Check out the 15 new businesses licensed by Cobb County over last week

Here are the 15 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040250
|AMERICAN EAGLE TOWING
|MERAZ ALBERTO
|11/25/2024
|AMERICAN EAGLE TOWING
|D/B/A AMERICAN EAGLE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|& TRANSPORTATION LLC
|TOWING
|ATTN: MERAZ ALBERTO
|AMERICAN EAGLE TOWING &
|TRANSPORTATION LLC
|158 DRURY LN
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040255
|BATZ GRAPHICS LLC
|NELSON BATZ
|11/27/2024
|BATZ GRAPHICS LLC
|D/B/A BATZ GRAPHICS LLC
|PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
|ATTN: NELSON BATZ
|ETC ON FABRIC
|BATZ GRAPHICS LLC
|4145 GLENAIRE WAY NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040256
|FAITH CONNECTION
|KEITH PRITCHARD
|11/26/2024
|FEDERAL CREDIT UNION
|D/B/A FAITH CONNECTION
|CREDIT UNION
|FEDERAL CREDIT UNION
|ATTN: JONATHAN CURTIS
|PO BOX 6448
|MARIETTA, GA 30065
|CON001530
|GDB CONSTRUCTIONS LLC
|SHAMS CHARANIA
|11/26/2024
|GDB CONSTRUCTIONS LLC
|D/B/A GDB CONSTRUCTIONS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: SHAMS CHARANIA
|GDB CONSTRUCTIONS LLC
|PO BOX 672677
|MARIETTA, GA 30006
|OCC040260
|GIBRALTAR CAPITAL
|KEITH MACK
|11/27/2024
|PARTNERS LLC
|D/B/A GIBRALTAR CAPITAL
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|GIBRALTAR CAPITAL
|PARTNERS LLC
|PARTNERS LLC
|ATTN: KEITH MACK
|GIBRALTAR CAPITAL
|PARTNERS LLC
|17 PEPPERTREE CRT
|MARIETTA, GA 30068
|BLR003455
|JKL FINDINGS
|JASON MONTGOMERY
|11/26/2024
|JKL FINDINGS LLC
|D/B/A JKL FINDINGS
|PRECIOUS METALS
|ATTN: JASON MONTGOMERY
|JKL FINDINGS LLC
|3330 COBB PKWY, STE 324-
|167
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040263
|MINISO WINKY STORE
|CHAO ZHENG
|11/27/2024
|HOLDINGS LLC
|D/B/A MINISO WINKY STORE
|VARIETY STORE
|HOLDINGS LLC
|ATTN: ACCOUNTING
|1050 LAKES DR, STE 260
|WEST COVINA, CA 91790
|OCC040251
|MOPAC PLANT & BUILDING
|ANDREA MORRIS
|11/25/2024
|SERVICES
|D/B/A MOPAC PLANT &
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ALL AMERICAN MARKETS
|BUILDING SERVICES
|HANGING
|INC
|ATTN: ANDREA MORRIS
|ALL AMERICAN MARKETS INC
|PO BOX 681868
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040247
|PARENTAL GUIDANCE
|RAESITA ALLEN
|11/25/2024
|SPEECH INTERVENTIONS
|D/B/A PARENTAL GUIDANCE
|SPEECH THERAPY
|LLC
|SPEECH INTERVENTIONS LLC
|PARENTAL GUIDANCE
|ATTN: RAESITA ALLEN
|SPEECH INTERVENTIONS
|PARENTAL GUIDANCE
|LLC
|SPEECH INTERVENTIONS LLC
|4415 KING VALLEY DRIVE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040254
|ROYAL TOWING
|KHOSROW MORADI
|11/26/2024
|D/B/A ROYAL TOWING
|WRECKER SERVICE
|ATTN: KHOSROW MORADI
|3735 HICKORY GROVE RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040252
|TOP IRON LLC
|TOP IRON LLC
|11/25/2024
|TOP IRON LLC
|D/B/A TOP IRON LLC
|GROCERY STORE
|ATTN: MUHAMMAD USMAN
|TOP IRON LLC
|700 PARK REGENCY PL NE,
|2104
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040257
|WELLSTAR ACWORTH
|KARA SEGAL
|11/26/2024
|FAMILY PRACTICE AND
|D/B/A WELLSTAR ACWORTH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INTERNAL MEDICINE
|FAMILY PRACTICE AND
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|INTERNAL MEDICINE
|GROUP LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, STE
|500
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040258
|WELLSTAR ORTHOPEDICS
|KARA SEGAL
|11/26/2024
|AND SPORTS MEDICINE
|D/B/A WELLSTAR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ECHP
|ORTHOPEDICS AND SPORTS
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|MEDICINE ECHP
|GROUP LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, STE
|500
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040249
|WHITE DOG STUDIOS INC
|CURTIS BUSH
|11/25/2024
|WHITE DOG STUDIOS INC
|D/B/A WHITE DOG STUDIOS
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|INC
|DEVELOPMENT & DESIGN
|ATTN: CURTIS BUSH
|WHITE DOG STUDIOS INC
|1986 MERCER RD SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040259
|YULIAN ZENG
|ZENG YULIAN
|11/27/2024
|D/B/A YULIAN ZENG
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: ZENG YULIAN
|PROCESSING
|3077 SYCAMORE LN
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 15 new businesses licensed by Cobb County over last week"