New businesses opening in Cobb County week ending June 12, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between June 5, 2022 and June 12, 2022.
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|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 6/5/2022 and 6/12/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034377
|1000 JOHNSON FERRY RD
|JAMES CODREA JR
|06/10/2022
|BLDG B
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|GREENLEAF INVESTMENT
|BLDG B
|PARTNERS L072 LLC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034379
|1000 JOHNSON FERRY RD
|JAMES CODREA JR
|06/10/2022
|BLDG C
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|GREENLEAF INVESTMENT
|BLDG C
|PARTNERS L072 LLC
|MAREITTA, GA 30068
|OCC034380
|1000 JOHNSON FERRY RD
|JAMES CODREA JR
|06/10/2022
|BLDG D
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|GREENLEAF INVESTMENT
|BLDG D
|PARTNERS L072 LLC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034382
|1000 JOHNSON FERRY RD
|JAMES CODREA JR
|06/10/2022
|BLDG E
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|GREENLEAF INVESTMENT
|BLDG E
|PARTNERS L072 LLC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034373
|1815 MACLAND RD BLDG
|MATTHEW GROSSMAN
|06/10/2022
|OWNER
|1815 MACLAND RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|MACLAND REALCO LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034221
|975 COBB PLACE BLVD #116
|TODD INFANTE
|06/09/2022
|BLDG OWNER
|975 COBB PLACE BLVD, SUITE
|FINANCE COMPANY
|TRI 975 COBB PLACE
|116
|MANAGEMENT LLC
|KENNESAW, GA 30144
|(954)348-9836
|OCC034331
|ADRIAN’S FEET-N-MOTION
|ADRIAN WOODS
|06/07/2022
|SOUL LINE
|4201 HICKS RD
|DANCER
|DANCING/GROUP
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034342
|ALL DRY SERVICES OF
|ROHIT SINHA
|06/07/2022
|NORTH ATLANTA
|1275 ADAMS OAKS LNDG
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|AD NATL LLC
|MARIETTA, GA 30062
|MOBILE HOME EXTERIORS
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034368
|ATLANTA TREATMENT
|UFUOMA OTIBO
|06/10/2022
|CENTER
|1755 THE EXCHANGE, SUITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATLANTA TREATMENT
|375
|CENTER LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034333
|B & H
|BYRON HILLERY
|06/07/2022
|655 WHISPER TRL, APT 103
|HAULING CONTRACTOR
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034334
|BEAUTY BY NATURE LLC
|BRIANNA SMITH
|06/07/2022
|BEAUTY BY NATURE LLC
|3015 CANTON RD, SUITE 10
|WIG SHOP
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034294
|BI PRODUCTION WORKS
|BHUGESH PATELL
|06/10/2022
|BHUGESH INVESTMENTS
|7261 DELTA CIR
|AUTO REPAIR SHOP
|LLC
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034347
|CAPITAL PARTNERS
|BARBARA WASSON
|06/08/2022
|CAPITAL PARTNERS
|1775 THE EXCHANGE, SUITE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CERTIFIED DEVELOPMENT
|640
|PROFIT)
|COMPANY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034346
|CATHIE MCCABE
|CATHIE MCCABE
|06/08/2022
|GENEALOGY
|5487 CATHERS CREEK DR
|FAMILY NAME RESEARCH
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034327
|CAYMUS EQUITY
|GEOFFREY FAUX
|06/06/2022
|MANAGEMENT II LLC
|2727 PACES FERRY RD 1-1650
|FINANCE COMPANY
|CAYMUS EQUITY
|ATLANTA, GA 30339
|MANAGEMENT II LLC
|OCC034328
|CAYMUS EQUITY
|GEOFFREY FAUX
|06/06/2022
|PARTNERS FUND II LP
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|HOLDING COMPANY
|CAYMUS EQUITY
|1-1650
|PARTNERS FUND II LP
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034329
|CAYMUS EQUITY SLP II LLC
|GEOFFREY FAUX
|06/06/2022
|CAYMUS EQUITY SLP II LLC
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|HOLDING COMPANY
|1-1650
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034362
|CLOUD AND WIRE
|ROB HOOTSELLE
|06/10/2022
|RCH BRAUN LLC
|775 EDGEWATER LN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|KENNESAW, GA 30144
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034357
|COLLUM HEATING AND AIR
