42 new businesses issued licenses by Cobb for week ending Friday, March 14

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 14, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040902
|ALPHA AUTO GROUP LLC
|GLEIDMAR RODRIGUES
|03/11/2025
|ALPHA AUTO GROUP LLC
|D/B/A ALPHA AUTO GROUP
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: GLEIDMAR ROBERTO
|RODRIGUES
|ALPHA AUTO GROUP LLC
|24 HARRIS DR, APT 6B
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040917
|AMTEC SURVEYING INC
|DARREN GREENWOOD
|03/14/2025
|AMTEC SURVEYING INC
|D/B/A AMTEC SURVEYING
|SURVEYING SERVICE
|INC
|ATTN: DARREN GREENWOOD
|AMTEC SURVEYING INC
|1950 KRAMER WAY
|MARIETTA, GA 30062
|CON001568
|BLACK ROCK
|JOHN OAKES
|03/11/2025
|CONSTRUCTION INC
|D/B/A BLACK ROCK
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BLACK ROCK
|CONSTRUCTION INC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: JOHN OAKES
|BLACK ROCK CONSTRUCTION
|INC
|1255 ROBERTS BLVD, SUITE
|102
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040900
|CHRYSIS NETWORKS
|TYLER FAMELI
|03/11/2025
|CHRYSIS NETWORKS LLC
|D/B/A CHRYSIS NETWORKS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: TYLER FAMELI
|CHRYSIS NETWORKS LLC
|4379 GREYS RISE WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040888
|COURTNEY L. CROOKS
|COURTNEY CROOKS
|03/10/2025
|COURTNEY L. CROOKS LLC
|D/B/A COURTNEY L. CROOKS
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|COURTNEY L. CROOKS LLC
|1007 FAIRFIELD TRCE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040889
|CREOLE CAJUN GRILL
|NORBERT YOUNG
|03/10/2025
|D/B/A CREOLE CAJUN GRILL
|CATERING SERVICE
|ATTN: NORBERT YOUNG
|130 DARTER DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040883
|DHL EXPRESS USA INC
|GREGORY WILLIAM HEWITT
|03/10/2025
|DHL EXPRESS USA INC
|D/B/A DHL EXPRESS USA INC
|PACKAGING LABELING & SHIPPING
|ATTN: GREGORY WILLIAM
|SERVICE
|HEWITT
|DHL EXPRESS USA INC
|360 WESTAR BLVD, CORP
|TAX
|WESTERVILLE, OH 43082
|OCC040859
|E GRAHAM PITTMAN
|EDWARD PITTMAN
|03/13/2025
|D/B/A E GRAHAM PITTMAN
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|1217 JOHN DOUGLASS DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040915
|ESAM311 LLC
|ESAM311 LLC
|03/13/2025
|ESAM311 LLC
|D/B/A ESAM311 LLC
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: ED SAMPLES
|ESAM311 LLC
|4102 N ARNOLD MILL RD
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC040906
|EVERYTHING UNDER ONE
|DANIEL AGUIRRE
|03/12/2025
|ROOF
|D/B/A EVERYTHING UNDER
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ONE ROOF
|ATTN: DANIEL AGUIRRE
|3264 GUS ROBINSON RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039928
|EWING IRRIGATION
|DOUGLAS YORK
|03/10/2025
|PRODUCTS INC
|D/B/A EWING IRRIGATION
|WHOLESALE – IRRIGATION SYSTEMS
|EWING IRRIGATION
|PRODUCTS INC
|PRODUCTS INC
|ATTN: RYAN BOLLINGER
|EWING IRRIGATION
|PRODUCTS INC
|3441 E HARBOUR DRIVE
|PHOENIX, AZ 85034
|OCC040893
|FBC CONSTRUCTION
|RUI ZHANG
|03/11/2025
|D/B/A FBC CONSTRUCTION
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: RUI ZHANG
|845 FAIRFIELD DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040910
|FLOWING CLOUD TAI CHI
|YUXIA ZHAO
|03/12/2025
|D/B/A FLOWING CLOUD TAI
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|CHI
|ATTN: YUXIA ZHAO
|386 SHILOH MANOR DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040898
|GOOD BOYS ROOFING &
|BRANSON BOWLING
|03/11/2025
|EXTERIORS
|D/B/A GOOD BOYS ROOFING
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|GOOD BOYS ROOFING &
|& EXTERIORS
|EXTERIORS
|ATTN: BRANSON BOWLING
|GOOD BOYS ROOFING &
|EXTERIORS
|761 EARL ST
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040882
|HWP PROPERTIES LLC
|WILLIAM HARPER
|03/10/2025
|HWP PROPERTIES LLC
|D/B/A HWP PROPERTIES LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: WILLIAM HARPER
|HWP PROPERTIES LLC
|1370 MOUNTAIN PARK DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040913
|JTM HOLDINGS GROUP
|MICHAEL MCMANUS
