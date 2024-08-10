32 new business license issued in Cobb County for the week ending Friday, August 9

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039669
|ARISE & BLOOM
|ARIELA LACK
|08/09/2024
|COUNSELING LLC
|D/B/A ARISE & BLOOM
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ARISE & BLOOM
|COUNSELING LLC
|COUNSELING LLC
|ATTN: ARIELA LACK
|ARISE & BLOOM COUNSELING
|LLC
|361 17TH ST, APT 1302
|ATLANTA, GA 30363
|OCC039642
|ASIAALOCS
|FANTASIA MOORE
|08/05/2024
|ASIAALOCS LLC
|D/B/A ASIAALOCS
|HAIR BRAIDING
|ATTN: FANTASIA MOORE
|ASIAALOCS LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|PKWY SE, SUITE 52
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003414
|C & S SEAFOOD & OYSTER
|JONATHAN T SCHWENK
|08/05/2024
|BAR
|D/B/A C & S SEAFOOD &
|RESTAURANT
|600 GALLERIA PKWY SE LLC
|OYSTER BAR
|ATTN: RICHARD CLARK JR
|600 GALLERIA PKWY SE LLC
|2799 LAWRENCEVILLE HWY,
|SUITE 202
|DECATUR, GA 30033
|OCC039659
|CECO CONCRETE
|DANNY BATTLES
|08/06/2024
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A CECO CONCRETE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CECO CONCRETE
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: DANNY BATTLES
|CECO CONCRETE
|CONSTRUCTION LLC
|10100 N AMBASSADOR DRIVE
|KANSAS CITY, MO 64153
|OCC039644
|DOLORES A RIVERA
|DOLORES A RIVERA
|08/05/2024
|GUTIERREZ
|GUTIERREZ
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ROMODELING &
|D/B/A DOLORES A RIVERA
|INNOVATION SERVICES LLC
|GUTIERREZ
|ATTN: DOLORES A RIVERA
|GUTIERREZ
|ROMODELING & INNOVATION
|SERVICES LLC
|2308 FAVOR RD LOT 15
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039662
|FIRST CLASS TALENT
|BRENDAN FENN
|08/08/2024
|FIRST CLASS TALENT
|D/B/A FIRST CLASS TALENT
|EMPLOYMENT AGENCY
|PARTNERS LLC
|ATTN: BRENDAN FENN
|FIRST CLASS TALENT
|PARTNERS LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039660
|FIRST LIGHT HOME CARE
|WALTER HICKMAN
|08/07/2024
|OF VININGS
|D/B/A FIRST LIGHT HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GEROGIAS BEST HOME
|CARE OF VININGS
|CARE SOLUTIONS LLC
|ATTN: WALTER HICKMAN
|GEROGIAS BEST HOME CARE
|SOLUTIONS LLC
|185 INDIAN BLUFF DR
|SHARPSBURG, GA 30277
|OCC039658
|GLADYS AFRICAN CUISINE
|GLADYS DIMGBA
|08/06/2024
|LLC
|D/B/A GLADYS AFRICAN
|RESTAURANT
|GLADYS AFRICAN CUISINE
|CUISINE LLC
|LLC
|ATTN: GLADYS DIMGBA
|GLADYS AFRICAN CUISINE
|LLC
|4926 PIPPIN DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039647
|GM AUTO TRADE LLC
|GHASSAN MASHAL
|08/06/2024
|GM AUTO TRADE LLC
|D/B/A GM AUTO TRADE LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: GHASSAN MASHAL
|GM AUTO TRADE LLC
|4757 CANTON RD, STE 107F
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039653
|I CREATE BUSINESS
|APRIL BOYD
|08/06/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A I CREATE BUSINESS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|I CREATE BUSINESS
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: APRIL BOYD
|I CREATE BUSINESS
|SOLUTIONS LLC
|602 CALIBRE LAKES PKWY
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039666
|INTRATECHS SOLUTIONS
|CARLTON JOHNSON
|08/09/2024
|LLC
|D/B/A INTRATECHS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|INTRATECHS SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: CARLTON JOHNSON
|INTRATECHS SOLUTIONS LLC
|3000 ESQUIRE CIRCLE, APT Q
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039665
|JEA SUPPLY LLC
|HECTOR BENITEZ
|08/09/2024
|JEA SUPPLY LLC
|D/B/A JEA SUPPLY LLC
|BUILDING MATERIALS
|ATTN: HECTOR BENITEZ
|JEA SUPPLY LLC
|5391 SWAN LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039663
|KENNESTONE MEDICAL INC
|SABOHI ATHAR
|08/07/2024
|KENNESTONE MEDICAL INC
|D/B/A KENNESTONE MEDICAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|INC
|ATTN: SABOHI ATHAR
|KENNESTONE MEDICAL INC
|1290 KENNESTONE CIRCLE
|BLDG A, SUITE 101-B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039638
|NEIBRA WILLIAMS &
|NEIBRA WILLIAMS
|08/05/2024
|ASSOCIATES LLC
|D/B/A NEIBRA WILLIAMS &
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|NEIBRA WILLIAMS &
|ASSOCIATES LLC
|ASSOCIATES LLC
|ATTN: NEIBRA WILLIAMS
|NEIBRA WILLIAMS &
|ASSOCIATES LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|BLDG 19 STE 300
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039668
|PARAISO LANDSCAPE LLC
|DANIEL GONZALEZ
|08/09/2024
|PARAISO LANDSCAPE LLC
|D/B/A PARAISO LANDSCAPE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: DANIEL GONZALEZ
|PARAISO LANDSCAPE LLC
|21 BRADLEY AVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039643
|PRECISE TRANSPORTATION
|LATRICE TURNER
|08/05/2024
|LLC
|D/B/A PRECISE
|FREIGHT BROKERS
|PRECISE TRANSPORTATION
|TRANSPORTATION LLC
|LLC
