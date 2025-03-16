42 new businesses issued licenses by Cobb for week ending Friday, March 14

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 16, 2025

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 14, 2025. 

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040902ALPHA AUTO GROUP LLCGLEIDMAR RODRIGUES03/11/2025
ALPHA AUTO GROUP LLCD/B/A ALPHA AUTO GROUPAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: GLEIDMAR ROBERTO
RODRIGUES
ALPHA AUTO GROUP LLC
24 HARRIS DR, APT 6B
MARIETTA, GA 30067
OCC040917AMTEC SURVEYING INCDARREN GREENWOOD03/14/2025
AMTEC SURVEYING INCD/B/A AMTEC SURVEYINGSURVEYING SERVICE
INC
ATTN: DARREN GREENWOOD
AMTEC SURVEYING INC
1950 KRAMER WAY
MARIETTA, GA 30062
CON001568BLACK ROCKJOHN OAKES03/11/2025
CONSTRUCTION INCD/B/A BLACK ROCKBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BLACK ROCKCONSTRUCTION INCREQUIRED
CONSTRUCTION INCATTN: JOHN OAKES
BLACK ROCK CONSTRUCTION
INC
1255 ROBERTS BLVD, SUITE
102
KENNESAW, GA 30144
OCC040900CHRYSIS NETWORKSTYLER FAMELI03/11/2025
CHRYSIS NETWORKS LLCD/B/A CHRYSIS NETWORKSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: TYLER FAMELI
CHRYSIS NETWORKS LLC
4379 GREYS RISE WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC040888COURTNEY L. CROOKSCOURTNEY CROOKS03/10/2025
COURTNEY L. CROOKS LLCD/B/A COURTNEY L. CROOKSPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
COURTNEY L. CROOKS LLC
1007 FAIRFIELD TRCE
MARIETTA, GA 30068
OCC040889CREOLE CAJUN GRILLNORBERT YOUNG03/10/2025
D/B/A CREOLE CAJUN GRILLCATERING SERVICE
ATTN: NORBERT YOUNG
130 DARTER DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040883DHL EXPRESS USA INCGREGORY WILLIAM HEWITT03/10/2025
DHL EXPRESS USA INCD/B/A DHL EXPRESS USA INCPACKAGING LABELING & SHIPPING
ATTN: GREGORY WILLIAMSERVICE
HEWITT
DHL EXPRESS USA INC
360 WESTAR BLVD, CORP
TAX
WESTERVILLE, OH 43082
OCC040859E GRAHAM PITTMANEDWARD PITTMAN03/13/2025
D/B/A E GRAHAM PITTMANDRAFTING & DESIGN SERVICE
1217 JOHN DOUGLASS DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC040915ESAM311 LLCESAM311 LLC03/13/2025
ESAM311 LLCD/B/A ESAM311 LLCOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: ED SAMPLES
ESAM311 LLC
4102 N ARNOLD MILL RD
WOODSTOCK, GA 30188
OCC040906EVERYTHING UNDER ONEDANIEL AGUIRRE03/12/2025
ROOFD/B/A EVERYTHING UNDERMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ONE ROOF
ATTN: DANIEL AGUIRRE
3264 GUS ROBINSON RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039928EWING IRRIGATIONDOUGLAS YORK03/10/2025
PRODUCTS INCD/B/A EWING IRRIGATIONWHOLESALE – IRRIGATION SYSTEMS
EWING IRRIGATIONPRODUCTS INC
PRODUCTS INCATTN: RYAN BOLLINGER
EWING IRRIGATION
PRODUCTS INC
3441 E HARBOUR DRIVE
PHOENIX, AZ 85034
OCC040893FBC CONSTRUCTIONRUI ZHANG03/11/2025
D/B/A FBC CONSTRUCTIONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: RUI ZHANG
845 FAIRFIELD DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC040910FLOWING CLOUD TAI CHIYUXIA ZHAO03/12/2025
D/B/A FLOWING CLOUD TAIPHYSICAL FITNESS TRAINER
CHI
ATTN: YUXIA ZHAO
386 SHILOH MANOR DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040898GOOD BOYS ROOFING &BRANSON BOWLING03/11/2025
EXTERIORSD/B/A GOOD BOYS ROOFINGROOFING & SIDING CONTRACTOR
GOOD BOYS ROOFING && EXTERIORS
EXTERIORSATTN: BRANSON BOWLING
GOOD BOYS ROOFING &
EXTERIORS
761 EARL ST
MARIETTA, GA 30067
OCC040882HWP PROPERTIES LLCWILLIAM HARPER03/10/2025
