Check out the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 22

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 22, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042007
|404 OFFICE SPACE RENTAL
|EDILENE M AMORIM
|08/22/2025
|LLC
|D/B/A 404 OFFICE SPACE
|OFFICE SPACE RENTAL
|404 OFFICE SPACE RENTAL
|RENTAL LLC
|LLC
|ATTN: EDILENE M AMORIM
|404 OFFICE SPACE RENTAL
|LLC
|21 SCOTT DR NE, SUITE 101
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041987
|AH APPLIANCES & MORE
|KANMANI ALAGUSUNDARAM
|08/18/2025
|AH APPLIANCES & MORE
|D/B/A AH APPLIANCES &
|WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
|LLC
|MORE
|SUPPLIES
|ATTN: KANMANI
|ALAGUSUNDARAM
|AH APPLIANCES & MORE LLC
|2557 LOUGHRIDGE DRIVE
|BUFORD, GA 30519
|OCC041986
|AURA BY VICTORIA LLC
|AURA BY VICTORIA LLC
|08/18/2025
|AURA BY VICTORIA LLC
|D/B/A AURA BY VICTORIA LLC
|TANNING SALON
|AURA BY VICTORIA LLC
|3170 WENDWOOD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042001
|BAITHAK
|FURWAH RIZVI
|08/21/2025
|FURWAHS KITCHEN LLC
|D/B/A BAITHAK
|RESTAURANT
|ATTN: FURWAH RIZVI
|FURWAHS KITCHEN LLC
|2359 WINDY HILL RD, STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041998
|BILINGUAL PRESCHOOL
|NATALIA MARIA ORELLAS
|08/20/2025
|ACADEMY LLC
|D/B/A BILINGUAL
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|BILINGUAL PRESCHOOL
|PRESCHOOL ACADEMY LLC
|REQUIRED
|ACADEMY LLC
|ATTN: NATALIA MARIA
|ORELLAS
|BILINGUAL PRESCHOOL
|ACADEMY LLC
|1800 WATER PL, SUITE 170
|ATLANTA, GA 30329
|OCC041997
|ERNEST PRO REMODELING
|ERNESTO ALONZO
|08/20/2025
|LLC
|D/B/A ERNEST PRO
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ERNEST PRO REMODELING
|REMODELING LLC
|LLC
|ATTN: ERNESTO ALONZO
|ERNEST PRO REMODELING
|LLC
|1982 OLIVE SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041989
|EXTENDED COUNSEL LLC
|HEATHER ASHER
|08/18/2025
|EXTENDED COUNSEL LLC
|D/B/A EXTENDED COUNSEL
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|ATTN: HEATHER ASHER
|EXTENDED COUNSEL LLC
|1870 THE EXCHANGE, STE
|220
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041991
|GENTLE BEGINNINGS
|FARRAH PATTI
|08/19/2025
|GENTLE BEGINNINGS
|D/B/A GENTLE BEGINNINGS
|MEDICAL CLINIC
|CLINIC LLC
|ATTN: FARRAH PATTI
|GENTLE BEGINNINGS CLINIC
|LLC
|101 SHERWOOD LN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042006
|HELPING HOMES
|HELPING HOMES HOMECARE
|08/22/2025
|HOMECARE LLC
|LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|HELPING HOMES
|D/B/A HELPING HOMES
|HOMECARE LLC
|HOMECARE LLC
|ATTN: DAJANIQUE WOODARD
|HELPING HOMES HOMECARE
|LLC
|5315 PADDINGTON LANE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041990
|HEMLOCH LLC
|JOHN LOCH
|08/19/2025
|HEMLOCH LLC
|D/B/A HEMLOCH LLC
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: JOHN LOCH
|HEMLOCH LLC
|1531 RHODODENDRON DR
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042005
|HUP HELPING HAITI
|MARIE SIMERVIL
|08/21/2025
|FOUNDATION INC
|D/B/A HUP HELPING HAITI
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HUP HELPING HAITI
|FOUNDATION INC
|PROFIT)
|FOUNDATION INC