|ATTN: LATRICE TURNER
|PRECISE TRANSPORTATION
|LLC
|2727 PACES FERRY ROAD,
|SUITE 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039648
|QUILTING JULES
|JULIA WARD
|08/06/2024
|D/B/A QUILTING JULES
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: JULIA WARD
|1301 BEACON COVE LANE
|POWDERPSRINGS, GA 30127
|OCC039641
|ROBINSON CONSTRUCTION
|ADRIAN ROBINSON
|08/05/2024
|FINISHES LLC
|D/B/A ROBINSON
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ROBINSON CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION FINISHES
|HANGING
|FINISHES LLC
|LLC
|ATTN: ADRIAN ROBINSON
|ROBINSON CONSTRUCTION
|FINISHES LLC
|476 WALLIS FARM WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039650
|S.K HOME INSPECTIONS
|SCOTT KELLEY
|08/06/2024
|LLC
|D/B/A S.K HOME
|HOME INSPECTION SERVICE
|S.K HOME INSPECTIONS
|INSPECTIONS LLC
|LLC
|ATTN: SCOTT KELLEY
|S.K HOME INSPECTIONS LLC
|3195 GAINER DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039654
|STAND UP GUYS JUNK
|CASEY WALSH
|08/06/2024
|REMOVAL OF NORTH
|D/B/A STAND UP GUYS JUNK
|HAULING CONTRACTOR
|ATLANTA LLC
|REMOVAL OF NORTH
|STAND UP GUYS JUNK
|ATLANTA LLC
|REMOVAL OF NORTH
|ATTN: CASEY WALSH
|ATLANTA LLC
|STAND UP GUYS JUNK
|REMOVAL OF NORTH
|ATLANTA LLC
|2024 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039657
|TGK HANDYMAN SERVICES
|KRISTOPHER JOHNSON
|08/06/2024
|THAT GUY KRIS LLC
|D/B/A TGK HANDYMAN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SERVICES
|ATTN: KRISTOPHER
|JOHNSON
|THAT GUY KRIS LLC
|3000 CARRIE FARM ROAD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039656
|TGK PRESSURE WASHING
|KRISTOPHER JOHNSON
|08/06/2024
|THAT GUY KRIS LLC
|D/B/A TGK PRESSURE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|WASHING
|AFTER CONSTRUCTION
|ATTN: KRISTOPHER
|JOHNSON
|THAT GUY KRIS LLC
|3000 CARRIE FARM RD NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039670
|TRUE SPACE INC
|GARY KRAJECKI
|08/09/2024
|TRUE SPACE INC
|D/B/A TRUE SPACE INC
|EXECUTIVE SUITES
|ATTN: GARY KRAJECKI
|TRUE SPACE INC
|2400 HERODIAN WAY SE, 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039661
|TRUSTWORKS LAW
|ALEXA WOLFF
|08/07/2024
|TRUSTWORKS LAW
|D/B/A TRUSTWORKS LAW
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|TRUSTWORKS LAW
|150 S PINE ISLAND RD, 270
|PLANTATION, FL 33324
|OCC039655
|VG PRODUCTS LLC
|NATHANAEL HEIL
|08/06/2024
|VG PRODUCTS LLC
|D/B/A VG PRODUCTS LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: NATHANAEL HEIL
|VG PRODUCTS LLC
|2395 HERODIAN WAY, APT
|2520
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039664
|WARRIOR BRAZILIAN JIU
|VIC ROSATI
|08/09/2024
|JITSU
|D/B/A WARRIOR BRAZILIAN
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|WARRIOR BRAZILIAN JIU
|JIU JITSU
|JITSU LLC
|ATTN: VIC ROSATI
|WARRIOR BRAZILIAN JIU
|JITSU LLC
|3060 COBB PARKWAY, STE
|102
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039673
|WAY MAKER WOMENS
|KERRI CASTEEL
|08/09/2024
|CENTER
|D/B/A WAY MAKER WOMENS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WAY MAKER WOMENS
|CENTER
|PROFIT)
|CENTER
|ATTN: KERRI CASTEEL
|WAY MAKER WOMENS
|CENTER
|3956 DUE WEST ROAD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039651
|WELLSTAR ALLERGY &
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|08/05/2024
|ASTHMA EAST COBB
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR ALLERGY &
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|ASTHMA EAST COBB HEALTH
|GROUP LLC
|PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039645
|WELLSTAR
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|08/05/2024
|GASTROENTEROLOGY
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ACWORTH
|D/B/A WELLSTAR
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|GASTROENTEROLOGY
|GROUP LLC
|ACWORTH
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039646
|WELLSTAR HAND SURGERY
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|08/05/2024
|ACWORTH HEALTH PARK
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR HAND
|PROFIT)
|GROUP LLC
|SURGERY ACWORTH HEALTH
|PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039652
|WELLSTAR SPINE CENTER
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|08/05/2024
|EAST COBB HEALTH PARK
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR SPINE
|PROFIT)
|GROUP LLC
|CENTER EAST COBB HEALTH
|PARK
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039649
|WMG ANESTHESIA AHP
|WMG ANESTHESIA AHP
|08/05/2024
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG ANESTHESIA AHP
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GROUP LLC
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|PROFIT)
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, SUITE
|#500
|MARIETTA, GA 30067
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