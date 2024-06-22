41 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Friday, June 21

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 21, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses for businesses operating within their city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, we’ve provided a link at the bottom of the table to visit the original PDF document on the county website.
|OCC039352
|4517 CANTON RD BUILDING
|RICHARD DUNCAN
|06/17/2024
|OWNER
|D/B/A 4517 CANTON RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|RIVERSOUTH LAND
|BUILDING OWNER
|MANAGEMENT INC
|ATTN: RICHARD DUNCAN
|RIVERSOUTH LAND
|MANAGEMENT INC
|1994 EULA DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039383
|AETHETICALLY PLEASING
|MAURI MATEYCHAK
|06/21/2024
|D/B/A AETHETICALLY
|INTERIOR DESIGN
|PLEASING
|ATTN: MAURI MATEYCHAK
|1394 KINGS PARK DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039365
|ALIEN AUTO
|ANTHONY RANDOLPH
|06/20/2024
|ALIEN AUTO SALES LLC
|D/B/A ALIEN AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: ANTHONY RANDOLPH
|ALIEN AUTO SALES LLC
|1700 NORTHSIDE DR #6495,
|A7
|ATLANTA, GA 30316
|OCC039381
|ANDREINA PAEZ STUDIO
|BETTY ANDREINA PAEZ
|06/21/2024
|LLC
|D/B/A ANDREINA PAEZ
|ESTHETICIAN
|ANDREINA PAEZ STUDIO
|STUDIO LLC
|LLC
|ATTN: BETTY ANDREINA PAEZ
|ANDREINA PAEZ STUDIO LLC
|287 ANGLA DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039379
|BONJA’ BEAUTY
|CLAYCEE HACKNEY
|06/21/2024
|ALLTHINGS DOPE LLC
|D/B/A BONJA’ BEAUTY
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CLAYCEE HACKNEY
|ALLTHINGS DOPE LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|PKWY, STE 16
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039371
|BRUNA FASHION LLC
|BRUNA GONCALVES
|06/20/2024
|BRUNA FASHION LLC
|D/B/A BRUNA FASHION LLC
|CLOTHING – LADIES
|ATTN: BRUNA GONCALVES
|BRUNA FASHION LLC
|11126 HAMBLEY AVE
|ORLANDO, FL 32837
|OCC039377
|CHATAHOOCHE FISHING
|JACKSON KEAPPLER
|06/21/2024
|CHARTERS
|CHATTAHOOCHEE FISHING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|KEAPPLER CONSULTING
|FISHING CHARTERS
|LLC
|ATTN: JACKSON KEAPPLER
|KEAPPLER CONSULTING LLC
|3774 RIVERLY TRACE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039363
|CREATIVE WALL PRODUCTS
|CREATIVE WALL PRODUCTS
|06/18/2024
|INC
|INC
|BUILDING MATERIALS
|CREATIVE WALL PRODUCTS
|D/B/A CREATIVE WALL
|INC
|PRODUCTS INC
|ATTN: STEVEN SMITHWICK
|CREATIVE WALL PRODUCTS
|INC
|PO BOX 397
|FORTSON, GA 31808
|OCC039367
|CUSTOM HOME REMODEL
|DAUGHERTY JAMES
|06/20/2024
|PROS
|D/B/A CUSTOM HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|REMODEL PROS
|ATTN: DAUGHERTY JAMES
|3000 GEORGE BUSBEE PKWY,
|117
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039372
|DE PAULA STONE AND TILE
|VICTOR DE PAULA
|06/20/2024
|LLC
|D/B/A DE PAULA STONE AND
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DE PAULA STONE AND TILE
|TILE LLC
|LLC
|ATTN: VICTOR DE PAULA
|DE PAULA STONE AND TILE
|LLC
|2051 HEARTWOOD RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039337
|EUROPE 2 YOU LLC
|JOE BOROUZ
|06/18/2024
|EUROPE 2 YOU LLC
|D/B/A EUROPE 2 YOU LLC
|WAREHOUSE
|ATTN: JOE BOROUZ
|EUROPE 2 YOU LLC
|3127 DENTON PLACE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039384
|FLOOR STARS LLC
|JON NELSON
|06/21/2024
|FLOOR STARS LLC
|D/B/A FLOOR STARS LLC
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: JON NELSON
|(FLOORING)
|FLOOR STARS LLC
|1987 BENTHILL DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039362
|GENTLE CARING HANDS
|GENTLE CARING HANDS LLC
|06/20/2024
|LLC
|D/B/A GENTLE CARING