|03/14/2025
|JTM HOLDINGS GROUP LLC
|D/B/A JTM HOLDINGS GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: MICHAEL MCMANUS
|JTM HOLDINGS GROUP LLC
|815 WYNTUCK DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040884
|KATHERINE CHANGLIN
|KATHERINE FAN
|03/10/2025
|PHOTOGRAPHY
|D/B/A KATHERINE CHANGLIN
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|PHOTOGRAPHY
|ATTN: KATHERINE FAN
|2747 BEVERLY HILLS DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040887
|LDM SOLUTIONS LLC
|LAWRENCE MCCELLAN
|03/10/2025
|LDM SOLUTIONS LLC
|D/B/A LDM SOLUTIONS LLC
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: LAWRENCE MCCELLAN
|& CONSTRUCTION RELATED
|LDM SOLUTIONS LLC
|1502 TIBARRON PKWY, APT
|1502
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039898
|LIFESTANCE HEALTH
|SAIKAT ROMEL ROZARIO
|03/12/2025
|PERSONAL RECOVERY
|D/B/A LIFESTANCE HEALTH
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|NETWORK LLC
|ATTN: SAIKAT ROMEL
|ROZARIO
|PERSONAL RECOVERY
|NETWORK LLC
|4800 M SCOTTSDALE RD,
|2500
|SCOTTSDALE, AZ 85251
|CON001567
|LS TECHNOLOGY
|LLOYD JONES
|03/11/2025
|CONSULTANT LLC
|D/B/A LS TECHNOLOGY
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|LS TECHNOLOGY
|CONSULTANT LLC
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|CONSULTANT LLC
|ATTN: LLOYD JONES JR
|INSTALLATION)
|LS TECHNOLOGY
|CONSULTANT LLC
|1833 HANWOO LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040903
|MAGIC TOUCH CLEANING
|ANA JOHNSON
|03/11/2025
|SERVICES CO LLC
|D/B/A MAGIC TOUCH
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MAGIC TOUCH CLEANING
|CLEANING SERVICES CO LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES CO LLC
|ATTN: ANA JOHNSON
|MAGIC TOUCH CLEANING
|SERVICES CO LLC
|1307 FAIRRIDGE CIR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040914
|MEDLEYS SEALCOATING
|THOMAS MEDLEY
|03/14/2025
|LLC
|D/B/A MEDLEYS
|PARKING LOT AND STREET CLEANING AND
|MEDLEYS SEALCOATING
|SEALCOATING LLC
|SWEEPING SERVICE
|LLC
|ATTN: THOMAS MEDLEY
|MEDLEYS SEALCOATING LLC
|2480 MANDY COURT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040892
|MOBILE TIRE SERVICE
|NORBERT YOUNG
|03/10/2025
|D/B/A MOBILE TIRE SERVICE
|TIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
|ATTN: NORBERT YOUNG
|430 DARTER DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040896
|MOBLEY INSURANCE
|WILLIAM MOBLEY JR
|03/10/2025
|AGENCY LLC
|D/B/A MOBLEY INSURANCE
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|MOBLEY INSURANCE
|AGENCY LLC
|STATE LAW
|AGENCY LLC
|ATTN: WILLIAM MOBLEY
|MOBLEY INSURANCE
|AGENCY LLC
|4559 GLENFOREST DR NE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040923
|MOTHER OF THREE3
|RESHONDA HARPER
|03/14/2025
|CORPORATION
|D/B/A MOTHER OF THREE3
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|MOTHER OF THREE3
|CORPORATION
|PROFIT)
|CORPORATION
|ATTN: RESHONDA HARPER
|MOTHER OF THREE3
|CORPORATION
|PO BOX 602
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040897
|ORDER YOUR DAY
|SARAH WEHLING
|03/10/2025
|ORDER YOUR DAY LLC
|D/B/A ORDER YOUR DAY
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: SARAH WEHLING
|EVENT ORGANIZER
|ORDER YOUR DAY LLC
|1390 CORNER ROAD
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040907
|PERIMETER FLOORS
|TINA WALKER
|03/11/2025
|PERIMETER FLOORS LLC
|D/B/A PERIMETER FLOORS
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: TINA WALKER
|(FLOORING)
|PERIMETER FLOORS LLC
|3045 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, STE 100
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040918
|PRESSURE CLEAN
|STEFAN WOLINSKI
|03/14/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A PRESSURE CLEAN
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|PRESSURE CLEAN
|SERVICES LLC
|MOBILE HOME EXTERIORS
|SERVICES LLC
|ATTN: STEFAN WOLINSKI
|PRESSURE CLEAN SERVICES
|LLC
|1566 GREYSON RDG
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040890
|RECHARGE CLEANING
|RYAN HEARD