|MATTHEW COLLUM
|06/09/2022
|LLC
|1231 WOODLEIGH RD
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|COLLUM HEATING AND AIR
|MARIETTA, GA 30008
|LLC
|OCC034332
|COOPER TRANSPORTATION
|JORY COOPER
|06/07/2022
|SYSTEMS
|5701 MABLETON PKWY, SUITE
|TRUCKING COMPANY
|COOPER TRANSPORTATION 132
|SYSTEMS LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC034343
|DA BASEBALL STORE
|JON ALLEN
|06/08/2022
|DA BASEBALL STORE, LLC
|4946 N COBB PKWY
|SPORTING GOODS
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034324
|DANTILY NON-EMERGENCY
|SIMINI ASGILL
|06/06/2022
|MEDICAL TRANSPORTATION 4045 HERITAGE CROSSING PT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SERVICES
|DANTILY NON-EMERGENCY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|MEDICAL TRANSPORTATION
|SERVICES LLC
|OCC034322
|DANTILY STAFFING AGENCY
|SIMINI ASGILL
|06/06/2022
|DANTILY STAFFING AGENCY 4045 HERITAGE CROSSING PT
|EMPLOYMENT AGENCY
|LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034365
|EJI FLOORING PLUS
|JONATHAN FERRER
|06/10/2022
|EJI FLOORING PLUS LLC
|3610 KENSINGTON DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|(FLOORING)
|OCC034341
|GRAY ENERGY
|DANNY GRAY
|06/07/2022
|TECHNOLOGIES LLC
|3637 SUMMERFORD DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GRAY ENERGY
|MARIETTA, GA 30062
|TECHNOLOGIES LLC
|OCC034335
|HENRY & HUDSON
|WILLIE SMITH
|06/07/2022
|DEVELOPMENT GROUP LLC
|351 FENBROOK WAY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HENRY & HUDSON
|MARIETTA, GA 30064
|DEVELOPMENT GROUP LLC
|OCC034330
|HUGHES PHARMACEUTICAL
|PAUL HUGHES
|06/07/2022
|CONSULTING LLC
|4683 SCRIBNER CT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|HUGHES PHARMACEUTICAL
|MARIETTA, GA 30062
|CONSULTING LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034363
|IJAMES INTERIOR DESIGN
|ERIKA IJAMES
|06/10/2022
|LLC
|2571 RESTORATION DR
|INTERIOR DESIGN
|IJAMES INTERIOR DESIGN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC034351
|IN SEARCH OF WELLNESS
|JAMARRI ROLLOCKS
|06/08/2022
|LLC
|1290 KENNESTONE CIR,
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|IN SEARCH OF WELLNESS
|SUITE D109
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034355
|JON AKINS
|JONATHAN AKINS
|06/09/2022
|PRECISION INSTALLATIONS
|189 LAKESIDE DR
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|OF NORTH GEORGIA LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034383
|KENDRA SCOTT
|TOM NOLAN
|06/10/2022
|KENDRA SCOTT LLC
|4475 ROSWELL RD, SUITE 940
|JEWELRY SALES
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034321
|M & G RESALES
|MICHAEL EBOKA
|06/06/2022
|2217 MAJOR LORING WAY
|MAIL ORDER
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034345
|MARIES CLEANING SERVICE
|CHRIS RINEHART
|06/08/2022
|CLR CLEANERS LLC
|4675 WALDEN LN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30062
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC034315
|MARIETTA POWER CLEAN
|ERIC STRAWHAND
|06/06/2022
|ATL POWER CLEAN PRO
|773 FOREST RIDGE DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC034358
|MH RENOVATIONS INC
|RODOLFO ABOYTES
|06/09/2022
|MH RENOVATIONS INC
|2811 BETTIS CT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034352
|MIKA SEASON
|MIKA SEASON
|06/08/2022
|MIKA SEASON INC
|1870 THE EXCHANGE, GA
|MAIL ORDER
|OCC034354
|MONSTER MINI GOLF
|ALEJANDRO GONZALEZ
|06/09/2022
|CREEPY GREENS
|14272505 CHASTAIN
|GOLF MINIATURE
|ENTERTAINMENT INC
|MEADOWS PKWY, SUITE 1427
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034320
|OPERATION ORGANIZATION
|HEIDI MILTON
|06/06/2022
|BY HEIDI
|302 SILVERTHORN DR
|CONSULTANT – FASHION APPAREL
|MARIETTA, GA 30064
|FURNITURE & TEXTILES
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034349
|PARAE BOUTIQUE LLC
|JA’LISA JOHNSON
|06/09/2022
|PARAE BOUTIQUE LLC
|991 WYLIE RD, APT 1122
|MAIL ORDER
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034350
|PARAE TAX SERVICES LLC
|JA’LISA JOHNSON
|06/09/2022
