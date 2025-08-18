Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 8 to August 14

Posted By: Norhasnima Dimacaling August 17, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SUBWAY #13102

  • 3345 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-3915
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002224
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

JD’S BAR-B-QUE

  • 4424 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000035
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

MELLOW MUSHROOM PIZZA

  • 2000 POWERS FERRY RD SE STE G-3 MARIETTA, GA 30067-9476
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-12941C
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

MILFORD ELEMENTARY SCHOOL

  • 2390 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1487C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

  • 732 CHEROKEE ST NE STE 200 MARIETTA, GA 30060-8962
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004726
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

JR CRICKETS

  • 1854 TERRELL MILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-3323
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005253
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

THREE DOLLAR CAFE

  • 3000 WINDY HILL RD SE STE 132 MARIETTA, GA 30067-8430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005506
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

JERSEY MIKE’S

  • 3240 S COBB DR SE STE 1350 SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006271
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 08-14-2025

POPEYES

  • 1000 CUMBERLAND MALL SE STE 1310 ATLANTA, GA 30339-5121
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005195
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-13-2025

!!IKES CAFE AND GRILL

  • 724 CHEROKEE ST NE STE D MARIETTA, GA 30060-7253
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007147
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-13-2025

DOWELL ELEMENTARY SCHOOL

  • 2121 W SANDTOWN RD MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2034
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

WENDY’S OF POWDER SPRINGS

  • 55 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3266
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004392
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

WENDY’S OF BIG CHICKEN

  • 1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004394
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

AUSTELL SENIOR CENTER

  • 4915 AUSTELL POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-2410
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004789
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

SWEETLIVING

  • 999 WHITLOCK AVE SW STE 4 MARIETTA, GA 30064-1995
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006321
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

ONE KOREAN BISTRO

  • 68 N MARIETTA PKWY UNIT 101 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006476
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

ISLAND SMOOTHIE BAR

  • 4200 WADE GREEN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-1808
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006540
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

CHELO’S TAQUERIA Y NEVERIA

  • 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006641
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

PEI WEI EXPRESS CUMBERLAND MALL

  • 1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1380 ATLANTA, GA 30339-3137
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006749
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

!!DAVE’S HOT CHICKEN KENNESAW

  • 1985 COBB PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-4603
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006870
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

SUPER RAMEN PHO

  • 3079 HIDDEN FORREST CT STE 104 MARIETTA, GA 30066-7324
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007065
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

!!PHO 75

  • 5350 UNITED DR SE STE 102 SMYRNA, GA 30082-4772
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007146
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

!!CHELOS TAQUERIA Y NEVERIA – BASE

  • 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007158
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

!!TAQUITOS CHELO – MOBILE

  • 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007159
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 08-12-2025

CHINA TASTE RESTAURANT

  • 3599 ATLANTA RD SE STE A5 SMYRNA, GA 30080-5988
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-25534
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY

  • 920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002497
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

WAFFLE HOUSE #424

  • 4458 ATLANTA RD SE SMYRNA, GA 30080-6551
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23413C
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

ZEUS GREEK STREET FOOD

  • 2022 POWERS FERRY RD SE STE 130 ATLANTA, GA 30339-7211
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003084
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

SABORES DE MEXICO

  • 1951 CANTON RD STE 330 MARIETTA, GA 30066-6356
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003433
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

WENDY’S OF DUE WEST

  • 3315 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8325
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004388
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

SENOR TEQUILA GRILL & BAR 2

  • 3599 ATLANTA RD STE A-11 SMYRNA, GA 30080-5984
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004522
  • Last Inspection Score: 77
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

COLDSTONE CREAMERY

  • 1750 POWDER SPRINGS RD STE 100 MARIETTA, GA 30064-4850
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005741
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

EGGHOLIC

  • 490 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7706
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006351
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

WHATABURGER

  • 3558 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006730
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

MR. TOMBESTONE’S COFFEE EMPORIUM

  • 1087 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2842
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007037
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

URBAN EATS-BASE STE 9

  • 1592 ATLANTA RD SE STE 130-9 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007076
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

URBAN EATS-BASE STE 10

  • 1592 ATLANTA RD SE STE 130-10 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007077
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

URBAN EATS-BASE STE 11

  • 1592 ATLANTA RD SE STE 130-11 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007078
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-11-2025

IHOP #2090

  • 2390 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2750
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-26728
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

TACO BELL #3404

  • 2169 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3814
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4859
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE – BASE

  • 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004418
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE – TRUCK #2 MOBILE

  • 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005483
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

WILLIE B’S SISTERS SOUTHERN CUISINE

  • 6041 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3478
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005484
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

PANERA BREAD

  • 3625 DALLAS HWY SW STE 880 MARIETTA, GA 30064-5925
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005518
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

JIMMY JOHN’S

  • 1133 CHASTAIN RD NW STE 400 KENNESAW, GA 30144-5684
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006238
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

CAJUN SEAFOOD WING & FISH

  • 2909 AUSTELL RD SW STE 28 MARIETTA, GA 30008-6853
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007079
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 08-08-2025

