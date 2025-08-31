Here are the 48 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 29

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson August 31, 2025

Here are the 48 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 29, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
ALT0035582025 GOLF PUBLIC SAFETYCOBB & DOUGLAS HEALTH08/29/2025
GOLF CLASSICFOUNDATIONCHARITABLE ORGANIZATION (NON
COBB & DOUGLAS HEALTHD/B/A 2025 GOLF PUBLICPROFIT)
FOUNDATIONSAFETY GOLF CLASSIC
ATTN: LISA CROSSMAN
COBB & DOUGLAS HEALTH
FOUNDATION
1650 COUNTY SERVICES
PKWY
MARIETTA, GA 30008
OCC042013A VISION FOR YOUDANIEL ROBINSON08/25/2025
CARPENTRY LLCD/B/A A VISION FOR YOUCARPENTRY CONTRACTOR
A VISION FOR YOUCARPENTRY LLC
CARPENTRY LLCATTN: DANIEL ROBINSON
A VISION FOR YOU
CARPENTRY LLC
1452 CEDAR RIDGE ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC042039AFFORDABLE DOOR TOAFFORDABLE DOOR TO08/28/2025
DOOR SERVICES LLCDOOR SERVICES LLCVEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
AFFORDABLE DOOR TOD/B/A AFFORDABLE DOOR TOINDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
DOOR SERVICES LLCDOOR SERVICES LLC
ATTN: TIMOTHY SMITH
AFFORDABLE DOOR TO
DOOR SERVICES LLC
1635 OLD 41 HWY NW, 112-266
KENNESAW, GA 30152
OCC042037ASHBY SEWING MACHINEKRISTIN PETERSEN08/28/2025
COMPANYD/B/A ASHBY SEWINGSEWING MACHINE DEALER
KUNZMAN PETERSEN LLCMACHINE COMPANY
ATTN: KRISTIN PETERSEN
KUNZMAN PETERSEN LLC
2255 OLD 41 HWY, SUITE 140
KENNESAW, GA 30144
OCC042041ASK A DOULA CENTERTENISHA BIBBS08/28/2025
ASK A DOULA NEWBORND/B/A ASK A DOULA CENTERCONSULTANT – EDUCATION
CENTER & HEALTHCAREATTN: TENISHA BIBBS
LLCASK A DOULA NEWBORN
CENTER & HEALTHCARE LLC
3201 WEXFORD WALK DR
SMYRNA, GA 30083
OCC042053ATLANDBHARAT BARRY PATEL08/29/2025
PHARMACEUTICALS LLCD/B/A ATLANDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATLANDPHARMACEUTICALS LLC
PHARMACEUTICALS LLCATTN: BHARAT BARRY PATEL
ATLAND PHARMACEUTICALS
LLC
3225 CUMBERLAND BLVD,
SUITE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC042033ATLANTA CONSTRUCTIONFRANCISCO CORRAL08/27/2025
KING LLCD/B/A ATLANTAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATLANTA CONSTRUCTIONCONSTRUCTION KING LLC
KING LLCATTN: FRANCISCO CORRAL
ATLANTA CONSTRUCTION
KING LLC
3605 LAKESHORE DR
SMYRNA, GA 30082
OCC042050AXIS ASCENT LLCCHRISTIAN GOMEZ08/29/2025
AXIS ASCENT LLCD/B/A AXIS ASCENT LLCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
ATTN: CHRISTIAN GOMEZDEVELOPMENT & DESIGN
AXIS ASCENT LLC
3335 SPINDLETOP DR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC042020BLUE SMOKE ATL LLCROBIN JAMES08/25/2025
BLUE SMOKE ATL LLCD/B/A BLUE SMOKE ATL LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: ROBIN JAMES
BLUE SMOKE ATL LLC
3162 JOHNSON FERRY ROAD,
STE 260-721
ROSWELL, GA 30075
OCC042042BRAVO PAINTING COMPANYALEXANDRO MARTINEZ08/29/2025
LLCD/B/A BRAVO PAINTINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
