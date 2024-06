41 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Friday, June 21

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 21, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses for businesses operating within their city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, we’ve provided a link at the bottom of the table to visit the original PDF document on the county website.

OCC039352 4517 CANTON RD BUILDING RICHARD DUNCAN 06/17/2024 OWNER D/B/A 4517 CANTON RD OFFICE SPACE RENTAL RIVERSOUTH LAND BUILDING OWNER MANAGEMENT INC ATTN: RICHARD DUNCAN RIVERSOUTH LAND MANAGEMENT INC 1994 EULA DR MARIETTA, GA 30066 OCC039383 AETHETICALLY PLEASING MAURI MATEYCHAK 06/21/2024 D/B/A AETHETICALLY INTERIOR DESIGN PLEASING ATTN: MAURI MATEYCHAK 1394 KINGS PARK DR KENNESAW, GA 30152 OCC039365 ALIEN AUTO ANTHONY RANDOLPH 06/20/2024 ALIEN AUTO SALES LLC D/B/A ALIEN AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: ANTHONY RANDOLPH ALIEN AUTO SALES LLC 1700 NORTHSIDE DR #6495, A7 ATLANTA, GA 30316 OCC039381 ANDREINA PAEZ STUDIO BETTY ANDREINA PAEZ 06/21/2024 LLC D/B/A ANDREINA PAEZ ESTHETICIAN ANDREINA PAEZ STUDIO STUDIO LLC LLC ATTN: BETTY ANDREINA PAEZ ANDREINA PAEZ STUDIO LLC 287 ANGLA DR SMYRNA, GA 30082 OCC039379 BONJA’ BEAUTY CLAYCEE HACKNEY 06/21/2024 ALLTHINGS DOPE LLC D/B/A BONJA’ BEAUTY BEAUTY SHOP ATTN: CLAYCEE HACKNEY ALLTHINGS DOPE LLC 2690 MOUNT WILKINSON PKWY, STE 16 ATLANTA, GA 30339 OCC039371 BRUNA FASHION LLC BRUNA GONCALVES 06/20/2024 BRUNA FASHION LLC D/B/A BRUNA FASHION LLC CLOTHING – LADIES ATTN: BRUNA GONCALVES BRUNA FASHION LLC 11126 HAMBLEY AVE ORLANDO, FL 32837 OCC039377 CHATAHOOCHE FISHING JACKSON KEAPPLER 06/21/2024 CHARTERS CHATTAHOOCHEE FISHING BUSINESS MANAGEMENT OFFICE KEAPPLER CONSULTING FISHING CHARTERS LLC ATTN: JACKSON KEAPPLER KEAPPLER CONSULTING LLC 3774 RIVERLY TRACE MARIETTA, GA 30067 OCC039363 CREATIVE WALL PRODUCTS CREATIVE WALL PRODUCTS 06/18/2024 INC INC BUILDING MATERIALS CREATIVE WALL PRODUCTS D/B/A CREATIVE WALL INC PRODUCTS INC ATTN: STEVEN SMITHWICK CREATIVE WALL PRODUCTS INC PO BOX 397 FORTSON, GA 31808 OCC039367 CUSTOM HOME REMODEL DAUGHERTY JAMES 06/20/2024 PROS D/B/A CUSTOM HOME HANDY MAN – NO STATE LICENSE REMODEL PROS ATTN: DAUGHERTY JAMES 3000 GEORGE BUSBEE PKWY, 117 KENNESAW, GA 30144 OCC039372 DE PAULA STONE AND TILE VICTOR DE PAULA 06/20/2024 LLC D/B/A DE PAULA STONE AND HANDY MAN – NO STATE LICENSE DE PAULA STONE AND TILE TILE LLC LLC ATTN: VICTOR DE PAULA DE PAULA STONE AND TILE LLC 2051 HEARTWOOD RD SE MARIETTA, GA 30067 OCC039337 EUROPE 2 YOU LLC JOE BOROUZ 06/18/2024 EUROPE 2 YOU LLC D/B/A EUROPE 2 YOU LLC WAREHOUSE ATTN: JOE BOROUZ EUROPE 2 YOU LLC 3127 DENTON PLACE ROSWELL, GA 30075 OCC039384 FLOOR STARS LLC JON NELSON 06/21/2024 FLOOR STARS LLC D/B/A FLOOR STARS LLC FLOOR COVERING CONTRACTOR ATTN: JON NELSON (FLOORING) FLOOR STARS LLC 1987 BENTHILL DR MARIETTA, GA 30062 OCC039362 GENTLE CARING HANDS GENTLE CARING HANDS LLC 06/20/2024 LLC D/B/A GENTLE CARING HEALTH AND ALLIED SERVICES GENTLE CARING HANDS HANDS LLC