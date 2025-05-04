52 new businesses issued licenses by Cobb on the week ending Friday, May 2

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 2, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041208
|455 PAT MELL RD SW
|BHAVESH SHAH
|04/28/2025
|BUILDING OWNER
|D/B/A 455 PAT MELL RD SW
|OFFICE SPACE RENTAL
|4805 AUSTELL POWDER
|BUILDING OWNER
|SPRINGS LLC
|ATTN: BHAVESH SHAH
|4805 AUSTELL POWDER
|SPRINGS LLC
|1010 N EDGEMONT DR
|ALPHARETTA, GA 30009
|OCC041229
|A TOUCH OF PURPOSE
|NORISHA ANDARY
|04/30/2025
|HOMECARE INC
|D/B/A A TOUCH OF PURPOSE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|A TOUCH OF PURPOSE
|HOMECARE INC
|HOMECARE INC
|ATTN: NORISHA ANDARY
|A TOUCH OF PURPOSE
|HOMECARE INC
|3100 INTERSTATE NORTH
|PKWY, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041231
|ACADEMY FOR ADVANCING
|NORRIS HADEN
|04/29/2025
|LEADERSHIP (AAL)
|D/B/A ACADEMY FOR
|CONSULTANT – EDUCATION
|ACADEMY FOR ADVANCING
|ADVANCING LEADERSHIP
|LEADERSHIP (AAL)
|(AAL)
|ACADEMY FOR ADVANCING
|LEADERSHIP (AAL)
|3025 LORIDAN WAY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041220
|ACE CASE MANAGEMENT
|CYNTEIA WILLIAMS
|04/29/2025
|LLC
|D/B/A ACE CASE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ACE CASE MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|LLC
|ATTN: CYNTEIA WILLIAMS
|ACE CASE MANAGEMENT LLC
|PO BOX 671821
|MARIETTA, GA 30006
|CON001584
|ALL HANDS ASSEMBLE
|MAJAZZ MUWWAKKIL
|04/28/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A ALL HANDS ASSEMBLE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ALL HANDS ASSEMBLE
|SERVICES LLC
|REQUIRED
|SERVICES LLC
|ATTN: MAJAZZ MUWWAKKIL
|ALL HANDS ASSEMBLE
|SERVICES LLC
|3150 WOODWALK DRIVE, APT
|1110
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041211
|APRICUS OUTDOORS
|LUIS MONTOYA
|04/29/2025
|APRICUS OUTDOORS LLC
|D/B/A APRICUS OUTDOORS
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: LUIS MONTOYA
|APRICUS OUTDOORS LLC
|2187 MORGAN RD
|MARIETTA, GA 30066
|CON001580
|ASE SERVICES
|TODD DESSELLES
|04/29/2025
|ASE CONSTRUCTION
|D/B/A ASE SERVICES
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|SERVICES LLC
|ATTN: PERMITS
|ASE CONSTRUCTION
|SERVICES LLC
|821 LITTLE FARMS AVE
|METAIRIE, LA 70003
|OCC041212
|ASN CAR RENTALS LLC
|AMADASUN NOSAGIE
|04/29/2025
|ASN CAR RENTALS LLC
|D/B/A ASN CAR RENTALS LLC
|RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
|ATTN: AMADASUN NOSAGIE
|ASN CAR RENTALS LLC
|6017 ARMOR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041096
|ASPHALT BUYER II
|IRA SILVER
|04/29/2025
|ASPHALT BUYER II LLC
|D/B/A ASPHALT BUYER II
|WHOLESALE – TIRES AND TUBES
|ATTN: SALES TAX
|ASPHALT BUYER II LLC
|251 LITTLE FALLS DR
|WILMINGTON, DE 19808
|OCC041245
|AUREXOL INCORPORATED
|UDIT KANOI
|05/01/2025
|AUREXOL INCORPORATED
|D/B/A AUREXOL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|INCORPORATED
|ATTN: UDIT KANOI
|AUREXOL INCORPORATED
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041249
|BEAGLES AND BIRDIES
|JON THOMASSON
|05/02/2025
|GOLF COMPANY LLC
|D/B/A BEAGLES AND BIRDIES
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|BEAGLES AND BIRDIES
|GOLF COMPANY LLC
|GOLF COMPANY LLC
|ATTN: JON THOMASSON
|BEAGLES AND BIRDIES GOLF
|COMPANY LLC
|3196 POST WOODS DR, APT C
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041216
|BELLA AMOUR SKIN LLC
|JESSICA REED
|04/29/2025
|BELLA AMOUR SKIN LLC
|D/B/A BELLA AMOUR SKIN
|ESTHETICIAN
|LLC
|ATTN: JESSICA REED
|BELLA AMOUR SKIN LLC
|2955 COBB PKWY, STE
