42 new businesses issued licenses by Cobb for week ending Friday, March 14

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 14, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040902 ALPHA AUTO GROUP LLC GLEIDMAR RODRIGUES 03/11/2025 ALPHA AUTO GROUP LLC D/B/A ALPHA AUTO GROUP AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: GLEIDMAR ROBERTO RODRIGUES ALPHA AUTO GROUP LLC 24 HARRIS DR, APT 6B MARIETTA, GA 30067 OCC040917 AMTEC SURVEYING INC DARREN GREENWOOD 03/14/2025 AMTEC SURVEYING INC D/B/A AMTEC SURVEYING SURVEYING SERVICE INC ATTN: DARREN GREENWOOD AMTEC SURVEYING INC 1950 KRAMER WAY MARIETTA, GA 30062 CON001568 BLACK ROCK JOHN OAKES 03/11/2025 CONSTRUCTION INC D/B/A BLACK ROCK BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE BLACK ROCK CONSTRUCTION INC REQUIRED CONSTRUCTION INC ATTN: JOHN OAKES BLACK ROCK CONSTRUCTION INC 1255 ROBERTS BLVD, SUITE 102 KENNESAW, GA 30144 OCC040900 CHRYSIS NETWORKS TYLER FAMELI 03/11/2025 CHRYSIS NETWORKS LLC D/B/A CHRYSIS NETWORKS BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: TYLER FAMELI CHRYSIS NETWORKS LLC 4379 GREYS RISE WAY MARIETTA, GA 30008 OCC040888 COURTNEY L. CROOKS COURTNEY CROOKS 03/10/2025 COURTNEY L. CROOKS LLC D/B/A COURTNEY L. CROOKS PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) COURTNEY L. CROOKS LLC 1007 FAIRFIELD TRCE MARIETTA, GA 30068 OCC040889 CREOLE CAJUN GRILL NORBERT YOUNG 03/10/2025 D/B/A CREOLE CAJUN GRILL CATERING SERVICE ATTN: NORBERT YOUNG 130 DARTER DR KENNESAW, GA 30144 OCC040883 DHL EXPRESS USA INC GREGORY WILLIAM HEWITT 03/10/2025 DHL EXPRESS USA INC D/B/A DHL EXPRESS USA INC PACKAGING LABELING & SHIPPING ATTN: GREGORY WILLIAM SERVICE HEWITT DHL EXPRESS USA INC 360 WESTAR BLVD, CORP TAX WESTERVILLE, OH 43082 OCC040859 E GRAHAM PITTMAN EDWARD PITTMAN 03/13/2025 D/B/A E GRAHAM PITTMAN DRAFTING & DESIGN SERVICE 1217 JOHN DOUGLASS DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC040915 ESAM311 LLC ESAM311 LLC 03/13/2025 ESAM311 LLC D/B/A ESAM311 LLC OFFICE SPACE RENTAL ATTN: ED SAMPLES ESAM311 LLC 4102 N ARNOLD MILL RD WOODSTOCK, GA 30188 OCC040906 EVERYTHING UNDER ONE DANIEL AGUIRRE 03/12/2025 ROOF D/B/A EVERYTHING UNDER MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ONE ROOF ATTN: DANIEL AGUIRRE 3264 GUS ROBINSON RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039928 EWING IRRIGATION DOUGLAS YORK 03/10/2025 PRODUCTS INC D/B/A EWING IRRIGATION WHOLESALE – IRRIGATION SYSTEMS EWING IRRIGATION PRODUCTS INC PRODUCTS INC ATTN: RYAN BOLLINGER EWING IRRIGATION PRODUCTS INC 3441 E HARBOUR DRIVE PHOENIX, AZ 85034 OCC040893 FBC CONSTRUCTION RUI ZHANG 03/11/2025 D/B/A FBC CONSTRUCTION HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: RUI ZHANG 845 FAIRFIELD DRIVE MARIETTA, GA 30068 OCC040910 FLOWING CLOUD TAI CHI YUXIA ZHAO 03/12/2025 D/B/A FLOWING CLOUD TAI PHYSICAL FITNESS TRAINER CHI ATTN: YUXIA ZHAO 386 SHILOH MANOR DR MARIETTA, GA 30066 OCC040898 GOOD BOYS ROOFING & BRANSON BOWLING 03/11/2025 EXTERIORS D/B/A GOOD BOYS ROOFING ROOFING & SIDING CONTRACTOR GOOD BOYS ROOFING & & EXTERIORS EXTERIORS ATTN: BRANSON BOWLING GOOD BOYS ROOFING & EXTERIORS 761 EARL ST MARIETTA, GA 30067 OCC040882 HWP PROPERTIES LLC WILLIAM HARPER 03/10/2025 HWP PROPERTIES LLC D/B/A HWP PROPERTIES LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: WILLIAM HARPER HWP PROPERTIES LLC 1370 MOUNTAIN PARK DR KENNESAW, GA 30152 OCC040913 JTM HOLDINGS