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GENTLE CARING HANDS
|HANDS LLC
|LLC
|ATTN: CHRISTEN HAYNES
|GENTLE CARING HANDS LLC
|2118 HIDDEN GLEN DRIVE,
|BLDG 12
|MARIETTA, GA 30067
|CON001498
|GO KONTOR LLC
|GUNAR OVERBECK
|06/21/2024
|GO KONTOR LLC
|D/B/A GO KONTOR LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: GUNAR OVERBECK
|REQUIRED
|GO KONTOR LLC
|2249 ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039359
|HIGH LUMEN CONSULTING
|HIGH LUMEN CONSULTING
|06/18/2024
|LLC
|LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|HIGH LUMEN CONSULTING
|D/B/A HIGH LUMEN
|LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: LATISHA DAVID
|HIGH LUMEN CONSULTING
|LLC
|10 GLENLAKE PKWY, SUITE
|130/1111
|ATLANTA, GA 30328
|OCC039347
|HOOBALLA
|JUSTIN QUEEN
|06/17/2024
|THE QUEEN COMPANIES
|D/B/A HOOBALLA
|SPORTING GOODS
|LLC
|ATTN: JUSTIN QUEEN
|THE QUEEN COMPANIES LLC
|3317 PINOT CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039361
|HUIHUA YANG
|HUIHUA YANG
|06/18/2024
|D/B/A HUIHUA YANG
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|2980 COBB PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039368
|INTERIM HEALTHCARE OF
|MATHEW GILLEY
|06/18/2024
|ATLANTA
|D/B/A INTERIM HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|STG HEALTHCARE OF
|OF ATLANTA
|ATLANTA INC
|ATTN: MATHEW GILLEY
|STG HEALTHCARE OF
|ATLANTA INC
|400 INTERSTATE NORTH
|PKWY, SUITE 1250
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039376
|JACKS JUNK REMOVAL
|JACKSON KEAPPLER
|06/21/2024
|KEAPPLER CONSULTING
|D/B/A JACKS JUNK REMOVAL
|HAULING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: JACKSON KEAPPLER
|KEAPPLER CONSULTING LLC
|3774 RIVERLY TRACE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039355
|JOHN DAVIDSON
|JOHN DAVIDSON
|06/18/2024
|CURIOUS ANALYTICS LLC
|D/B/A JOHN DAVIDSON
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|CURIOUS ANALYTICS LLC
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|2810 PACES FERRY RD, STE
|260
|ATLANTA, GA 30328
|OCC039350
|LAVA
|LIUDMYLA MALKO
|06/17/2024
|OSR CAP II LLC
|D/B/A LAVA
|JEWELRY SALES
|ATTN: LIUDMYLA MALKO
|OSR CAP II LLC
|707 FOUNTIAN GATEWAY,
|1280SE
|MARIETTA, GA 30339
|OCC039357
|LI XINHUA
|LI XINHUA
|06/18/2024
|D/B/A LI XINHUA
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: LI XINHUA
|2980 COBB PKWY, 104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039369
|MARKETING MATH
|NICHOLAS FOLEY
|06/20/2024
|D/B/A MARKETING MATH
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: NICHOLAS FOLEY
|4104 TRITT HOMESTEAD
|DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039349
|MAXI MOTOR AUTO REPAIR
|JORGE CUEVAS
|06/17/2024
|SHOP LLC
|D/B/A MAXI MOTOR AUTO
|AUTO REPAIR SHOP
|MAXI MOTOR AUTO REPAIR
|REPAIR SHOP LLC
|SHOP LLC
|ATTN: JORGE ESPINOSA
|CUEVAS
|MAXI MOTOR AUTO REPAIR
|SHOP LLC
|2855 BRASS CT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039382
|MNK AUTO SALES
|MNK AUTO SALES
|06/20/2024
|MNK AUTO SALES LLC
|D/B/A MNK AUTO SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: KARLA HOSEIN
|MNK AUTO SALES LLC
|5471 LEDFORD DRIVE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039380
|NANCY CROCHET FLOWERS
|HUAIYUAN HU
|06/21/2024
|LLC
|D/B/A NANCY CROCHET
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|NANCY CROCHET FLOWERS
|FLOWERS LLC
|LLC
|ATTN: HUAIYUAN HU
|NANCY CROCHET FLOWERS
|LLC
|171 LAKESIDE DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039351
|OSEE SALON SUITES LLC
|HAZEL HOLOMON
|06/17/2024
|OSEE SALON SUITES LLC
|D/B/A OSEE SALON SUITES
|COSMETOLOGY & BARBER SCHOOL
|LLC
|ATTN: HAZEL HOLOMON
|OSEE SALON SUITES LLC
|2086 JODECO RD, 1421
|MCDONOUGH, GA 30253
