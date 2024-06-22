41 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Friday, June 21

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 22, 2024

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 21, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses for businesses operating within their city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, we’ve provided a link at the bottom of the table to visit the original PDF document on the county website.

OCC0393524517 CANTON RD BUILDINGRICHARD DUNCAN06/17/2024
OWNERD/B/A 4517 CANTON RDOFFICE SPACE RENTAL
RIVERSOUTH LANDBUILDING OWNER
MANAGEMENT INCATTN: RICHARD DUNCAN
RIVERSOUTH LAND
MANAGEMENT INC
1994 EULA DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039383AETHETICALLY PLEASINGMAURI MATEYCHAK06/21/2024
D/B/A AETHETICALLYINTERIOR DESIGN
PLEASING
ATTN: MAURI MATEYCHAK
1394 KINGS PARK DR
KENNESAW, GA 30152
OCC039365ALIEN AUTOANTHONY RANDOLPH06/20/2024
ALIEN AUTO SALES LLCD/B/A ALIEN AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: ANTHONY RANDOLPH
ALIEN AUTO SALES LLC
1700 NORTHSIDE DR #6495,
A7
ATLANTA, GA 30316
OCC039381ANDREINA PAEZ STUDIOBETTY ANDREINA PAEZ06/21/2024
LLCD/B/A ANDREINA PAEZESTHETICIAN
ANDREINA PAEZ STUDIOSTUDIO LLC
LLCATTN: BETTY ANDREINA PAEZ
ANDREINA PAEZ STUDIO LLC
287 ANGLA DR
SMYRNA, GA 30082
OCC039379BONJA’ BEAUTYCLAYCEE HACKNEY06/21/2024
ALLTHINGS DOPE LLCD/B/A BONJA’ BEAUTYBEAUTY SHOP
ATTN: CLAYCEE HACKNEY
ALLTHINGS DOPE LLC
2690 MOUNT WILKINSON
PKWY, STE 16
ATLANTA, GA 30339
OCC039371BRUNA FASHION LLCBRUNA GONCALVES06/20/2024
BRUNA FASHION LLCD/B/A BRUNA FASHION LLCCLOTHING – LADIES
ATTN: BRUNA GONCALVES
BRUNA FASHION LLC
11126 HAMBLEY AVE
ORLANDO, FL 32837
OCC039377CHATAHOOCHE FISHINGJACKSON KEAPPLER06/21/2024
CHARTERSCHATTAHOOCHEE FISHINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
KEAPPLER CONSULTINGFISHING CHARTERS
LLCATTN: JACKSON KEAPPLER
KEAPPLER CONSULTING LLC
3774 RIVERLY TRACE
MARIETTA, GA 30067
OCC039363CREATIVE WALL PRODUCTSCREATIVE WALL PRODUCTS06/18/2024
INCINCBUILDING MATERIALS
CREATIVE WALL PRODUCTSD/B/A CREATIVE WALL
INCPRODUCTS INC
ATTN: STEVEN SMITHWICK
CREATIVE WALL PRODUCTS
INC
PO BOX 397
FORTSON, GA 31808
OCC039367CUSTOM HOME REMODELDAUGHERTY JAMES06/20/2024
PROSD/B/A CUSTOM HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
REMODEL PROS
ATTN: DAUGHERTY JAMES
3000 GEORGE BUSBEE PKWY,
117
KENNESAW, GA 30144
OCC039372DE PAULA STONE AND TILEVICTOR DE PAULA06/20/2024
LLCD/B/A DE PAULA STONE ANDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DE PAULA STONE AND TILETILE LLC
LLCATTN: VICTOR DE PAULA
DE PAULA STONE AND TILE
LLC
2051 HEARTWOOD RD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC039337EUROPE 2 YOU LLCJOE BOROUZ06/18/2024
EUROPE 2 YOU LLCD/B/A EUROPE 2 YOU LLCWAREHOUSE
ATTN: JOE BOROUZ
EUROPE 2 YOU LLC
3127 DENTON PLACE
ROSWELL, GA 30075
OCC039384FLOOR STARS LLCJON NELSON06/21/2024
FLOOR STARS LLCD/B/A FLOOR STARS LLCFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: JON NELSON(FLOORING)
FLOOR STARS LLC
1987 BENTHILL DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039362GENTLE CARING HANDSGENTLE CARING HANDS LLC06/20/2024
