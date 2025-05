52 new businesses issued licenses by Cobb on the week ending Friday, May 2

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 2, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041208 455 PAT MELL RD SW BHAVESH SHAH 04/28/2025 BUILDING OWNER D/B/A 455 PAT MELL RD SW OFFICE SPACE RENTAL 4805 AUSTELL POWDER BUILDING OWNER SPRINGS LLC ATTN: BHAVESH SHAH 4805 AUSTELL POWDER SPRINGS LLC 1010 N EDGEMONT DR ALPHARETTA, GA 30009 OCC041229 A TOUCH OF PURPOSE NORISHA ANDARY 04/30/2025 HOMECARE INC D/B/A A TOUCH OF PURPOSE HEALTH AND ALLIED SERVICES A TOUCH OF PURPOSE HOMECARE INC HOMECARE INC ATTN: NORISHA ANDARY A TOUCH OF PURPOSE HOMECARE INC 3100 INTERSTATE NORTH PKWY, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041231 ACADEMY FOR ADVANCING NORRIS HADEN 04/29/2025 LEADERSHIP (AAL) D/B/A ACADEMY FOR CONSULTANT – EDUCATION ACADEMY FOR ADVANCING ADVANCING LEADERSHIP LEADERSHIP (AAL) (AAL) ACADEMY FOR ADVANCING LEADERSHIP (AAL) 3025 LORIDAN WAY SE ATLANTA, GA 30339 OCC041220 ACE CASE MANAGEMENT CYNTEIA WILLIAMS 04/29/2025 LLC D/B/A ACE CASE HEALTH AND ALLIED SERVICES ACE CASE MANAGEMENT MANAGEMENT LLC LLC ATTN: CYNTEIA WILLIAMS ACE CASE MANAGEMENT LLC PO BOX 671821 MARIETTA, GA 30006 CON001584 ALL HANDS ASSEMBLE MAJAZZ MUWWAKKIL 04/28/2025 SERVICES LLC D/B/A ALL HANDS ASSEMBLE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ALL HANDS ASSEMBLE SERVICES LLC REQUIRED SERVICES LLC ATTN: MAJAZZ MUWWAKKIL ALL HANDS ASSEMBLE SERVICES LLC 3150 WOODWALK DRIVE, APT 1110 ATLANTA, GA 30339 OCC041211 APRICUS OUTDOORS LUIS MONTOYA 04/29/2025 APRICUS OUTDOORS LLC D/B/A APRICUS OUTDOORS YARD MAINTENANCE ATTN: LUIS MONTOYA APRICUS OUTDOORS LLC 2187 MORGAN RD MARIETTA, GA 30066 CON001580 ASE SERVICES TODD DESSELLES 04/29/2025 ASE CONSTRUCTION D/B/A ASE SERVICES ELECTRICAL CONTRACTOR SERVICES LLC ATTN: PERMITS ASE CONSTRUCTION SERVICES LLC 821 LITTLE FARMS AVE METAIRIE, LA 70003 OCC041212 ASN CAR RENTALS LLC AMADASUN NOSAGIE 04/29/2025 ASN CAR RENTALS LLC D/B/A ASN CAR RENTALS LLC RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING ATTN: AMADASUN NOSAGIE ASN CAR RENTALS LLC 6017 ARMOR DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041096 ASPHALT BUYER II IRA SILVER 04/29/2025 ASPHALT BUYER II LLC D/B/A ASPHALT BUYER II WHOLESALE – TIRES AND TUBES ATTN: SALES TAX ASPHALT BUYER II LLC 251 LITTLE FALLS DR WILMINGTON, DE 19808 OCC041245 AUREXOL INCORPORATED UDIT KANOI 05/01/2025 AUREXOL INCORPORATED D/B/A AUREXOL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE INCORPORATED ATTN: UDIT KANOI AUREXOL INCORPORATED 2400 HERODIAN WAY, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC041249 BEAGLES AND BIRDIES JON THOMASSON 05/02/2025 GOLF COMPANY LLC D/B/A BEAGLES AND BIRDIES MERCHANDISE AND SERVICE BROKER BEAGLES AND BIRDIES GOLF COMPANY LLC GOLF COMPANY LLC ATTN: JON THOMASSON BEAGLES AND BIRDIES GOLF COMPANY LLC 3196 POST WOODS DR, APT C ATLANTA, GA 30339 OCC041216 BELLA AMOUR SKIN LLC JESSICA REED 04/29/2025 BELLA AMOUR SKIN LLC D/B/A BELLA