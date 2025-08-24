Check out the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 22

Posted By: Larry Felton Johnson August 24, 2025

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 22, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042007404 OFFICE SPACE RENTALEDILENE M AMORIM08/22/2025
LLCD/B/A 404 OFFICE SPACEOFFICE SPACE RENTAL
404 OFFICE SPACE RENTALRENTAL LLC
LLCATTN: EDILENE M AMORIM
404 OFFICE SPACE RENTAL
LLC
21 SCOTT DR NE, SUITE 101
MARIETTA, GA 30067
OCC041987AH APPLIANCES & MOREKANMANI ALAGUSUNDARAM08/18/2025
AH APPLIANCES & MORED/B/A AH APPLIANCES &WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
LLCMORESUPPLIES
ATTN: KANMANI
ALAGUSUNDARAM
AH APPLIANCES & MORE LLC
2557 LOUGHRIDGE DRIVE
BUFORD, GA 30519
OCC041986AURA BY VICTORIA LLCAURA BY VICTORIA LLC08/18/2025
AURA BY VICTORIA LLCD/B/A AURA BY VICTORIA LLCTANNING SALON
AURA BY VICTORIA LLC
3170 WENDWOOD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042001BAITHAKFURWAH RIZVI08/21/2025
FURWAHS KITCHEN LLCD/B/A BAITHAKRESTAURANT
ATTN: FURWAH RIZVI
FURWAHS KITCHEN LLC
2359 WINDY HILL RD, STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC041998BILINGUAL PRESCHOOLNATALIA MARIA ORELLAS08/20/2025
ACADEMY LLCD/B/A BILINGUALDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
BILINGUAL PRESCHOOLPRESCHOOL ACADEMY LLCREQUIRED
ACADEMY LLCATTN: NATALIA MARIA
ORELLAS
BILINGUAL PRESCHOOL
ACADEMY LLC
1800 WATER PL, SUITE 170
ATLANTA, GA 30329
OCC041997ERNEST PRO REMODELINGERNESTO ALONZO08/20/2025
LLCD/B/A ERNEST PROHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ERNEST PRO REMODELINGREMODELING LLC
LLCATTN: ERNESTO ALONZO
ERNEST PRO REMODELING
LLC
1982 OLIVE SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30060
OCC041989EXTENDED COUNSEL LLCHEATHER ASHER08/18/2025
EXTENDED COUNSEL LLCD/B/A EXTENDED COUNSELLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLC
ATTN: HEATHER ASHER
EXTENDED COUNSEL LLC
1870 THE EXCHANGE, STE
220
MARIETTA, GA 30067
OCC041991GENTLE BEGINNINGSFARRAH PATTI08/19/2025
GENTLE BEGINNINGSD/B/A GENTLE BEGINNINGSMEDICAL CLINIC
CLINIC LLCATTN: FARRAH PATTI
GENTLE BEGINNINGS CLINIC
LLC
101 SHERWOOD LN
MARIETTA, GA 30067
OCC042006HELPING HOMESHELPING HOMES HOMECARE08/22/2025
HOMECARE LLCLLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
HELPING HOMESD/B/A HELPING HOMES
HOMECARE LLCHOMECARE LLC
ATTN: DAJANIQUE WOODARD
HELPING HOMES HOMECARE
LLC
5315 PADDINGTON LANE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041990HEMLOCH LLCJOHN LOCH08/19/2025
HEMLOCH LLCD/B/A HEMLOCH LLCYARD MAINTENANCE
ATTN: JOHN LOCH
HEMLOCH LLC
1531 RHODODENDRON DR
ACWORTH, GA 30102
