Here are the 48 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 29, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|ALT003558
|2025 GOLF PUBLIC SAFETY
|COBB & DOUGLAS HEALTH
|08/29/2025
|GOLF CLASSIC
|FOUNDATION
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COBB & DOUGLAS HEALTH
|D/B/A 2025 GOLF PUBLIC
|PROFIT)
|FOUNDATION
|SAFETY GOLF CLASSIC
|ATTN: LISA CROSSMAN
|COBB & DOUGLAS HEALTH
|FOUNDATION
|1650 COUNTY SERVICES
|PKWY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042013
|A VISION FOR YOU
|DANIEL ROBINSON
|08/25/2025
|CARPENTRY LLC
|D/B/A A VISION FOR YOU
|CARPENTRY CONTRACTOR
|A VISION FOR YOU
|CARPENTRY LLC
|CARPENTRY LLC
|ATTN: DANIEL ROBINSON
|A VISION FOR YOU
|CARPENTRY LLC
|1452 CEDAR RIDGE ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042039
|AFFORDABLE DOOR TO
|AFFORDABLE DOOR TO
|08/28/2025
|DOOR SERVICES LLC
|DOOR SERVICES LLC
|VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
|AFFORDABLE DOOR TO
|D/B/A AFFORDABLE DOOR TO
|INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
|DOOR SERVICES LLC
|DOOR SERVICES LLC
|ATTN: TIMOTHY SMITH
|AFFORDABLE DOOR TO
|DOOR SERVICES LLC
|1635 OLD 41 HWY NW, 112-266
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042037
|ASHBY SEWING MACHINE
|KRISTIN PETERSEN
|08/28/2025
|COMPANY
|D/B/A ASHBY SEWING
|SEWING MACHINE DEALER
|KUNZMAN PETERSEN LLC
|MACHINE COMPANY
|ATTN: KRISTIN PETERSEN
|KUNZMAN PETERSEN LLC
|2255 OLD 41 HWY, SUITE 140
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042041
|ASK A DOULA CENTER
|TENISHA BIBBS
|08/28/2025
|ASK A DOULA NEWBORN
|D/B/A ASK A DOULA CENTER
|CONSULTANT – EDUCATION
|CENTER & HEALTHCARE
|ATTN: TENISHA BIBBS
|LLC
|ASK A DOULA NEWBORN
|CENTER & HEALTHCARE LLC
|3201 WEXFORD WALK DR
|SMYRNA, GA 30083
|OCC042053
|ATLAND
|BHARAT BARRY PATEL
|08/29/2025
|PHARMACEUTICALS LLC
|D/B/A ATLAND
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATLAND
|PHARMACEUTICALS LLC
|PHARMACEUTICALS LLC
|ATTN: BHARAT BARRY PATEL
|ATLAND PHARMACEUTICALS
|LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD,
|SUITE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042033
|ATLANTA CONSTRUCTION
|FRANCISCO CORRAL
|08/27/2025
|KING LLC
|D/B/A ATLANTA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATLANTA CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION KING LLC
|KING LLC
|ATTN: FRANCISCO CORRAL
|ATLANTA CONSTRUCTION
|KING LLC
|3605 LAKESHORE DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042050
|AXIS ASCENT LLC
|CHRISTIAN GOMEZ
|08/29/2025
|AXIS ASCENT LLC
|D/B/A AXIS ASCENT LLC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|ATTN: CHRISTIAN GOMEZ
|DEVELOPMENT & DESIGN
|AXIS ASCENT LLC
|3335 SPINDLETOP DR NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042020
|BLUE SMOKE ATL LLC
|ROBIN JAMES
|08/25/2025
|BLUE SMOKE ATL LLC
|D/B/A BLUE SMOKE ATL LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: ROBIN JAMES
|BLUE SMOKE ATL LLC
|3162 JOHNSON FERRY ROAD,
|STE 260-721
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042042
|BRAVO PAINTING COMPANY
|ALEXANDRO MARTINEZ
|08/29/2025
|LLC
|D/B/A BRAVO PAINTING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|BRAVO PAINTING COMPANY
|COMPANY LLC
|HANGING
|LLC
|ATTN: ALEXANDRO MARTINEZ
|BRAVO PAINTING COMPANY
|LLC
|2617 SANDY PLAINS ROAD,
|STE 1208E
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042035
|CANINE COMFORT AND
