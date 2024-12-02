Check out the 15 new businesses licensed by Cobb County over last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 2, 2024

Here are the 15 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040250AMERICAN EAGLE TOWINGMERAZ ALBERTO11/25/2024
AMERICAN EAGLE TOWINGD/B/A AMERICAN EAGLEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
& TRANSPORTATION LLCTOWING
ATTN: MERAZ ALBERTO
AMERICAN EAGLE TOWING &
TRANSPORTATION LLC
158 DRURY LN
KENNESAW, GA 30144
OCC040255BATZ GRAPHICS LLCNELSON BATZ11/27/2024
BATZ GRAPHICS LLCD/B/A BATZ GRAPHICS LLCPRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
ATTN: NELSON BATZETC ON FABRIC
BATZ GRAPHICS LLC
4145 GLENAIRE WAY NW
ACWORTH, GA 30101
OCC040256FAITH CONNECTIONKEITH PRITCHARD11/26/2024
FEDERAL CREDIT UNIOND/B/A FAITH CONNECTIONCREDIT UNION
FEDERAL CREDIT UNION
ATTN: JONATHAN CURTIS
PO BOX 6448
MARIETTA, GA 30065
CON001530GDB CONSTRUCTIONS LLCSHAMS CHARANIA11/26/2024
GDB CONSTRUCTIONS LLCD/B/A GDB CONSTRUCTIONSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: SHAMS CHARANIA
GDB CONSTRUCTIONS LLC
PO BOX 672677
MARIETTA, GA 30006
OCC040260GIBRALTAR CAPITALKEITH MACK11/27/2024
PARTNERS LLCD/B/A GIBRALTAR CAPITALREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
GIBRALTAR CAPITALPARTNERS LLC
PARTNERS LLCATTN: KEITH MACK
GIBRALTAR CAPITAL
PARTNERS LLC
17 PEPPERTREE CRT
MARIETTA, GA 30068
BLR003455JKL FINDINGSJASON MONTGOMERY11/26/2024
JKL FINDINGS LLCD/B/A JKL FINDINGSPRECIOUS METALS
ATTN: JASON MONTGOMERY
JKL FINDINGS LLC
3330 COBB PKWY, STE 324-
167
ACWORTH, GA 30101
OCC040263MINISO WINKY STORECHAO ZHENG11/27/2024
HOLDINGS LLCD/B/A MINISO WINKY STOREVARIETY STORE
HOLDINGS LLC
ATTN: ACCOUNTING
1050 LAKES DR, STE 260
WEST COVINA, CA 91790
OCC040251MOPAC PLANT & BUILDINGANDREA MORRIS11/25/2024
SERVICESD/B/A MOPAC PLANT &PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ALL AMERICAN MARKETSBUILDING SERVICESHANGING
INCATTN: ANDREA MORRIS
ALL AMERICAN MARKETS INC
PO BOX 681868
MARIETTA, GA 30068
OCC040247PARENTAL GUIDANCERAESITA ALLEN11/25/2024
SPEECH INTERVENTIONSD/B/A PARENTAL GUIDANCESPEECH THERAPY
LLCSPEECH INTERVENTIONS LLC
PARENTAL GUIDANCEATTN: RAESITA ALLEN
SPEECH INTERVENTIONSPARENTAL GUIDANCE
LLCSPEECH INTERVENTIONS LLC
4415 KING VALLEY DRIVE
SMYRNA, GA 30082
OCC040254ROYAL TOWINGKHOSROW MORADI11/26/2024
D/B/A ROYAL TOWINGWRECKER SERVICE
ATTN: KHOSROW MORADI
3735 HICKORY GROVE RD
ACWORTH, GA 30101
OCC040252TOP IRON LLCTOP IRON LLC11/25/2024
TOP IRON LLCD/B/A TOP IRON LLCGROCERY STORE
ATTN: MUHAMMAD USMAN
TOP IRON LLC
700 PARK REGENCY PL NE,
2104
ATLANTA, GA 30326
OCC040257WELLSTAR ACWORTHKARA SEGAL11/26/2024
FAMILY PRACTICE ANDD/B/A WELLSTAR ACWORTHCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INTERNAL MEDICINEFAMILY PRACTICE ANDPROFIT)
WELLSTAR MEDICALINTERNAL MEDICINE
GROUP LLCATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, STE
500
MARIETTA, GA 30062
OCC040258WELLSTAR ORTHOPEDICSKARA SEGAL11/26/2024
AND SPORTS MEDICINED/B/A WELLSTARCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ECHPORTHOPEDICS AND SPORTSPROFIT)
WELLSTAR MEDICALMEDICINE ECHP
GROUP LLCATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, STE
500
MARIETTA, GA 30062
OCC040249WHITE DOG STUDIOS INCCURTIS BUSH11/25/2024
WHITE DOG STUDIOS INCD/B/A WHITE DOG STUDIOSCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
INCDEVELOPMENT & DESIGN
ATTN: CURTIS BUSH
WHITE DOG STUDIOS INC
1986 MERCER RD SE
SMYRNA, GA 30080
OCC040259YULIAN ZENGZENG YULIAN11/27/2024
D/B/A YULIAN ZENGCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: ZENG YULIANPROCESSING
3077 SYCAMORE LN
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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