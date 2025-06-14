44 new business licenses issued by Cobb over past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 14, 2025

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 13, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

To read more articles on business and the economy from the Cobb County Courier, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041508ABG SALONLAKESHA H CLARK06/13/2025
D/B/A ABG SALONBEAUTY SHOP
ATTN: LAKESHA H CLARK
24 COURTYARD LANE
CARTERSVILLE, GA 30120
OCC041485ACADEMY BALLROOMEDWIN RIVERA06/10/2025
ARES DADNCE INCD/B/A ACADEMY BALLROOMDANCE STUDIO
ATTN: EDWIN RIVERA
ARES DANCE INC
1071 SOARING DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041484ACT2PUPS SENIOR PETLINDA HUNT06/09/2025
RESCUED/B/A ACT2PUPS SENIORBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ACT2PUPS SENIOR PETPET RESCUE
RESCUE LTDATTN: LINDA HUNT
ACT2PUPS SENIOR PET
RESCUE LTD
359 FARM PL CT NE
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041500ALPHA & OMEGA TREEHENRY MATIAS06/12/2025
SERVICED/B/A ALPHA & OMEGA TREETREE TRIMMING SERVICE
ALPHA & OMEGA LAWN &SERVICE
TREE SERVICEATTN: HENRY MATIAS
ALPHA & OMEGA LAWN &
TREE SERVICE
309 DICKSON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041497BIO-NUTRITIONALDAN CUTCHIN06/12/2025
RESEARCH GROUP LLCD/B/A BIO-NUTRITIONALWAREHOUSE
BIO-NUTRITIONALRESEARCH GROUP LLC
RESEARCH GROUP LLCATTN: DAN CUTCHIN
BIO-NUTRITIONAL RESEARCH
GROUP LLC
6 MORGAN, STE 100
IRVINE, CA 92618
OCC041480BLACK GOLD REALTY LLCKEISHA RICHARDS06/09/2025
BLACK GOLD REALTY LLCD/B/A BLACK GOLD REALTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLC
ATTN: KEISHA RICHARDS
BLACK GOLD REALTY LLC
1380 BRODY DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041496BLUEBERRY HOMESCHRIS MCELHANEY06/11/2025
BLUEBERRY HOMES LLCD/B/A BLUEBERRY HOMESHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: CHRIS MCELHANEY
BLUEBERRY HOMES LLC
3925 JOHNSON FERRY CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041510BREBAN CALEBCALEB BREBAN06/13/2025
D/B/A BREBAN CALEBLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: CALEB BREBAN
321 WILLOW GLENN COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC041488BRIAN SANTIAGOBRIAN SANTIAGO06/13/2025
COUNSELING LLCD/B/A BRIAN SANTIAGOFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
BRIAN SANTIAGOCOUNSELING LLC
COUNSELING LLCATTN: BRIAN SANTIAGO
BRIAN SANTIAGO
COUNSELING LLC
2713 CHELWICK DRIVE
MARIETTA, GA 30008
OCC041486CLEANING AT YOURSHARON BRUNSON06/10/2025
SERVICED/B/A CLEANING AT YOURJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVICE& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: SHARON BRUNSON
1950 BARRETT LAKES BLVD,
APT 128
KENNESAW, GA 30144
OCC041516CONNIE’S KITCHENCONSTANCE SETTLE06/13/2025
GARDENS -1D/B/A CONNIE’S KITCHENPRODUCE VENDOR- SELLING ONLY
GARDENS -1PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
ATTN: CONSTANCE F SETTLE
607 JOEL DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041494COREDRIVE AUTO GROUPABDELRAHMAN ABDELRAZEK06/11/2025
LLCD/B/A COREDRIVE AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
COREDRIVE AUTO GROUPGROUP LLC
LLCATTN: ABDELRAHMAN
ABDELRAZEK
COREDRIVE AUTO GROUP
LLC
4757 CANTON ROAD, STE
217B
MARIETTA, GA 30066
OCC041474CYPRNET SOLUTIONS LLCKRISTINE CROSS06/09/2025
CYPRNET SOLUTIONS LLCD/B/A CYPRNET SOLUTIONSCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