|CHARLES BAKER
|08/27/2025
|CUISINE LLC
|D/B/A CANINE COMFORT AND
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|CANINE COMFORT AND
|CUISINE LLC
|CUISINE LLC
|ATTN: CHARLES BAKER
|CANINE COMFORT AND
|CUISINE LLC
|1206 BONSHAW TRL
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042016
|CARLA LEVIN JEWELRY
|CARLA SCHWARTZ
|08/25/2025
|D/B/A CARLA LEVIN JEWELRY
|JEWELRY CUSTOM MADE
|ATTN: CARLA SCHWARTZ
|3270 WALTON RIVERWOOD
|LM SE, APT 2029
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042021
|CARROLL HOME
|NATHAN CARROLL
|08/26/2025
|INNOVATIONS LLC
|D/B/A CARROLL HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CARROLL HOME
|INNOVATIONS LLC
|INNOVATIONS LLC
|ATTN: NATHAN CARROLL
|CARROLL HOME
|INNOVATIONS LLC
|2678 ELKHART CIR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042023
|DANIEL A PADGETT
|DANIEL PADGETT
|08/26/2025
|PADGETT REALTORS LLC
|D/B/A DANIEL A PADGETT
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PADGETT REALTORS LLC
|3911 FINCH RD SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042032
|DECORATING CENTS
|DECORATING CENTS
|08/27/2025
|DECORATING CENTS LLC
|D/B/A DECORATING CENTS
|INTERIOR DESIGN
|DECORATING CENTS LLC
|2720 TWIN CREEK CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042046
|DYNASTY NAILS
|KIM DIEU THI HUYNH
|08/29/2025
|3CEK LLC
|D/B/A DYNASTY NAILS
|BEAUTY SHOP
|ATTN: KIM DIEU THI HUYNH
|3CEK LLC
|3101 ROSWELL RD, STE 1281
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042052
|GALT PHARMACEUTICALS
|BHARAT BARRY PATEL
|08/29/2025
|LLC
|D/B/A GALT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|GALT PHARMACEUTICALS
|PHARMACEUTICALS LLC
|LLC
|ATTN: BHARAT BARRY PATEL
|GALT PHARMACEUTICALS
|LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD,
|SUITE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042051
|GALT PHRANCHISE LLC
|BHARAT BARRY PATEL
|08/29/2025
|GALT PHRANCHISE LLC
|D/B/A GALT PHRANCHISE LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: BHARAT BARRY PATEL
|GALT PHRANCHISE LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD SE,
|SUITE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042049
|GRANDSLAM PARKING
|PEDRO RODRIGUEZ
|08/28/2025
|GRANDSLAM PARKING LLC
|D/B/A GRANDSLAM PARKING
|PARKING VALET
|ATTN: PEDRO RODRIGUEZ
|GRANDSLAM PARKING LLC
|102 MEANDER DR
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC042047
|HARDAWAY
|JEROME HARDAWAY
|08/29/2025
|TECHNOLOGIES LTD
|D/B/A HARDAWAY
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|LIABILITY COMPANY
|TECHNOLOGIES LTD
|HARDAWAY
|LIABILITY COMPANY
|TECHNOLOGIES LTD
|ATTN: JEROME HARDAWAY
|LIABILITY COMPANY
|HARDAWAY TECHNOLOGIES
|LTD LIABILITY COMPANY
|2604 DERING GATE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042011
|JETSON ENTERPRISE INC
|JETSON ENTERPRISE INC
|08/25/2025
|JETSON ENTERPRISE INC
|D/B/A JETSON ENTERPRISE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|INC
|JETSON ENTERPRISE INC
|975 COBB PLACE BLVD, SUITE
|104
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042048
|JUST SERVICES
|ALAN LIMA
|08/29/2025
|JUST SERVICES HOME
|D/B/A JUST SERVICES
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|REMODELING LLC
|ATTN: ALAN ROCHA LIMA
|JUST SERVICES HOME
|REMODELING LLC
|1740 WILSHIRE CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALC003554
|LA PARRILLA MEXICAN
|JAIRO TRONCOSO GIRALDO