GROUP MICHAEL MCMANUS 03/14/2025 JTM HOLDINGS GROUP LLC D/B/A JTM HOLDINGS GROUP HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: MICHAEL MCMANUS JTM HOLDINGS GROUP LLC 815 WYNTUCK DR KENNESAW, GA 30152 OCC040884 KATHERINE CHANGLIN KATHERINE FAN 03/10/2025 PHOTOGRAPHY D/B/A KATHERINE CHANGLIN PHOTOGRAPHER FREE LANCE PHOTOGRAPHY ATTN: KATHERINE FAN 2747 BEVERLY HILLS DR MARIETTA, GA 30068 OCC040887 LDM SOLUTIONS LLC LAWRENCE MCCELLAN 03/10/2025 LDM SOLUTIONS LLC D/B/A LDM SOLUTIONS LLC JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: LAWRENCE MCCELLAN & CONSTRUCTION RELATED LDM SOLUTIONS LLC 1502 TIBARRON PKWY, APT 1502 SMYRNA, GA 30080 OCC039898 LIFESTANCE HEALTH SAIKAT ROMEL ROZARIO 03/12/2025 PERSONAL RECOVERY D/B/A LIFESTANCE HEALTH FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING NETWORK LLC ATTN: SAIKAT ROMEL ROZARIO PERSONAL RECOVERY NETWORK LLC 4800 M SCOTTSDALE RD, 2500 SCOTTSDALE, AZ 85251 CON001567 LS TECHNOLOGY LLOYD JONES 03/11/2025 CONSULTANT LLC D/B/A LS TECHNOLOGY LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM LS TECHNOLOGY CONSULTANT LLC SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., CONSULTANT LLC ATTN: LLOYD JONES JR INSTALLATION) LS TECHNOLOGY CONSULTANT LLC 1833 HANWOO LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040903 MAGIC TOUCH CLEANING ANA JOHNSON 03/11/2025 SERVICES CO LLC D/B/A MAGIC TOUCH JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MAGIC TOUCH CLEANING CLEANING SERVICES CO LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICES CO LLC ATTN: ANA JOHNSON MAGIC TOUCH CLEANING SERVICES CO LLC 1307 FAIRRIDGE CIR MARIETTA, GA 30008 OCC040914 MEDLEYS SEALCOATING THOMAS MEDLEY 03/14/2025 LLC D/B/A MEDLEYS PARKING LOT AND STREET CLEANING AND MEDLEYS SEALCOATING SEALCOATING LLC SWEEPING SERVICE LLC ATTN: THOMAS MEDLEY MEDLEYS SEALCOATING LLC 2480 MANDY COURT MARIETTA, GA 30064 OCC040892 MOBILE TIRE SERVICE NORBERT YOUNG 03/10/2025 D/B/A MOBILE TIRE SERVICE TIRE & TUBE REPAIR & RETREADING ATTN: NORBERT YOUNG 430 DARTER DR KENNESAW, GA 30144 OCC040896 MOBLEY INSURANCE WILLIAM MOBLEY JR 03/10/2025 AGENCY LLC D/B/A MOBLEY INSURANCE INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY MOBLEY INSURANCE AGENCY LLC STATE LAW AGENCY LLC ATTN: WILLIAM MOBLEY MOBLEY INSURANCE AGENCY LLC 4559 GLENFOREST DR NE ROSWELL, GA 30075 OCC040923 MOTHER OF THREE3 RESHONDA HARPER 03/14/2025 CORPORATION D/B/A MOTHER OF THREE3 CHARITABLE ORGANIZATION (NON MOTHER OF THREE3 CORPORATION PROFIT) CORPORATION ATTN: RESHONDA HARPER MOTHER OF THREE3 CORPORATION PO BOX 602 KENNESAW, GA 30156 OCC040897 ORDER YOUR DAY SARAH WEHLING 03/10/2025 ORDER YOUR DAY LLC D/B/A ORDER YOUR DAY ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL ATTN: SARAH WEHLING EVENT ORGANIZER ORDER YOUR DAY LLC 1390 CORNER ROAD POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC040907 PERIMETER FLOORS TINA WALKER 03/11/2025 PERIMETER FLOORS LLC D/B/A PERIMETER FLOORS FLOOR COVERING CONTRACTOR ATTN: TINA WALKER (FLOORING) PERIMETER FLOORS LLC 3045 CHASTAIN MEADOWS PKWY, STE 100 MARIETTA, GA 30066 OCC040918 PRESSURE CLEAN STEFAN WOLINSKI 03/14/2025 SERVICES LLC D/B/A PRESSURE CLEAN CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & PRESSURE CLEAN SERVICES LLC MOBILE HOME EXTERIORS SERVICES LLC ATTN: STEFAN WOLINSKI PRESSURE CLEAN SERVICES LLC 1566 GREYSON RDG MARIETTA, GA 30062 OCC040890 RECHARGE CLEANING RYAN