LLC
ATTN: KRISTINE CROSS
CYPRNET SOLUTIONS LLC
1212 COMMONWEALTH AVE
SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041483DECORATIVE FUNNELJESUN MAJEED06/09/2025
CAKESD/B/A DECORATIVE FUNNELCATERING SERVICE
DECORATIVE FUNNELCAKES
CAKES LLCATTN: JESUN MAJEED
DECORATIVE FUNNEL CAKES
LLC
3781 PRESIDENTIAL PKWY,
SUITE FK301
DORAVILLE, GA 30340
BLR003499DESTINATION RELAXATIONWENJUAN ZHANG06/13/2025
GA HEALTHY SPA INCD/B/A DESTINATIONHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
RELAXATION
ATTN: BING JIANG
GA HEALTHY SPA INC
3954 STILLWATER DR
DULUTH, GA 30096
OCC041482DIAZ & GAETA LAWGIOVANNI DIAZ06/09/2025
DIAZ & GAETA LAW LLCD/B/A DIAZ & GAETA LAWLAW OFFICES
ATTN: GIOVANNI DIAZ
DIAZ & GAETA LAW LLC
2400 HERODIAN WAY SE,
SUITE 275
SMYRNA, GA 30080
OCC041507DRIFTWOOD PADDLINGMATTHEW TRIEMER06/13/2025
TOURSD/B/A DRIFTWOOD PADDLINGRECREATION SERVICE
DRIFTWOOD PADDLINGTOURS
TOURS LLCATTN: AMANDA MILEHAM
DRIFTWOOD PADDLING
TOURS LLC
3338 SPINDLETOP DR
KENNESAW, GA 30144
OCC041471GBC FOOD SERVICESANDREW COMPTON06/10/2025
GBC FOOD SERVICES LLCD/B/A GBC FOOD SERVICESDELICATESSEN
ATTN: ANDREW COMPTON
GBC FOOD SERVICES LLC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041472GBC FOOD SERVICESANDREW COMPTON06/10/2025
GBC FOOD SERVICES LLCD/B/A GBC FOOD SERVICESDELICATESSEN
ATTN: ANDREW COMPTON
GBC FOOD SERVICES LLC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041503GET FIT WITH ANGELAANGELA CRENSHAW06/12/2025
D/B/A GET FIT WITH ANGELAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: ANGELA CRENSHAW
1724 HERITAGE RIDGE
COURT
MARIETTA, GA 30008
OCC041506GRAND SLAM PARKINGPEDRO RODRIGUEZ MUNOZ06/12/2025
GRAND SLAM PARKING LLCD/B/A GRAND SLAM PARKINGPARKING VALET
ATTN: PEDRO RODRIGUEZ
GRAND SLAM PARKING LLC
102 MEANDER DR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041505HAPPY LOTUS SKINCARISSA MURRAY06/12/2025
HAPPY LOTUS SKIN LLCD/B/A HAPPY LOTUS SKINESTHETICIAN
ATTN: CARISSA MURRAY
HAPPY LOTUS SKIN LLC
4310 SAVANNAH LANE
ATLANTA, GA 30349
OCC041495HARRIS THOMASTHOMAS HARRIS06/11/2025
HARRIS UNIVERSALD/B/A HARRIS THOMASFLOOR COVERING CONTRACTOR
FLOORING LLCATTN: THOMAS HARRIS(FLOORING)
HARRIS UNIVERSAL
FLOORING LLC
2521 SMITH AVE
MARIETTA, GA 30064
OCC041501J & F GROUPALI DAFTARIAN06/12/2025
THE J & F GROUP LLCD/B/A J & F GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ALI DAFTARIAN
THE J & F GROUP LLC
4875 OLDE TOWNE PKWY,
STE 75
MARIETTA, GA 30068
OCC041491JC RESIDENTIAL AND LIGHTDAVID BUDZINSKI06/10/2025
COMMERCIALD/B/A JC RESIDENTIAL ANDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
JC RESIDENTIAL AND LIGHTLIGHT COMMERCIAL
COMMERCIAL LLCATTN: DAVID BUDZINSKI
JC RESIDENTIAL AND LIGHT
COMMERCIAL LLC
5757 NORTH GREEN BAY AVE
GLENDALE, WI 53209
OCC041502KEBO AUTO BROKER LLCKEITH BOYD06/12/2025
KEBO AUTO BROKER LLCD/B/A KEBO AUTO BROKERAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: KEITH BOYD
KEBO AUTO BROKER LLC
2500 HALCYONDALE RD
SYLVANIA, GA 30467
OCC041498KEHELEY CYNTHIACYNTHIA KEHELEY06/11/2025
D/B/A KEHELEY CYNTHIABEAUTICIAN
ATTN: CYNTHIA KEHELEY
4665 SHALLOWFORD RD
ROSWELL, GA 30075
OCC041514LD SQUAREDWILLIAM DOUGLAS STONER06/13/2025
LD SQUARED LLCD/B/A LD SQUAREDOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: WILLIAM STONER
LD SQUARED LLC
3300 PINETREE DR
SMYRNA, GA 30080
OCC041504LINKED UP NORTH CHURCHGEORGE HOUSTON06/11/2025
INCD/B/A LINKED UP NORTHRELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