AMOUR SKIN ESTHETICIAN LLC ATTN: JESSICA REED BELLA AMOUR SKIN LLC 2955 COBB PKWY, STE 301/115 ATLANTA, GA 30339 OCC041217 CHITOWNSOUTH LLC DUWAYNE PAYTON 04/29/2025 CHITOWNSOUTH LLC D/B/A CHITOWNSOUTH LLC CATERING SERVICE ATTN: DUWAYNE PAYTON CHITOWNSOUTH LLC 2532 KENNETH ST MARIETTA, GA 30066 OCC041248 CHLOES AUTO REPAIR AND MICHAEL CARTER 05/01/2025 TIRE D/B/A CHLOES AUTO REPAIR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE CHLOES AUTO REPAIR AND AND TIRE TIRE ATTN: MICHAEL CARTER CHLOES AUTO REPAIR AND TIRE 3372 CANTON RD NE, SUITE 132 MARIETTA, GA 30066 OCC041239 CHOSEN PATH THERAPY SARAH FLEMING 05/01/2025 D/B/A CHOSEN PATH FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING THERAPY ATTN: SARAH FLEMING 1251 GRANT STREET SE ATLANTA, GA 30315 OCC041187 CLARKSON EYECARE JAMES WACHTER 05/01/2025 CLARKSON OPTOMETRY D/B/A CLARKSON EYECARE OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX) GEORGIA INC ATTN: JAMES WACHTER CLARKSON OPTOMETRY GEORGIA INC C/O AVALARA PO BOX 8000 MONSEY, NY 10952 OCC041246 COZY GLAMP CO LORENZO CALLAHAN 05/01/2025 THE COZY LOO LLC D/B/A COZY GLAMP CO TENTS – SALES AND RENTAL ATTN: LORENZO CALLAHAN THE COZY LOO LLC 3404 SEWELL MILL RD MARIETTA, GA 30062 OCC041252 E E & J INC W CHRIS EDWARDS 05/02/2025 E E & J INC D/B/A E E & J INC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: W CHRIS EDWARDS E E & J INC PO BOX 2286 KENNESAW, GA 30156 OCC041247 EVERFUND LLC NATALIE HUTCHINS 05/01/2025 EVERFUND LLC D/B/A EVERFUND LLC ACCOUNTING, AUDITING, AND ATTN: NATALIE HUTCHINS BOOKEEPING – NOT A CPA EVERFUND LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, STE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC041210 FIESTA LATINA LOVEDEEP SINGH 04/29/2025 FIESTA LATINA INC D/B/A FIESTA LATINA VARIETY STORE ATTN: LOVEDEEP SINGH FIESTA LATINA INC 1977 S. COBB DRIVE, STE 160 MARIETTA, GA 30060 OCC041213 GET REAL TIME FEEDBACK BARRY LOVE 04/29/2025 LLC D/B/A GET REAL TIME CONSULTANT SERVICE – MARKETING GET REAL TIME FEEDBACK FEEDBACK LLC LLC ATTN: BARRY LOVE GET REAL TIME FEEDBACK LLC 2221 PEACHTREE ROAD, D-241 ATLANTA, GA 30309 OCC041241 HDQ CONSTRUCTION LLC KEVIN BROWN 05/01/2025 HDQ CONSTRUCTION LLC D/B/A HDQ CONSTRUCTION HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: KEN BROWN HDQ CONSTRUCTION LLC 1975 MAIN STREET SMYRNA, GA 30080 OCC041236 HERNANDEZ HAND CAR LEANDRO Y BATEN LOPEZ 04/30/2025 WASH LLC D/B/A HERNANDEZ HAND AUTO WASHING – DETAILING HERNANDEZ HAND CAR CAR WASH LLC WASH LLC ATTN: LEANDRO Y BATEN LOPEZ HERNANDEZ HAND CAR WASH LLC 1137 HALSEY DR MARIETTA, GA 30062 OCC041218 INCLUSIVE SPACE LLC ADRIANE FULLER 04/29/2025 INCLUSIVE SPACE LLC D/B/A INCLUSIVE SPACE LLC JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING ATTN: ADRIANE FULLER INCLUSIVE SPACE LLC 3375 SPRING HILL PKWY, STE 118 SMYRNA, GA 30080 OCC041230 JAYCOX, KEVIN KEVIN JAYCOX 04/30/2025 D/B/A JAYCOX, KEVIN PHYSICAL FITNESS TRAINER 2261 SEATTON CT MARIETTA, GA 30062 OCC041203 JC WORLD TAEKWONDO JAEHYUN UM 04/28/2025 SMYRNA D/B/A JC WORLD MARTIAL ARTS INSTRUCTION UM TAEKWONDO LLC TAEKWONDO SMYRNA ATTN: JAEHYUN UM UM TAEKWONDO LLC 579 CONCORD RD, SUITE 900 SMYRNA, GA 30082 OCC041209 JUAN MOBILE DETAILING JUAN DIAZ 04/28/2025 LLC D/B/A JUAN MOBILE AUTO WASHING – DETAILING JUAN MOBILE DETAILING DETAILING LLC LLC ATTN: JUAN DIAZ JUAN MOBILE DETAILING LLC 102 PINELAND DR SE SMYRNA, GA 30082 OCC041232 LA PETITE CUISINE IZUMI SHOBU 04/29/2025 LA PETITE CUISINE LLC D/B/A LA PETITE CUISINE COTTAGE FOOD ATTN: IZUMI SHOBU LA PETITE CUISINE LLC 3588 JEFFERSON TOWHSHIP PKWY MARIETTA, GA 30066 OCC041222 LUCKY FOOD MART TAYSIR AWAD 04/30/2025 SIX FOUR EXT LLC D/B/A LUCKY FOOD MART CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: TAYSIR AWAD SIX FOUR EXT LLC 3880 DUE WEST RD, STE 116 MARIETTA, GA 30064 OCC041102 LUXURY TAX & SHACOYA MCCLENDON 05/01/2025 ACCOUNTING D/B/A LUXURY TAX & ACCOUNTING, AUDITING, AND LUXURY TAX & ACCOUNTING BOOKEEPING – NOT A CPA ACCOUNTING LLC LUXURY TAX & ACCOUNTING (678)401-4231 LLC 2909 AUSTELL RD SW, SUITE# 122 MARIETTA, GA 30008 OCC041215 MALIG TRAINING LADY MALIG 04/29/2025 D/B/A MALIG TRAINING PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: LADY MALIG 1714 CONNOLLY DRIVE NW KENNESAW, GA 30144 OCC041228 MARCOS RIBEIRO DA GAMA MARCO GAMA 04/30/2025 MR PREMIUM D/B/A MARCOS RIBEIRO DA HANDY MAN – NO STATE LICENSE CONSTRUCTION LLC GAMA ATTN: MARCOS RIBEIRO DA GAMA MR PREMIUM CONSTRUCTION LLC 1834 CLEARWATER DRIVE MARIETTA, GA 30067 CON001510 MCATEE LLC JOHN HILTON 05/01/2025 D/B/A MCATEE LLC PLUMBING CONTRACTOR ATTN: JOHN HILTON 166 CAPE COD WAY MOORESVILLE, NC 28117 OCC041205 MCINTYRE LYDIA LYDIA MCINTYRE LYDIA 04/28/2025 D/B/A MCINTYRE LYDIA PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: LYDIA MCINTYRE 3292 ALLGHENY DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041243 MICHELE HOLLINGSWORTH MICHELE HOLLINGSWORTH 05/01/2025 MOBILE NOTARY AND D/B/A MICHELE DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS COURIER SVC LLC HOLLINGSWORTH MOBILE ONLY MICHELE HOLLINGSWORTH NOTARY AND COURIER SVC MOBILE NOTARY AND LLC COURIER SVC LLC ATTN: MICHELE HOLLINGSWORTH MICHELE HOLLINGSWORTH MOBILE NOTARY AND COURIER SVC LLC 5709 GRACELAND DRIVE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC041225 MIRRORS BEAUTY MUINAT ADENIHUN 04/29/2025 MIRRORS BEAUTY LLC D/B/A MIRRORS BEAUTY COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: MUINAT ADENIHUN MIRRORS BEAUTY LLC 1914 HARKEN GROVE SW MARIETTA, GA 30064 OCC041224 MISS A SEUNG BAIK 04/30/2025 MISS A STORES INC D/B/A MISS A COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: SEUNG H BAIK MISS A STORES INC 10155 TECHNOLOGY BLVD E DALLAS, GA 75220 OCC041204 MOMENTUM CHIROPRACTIC DR. MICHELLE OZ 04/28/2025 D/B/A MOMENTUM CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) CHIROPRACTIC ATTN: DR. MICHELLE OZ 1690 STONE VILLAGE LN, SUITE 702 KENNESAW, GA 30152 OCC041207 NOVACLEAN SOLUTIONS AMMERA OMAR ARABIYAT 04/28/2025 LLC D/B/A NOVACLEAN JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS NOVACLEAN SOLUTIONS SOLUTIONS LLC & CONSTRUCTION RELATED LLC ATTN: NOVACLEAN SOLUTIONS LLC NOVACLEAN SOLUTIONS LLC 120 LONG DR SW MARIETTA, GA 30060 OCC041240 