BRAVO PAINTING COMPANYCOMPANY LLCHANGING
LLCATTN: ALEXANDRO MARTINEZ
BRAVO PAINTING COMPANY
LLC
2617 SANDY PLAINS ROAD,
STE 1208E
MARIETTA, GA 30066
OCC042035CANINE COMFORT ANDCHARLES BAKER08/27/2025
CUISINE LLCD/B/A CANINE COMFORT ANDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
CANINE COMFORT ANDCUISINE LLC
CUISINE LLCATTN: CHARLES BAKER
CANINE COMFORT AND
CUISINE LLC
1206 BONSHAW TRL
MARIETTA, GA 30064
OCC042016CARLA LEVIN JEWELRYCARLA SCHWARTZ08/25/2025
D/B/A CARLA LEVIN JEWELRYJEWELRY CUSTOM MADE
ATTN: CARLA SCHWARTZ
3270 WALTON RIVERWOOD
LM SE, APT 2029
ATLANTA, GA 30339
OCC042021CARROLL HOMENATHAN CARROLL08/26/2025
INNOVATIONS LLCD/B/A CARROLL HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CARROLL HOMEINNOVATIONS LLC
INNOVATIONS LLCATTN: NATHAN CARROLL
CARROLL HOME
INNOVATIONS LLC
2678 ELKHART CIR
MARIETTA, GA 30064
OCC042023DANIEL A PADGETTDANIEL PADGETT08/26/2025
PADGETT REALTORS LLCD/B/A DANIEL A PADGETTREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PADGETT REALTORS LLC
3911 FINCH RD SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042032DECORATING CENTSDECORATING CENTS08/27/2025
DECORATING CENTS LLCD/B/A DECORATING CENTSINTERIOR DESIGN
DECORATING CENTS LLC
2720 TWIN CREEK CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042046DYNASTY NAILSKIM DIEU THI HUYNH08/29/2025
3CEK LLCD/B/A DYNASTY NAILSBEAUTY SHOP
ATTN: KIM DIEU THI HUYNH
3CEK LLC
3101 ROSWELL RD, STE 1281
MARIETTA, GA 30062
OCC042052GALT PHARMACEUTICALSBHARAT BARRY PATEL08/29/2025
LLCD/B/A GALTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GALT PHARMACEUTICALSPHARMACEUTICALS LLC
LLCATTN: BHARAT BARRY PATEL
GALT PHARMACEUTICALS
LLC
3225 CUMBERLAND BLVD,
SUITE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC042051GALT PHRANCHISE LLCBHARAT BARRY PATEL08/29/2025
GALT PHRANCHISE LLCD/B/A GALT PHRANCHISE LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: BHARAT BARRY PATEL
GALT PHRANCHISE LLC
3225 CUMBERLAND BLVD SE,
SUITE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC042049GRANDSLAM PARKINGPEDRO RODRIGUEZ08/28/2025
GRANDSLAM PARKING LLCD/B/A GRANDSLAM PARKINGPARKING VALET
ATTN: PEDRO RODRIGUEZ
GRANDSLAM PARKING LLC
102 MEANDER DR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC042047HARDAWAYJEROME HARDAWAY08/29/2025
TECHNOLOGIES LTDD/B/A HARDAWAYCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
LIABILITY COMPANYTECHNOLOGIES LTD
HARDAWAYLIABILITY COMPANY
TECHNOLOGIES LTDATTN: JEROME HARDAWAY
LIABILITY COMPANYHARDAWAY TECHNOLOGIES
LTD LIABILITY COMPANY
2604 DERING GATE
MARIETTA, GA 30066
OCC042011JETSON ENTERPRISE INCJETSON ENTERPRISE INC08/25/2025
JETSON ENTERPRISE INCD/B/A JETSON ENTERPRISEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
INC
JETSON ENTERPRISE INC
975 COBB PLACE BLVD, SUITE
104
KENNESAW, GA 30144
OCC042048JUST SERVICESALAN LIMA08/29/2025
JUST SERVICES HOMED/B/A JUST SERVICESCONSTRUCTION MANAGEMENT
REMODELING LLCATTN: ALAN ROCHA LIMA
JUST SERVICES HOME
REMODELING LLC
