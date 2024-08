32 new business license issued in Cobb County for the week ending Friday, August 9

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039669 ARISE & BLOOM ARIELA LACK 08/09/2024 COUNSELING LLC D/B/A ARISE & BLOOM FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ARISE & BLOOM COUNSELING LLC COUNSELING LLC ATTN: ARIELA LACK ARISE & BLOOM COUNSELING LLC 361 17TH ST, APT 1302 ATLANTA, GA 30363 OCC039642 ASIAALOCS FANTASIA MOORE 08/05/2024 ASIAALOCS LLC D/B/A ASIAALOCS HAIR BRAIDING ATTN: FANTASIA MOORE ASIAALOCS LLC 2690 MOUNT WILKINSON PKWY SE, SUITE 52 ATLANTA, GA 30339 ALC003414 C & S SEAFOOD & OYSTER JONATHAN T SCHWENK 08/05/2024 BAR D/B/A C & S SEAFOOD & RESTAURANT 600 GALLERIA PKWY SE LLC OYSTER BAR ATTN: RICHARD CLARK JR 600 GALLERIA PKWY SE LLC 2799 LAWRENCEVILLE HWY, SUITE 202 DECATUR, GA 30033 OCC039659 CECO CONCRETE DANNY BATTLES 08/06/2024 CONSTRUCTION LLC D/B/A CECO CONCRETE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE CECO CONCRETE CONSTRUCTION LLC CONSTRUCTION LLC ATTN: DANNY BATTLES CECO CONCRETE CONSTRUCTION LLC 10100 N AMBASSADOR DRIVE KANSAS CITY, MO 64153 OCC039644 DOLORES A RIVERA DOLORES A RIVERA 08/05/2024 GUTIERREZ GUTIERREZ HANDY MAN – NO STATE LICENSE ROMODELING & D/B/A DOLORES A RIVERA INNOVATION SERVICES LLC GUTIERREZ ATTN: DOLORES A RIVERA GUTIERREZ ROMODELING & INNOVATION SERVICES LLC 2308 FAVOR RD LOT 15 MARIETTA, GA 30060 OCC039662 FIRST CLASS TALENT BRENDAN FENN 08/08/2024 FIRST CLASS TALENT D/B/A FIRST CLASS TALENT EMPLOYMENT AGENCY PARTNERS LLC ATTN: BRENDAN FENN FIRST CLASS TALENT PARTNERS LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC039660 FIRST LIGHT HOME CARE WALTER HICKMAN 08/07/2024 OF VININGS D/B/A FIRST LIGHT HOME HEALTH AND ALLIED SERVICES GEROGIAS BEST HOME CARE OF VININGS CARE SOLUTIONS LLC ATTN: WALTER HICKMAN GEROGIAS BEST HOME CARE SOLUTIONS LLC 185 INDIAN BLUFF DR SHARPSBURG, GA 30277 OCC039658 GLADYS AFRICAN CUISINE GLADYS DIMGBA 08/06/2024 LLC D/B/A GLADYS AFRICAN RESTAURANT GLADYS AFRICAN CUISINE CUISINE LLC LLC ATTN: GLADYS DIMGBA GLADYS AFRICAN CUISINE LLC 4926 PIPPIN DR ACWORTH, GA 30101 OCC039647 GM AUTO TRADE LLC GHASSAN MASHAL 08/06/2024 GM AUTO TRADE LLC D/B/A GM AUTO TRADE LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: GHASSAN MASHAL GM AUTO TRADE LLC 4757 CANTON RD, STE 107F MARIETTA, GA 30066 OCC039653 I CREATE BUSINESS APRIL BOYD 08/06/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A I CREATE BUSINESS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT I CREATE BUSINESS SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: APRIL BOYD I CREATE BUSINESS SOLUTIONS LLC 602 CALIBRE