|301/115
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041217
|CHITOWNSOUTH LLC
|DUWAYNE PAYTON
|04/29/2025
|CHITOWNSOUTH LLC
|D/B/A CHITOWNSOUTH LLC
|CATERING SERVICE
|ATTN: DUWAYNE PAYTON
|CHITOWNSOUTH LLC
|2532 KENNETH ST
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041248
|CHLOES AUTO REPAIR AND
|MICHAEL CARTER
|05/01/2025
|TIRE
|D/B/A CHLOES AUTO REPAIR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CHLOES AUTO REPAIR AND
|AND TIRE
|TIRE
|ATTN: MICHAEL CARTER
|CHLOES AUTO REPAIR AND
|TIRE
|3372 CANTON RD NE, SUITE
|132
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041239
|CHOSEN PATH THERAPY
|SARAH FLEMING
|05/01/2025
|D/B/A CHOSEN PATH
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|THERAPY
|ATTN: SARAH FLEMING
|1251 GRANT STREET SE
|ATLANTA, GA 30315
|OCC041187
|CLARKSON EYECARE
|JAMES WACHTER
|05/01/2025
|CLARKSON OPTOMETRY
|D/B/A CLARKSON EYECARE
|OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA INC
|ATTN: JAMES WACHTER
|CLARKSON OPTOMETRY
|GEORGIA INC
|C/O AVALARA PO BOX 8000
|MONSEY, NY 10952
|OCC041246
|COZY GLAMP CO
|LORENZO CALLAHAN
|05/01/2025
|THE COZY LOO LLC
|D/B/A COZY GLAMP CO
|TENTS – SALES AND RENTAL
|ATTN: LORENZO CALLAHAN
|THE COZY LOO LLC
|3404 SEWELL MILL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041252
|E E & J INC
|W CHRIS EDWARDS
|05/02/2025
|E E & J INC
|D/B/A E E & J INC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: W CHRIS EDWARDS
|E E & J INC
|PO BOX 2286
|KENNESAW, GA 30156
|OCC041247
|EVERFUND LLC
|NATALIE HUTCHINS
|05/01/2025
|EVERFUND LLC
|D/B/A EVERFUND LLC
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: NATALIE HUTCHINS
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|EVERFUND LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY, STE
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041210
|FIESTA LATINA
|LOVEDEEP SINGH
|04/29/2025
|FIESTA LATINA INC
|D/B/A FIESTA LATINA
|VARIETY STORE
|ATTN: LOVEDEEP SINGH
|FIESTA LATINA INC
|1977 S. COBB DRIVE, STE 160
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041213
|GET REAL TIME FEEDBACK
|BARRY LOVE
|04/29/2025
|LLC
|D/B/A GET REAL TIME
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|GET REAL TIME FEEDBACK
|FEEDBACK LLC
|LLC
|ATTN: BARRY LOVE
|GET REAL TIME FEEDBACK
|LLC
|2221 PEACHTREE ROAD,
|D-241
|ATLANTA, GA 30309
|OCC041241
|HDQ CONSTRUCTION LLC
|KEVIN BROWN
|05/01/2025
|HDQ CONSTRUCTION LLC
|D/B/A HDQ CONSTRUCTION
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: KEN BROWN
|HDQ CONSTRUCTION LLC
|1975 MAIN STREET
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041236
|HERNANDEZ HAND CAR
|LEANDRO Y BATEN LOPEZ
|04/30/2025
|WASH LLC
|D/B/A HERNANDEZ HAND
|AUTO WASHING – DETAILING
|HERNANDEZ HAND CAR
|CAR WASH LLC
|WASH LLC
|ATTN: LEANDRO Y BATEN
|LOPEZ
|HERNANDEZ HAND CAR
|WASH LLC
|1137 HALSEY DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041218
|INCLUSIVE SPACE LLC
|ADRIANE FULLER
|04/29/2025
|INCLUSIVE SPACE LLC
|D/B/A INCLUSIVE SPACE LLC
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|ATTN: ADRIANE FULLER
|INCLUSIVE SPACE LLC
|3375 SPRING HILL PKWY, STE
|118
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041230
|JAYCOX, KEVIN
|KEVIN JAYCOX
|04/30/2025
|D/B/A JAYCOX, KEVIN
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|2261 SEATTON CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041203
|JC WORLD TAEKWONDO
|JAEHYUN UM
|04/28/2025
|SMYRNA
|D/B/A JC WORLD
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|UM TAEKWONDO LLC
|TAEKWONDO SMYRNA
|ATTN: JAEHYUN UM
|UM TAEKWONDO LLC
|579 CONCORD RD, SUITE 900
