Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 3 to November 9

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

CHINA KING

2909 AUSTELL RD STE 118 MARIETTA, GA 30008-6853

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26073C

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 11-09-2023

SUBWAY #27101

1435 HIGHLAND RIDGE RD SE SPC B SMYRNA, GA 30082-4872

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002275

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-09-2023

TACO BELL #32644

5080 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101-4906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002749

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-09-2023

LA SALSA RESTAURANT

2856 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3913

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001496

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 11-09-2023

BOJANGLES’ FAMOUS CHICKEN ‘N BISCUITS

5010 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22470C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-09-2023

ST. ANGELOS PIZZA

4687 S ATLANTA RD SE STE B ATLANTA, GA 30339-1580

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22265

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 11-09-2023

VESPUCCI’S PIZZA & PASTA TAVERN

4805 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24916

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 11-09-2023

KFC #G135088

5040 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000234

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-09-2023

MAZZY’S SPORTS BAR & GRILL II

2217 ROSWELL RD STE A-200 MARIETTA, GA 30062-2972

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15273

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 11-09-2023

JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

1435 HIGHLANDS RIDGE RD SE STE A SMYRNA, GA 30082-4872

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19924

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-09-2023

MR. WONTON

1720 MARS HILL RD NW STE 15 ACWORTH, GA 30101-8089

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003373

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 11-09-2023

DOMINO’S PIZZA

4691 S ATLANTA RD SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-1560

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004633

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-09-2023

TACO BELL #4026

1906 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4504

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2273

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 11-08-2023

AMC THEATRES PARKWAY POINT 15

3101 COBB PKWY STE 201 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9074

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-08-2023

ZEIGLER’S BBQ & CATERING

3451 COBB PKWY NW STE 13 ACWORTH, GA 30101-4000

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15873

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 11-08-2023

WINDY CITY GRILL

4017 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2739

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000655

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-08-2023

TACO MAC

3101 COBB PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001472

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-08-2023

PACO’S MEXICAN RESTAURANT

5015 FLOYD RD SW STE 100 MABLETON, GA 30126-1676

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6925

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 11-08-2023

MICHIRU CHINESE & JAPANESE RESTAURANT

4585 S COBB DR SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-6976

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003092

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-08-2023

CAFE BLUE

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 320 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004006

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 11-08-2023

GENERATIONS PIZZA

3969 S MAIN ST STE 160 ACWORTH, GA 30101-5674

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004229

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-08-2023

DOLLY’S HOME COOKING

4971 AUSTELL RD STE 300 AUSTELL, GA 30106-2053

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004742

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 11-08-2023

JEREMIAH’S ITALIAN ICE

4585 S COBB DR SE STE 600 SMYRNA, GA 30080-6993

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004835

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 11-08-2023

MCDONALD’S #31678

840 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2734

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004916

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-08-2023

PIZZA HUT #39386

3309 NEW MACLAND RD STE 150 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005116

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-08-2023

ISSA FUNNEL – BASE

3047 COBB PKWY NW SPC 107 KENNESAW, GA 30152-6503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005678

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-08-2023

ISSA FUNNEL – MOBILE

3047 COBB PKWY NW SPC 107 KENNESAW, GA 30152-6503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005679

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-08-2023

MARCO’S PIZZA MARIETTA #8438

3595 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-2693

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005680

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 11-08-2023

BRUSTER’S REAL ICE CREAM

2044 LOWER ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22413

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-07-2023

TOAST BY MARIA CATERING

4110 AUSTELL POWDER SPRINGS RD STE 200 POWDER SPRINGS, GA 30127-2956

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002251

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2023

GOVERNORS TOWNE CLUB CLUBHOUSE – FOOD

4545 CHAMPIONS WALK DR ACWORTH, GA 30101-9544

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002515

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 11-07-2023

PANDA EXPRESS #1249

3360 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17816

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 11-07-2023

DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT

3721 NEW MACLAND RD STE 510 POWDER SPRINGS, GA 30127-1966

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5462

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-07-2023

FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS

2716 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004332

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-07-2023

MINI STOP CHINESE RESTAURANT

3103 COBB PKWY NW STE 109 KENNESAW, GA 30152-1005

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004467

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-07-2023

!!SUBWAY #5806

2872 CANTON RD STE A MARIETTA, GA 30066-5470

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005064

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2023

WINGSTOP

3265 COBB PKWY NW STE 4 ACWORTH, GA 30101-8356

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005467

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-07-2023

CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005958

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-07-2023

CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT – BASE

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005992

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-07-2023

PITA PIT

4100 JILES RD NW STE 104 KENNESAW, GA 30144-1786

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002431

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-06-2023

TAQUERIA EL GUERO

2599 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001772

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-06-2023

NORTH COBB AMERICAN LEGION POST 304

4220 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5632

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002083

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

GREEN LOTUS

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 390 AUSTELL, GA 30106-8525

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001685

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 11-06-2023

ASIAN EXPRESS

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 200 MARIETTA, GA 30066-3365

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001566

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

WAFFLE HOUSE #640

1470 GEORGE BUSBEE PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-533C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-06-2023

JULIA’S TAQUERIA

737 ROSWELL ST NE STE 208-3 MARIETTA, GA 30060-3526

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9566

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-06-2023

O’CHARLEY’S #330

4130 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1841

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6139

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 11-06-2023

KENNESAW COFFEE COMPANY

3070 N MAIN ST NW KENNESAW, GA 30144-2756

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003104

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

SUBWAY #35293

6110 CEDARCREST RD NW STE 220 ACWORTH, GA 30101-9541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003408

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-06-2023

NACHOS TAQUERIA GRILL

4240 JILES RD NW STE C KENNESAW, GA 30144-6435

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004163

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

DUNKIN DONUTS #358013

4395 ACWORTH DALLAS RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-4308

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004215

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

NAIJA CUISINES RESTAURANT & BAR

2579 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005288

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-06-2023

!!BOLIVAR COFFEE

4480 S COBB DR SE STE W SMYRNA, GA 30080-6984

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006019

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

BLAZE PIZZA

2955 COBB PKWY SE STE 290 ATLANTA, GA 30339-3522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006242

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-06-2023

BEER BARREL

1294 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000926

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

WELLSTAR ACWORTH-PARKSIDE CAFE

4550 COBB PKWY N ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000606

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

LITTLE CAESARS PIZZA

1727 MARS HILL RD NW STE 7 ACWORTH, GA 30101-8065

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27075

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 11-03-2023

PITA KING

3061 JIM OWENS RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-2507

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002538

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-03-2023

ZAXBY’S

3511 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3706

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26052C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 11-03-2023

JIMMY JOHN’S #3098

270 COBB PKWY S STE 15 MARIETTA, GA 30060-6526

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003591

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-03-2023

ARBY’S #8131

5150 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5197

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003613

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

BROOKSTONE GOLF & COUNTRY CLUB – FOOD

5705 BROOKSTONE DR NW ACWORTH, GA 30101-8027

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003630

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-03-2023

MCDONALD’S

5145 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5198

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004246

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-03-2023

!!LONGHORN STEAKHOUSE

4370 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6449

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005183

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

CLASSY CLAY’S CATERING & MORE

3415 OLD 41 HWY STE 700 KENNESAW, GA 30144-1089

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005350

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

VIVA CHICKEN FOOD TRUCK – MOBILE

1131 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005650

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023

BARNES & NOBLE

4475 ROSWELL RD STE 102 MARIETTA, GA 30062-8196

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005931

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-03-2023