LLC ATTN: CHRISTEN HAYNES GENTLE CARING HANDS LLC 2118 HIDDEN GLEN DRIVE, BLDG 12 MARIETTA, GA 30067 CON001498 GO KONTOR LLC GUNAR OVERBECK 06/21/2024 GO KONTOR LLC D/B/A GO KONTOR LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: GUNAR OVERBECK REQUIRED GO KONTOR LLC 2249 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062 OCC039359 HIGH LUMEN CONSULTING HIGH LUMEN CONSULTING 06/18/2024 LLC LLC CONSULTANT – EDUCATION HIGH LUMEN CONSULTING D/B/A HIGH LUMEN LLC CONSULTING LLC ATTN: LATISHA DAVID HIGH LUMEN CONSULTING LLC 10 GLENLAKE PKWY, SUITE 130/1111 ATLANTA, GA 30328 OCC039347 HOOBALLA JUSTIN QUEEN 06/17/2024 THE QUEEN COMPANIES D/B/A HOOBALLA SPORTING GOODS LLC ATTN: JUSTIN QUEEN THE QUEEN COMPANIES LLC 3317 PINOT CT MARIETTA, GA 30062 OCC039361 HUIHUA YANG HUIHUA YANG 06/18/2024 D/B/A HUIHUA YANG HEALTH AND ALLIED SERVICES 2980 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC039368 INTERIM HEALTHCARE OF MATHEW GILLEY 06/18/2024 ATLANTA D/B/A INTERIM HEALTHCARE HEALTH AND ALLIED SERVICES STG HEALTHCARE OF OF ATLANTA ATLANTA INC ATTN: MATHEW GILLEY STG HEALTHCARE OF ATLANTA INC 400 INTERSTATE NORTH PKWY, SUITE 1250 ATLANTA, GA 30339 OCC039376 JACKS JUNK REMOVAL JACKSON KEAPPLER 06/21/2024 KEAPPLER CONSULTING D/B/A JACKS JUNK REMOVAL HAULING CONTRACTOR LLC ATTN: JACKSON KEAPPLER KEAPPLER CONSULTING LLC 3774 RIVERLY TRACE MARIETTA, GA 30067 OCC039355 JOHN DAVIDSON JOHN DAVIDSON 06/18/2024 CURIOUS ANALYTICS LLC D/B/A JOHN DAVIDSON MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT CURIOUS ANALYTICS LLC CONTRACTOR – STATE LICENSED 2810 PACES FERRY RD, STE 260 ATLANTA, GA 30328 OCC039350 LAVA LIUDMYLA MALKO 06/17/2024 OSR CAP II LLC D/B/A LAVA JEWELRY SALES ATTN: LIUDMYLA MALKO OSR CAP II LLC 707 FOUNTIAN GATEWAY, 1280SE MARIETTA, GA 30339 OCC039357 LI XINHUA LI XINHUA 06/18/2024 D/B/A LI XINHUA HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: LI XINHUA 2980 COBB PKWY, 104 ATLANTA, GA 30339 OCC039369 MARKETING MATH NICHOLAS FOLEY 06/20/2024 D/B/A MARKETING MATH COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: NICHOLAS FOLEY 4104 TRITT HOMESTEAD DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC039349 MAXI MOTOR AUTO REPAIR JORGE CUEVAS 06/17/2024 SHOP LLC D/B/A MAXI MOTOR AUTO AUTO REPAIR SHOP MAXI MOTOR AUTO REPAIR REPAIR SHOP LLC SHOP LLC ATTN: JORGE ESPINOSA CUEVAS MAXI MOTOR AUTO REPAIR SHOP LLC 2855 BRASS CT AUSTELL, GA 30106 OCC039382 MNK AUTO SALES MNK AUTO SALES 06/20/2024 MNK AUTO SALES LLC D/B/A MNK AUTO SALES AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: KARLA HOSEIN MNK AUTO SALES LLC 5471 LEDFORD DRIVE AUSTELL, GA 30106 OCC039380 NANCY CROCHET FLOWERS HUAIYUAN HU 06/21/2024 LLC D/B/A NANCY CROCHET ARTS AND CRAFTS RETAIL NANCY CROCHET FLOWERS FLOWERS LLC LLC ATTN: HUAIYUAN HU NANCY CROCHET FLOWERS LLC 171 LAKESIDE DR KENNESAW, GA 30144 OCC039351 OSEE SALON SUITES LLC HAZEL HOLOMON 06/17/2024 OSEE SALON SUITES LLC D/B/A OSEE SALON SUITES COSMETOLOGY & BARBER SCHOOL LLC ATTN: HAZEL HOLOMON OSEE SALON SUITES LLC 2086 JODECO RD, 1421 MCDONOUGH, GA 30253 CON001499 OXFORD DEVELOPMENT LUTHER RANALL 06/20/2024 OXFORD CAPITAL