LLCD/B/A GENTLE CARINGHEALTH AND ALLIED SERVICES
GENTLE CARING HANDSHANDS LLC
LLCATTN: CHRISTEN HAYNES
GENTLE CARING HANDS LLC
2118 HIDDEN GLEN DRIVE,
BLDG 12
MARIETTA, GA 30067
CON001498GO KONTOR LLCGUNAR OVERBECK06/21/2024
GO KONTOR LLCD/B/A GO KONTOR LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: GUNAR OVERBECKREQUIRED
GO KONTOR LLC
2249 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC039359HIGH LUMEN CONSULTINGHIGH LUMEN CONSULTING06/18/2024
LLCLLCCONSULTANT – EDUCATION
HIGH LUMEN CONSULTINGD/B/A HIGH LUMEN
LLCCONSULTING LLC
ATTN: LATISHA DAVID
HIGH LUMEN CONSULTING
LLC
10 GLENLAKE PKWY, SUITE
130/1111
ATLANTA, GA 30328
OCC039347HOOBALLAJUSTIN QUEEN06/17/2024
THE QUEEN COMPANIESD/B/A HOOBALLASPORTING GOODS
LLCATTN: JUSTIN QUEEN
THE QUEEN COMPANIES LLC
3317 PINOT CT
MARIETTA, GA 30062
OCC039361HUIHUA YANGHUIHUA YANG06/18/2024
D/B/A HUIHUA YANGHEALTH AND ALLIED SERVICES
2980 COBB PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC039368INTERIM HEALTHCARE OFMATHEW GILLEY06/18/2024
ATLANTAD/B/A INTERIM HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
STG HEALTHCARE OFOF ATLANTA
ATLANTA INCATTN: MATHEW GILLEY
STG HEALTHCARE OF
ATLANTA INC
400 INTERSTATE NORTH
PKWY, SUITE 1250
ATLANTA, GA 30339
OCC039376JACKS JUNK REMOVALJACKSON KEAPPLER06/21/2024
KEAPPLER CONSULTINGD/B/A JACKS JUNK REMOVALHAULING CONTRACTOR
LLCATTN: JACKSON KEAPPLER
KEAPPLER CONSULTING LLC
3774 RIVERLY TRACE
MARIETTA, GA 30067
OCC039355JOHN DAVIDSONJOHN DAVIDSON06/18/2024
CURIOUS ANALYTICS LLCD/B/A JOHN DAVIDSONMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
CURIOUS ANALYTICS LLCCONTRACTOR – STATE LICENSED
2810 PACES FERRY RD, STE
260
ATLANTA, GA 30328
OCC039350LAVALIUDMYLA MALKO06/17/2024
OSR CAP II LLCD/B/A LAVAJEWELRY SALES
ATTN: LIUDMYLA MALKO
OSR CAP II LLC
707 FOUNTIAN GATEWAY,
1280SE
MARIETTA, GA 30339
OCC039357LI XINHUALI XINHUA06/18/2024
D/B/A LI XINHUAHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: LI XINHUA
2980 COBB PKWY, 104
ATLANTA, GA 30339
OCC039369MARKETING MATHNICHOLAS FOLEY06/20/2024
D/B/A MARKETING MATHCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: NICHOLAS FOLEY
4104 TRITT HOMESTEAD
DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC039349MAXI MOTOR AUTO REPAIRJORGE CUEVAS06/17/2024
SHOP LLCD/B/A MAXI MOTOR AUTOAUTO REPAIR SHOP
MAXI MOTOR AUTO REPAIRREPAIR SHOP LLC
SHOP LLCATTN: JORGE ESPINOSA
CUEVAS
MAXI MOTOR AUTO REPAIR
SHOP LLC
2855 BRASS CT
AUSTELL, GA 30106
OCC039382MNK AUTO SALESMNK AUTO SALES06/20/2024
MNK AUTO SALES LLCD/B/A MNK AUTO SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: KARLA HOSEIN
MNK AUTO SALES LLC
5471 LEDFORD DRIVE
AUSTELL, GA 30106
OCC039380NANCY CROCHET FLOWERSHUAIYUAN HU06/21/2024
LLCD/B/A NANCY CROCHETARTS AND CRAFTS RETAIL
NANCY CROCHET FLOWERSFLOWERS LLC
LLCATTN: HUAIYUAN HU
NANCY CROCHET FLOWERS
LLC
171 LAKESIDE DR
KENNESAW, GA 30144
OCC039351OSEE SALON SUITES LLCHAZEL HOLOMON06/17/2024
OSEE SALON SUITES LLCD/B/A OSEE SALON SUITESCOSMETOLOGY & BARBER SCHOOL
LLC
ATTN: HAZEL HOLOMON
OSEE SALON SUITES LLC
2086 JODECO RD, 1421
MCDONOUGH, GA 30253
CON001499OXFORD DEVELOPMENTLUTHER RANALL06/20/2024
