE EXCHANGE, SUITECHARITABLE ORGANIZATION (NON
CERTIFIED DEVELOPMENT640PROFIT)
COMPANYATLANTA, GA 30339
OCC034346CATHIE MCCABECATHIE MCCABE06/08/2022
GENEALOGY5487 CATHERS CREEK DRFAMILY NAME RESEARCH
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034327CAYMUS EQUITYGEOFFREY FAUX06/06/2022
MANAGEMENT II LLC2727 PACES FERRY RD 1-1650FINANCE COMPANY
CAYMUS EQUITYATLANTA, GA 30339
MANAGEMENT II LLC
OCC034328CAYMUS EQUITYGEOFFREY FAUX06/06/2022
PARTNERS FUND II LP2727 PACES FERRY RD, SUITEHOLDING COMPANY
CAYMUS EQUITY1-1650
PARTNERS FUND II LPATLANTA, GA 30339
OCC034329CAYMUS EQUITY SLP II LLCGEOFFREY FAUX06/06/2022
CAYMUS EQUITY SLP II LLC2727 PACES FERRY RD, SUITEHOLDING COMPANY
1-1650
ATLANTA, GA 30339
OCC034362CLOUD AND WIREROB HOOTSELLE06/10/2022
RCH BRAUN LLC775 EDGEWATER LNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
KENNESAW, GA 30144
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034357COLLUM HEATING AND AIRMATTHEW COLLUM06/09/2022
LLC1231 WOODLEIGH RDAIR CONDITIONING CONTRACTOR
COLLUM HEATING AND AIRMARIETTA, GA 30008
LLC
OCC034332COOPER TRANSPORTATIONJORY COOPER06/07/2022
SYSTEMS5701 MABLETON PKWY, SUITETRUCKING COMPANY
COOPER TRANSPORTATION 132
SYSTEMS LLCMABLETON, GA 30126
OCC034343DA BASEBALL STOREJON ALLEN06/08/2022
DA BASEBALL STORE, LLC4946 N COBB PKWYSPORTING GOODS
ACWORTH, GA 30101
OCC034324DANTILY NON-EMERGENCYSIMINI ASGILL06/06/2022
MEDICAL TRANSPORTATION 4045 HERITAGE CROSSING PTHEALTH AND ALLIED SERVICES
SERVICES
DANTILY NON-EMERGENCYPOWDER SPRINGS, GA 30127
MEDICAL TRANSPORTATION
SERVICES LLC
OCC034322DANTILY STAFFING AGENCYSIMINI ASGILL06/06/2022
DANTILY STAFFING AGENCY 4045 HERITAGE CROSSING PTEMPLOYMENT AGENCY
LLC
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034365EJI FLOORING PLUSJONATHAN FERRER06/10/2022
EJI FLOORING PLUS LLC3610 KENSINGTON DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30066(FLOORING)
OCC034341GRAY ENERGYDANNY GRAY06/07/2022
TECHNOLOGIES LLC3637 SUMMERFORD DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GRAY ENERGYMARIETTA, GA 30062
TECHNOLOGIES LLC
OCC034335HENRY & HUDSONWILLIE SMITH06/07/2022
DEVELOPMENT GROUP LLC351 FENBROOK WAYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HENRY & HUDSONMARIETTA, GA 30064
DEVELOPMENT GROUP LLC
OCC034330HUGHES PHARMACEUTICALPAUL HUGHES06/07/2022
CONSULTING LLC4683 SCRIBNER CTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
HUGHES PHARMACEUTICALMARIETTA, GA 30062
CONSULTING LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034363IJAMES INTERIOR DESIGNERIKA IJAMES06/10/2022
LLC2571 RESTORATION DRINTERIOR DESIGN
IJAMES INTERIOR DESIGNPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC034351IN SEARCH OF WELLNESSJAMARRI ROLLOCKS06/08/2022
LLC1290 KENNESTONE CIR,MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
IN SEARCH OF WELLNESSSUITE D109(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034355JON AKINSJONATHAN AKINS06/09/2022
PRECISION INSTALLATIONS189 LAKESIDE DRCABINET SALES AND INSTALLATION
OF NORTH GEORGIA LLCKENNESAW, GA 30144
OCC034383KENDRA SCOTTTOM NOLAN06/10/2022
KENDRA SCOTT LLC4475 ROSWELL RD, SUITE 940JEWELRY SALES
MARIETTA, GA 30062
OCC034321M & G RESALESMICHAEL EBOKA06/06/2022
2217 MAJOR LORING WAYMAIL ORDER
MARIETTA, GA 30064
OCC034345MARIES CLEANING SERVICECHRIS RINEHART06/08/2022
CLR CLEANERS LLC4675 WALDEN LNJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30062& CONSTRUCTION RELATED
OCC034315MARIETTA POWER CLEANERIC STRAWHAND06/06/2022
ATL POWER CLEAN PRO773 FOREST RIDGE DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
LLCMARIETTA, GA 30067AFTER CONSTRUCTION
OCC034358MH RENOVATIONS INCRODOLFO ABOYTES06/09/2022
MH RENOVATIONS INC2811 BETTIS CTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC034352MIKA SEASONMIKA SEASON06/08/2022
MIKA SEASON INC1870 THE EXCHANGE, GAMAIL ORDER
OCC034354MONSTER MINI GOLFALEJANDRO GONZALEZ06/09/2022
