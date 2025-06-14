44 new business licenses issued by Cobb over past week

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 13, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
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|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041508
|ABG SALON
|LAKESHA H CLARK
|06/13/2025
|D/B/A ABG SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: LAKESHA H CLARK
|24 COURTYARD LANE
|CARTERSVILLE, GA 30120
|OCC041485
|ACADEMY BALLROOM
|EDWIN RIVERA
|06/10/2025
|ARES DADNCE INC
|D/B/A ACADEMY BALLROOM
|DANCE STUDIO
|ATTN: EDWIN RIVERA
|ARES DANCE INC
|1071 SOARING DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041484
|ACT2PUPS SENIOR PET
|LINDA HUNT
|06/09/2025
|RESCUE
|D/B/A ACT2PUPS SENIOR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ACT2PUPS SENIOR PET
|PET RESCUE
|RESCUE LTD
|ATTN: LINDA HUNT
|ACT2PUPS SENIOR PET
|RESCUE LTD
|359 FARM PL CT NE
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC041500
|ALPHA & OMEGA TREE
|HENRY MATIAS
|06/12/2025
|SERVICE
|D/B/A ALPHA & OMEGA TREE
|TREE TRIMMING SERVICE
|ALPHA & OMEGA LAWN &
|SERVICE
|TREE SERVICE
|ATTN: HENRY MATIAS
|ALPHA & OMEGA LAWN &
|TREE SERVICE
|309 DICKSON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041497
|BIO-NUTRITIONAL
|DAN CUTCHIN
|06/12/2025
|RESEARCH GROUP LLC
|D/B/A BIO-NUTRITIONAL
|WAREHOUSE
|BIO-NUTRITIONAL
|RESEARCH GROUP LLC
|RESEARCH GROUP LLC
|ATTN: DAN CUTCHIN
|BIO-NUTRITIONAL RESEARCH
|GROUP LLC
|6 MORGAN, STE 100
|IRVINE, CA 92618
|OCC041480
|BLACK GOLD REALTY LLC
|KEISHA RICHARDS
|06/09/2025
|BLACK GOLD REALTY LLC
|D/B/A BLACK GOLD REALTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: KEISHA RICHARDS
|BLACK GOLD REALTY LLC
|1380 BRODY DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041496
|BLUEBERRY HOMES
|CHRIS MCELHANEY
|06/11/2025
|BLUEBERRY HOMES LLC
|D/B/A BLUEBERRY HOMES
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: CHRIS MCELHANEY
|BLUEBERRY HOMES LLC
|3925 JOHNSON FERRY CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041510
|BREBAN CALEB
|CALEB BREBAN
|06/13/2025
|D/B/A BREBAN CALEB
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: CALEB BREBAN
|321 WILLOW GLENN COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041488
|BRIAN SANTIAGO
|BRIAN SANTIAGO
|06/13/2025
|COUNSELING LLC
|D/B/A BRIAN SANTIAGO
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|BRIAN SANTIAGO
|COUNSELING LLC
|COUNSELING LLC
|ATTN: BRIAN SANTIAGO
|BRIAN SANTIAGO
|COUNSELING LLC
|2713 CHELWICK DRIVE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041486
|CLEANING AT YOUR
|SHARON BRUNSON
|06/10/2025
|SERVICE
|D/B/A CLEANING AT YOUR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SERVICE
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: SHARON BRUNSON
|1950 BARRETT LAKES BLVD,
|APT 128
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041516
|CONNIE’S KITCHEN
|CONSTANCE SETTLE
|06/13/2025
|GARDENS -1
|D/B/A CONNIE’S KITCHEN
|PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY
|GARDENS -1
|PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
|ATTN: CONSTANCE F SETTLE
|607 JOEL DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041494
|COREDRIVE AUTO GROUP
|ABDELRAHMAN ABDELRAZEK
|06/11/2025
|LLC
|D/B/A COREDRIVE AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|COREDRIVE AUTO GROUP
|GROUP LLC
|LLC
|ATTN: ABDELRAHMAN
|ABDELRAZEK
|COREDRIVE AUTO GROUP
|LLC
|4757 CANTON ROAD, STE
|217B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041474
|CYPRNET SOLUTIONS LLC
|KRISTINE CROSS
|06/09/2025
|CYPRNET SOLUTIONS LLC
|D/B/A CYPRNET SOLUTIONS
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|LLC
|ATTN: KRISTINE CROSS
|CYPRNET SOLUTIONS LLC
|1212 COMMONWEALTH AVE
|SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041483
|DECORATIVE FUNNEL
|JESUN MAJEED
|06/09/2025
|CAKES