|03/10/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A RECHARGE CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|RECHARGE CLEANING
|SERVICES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: RYAN HEARD
|RECHARGE CLEANING
|SERVICES LLC
|2400 HERODIAN WAY SE, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040911
|RENU INTERNATIONAL
|HENA MIAN
|03/13/2025
|ENTERPRISES LLC
|D/B/A RENU INTERNATIONAL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|RENU INTERNATIONAL
|ENTERPRISES LLC
|ENTERPRISES LLC
|ATTN: HENA MIAN
|RENU INTERNATIONAL
|ENTERPRISES LLC
|3148 CALUMET PL
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040880
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|RAMON L SANCHEZ
|03/10/2025
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|D/B/A SANCHEZ PAPAS &
|RESTAURANT
|LLC
|CORN
|ATTN: RAMON L SANCHEZ
|SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
|2705 CHELWICK DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040916
|SECOND BRIDGE CLOTHING
|DAVID COHELEY
|03/13/2025
|LINE LLC
|D/B/A SECOND BRIDGE
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SECOND BRIDGE CLOTHING
|CLOTHING LINE LLC
|LINE LLC
|ATTN: DAVID M COHELEY
|SECOND BRIDGE CLOTHING
|LINE LLC
|5632 MACLAND RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040912
|SHIFTING RHYTHMS
|KATHERYN DILLON
|03/13/2025
|COACHING LLC
|D/B/A SHIFTING RHYTHMS
|CONSULTANT – EDUCATION
|SHIFTING RHYTHMS
|COACHING LLC
|COACHING LLC
|ATTN: KATHERYN DILLON
|SHIFTING RHYTHMS
|COACHING LLC
|3380 MEADOWING COURT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040881
|SM.ART_MEDIA
|SARAH MOTTASHED
|03/10/2025
|D/B/A SM.ART_MEDIA
|ART STUDIO/CLASSES
|ATTN: SARAH MOTTASHED
|1356 SURREY LN SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040905
|SUPER RAMEN PHO LLC
|TAI NGUYEN
|03/12/2025
|SUPER RAMEN PHO LLC
|D/B/A SUPER RAMEN PHO
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: TAI NGUYEN
|SUPER RAMEN PHO LLC
|1765 SEVERBROOK PL
|LAWRENCEVILLE, GA 30043
|OCC040901
|TASTE CATERING
|TATIANA WALLACE
|03/11/2025
|TASTE CATERING LLC
|D/B/A TASTE CATERING
|CATERING SERVICE
|ATTN: TATIANA WALLACE
|TASTE CATERING LLC
|3612 MYRTLEWOOD COURT
|KENNESAW, GA 30144
|CON001569
|UGVILLE CONSTRUCTION
|CHADWICK JENKINS
|03/13/2025
|GA LLC
|D/B/A UGVILLE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|UGVILLE CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION GA LLC
|REQUIRED
|GA LLC
|ATTN: CHADWICK JENKINS
|UGVILLE CONSTRUCTION GA
|LLC
|PO BOX 801112
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040891
|VIATERAS
|ROBERTO PEREZ
|03/10/2025
|VIATERAS CONSULTING
|D/B/A VIATERAS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GROUP LLC
|ATTN: ROBERTO PEREZ
|VIATERAS CONSULTING
|GROUP LLC
|8343 ROSWELL ROAD, APT
|232
|ATLANTA, GA 30350
|OCC040908
|WANDERING BOHO VEGAN
|RYAN WILLIAMS
|03/12/2025
|LLC
|D/B/A WANDERING BOHO
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|WANDERING BOHO VEGAN
|VEGAN LLC
|LLC
|ATTN: WILLIAM RYAN
|WANDERING BOHO VEGAN
|LLC
|480 TIMBERLEA LAKE DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040885
|XTRATEGIST FINANCIAL LLC
|SALVADOR ALVARADO
|03/10/2025
|XTRATEGIST FINANCIAL LLC
|D/B/A XTRATEGIST
|PAYROLL ACCOUNTING SERVICE
|FINANCIAL LLC
|ATTN: SALVADOR ALVARADO
|XTRATEGIST FINANCIAL LLC
|1775 THE EXCHANGE, SUITE
|520
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040899
|ZENBEE HONEY FARMS LLC
|MARK ZENNER
|03/10/2025
|ZENBEE HONEY FARMS LLC
|D/B/A ZENBEE HONEY FARMS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: MARK ZENNER
|ZENBEE HONEY FARMS LLC
|8735 DUNWODDY PLC, R
|ATLANTA, GA 30350
|OCC040904
|ZOOMIN GROOMIN NORTH
|PAUL URFI
|03/12/2025
|GEORGIA
|D/B/A ZOOMIN GROOMIN
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|PAUTAU LLC
|NORTH GEORGIA
|ATTN: ZOOMIN GROOMIN
|NORTH GEORGIA
|PAUTAU LLC
|4290 BELLS FERRY RD, STE
|134/1098
|KENNESAW, GA 30144
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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