1740 WILSHIRE CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003554LA PARRILLA MEXICANJAIRO TRONCOSO GIRALDO08/28/2025
RESTAURANT #2D/B/A LA PARRILLA MEXICANRESTAURANT
LA COSECHA COBB LLCRESTAURANT #2
ATTN: MARTIN VELASQUEZ
BENAVIDES
LA COSECHA COBB LLC
1306 COBB INDUSTRIAL DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042031LEMIS INCIYEAKIAFO OGBIDI08/27/2025
LEMIS INCD/B/A LEMIS INCCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: IYEAKIAFO OGBIDI
LEMIS INC
2543 BELLS FERRY RD, STE
550
MARIETTA, GA 30066
OCC042026MAXWELL CONSTRUCTIONCORNEL IACOMI08/26/2025
GROUPD/B/A MAXWELLLANDSCAPING CONTRACTOR
MAXWELL CONSTRUCTIONCONSTRUCTION GROUP
GROUP INCATTN: CORNEL IACOMI
MAXWELL CONSTRUCTION
GROUP INC
4266 N. MOUNTAIN ROAD NE
MARIETTA, GA 30066
OCC042040MONTGOMERYSIDNEY MONTGOMERY08/28/2025
ENGINEERING &D/B/A MONTGOMERYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CONSULTING LLCENGINEERING & CONSULTING
MONTGOMERYLLC
ENGINEERING &ATTN: SIDNEY F
CONSULTING LLCMONTGOMERY II
MONTGOMERY ENGINEERING
& CONSULTING LLC
2686 BROOKWEST LN
MARIETTA, GA 30064
OCC042043OAK IMPORTSKAREEM OLUGBENGA08/28/2025
D/B/A OAK IMPORTSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: KAREEM OLUGBENGA
1731 SOUTH COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC042045ORTHOXPRESS OFJENNIFER BULLOCK08/28/2025
MARIETTAD/B/A ORTHOXPRESS OFMEDICAL CLINIC
ORTHOXPRESS OFMARIETTA
GEORGIA LLCATTN: JENNIFER BULLOCK
ORTHOXPRESS OF GEORGIA
LLC
206 OXFORD RD
NEW ALBANY, MS 38652
CON001617PAIR AIR LLCMICHAEL PAIR08/28/2025
PAIR AIR LLCD/B/A PAIR AIR LLCAIR CONDITIONING & HEATING
ATTN: MICHAEL PAIRCONTRACTOR
PAIR AIR LLC
262 KINGS ROW
MARIETTA, GA 30067
OCC042030PAUL DRILLING DC PCPAUL DRILLING08/27/2025
PAUL DRILLING DC PCD/B/A PAUL DRILLING DC PCCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: PAUL DRILLING
PAUL DRILLING DC PC
103 DUPREE ROAD, APT C
WOODSTOCK, GA 30188
OCC042044PRIME CARE HOME HEALTHJOHN RILEY08/29/2025
LLCD/B/A PRIME CARE HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
PRIME CARE HOME HEALTHHEALTH LLC
LLCATTN: JOHN RILEY
PRIME CARE HOME HEALTH
LLC
2360 KIMBOROUGH CT
ATLANTA, GA 30350
OCC042025PTB ELITE BARBERSHOPDONTE BUSH08/26/2025
PTB ELITE CUMBERLANDD/B/A PTB ELITEBARBER SHOP
LLCBARBERSHOP
ATTN: DONTE BUSH
PTB ELITE CUMBERLAND LLC
950 EAGLES LANDING PKWY,
BOX 973
STOCKBRIDGE, GA 30281
OCC042014RAND R SCAPES LLCERIC RANDOLPH08/25/2025
RAND R SCAPES LLCD/B/A RAND R SCAPES LLCLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: ERIC RANDOLPH
RAND R SCAPES LLC
295 HECK RD
KENNESAW, GA 30144
OCC042029REQUIEMVFX LLCANDREW BYRNE08/27/2025
REQUIEMVFX LLCD/B/A REQUIEMVFX LLCFILM & VIDEO EDITING & SPLICING
ATTN: ANDREW BYRNE
REQUIEMVFX LLC
4214 SUMMIT WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC039933RICHARD L YANCEYRICHARD YANCEY08/25/2025
ATTORNEYD/B/A RICHARD L YANCEYLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
ATTORNEY
ATTN: RICHARD YANCEY
1070 TIMBERLAND DRIVE
MARIETTA, GA 30067