|D/B/A DECORATIVE FUNNEL
|CATERING SERVICE
|DECORATIVE FUNNEL
|CAKES
|CAKES LLC
|ATTN: JESUN MAJEED
|DECORATIVE FUNNEL CAKES
|LLC
|3781 PRESIDENTIAL PKWY,
|SUITE FK301
|DORAVILLE, GA 30340
|BLR003499
|DESTINATION RELAXATION
|WENJUAN ZHANG
|06/13/2025
|GA HEALTHY SPA INC
|D/B/A DESTINATION
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|RELAXATION
|ATTN: BING JIANG
|GA HEALTHY SPA INC
|3954 STILLWATER DR
|DULUTH, GA 30096
|OCC041482
|DIAZ & GAETA LAW
|GIOVANNI DIAZ
|06/09/2025
|DIAZ & GAETA LAW LLC
|D/B/A DIAZ & GAETA LAW
|LAW OFFICES
|ATTN: GIOVANNI DIAZ
|DIAZ & GAETA LAW LLC
|2400 HERODIAN WAY SE,
|SUITE 275
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041507
|DRIFTWOOD PADDLING
|MATTHEW TRIEMER
|06/13/2025
|TOURS
|D/B/A DRIFTWOOD PADDLING
|RECREATION SERVICE
|DRIFTWOOD PADDLING
|TOURS
|TOURS LLC
|ATTN: AMANDA MILEHAM
|DRIFTWOOD PADDLING
|TOURS LLC
|3338 SPINDLETOP DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041471
|GBC FOOD SERVICES
|ANDREW COMPTON
|06/10/2025
|GBC FOOD SERVICES LLC
|D/B/A GBC FOOD SERVICES
|DELICATESSEN
|ATTN: ANDREW COMPTON
|GBC FOOD SERVICES LLC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
|OCC041472
|GBC FOOD SERVICES
|ANDREW COMPTON
|06/10/2025
|GBC FOOD SERVICES LLC
|D/B/A GBC FOOD SERVICES
|DELICATESSEN
|ATTN: ANDREW COMPTON
|GBC FOOD SERVICES LLC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
|OCC041503
|GET FIT WITH ANGELA
|ANGELA CRENSHAW
|06/12/2025
|D/B/A GET FIT WITH ANGELA
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: ANGELA CRENSHAW
|1724 HERITAGE RIDGE
|COURT
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041506
|GRAND SLAM PARKING
|PEDRO RODRIGUEZ MUNOZ
|06/12/2025
|GRAND SLAM PARKING LLC
|D/B/A GRAND SLAM PARKING
|PARKING VALET
|ATTN: PEDRO RODRIGUEZ
|GRAND SLAM PARKING LLC
|102 MEANDER DR
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC041505
|HAPPY LOTUS SKIN
|CARISSA MURRAY
|06/12/2025
|HAPPY LOTUS SKIN LLC
|D/B/A HAPPY LOTUS SKIN
|ESTHETICIAN
|ATTN: CARISSA MURRAY
|HAPPY LOTUS SKIN LLC
|4310 SAVANNAH LANE
|ATLANTA, GA 30349
|OCC041495
|HARRIS THOMAS
|THOMAS HARRIS
|06/11/2025
|HARRIS UNIVERSAL
|D/B/A HARRIS THOMAS
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|FLOORING LLC
|ATTN: THOMAS HARRIS
|(FLOORING)
|HARRIS UNIVERSAL
|FLOORING LLC
|2521 SMITH AVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041501
|J & F GROUP
|ALI DAFTARIAN
|06/12/2025
|THE J & F GROUP LLC
|D/B/A J & F GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: ALI DAFTARIAN
|THE J & F GROUP LLC
|4875 OLDE TOWNE PKWY,
|STE 75
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041491
|JC RESIDENTIAL AND LIGHT
|DAVID BUDZINSKI
|06/10/2025
|COMMERCIAL
|D/B/A JC RESIDENTIAL AND
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|JC RESIDENTIAL AND LIGHT
|LIGHT COMMERCIAL
|COMMERCIAL LLC
|ATTN: DAVID BUDZINSKI
|JC RESIDENTIAL AND LIGHT
|COMMERCIAL LLC
|5757 NORTH GREEN BAY AVE
|GLENDALE, WI 53209
|OCC041502
|KEBO AUTO BROKER LLC
|KEITH BOYD
|06/12/2025
|KEBO AUTO BROKER LLC
|D/B/A KEBO AUTO BROKER
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: KEITH BOYD
|KEBO AUTO BROKER LLC
|2500 HALCYONDALE RD
|SYLVANIA, GA 30467
|OCC041498
|KEHELEY CYNTHIA
|CYNTHIA KEHELEY
|06/11/2025
|D/B/A KEHELEY CYNTHIA
|BEAUTICIAN
|ATTN: CYNTHIA KEHELEY
|4665 SHALLOWFORD RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041514
|LD SQUARED
|WILLIAM DOUGLAS STONER
|06/13/2025
|LD SQUARED LLC
|D/B/A LD SQUARED
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: WILLIAM STONER
|LD SQUARED LLC
|3300 PINETREE DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041504
|LINKED UP NORTH CHURCH
|GEORGE HOUSTON
|06/11/2025
|INC
|D/B/A LINKED UP NORTH
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|LINKED UP NORTH CHURCH
|CHURCH INC
|INC
|ATTN: GEORGE HOUSTON
|LINKED UP NORTH CHURCH
|INC
|PO BOX 801281
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041509
|PAT’S GARNISH & GLASS