|PARAE TAX SERVICES LLC
|991 WYLIE RD, APT 1122
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MARIETTA, GA 30067
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|OCC034323
|PEERLESS INSTALLATIONS
|SEUNDA TRAYLOR
|06/06/2022
|PEERLESS INSTALLATIONS
|607 PECAN KNOLL DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034337
|PLT FREIGHT DISPATCH
|DESIREE HUNTER
|06/07/2022
|PLT FREIGHT DISPATCH LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034381
|POPSHELF STORE #24385
|EMILY TAYLOR
|06/10/2022
|DOLGENCORP LLC
|425 ERNEST BARRETT PKWY
|VARIETY STORE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034371
|PRIMROSE SCHOOL AT
|MATTHEW GROSSMAN
|06/10/2022
|MACLAND POINTE
|1815 MACLAND RD
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|MACLAND OPCO LLC
|MARIETTA, GA 30064
|REQUIRED
|OCC034359
|Q’S PRISTINE PRESSURE
|BILLY QUINTEROS
|06/09/2022
|WASHING
|4274 STEADING RD
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC034338
|RDF SECURITY LLC
|RANDALL FOLEY
|06/07/2022
|RDF SECURITY LLC
|2655 SANDPOINT WAY
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|ROSWELL, GA 30075
|SERVICE
|OCC034317
|RE & GE PROPERTY
|GUADALUPE ESPINOSA
|06/06/2022
|MANAGEMENT
|1977 SOUTH COBB DR, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|RE & GE PROPERTY
|150
|MANAGEMENT LLC
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034369
|ROYAL HAIR SALON
|ROYA HEYABIAN
|06/10/2022
|ROYAL HAIR SALON LLC
|2300 SHALLOWFORD RD,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 5
|MARIETTA, GA 30066
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034325
|SAFE AMERICA
|LEN PAGANO JR
|06/06/2022
|FOUNDATION INC
|4905 ROSWELL RD
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|SAFE AMERICA
|MARIETTA, GA 30062
|PROFIT)
|FOUNDATION INC
|OCC034367
|SHEDDERS PLUS
|KATIE DUNCAN
|06/10/2022
|4555 AUSTELL POWDER
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SPRINGS RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034340
|SOFTWEAR AUTOMATION
|PALANISWAMY RAJAN
|06/07/2022
|INC
|210 THE BLUFFS, SUITE 101
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SOFTWEAR AUTOMATION
|AUSTELL, GA 30168
|INC
|OCC034376
|SOUTHERN PROPER
|MICHAEL EVERTSEN
|06/10/2022
|HOSPITALITY GROUP
|2030 POWERS FERRY RD
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SPHG LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034336
|SWEET AS HEAVEN
|KENDRA TERRELL-BROWN
|06/08/2022
|GOODIES
|4300 PACES FERRY RD, SUITE
|BAKERY – RETAIL
|SWEET AS HEAVEN
|4008
|GOODIES LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034326
|TAX SMARTER LLC
|ALICIA KIZER
|06/07/2022
|TAX SMARTER LLC
|1161 VETERANS MEMORIAL
|INCOME TAX SERVICE
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034318
|THE LENDING HUB INC
|ELISA TOUCET
|06/10/2022
|THE LENDING HUB INC
|2727 PACES FERRY SE RD,
|MORTGAGE COMPANY
|SUITE 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034366
|TITAN AUTO BROKERS
|KALEB RUDDER
|06/10/2022
|TITAN AUTO BROKERS LLC
|1659 VETERANS MEMORIAL
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|HWY
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034360
|TRANSCENDING TEA
|VICTOR MCINTYRE
|06/09/2022
|TRANSCENDING TEA
|4338 PACES FERRY RD, SUITE
|WHOLESALE – SOFT DRINKS
|WHOLESALE LLC
|100A
|ATLANTA, GA 30339
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034361
|TRANSMAXIMUM GLOBAL
|CHARLES LIGGINS
|06/09/2022
|CO
|774 SYLVANIA TRL, SUITE
|TRUCKING COMPANY
|TRANSMAXIMUM GLOBAL
|1942
|CO
|MABLETON, GA 30126
|OCC034319
|TRIART HARDWOODS LLC
|CAROLINA ZUWAGA CALVO
|06/07/2022
|TRIART HARDWOODS LLC
|2077 CLEARWATER DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30067
|(FLOORING)
|OCC034348
|USED CAR DEALER
|SEGUN JOLAOSO
|06/08/2022
|SEGWUN AUTO BROKER
|4427 AUSTELL RD, SUITE 121
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|AUSTELL, GA 30106
|Business Count: 60
|Print Date: 6/11/2022
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