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041209
|JUAN MOBILE DETAILING
|JUAN DIAZ
|04/28/2025
|LLC
|D/B/A JUAN MOBILE
|AUTO WASHING – DETAILING
|JUAN MOBILE DETAILING
|DETAILING LLC
|LLC
|ATTN: JUAN DIAZ
|JUAN MOBILE DETAILING LLC
|102 PINELAND DR SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041232
|LA PETITE CUISINE
|IZUMI SHOBU
|04/29/2025
|LA PETITE CUISINE LLC
|D/B/A LA PETITE CUISINE
|COTTAGE FOOD
|ATTN: IZUMI SHOBU
|LA PETITE CUISINE LLC
|3588 JEFFERSON TOWHSHIP
|PKWY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041222
|LUCKY FOOD MART
|TAYSIR AWAD
|04/30/2025
|SIX FOUR EXT LLC
|D/B/A LUCKY FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: TAYSIR AWAD
|SIX FOUR EXT LLC
|3880 DUE WEST RD, STE 116
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041102
|LUXURY TAX &
|SHACOYA MCCLENDON
|05/01/2025
|ACCOUNTING
|D/B/A LUXURY TAX &
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LUXURY TAX &
|ACCOUNTING
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ACCOUNTING LLC
|LUXURY TAX & ACCOUNTING
|(678)401-4231
|LLC
|2909 AUSTELL RD SW, SUITE#
|122
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041215
|MALIG TRAINING
|LADY MALIG
|04/29/2025
|D/B/A MALIG TRAINING
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: LADY MALIG
|1714 CONNOLLY DRIVE NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041228
|MARCOS RIBEIRO DA GAMA
|MARCO GAMA
|04/30/2025
|MR PREMIUM
|D/B/A MARCOS RIBEIRO DA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONSTRUCTION LLC
|GAMA
|ATTN: MARCOS RIBEIRO DA
|GAMA
|MR PREMIUM
|CONSTRUCTION LLC
|1834 CLEARWATER DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001510
|MCATEE LLC
|JOHN HILTON
|05/01/2025
|D/B/A MCATEE LLC
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: JOHN HILTON
|166 CAPE COD WAY
|MOORESVILLE, NC 28117
|OCC041205
|MCINTYRE LYDIA
|LYDIA MCINTYRE LYDIA
|04/28/2025
|D/B/A MCINTYRE LYDIA
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: LYDIA MCINTYRE
|3292 ALLGHENY DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041243
|MICHELE HOLLINGSWORTH
|MICHELE HOLLINGSWORTH
|05/01/2025
|MOBILE NOTARY AND
|D/B/A MICHELE
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|COURIER SVC LLC
|HOLLINGSWORTH MOBILE
|ONLY
|MICHELE HOLLINGSWORTH
|NOTARY AND COURIER SVC
|MOBILE NOTARY AND
|LLC
|COURIER SVC LLC
|ATTN: MICHELE
|HOLLINGSWORTH
|MICHELE HOLLINGSWORTH
|MOBILE NOTARY AND
|COURIER SVC LLC
|5709 GRACELAND DRIVE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC041225
|MIRRORS BEAUTY
|MUINAT ADENIHUN
|04/29/2025
|MIRRORS BEAUTY LLC
|D/B/A MIRRORS BEAUTY
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: MUINAT ADENIHUN
|MIRRORS BEAUTY LLC
|1914 HARKEN GROVE SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041224
|MISS A
|SEUNG BAIK
|04/30/2025
|MISS A STORES INC
|D/B/A MISS A
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: SEUNG H BAIK
|MISS A STORES INC
|10155 TECHNOLOGY BLVD E
|DALLAS, GA 75220
|OCC041204
|MOMENTUM CHIROPRACTIC
|DR. MICHELLE OZ
|04/28/2025
|D/B/A MOMENTUM
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CHIROPRACTIC
|ATTN: DR. MICHELLE OZ
|1690 STONE VILLAGE LN,
|SUITE 702
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041207
|NOVACLEAN SOLUTIONS
|AMMERA OMAR ARABIYAT
|04/28/2025
|LLC
|D/B/A NOVACLEAN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|NOVACLEAN SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|ATTN: NOVACLEAN
|SOLUTIONS LLC
|NOVACLEAN SOLUTIONS LLC
|120 LONG DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041240
|OPTIMAL CARE GROUP
|MARIA IGOCHE
