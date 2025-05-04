52 new businesses issued licenses by Cobb on the week ending Friday, May 2

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 4, 2025

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 2, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041208455 PAT MELL RD SWBHAVESH SHAH04/28/2025
BUILDING OWNERD/B/A 455 PAT MELL RD SWOFFICE SPACE RENTAL
4805 AUSTELL POWDERBUILDING OWNER
SPRINGS LLCATTN: BHAVESH SHAH
4805 AUSTELL POWDER
SPRINGS LLC
1010 N EDGEMONT DR
ALPHARETTA, GA 30009
OCC041229A TOUCH OF PURPOSENORISHA ANDARY04/30/2025
HOMECARE INCD/B/A A TOUCH OF PURPOSEHEALTH AND ALLIED SERVICES
A TOUCH OF PURPOSEHOMECARE INC
HOMECARE INCATTN: NORISHA ANDARY
A TOUCH OF PURPOSE
HOMECARE INC
3100 INTERSTATE NORTH
PKWY, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC041231ACADEMY FOR ADVANCINGNORRIS HADEN04/29/2025
LEADERSHIP (AAL)D/B/A ACADEMY FORCONSULTANT – EDUCATION
ACADEMY FOR ADVANCINGADVANCING LEADERSHIP
LEADERSHIP (AAL)(AAL)
ACADEMY FOR ADVANCING
LEADERSHIP (AAL)
3025 LORIDAN WAY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041220ACE CASE MANAGEMENTCYNTEIA WILLIAMS04/29/2025
LLCD/B/A ACE CASEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ACE CASE MANAGEMENTMANAGEMENT LLC
LLCATTN: CYNTEIA WILLIAMS
ACE CASE MANAGEMENT LLC
PO BOX 671821
MARIETTA, GA 30006
CON001584ALL HANDS ASSEMBLEMAJAZZ MUWWAKKIL04/28/2025
SERVICES LLCD/B/A ALL HANDS ASSEMBLEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ALL HANDS ASSEMBLESERVICES LLCREQUIRED
SERVICES LLCATTN: MAJAZZ MUWWAKKIL
ALL HANDS ASSEMBLE
SERVICES LLC
3150 WOODWALK DRIVE, APT
1110
ATLANTA, GA 30339
OCC041211APRICUS OUTDOORSLUIS MONTOYA04/29/2025
APRICUS OUTDOORS LLCD/B/A APRICUS OUTDOORSYARD MAINTENANCE
ATTN: LUIS MONTOYA
APRICUS OUTDOORS LLC
2187 MORGAN RD
MARIETTA, GA 30066
CON001580ASE SERVICESTODD DESSELLES04/29/2025
ASE CONSTRUCTIOND/B/A ASE SERVICESELECTRICAL CONTRACTOR
SERVICES LLCATTN: PERMITS
ASE CONSTRUCTION
SERVICES LLC
821 LITTLE FARMS AVE
METAIRIE, LA 70003
OCC041212ASN CAR RENTALS LLCAMADASUN NOSAGIE04/29/2025
ASN CAR RENTALS LLCD/B/A ASN CAR RENTALS LLCRENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
ATTN: AMADASUN NOSAGIE
ASN CAR RENTALS LLC
6017 ARMOR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041096ASPHALT BUYER IIIRA SILVER04/29/2025
ASPHALT BUYER II LLCD/B/A ASPHALT BUYER IIWHOLESALE – TIRES AND TUBES
ATTN: SALES TAX
ASPHALT BUYER II LLC
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC041245AUREXOL INCORPORATEDUDIT KANOI05/01/2025
AUREXOL INCORPORATEDD/B/A AUREXOLBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INCORPORATED
ATTN: UDIT KANOI
AUREXOL INCORPORATED
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC041249BEAGLES AND BIRDIESJON THOMASSON05/02/2025
GOLF COMPANY LLCD/B/A BEAGLES AND BIRDIESMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
BEAGLES AND BIRDIESGOLF COMPANY LLC
GOLF COMPANY LLCATTN: JON THOMASSON
BEAGLES AND BIRDIES GOLF
COMPANY LLC
3196 POST WOODS DR, APT C
ATLANTA, GA 30339
OCC041216BELLA AMOUR SKIN LLCJESSICA REED04/29/2025