LAKES PKWY SMYRNA, GA 30082 OCC039666 INTRATECHS SOLUTIONS CARLTON JOHNSON 08/09/2024 LLC D/B/A INTRATECHS HANDY MAN – NO STATE LICENSE INTRATECHS SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: CARLTON JOHNSON INTRATECHS SOLUTIONS LLC 3000 ESQUIRE CIRCLE, APT Q KENNESAW, GA 30144 OCC039665 JEA SUPPLY LLC HECTOR BENITEZ 08/09/2024 JEA SUPPLY LLC D/B/A JEA SUPPLY LLC BUILDING MATERIALS ATTN: HECTOR BENITEZ JEA SUPPLY LLC 5391 SWAN LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039663 KENNESTONE MEDICAL INC SABOHI ATHAR 08/07/2024 KENNESTONE MEDICAL INC D/B/A KENNESTONE MEDICAL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE INC ATTN: SABOHI ATHAR KENNESTONE MEDICAL INC 1290 KENNESTONE CIRCLE BLDG A, SUITE 101-B MARIETTA, GA 30066 OCC039638 NEIBRA WILLIAMS & NEIBRA WILLIAMS 08/05/2024 ASSOCIATES LLC D/B/A NEIBRA WILLIAMS & CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT NEIBRA WILLIAMS & ASSOCIATES LLC ASSOCIATES LLC ATTN: NEIBRA WILLIAMS NEIBRA WILLIAMS & ASSOCIATES LLC 1640 POWERS FERRY RD, BLDG 19 STE 300 MARIETTA, GA 30067 OCC039668 PARAISO LANDSCAPE LLC DANIEL GONZALEZ 08/09/2024 PARAISO LANDSCAPE LLC D/B/A PARAISO LANDSCAPE LANDSCAPING CONTRACTOR LLC ATTN: DANIEL GONZALEZ PARAISO LANDSCAPE LLC 21 BRADLEY AVE MARIETTA, GA 30060 OCC039643 PRECISE TRANSPORTATION LATRICE TURNER 08/05/2024 LLC D/B/A PRECISE FREIGHT BROKERS PRECISE TRANSPORTATION TRANSPORTATION LLC LLC ATTN: LATRICE TURNER PRECISE TRANSPORTATION LLC 2727 PACES FERRY ROAD, SUITE 750 ATLANTA, GA 30339 OCC039648 QUILTING JULES JULIA WARD 08/06/2024 D/B/A QUILTING JULES ARTS AND CRAFTS RETAIL ATTN: JULIA WARD 1301 BEACON COVE LANE POWDERPSRINGS, GA 30127 OCC039641 ROBINSON CONSTRUCTION ADRIAN ROBINSON 08/05/2024 FINISHES LLC D/B/A ROBINSON PAINTING CONTRACTOR AND PAPER ROBINSON CONSTRUCTION CONSTRUCTION FINISHES HANGING FINISHES LLC LLC ATTN: ADRIAN ROBINSON ROBINSON CONSTRUCTION FINISHES LLC 476 WALLIS FARM WAY MARIETTA, GA 30064 OCC039650 S.K HOME INSPECTIONS SCOTT KELLEY 08/06/2024 LLC D/B/A S.K HOME HOME INSPECTION SERVICE S.K HOME INSPECTIONS INSPECTIONS LLC LLC ATTN: SCOTT KELLEY S.K HOME INSPECTIONS LLC 3195 GAINER DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039654 STAND UP GUYS JUNK CASEY WALSH 08/06/2024 REMOVAL OF NORTH D/B/A STAND UP GUYS JUNK HAULING CONTRACTOR ATLANTA LLC REMOVAL OF NORTH STAND UP GUYS JUNK ATLANTA LLC REMOVAL OF NORTH ATTN: CASEY WALSH ATLANTA LLC STAND UP GUYS JUNK REMOVAL OF NORTH ATLANTA LLC 2024 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC039657 TGK HANDYMAN SERVICES KRISTOPHER JOHNSON 08/06/2024 THAT GUY KRIS LLC D/B/A TGK HANDYMAN HANDY MAN – NO STATE LICENSE SERVICES ATTN: KRISTOPHER JOHNSON THAT GUY KRIS LLC 3000 CARRIE FARM ROAD