OXFORD CAPITALD/B/A OXFORDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
DEVELOPMENT LLCDEVELOPMENTREQUIRED
ATTN: LUTHER RANALL
OXFORD CAPITAL
DEVELOPMENT LLC
4679 JETT RD NW
ATLANTA, GA 30339
OCC039353RIVERSOUTH LANDRICHARD DUNCAN06/17/2024
MANAGEMENT INCD/B/A RIVERSOUTH LANDLAND DEVELOPMENT
RIVERSOUTH LANDMANAGEMENT INC
MANAGEMENT INCATTN: RICHARD DUNCAN
RIVERSOUTH LAND
MANAGEMENT INC
1994 EULA DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039374SAINI CLINICS INCSETUL PATEL06/21/2024
SAINI CLINICS INCD/B/A SAINI CLINICS INCMEDICAL CLINIC
ATTN: SETUL PATEL
SAINI CLINICS INC
3200 HIGHLANDS PKWY SE,
STE 427
SMYRNA, GA 30082
OCC039358SALON ONE TWENTY TWOSALON ONE TWENTY TWO06/18/2024
SELINA R HAIR LLCD/B/A SALON ONE TWENTYBEAUTY SHOP
TWO
ATTN: SELINA RAMIREZ
SELINA R HAIR LLC
4185 HERITAGE WAY SE
ACWORTH, GA 30102
OCC039366SHIJIE GUOSHIJIE GUO06/20/2024
HOMG WEI HEALTH CENTERD/B/A SHIJIE GUOMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
LLCHOMG WEI HEALTH CENTERCONTRACTOR – STATE LICENSED
LLC
2980 COBB PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC039360SHIQI LIUSHIQI LIU06/18/2024
D/B/A SHIQI LIUMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
1602 DOVER CREEK LNCONTRACTOR – STATE LICENSED
LAWRENCEVILLE, GA 30045
ALC003331SUPREME INTERNATIONALJEREMY FITZGERA BARTON06/18/2024
BEER, WINE AND SPIRITSD/B/A SUPREMECONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ONE STOP SPIRITS LLCINTERNATIONAL BEER, WINE
AND SPIRITS
ATTN: JEREMY BARTON
ONE STOP SPIRITS LLC
55 BROOKSTONE CT.
ACWORTH, GA 30101
OCC027928THRIVE AFFORDABLE VETODIS PIRTLE06/18/2024
CARED/B/A THRIVE AFFORDABLEVETERINARY CLINIC
NATIONAL AVC LLCVET CARE
NATIONAL AVC LLC
140 GRAND ST STE 300
WHITE PLAINS, NY 10601
OCC039378TURBO SHINE HAND CARJUAN ANGELES06/20/2024
WASHD/B/A TURBO SHINE HANDAUTO WASHING – DETAILING
TURBO SHINE HAND CARCAR WASH
WASH LLCATTN: JUAN CARLOS SOTO
ANGELES
TURBO SHINE HAND CAR
WASH LLC
4907 MOSLEY CHASE CT
AUSTELL, GA 30106
OCC039348VISION EDUCATIONAL ANDHEIDI GRAY06/17/2024
COLLEGE CONSULTING LLCD/B/A VISION EDUCATIONALCONSULTANT – EDUCATION
VISION EDUCATIONAL ANDAND COLLEGE CONSULTING
COLLEGE CONSULTING LLCLLC
ATTN: HEIDI GRAY
VISION EDUCATIONAL AND
COLLEGE CONSULTING LLC
1600 GAYLOR ST SE
SMYRNA, GA 30082
OCC039364WINGS AND BBQLING JIN06/20/2024
ATLLIZ SERVICES INCD/B/A WINGS AND BBQRESTAURANT
ATTN: LING JIN
ATLLIZ SERVICES INC
2331 S COBB PKWY
SMYRNA, GA 30080
OCC039356YANG NINGYANG NING06/18/2024
D/B/A YANG NINGMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
ATTN: YANG NINGCONTRACTOR – STATE LICENSED
4005 RIVER GREEN PKWY
DULUTH, GA 30086
OCC039370ZAREPHATH AUTO BROKEREDMUND SAPPOR06/20/2024
LLCD/B/A ZAREPHATH AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ZAREPHATH AUTO BROKERBROKER LLC
LLCATTN: EDMUND SAPPOR
ZAREPHATH AUTO BROKER
LLC
4757 CANTON RD, 107I
MARIETTA, GA 30066
OCC039373ZHANG XINYUEZHANG XINYUE06/20/2024
D/B/A ZHANG XINYUEMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ATTN: XINYUE ZHANGLICENSED
2980 COBB PARKWAY, SUITE
104
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF of last week’s new business listing.

Related Articles