BELLA AMOUR SKIN LLCD/B/A BELLA AMOUR SKINESTHETICIAN
LLC
ATTN: JESSICA REED
BELLA AMOUR SKIN LLC
2955 COBB PKWY, STE
301/115
ATLANTA, GA 30339
OCC041217CHITOWNSOUTH LLCDUWAYNE PAYTON04/29/2025
CHITOWNSOUTH LLCD/B/A CHITOWNSOUTH LLCCATERING SERVICE
ATTN: DUWAYNE PAYTON
CHITOWNSOUTH LLC
2532 KENNETH ST
MARIETTA, GA 30066
OCC041248CHLOES AUTO REPAIR ANDMICHAEL CARTER05/01/2025
TIRED/B/A CHLOES AUTO REPAIRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CHLOES AUTO REPAIR ANDAND TIRE
TIREATTN: MICHAEL CARTER
CHLOES AUTO REPAIR AND
TIRE
3372 CANTON RD NE, SUITE
132
MARIETTA, GA 30066
OCC041239CHOSEN PATH THERAPYSARAH FLEMING05/01/2025
D/B/A CHOSEN PATHFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
THERAPY
ATTN: SARAH FLEMING
1251 GRANT STREET SE
ATLANTA, GA 30315
OCC041187CLARKSON EYECAREJAMES WACHTER05/01/2025
CLARKSON OPTOMETRYD/B/A CLARKSON EYECAREOPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA INCATTN: JAMES WACHTER
CLARKSON OPTOMETRY
GEORGIA INC
C/O AVALARA PO BOX 8000
MONSEY, NY 10952
OCC041246COZY GLAMP COLORENZO CALLAHAN05/01/2025
THE COZY LOO LLCD/B/A COZY GLAMP COTENTS – SALES AND RENTAL
ATTN: LORENZO CALLAHAN
THE COZY LOO LLC
3404 SEWELL MILL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC041252E E & J INCW CHRIS EDWARDS05/02/2025
E E & J INCD/B/A E E & J INCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: W CHRIS EDWARDS
E E & J INC
PO BOX 2286
KENNESAW, GA 30156
OCC041247EVERFUND LLCNATALIE HUTCHINS05/01/2025
EVERFUND LLCD/B/A EVERFUND LLCACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: NATALIE HUTCHINSBOOKEEPING – NOT A CPA
EVERFUND LLC
3350 RIVERWOOD PKWY, STE
1900
ATLANTA, GA 30339
OCC041210FIESTA LATINALOVEDEEP SINGH04/29/2025
FIESTA LATINA INCD/B/A FIESTA LATINAVARIETY STORE
ATTN: LOVEDEEP SINGH
FIESTA LATINA INC
1977 S. COBB DRIVE, STE 160
MARIETTA, GA 30060
OCC041213GET REAL TIME FEEDBACKBARRY LOVE04/29/2025
LLCD/B/A GET REAL TIMECONSULTANT SERVICE – MARKETING
GET REAL TIME FEEDBACKFEEDBACK LLC
LLCATTN: BARRY LOVE
GET REAL TIME FEEDBACK
LLC
2221 PEACHTREE ROAD,
D-241
ATLANTA, GA 30309
OCC041241HDQ CONSTRUCTION LLCKEVIN BROWN05/01/2025
HDQ CONSTRUCTION LLCD/B/A HDQ CONSTRUCTIONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: KEN BROWN
HDQ CONSTRUCTION LLC
1975 MAIN STREET
SMYRNA, GA 30080
OCC041236HERNANDEZ HAND CARLEANDRO Y BATEN LOPEZ04/30/2025
WASH LLCD/B/A HERNANDEZ HANDAUTO WASHING – DETAILING
HERNANDEZ HAND CARCAR WASH LLC
WASH LLCATTN: LEANDRO Y BATEN
LOPEZ
HERNANDEZ HAND CAR
WASH LLC
1137 HALSEY DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041218INCLUSIVE SPACE LLCADRIANE FULLER04/29/2025
INCLUSIVE SPACE LLCD/B/A INCLUSIVE SPACE LLCJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
ATTN: ADRIANE FULLER
INCLUSIVE SPACE LLC
3375 SPRING HILL PKWY, STE
118
SMYRNA, GA 30080
OCC041230JAYCOX, KEVINKEVIN JAYCOX04/30/2025
D/B/A JAYCOX, KEVINPHYSICAL FITNESS TRAINER
2261 SEATTON CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041203JC WORLD TAEKWONDOJAEHYUN UM04/28/2025
SMYRNAD/B/A JC WORLDMARTIAL ARTS INSTRUCTION
UM TAEKWONDO LLCTAEKWONDO SMYRNA
ATTN: JAEHYUN UM
UM TAEKWONDO LLC
