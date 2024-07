Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from July 5 to July 11

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

MOXIE BURGER

2421 SHALLOWFORD RD STE 158 MARIETTA, GA 30066-2013

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002129

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 07-11-2024

BURGER KING #9978

4285 BELLS FERRY RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000860

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-11-2024

MCDONALD’S #10364

3101 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-436C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 07-11-2024

DELKWOOD GRILL

2769 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-17

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 07-11-2024

TACO BELL #5623

2971 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-3032

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4861

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-11-2024

MCDONALD’S #18786

3011 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-5655

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4287

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-11-2024

NANA THAI EATERY

2940 JOHNSON FERRY RD STE C MARIETTA, GA 30062-8361

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002931

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-11-2024

FIREHOUSE SUBS

4250 WADE GREEN RD NW STE 104 KENNESAW, GA 30144-1241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005522

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-11-2024

CATCH AIR MARIETTA

2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 103 MARIETTA, GA 30066-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005594

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-11-2024

RIVERSIDE EPICENTER-MCCOUGHTRY’S ICE CREAM

135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1106 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005964

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 07-11-2024

!!EL CARDENAL

2517 SPRING RD STE 104 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006260

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 07-11-2024

QUALITY INN – FOOD

1255 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8701

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17792

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-10-2024

MY FRIEND’S PLACE AT EAST COBB

1205 JOHNSON FERRY RD STE 127 MARIETTA, GA 30068-2766

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21435C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 07-10-2024

HUDSON GRILLE KENNESAW

2500 COBB PLACE LN NW STE 900 KENNESAW, GA 30144-7521

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001718

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-10-2024

MCALISTER’S DELI

2950 BUSBEE PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30144-4818

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002331

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 07-10-2024

ZAXBY’S

750 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4270

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17245C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 07-10-2024

DAVE & BUSTER’S #5200004

2215 D & B DR SE MARIETTA, GA 30067-8756

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3157

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-10-2024

BETHEL GARDENS – PCH

3805 JACKSON WAY EXT POWDER SPRINGS, GA 30127-2239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003313

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 07-10-2024

!!BONNIN’S BAKERY

4200 WADE GREEN RD STE 136 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006313

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-10-2024

!!ORIENTAL CAFE

2860 EAST WEST CONNECTOR STE 101 AUSTELL, GA 30106-6834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006628

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 07-10-2024

PANDA EXPRESS #695

741 TOWNPARK LN NW STE 101 KENNESAW, GA 30144-3742

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7703

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-09-2024

TAQUERIA LA VILLA II

2851 N COBB PKWY STE 206 KENNESAW, GA 30152-2717

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003775

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 07-09-2024

ROSE’S BRAZILIAN BAKERY

3349 CANTON RD STE 219 MARIETTA, GA 30066-7622

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004278

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-09-2024

WENDY’S OF SHALLOWFORD

2961 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-3032

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004397

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-09-2024

PRICKLY PEAR

2022 POWERS FERRY RD SE STE 270 ATLANTA, GA 30339-7210

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004718

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 07-09-2024

PANERA BREAD

3625 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4603

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004735

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 07-09-2024

BORU RAMEN NOODLE AND POKE BAR

154 ROSWELL RD SE MARIETTA, GA 30060-1945

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005614

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 07-09-2024

CALENTANO 2

1815 S COBB DR SE STE 107 MARIETTA, GA 30060-4958

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005701

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 07-09-2024

KPOP BBQ TO GO

745 CHASTAIN RD STE 3005 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006227

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 07-09-2024

RIVERSIDE EPICENTER- EPIFITNESS FUEL BAR – FOOD

135 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002498

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-08-2024

CAROL’S CAFE

2543 BELLS FERRY RD STE 50 MARIETTA, GA 30066-5100

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10493C

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 07-08-2024

MIYAKO HIBACHI SUSHI & STEAKHOUSE

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 408-410 AUSTELL, GA 30106-8513

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22588

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-08-2024

WINGOLICIOUS

401 RIVERSIDE PKWY STE 109 AUSTELL, GA 30168-7270

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003330

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 07-08-2024

SPARK – FOOD

4502 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3022

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26623

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 07-05-2024

BUFFALO WILD WINGS #650

1636 CUMBERLAND MALL SE ATLANTA, GA 30339-3161

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001968

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-05-2024

MANGO BICHE MIA

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 5551 ATLANTA, GA 30339-3137

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005727

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-05-2024

!!SMOOTHIE KING

4875 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006456

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-05-2024

!!WINGS & BBQ