OCC042005HUP HELPING HAITIMARIE SIMERVIL08/21/2025
FOUNDATION INCD/B/A HUP HELPING HAITICHARITABLE ORGANIZATION (NON
HUP HELPING HAITIFOUNDATION INCPROFIT)
FOUNDATION INCATTN: MARIE L SIMERVIL
HUP HELPING HAITI
FOUNDATION INC
2198 AUSTELL RD, STE 102
MARIETTA, GA 30008
OCC042009ITS TIME TO GET WAXEDSHEILA SOUSA08/22/2025
ITS TIME TO GET WAXEDD/B/A ITS TIME TO GETESTHETICIAN
LLCWAXED
ATTN: SHEILA SOUSA
ITS TIME TO GET WAXED LLC
3577 CLEMENTINE CRT
MARIETTA, GA 30066
OCC042003IVY NAIL SPA SALONTHUY TRAN08/20/2025
GENESIS NAIL SPA LLCD/B/A IVY NAIL SPA SALONBEAUTY SHOP
ATTN: THUY TRAN
GENESIS NAIL SPA LLC
4880 LOWER ROSWELL RD
NE, SUITE 470
MARIETTA, GA 30068
OCC042000JCKW DEVELOPMENT &JONATHAN CATANO08/20/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A JCKW DEVELOPMENT &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
JCKW DEVELOPMENT &CONSTRUCTION LLC
CONSTRUCTION LLCATTN: JONATHAN CATANO
JCKW DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION LLC
4290 BELLS FERRY RD, STE
134-7059
KENNESAW, GA 30144
OCC041993JUBILEE 8 CLANWADIUTO OKEY08/19/2025
JUBILEE PERSONAL CARED/B/A JUBILEE 8 CLAPERSONAL CARE HOME
HOME INCATTN: OKEZIE OKEH
JUBILEE PERSONAL CARE
HOME INC
4630 MEADOWS RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042008LIVAS ENTERPRISES LLCLIVAS ENTERPRISES LLC08/22/2025
LIVAS ENTERPRISES LLCD/B/A LIVAS ENTERPRISESHOLDING COMPANY
LLC
LIVAS ENTERPRISES LLC
3283 HOPKINS RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041999MOON NOMADS TOURS LLCRAMSES BATISTA08/20/2025
MOON NOMADS TOURS LLCD/B/A MOON NOMADS TOURSTOURIST AGENCY
LLC
ATTN: RAMSES BATISTA
MOON NOMADS TOURS LLC
2413 BROWARD DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042010NEW HOPE INNOVATIONSSEHONI BEALL08/22/2025
LEARNING CENTRE LLCD/B/A NEW HOPECONSULTANT – EDUCATION
NEW HOPE INNOVATIONSINNOVATIONS LEARNING
LEARNING CENTRE LLCCENTRE LLC
ATTN: SEHONI BEALL
NEW HOPE INNOVATIONS
LEARNING CENTRE LLC
3033 HOPELAND DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041957OPEN CONCEPTS GEORGIAJORDAN DEENEY08/22/2025
INCD/B/A OPEN CONCEPTSREAL ESTATE INVESTMENTS
OPEN CONCEPTS GEORGIAGEORGIA INC
INCATTN: JORDAN DEENEY
OPEN CONCEPTS GEORGIA
INC
2585 OLD SEWELL ROAD
MARIETTA, GA 30068
OCC041984OZIM DESIGNS LLCBRION OZIM08/18/2025
OZIM DESIGNS LLCD/B/A OZIM DESIGNS LLCDRAFTING & DESIGN SERVICE
ATTN: BRION OZIM
OZIM DESIGNS LLC
2700 CREEKSIDE MANOR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042012PEACH BOWL INCPEACH BOWL INC08/22/2025
PEACH BOWL INCD/B/A PEACH BOWL INCENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
PEACH BOWL INCEVENT ORGANIZER
3350 RIVERWOOD PKWY SE,
SUITE 2250
ATLANTA, GA 30339
OCC041992RILEY’S RIDES MOTORS LLCRHONDA SASSER08/19/2025
