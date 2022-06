New businesses opening in Cobb County week ending June 12, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between June 5, 2022 and June 12, 2022.

We’ve edited or deleted some of the columns with administrative numbers (parcel ids, SIC numbers, etc.). To get the complete information on the businesses, follow this link to the original PDF file of the new business listing.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 6/5/2022 and 6/12/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034377 1000 JOHNSON FERRY RD JAMES CODREA JR 06/10/2022 BLDG B 1000 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL GREENLEAF INVESTMENT BLDG B PARTNERS L072 LLC MARIETTA, GA 30068 OCC034379 1000 JOHNSON FERRY RD JAMES CODREA JR 06/10/2022 BLDG C 1000 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL GREENLEAF INVESTMENT BLDG C PARTNERS L072 LLC MAREITTA, GA 30068 OCC034380 1000 JOHNSON FERRY RD JAMES CODREA JR 06/10/2022 BLDG D 1000 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL GREENLEAF INVESTMENT BLDG D PARTNERS L072 LLC MARIETTA, GA 30068 OCC034382 1000 JOHNSON FERRY RD JAMES CODREA JR 06/10/2022 BLDG E 1000 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL GREENLEAF INVESTMENT BLDG E PARTNERS L072 LLC MARIETTA, GA 30068 OCC034373 1815 MACLAND RD BLDG MATTHEW GROSSMAN 06/10/2022 OWNER 1815 MACLAND RD OFFICE SPACE RENTAL MACLAND REALCO LLC MARIETTA, GA 30064 OCC034221 975 COBB PLACE BLVD #116 TODD INFANTE 06/09/2022 BLDG OWNER 975 COBB PLACE BLVD, SUITE FINANCE COMPANY TRI 975 COBB PLACE 116 MANAGEMENT LLC KENNESAW, GA 30144 (954)348-9836 OCC034331 ADRIAN’S FEET-N-MOTION ADRIAN WOODS 06/07/2022 SOUL LINE 4201 HICKS RD DANCER DANCING/GROUP AUSTELL, GA 30106 OCC034342 ALL DRY SERVICES OF ROHIT SINHA 06/07/2022 NORTH ATLANTA 1275 ADAMS OAKS LNDG CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & AD NATL LLC MARIETTA, GA 30062 MOBILE HOME EXTERIORS License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034368 ATLANTA TREATMENT UFUOMA OTIBO 06/10/2022 CENTER 1755 THE EXCHANGE, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATLANTA TREATMENT 375 CENTER LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034333 B & H BYRON HILLERY 06/07/2022 655 WHISPER TRL, APT 103 HAULING CONTRACTOR AUSTELL, GA 30168 OCC034334 BEAUTY BY NATURE LLC BRIANNA SMITH 06/07/2022 BEAUTY BY NATURE LLC 3015 CANTON RD, SUITE 10 WIG SHOP MARIETTA, GA 30066 OCC034294 BI PRODUCTION WORKS BHUGESH PATELL 06/10/2022 BHUGESH INVESTMENTS 7261 DELTA CIR AUTO REPAIR SHOP LLC AUSTELL, GA 30168 OCC034347 CAPITAL PARTNERS BARBARA WASSON 06/08/2022 CAPITAL PARTNERS 1775 THE EXCHANGE, SUITE CHARITABLE ORGANIZATION (NON CERTIFIED DEVELOPMENT 640 PROFIT) COMPANY ATLANTA, GA 30339 OCC034346 CATHIE MCCABE CATHIE MCCABE 06/08/2022 GENEALOGY 5487 CATHERS CREEK DR FAMILY NAME RESEARCH POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034327 CAYMUS EQUITY GEOFFREY FAUX 06/06/2022 MANAGEMENT II LLC 2727 PACES FERRY RD 1-1650 FINANCE COMPANY CAYMUS EQUITY ATLANTA, GA 30339 MANAGEMENT II LLC OCC034328 CAYMUS EQUITY GEOFFREY FAUX 06/06/2022 PARTNERS FUND II LP 2727 PACES FERRY RD, SUITE HOLDING COMPANY CAYMUS EQUITY 1-1650 PARTNERS FUND II LP ATLANTA, GA 30339 OCC034329 CAYMUS EQUITY SLP II LLC GEOFFREY FAUX 06/06/2022 CAYMUS EQUITY SLP II LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE HOLDING COMPANY 1-1650 ATLANTA, GA 30339 OCC034362 CLOUD AND WIRE ROB HOOTSELLE 06/10/2022 RCH BRAUN LLC 775 EDGEWATER LN CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT KENNESAW, GA 30144 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034357 COLLUM HEATING AND AIR MATTHEW COLLUM 06/09/2022 LLC 1231 WOODLEIGH RD AIR CONDITIONING CONTRACTOR COLLUM HEATING AND AIR MARIETTA, GA 30008 LLC OCC034332 COOPER TRANSPORTATION JORY COOPER 06/07/2022 SYSTEMS 5701 MABLETON PKWY, SUITE TRUCKING COMPANY COOPER TRANSPORTATION 132 SYSTEMS LLC MABLETON, GA 30126 OCC034343 DA BASEBALL STORE JON ALLEN 06/08/2022 DA BASEBALL STORE, LLC 4946 N COBB PKWY SPORTING GOODS ACWORTH, GA 30101 OCC034324 DANTILY NON-EMERGENCY SIMINI ASGILL 06/06/2022 MEDICAL TRANSPORTATION 4045 HERITAGE CROSSING PT HEALTH AND ALLIED SERVICES SERVICES DANTILY NON-EMERGENCY POWDER SPRINGS, GA 30127 MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES LLC OCC034322 DANTILY STAFFING AGENCY SIMINI ASGILL 06/06/2022 DANTILY STAFFING AGENCY 4045 HERITAGE CROSSING PT EMPLOYMENT AGENCY LLC POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034365 EJI FLOORING PLUS JONATHAN FERRER 06/10/2022 EJI FLOORING PLUS LLC 3610 KENSINGTON DR FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 (FLOORING) OCC034341 GRAY ENERGY DANNY GRAY 06/07/2022 TECHNOLOGIES LLC 3637 SUMMERFORD DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT GRAY ENERGY MARIETTA, GA 30062 TECHNOLOGIES LLC OCC034335 HENRY & HUDSON WILLIE SMITH 06/07/2022 DEVELOPMENT GROUP LLC 351 FENBROOK WAY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT HENRY & HUDSON MARIETTA, GA 30064 DEVELOPMENT GROUP LLC OCC034330 HUGHES PHARMACEUTICAL PAUL HUGHES 06/07/2022 CONSULTING LLC 4683 SCRIBNER CT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT HUGHES PHARMACEUTICAL MARIETTA, GA 30062 CONSULTING LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034363 IJAMES INTERIOR DESIGN ERIKA IJAMES 06/10/2022 LLC 2571 RESTORATION DR INTERIOR DESIGN IJAMES INTERIOR DESIGN POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC OCC034351 IN SEARCH OF WELLNESS JAMARRI ROLLOCKS 06/08/2022 LLC 1290 KENNESTONE CIR, MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST IN SEARCH OF WELLNESS SUITE D109 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034355 JON AKINS JONATHAN AKINS 06/09/2022 PRECISION INSTALLATIONS 189 LAKESIDE DR CABINET SALES AND INSTALLATION OF NORTH GEORGIA LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034383 KENDRA SCOTT TOM NOLAN 06/10/2022 KENDRA SCOTT LLC 4475 ROSWELL RD, SUITE 940 JEWELRY SALES MARIETTA, GA 30062 OCC034321 M & G RESALES MICHAEL EBOKA 06/06/2022 2217 MAJOR LORING WAY MAIL ORDER MARIETTA, GA 30064 OCC034345 MARIES CLEANING SERVICE CHRIS RINEHART 06/08/2022 CLR CLEANERS LLC 4675 WALDEN LN JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30062 & CONSTRUCTION RELATED OCC034315 MARIETTA POWER CLEAN ERIC STRAWHAND 06/06/2022 ATL POWER CLEAN PRO 773 FOREST RIDGE DR CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS LLC MARIETTA, GA 30067 AFTER CONSTRUCTION OCC034358 MH RENOVATIONS INC RODOLFO ABOYTES 06/09/2022 MH RENOVATIONS INC 2811 BETTIS CT HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC034352 MIKA SEASON MIKA SEASON 06/08/2022 MIKA SEASON INC 1870 THE EXCHANGE, GA MAIL ORDER OCC034354 MONSTER MINI GOLF ALEJANDRO GONZALEZ 06/09/2022 CREEPY GREENS 14272505 CHASTAIN GOLF MINIATURE ENTERTAINMENT INC MEADOWS PKWY, SUITE 1427 MARIETTA, GA 30066 OCC034320 OPERATION ORGANIZATION HEIDI MILTON 06/06/2022 BY HEIDI 302 SILVERTHORN DR CONSULTANT – FASHION APPAREL MARIETTA, GA 30064 FURNITURE & TEXTILES License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034349 PARAE BOUTIQUE LLC JA’LISA JOHNSON 