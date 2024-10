23 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday, October 11

Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 11, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040002 ABBA CONTRACT INC RICK KELLEY 10/08/2024 ABBA CONTRACT INC D/B/A ABBA CONTRACT INC AWNING AND BLINDS INSTALLATION (205)808-0064 ABBA CONTRACT INC CONTRACTOR 2500 CONE DR BIRMINGHAM, AL 35217 OCC039931 ACUNIS WEALTH PARTNERS JULIE BAILEY 10/08/2024 LLC D/B/A ACUNIS WEALTH CONSULTANT – FINANCIAL ACUNIS WEALTH PARTNERS PARTNERS LLC LLC ATTN: JULIE BAILEY ACUNIS WEALTH PARTNERS LLC 100 GALLERIA PKWY, SUITE 965 ATLANTA, GA 30339 OCC039991 AWAKEN COUNSELING KRISTINA MURR 10/08/2024 (MEGAN HELLER) D/B/A AWAKEN COUNSELING FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING AWAKEN COUNSELING LLC (MEGAN HELLER) ATTN: KRISITINA MURR AWAKEN COUNSELING LLC 3855 SHALLOWFORD RD, STE 515 MARIETTA, GA 30062 OCC039992 CLEAN AIR DUCT AND VENT JIMI ELLIS 10/08/2024 SERVICES D/B/A CLEAN AIR DUCT AND AIR DUCT CLEANING CONTRACTOR CLEAN AIR DUCT AND VENT VENT SERVICES SERVICES LLC ATTN: JIMI LACE ELLIS CLEAN AIR DUCT AND VENT SERVICES LLC 1660 CARLSON LN MARIETTA, GA 30064 OCC039995 DEEP WELLS HEALING VICTORIA NOLEN 10/08/2024 ARTS LLC D/B/A DEEP WELLS HEALING FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING DEEP WELLS HEALING ARTS LLC ARTS LLC ATTN: VICTORIA NOLEN DEEP WELLS HEALING ARTS LLC 1954 BRITTANIA CIR WOODSTOCK, GA 30188 OCC039985 DENT MAGICIAN LLC REZA DADASHI 10/07/2024 DENT MAGICIAN LLC D/B/A DENT MAGICIAN LLC AUTO REPAIR – MOBILE ATTN: REZA DADASHI DENT MAGICIAN LLC 1840 ALLGOOD RD MARIETTA, GA 30062 OCC040012 GLOBAL VENDORS KINGSLEY ROBERTS 10/10/2024 RESOLUTION LLC D/B/A GLOBAL VENDORS CONSTRUCTION MANAGEMENT GLOBAL VENDORS RESOLUTION LLC RESOLUTION LLC ATTN: KINGSLEY ROBERTS GLOBAL VENDORS RESOLUTION LLC 1788 HIGHLANDS VIEW DRIVE SMYRNA, GA 30082 OCC040004 GRACEFUL CARE ROBERT GORDON 10/09/2024 SOLUTIONS D/B/A GRACEFUL CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES GRACEFUL CARE SOLUTIONS SOLUTIONS INC ATTN: ROBERT GORDON GRACEFUL CARE SOLUTIONS INC 3100 INTERSTATE NORTH CIR, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC040006 GREENSPACE MUSICAL NIHAL THOPU 10/09/2024 GREENSPACE MUSICAL LLC D/B/A GREENSPACE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MUSICAL ATTN: NIHAL THOPU GREENSPACE MUSICAL LLC 4160 PAPER MILL RD MARIETTA, GA 30067 OCC040013 GUIDED INSURANCE TONYA ANDERSON 10/09/2024 GOLDEN PIVOT 2024 LLC D/B/A GUIDED INSURANCE INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE ATTN: TONYA ANDERSON LAW GOLDEN PIVOT 2024 LLC 3330 CUMBERLAND BLVD