|ATTN: MARIE L SIMERVIL
|HUP HELPING HAITI
|FOUNDATION INC
|2198 AUSTELL RD, STE 102
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042009
|ITS TIME TO GET WAXED
|SHEILA SOUSA
|08/22/2025
|ITS TIME TO GET WAXED
|D/B/A ITS TIME TO GET
|ESTHETICIAN
|LLC
|WAXED
|ATTN: SHEILA SOUSA
|ITS TIME TO GET WAXED LLC
|3577 CLEMENTINE CRT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042003
|IVY NAIL SPA SALON
|THUY TRAN
|08/20/2025
|GENESIS NAIL SPA LLC
|D/B/A IVY NAIL SPA SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: THUY TRAN
|GENESIS NAIL SPA LLC
|4880 LOWER ROSWELL RD
|NE, SUITE 470
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042000
|JCKW DEVELOPMENT &
|JONATHAN CATANO
|08/20/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A JCKW DEVELOPMENT &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|JCKW DEVELOPMENT &
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: JONATHAN CATANO
|JCKW DEVELOPMENT &
|CONSTRUCTION LLC
|4290 BELLS FERRY RD, STE
|134-7059
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041993
|JUBILEE 8 CLA
|NWADIUTO OKEY
|08/19/2025
|JUBILEE PERSONAL CARE
|D/B/A JUBILEE 8 CLA
|PERSONAL CARE HOME
|HOME INC
|ATTN: OKEZIE OKEH
|JUBILEE PERSONAL CARE
|HOME INC
|4630 MEADOWS RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042008
|LIVAS ENTERPRISES LLC
|LIVAS ENTERPRISES LLC
|08/22/2025
|LIVAS ENTERPRISES LLC
|D/B/A LIVAS ENTERPRISES
|HOLDING COMPANY
|LLC
|LIVAS ENTERPRISES LLC
|3283 HOPKINS RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041999
|MOON NOMADS TOURS LLC
|RAMSES BATISTA
|08/20/2025
|MOON NOMADS TOURS LLC
|D/B/A MOON NOMADS TOURS
|TOURIST AGENCY
|LLC
|ATTN: RAMSES BATISTA
|MOON NOMADS TOURS LLC
|2413 BROWARD DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042010
|NEW HOPE INNOVATIONS
|SEHONI BEALL
|08/22/2025
|LEARNING CENTRE LLC
|D/B/A NEW HOPE
|CONSULTANT – EDUCATION
|NEW HOPE INNOVATIONS
|INNOVATIONS LEARNING
|LEARNING CENTRE LLC
|CENTRE LLC
|ATTN: SEHONI BEALL
|NEW HOPE INNOVATIONS
|LEARNING CENTRE LLC
|3033 HOPELAND DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041957
|OPEN CONCEPTS GEORGIA
|JORDAN DEENEY
|08/22/2025
|INC
|D/B/A OPEN CONCEPTS
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|OPEN CONCEPTS GEORGIA
|GEORGIA INC
|INC
|ATTN: JORDAN DEENEY
|OPEN CONCEPTS GEORGIA
|INC
|2585 OLD SEWELL ROAD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041984
|OZIM DESIGNS LLC
|BRION OZIM
|08/18/2025
|OZIM DESIGNS LLC
|D/B/A OZIM DESIGNS LLC
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ATTN: BRION OZIM
|OZIM DESIGNS LLC
|2700 CREEKSIDE MANOR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042012
|PEACH BOWL INC
|PEACH BOWL INC
|08/22/2025
|PEACH BOWL INC
|D/B/A PEACH BOWL INC
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|PEACH BOWL INC
|EVENT ORGANIZER
|3350 RIVERWOOD PKWY SE,
|SUITE 2250
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041992
|RILEY’S RIDES MOTORS LLC
|RHONDA SASSER
|08/19/2025
|RILEY’S RIDES MOTORS LLC
|D/B/A RILEY’S RIDES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MOTORS LLC