LINKED UP NORTH CHURCHCHURCH INC
INCATTN: GEORGE HOUSTON
LINKED UP NORTH CHURCH
INC
PO BOX 801281
ACWORTH, GA 30101
OCC041509PAT’S GARNISH & GLASSPATRICK STATON06/13/2025
LLCD/B/A PAT’S GARNISH &CATERING SERVICE
PAT’S GARNISH & GLASSGLASS LLC
LLCATTN: PATRICK STATON
PAT’S GARNISH & GLASS LLC
3418 LANDRUM DR
SMYRNA, GA 30082
OCC041489PLAYA BOWLSJOSHUA WILLIAMS06/11/2025
PBJ EAST COBB LLCD/B/A PLAYA BOWLSRESTAURANT
ATTN: JOSHUA WILLIAMS
PBJ EAST COBB LLC
285 ROSWELL FARMS DR
ROSWELL, GA 30075
OCC041473PON HEALTHSTEPHANIE EBHOTEMEN06/09/2025
PON HEALTH LLCD/B/A PON HEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: STEPHANIE
EBHOTEMEN
PON HEALTH LLC
1506 DRAYTON HALL DR
ACWORTH, GA 30101
OCC041436QTIMOTHY SONG06/09/2025
TJS FASHION INCD/B/A QCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
ATTN: TIMOTHY SONG
TJS FASHION INC
2821 S OLIVE ST
LOS ANGELES, GA 90007
OCC041492SERVICE MANAGEMENTKEITH WOLKEN06/10/2025
SYSTEMSD/B/A SERVICEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVICE MANAGEMENTMANAGEMENT SYSTEMS& CONSTRUCTION RELATED
SYSTEMS INCATTN: KEITH WOLKEN
SERVICE MANAGEMENT
SYSTEMS INC
7135 CHARLOTTE PIKE, STE
100
NASHVILLE, TN 37209
OCC041493SERVICE MANAGEMENTKEITH WOLKEN06/10/2025
SYSTEMSD/B/A SERVICEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVICE MANAGEMENTMANAGEMENT SYSTEMS& CONSTRUCTION RELATED
SYSTEMS INCATTN: KEITH WOLKEN
SERVICE MANAGEMENT
SYSTEMS INC
7135 CHARLOTTE PIKE, STE
100
NASHVILLE, TN 37209
OCC041478SINIRIO DESIGNDIE HU06/09/2025
SINIRIO DESIGN LLCD/B/A SINIRIO DESIGNPRINTING AND DESIGN
ATTN: DIE HU
SINIRIO DESIGN LLC
483 FOUSE CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041469SUPREME PRODUCESCOTT BOVA06/10/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCSUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041470SUPREME PRODUCESCOTT BOVA06/10/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONS INCATTN: ANDREW COMPTON
SUPREME SERVICE
SOLUTIONS INC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041445SYREN BEAUTY CO LLCNICOLE RICHARDSON06/12/2025
SYREN BEAUTY CO LLCD/B/A SYREN BEAUTY COMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: NICOLE RICHARDSON
SYREN BEAUTY CO LLC
1755 THE EXCHANGE SE, STE
175
ATLANTA, GA 30339
OCC041479THE SCRUB TOPICSH’NAE CARR06/09/2025
THE SCRUB TOPIC LLCD/B/A THE SCRUB TOPICMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SH’NAE CARR
THE SCRUB TOPIC LLC
3350 RIVERWOOD PKWY, STE
1900
ATLANTA, GA 30339
OCC041499THE TOMATOES COUNTRYDONG DEO06/12/2025
BUFFETD/B/A THE TOMATOESRESTAURANT
THREE TOMATO HOLDINGSCOUNTRY BUFFET
ENTERPRISES LLCATTN: DONG DEO
THREE TOMATO HOLDINGS
ENTERPRISES LLC
840 ERNEST W BARRETT
PKWY, STE 478
KENNESAW, GA 30144
OCC041476TOOLBOX MARIETTA LLCFEDERICO VARGAS06/09/2025
TOOLBOX MARIETTA LLCD/B/A TOOLBOX MARIETTATOOLS POWER AND HAND TOOLS
LLC
ATTN: FEDERICO D VARGAS
TOOLBOX MARIETTA LLC
2100 CANTON RD, STE 120
MARIETTA, GA 30066
OCC041487VITAL ELEVATORSYDNEY ROBERTS06/10/2025
INSPECTIONSD/B/A VITAL ELEVATORCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VIDAL INDUSTRIES LLCINSPECTIONS
ATTN: SYDNEY ROBERTS
VIDAL INDUSTRIES LLC
2500 DALLAS HWY, SUITE 202-
1276
MARIETTA, GA 30064
OCC041481WMG ANESTHESIA – PEDSWELLSTAR MEDICAL GROUP06/09/2025
KENNESAW & WINDY HILLLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG ANESTHESIA –PROFIT)
GROUP LLCPEDS KENNESAW & WINDY
HILL
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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