KENNESAW, GA 30144 OCC039656 TGK PRESSURE WASHING KRISTOPHER JOHNSON 08/06/2024 THAT GUY KRIS LLC D/B/A TGK PRESSURE CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS WASHING AFTER CONSTRUCTION ATTN: KRISTOPHER JOHNSON THAT GUY KRIS LLC 3000 CARRIE FARM RD NW KENNESAW, GA 30144 OCC039670 TRUE SPACE INC GARY KRAJECKI 08/09/2024 TRUE SPACE INC D/B/A TRUE SPACE INC EXECUTIVE SUITES ATTN: GARY KRAJECKI TRUE SPACE INC 2400 HERODIAN WAY SE, 220 SMYRNA, GA 30080 OCC039661 TRUSTWORKS LAW ALEXA WOLFF 08/07/2024 TRUSTWORKS LAW D/B/A TRUSTWORKS LAW LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) TRUSTWORKS LAW 150 S PINE ISLAND RD, 270 PLANTATION, FL 33324 OCC039655 VG PRODUCTS LLC NATHANAEL HEIL 08/06/2024 VG PRODUCTS LLC D/B/A VG PRODUCTS LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: NATHANAEL HEIL VG PRODUCTS LLC 2395 HERODIAN WAY, APT 2520 SMYRNA, GA 30080 OCC039664 WARRIOR BRAZILIAN JIU VIC ROSATI 08/09/2024 JITSU D/B/A WARRIOR BRAZILIAN MARTIAL ARTS INSTRUCTION WARRIOR BRAZILIAN JIU JIU JITSU JITSU LLC ATTN: VIC ROSATI WARRIOR BRAZILIAN JIU JITSU LLC 3060 COBB PARKWAY, STE 102 KENNESAW, GA 30152 OCC039673 WAY MAKER WOMENS KERRI CASTEEL 08/09/2024 CENTER D/B/A WAY MAKER WOMENS CHARITABLE ORGANIZATION (NON WAY MAKER WOMENS CENTER PROFIT) CENTER ATTN: KERRI CASTEEL WAY MAKER WOMENS CENTER 3956 DUE WEST ROAD MARIETTA, GA 30064 OCC039651 WELLSTAR ALLERGY & WELLSTAR MEDICAL GROUP 08/05/2024 ASTHMA EAST COBB LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON HEALTH PARK D/B/A WELLSTAR ALLERGY & PROFIT) WELLSTAR MEDICAL ASTHMA EAST COBB HEALTH GROUP LLC PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039645 WELLSTAR WELLSTAR MEDICAL GROUP 08/05/2024 GASTROENTEROLOGY LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON ACWORTH D/B/A WELLSTAR PROFIT) WELLSTAR MEDICAL GASTROENTEROLOGY GROUP LLC ACWORTH WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039646 WELLSTAR HAND SURGERY WELLSTAR MEDICAL GROUP 08/05/2024 ACWORTH HEALTH PARK LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WELLSTAR HAND PROFIT) GROUP LLC SURGERY ACWORTH HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039652 WELLSTAR SPINE CENTER WELLSTAR MEDICAL GROUP 08/05/2024 EAST COBB HEALTH PARK LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WELLSTAR SPINE PROFIT) GROUP LLC CENTER EAST COBB HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067 OCC039649 WMG ANESTHESIA AHP WMG ANESTHESIA AHP 08/05/2024 WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG ANESTHESIA AHP CHARITABLE ORGANIZATION (NON GROUP LLC WELLSTAR MEDICAL GROUP PROFIT) LLC 1800 PARKWAY PLACE, SUITE #500 MARIETTA, GA 30067

To download the original PDF with the complete available data follow this link.