OPTIMAL CARE GROUP MARIA IGOCHE 05/01/2025 OPTIMAL CARE GROUP LLC D/B/A OPTIMAL CARE GROUP HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: MARIA IGOCHE OPTIMAL CARE GROUP LLC 1233 PROMONTORY PATH MARIETTA, GA 30062 OCC041227 PIEDMONT LUBE CENTERS PAUL EIDBO 04/29/2025 PIEDMONT LUBE CENTERS D/B/A PIEDMONT LUBE AUTO REPAIR SHOP LLC CENTERS ATTN: PAUL EIDBO PIEDMONT LUBE CENTERS LLC 3715 NORTHSIDE PKWY, STE 2-185 ATLANTA, GA 30327 OCC041219 PIVOTAL PROGRESS KIM BATES 04/29/2025 FORTIFIRE FILMS LLC D/B/A PIVOTAL PROGRESS CONSULTANT – EDUCATION ATTN: KIM BATES FORTIFIRE FILMS LLC 4117 SWEETSPRINGS TER POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC041244 PLATINUM CONSTRUCTION MARYAM HOPKINS 05/01/2025 INC D/B/A PLATINUM HANDY MAN – NO STATE LICENSE PLATINUM CONSTRUCTION CONSTRUCTION INC INC ATTN: MARYAM HOPKINS PLATINUM CONSTRUCTION INC 1166 BROWARD DR MARIETTA, GA 30066 OCC041242 POTEET RUNNING LLC DAVID POTEET 05/01/2025 POTEET RUNNING LLC D/B/A POTEET RUNNING LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: DAVID POTEET POTEET RUNNING LLC 2448 JEWELL DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041238 PRISTINE RESIDENTIAL JARREL GRAHAM 05/01/2025 CLEANING LLC D/B/A PRISTINE RESIDENTIAL WINDOW CLEANING SERVICE PRISTINE RESIDENTIAL CLEANING LLC CLEANING LLC ATTN: JARREL GRAHAM PRISTINE RESIDENTIAL CLEANING LLC 2924 JASON CT SW MARIETTA, GA 30060 CON001585 PULLY PLUMBING LLC EDGAR PULLY 04/29/2025 PULLY PLUMBING LLC D/B/A PULLY PLUMBING LLC PLUMBING CONTRACTOR ATTN: EDGAR PULLY PULLY PLUMBING LLC 3649 VALLEY HILL RD KENNESAW, GA 30152 OCC041237 QUICK COURIER DEL PADEN 04/30/2025 D/B/A QUICK COURIER DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: DEL PADEN ONLY PO BOX 62 MARIETTA, GA 30060 OCC041234 RISE PROPERTY GROUP JASON CHALIFF 04/29/2025 RISE COMMERCIAL REAL D/B/A RISE PROPERTY REAL ESTATE BROKERS ESTATE LLC GROUP ATTN: JASON CHALFF RISE COMMERCIAL REAL ESTATE LLC 1640 POWERS FERRY RD, BLDG 4 STE 200 MARIETTA, GA 30067 OCC041214 SILVER LINING VICTORIA VIOLA 04/29/2025 COUNSELING SERVICES D/B/A SILVER LINING PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC COUNSELING SERVICES LLC SILVER LINING ATTN: VICTORIA VIOLA COUNSELING SERVICES SILVER LINING COUNSELING LLC SERVICES LLC 230 RYANS PT DALLAS, GA 30132 OCC041226 VAPOR HUB AZIZ CHITALWALA 04/29/2025 VAPOR HUB 198 LLC D/B/A VAPOR HUB RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS ATTN: AZIZ CHITALWALA SALE AND SERVICE VAPOR HUB 198 LLC 2700 AUSTELL RD SW, STE 100 MARIETTA, GA 30008 OCC041233 VININGS CENTER FOR MEHRAN PAYANDEH 04/29/2025 DENTISTRY D/B/A VININGS CENTER FOR DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) HIGHTPOINT DENTAL DENTISTRY SOLUTIONS LLC ATTN: MEHRAN PAYANDEH HIGHTPOINT DENTAL SOLUTIONS LLC 3621 VININGS SLOPE SE, STE 4350A ATLANTA, GA 30339 OCC041223 WASHINGTON HOLDINGS DEANGELO WASHINGTON 04/29/2025 WASHINGTON HOLDINGS D/B/A WASHINGTON BUSINESS MANAGEMENT OFFICE LLC HOLDINGS WASHINGTON HOLDINGS LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 200 ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.