HEARD 03/10/2025 SERVICES LLC D/B/A RECHARGE CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS RECHARGE CLEANING SERVICES LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: RYAN HEARD RECHARGE CLEANING SERVICES LLC 2400 HERODIAN WAY SE, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC040911 RENU INTERNATIONAL HENA MIAN 03/13/2025 ENTERPRISES LLC D/B/A RENU INTERNATIONAL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER RENU INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC ENTERPRISES LLC ATTN: HENA MIAN RENU INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC 3148 CALUMET PL KENNESAW, GA 30152 OCC040880 SANCHEZ PAPAS & CORN RAMON L SANCHEZ 03/10/2025 SANCHEZ PAPAS & CORN D/B/A SANCHEZ PAPAS & RESTAURANT LLC CORN ATTN: RAMON L SANCHEZ SANCHEZ PAPAS & CORN LLC 2705 CHELWICK DR MARIETTA, GA 30008 OCC040916 SECOND BRIDGE CLOTHING DAVID COHELEY 03/13/2025 LINE LLC D/B/A SECOND BRIDGE CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SECOND BRIDGE CLOTHING CLOTHING LINE LLC LINE LLC ATTN: DAVID M COHELEY SECOND BRIDGE CLOTHING LINE LLC 5632 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040912 SHIFTING RHYTHMS KATHERYN DILLON 03/13/2025 COACHING LLC D/B/A SHIFTING RHYTHMS CONSULTANT – EDUCATION SHIFTING RHYTHMS COACHING LLC COACHING LLC ATTN: KATHERYN DILLON SHIFTING RHYTHMS COACHING LLC 3380 MEADOWING COURT MARIETTA, GA 30062 OCC040881 SM.ART_MEDIA SARAH MOTTASHED 03/10/2025 D/B/A SM.ART_MEDIA ART STUDIO/CLASSES ATTN: SARAH MOTTASHED 1356 SURREY LN SW MARIETTA, GA 30008 OCC040905 SUPER RAMEN PHO LLC TAI NGUYEN 03/12/2025 SUPER RAMEN PHO LLC D/B/A SUPER RAMEN PHO RESTAURANT LLC ATTN: TAI NGUYEN SUPER RAMEN PHO LLC 1765 SEVERBROOK PL LAWRENCEVILLE, GA 30043 OCC040901 TASTE CATERING TATIANA WALLACE 03/11/2025 TASTE CATERING LLC D/B/A TASTE CATERING CATERING SERVICE ATTN: TATIANA WALLACE TASTE CATERING LLC 3612 MYRTLEWOOD COURT KENNESAW, GA 30144 CON001569 UGVILLE CONSTRUCTION CHADWICK JENKINS 03/13/2025 GA LLC D/B/A UGVILLE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE UGVILLE CONSTRUCTION CONSTRUCTION GA LLC REQUIRED GA LLC ATTN: CHADWICK JENKINS UGVILLE CONSTRUCTION GA LLC PO BOX 801112 ACWORTH, GA 30101 OCC040891 VIATERAS ROBERTO PEREZ 03/10/2025 VIATERAS CONSULTING D/B/A VIATERAS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT GROUP LLC ATTN: ROBERTO PEREZ VIATERAS CONSULTING GROUP LLC 8343 ROSWELL ROAD, APT 232 ATLANTA, GA 30350 OCC040908 WANDERING BOHO VEGAN RYAN WILLIAMS 03/12/2025 LLC D/B/A WANDERING BOHO MERCHANDISE AND SERVICE BROKER WANDERING BOHO VEGAN VEGAN LLC LLC ATTN: WILLIAM RYAN WANDERING BOHO VEGAN LLC 480 TIMBERLEA LAKE DRIVE MARIETTA, GA 30067 OCC040885 XTRATEGIST FINANCIAL LLC SALVADOR ALVARADO 03/10/2025 XTRATEGIST FINANCIAL LLC D/B/A XTRATEGIST PAYROLL ACCOUNTING SERVICE FINANCIAL LLC ATTN: SALVADOR ALVARADO XTRATEGIST FINANCIAL LLC 1775 THE EXCHANGE, SUITE 520 ATLANTA, GA 30339 OCC040899 ZENBEE HONEY FARMS LLC MARK ZENNER 03/10/2025 ZENBEE HONEY FARMS LLC D/B/A ZENBEE HONEY FARMS BUSINESS MANAGEMENT OFFICE LLC ATTN: MARK ZENNER ZENBEE HONEY FARMS LLC 8735 DUNWODDY PLC, R ATLANTA, GA 30350 OCC040904 ZOOMIN GROOMIN NORTH PAUL URFI 03/12/2025 GEORGIA D/B/A ZOOMIN GROOMIN ANIMAL CLIPPING AND GROOMING PAUTAU LLC NORTH GEORGIA ATTN: ZOOMIN GROOMIN NORTH GEORGIA PAUTAU LLC 4290 BELLS FERRY RD, STE 134/1098 KENNESAW, GA 30144

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.