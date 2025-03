Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 14 to March 20

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SOUTH COBB EARLY LEARNING CENTER SCHOOL

5891 DODGEN RD SW MABLETON, GA 30126-3514

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1479C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2025

LINDLEY MIDDLE SCHOOL

50 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7513

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2025

COOPER MIDDLE SCHOOL

4605 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1631

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7901

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2025

THUMBS UP DINER

2615 EAST WEST CONNECTOR STE 100 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004062

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-20-2025

CHECKERS DRIVE THRU

3745 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008-5870

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004484

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-20-2025

CAFE 3054

3054 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005139

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-20-2025

SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL

2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005681

Last Inspection Score: 53

Last Inspection Date: 03-20-2025

!!CAFE EATALY

68 N MARIETTA PKWY STE 100 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006745

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-20-2025

!!ZAXBY’S – CHURCH STREET

1347 CHURCH STREET EXT NE MARIETTA, GA 30060-7913

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006927

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2025

MONTESSORI SCHOOL AT BROOKSTONE #309

1680 BROOKSTONE WALK NW ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2570

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2025

B & B FISH AND WINGS

4400 BROWNSVILLE RD STE 108 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000684

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-19-2025

DOMINO’S PIZZA #5739

2146 ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-3802

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002481

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2025

GOURMET CAFE

1166 FRANKLIN GTWY SE STE 10 MARIETTA, GA 30067-8941

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002084

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-19-2025

MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION

4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1274C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-19-2025

MCDONALD’S #6824

778 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-3029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001834

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-19-2025

WHEELER HIGH SCHOOL

375 HOLT RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000295

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2025

MARCO’S PIZZA

800 WHITLOCK AVE NW STE 128 MARIETTA, GA 30064-4666

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004305

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-19-2025

CHICK-FIL-A #0863 BARRETT PARKWAY

830 ERNEST W BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004489

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2025

SUNNY’S BAGELS & DELI

440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 8 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25741

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-18-2025

MELLOW MUSHROOM

2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-6226

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4748

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-18-2025

SOUTH COBB HIGH SCHOOL 9TH GRADE CAFE

1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000099

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

SOUTH COBB HIGH SCHOOL CAFE

1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000098

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

GRIFFIN MIDDLE SCHOOL

4010 KING SPRINGS RD SE SMYRNA, GA 30082-4204

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1478C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

KELL CARLTON J. HIGH SCHOOL

4770 LEE WATERS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9376

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

KENNESAW MOUNTAIN HIGH SCHOOL

1898 KENNESAW DUE WEST RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4707

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

MARIETTA CENTER FOR ADVANCED ACADEMICS

311 AVIATION BLVD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10472C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

SUPER 8 AUSTELL – FOOD

7377 CITYVIEW DR NW AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002872

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-18-2025

CIGAR CELLAR THE

2500 COBB PKWY NW STE B-3 KENNESAW, GA 30152-3468

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004441

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-18-2025

NORTHWEST CLASSICAL ACADEMY

3010 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-2502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004866

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

3240 S COBB DR SE STE 1100 SMYRNA, GA 30080-4168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005402

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-18-2025

SSAMJANG CUMBERLAND

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1109 ATLANTA, GA 30339-3134

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005820

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2025

TOUCHDOWN WINGS

3565 AUSTELL RD STE 1019 MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006109

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2025

!!SPRINGHILL SUITES KENNESAW

3399 TOWN POINT DR KENNESAW, GA 30144-7021

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006631

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2025

TOMATOES COUNTRY BUFFET THE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 478 KENNESAW, GA 30144-4827

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002686

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-17-2025

NIGHT LIFE PIZZA

562 WYLIE RD SE STE 18 MARIETTA, GA 30067-7880

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27355C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-17-2025

J.J. DANIELL MIDDLE SCHOOL

2950 SCOTT DR MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-159C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2025

LEWIS ELEMENTARY SCHOOL

4179 JIM OWENS RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-307

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2025

KEMP ELEMENTARY SCHOOL

865 CORNER RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8849

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2025

GW GYRO & WINGS

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1328 ATLANTA, GA 30339-6430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006265

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-17-2025

POKE’ COMPANY, THE

789 CHURCH ST STE 300 MARIETTA, GA 30060-7238

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006888

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2025

DOUGH IN THE BOX

3184 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-6815

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26137C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

STARBUCKS COFFEE #2968

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 510 AUSTELL, GA 30106-8531

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13711

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-14-2025

DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT

3721 NEW MACLAND RD STE 510 POWDER SPRINGS, GA 30127-1966

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5462

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-14-2025

NORTON PARK ELEMENTARY SCHOOL

3041 GRAY RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1489.

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

SILVER COMET VILLAGE INDEPENDENT LIVING

4900 RICHARD D SAILORS PKWY BLDG 1000 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003130

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-14-2025

SILVER COMET VILLAGE MC AL LIVING

4900 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5222

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003131

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-14-2025

!!SUGAR HONEY ICE TREATS

670 S GORDON RD SW MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006453

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

!!WOODY’S CHEESESTEAKS

95 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1907

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006494

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

SBARRO

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1326 ATLANTA, GA 30339-6430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006668

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

COACHES CORNER

3920 CANTON RD STE 250 MARIETTA, GA 30066-2691

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006714

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-14-2025

2025 FUN BOX ATLANTA – FUNBOX 1

2860 CUMBERLAND MALL ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006874

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2025

!!SIX FLAGS OVER GEORGIA – DEE JAYS DINER

275 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006903

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-14-2025

!!PRUITT PLACE – EAST COBB