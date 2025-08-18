Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 8 to August 14

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
SUBWAY #13102
- 3345 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-3915
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002224
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 08-14-2025
JD’S BAR-B-QUE
- 4424 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000035
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-14-2025
MELLOW MUSHROOM PIZZA
- 2000 POWERS FERRY RD SE STE G-3 MARIETTA, GA 30067-9476
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12941C
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-14-2025
MILFORD ELEMENTARY SCHOOL
- 2390 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1487C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-14-2025
TROPICAL SMOOTHIE CAFE
- 732 CHEROKEE ST NE STE 200 MARIETTA, GA 30060-8962
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004726
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-14-2025
JR CRICKETS
- 1854 TERRELL MILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-3323
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005253
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-14-2025
THREE DOLLAR CAFE
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 132 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005506
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 08-14-2025
JERSEY MIKE’S
- 3240 S COBB DR SE STE 1350 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006271
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-14-2025
POPEYES
- 1000 CUMBERLAND MALL SE STE 1310 ATLANTA, GA 30339-5121
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005195
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-13-2025
!!IKES CAFE AND GRILL
- 724 CHEROKEE ST NE STE D MARIETTA, GA 30060-7253
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007147
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-13-2025
DOWELL ELEMENTARY SCHOOL
- 2121 W SANDTOWN RD MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2034
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-12-2025
WENDY’S OF POWDER SPRINGS
- 55 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3266
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004392
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-12-2025
WENDY’S OF BIG CHICKEN
- 1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004394
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-12-2025
AUSTELL SENIOR CENTER
- 4915 AUSTELL POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-2410
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004789
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-12-2025
SWEETLIVING
- 999 WHITLOCK AVE SW STE 4 MARIETTA, GA 30064-1995
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006321
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 08-12-2025
ONE KOREAN BISTRO
- 68 N MARIETTA PKWY UNIT 101 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006476
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 08-12-2025
ISLAND SMOOTHIE BAR
- 4200 WADE GREEN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006540
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-12-2025
CHELO’S TAQUERIA Y NEVERIA
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006641
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-12-2025
PEI WEI EXPRESS CUMBERLAND MALL
- 1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1380 ATLANTA, GA 30339-3137
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006749
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 08-12-2025
!!DAVE’S HOT CHICKEN KENNESAW
- 1985 COBB PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-4603
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006870
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-12-2025
SUPER RAMEN PHO
- 3079 HIDDEN FORREST CT STE 104 MARIETTA, GA 30066-7324
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007065
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-12-2025
!!PHO 75
- 5350 UNITED DR SE STE 102 SMYRNA, GA 30082-4772
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007146
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-12-2025
!!CHELOS TAQUERIA Y NEVERIA – BASE
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007158
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-12-2025
!!TAQUITOS CHELO – MOBILE
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007159
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-12-2025
CHINA TASTE RESTAURANT
- 3599 ATLANTA RD SE STE A5 SMYRNA, GA 30080-5988
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25534
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 08-11-2025
ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY
- 920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002497
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-11-2025
WAFFLE HOUSE #424
- 4458 ATLANTA RD SE SMYRNA, GA 30080-6551
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23413C
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 08-11-2025
ZEUS GREEK STREET FOOD
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 130 ATLANTA, GA 30339-7211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003084
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-11-2025
SABORES DE MEXICO
- 1951 CANTON RD STE 330 MARIETTA, GA 30066-6356
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003433
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-11-2025
WENDY’S OF DUE WEST
- 3315 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004388
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
SENOR TEQUILA GRILL & BAR 2
- 3599 ATLANTA RD STE A-11 SMYRNA, GA 30080-5984
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004522
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 08-11-2025
COLDSTONE CREAMERY
- 1750 POWDER SPRINGS RD STE 100 MARIETTA, GA 30064-4850
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005741
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
EGGHOLIC
- 490 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7706
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006351
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-11-2025
WHATABURGER
- 3558 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006730
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
MR. TOMBESTONE’S COFFEE EMPORIUM
- 1087 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2842
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007037
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
URBAN EATS-BASE STE 9
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-9 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007076
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
URBAN EATS-BASE STE 10
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-10 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007077
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
URBAN EATS-BASE STE 11
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-11 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007078
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-11-2025
IHOP #2090
- 2390 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2750
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26728
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-08-2025
TACO BELL #3404
- 2169 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3814
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4859
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 08-08-2025
WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE – BASE
- 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004418
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-08-2025
WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE – TRUCK #2 MOBILE
- 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005483
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-08-2025
WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE
- 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005484
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-08-2025
PANERA BREAD
- 3625 DALLAS HWY SW STE 880 MARIETTA, GA 30064-5925
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005518
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 08-08-2025
JIMMY JOHN’S
- 1133 CHASTAIN RD NW STE 400 KENNESAW, GA 30144-5684
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006238
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-08-2025
CAJUN SEAFOOD WING & FISH
- 2909 AUSTELL RD SW STE 28 MARIETTA, GA 30008-6853
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007079
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-08-2025
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 8 to August 14"