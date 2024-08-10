32 new business license issued in Cobb County for the week ending Friday, August 9

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson August 10, 2024

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039669ARISE & BLOOMARIELA LACK08/09/2024
COUNSELING LLCD/B/A ARISE & BLOOMFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ARISE & BLOOMCOUNSELING LLC
COUNSELING LLCATTN: ARIELA LACK
ARISE & BLOOM COUNSELING
LLC
361 17TH ST, APT 1302
ATLANTA, GA 30363
OCC039642ASIAALOCSFANTASIA MOORE08/05/2024
ASIAALOCS LLCD/B/A ASIAALOCSHAIR BRAIDING
ATTN: FANTASIA MOORE
ASIAALOCS LLC
2690 MOUNT WILKINSON
PKWY SE, SUITE 52
ATLANTA, GA 30339
ALC003414C & S SEAFOOD & OYSTERJONATHAN T SCHWENK08/05/2024
BARD/B/A C & S SEAFOOD &RESTAURANT
600 GALLERIA PKWY SE LLCOYSTER BAR
ATTN: RICHARD CLARK JR
600 GALLERIA PKWY SE LLC
2799 LAWRENCEVILLE HWY,
SUITE 202
DECATUR, GA 30033
OCC039659CECO CONCRETEDANNY BATTLES08/06/2024
CONSTRUCTION LLCD/B/A CECO CONCRETEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CECO CONCRETECONSTRUCTION LLC
CONSTRUCTION LLCATTN: DANNY BATTLES
CECO CONCRETE
CONSTRUCTION LLC
10100 N AMBASSADOR DRIVE
KANSAS CITY, MO 64153
OCC039644DOLORES A RIVERADOLORES A RIVERA08/05/2024
GUTIERREZGUTIERREZHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ROMODELING &D/B/A DOLORES A RIVERA
INNOVATION SERVICES LLCGUTIERREZ
ATTN: DOLORES A RIVERA
GUTIERREZ
ROMODELING & INNOVATION
SERVICES LLC
2308 FAVOR RD LOT 15
MARIETTA, GA 30060
OCC039662FIRST CLASS TALENTBRENDAN FENN08/08/2024
FIRST CLASS TALENTD/B/A FIRST CLASS TALENTEMPLOYMENT AGENCY
PARTNERS LLCATTN: BRENDAN FENN
FIRST CLASS TALENT
PARTNERS LLC
2400 HERODIAN WAY, SUITE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC039660FIRST LIGHT HOME CAREWALTER HICKMAN08/07/2024
OF VININGSD/B/A FIRST LIGHT HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
GEROGIAS BEST HOMECARE OF VININGS
CARE SOLUTIONS LLCATTN: WALTER HICKMAN
GEROGIAS BEST HOME CARE
SOLUTIONS LLC
185 INDIAN BLUFF DR
SHARPSBURG, GA 30277
OCC039658GLADYS AFRICAN CUISINEGLADYS DIMGBA08/06/2024
LLCD/B/A GLADYS AFRICANRESTAURANT
GLADYS AFRICAN CUISINECUISINE LLC
LLCATTN: GLADYS DIMGBA
GLADYS AFRICAN CUISINE
LLC
4926 PIPPIN DR
ACWORTH, GA 30101
OCC039647GM AUTO TRADE LLCGHASSAN MASHAL08/06/2024
GM AUTO TRADE LLCD/B/A GM AUTO TRADE LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: GHASSAN MASHAL
GM AUTO TRADE LLC
4757 CANTON RD, STE 107F
MARIETTA, GA 30066
OCC039653I CREATE BUSINESSAPRIL BOYD08/06/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A I CREATE BUSINESSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
I CREATE BUSINESSSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: APRIL BOYD
I CREATE BUSINESS
SOLUTIONS LLC
602 CALIBRE LAKES PKWY
SMYRNA, GA 30082
OCC039666INTRATECHS SOLUTIONSCARLTON JOHNSON08/09/2024
LLCD/B/A INTRATECHSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
INTRATECHS SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: CARLTON JOHNSON
INTRATECHS SOLUTIONS LLC
3000 ESQUIRE CIRCLE, APT Q
KENNESAW, GA 30144
OCC039665JEA SUPPLY LLCHECTOR BENITEZ08/09/2024
JEA SUPPLY LLCD/B/A JEA SUPPLY LLCBUILDING MATERIALS
ATTN: HECTOR BENITEZ
JEA SUPPLY LLC
5391 SWAN LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039663KENNESTONE MEDICAL INCSABOHI ATHAR08/07/2024
KENNESTONE MEDICAL INCD/B/A KENNESTONE MEDICALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INC
ATTN: SABOHI ATHAR
KENNESTONE MEDICAL INC
1290 KENNESTONE CIRCLE
BLDG A, SUITE 101-B
MARIETTA, GA 30066
OCC039638NEIBRA WILLIAMS &NEIBRA WILLIAMS08/05/2024
ASSOCIATES LLCD/B/A NEIBRA WILLIAMS &CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
NEIBRA WILLIAMS &ASSOCIATES LLC
ASSOCIATES LLCATTN: NEIBRA WILLIAMS
NEIBRA WILLIAMS &
ASSOCIATES LLC
1640 POWERS FERRY RD,
BLDG 19 STE 300
MARIETTA, GA 30067
OCC039668PARAISO LANDSCAPE LLCDANIEL GONZALEZ08/09/2024
PARAISO LANDSCAPE LLCD/B/A PARAISO LANDSCAPELANDSCAPING CONTRACTOR
LLC
ATTN: DANIEL GONZALEZ
PARAISO LANDSCAPE LLC
21 BRADLEY AVE
MARIETTA, GA 30060
OCC039643PRECISE TRANSPORTATIONLATRICE TURNER08/05/2024
LLCD/B/A PRECISEFREIGHT BROKERS