|CON001499
|OXFORD DEVELOPMENT
|LUTHER RANALL
|06/20/2024
|OXFORD CAPITAL
|D/B/A OXFORD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|DEVELOPMENT LLC
|DEVELOPMENT
|REQUIRED
|ATTN: LUTHER RANALL
|OXFORD CAPITAL
|DEVELOPMENT LLC
|4679 JETT RD NW
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039353
|RIVERSOUTH LAND
|RICHARD DUNCAN
|06/17/2024
|MANAGEMENT INC
|D/B/A RIVERSOUTH LAND
|LAND DEVELOPMENT
|RIVERSOUTH LAND
|MANAGEMENT INC
|MANAGEMENT INC
|ATTN: RICHARD DUNCAN
|RIVERSOUTH LAND
|MANAGEMENT INC
|1994 EULA DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039374
|SAINI CLINICS INC
|SETUL PATEL
|06/21/2024
|SAINI CLINICS INC
|D/B/A SAINI CLINICS INC
|MEDICAL CLINIC
|ATTN: SETUL PATEL
|SAINI CLINICS INC
|3200 HIGHLANDS PKWY SE,
|STE 427
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039358
|SALON ONE TWENTY TWO
|SALON ONE TWENTY TWO
|06/18/2024
|SELINA R HAIR LLC
|D/B/A SALON ONE TWENTY
|BEAUTY SHOP
|TWO
|ATTN: SELINA RAMIREZ
|SELINA R HAIR LLC
|4185 HERITAGE WAY SE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039366
|SHIJIE GUO
|SHIJIE GUO
|06/20/2024
|HOMG WEI HEALTH CENTER
|D/B/A SHIJIE GUO
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|LLC
|HOMG WEI HEALTH CENTER
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|LLC
|2980 COBB PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039360
|SHIQI LIU
|SHIQI LIU
|06/18/2024
|D/B/A SHIQI LIU
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|1602 DOVER CREEK LN
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|LAWRENCEVILLE, GA 30045
|ALC003331
|SUPREME INTERNATIONAL
|JEREMY FITZGERA BARTON
|06/18/2024
|BEER, WINE AND SPIRITS
|D/B/A SUPREME
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ONE STOP SPIRITS LLC
|INTERNATIONAL BEER, WINE
|AND SPIRITS
|ATTN: JEREMY BARTON
|ONE STOP SPIRITS LLC
|55 BROOKSTONE CT.
|ACWORTH, GA 30101
|OCC027928
|THRIVE AFFORDABLE VET
|ODIS PIRTLE
|06/18/2024
|CARE
|D/B/A THRIVE AFFORDABLE
|VETERINARY CLINIC
|NATIONAL AVC LLC
|VET CARE
|NATIONAL AVC LLC
|140 GRAND ST STE 300
|WHITE PLAINS, NY 10601
|OCC039378
|TURBO SHINE HAND CAR
|JUAN ANGELES
|06/20/2024
|WASH
|D/B/A TURBO SHINE HAND
|AUTO WASHING – DETAILING
|TURBO SHINE HAND CAR
|CAR WASH
|WASH LLC
|ATTN: JUAN CARLOS SOTO
|ANGELES
|TURBO SHINE HAND CAR
|WASH LLC
|4907 MOSLEY CHASE CT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039348
|VISION EDUCATIONAL AND
|HEIDI GRAY
|06/17/2024
|COLLEGE CONSULTING LLC
|D/B/A VISION EDUCATIONAL
|CONSULTANT – EDUCATION
|VISION EDUCATIONAL AND
|AND COLLEGE CONSULTING
|COLLEGE CONSULTING LLC
|LLC
|ATTN: HEIDI GRAY
|VISION EDUCATIONAL AND
|COLLEGE CONSULTING LLC
|1600 GAYLOR ST SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039364
|WINGS AND BBQ
|LING JIN
|06/20/2024
|ATLLIZ SERVICES INC
|D/B/A WINGS AND BBQ
|RESTAURANT
|ATTN: LING JIN
|ATLLIZ SERVICES INC
|2331 S COBB PKWY
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039356
|YANG NING
|YANG NING
|06/18/2024
|D/B/A YANG NING
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|ATTN: YANG NING
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|4005 RIVER GREEN PKWY
|DULUTH, GA 30086
|OCC039370
|ZAREPHATH AUTO BROKER
|EDMUND SAPPOR
|06/20/2024
|LLC
|D/B/A ZAREPHATH AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ZAREPHATH AUTO BROKER
|BROKER LLC
|LLC
|ATTN: EDMUND SAPPOR
|ZAREPHATH AUTO BROKER
|LLC
|4757 CANTON RD, 107I
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039373
|ZHANG XINYUE
|ZHANG XINYUE
|06/20/2024
|D/B/A ZHANG XINYUE
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ATTN: XINYUE ZHANG
|LICENSED
|2980 COBB PARKWAY, SUITE
|104
|ATLANTA, GA 30339
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