579 CONCORD RD, SUITE 900
SMYRNA, GA 30082
OCC041209JUAN MOBILE DETAILINGJUAN DIAZ04/28/2025
LLCD/B/A JUAN MOBILEAUTO WASHING – DETAILING
JUAN MOBILE DETAILINGDETAILING LLC
LLCATTN: JUAN DIAZ
JUAN MOBILE DETAILING LLC
102 PINELAND DR SE
SMYRNA, GA 30082
OCC041232LA PETITE CUISINEIZUMI SHOBU04/29/2025
LA PETITE CUISINE LLCD/B/A LA PETITE CUISINECOTTAGE FOOD
ATTN: IZUMI SHOBU
LA PETITE CUISINE LLC
3588 JEFFERSON TOWHSHIP
PKWY
MARIETTA, GA 30066
OCC041222LUCKY FOOD MARTTAYSIR AWAD04/30/2025
SIX FOUR EXT LLCD/B/A LUCKY FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: TAYSIR AWAD
SIX FOUR EXT LLC
3880 DUE WEST RD, STE 116
MARIETTA, GA 30064
OCC041102LUXURY TAX &SHACOYA MCCLENDON05/01/2025
ACCOUNTINGD/B/A LUXURY TAX &ACCOUNTING, AUDITING, AND
LUXURY TAX &ACCOUNTINGBOOKEEPING – NOT A CPA
ACCOUNTING LLCLUXURY TAX & ACCOUNTING
(678)401-4231LLC
2909 AUSTELL RD SW, SUITE#
122
MARIETTA, GA 30008
OCC041215MALIG TRAININGLADY MALIG04/29/2025
D/B/A MALIG TRAININGPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: LADY MALIG
1714 CONNOLLY DRIVE NW
KENNESAW, GA 30144
OCC041228MARCOS RIBEIRO DA GAMAMARCO GAMA04/30/2025
MR PREMIUMD/B/A MARCOS RIBEIRO DAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONSTRUCTION LLCGAMA
ATTN: MARCOS RIBEIRO DA
GAMA
MR PREMIUM
CONSTRUCTION LLC
1834 CLEARWATER DRIVE
MARIETTA, GA 30067
CON001510MCATEE LLCJOHN HILTON05/01/2025
D/B/A MCATEE LLCPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: JOHN HILTON
166 CAPE COD WAY
MOORESVILLE, NC 28117
OCC041205MCINTYRE LYDIALYDIA MCINTYRE LYDIA04/28/2025
D/B/A MCINTYRE LYDIAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: LYDIA MCINTYRE
3292 ALLGHENY DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041243MICHELE HOLLINGSWORTHMICHELE HOLLINGSWORTH05/01/2025
MOBILE NOTARY ANDD/B/A MICHELEDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
COURIER SVC LLCHOLLINGSWORTH MOBILEONLY
MICHELE HOLLINGSWORTHNOTARY AND COURIER SVC
MOBILE NOTARY ANDLLC
COURIER SVC LLCATTN: MICHELE
HOLLINGSWORTH
MICHELE HOLLINGSWORTH
MOBILE NOTARY AND
COURIER SVC LLC
5709 GRACELAND DRIVE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041225MIRRORS BEAUTYMUINAT ADENIHUN04/29/2025
MIRRORS BEAUTY LLCD/B/A MIRRORS BEAUTYCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: MUINAT ADENIHUN
MIRRORS BEAUTY LLC
1914 HARKEN GROVE SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041224MISS ASEUNG BAIK04/30/2025
MISS A STORES INCD/B/A MISS ACOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: SEUNG H BAIK
MISS A STORES INC
10155 TECHNOLOGY BLVD E
DALLAS, GA 75220
OCC041204MOMENTUM CHIROPRACTICDR. MICHELLE OZ04/28/2025
D/B/A MOMENTUMCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
CHIROPRACTIC
ATTN: DR. MICHELLE OZ
1690 STONE VILLAGE LN,
SUITE 702
KENNESAW, GA 30152
OCC041207NOVACLEAN SOLUTIONSAMMERA OMAR ARABIYAT04/28/2025
LLCD/B/A NOVACLEANJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
NOVACLEAN SOLUTIONSSOLUTIONS LLC& CONSTRUCTION RELATED
LLCATTN: NOVACLEAN
SOLUTIONS LLC
NOVACLEAN SOLUTIONS LLC
120 LONG DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC041240OPTIMAL CARE GROUPMARIA IGOCHE05/01/2025