06/09/2022 PARAE BOUTIQUE LLC 991 WYLIE RD, APT 1122 MAIL ORDER MARIETTA, GA 30067 OCC034350 PARAE TAX SERVICES LLC JA’LISA JOHNSON 06/09/2022 PARAE TAX SERVICES LLC 991 WYLIE RD, APT 1122 ACCOUNTING, AUDITING, AND MARIETTA, GA 30067 BOOKEEPING – NOT A CPA OCC034323 PEERLESS INSTALLATIONS SEUNDA TRAYLOR 06/06/2022 PEERLESS INSTALLATIONS 607 PECAN KNOLL DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC MARIETTA, GA 30008 OCC034337 PLT FREIGHT DISPATCH DESIREE HUNTER 06/07/2022 PLT FREIGHT DISPATCH LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC034381 POPSHELF STORE #24385 EMILY TAYLOR 06/10/2022 DOLGENCORP LLC 425 ERNEST BARRETT PKWY VARIETY STORE KENNESAW, GA 30144 OCC034371 PRIMROSE SCHOOL AT MATTHEW GROSSMAN 06/10/2022 MACLAND POINTE 1815 MACLAND RD DAY CARE – APPROPRIATE ZONING MACLAND OPCO LLC MARIETTA, GA 30064 REQUIRED OCC034359 Q’S PRISTINE PRESSURE BILLY QUINTEROS 06/09/2022 WASHING 4274 STEADING RD CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS POWDER SPRINGS, GA 30127 AFTER CONSTRUCTION OCC034338 RDF SECURITY LLC RANDALL FOLEY 06/07/2022 RDF SECURITY LLC 2655 SANDPOINT WAY SECURITY GUARD AND PROTECTIVE ROSWELL, GA 30075 SERVICE OCC034317 RE & GE PROPERTY GUADALUPE ESPINOSA 06/06/2022 MANAGEMENT 1977 SOUTH COBB DR, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT RE & GE PROPERTY 150 MANAGEMENT LLC MARIETTA, GA 30060 OCC034369 ROYAL HAIR SALON ROYA HEYABIAN 06/10/2022 ROYAL HAIR SALON LLC 2300 SHALLOWFORD RD, BEAUTY SHOP SUITE 5 MARIETTA, GA 30066 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034325 SAFE AMERICA LEN PAGANO JR 06/06/2022 FOUNDATION INC 4905 ROSWELL RD CHARITABLE ORGANIZATION (NON SAFE AMERICA MARIETTA, GA 30062 PROFIT) FOUNDATION INC OCC034367 SHEDDERS PLUS KATIE DUNCAN 06/10/2022 4555 AUSTELL POWDER BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106 OCC034340 SOFTWEAR AUTOMATION PALANISWAMY RAJAN 06/07/2022 INC 210 THE BLUFFS, SUITE 101 MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SOFTWEAR AUTOMATION AUSTELL, GA 30168 INC OCC034376 SOUTHERN PROPER MICHAEL EVERTSEN 06/10/2022 HOSPITALITY GROUP 2030 POWERS FERRY RD BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SPHG LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034336 SWEET AS HEAVEN KENDRA TERRELL-BROWN 06/08/2022 GOODIES 4300 PACES FERRY RD, SUITE BAKERY – RETAIL SWEET AS HEAVEN 4008 GOODIES LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034326 TAX SMARTER LLC ALICIA KIZER 06/07/2022 TAX SMARTER LLC 1161 VETERANS MEMORIAL INCOME TAX SERVICE HWY MABLETON, GA 30126 OCC034318 THE LENDING HUB INC ELISA TOUCET 06/10/2022 THE LENDING HUB INC 2727 PACES FERRY SE RD, MORTGAGE COMPANY SUITE 750 ATLANTA, GA 30339 OCC034366 TITAN AUTO BROKERS KALEB RUDDER 06/10/2022 TITAN AUTO BROKERS LLC 1659 VETERANS MEMORIAL AUTO DEALER – USED CARS ONLY HWY AUSTELL, GA 30168 OCC034360 TRANSCENDING TEA VICTOR MCINTYRE 06/09/2022 TRANSCENDING TEA 4338 PACES FERRY RD, SUITE WHOLESALE – SOFT DRINKS WHOLESALE LLC 100A ATLANTA, GA 30339 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034361 TRANSMAXIMUM GLOBAL CHARLES LIGGINS 06/09/2022 CO 774 SYLVANIA TRL, SUITE TRUCKING COMPANY TRANSMAXIMUM GLOBAL 1942 CO MABLETON, GA 30126 OCC034319 TRIART HARDWOODS LLC CAROLINA ZUWAGA CALVO 06/07/2022 TRIART HARDWOODS LLC 2077 CLEARWATER DR FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30067 (FLOORING) OCC034348 USED CAR DEALER SEGUN JOLAOSO 06/08/2022 SEGWUN AUTO BROKER 4427 AUSTELL RD, SUITE 121 AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC AUSTELL, GA 30106 Business Count: 60 Print Date: 6/11/2022