New businesses issued licenses by Cobb on the week ending Friday, August 15

Posted By: Larry Felton Johnson August 16, 2025

Here are the 50 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 15, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0419451600 S COBB DRIVE BLDGJESUS PEREZ08/12/2025
OWNERD/B/A 1600 S COBB DRIVEOFFICE SPACE RENTAL
BLDG OWNER
ATTN: JESUS PEREZ
3570 KNIGHT ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC041953A PRESTIGE BUILDINGVALMOND JAMES08/13/2025
SERVCIE LLCD/B/A A PRESTIGE BUILDINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
A PRESTIGE BUILDINGSERVCIE LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVCIE LLCATTN: VALMOND JAMES
A PRESTIGE BUILDING
SERVCIE LLC
1820 WATER PLACE SE, 175
ATLANTA, GA 30339
OCC041956ARCLEEF LLCFREDRIK STALBERG08/13/2025
ARCLEEF LLCD/B/A ARCLEEF LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: FREDRIK STALBERG
ARCLEEF LLC
3350 RIVERWOOD PKWY SE,
1900
ATLANTA, GA 30339
OCC041934BALANCED BODIESJORDAN BERTRAM08/11/2025
BALANCED BODIESD/B/A BALANCED BODIESDIET CENTER
WELLNESS COBB LLCATTN: JORDAN BERTRAM
BALANCED BODIES
WELLNESS COBB LLC
801 DORADO CIR
MARIETTA, GA 30067
OCC041967BPS GARAGE DOORSJODY POWELL08/14/2025
BEAR PROPERTYD/B/A BPS GARAGE DOORSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SOLUTIONS LLSATTN: JODY POWELL
BEAR PROPERTY SOLUTIONS
LLS
1781 NEWTON ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC041962BRUSO BOOKKEEPINGBRUSO KIMBERLI08/14/2025
D/B/A BRUSO BOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: BRUSO KIMBERLIBOOKEEPING – NOT A CPA
3893 BEAUVISTA CRT NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041973BSG SECURITIESDREW STELLING08/14/2025
BSG SECURITIES LLCD/B/A BSG SECURITIESSECURITY & STOCK BROKER
ATTN: DREW STELLING
BSG SECURITIES LLC
1000 PARKWOOD CIR SE, STE
810
ATLANTA, GA 30339
OCC041932BYRON I GODWIN IIIBYRON I GODWIN III08/11/2025
GODWIN REMOVALD/B/A BYRON I GODWIN IIITRASH COLLECTION
SERVICE LLCATTN: BYRON I GODWIN III
GODWIN REMOVAL SERVICE
LLC
587 RIPPLEWATER DR SW
MARIETTA, GA 30064
ALC003543CAAV CAMPESTREMARIA FUENTES ZARAGOZA08/14/2025
TAQUERIAD/B/A CAAV CAMPESTRERESTAURANT
CAAV CAMPESTRETAQUERIA
TAQUERIA LLCATTN: JOAQUIN CASILLAS
AVILA
CAAV CAMPESTRE TAQUERIA
LLC
2520 E PIEDMONT RD, SUITE
112
MARIETTA, GA 30062
CON001614CJM 365 CONSRTUCTIONJOE RODRIGUEZ08/11/2025
LLCD/B/A CJM 365BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CJM 365 CONSRTUCTIONCONSRTUCTION LLCREQUIRED
LLCATTN: JOE RODRIGUEZ
CJM 365 CONSRTUCTION LLC
2344 JOMARC WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC041951COLLIER LANDSCAPING LLCGREGORY COLLIER08/12/2025
COLLIER LANDSCAPING LLCD/B/A COLLIERLANDSCAPING CONTRACTOR
LANDSCAPING LLC
ATTN: GREGORY COLLIER
COLLIER LANDSCAPING LLC
PO BOX 1862
POWDER SRPINGS, GA 30127
OCC041963CONFIDENCEESBIC RABANALES08/14/2025