RILEY’S RIDES MOTORS LLCD/B/A RILEY’S RIDESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MOTORS LLC
ATTN: RHONDA SASSER
RILEY’S RIDES MOTORS LLC
3823 ROSWELL RD, STE 216D
MARIETTA, GA 30062
OCC041917ROCKSTONE AVIATIONJORDAN LANDFORD08/22/2025
ROCKSTONE GLOBALD/B/A ROCKSTONE AVIATIONINSURANCE BROKER
AVIATION RISKS LLCATTN: JORDAN LANDFORD
ROCKSTONE GLOBAL
AVIATION RISKS LLC
1568 ARAGON WAY
ATLANTA, GA 30319
OCC041988ROWLAND OWANROWLAND OWAN08/19/2025
OLRAX LLCD/B/A ROWLAND OWANACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: ROWLAND OWANBOOKEEPING – NOT A CPA
OLRAX LLC
2735 PACES FERRY RD, APT
737
ATLANTA, GA 30339
OCC041983SIMAYA PROSTHODOTICSSIMAYA PROTHEODOTICS08/18/2025
PROSGEORGIA LLCD/B/A SIMAYADENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
PROSTHODOTICS
PROSGEORGIA LLC
3417 CANTON RD, SUITE 402
MARIETTA, GA 30066
OCC041980STRENGTH OF SOULCLYDE SANDFORD08/18/2025
CHRISTIAN COUNSELINGD/B/A STRENGTH OF SOULMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
INCCHRISTIAN COUNSELING INC(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
STRENGTH OF SOULATTN: CLYDE SANDFORD
CHRISTIAN COUNSELINGSTRENGTH OF SOUL
INCCHRISTIAN COUNSELING INC
4804 DEER CHASE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041995SUPREME PRODUCEANDREW COMPTON08/19/2025
SUPREME SERVICED/B/A SUPREME PRODUCEPRODUCE MARKET
SOLUTIONSINC (TX)ATTN: ANDREW COMPTON
SUPREME SERVICE
SOLUTIONSINC (TX)
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234
OCC041985THE POWER PLACE ON-TYLER HARVEY08/18/2025
TRACK SYSTEMSD/B/A THE POWER PLACEINSTALLATION OF MACHINERY &
JUDE FRANCESON-TRACK SYSTEMSINDUSTRIAL EQUIPMENT
CORPORATIONATTN: TYLER HARVEY
JUDE FRANCES
CORPORATION
1019 WASHITA AVE NE
ATLANTA, GA 30307
OCC041994TURNER JOSHUAJOSHUA TURNER08/20/2025
D/B/A TURNER JOSHUATENNIS INSTRUCTION
ATTN: JOSHUA TURNER
1897 ORANGE GROVE PL
AUSTELL, GA 30106
OCC042002TUTU SCHOOL EAST COBBASHLEY VETEK08/21/2025
EAST COBB DANCE STUDIOD/B/A TUTU SCHOOL EASTDANCE STUDIO
LLCCOBB
ATTN: ASHLEY VETEK
EAST COBB DANCE STUDIO
LLC
12940 MERIDIAN CROSSING
ALPHARETTA, GA 30005
OCC042004WINE BY THE BOOKEWINE BY THE BOOKE08/21/2025
WINE BY THE BOOKE LPD/B/A WINE BY THE BOOKECONSULTANT – EDUCATION
WINE BY THE BOOKE LP
2166 W VILLAGE LN SE
SMYRNA, GA 30080
OCC041981YASU ENTERPRISES LLCSHAMS CHARANIA08/18/2025
YASU ENTERPRISES LLCD/B/A YASU ENTERPRISESBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: SHAMS CHARANIA
YASU ENTERPRISES LLC
PO BOX 672677
MARIETTA, GA 30006
OCC041996YUMMI SUSHIANDREW COMPTON08/19/2025
GBC FOOD SERVCIES LLCD/B/A YUMMI SUSHIDELICATESSEN
ATTN: ANDREW COMPTON
GBC FOOD SERVCIES LLC
14043 DISTRIBUTION WAY
FARMERS BRANCH, TX 75234

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