HWP PROPERTIES LLCD/B/A HWP PROPERTIES LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: WILLIAM HARPER
HWP PROPERTIES LLC
1370 MOUNTAIN PARK DR
KENNESAW, GA 30152
OCC040913JTM HOLDINGS GROUPMICHAEL MCMANUS03/14/2025
JTM HOLDINGS GROUP LLCD/B/A JTM HOLDINGS GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: MICHAEL MCMANUS
JTM HOLDINGS GROUP LLC
815 WYNTUCK DR
KENNESAW, GA 30152
OCC040884KATHERINE CHANGLINKATHERINE FAN03/10/2025
PHOTOGRAPHYD/B/A KATHERINE CHANGLINPHOTOGRAPHER FREE LANCE
PHOTOGRAPHY
ATTN: KATHERINE FAN
2747 BEVERLY HILLS DR
MARIETTA, GA 30068
OCC040887LDM SOLUTIONS LLCLAWRENCE MCCELLAN03/10/2025
LDM SOLUTIONS LLCD/B/A LDM SOLUTIONS LLCJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: LAWRENCE MCCELLAN& CONSTRUCTION RELATED
LDM SOLUTIONS LLC
1502 TIBARRON PKWY, APT
1502
SMYRNA, GA 30080
OCC039898LIFESTANCE HEALTHSAIKAT ROMEL ROZARIO03/12/2025
PERSONAL RECOVERYD/B/A LIFESTANCE HEALTHFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
NETWORK LLCATTN: SAIKAT ROMEL
ROZARIO
PERSONAL RECOVERY
NETWORK LLC
4800 M SCOTTSDALE RD,
2500
SCOTTSDALE, AZ 85251
CON001567LS TECHNOLOGYLLOYD JONES03/11/2025
CONSULTANT LLCD/B/A LS TECHNOLOGYLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
LS TECHNOLOGYCONSULTANT LLCSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
CONSULTANT LLCATTN: LLOYD JONES JRINSTALLATION)
LS TECHNOLOGY
CONSULTANT LLC
1833 HANWOO LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040903MAGIC TOUCH CLEANINGANA JOHNSON03/11/2025
SERVICES CO LLCD/B/A MAGIC TOUCHJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MAGIC TOUCH CLEANINGCLEANING SERVICES CO LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES CO LLCATTN: ANA JOHNSON
MAGIC TOUCH CLEANING
SERVICES CO LLC
1307 FAIRRIDGE CIR
MARIETTA, GA 30008
OCC040914MEDLEYS SEALCOATINGTHOMAS MEDLEY03/14/2025
LLCD/B/A MEDLEYSPARKING LOT AND STREET CLEANING AND
MEDLEYS SEALCOATINGSEALCOATING LLCSWEEPING SERVICE
LLCATTN: THOMAS MEDLEY
MEDLEYS SEALCOATING LLC
2480 MANDY COURT
MARIETTA, GA 30064
OCC040892MOBILE TIRE SERVICENORBERT YOUNG03/10/2025
D/B/A MOBILE TIRE SERVICETIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
ATTN: NORBERT YOUNG
430 DARTER DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040896MOBLEY INSURANCEWILLIAM MOBLEY JR03/10/2025
AGENCY LLCD/B/A MOBLEY INSURANCEINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
MOBLEY INSURANCEAGENCY LLCSTATE LAW
AGENCY LLCATTN: WILLIAM MOBLEY
MOBLEY INSURANCE
AGENCY LLC
4559 GLENFOREST DR NE
ROSWELL, GA 30075
OCC040923MOTHER OF THREE3RESHONDA HARPER03/14/2025
CORPORATIOND/B/A MOTHER OF THREE3CHARITABLE ORGANIZATION (NON
MOTHER OF THREE3CORPORATIONPROFIT)
CORPORATIONATTN: RESHONDA HARPER
MOTHER OF THREE3
CORPORATION
PO BOX 602
KENNESAW, GA 30156
OCC040897ORDER YOUR DAYSARAH WEHLING03/10/2025
ORDER YOUR DAY LLCD/B/A ORDER YOUR DAYENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: SARAH WEHLINGEVENT ORGANIZER
ORDER YOUR DAY LLC
1390 CORNER ROAD
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040907PERIMETER FLOORSTINA WALKER03/11/2025
PERIMETER FLOORS LLCD/B/A PERIMETER FLOORSFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: TINA WALKER(FLOORING)
PERIMETER FLOORS LLC
3045 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, STE 100
MARIETTA, GA 30066
OCC040918PRESSURE CLEANSTEFAN WOLINSKI03/14/2025
SERVICES LLCD/B/A PRESSURE CLEANCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
PRESSURE CLEANSERVICES LLCMOBILE HOME EXTERIORS
SERVICES LLCATTN: STEFAN WOLINSKI
PRESSURE CLEAN SERVICES
LLC
