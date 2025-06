44 new business licenses issued by Cobb over past week

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 13, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041508 ABG SALON LAKESHA H CLARK 06/13/2025 D/B/A ABG SALON BEAUTY SHOP ATTN: LAKESHA H CLARK 24 COURTYARD LANE CARTERSVILLE, GA 30120 OCC041485 ACADEMY BALLROOM EDWIN RIVERA 06/10/2025 ARES DADNCE INC D/B/A ACADEMY BALLROOM DANCE STUDIO ATTN: EDWIN RIVERA ARES DANCE INC 1071 SOARING DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041484 ACT2PUPS SENIOR PET LINDA HUNT 06/09/2025 RESCUE D/B/A ACT2PUPS SENIOR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ACT2PUPS SENIOR PET PET RESCUE RESCUE LTD ATTN: LINDA HUNT ACT2PUPS SENIOR PET RESCUE LTD 359 FARM PL CT NE WOODSTOCK, GA 30188 OCC041500 ALPHA & OMEGA TREE HENRY MATIAS 06/12/2025 SERVICE D/B/A ALPHA & OMEGA TREE TREE TRIMMING SERVICE ALPHA & OMEGA LAWN & SERVICE TREE SERVICE ATTN: HENRY MATIAS ALPHA & OMEGA LAWN & TREE SERVICE 309 DICKSON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041497 BIO-NUTRITIONAL DAN CUTCHIN 06/12/2025 RESEARCH GROUP LLC D/B/A BIO-NUTRITIONAL WAREHOUSE BIO-NUTRITIONAL RESEARCH GROUP LLC RESEARCH GROUP LLC ATTN: DAN CUTCHIN BIO-NUTRITIONAL RESEARCH GROUP LLC 6 MORGAN, STE 100 IRVINE, CA 92618 OCC041480 BLACK GOLD REALTY LLC KEISHA RICHARDS 06/09/2025 BLACK GOLD REALTY LLC D/B/A BLACK GOLD REALTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT LLC ATTN: KEISHA RICHARDS BLACK GOLD REALTY LLC 1380 BRODY DR MARIETTA, GA 30064 OCC041496 BLUEBERRY HOMES CHRIS MCELHANEY 06/11/2025 BLUEBERRY HOMES LLC D/B/A BLUEBERRY HOMES HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: CHRIS MCELHANEY BLUEBERRY HOMES LLC 3925 JOHNSON FERRY CT MARIETTA, GA 30062 OCC041510 BREBAN CALEB CALEB BREBAN 06/13/2025 D/B/A BREBAN CALEB LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: CALEB BREBAN 321 WILLOW GLENN COURT MARIETTA, GA 30068 OCC041488 BRIAN SANTIAGO BRIAN SANTIAGO 06/13/2025 COUNSELING LLC D/B/A BRIAN SANTIAGO FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING BRIAN SANTIAGO COUNSELING LLC COUNSELING LLC ATTN: BRIAN SANTIAGO BRIAN SANTIAGO COUNSELING LLC 2713 CHELWICK DRIVE MARIETTA, GA 30008 OCC041486 CLEANING AT YOUR SHARON BRUNSON 06/10/2025 SERVICE D/B/A CLEANING AT YOUR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVICE & CONSTRUCTION RELATED ATTN: SHARON BRUNSON 1950 BARRETT LAKES BLVD, APT 128 KENNESAW, GA 30144 OCC041516 CONNIE’S KITCHEN CONSTANCE SETTLE 06/13/2025 GARDENS -1 D/B/A CONNIE’S KITCHEN PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY GARDENS -1 PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT ATTN: CONSTANCE F SETTLE 607 JOEL DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041494 COREDRIVE AUTO GROUP ABDELRAHMAN ABDELRAZEK 06/11/2025 LLC D/B/A COREDRIVE AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY COREDRIVE AUTO GROUP GROUP LLC LLC ATTN: ABDELRAHMAN ABDELRAZEK COREDRIVE AUTO GROUP LLC 4757 CANTON ROAD, STE 217B MARIETTA, GA 30066 OCC041474 CYPRNET SOLUTIONS LLC KRISTINE CROSS 06/09/2025 CYPRNET SOLUTIONS LLC D/B/A CYPRNET SOLUTIONS COMPUTER PROGRAMMING SERVICES LLC ATTN: KRISTINE CROSS CYPRNET SOLUTIONS LLC 1212 COMMONWEALTH AVE SW MARIETTA, GA 30064 OCC041483 DECORATIVE FUNNEL JESUN MAJEED 06/09/2025 CAKES D/B/A DECORATIVE FUNNEL CATERING