|05/01/2025
|OPTIMAL CARE GROUP LLC
|D/B/A OPTIMAL CARE GROUP
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: MARIA IGOCHE
|OPTIMAL CARE GROUP LLC
|1233 PROMONTORY PATH
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041227
|PIEDMONT LUBE CENTERS
|PAUL EIDBO
|04/29/2025
|PIEDMONT LUBE CENTERS
|D/B/A PIEDMONT LUBE
|AUTO REPAIR SHOP
|LLC
|CENTERS
|ATTN: PAUL EIDBO
|PIEDMONT LUBE CENTERS
|LLC
|3715 NORTHSIDE PKWY, STE
|2-185
|ATLANTA, GA 30327
|OCC041219
|PIVOTAL PROGRESS
|KIM BATES
|04/29/2025
|FORTIFIRE FILMS LLC
|D/B/A PIVOTAL PROGRESS
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: KIM BATES
|FORTIFIRE FILMS LLC
|4117 SWEETSPRINGS TER
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC041244
|PLATINUM CONSTRUCTION
|MARYAM HOPKINS
|05/01/2025
|INC
|D/B/A PLATINUM
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|PLATINUM CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION INC
|INC
|ATTN: MARYAM HOPKINS
|PLATINUM CONSTRUCTION
|INC
|1166 BROWARD DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041242
|POTEET RUNNING LLC
|DAVID POTEET
|05/01/2025
|POTEET RUNNING LLC
|D/B/A POTEET RUNNING LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: DAVID POTEET
|POTEET RUNNING LLC
|2448 JEWELL DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041238
|PRISTINE RESIDENTIAL
|JARREL GRAHAM
|05/01/2025
|CLEANING LLC
|D/B/A PRISTINE RESIDENTIAL
|WINDOW CLEANING SERVICE
|PRISTINE RESIDENTIAL
|CLEANING LLC
|CLEANING LLC
|ATTN: JARREL GRAHAM
|PRISTINE RESIDENTIAL
|CLEANING LLC
|2924 JASON CT SW
|MARIETTA, GA 30060
|CON001585
|PULLY PLUMBING LLC
|EDGAR PULLY
|04/29/2025
|PULLY PLUMBING LLC
|D/B/A PULLY PLUMBING LLC
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: EDGAR PULLY
|PULLY PLUMBING LLC
|3649 VALLEY HILL RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041237
|QUICK COURIER
|DEL PADEN
|04/30/2025
|D/B/A QUICK COURIER
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: DEL PADEN
|ONLY
|PO BOX 62
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041234
|RISE PROPERTY GROUP
|JASON CHALIFF
|04/29/2025
|RISE COMMERCIAL REAL
|D/B/A RISE PROPERTY
|REAL ESTATE BROKERS
|ESTATE LLC
|GROUP
|ATTN: JASON CHALFF
|RISE COMMERCIAL REAL
|ESTATE LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|BLDG 4 STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041214
|SILVER LINING
|VICTORIA VIOLA
|04/29/2025
|COUNSELING SERVICES
|D/B/A SILVER LINING
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|COUNSELING SERVICES LLC
|SILVER LINING
|ATTN: VICTORIA VIOLA
|COUNSELING SERVICES
|SILVER LINING COUNSELING
|LLC
|SERVICES LLC
|230 RYANS PT
|DALLAS, GA 30132
|OCC041226
|VAPOR HUB
|AZIZ CHITALWALA
|04/29/2025
|VAPOR HUB 198 LLC
|D/B/A VAPOR HUB
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|ATTN: AZIZ CHITALWALA
|SALE AND SERVICE
|VAPOR HUB 198 LLC
|2700 AUSTELL RD SW, STE
|100
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041233
|VININGS CENTER FOR
|MEHRAN PAYANDEH
|04/29/2025
|DENTISTRY
|D/B/A VININGS CENTER FOR
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|HIGHTPOINT DENTAL
|DENTISTRY
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: MEHRAN PAYANDEH
|HIGHTPOINT DENTAL
|SOLUTIONS LLC
|3621 VININGS SLOPE SE, STE
|4350A
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041223
|WASHINGTON HOLDINGS
|DEANGELO WASHINGTON
|04/29/2025
|WASHINGTON HOLDINGS
|D/B/A WASHINGTON
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|HOLDINGS
|WASHINGTON HOLDINGS LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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