1566 GREYSON RDG
MARIETTA, GA 30062
OCC040890RECHARGE CLEANINGRYAN HEARD03/10/2025
SERVICES LLCD/B/A RECHARGE CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
RECHARGE CLEANINGSERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: RYAN HEARD
RECHARGE CLEANING
SERVICES LLC
2400 HERODIAN WAY SE, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC040911RENU INTERNATIONALHENA MIAN03/13/2025
ENTERPRISES LLCD/B/A RENU INTERNATIONALMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
RENU INTERNATIONALENTERPRISES LLC
ENTERPRISES LLCATTN: HENA MIAN
RENU INTERNATIONAL
ENTERPRISES LLC
3148 CALUMET PL
KENNESAW, GA 30152
OCC040880SANCHEZ PAPAS & CORNRAMON L SANCHEZ03/10/2025
SANCHEZ PAPAS & CORND/B/A SANCHEZ PAPAS &RESTAURANT
LLCCORN
ATTN: RAMON L SANCHEZ
SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
2705 CHELWICK DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040916SECOND BRIDGE CLOTHINGDAVID COHELEY03/13/2025
LINE LLCD/B/A SECOND BRIDGECLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SECOND BRIDGE CLOTHINGCLOTHING LINE LLC
LINE LLCATTN: DAVID M COHELEY
SECOND BRIDGE CLOTHING
LINE LLC
5632 MACLAND RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040912SHIFTING RHYTHMSKATHERYN DILLON03/13/2025
COACHING LLCD/B/A SHIFTING RHYTHMSCONSULTANT – EDUCATION
SHIFTING RHYTHMSCOACHING LLC
COACHING LLCATTN: KATHERYN DILLON
SHIFTING RHYTHMS
COACHING LLC
3380 MEADOWING COURT
MARIETTA, GA 30062
OCC040881SM.ART_MEDIASARAH MOTTASHED03/10/2025
D/B/A SM.ART_MEDIAART STUDIO/CLASSES
ATTN: SARAH MOTTASHED
1356 SURREY LN SW
MARIETTA, GA 30008
OCC040905SUPER RAMEN PHO LLCTAI NGUYEN03/12/2025
SUPER RAMEN PHO LLCD/B/A SUPER RAMEN PHORESTAURANT
LLC
ATTN: TAI NGUYEN
SUPER RAMEN PHO LLC
1765 SEVERBROOK PL
LAWRENCEVILLE, GA 30043
OCC040901TASTE CATERINGTATIANA WALLACE03/11/2025
TASTE CATERING LLCD/B/A TASTE CATERINGCATERING SERVICE
ATTN: TATIANA WALLACE
TASTE CATERING LLC
3612 MYRTLEWOOD COURT
KENNESAW, GA 30144
CON001569UGVILLE CONSTRUCTIONCHADWICK JENKINS03/13/2025
GA LLCD/B/A UGVILLEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
UGVILLE CONSTRUCTIONCONSTRUCTION GA LLCREQUIRED
GA LLCATTN: CHADWICK JENKINS
UGVILLE CONSTRUCTION GA
LLC
PO BOX 801112
ACWORTH, GA 30101
OCC040891VIATERASROBERTO PEREZ03/10/2025
VIATERAS CONSULTINGD/B/A VIATERASCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GROUP LLCATTN: ROBERTO PEREZ
VIATERAS CONSULTING
GROUP LLC
8343 ROSWELL ROAD, APT
232
ATLANTA, GA 30350
OCC040908WANDERING BOHO VEGANRYAN WILLIAMS03/12/2025
LLCD/B/A WANDERING BOHOMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
WANDERING BOHO VEGANVEGAN LLC
LLCATTN: WILLIAM RYAN
WANDERING BOHO VEGAN
LLC
480 TIMBERLEA LAKE DRIVE
MARIETTA, GA 30067
OCC040885XTRATEGIST FINANCIAL LLCSALVADOR ALVARADO03/10/2025
XTRATEGIST FINANCIAL LLCD/B/A XTRATEGISTPAYROLL ACCOUNTING SERVICE
FINANCIAL LLC
ATTN: SALVADOR ALVARADO
XTRATEGIST FINANCIAL LLC
1775 THE EXCHANGE, SUITE
520
ATLANTA, GA 30339
OCC040899ZENBEE HONEY FARMS LLCMARK ZENNER03/10/2025
ZENBEE HONEY FARMS LLCD/B/A ZENBEE HONEY FARMSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: MARK ZENNER
ZENBEE HONEY FARMS LLC
8735 DUNWODDY PLC, R
ATLANTA, GA 30350
OCC040904ZOOMIN GROOMIN NORTHPAUL URFI03/12/2025
GEORGIAD/B/A ZOOMIN GROOMINANIMAL CLIPPING AND GROOMING
PAUTAU LLCNORTH GEORGIA
ATTN: ZOOMIN GROOMIN
NORTH GEORGIA
PAUTAU LLC
4290 BELLS FERRY RD, STE
134/1098
KENNESAW, GA 30144

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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