CONSTRUCTION INCD/B/A CONFIDENCEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONFIDENCECONSTRUCTION INC
CONSTRUCTION INCATTN: ESBIC RABANALES
CONFIDENCE
CONSTRUCTION INC
1865 BARNES MILL ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC041966CORE & CURRENT LLCJOSEPH WHEELER08/14/2025
CORE & CURRENT LLCD/B/A CORE & CURRENT LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: JOSEPH WHEELER
CORE & CURRENT LLC
4044 GEORGE BUSBEE, APT
4111
KENNESAW, GA 30144
OCC041935CYBERSWITCHMARCUS CROCKETT08/11/2025
CYBERSWITCHD/B/A CYBERSWITCHCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
TECHNOLOGIES LLCATTN: MARCUS CROCKETT
CYBERSWITCH
TECHNOLOGIES LLC
3960 TIMBERBROOK LANE
MARIETTA, GA 30066
OCC041975DEVINE BAKEHOUSEKAREN DEVINE08/14/2025
DEVINE BAKEHOUSE LLCD/B/A DEVINE BAKEHOUSECOTTAGE FOOD
ATTN: KAREN DEVINE
DEVINE BAKEHOUSE LLC
2780 CARILLON XING
MARIETTA, GA 30066
ALC003546DOUBLETREE ATLANTASTEVE CESINGER08/13/2025
WINDY HILLD/B/A DOUBLETREE ATLANTAHOTEL OR MOTEL
VALOR BEVERAGEWINDY HILL
MANAGEMENT LLCATTN: ALISTER GLEN
VALOR BEVERAGE
MANAGEMENT LLC
3200 WINDY HILL RD SE,
SUITE 750W
ATLANTA, GA 30339
OCC041969ELIOTT ANNE SPA &ELIOTT ANNE SPA &08/15/2025
WELLNESS SUITESWELLNESS SUITESESTHETICIAN
ELIOTT ANNE HOLDINGSD/B/A ELIOTT ANNE SPA &
LLCWELLNESS SUITES
ELIOTT ANNE HOLDINGS LLC
3643 CHILDERS WAY NE
ROSWELL, GA 30075
OCC041965EXTENDED COUNSEL LLCHEATHER ASHER08/13/2025
EXTENDED COUNSEL LLCD/B/A EXTENDED COUNSELLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLC
EXTENDED COUNSEL LLC
1870 THE EXCHANGE SE, 220
ATLANTA, GA 30339
OCC041972FINTECH VETSVONDA GEORGE08/14/2025
FINTECH VETS LLCD/B/A FINTECH VETSCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: VONDA GEORGE
FINTECH VETS LLC
2862 DONAMIRE LN NW
KENNESAW, GA 30144
OCC041947GENTIVARONALD LAZAS08/11/2025
CURO HEALTH SERVCIESD/B/A GENTIVABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
HOLDINGS INCATTN: RONALD LAZAS
CURO HEALTH SERVCIES
HOLDINGS INC
3350 RIVERWOORD PKWY,
1400
ATLANTA, GA 30339
OCC041976GOOD FAITH BOOKKEEPINGJUSTINE ROWELL08/15/2025
SERVICES LLCD/B/A GOOD FAITHACCOUNTING, AUDITING, AND
GOOD FAITH BOOKKEEPINGBOOKKEEPING SERVICES LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLC
ATTN: JUSTINE ROWELL
GOOD FAITH BOOKKEEPING
SERVICES LLC
4263 CHESTNUT WALK
MARIETTA, GA 30066
OCC041950HAMMER & NAILSASAD KHAN08/13/2025
AARM CAPITAL LLCD/B/A HAMMER & NAILSBARBER SHOP
ATTN: ERIC ALLEN
AARM CAPITAL LLC
3625 DALLAS HWY SW, SUITE
765
MARIETTA, GA 30064
OCC041938HUDSON KYNDALLKYNDALL HUDSON08/11/2025
MIND TOTALITY LLCD/B/A HUDSON KYNDALLCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: KYNDALL HUDSON
MIND TOTALITY LLC
2615 GABRIEL CT
KENNESAW, GA 30152
OCC041940HUSACK ANSLEYANSLEY HUSACK08/11/2025
D/B/A HUSACK ANSLEYTUTORING SERVICES
ATTN: ANSLEY HUSACK
3026 WENDMEAD PL
MARIETTA, GA 30062