|PATRICK STATON
|06/13/2025
|LLC
|D/B/A PAT’S GARNISH &
|CATERING SERVICE
|PAT’S GARNISH & GLASS
|GLASS LLC
|LLC
|ATTN: PATRICK STATON
|PAT’S GARNISH & GLASS LLC
|3418 LANDRUM DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041489
|PLAYA BOWLS
|JOSHUA WILLIAMS
|06/11/2025
|PBJ EAST COBB LLC
|D/B/A PLAYA BOWLS
|RESTAURANT
|ATTN: JOSHUA WILLIAMS
|PBJ EAST COBB LLC
|285 ROSWELL FARMS DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041473
|PON HEALTH
|STEPHANIE EBHOTEMEN
|06/09/2025
|PON HEALTH LLC
|D/B/A PON HEALTH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: STEPHANIE
|EBHOTEMEN
|PON HEALTH LLC
|1506 DRAYTON HALL DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041436
|Q
|TIMOTHY SONG
|06/09/2025
|TJS FASHION INC
|D/B/A Q
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|ATTN: TIMOTHY SONG
|TJS FASHION INC
|2821 S OLIVE ST
|LOS ANGELES, GA 90007
|OCC041492
|SERVICE MANAGEMENT
|KEITH WOLKEN
|06/10/2025
|SYSTEMS
|D/B/A SERVICE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SERVICE MANAGEMENT
|MANAGEMENT SYSTEMS
|& CONSTRUCTION RELATED
|SYSTEMS INC
|ATTN: KEITH WOLKEN
|SERVICE MANAGEMENT
|SYSTEMS INC
|7135 CHARLOTTE PIKE, STE
|100
|NASHVILLE, TN 37209
|OCC041493
|SERVICE MANAGEMENT
|KEITH WOLKEN
|06/10/2025
|SYSTEMS
|D/B/A SERVICE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SERVICE MANAGEMENT
|MANAGEMENT SYSTEMS
|& CONSTRUCTION RELATED
|SYSTEMS INC
|ATTN: KEITH WOLKEN
|SERVICE MANAGEMENT
|SYSTEMS INC
|7135 CHARLOTTE PIKE, STE
|100
|NASHVILLE, TN 37209
|OCC041478
|SINIRIO DESIGN
|DIE HU
|06/09/2025
|SINIRIO DESIGN LLC
|D/B/A SINIRIO DESIGN
|PRINTING AND DESIGN
|ATTN: DIE HU
|SINIRIO DESIGN LLC
|483 FOUSE CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041469
|SUPREME PRODUCE
|SCOTT BOVA
|06/10/2025
|SUPREME SERVICE
|D/B/A SUPREME PRODUCE
|PRODUCE MARKET
|SOLUTIONS INC
|SUPREME SERVICE
|SOLUTIONS INC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
|OCC041470
|SUPREME PRODUCE
|SCOTT BOVA
|06/10/2025
|SUPREME SERVICE
|D/B/A SUPREME PRODUCE
|PRODUCE MARKET
|SOLUTIONS INC
|ATTN: ANDREW COMPTON
|SUPREME SERVICE
|SOLUTIONS INC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
|OCC041445
|SYREN BEAUTY CO LLC
|NICOLE RICHARDSON
|06/12/2025
|SYREN BEAUTY CO LLC
|D/B/A SYREN BEAUTY CO
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: NICOLE RICHARDSON
|SYREN BEAUTY CO LLC
|1755 THE EXCHANGE SE, STE
|175
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041479
|THE SCRUB TOPIC
|SH’NAE CARR
|06/09/2025
|THE SCRUB TOPIC LLC
|D/B/A THE SCRUB TOPIC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SH’NAE CARR
|THE SCRUB TOPIC LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY, STE
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041499
|THE TOMATOES COUNTRY
|DONG DEO
|06/12/2025
|BUFFET
|D/B/A THE TOMATOES
|RESTAURANT
|THREE TOMATO HOLDINGS
|COUNTRY BUFFET
|ENTERPRISES LLC
|ATTN: DONG DEO
|THREE TOMATO HOLDINGS
|ENTERPRISES LLC
|840 ERNEST W BARRETT
|PKWY, STE 478
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041476
|TOOLBOX MARIETTA LLC
|FEDERICO VARGAS
|06/09/2025
|TOOLBOX MARIETTA LLC
|D/B/A TOOLBOX MARIETTA
|TOOLS POWER AND HAND TOOLS
|LLC
|ATTN: FEDERICO D VARGAS
|TOOLBOX MARIETTA LLC
|2100 CANTON RD, STE 120
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041487
|VITAL ELEVATOR
|SYDNEY ROBERTS
|06/10/2025
|INSPECTIONS
|D/B/A VITAL ELEVATOR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VIDAL INDUSTRIES LLC
|INSPECTIONS
|ATTN: SYDNEY ROBERTS
|VIDAL INDUSTRIES LLC
|2500 DALLAS HWY, SUITE 202-
|1276
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041481
|WMG ANESTHESIA – PEDS
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|06/09/2025
|KENNESAW & WINDY HILL
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG ANESTHESIA –
|PROFIT)
|GROUP LLC
|PEDS KENNESAW & WINDY
|HILL
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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