CREEPY GREENS14272505 CHASTAINGOLF MINIATURE
ENTERTAINMENT INCMEADOWS PKWY, SUITE 1427
MARIETTA, GA 30066
OCC034320OPERATION ORGANIZATIONHEIDI MILTON06/06/2022
BY HEIDI302 SILVERTHORN DRCONSULTANT – FASHION APPAREL
MARIETTA, GA 30064FURNITURE & TEXTILES
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034349PARAE BOUTIQUE LLCJA’LISA JOHNSON06/09/2022
PARAE BOUTIQUE LLC991 WYLIE RD, APT 1122MAIL ORDER
MARIETTA, GA 30067
OCC034350PARAE TAX SERVICES LLCJA’LISA JOHNSON06/09/2022
PARAE TAX SERVICES LLC991 WYLIE RD, APT 1122ACCOUNTING, AUDITING, AND
MARIETTA, GA 30067BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC034323PEERLESS INSTALLATIONSSEUNDA TRAYLOR06/06/2022
PEERLESS INSTALLATIONS607 PECAN KNOLL DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLCMARIETTA, GA 30008
OCC034337PLT FREIGHT DISPATCHDESIREE HUNTER06/07/2022
PLT FREIGHT DISPATCH LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC034381POPSHELF STORE #24385EMILY TAYLOR06/10/2022
DOLGENCORP LLC425 ERNEST BARRETT PKWYVARIETY STORE
KENNESAW, GA 30144
OCC034371PRIMROSE SCHOOL ATMATTHEW GROSSMAN06/10/2022
MACLAND POINTE1815 MACLAND RDDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
MACLAND OPCO LLCMARIETTA, GA 30064REQUIRED
OCC034359Q’S PRISTINE PRESSUREBILLY QUINTEROS06/09/2022
WASHING4274 STEADING RDCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
POWDER SPRINGS, GA 30127AFTER CONSTRUCTION
OCC034338RDF SECURITY LLCRANDALL FOLEY06/07/2022
RDF SECURITY LLC2655 SANDPOINT WAYSECURITY GUARD AND PROTECTIVE
ROSWELL, GA 30075SERVICE
OCC034317RE & GE PROPERTYGUADALUPE ESPINOSA06/06/2022
MANAGEMENT1977 SOUTH COBB DR, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
RE & GE PROPERTY150
MANAGEMENT LLCMARIETTA, GA 30060
OCC034369ROYAL HAIR SALONROYA HEYABIAN06/10/2022
ROYAL HAIR SALON LLC2300 SHALLOWFORD RD,BEAUTY SHOP
SUITE 5
MARIETTA, GA 30066
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034325SAFE AMERICALEN PAGANO JR06/06/2022
FOUNDATION INC4905 ROSWELL RDCHARITABLE ORGANIZATION (NON
SAFE AMERICAMARIETTA, GA 30062PROFIT)
FOUNDATION INC
OCC034367SHEDDERS PLUSKATIE DUNCAN06/10/2022
4555 AUSTELL POWDERBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SPRINGS RD
AUSTELL, GA 30106
OCC034340SOFTWEAR AUTOMATIONPALANISWAMY RAJAN06/07/2022
INC210 THE BLUFFS, SUITE 101MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SOFTWEAR AUTOMATIONAUSTELL, GA 30168
INC
OCC034376SOUTHERN PROPERMICHAEL EVERTSEN06/10/2022
HOSPITALITY GROUP2030 POWERS FERRY RDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SPHG LLCATLANTA, GA 30339
OCC034336SWEET AS HEAVENKENDRA TERRELL-BROWN06/08/2022
GOODIES4300 PACES FERRY RD, SUITEBAKERY – RETAIL
SWEET AS HEAVEN4008
GOODIES LLCATLANTA, GA 30339
OCC034326TAX SMARTER LLCALICIA KIZER06/07/2022
TAX SMARTER LLC1161 VETERANS MEMORIALINCOME TAX SERVICE
HWY
MABLETON, GA 30126
OCC034318THE LENDING HUB INCELISA TOUCET06/10/2022
THE LENDING HUB INC2727 PACES FERRY SE RD,MORTGAGE COMPANY
SUITE 750
ATLANTA, GA 30339
OCC034366TITAN AUTO BROKERSKALEB RUDDER06/10/2022
TITAN AUTO BROKERS LLC1659 VETERANS MEMORIALAUTO DEALER – USED CARS ONLY
HWY
AUSTELL, GA 30168
OCC034360TRANSCENDING TEAVICTOR MCINTYRE06/09/2022
TRANSCENDING TEA4338 PACES FERRY RD, SUITEWHOLESALE – SOFT DRINKS
WHOLESALE LLC100A
ATLANTA, GA 30339
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034361TRANSMAXIMUM GLOBALCHARLES LIGGINS06/09/2022
CO774 SYLVANIA TRL, SUITETRUCKING COMPANY
TRANSMAXIMUM GLOBAL1942
COMABLETON, GA 30126
OCC034319TRIART HARDWOODS LLCCAROLINA ZUWAGA CALVO06/07/2022
TRIART HARDWOODS LLC2077 CLEARWATER DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30067(FLOORING)
OCC034348USED CAR DEALERSEGUN JOLAOSO06/08/2022
SEGWUN AUTO BROKER4427 AUSTELL RD, SUITE 121AUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLCAUSTELL, GA 30106
Business Count: 60
Print Date: 6/11/2022
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