ALC003528SANCHEZ PAPAS & CORNRAMON L SANCHEZ08/27/2025
SANCHEZ PAPAS & CORNFREGOSORESTAURANT
LLCD/B/A SANCHEZ PAPAS &
CORN
ATTN: RAMON SANCHEZ
FREGOSO
SANCHEZ PAPAS & CORN LLC
186 WINDY HILL RD
MARIETTA, GA 30060
OCC042015STANDPOINTKELLY WINBURNE08/25/2025
CONSTRUCTION ANDD/B/A STANDPOINTROOFING CONTRACTOR
RESTORATIONCONSTRUCTION AND
STANDPOINTRESTORATION
CONSTRUCTION ANDATTN: KELLY WINBURNE
RESTORATION LLCSTANDPOINT CONSTRUCTION
AND RESTORATION LLC
9673 WENDELL RD
DALLAS, TX 75243
OCC042034STYLISTIC MOTORS LLCSTYLISTIC MOTORS LLC08/27/2025
STYLISTIC MOTORS LLCD/B/A STYLISTIC MOTORSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
STYLISTIC MOTORS LLC
4757 CANTON RD, SUITE 109F
MARIETTA, GA 30066
OCC042036THE FADE DISTRICTJASON WALTON08/28/2025
BARBERSHOPD/B/A THE FADE DISTRICTBARBER SHOP
THE FADE DISTRICTBARBERSHOP
BARBERSHOP LLCATTN: JASON WALTON
THE FADE DISTRICT
BARBERSHOP LLC
3887 AROLLA LANE
DOUGLASVILLE, GA 30135
OCC042024THE GRAVARA GROUP LLCJENNIFER HODGSON-KOZEL08/26/2025
THE GRAVARA GROUP LLCD/B/A THE GRAVARA GROUPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: JENNIFER HODGSON-
KOZEL
THE GRAVARA GROUP LLC
490 MAYES RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042018TRANGANASZIN NASIRU-CAREW08/25/2025
TRANGA LLCD/B/A TRANGAVENDING MACHINES
ATTN: NASZIN NASIRU-
CAREW
TRANGA LLC
1337 WILLAMETTE WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC042017TREE CUTTERS OFARIAN VAKILI08/25/2025
AMERICAD/B/A TREE CUTTERS OFTREE TRIMMING SERVICE
TREE CUTTERS OFAMERICA
AMERICA LLCATTN: ARIAN VAKILI
TREE CUTTERS OF AMERICA
LLC
2706 BENSON DR
MARIETTA, GA 30062
CON001615TRIART HARDWOODS LLCHUGO SIMOES08/25/2025
TRIART HARDWOODS LLCD/B/A TRIART HARDWOODSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: HUGO SIMOES
TRIART HARDWOODS LLC
201 SUBURBAN DR NE
KENNESAW, GA 30144
OCC042019V NAIL BAR & LASHV NAIL BAR & LASH08/25/2025
V NAIL BAR & LASH LLCD/B/A V NAIL BAR & LASHBEAUTY SHOP
V NAIL BAR & LASH LLC
2769 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, SUITE 140
MARIETTA, GA 30066
OCC042038WANNEE MASSAGE LLCWANNEE GLASS08/28/2025
WANNEE MASSAGE LLCD/B/A WANNEE MASSAGEMASSAGE PRACTITIONER – STATE
LLCLICENSED
ATTN: WANNEE GLASS
WANNEE MASSAGE LLC
3106 DOVE WAY
DECATUR, GA 30033
ALC003545WASABITAO HU08/27/2025
DWH LTDD/B/A WASABIRESTAURANT
ATTN: TAO HU
DWH LTD
2744 GEORGE BUSBEE PKWY
NW
KENNESAW, GA 30144
OCC042027WE NOAH GUY LLCTIMOTHY ROBINSON08/27/2025
WE NOAH GUY LLCD/B/A WE NOAH GUY LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: TIMOTHY ROBINSON
WE NOAH GUY LLC
4302 CARLOS CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042028YOUNG CHEFS ACADEMYCHAD POLIKOV08/27/2025
LYLA BRADLEY LLCD/B/A YOUNG CHEFSTUTORING SERVICES
ACADEMY
ATTN: CHAD POLIKOV
LYLA BRADLEY LLC
2769 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, SUITE 95
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "Here are the 48 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 29"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.