OCC041954IVY PEDIATRICSMICHELLE ALLEN08/13/2025
IVY PEDIATRICS LLCD/B/A IVY PEDIATRICSPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: MICHELLE ALLEN
IVY PEDIATRICS LLC
2437 RED MAPLE CROSSING
SMYRNA, GA 30080
OCC041942JUST DIGGIN ITJASE PERIDES08/11/2025
D/B/A JUST DIGGIN ITLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: JASE PERIDES
320 VINEYARD DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041968KEVIN ODWESSOODWESSO KEVIN08/14/2025
D/B/A KEVIN ODWESSODRAFTING & DESIGN SERVICE
ATTN: ODWESSO KEVIN
2346 WILLINGTON SHOALS PL
SMYRNA, GA 30080
OCC041955L’OCCITANE EN PROVENCEYANN TANINI08/12/2025
L’OCCITANE INCD/B/A L’OCCITANE ENCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
PROVENCE
L’OCCITANE INC
111 WEST 33RD ST, 20TH
FLOOR
NEW YORK, NY 10120
OCC041948MRS T’S HOMEMADETRACY HUNTER08/12/2025
DESSERTSD/B/A MRS T’S HOMEMADECOTTAGE FOOD
MRS T’S HOMEMADEDESSERTS
DESSERTS LLCATTN: TRACY HUNTER
MRS T’S HOMEMADE
DESSERTS LLC
30 BRAYDEN WAY
COVINGTON, GA 30016
OCC041952MSC TRAINING LLCWILLIAM WARREN08/13/2025
MSC TRAINING LLCD/B/A MSC TRAINING LLCDRIVER TRAINING SCHOOL
ATTN: WILLIAM WARREN
MSC TRAINING LLC
2000 ARROWHEAD TRL
MARIETTA, GA 30062
OCC041930NINJA RENTALSSYLVIA HARRIS08/11/2025
NINJA RENTAL LLCD/B/A NINJA RENTALSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: SYLVIA HARRIS
NINJA RENTAL LLC
204 MAHNAZ DRIVE SW
ATLANTA, GA 30331
OCC041937NK JEWELSNADIR ALI08/11/2025
NK ACCESSORIES LLCD/B/A NK JEWELSJEWELRY SALES
ATTN: NADIR ALI
NK ACCESSORIES LLC
400 ERNEST BARRETT PKWY,
STE 267
KENNESAW, GA 30144
OCC041941OUR COMMON THREADSKEBA BOOKER08/11/2025
OUR COMMON THREADSD/B/A OUR COMMONCONSULTANT – EDUCATION
LLCTHREADS
ATTN: KEBA BOOKER
OUR COMMON THREADS LLC
1114 MORNINGTON WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC041977PERSONAL CONCIERGEJASON HAYES MD08/14/2025
PERSONAL CONCIERGE MDD/B/A PERSONALPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
CONCIERGE
ATTN: JASON HAYES
PERSONAL CONCIERGE MD
11770 HAYNES BRIDGE RD,
STE 205
ALPHARETTTA, GA 30009
OCC041979PRANA YOGAALISON COLLOP08/14/2025
PRANA YOGA LLCD/B/A PRANA YOGABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: ALISON COLLOP
PRANA YOGA LLC
4663 JEFFERSON TOWNSHIP
LN
MARIETTA, GA 30066
CON001613RECTENWALD BROTHERSARTHUR RECTENWALD08/13/2025
CONSTRUCTIOND/B/A RECTENWALDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
RECTENWALD BROTHERSBROTHERS CONSTRUCTIONREQUIRED
CONSTRUCTION INCATTN: ACCOUNTING
RECTENWALD BROTHERS
CONSTRUCTION INC
16 LEONBERG RD
CRANBERRY TOWNSHIP, PA
16066
OCC041964RELATEDGREG LYONS08/14/2025
THE RELATED GROUP LLCD/B/A RELATEDCABINET SALES AND INSTALLATION
ATTN: GREG LYONS
THE RELATED GROUP LLC
4584 SAVAGE DR SE
MARIETTA, GA 30066
OCC041933SANCHEZ REMODELING &CESAR SANCHEZ08/11/2025
RENOVATION LLCD/B/A SANCHEZHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SANCHEZ REMODELING &REMODELING & RENOVATION