D/B/A OXFORD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE DEVELOPMENT LLC DEVELOPMENT REQUIRED ATTN: LUTHER RANALL OXFORD CAPITAL DEVELOPMENT LLC 4679 JETT RD NW ATLANTA, GA 30339 OCC039353 RIVERSOUTH LAND RICHARD DUNCAN 06/17/2024 MANAGEMENT INC D/B/A RIVERSOUTH LAND LAND DEVELOPMENT RIVERSOUTH LAND MANAGEMENT INC MANAGEMENT INC ATTN: RICHARD DUNCAN RIVERSOUTH LAND MANAGEMENT INC 1994 EULA DR MARIETTA, GA 30066 OCC039374 SAINI CLINICS INC SETUL PATEL 06/21/2024 SAINI CLINICS INC D/B/A SAINI CLINICS INC MEDICAL CLINIC ATTN: SETUL PATEL SAINI CLINICS INC 3200 HIGHLANDS PKWY SE, STE 427 SMYRNA, GA 30082 OCC039358 SALON ONE TWENTY TWO SALON ONE TWENTY TWO 06/18/2024 SELINA R HAIR LLC D/B/A SALON ONE TWENTY BEAUTY SHOP TWO ATTN: SELINA RAMIREZ SELINA R HAIR LLC 4185 HERITAGE WAY SE ACWORTH, GA 30102 OCC039366 SHIJIE GUO SHIJIE GUO 06/20/2024 HOMG WEI HEALTH CENTER D/B/A SHIJIE GUO MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT LLC HOMG WEI HEALTH CENTER CONTRACTOR – STATE LICENSED LLC 2980 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC039360 SHIQI LIU SHIQI LIU 06/18/2024 D/B/A SHIQI LIU MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT 1602 DOVER CREEK LN CONTRACTOR – STATE LICENSED LAWRENCEVILLE, GA 30045 ALC003331 SUPREME INTERNATIONAL JEREMY FITZGERA BARTON 06/18/2024 BEER, WINE AND SPIRITS D/B/A SUPREME CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ONE STOP SPIRITS LLC INTERNATIONAL BEER, WINE AND SPIRITS ATTN: JEREMY BARTON ONE STOP SPIRITS LLC 55 BROOKSTONE CT. ACWORTH, GA 30101 OCC027928 THRIVE AFFORDABLE VET ODIS PIRTLE 06/18/2024 CARE D/B/A THRIVE AFFORDABLE VETERINARY CLINIC NATIONAL AVC LLC VET CARE NATIONAL AVC LLC 140 GRAND ST STE 300 WHITE PLAINS, NY 10601 OCC039378 TURBO SHINE HAND CAR JUAN ANGELES 06/20/2024 WASH D/B/A TURBO SHINE HAND AUTO WASHING – DETAILING TURBO SHINE HAND CAR CAR WASH WASH LLC ATTN: JUAN CARLOS SOTO ANGELES TURBO SHINE HAND CAR WASH LLC 4907 MOSLEY CHASE CT AUSTELL, GA 30106 OCC039348 VISION EDUCATIONAL AND HEIDI GRAY 06/17/2024 COLLEGE CONSULTING LLC D/B/A VISION EDUCATIONAL CONSULTANT – EDUCATION VISION EDUCATIONAL AND AND COLLEGE CONSULTING COLLEGE CONSULTING LLC LLC ATTN: HEIDI GRAY VISION EDUCATIONAL AND COLLEGE CONSULTING LLC 1600 GAYLOR ST SE SMYRNA, GA 30082 OCC039364 WINGS AND BBQ LING JIN 06/20/2024 ATLLIZ SERVICES INC D/B/A WINGS AND BBQ RESTAURANT ATTN: LING JIN ATLLIZ SERVICES INC 2331 S COBB PKWY SMYRNA, GA 30080 OCC039356 YANG NING YANG NING 06/18/2024 D/B/A YANG NING MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT ATTN: YANG NING CONTRACTOR – STATE LICENSED 4005 RIVER GREEN PKWY DULUTH, GA 30086 OCC039370 ZAREPHATH AUTO BROKER EDMUND SAPPOR 06/20/2024 LLC D/B/A ZAREPHATH AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY ZAREPHATH AUTO BROKER BROKER LLC LLC ATTN: EDMUND SAPPOR ZAREPHATH AUTO BROKER LLC 4757 CANTON RD, 107I MARIETTA, GA 30066 OCC039373 ZHANG XINYUE ZHANG XINYUE 06/20/2024 D/B/A ZHANG XINYUE MASSAGE PRACTITIONER – STATE ATTN: XINYUE ZHANG LICENSED 2980 COBB PARKWAY, SUITE 104 ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF of last week’s new business listing.