|ATTN: RHONDA SASSER
|RILEY’S RIDES MOTORS LLC
|3823 ROSWELL RD, STE 216D
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041917
|ROCKSTONE AVIATION
|JORDAN LANDFORD
|08/22/2025
|ROCKSTONE GLOBAL
|D/B/A ROCKSTONE AVIATION
|INSURANCE BROKER
|AVIATION RISKS LLC
|ATTN: JORDAN LANDFORD
|ROCKSTONE GLOBAL
|AVIATION RISKS LLC
|1568 ARAGON WAY
|ATLANTA, GA 30319
|OCC041988
|ROWLAND OWAN
|ROWLAND OWAN
|08/19/2025
|OLRAX LLC
|D/B/A ROWLAND OWAN
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: ROWLAND OWAN
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|OLRAX LLC
|2735 PACES FERRY RD, APT
|737
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041983
|SIMAYA PROSTHODOTICS
|SIMAYA PROTHEODOTICS
|08/18/2025
|PROSGEORGIA LLC
|D/B/A SIMAYA
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|PROSTHODOTICS
|PROSGEORGIA LLC
|3417 CANTON RD, SUITE 402
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041980
|STRENGTH OF SOUL
|CLYDE SANDFORD
|08/18/2025
|CHRISTIAN COUNSELING
|D/B/A STRENGTH OF SOUL
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|INC
|CHRISTIAN COUNSELING INC
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|STRENGTH OF SOUL
|ATTN: CLYDE SANDFORD
|CHRISTIAN COUNSELING
|STRENGTH OF SOUL
|INC
|CHRISTIAN COUNSELING INC
|4804 DEER CHASE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041995
|SUPREME PRODUCE
|ANDREW COMPTON
|08/19/2025
|SUPREME SERVICE
|D/B/A SUPREME PRODUCE
|PRODUCE MARKET
|SOLUTIONSINC (TX)
|ATTN: ANDREW COMPTON
|SUPREME SERVICE
|SOLUTIONSINC (TX)
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
|OCC041985
|THE POWER PLACE ON-
|TYLER HARVEY
|08/18/2025
|TRACK SYSTEMS
|D/B/A THE POWER PLACE
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|JUDE FRANCES
|ON-TRACK SYSTEMS
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|CORPORATION
|ATTN: TYLER HARVEY
|JUDE FRANCES
|CORPORATION
|1019 WASHITA AVE NE
|ATLANTA, GA 30307
|OCC041994
|TURNER JOSHUA
|JOSHUA TURNER
|08/20/2025
|D/B/A TURNER JOSHUA
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: JOSHUA TURNER
|1897 ORANGE GROVE PL
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042002
|TUTU SCHOOL EAST COBB
|ASHLEY VETEK
|08/21/2025
|EAST COBB DANCE STUDIO
|D/B/A TUTU SCHOOL EAST
|DANCE STUDIO
|LLC
|COBB
|ATTN: ASHLEY VETEK
|EAST COBB DANCE STUDIO
|LLC
|12940 MERIDIAN CROSSING
|ALPHARETTA, GA 30005
|OCC042004
|WINE BY THE BOOKE
|WINE BY THE BOOKE
|08/21/2025
|WINE BY THE BOOKE LP
|D/B/A WINE BY THE BOOKE
|CONSULTANT – EDUCATION
|WINE BY THE BOOKE LP
|2166 W VILLAGE LN SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041981
|YASU ENTERPRISES LLC
|SHAMS CHARANIA
|08/18/2025
|YASU ENTERPRISES LLC
|D/B/A YASU ENTERPRISES
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: SHAMS CHARANIA
|YASU ENTERPRISES LLC
|PO BOX 672677
|MARIETTA, GA 30006
|OCC041996
|YUMMI SUSHI
|ANDREW COMPTON
|08/19/2025
|GBC FOOD SERVCIES LLC
|D/B/A YUMMI SUSHI
|DELICATESSEN
|ATTN: ANDREW COMPTON
|GBC FOOD SERVCIES LLC
|14043 DISTRIBUTION WAY
|FARMERS BRANCH, TX 75234
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 22"