SE, STE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC040020 HILL JOHANNA JOHANNA HILL 10/11/2024 LIVE2LOVE SKINCARE AND D/B/A HILL JOHANNA ESTHETICIAN WAXING LLC ATTN: JOHANNA HILL LIVE2LOVE SKINCARE AND WAXING LLC 4182 ARAPAHO DRIVE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC039986 MEASUREMENT IMPACT LLC GARY FRYE 10/07/2024 MEASUREMENT IMPACT LLC D/B/A MEASUREMENT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT IMPACT LLC ATTN: GARY FRYE MEASUREMENT IMPACT LLC 469 EAGER CT MARIETTA, GA 30064 OCC040005 MR HARDWOOD INC COREY FORD 10/09/2024 MR HARDWOOD INC D/B/A MR HARDWOOD INC FLOOR COVERING CONTRACTOR ATTN: COREY FORD (FLOORING) MR HARDWOOD INC 3261 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064 OCC039993 MR. FOAMY HAND CAR STEPHANIE OROZCO 10/08/2024 WASH D/B/A MR. FOAMY HAND CAR AUTO WASHING – DETAILING MR FOAMY HAND CARWASH WASH AND DETAIL LLC ATTN: STEPHANIE PAREDES OROZCO MR FOAMY HAND CARWASH AND DETAIL LLC 2435 ROCK SPRINGS RD BUFORD, GA 30519 OCC039989 MYKELANKYN MICHAEL TILSON 10/07/2024 D/B/A MYKELANKYN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: MICHAEL TILSON 514 LADYBELL COURT ACWORTH, GA 30102 CON001518 NPSG BUILT LLC WILLIAM SELBY 10/08/2024 D/B/A NPSG BUILT LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: LICENSING REQUIRED 625 MOLLY LANE, STE 100 WOODSTOCK, GA 30189 OCC039998 ORIGINAL SERVICES LLC SHIRLEY JERVIS 10/09/2024 ORIGINAL SERVICES LLC D/B/A ORIGINAL SERVICES TRANSLATION SERVICE LLC ATTN: SHIRLEY JERVIS ORIGINAL SERVICES LLC 1343 SUMMIT LN ACWORTH, GA 30102 OCC040017 PALAZZO NAILS SALON VINCENT NGUYEN 10/11/2024 PALAZZO NAILS ACWORTH D/B/A PALAZZO NAILS SALON BEAUTY SHOP INC ATTN: VINCENT NGUYEN PALAZZO NAILS ACWORTH INC 4391 ACWORTH DALLAS ROAD, SUITE 204 ACWORTH, GA 30101 OCC040018 POUR THING KAI KELLER 10/11/2024 POUR THING LLC D/B/A POUR THING ENTERTAINMENT SERVICE ATTN: KAI KELLER POUR THING LLC 2550 KALEY WAY KENNESAW, GA 30152 OCC040003 SALON ZA LA SAVOYAH BOWSER 10/09/2024 SALON ZA LA LLC D/B/A SALON ZA LA BEAUTY SHOP ATTN: SAVOYAH BOWSER SALON ZA LA LLC 4145 POPLAR TRL POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039994 SPICEX VIDHYA MUTHUSAMY 10/08/2024 NUTY FOODS LLC D/B/A SPICEX RESTAURANT ATTN: VIDHYA MUTHUSAMY NUTY FOODS LLC 9520 HERRINGBONE LANE CONCORD, NC 28027 OCC040019 TAI CHI TEA DIAN CHEN JIANG 10/11/2024 MARIETTA TAI CHI TEA INC D/B/A TAI CHI TEA RESTAURANT ATTN: DIAN CHEN JIANG MARIETTA TAI CHI TEA INC 2100 ROSWELL RD, STE 2148 MARIETTA, GA 30062 OCC039997 WINGCOM LTD THOMASENA JOHNSON 10/08/2024 D/B/A WINGCOM LTD MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: THOMASENA JOHNSON 1941 KERRY CREEK DRIVE MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.