SERVICE DECORATIVE FUNNEL CAKES CAKES LLC ATTN: JESUN MAJEED DECORATIVE FUNNEL CAKES LLC 3781 PRESIDENTIAL PKWY, SUITE FK301 DORAVILLE, GA 30340 BLR003499 DESTINATION RELAXATION WENJUAN ZHANG 06/13/2025 GA HEALTHY SPA INC D/B/A DESTINATION HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED RELAXATION ATTN: BING JIANG GA HEALTHY SPA INC 3954 STILLWATER DR DULUTH, GA 30096 OCC041482 DIAZ & GAETA LAW GIOVANNI DIAZ 06/09/2025 DIAZ & GAETA LAW LLC D/B/A DIAZ & GAETA LAW LAW OFFICES ATTN: GIOVANNI DIAZ DIAZ & GAETA LAW LLC 2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 275 SMYRNA, GA 30080 OCC041507 DRIFTWOOD PADDLING MATTHEW TRIEMER 06/13/2025 TOURS D/B/A DRIFTWOOD PADDLING RECREATION SERVICE DRIFTWOOD PADDLING TOURS TOURS LLC ATTN: AMANDA MILEHAM DRIFTWOOD PADDLING TOURS LLC 3338 SPINDLETOP DR KENNESAW, GA 30144 OCC041471 GBC FOOD SERVICES ANDREW COMPTON 06/10/2025 GBC FOOD SERVICES LLC D/B/A GBC FOOD SERVICES DELICATESSEN ATTN: ANDREW COMPTON GBC FOOD SERVICES LLC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041472 GBC FOOD SERVICES ANDREW COMPTON 06/10/2025 GBC FOOD SERVICES LLC D/B/A GBC FOOD SERVICES DELICATESSEN ATTN: ANDREW COMPTON GBC FOOD SERVICES LLC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041503 GET FIT WITH ANGELA ANGELA CRENSHAW 06/12/2025 D/B/A GET FIT WITH ANGELA PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: ANGELA CRENSHAW 1724 HERITAGE RIDGE COURT MARIETTA, GA 30008 OCC041506 GRAND SLAM PARKING PEDRO RODRIGUEZ MUNOZ 06/12/2025 GRAND SLAM PARKING LLC D/B/A GRAND SLAM PARKING PARKING VALET ATTN: PEDRO RODRIGUEZ GRAND SLAM PARKING LLC 102 MEANDER DR WOODSTOCK, GA 30188 OCC041505 HAPPY LOTUS SKIN CARISSA MURRAY 06/12/2025 HAPPY LOTUS SKIN LLC D/B/A HAPPY LOTUS SKIN ESTHETICIAN ATTN: CARISSA MURRAY HAPPY LOTUS SKIN LLC 4310 SAVANNAH LANE ATLANTA, GA 30349 OCC041495 HARRIS THOMAS THOMAS HARRIS 06/11/2025 HARRIS UNIVERSAL D/B/A HARRIS THOMAS FLOOR COVERING CONTRACTOR FLOORING LLC ATTN: THOMAS HARRIS (FLOORING) HARRIS UNIVERSAL FLOORING LLC 2521 SMITH AVE MARIETTA, GA 30064 OCC041501 J & F GROUP ALI DAFTARIAN 06/12/2025 THE J & F GROUP LLC D/B/A J & F GROUP HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: ALI DAFTARIAN THE J & F GROUP LLC 4875 OLDE TOWNE PKWY, STE 75 MARIETTA, GA 30068 OCC041491 JC RESIDENTIAL AND LIGHT DAVID BUDZINSKI 06/10/2025 COMMERCIAL D/B/A JC RESIDENTIAL AND MERCHANDISE AND SERVICE BROKER JC RESIDENTIAL AND LIGHT LIGHT COMMERCIAL COMMERCIAL LLC ATTN: DAVID BUDZINSKI JC RESIDENTIAL AND LIGHT COMMERCIAL LLC 5757 NORTH GREEN BAY AVE GLENDALE, WI 53209 OCC041502 KEBO AUTO BROKER LLC KEITH BOYD 06/12/2025 KEBO AUTO BROKER LLC D/B/A KEBO AUTO BROKER AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: KEITH BOYD KEBO AUTO BROKER LLC 2500 HALCYONDALE RD SYLVANIA, GA 30467 OCC041498 KEHELEY CYNTHIA CYNTHIA KEHELEY 06/11/2025 D/B/A KEHELEY CYNTHIA BEAUTICIAN ATTN: CYNTHIA KEHELEY 4665 SHALLOWFORD RD ROSWELL, GA 30075 OCC041514 LD SQUARED WILLIAM DOUGLAS STONER 06/13/2025 LD SQUARED LLC D/B/A LD SQUARED OFFICE SPACE RENTAL ATTN: WILLIAM STONER LD SQUARED LLC 3300 PINETREE DR SMYRNA, GA 30080 OCC041504 LINKED UP NORTH CHURCH GEORGE HOUSTON 06/11/2025 INC D/B/A LINKED UP NORTH RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) LINKED UP NORTH CHURCH CHURCH INC INC ATTN: GEORGE HOUSTON LINKED UP NORTH CHURCH INC PO BOX 801281 ACWORTH, GA 30101 OCC041509 PAT’S GARNISH & GLASS PATRICK STATON 