PRECISE TRANSPORTATIONTRANSPORTATION LLC
LLCATTN: LATRICE TURNER
PRECISE TRANSPORTATION
LLC
2727 PACES FERRY ROAD,
SUITE 750
ATLANTA, GA 30339
OCC039648QUILTING JULESJULIA WARD08/06/2024
D/B/A QUILTING JULESARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: JULIA WARD
1301 BEACON COVE LANE
POWDERPSRINGS, GA 30127
OCC039641ROBINSON CONSTRUCTIONADRIAN ROBINSON08/05/2024
FINISHES LLCD/B/A ROBINSONPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ROBINSON CONSTRUCTIONCONSTRUCTION FINISHESHANGING
FINISHES LLCLLC
ATTN: ADRIAN ROBINSON
ROBINSON CONSTRUCTION
FINISHES LLC
476 WALLIS FARM WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC039650S.K HOME INSPECTIONSSCOTT KELLEY08/06/2024
LLCD/B/A S.K HOMEHOME INSPECTION SERVICE
S.K HOME INSPECTIONSINSPECTIONS LLC
LLCATTN: SCOTT KELLEY
S.K HOME INSPECTIONS LLC
3195 GAINER DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039654STAND UP GUYS JUNKCASEY WALSH08/06/2024
REMOVAL OF NORTHD/B/A STAND UP GUYS JUNKHAULING CONTRACTOR
ATLANTA LLCREMOVAL OF NORTH
STAND UP GUYS JUNKATLANTA LLC
REMOVAL OF NORTHATTN: CASEY WALSH
ATLANTA LLCSTAND UP GUYS JUNK
REMOVAL OF NORTH
ATLANTA LLC
2024 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039657TGK HANDYMAN SERVICESKRISTOPHER JOHNSON08/06/2024
THAT GUY KRIS LLCD/B/A TGK HANDYMANHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SERVICES
ATTN: KRISTOPHER
JOHNSON
THAT GUY KRIS LLC
3000 CARRIE FARM ROAD
KENNESAW, GA 30144
OCC039656TGK PRESSURE WASHINGKRISTOPHER JOHNSON08/06/2024
THAT GUY KRIS LLCD/B/A TGK PRESSURECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
WASHINGAFTER CONSTRUCTION
ATTN: KRISTOPHER
JOHNSON
THAT GUY KRIS LLC
3000 CARRIE FARM RD NW
KENNESAW, GA 30144
OCC039670TRUE SPACE INCGARY KRAJECKI08/09/2024
TRUE SPACE INCD/B/A TRUE SPACE INCEXECUTIVE SUITES
ATTN: GARY KRAJECKI
TRUE SPACE INC
2400 HERODIAN WAY SE, 220
SMYRNA, GA 30080
OCC039661TRUSTWORKS LAWALEXA WOLFF08/07/2024
TRUSTWORKS LAWD/B/A TRUSTWORKS LAWLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
TRUSTWORKS LAW
150 S PINE ISLAND RD, 270
PLANTATION, FL 33324
OCC039655VG PRODUCTS LLCNATHANAEL HEIL08/06/2024
VG PRODUCTS LLCD/B/A VG PRODUCTS LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: NATHANAEL HEIL
VG PRODUCTS LLC
2395 HERODIAN WAY, APT
2520
SMYRNA, GA 30080
OCC039664WARRIOR BRAZILIAN JIUVIC ROSATI08/09/2024
JITSUD/B/A WARRIOR BRAZILIANMARTIAL ARTS INSTRUCTION
WARRIOR BRAZILIAN JIUJIU JITSU
JITSU LLCATTN: VIC ROSATI
WARRIOR BRAZILIAN JIU
JITSU LLC
3060 COBB PARKWAY, STE
102
KENNESAW, GA 30152
OCC039673WAY MAKER WOMENSKERRI CASTEEL08/09/2024
CENTERD/B/A WAY MAKER WOMENSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WAY MAKER WOMENSCENTERPROFIT)
CENTERATTN: KERRI CASTEEL
WAY MAKER WOMENS
CENTER
3956 DUE WEST ROAD
MARIETTA, GA 30064
OCC039651WELLSTAR ALLERGY &WELLSTAR MEDICAL GROUP08/05/2024
ASTHMA EAST COBBLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HEALTH PARKD/B/A WELLSTAR ALLERGY &PROFIT)
WELLSTAR MEDICALASTHMA EAST COBB HEALTH
GROUP LLCPARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039645WELLSTARWELLSTAR MEDICAL GROUP08/05/2024
GASTROENTEROLOGYLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ACWORTHD/B/A WELLSTARPROFIT)
WELLSTAR MEDICALGASTROENTEROLOGY
GROUP LLCACWORTH
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039646WELLSTAR HAND SURGERYWELLSTAR MEDICAL GROUP08/05/2024
ACWORTH HEALTH PARKLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR HANDPROFIT)
GROUP LLCSURGERY ACWORTH HEALTH
PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039652WELLSTAR SPINE CENTERWELLSTAR MEDICAL GROUP08/05/2024
EAST COBB HEALTH PARKLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR SPINEPROFIT)
GROUP LLCCENTER EAST COBB HEALTH
PARK
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067
OCC039649WMG ANESTHESIA AHPWMG ANESTHESIA AHP08/05/2024
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG ANESTHESIA AHPCHARITABLE ORGANIZATION (NON
GROUP LLCWELLSTAR MEDICAL GROUPPROFIT)
LLC
1800 PARKWAY PLACE, SUITE
#500
MARIETTA, GA 30067

To download the original PDF with the complete available data follow this link.

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