|08/28/2025
|RESTAURANT #2
|D/B/A LA PARRILLA MEXICAN
|RESTAURANT
|LA COSECHA COBB LLC
|RESTAURANT #2
|ATTN: MARTIN VELASQUEZ
|BENAVIDES
|LA COSECHA COBB LLC
|1306 COBB INDUSTRIAL DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042031
|LEMIS INC
|IYEAKIAFO OGBIDI
|08/27/2025
|LEMIS INC
|D/B/A LEMIS INC
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: IYEAKIAFO OGBIDI
|LEMIS INC
|2543 BELLS FERRY RD, STE
|550
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042026
|MAXWELL CONSTRUCTION
|CORNEL IACOMI
|08/26/2025
|GROUP
|D/B/A MAXWELL
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|MAXWELL CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION GROUP
|GROUP INC
|ATTN: CORNEL IACOMI
|MAXWELL CONSTRUCTION
|GROUP INC
|4266 N. MOUNTAIN ROAD NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042040
|MONTGOMERY
|SIDNEY MONTGOMERY
|08/28/2025
|ENGINEERING &
|D/B/A MONTGOMERY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CONSULTING LLC
|ENGINEERING & CONSULTING
|MONTGOMERY
|LLC
|ENGINEERING &
|ATTN: SIDNEY F
|CONSULTING LLC
|MONTGOMERY II
|MONTGOMERY ENGINEERING
|& CONSULTING LLC
|2686 BROOKWEST LN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042043
|OAK IMPORTS
|KAREEM OLUGBENGA
|08/28/2025
|D/B/A OAK IMPORTS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: KAREEM OLUGBENGA
|1731 SOUTH COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042045
|ORTHOXPRESS OF
|JENNIFER BULLOCK
|08/28/2025
|MARIETTA
|D/B/A ORTHOXPRESS OF
|MEDICAL CLINIC
|ORTHOXPRESS OF
|MARIETTA
|GEORGIA LLC
|ATTN: JENNIFER BULLOCK
|ORTHOXPRESS OF GEORGIA
|LLC
|206 OXFORD RD
|NEW ALBANY, MS 38652
|CON001617
|PAIR AIR LLC
|MICHAEL PAIR
|08/28/2025
|PAIR AIR LLC
|D/B/A PAIR AIR LLC
|AIR CONDITIONING & HEATING
|ATTN: MICHAEL PAIR
|CONTRACTOR
|PAIR AIR LLC
|262 KINGS ROW
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042030
|PAUL DRILLING DC PC
|PAUL DRILLING
|08/27/2025
|PAUL DRILLING DC PC
|D/B/A PAUL DRILLING DC PC
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: PAUL DRILLING
|PAUL DRILLING DC PC
|103 DUPREE ROAD, APT C
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC042044
|PRIME CARE HOME HEALTH
|JOHN RILEY
|08/29/2025
|LLC
|D/B/A PRIME CARE HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PRIME CARE HOME HEALTH
|HEALTH LLC
|LLC
|ATTN: JOHN RILEY
|PRIME CARE HOME HEALTH
|LLC
|2360 KIMBOROUGH CT
|ATLANTA, GA 30350
|OCC042025
|PTB ELITE BARBERSHOP
|DONTE BUSH
|08/26/2025
|PTB ELITE CUMBERLAND
|D/B/A PTB ELITE
|BARBER SHOP
|LLC
|BARBERSHOP
|ATTN: DONTE BUSH
|PTB ELITE CUMBERLAND LLC
|950 EAGLES LANDING PKWY,
|BOX 973
|STOCKBRIDGE, GA 30281
|OCC042014
|RAND R SCAPES LLC
|ERIC RANDOLPH
|08/25/2025
|RAND R SCAPES LLC
|D/B/A RAND R SCAPES LLC
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: ERIC RANDOLPH
|RAND R SCAPES LLC
|295 HECK RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042029
|REQUIEMVFX LLC
|ANDREW BYRNE
|08/27/2025
|REQUIEMVFX LLC
|D/B/A REQUIEMVFX LLC
|FILM & VIDEO EDITING & SPLICING
|ATTN: ANDREW BYRNE
|REQUIEMVFX LLC
|4214 SUMMIT WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039933
|RICHARD L YANCEY
|RICHARD YANCEY
|08/25/2025
|ATTORNEY
|D/B/A RICHARD L YANCEY
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTORNEY
|ATTN: RICHARD YANCEY
|1070 TIMBERLAND DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003528
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|RAMON L SANCHEZ