06/13/2025 LLC D/B/A PAT’S GARNISH & CATERING SERVICE PAT’S GARNISH & GLASS GLASS LLC LLC ATTN: PATRICK STATON PAT’S GARNISH & GLASS LLC 3418 LANDRUM DR SMYRNA, GA 30082 OCC041489 PLAYA BOWLS JOSHUA WILLIAMS 06/11/2025 PBJ EAST COBB LLC D/B/A PLAYA BOWLS RESTAURANT ATTN: JOSHUA WILLIAMS PBJ EAST COBB LLC 285 ROSWELL FARMS DR ROSWELL, GA 30075 OCC041473 PON HEALTH STEPHANIE EBHOTEMEN 06/09/2025 PON HEALTH LLC D/B/A PON HEALTH HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: STEPHANIE EBHOTEMEN PON HEALTH LLC 1506 DRAYTON HALL DR ACWORTH, GA 30101 OCC041436 Q TIMOTHY SONG 06/09/2025 TJS FASHION INC D/B/A Q CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL ATTN: TIMOTHY SONG TJS FASHION INC 2821 S OLIVE ST LOS ANGELES, GA 90007 OCC041492 SERVICE MANAGEMENT KEITH WOLKEN 06/10/2025 SYSTEMS D/B/A SERVICE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVICE MANAGEMENT MANAGEMENT SYSTEMS & CONSTRUCTION RELATED SYSTEMS INC ATTN: KEITH WOLKEN SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS INC 7135 CHARLOTTE PIKE, STE 100 NASHVILLE, TN 37209 OCC041493 SERVICE MANAGEMENT KEITH WOLKEN 06/10/2025 SYSTEMS D/B/A SERVICE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVICE MANAGEMENT MANAGEMENT SYSTEMS & CONSTRUCTION RELATED SYSTEMS INC ATTN: KEITH WOLKEN SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS INC 7135 CHARLOTTE PIKE, STE 100 NASHVILLE, TN 37209 OCC041478 SINIRIO DESIGN DIE HU 06/09/2025 SINIRIO DESIGN LLC D/B/A SINIRIO DESIGN PRINTING AND DESIGN ATTN: DIE HU SINIRIO DESIGN LLC 483 FOUSE CT MARIETTA, GA 30066 OCC041469 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 06/10/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041470 SUPREME PRODUCE SCOTT BOVA 06/10/2025 SUPREME SERVICE D/B/A SUPREME PRODUCE PRODUCE MARKET SOLUTIONS INC ATTN: ANDREW COMPTON SUPREME SERVICE SOLUTIONS INC 14043 DISTRIBUTION WAY FARMERS BRANCH, TX 75234 OCC041445 SYREN BEAUTY CO LLC NICOLE RICHARDSON 06/12/2025 SYREN BEAUTY CO LLC D/B/A SYREN BEAUTY CO MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC ATTN: NICOLE RICHARDSON SYREN BEAUTY CO LLC 1755 THE EXCHANGE SE, STE 175 ATLANTA, GA 30339 OCC041479 THE SCRUB TOPIC SH’NAE CARR 06/09/2025 THE SCRUB TOPIC LLC D/B/A THE SCRUB TOPIC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: SH’NAE CARR THE SCRUB TOPIC LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, STE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC041499 THE TOMATOES COUNTRY DONG DEO 06/12/2025 BUFFET D/B/A THE TOMATOES RESTAURANT THREE TOMATO HOLDINGS COUNTRY BUFFET ENTERPRISES LLC ATTN: DONG DEO THREE TOMATO HOLDINGS ENTERPRISES LLC 840 ERNEST W BARRETT PKWY, STE 478 KENNESAW, GA 30144 OCC041476 TOOLBOX MARIETTA LLC FEDERICO VARGAS 06/09/2025 TOOLBOX MARIETTA LLC D/B/A TOOLBOX MARIETTA TOOLS POWER AND HAND TOOLS LLC ATTN: FEDERICO D VARGAS TOOLBOX MARIETTA LLC 2100 CANTON RD, STE 120 MARIETTA, GA 30066 OCC041487 VITAL ELEVATOR SYDNEY ROBERTS 06/10/2025 INSPECTIONS D/B/A VITAL ELEVATOR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT VIDAL INDUSTRIES LLC INSPECTIONS ATTN: SYDNEY ROBERTS VIDAL INDUSTRIES LLC 2500 DALLAS HWY, SUITE 202- 1276 MARIETTA, GA 30064 OCC041481 WMG ANESTHESIA – PEDS WELLSTAR MEDICAL GROUP 06/09/2025 KENNESAW & WINDY HILL LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG ANESTHESIA – PROFIT) GROUP LLC PEDS KENNESAW & WINDY HILL ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.