RENOVATION LLCLLC
ATTN: CESAR SANCHEZ
SANCHEZ REMODELING &
RENOVATION LLC
965 BLACKWELL RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041982SLEEP BETTER GEORGIAJEFF RODGERS08/15/2025
JEFF L RODGERS DMD PCD/B/A SLEEP BETTERDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA
ATTN: JEFF RODGERS
JEFF L RODGERS DMD PC
1719 MT VERNON RD
DUNWOODY, GA 30338
OCC041971SOLIFY GUTTERS ATLANTAJONATHAN CURTIS08/14/2025
SOLIFY GUTTERS ATLANTAD/B/A SOLIFY GUTTERSGUTTERING CLEANING CONTRACTOR
LLCATLANTA
ATTN: EDUARDO DE OLIVEIRA
SOLIFY GUTTERS ATLANTA
LLC
2850 DELK RD SE, APT 19C
MARIETTA, GA 30067
OCC041974SPORTS CLIPSKEVIN ADAMS08/14/2025
HAIR&BONES INCD/B/A SPORTS CLIPSBEAUTY SHOP
ATTN: KEVIN ADAMS
HAIR&BONES INC
5086 GRANDTREE CT
MIDLAND, GA 31820
OCC041959STIBO SYSTEMS INCADRIAN CARR08/14/2025
STIBO SYSTEMS INCD/B/A STIBO SYSTEMS INCOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: AMPHON JOHNSON
STIBO SYSTEMS INC
3200 WINDY HILL RD SE, STE
1400W
ATLANTA, GA 30339
ALC003539TANDOOR TAVERNSRIDEVI BELLAP08/14/2025
TANDOOR TAVERN LLCD/B/A TANDOOR TAVERNRESTAURANT
ATTN: SRIVEVI BELLAP
TANDOOR TAVERN LLC
3045 GORDY PKWY, SUITE
108
MARIETTA, GA 30066
OCC041960TIMBER ADVISORY GROUPTRAVIS WALDROP08/13/2025
TIMBER ADVISORY GROUPD/B/A TIMBER ADVISORYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCGROUP
ATTN: TRAVIS WALDROP
TIMBER ADVISORY GROUP
LLC
3979 CHAPEL GROVE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041978TRIPLE’S BARBER & BEAUTYREBECCA PALMER-GRANT08/15/2025
SUPPLIES LLCD/B/A TRIPLE’S BARBER &COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
TRIPLE’S BARBER & BEAUTY BEAUTY SUPPLIES LLC
SUPPLIES LLCATTN: REBECCA N PALMER – GRANTTRIPLE’S BARBER & BEAUTY SUPPLIES LLC2828 MARKSMAN TRLAUSTELL, GA 30106
OCC041961TROPICAL SMOOTHIE CAFEMIT PATEL08/13/2025
DEV 151 LLCD/B/A TROPICAL SMOOTHIERESTAURANT
CAFE
ATTN: MIT PATEL
DEV 151 LLC
3265 COBB PKWY, STE 2
ACWORTH, GA 30101
OCC041943WELLSTAR BREASTWELLSTAR MEDICAL GROUP08/11/2025
SURGERY ECHPLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR BREASTPROFIT)
GROUP LLCSURGERY ECHP
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041944WELLSTAR WOMEN’SBUSINESS LICENSE08/11/2025
CENTER FOR BEST HEALTHD/B/A WELLSTAR WOMEN’SCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALCENTER FOR BEST HEALTHPROFIT)
GROUP LLCATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA
ALC003529WINE SHOP AT IVY WALKJEFFREY SCOTT THOMPSON08/13/2025
WINE SHOP AT IVY WALKD/B/A WINE SHOP AT IVYPACKAGE STORE RELATED ITEMS
LLCWALK
ATTN: LUCAS BARRY
WINE SHOP AT IVY WALK LLC
8735 WATKINS RD
CHATTAHOOCHEE HILLS, GA
30268
OCC041949WMK GROUPJONES ANDREA08/12/2025
D/B/A WMK GROUPREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: JONES ANDREA
3375 SPRING HILL PKWY SE
SMYRNA, GA 30080

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