OPTIMAL CARE GROUP LLCD/B/A OPTIMAL CARE GROUPHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: MARIA IGOCHE
OPTIMAL CARE GROUP LLC
1233 PROMONTORY PATH
MARIETTA, GA 30062
OCC041227PIEDMONT LUBE CENTERSPAUL EIDBO04/29/2025
PIEDMONT LUBE CENTERSD/B/A PIEDMONT LUBEAUTO REPAIR SHOP
LLCCENTERS
ATTN: PAUL EIDBO
PIEDMONT LUBE CENTERS
LLC
3715 NORTHSIDE PKWY, STE
2-185
ATLANTA, GA 30327
OCC041219PIVOTAL PROGRESSKIM BATES04/29/2025
FORTIFIRE FILMS LLCD/B/A PIVOTAL PROGRESSCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: KIM BATES
FORTIFIRE FILMS LLC
4117 SWEETSPRINGS TER
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041244PLATINUM CONSTRUCTIONMARYAM HOPKINS05/01/2025
INCD/B/A PLATINUMHANDY MAN – NO STATE LICENSE
PLATINUM CONSTRUCTIONCONSTRUCTION INC
INCATTN: MARYAM HOPKINS
PLATINUM CONSTRUCTION
INC
1166 BROWARD DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041242POTEET RUNNING LLCDAVID POTEET05/01/2025
POTEET RUNNING LLCD/B/A POTEET RUNNING LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: DAVID POTEET
POTEET RUNNING LLC
2448 JEWELL DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041238PRISTINE RESIDENTIALJARREL GRAHAM05/01/2025
CLEANING LLCD/B/A PRISTINE RESIDENTIALWINDOW CLEANING SERVICE
PRISTINE RESIDENTIALCLEANING LLC
CLEANING LLCATTN: JARREL GRAHAM
PRISTINE RESIDENTIAL
CLEANING LLC
2924 JASON CT SW
MARIETTA, GA 30060
CON001585PULLY PLUMBING LLCEDGAR PULLY04/29/2025
PULLY PLUMBING LLCD/B/A PULLY PLUMBING LLCPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: EDGAR PULLY
PULLY PLUMBING LLC
3649 VALLEY HILL RD
KENNESAW, GA 30152
OCC041237QUICK COURIERDEL PADEN04/30/2025
D/B/A QUICK COURIERDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: DEL PADENONLY
PO BOX 62
MARIETTA, GA 30060
OCC041234RISE PROPERTY GROUPJASON CHALIFF04/29/2025
RISE COMMERCIAL REALD/B/A RISE PROPERTYREAL ESTATE BROKERS
ESTATE LLCGROUP
ATTN: JASON CHALFF
RISE COMMERCIAL REAL
ESTATE LLC
1640 POWERS FERRY RD,
BLDG 4 STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC041214SILVER LININGVICTORIA VIOLA04/29/2025
COUNSELING SERVICESD/B/A SILVER LININGPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCCOUNSELING SERVICES LLC
SILVER LININGATTN: VICTORIA VIOLA
COUNSELING SERVICESSILVER LINING COUNSELING
LLCSERVICES LLC
230 RYANS PT
DALLAS, GA 30132
OCC041226VAPOR HUBAZIZ CHITALWALA04/29/2025
VAPOR HUB 198 LLCD/B/A VAPOR HUBRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
ATTN: AZIZ CHITALWALASALE AND SERVICE
VAPOR HUB 198 LLC
2700 AUSTELL RD SW, STE
100
MARIETTA, GA 30008
OCC041233VININGS CENTER FORMEHRAN PAYANDEH04/29/2025
DENTISTRYD/B/A VININGS CENTER FORDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
HIGHTPOINT DENTALDENTISTRY
SOLUTIONS LLCATTN: MEHRAN PAYANDEH
HIGHTPOINT DENTAL
SOLUTIONS LLC
3621 VININGS SLOPE SE, STE
4350A
ATLANTA, GA 30339
OCC041223WASHINGTON HOLDINGSDEANGELO WASHINGTON04/29/2025
WASHINGTON HOLDINGSD/B/A WASHINGTONBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCHOLDINGS
WASHINGTON HOLDINGS LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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