|08/27/2025
|SANCHEZ PAPAS & CORN
|FREGOSO
|RESTAURANT
|LLC
|D/B/A SANCHEZ PAPAS &
|CORN
|ATTN: RAMON SANCHEZ
|FREGOSO
|SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
|186 WINDY HILL RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042015
|STANDPOINT
|KELLY WINBURNE
|08/25/2025
|CONSTRUCTION AND
|D/B/A STANDPOINT
|ROOFING CONTRACTOR
|RESTORATION
|CONSTRUCTION AND
|STANDPOINT
|RESTORATION
|CONSTRUCTION AND
|ATTN: KELLY WINBURNE
|RESTORATION LLC
|STANDPOINT CONSTRUCTION
|AND RESTORATION LLC
|9673 WENDELL RD
|DALLAS, TX 75243
|OCC042034
|STYLISTIC MOTORS LLC
|STYLISTIC MOTORS LLC
|08/27/2025
|STYLISTIC MOTORS LLC
|D/B/A STYLISTIC MOTORS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|STYLISTIC MOTORS LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 109F
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042036
|THE FADE DISTRICT
|JASON WALTON
|08/28/2025
|BARBERSHOP
|D/B/A THE FADE DISTRICT
|BARBER SHOP
|THE FADE DISTRICT
|BARBERSHOP
|BARBERSHOP LLC
|ATTN: JASON WALTON
|THE FADE DISTRICT
|BARBERSHOP LLC
|3887 AROLLA LANE
|DOUGLASVILLE, GA 30135
|OCC042024
|THE GRAVARA GROUP LLC
|JENNIFER HODGSON-KOZEL
|08/26/2025
|THE GRAVARA GROUP LLC
|D/B/A THE GRAVARA GROUP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: JENNIFER HODGSON-
|KOZEL
|THE GRAVARA GROUP LLC
|490 MAYES RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042018
|TRANGA
|NASZIN NASIRU-CAREW
|08/25/2025
|TRANGA LLC
|D/B/A TRANGA
|VENDING MACHINES
|ATTN: NASZIN NASIRU-
|CAREW
|TRANGA LLC
|1337 WILLAMETTE WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042017
|TREE CUTTERS OF
|ARIAN VAKILI
|08/25/2025
|AMERICA
|D/B/A TREE CUTTERS OF
|TREE TRIMMING SERVICE
|TREE CUTTERS OF
|AMERICA
|AMERICA LLC
|ATTN: ARIAN VAKILI
|TREE CUTTERS OF AMERICA
|LLC
|2706 BENSON DR
|MARIETTA, GA 30062
|CON001615
|TRIART HARDWOODS LLC
|HUGO SIMOES
|08/25/2025
|TRIART HARDWOODS LLC
|D/B/A TRIART HARDWOODS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: HUGO SIMOES
|TRIART HARDWOODS LLC
|201 SUBURBAN DR NE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042019
|V NAIL BAR & LASH
|V NAIL BAR & LASH
|08/25/2025
|V NAIL BAR & LASH LLC
|D/B/A V NAIL BAR & LASH
|BEAUTY SHOP
|V NAIL BAR & LASH LLC
|2769 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, SUITE 140
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042038
|WANNEE MASSAGE LLC
|WANNEE GLASS
|08/28/2025
|WANNEE MASSAGE LLC
|D/B/A WANNEE MASSAGE
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|LLC
|LICENSED
|ATTN: WANNEE GLASS
|WANNEE MASSAGE LLC
|3106 DOVE WAY
|DECATUR, GA 30033
|ALC003545
|WASABI
|TAO HU
|08/27/2025
|DWH LTD
|D/B/A WASABI
|RESTAURANT
|ATTN: TAO HU
|DWH LTD
|2744 GEORGE BUSBEE PKWY
|NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042027
|WE NOAH GUY LLC
|TIMOTHY ROBINSON
|08/27/2025
|WE NOAH GUY LLC
|D/B/A WE NOAH GUY LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: TIMOTHY ROBINSON
|WE NOAH GUY LLC
|4302 CARLOS CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042028
|YOUNG CHEFS ACADEMY
|CHAD POLIKOV
|08/27/2025
|LYLA BRADLEY LLC
|D/B/A YOUNG CHEFS
|TUTORING SERVICES
|ACADEMY
|ATTN: CHAD POLIKOV
|LYLA BRADLEY LLC
|2769 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, SUITE 95
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Here are the 48 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 29"