New businesses issued licenses by Cobb on the week ending Friday, August 15

Here are the 50 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 15, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041945
|1600 S COBB DRIVE BLDG
|JESUS PEREZ
|08/12/2025
|OWNER
|D/B/A 1600 S COBB DRIVE
|OFFICE SPACE RENTAL
|BLDG OWNER
|ATTN: JESUS PEREZ
|3570 KNIGHT ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041953
|A PRESTIGE BUILDING
|VALMOND JAMES
|08/13/2025
|SERVCIE LLC
|D/B/A A PRESTIGE BUILDING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|A PRESTIGE BUILDING
|SERVCIE LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVCIE LLC
|ATTN: VALMOND JAMES
|A PRESTIGE BUILDING
|SERVCIE LLC
|1820 WATER PLACE SE, 175
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041956
|ARCLEEF LLC
|FREDRIK STALBERG
|08/13/2025
|ARCLEEF LLC
|D/B/A ARCLEEF LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: FREDRIK STALBERG
|ARCLEEF LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY SE,
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041934
|BALANCED BODIES
|JORDAN BERTRAM
|08/11/2025
|BALANCED BODIES
|D/B/A BALANCED BODIES
|DIET CENTER
|WELLNESS COBB LLC
|ATTN: JORDAN BERTRAM
|BALANCED BODIES
|WELLNESS COBB LLC
|801 DORADO CIR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041967
|BPS GARAGE DOORS
|JODY POWELL
|08/14/2025
|BEAR PROPERTY
|D/B/A BPS GARAGE DOORS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SOLUTIONS LLS
|ATTN: JODY POWELL
|BEAR PROPERTY SOLUTIONS
|LLS
|1781 NEWTON ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041962
|BRUSO BOOKKEEPING
|BRUSO KIMBERLI
|08/14/2025
|D/B/A BRUSO BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: BRUSO KIMBERLI
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|3893 BEAUVISTA CRT NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041973
|BSG SECURITIES
|DREW STELLING
|08/14/2025
|BSG SECURITIES LLC
|D/B/A BSG SECURITIES
|SECURITY & STOCK BROKER
|ATTN: DREW STELLING
|BSG SECURITIES LLC
|1000 PARKWOOD CIR SE, STE
|810
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041932
|BYRON I GODWIN III
|BYRON I GODWIN III
|08/11/2025
|GODWIN REMOVAL
|D/B/A BYRON I GODWIN III
|TRASH COLLECTION
|SERVICE LLC
|ATTN: BYRON I GODWIN III
|GODWIN REMOVAL SERVICE
|LLC
|587 RIPPLEWATER DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003543
|CAAV CAMPESTRE
|MARIA FUENTES ZARAGOZA
|08/14/2025
|TAQUERIA
|D/B/A CAAV CAMPESTRE
|RESTAURANT
|CAAV CAMPESTRE
|TAQUERIA
|TAQUERIA LLC
|ATTN: JOAQUIN CASILLAS
|AVILA
|CAAV CAMPESTRE TAQUERIA
|LLC
|2520 E PIEDMONT RD, SUITE
|112
|MARIETTA, GA 30062
|CON001614
|CJM 365 CONSRTUCTION
|JOE RODRIGUEZ
|08/11/2025
|LLC
|D/B/A CJM 365
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CJM 365 CONSRTUCTION
|CONSRTUCTION LLC
|REQUIRED
|LLC
|ATTN: JOE RODRIGUEZ
|CJM 365 CONSRTUCTION LLC
|2344 JOMARC WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041951
|COLLIER LANDSCAPING LLC
|GREGORY COLLIER
|08/12/2025
|COLLIER LANDSCAPING LLC
|D/B/A COLLIER
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LANDSCAPING LLC
|ATTN: GREGORY COLLIER
|COLLIER LANDSCAPING LLC
|PO BOX 1862
|POWDER SRPINGS, GA 30127
|OCC041963
|CONFIDENCE
|ESBIC RABANALES
|08/14/2025
|CONSTRUCTION INC
|D/B/A CONFIDENCE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONFIDENCE
|CONSTRUCTION INC
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: ESBIC RABANALES
|CONFIDENCE
|CONSTRUCTION INC
|1865 BARNES MILL ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041966
|CORE & CURRENT LLC
|JOSEPH WHEELER
|08/14/2025
|CORE & CURRENT LLC
|D/B/A CORE & CURRENT LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: JOSEPH WHEELER
|CORE & CURRENT LLC
|4044 GEORGE BUSBEE, APT
|4111
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041935
|CYBERSWITCH
|MARCUS CROCKETT
|08/11/2025
|CYBERSWITCH
|D/B/A CYBERSWITCH
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|TECHNOLOGIES LLC
|ATTN: MARCUS CROCKETT
|CYBERSWITCH
|TECHNOLOGIES LLC
|3960 TIMBERBROOK LANE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041975
|DEVINE BAKEHOUSE
|KAREN DEVINE
|08/14/2025
|DEVINE BAKEHOUSE LLC
|D/B/A DEVINE BAKEHOUSE
|COTTAGE FOOD
|ATTN: KAREN DEVINE
|DEVINE BAKEHOUSE LLC
|2780 CARILLON XING
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003546
|DOUBLETREE ATLANTA
|STEVE CESINGER
|08/13/2025
|WINDY HILL
|D/B/A DOUBLETREE ATLANTA
|HOTEL OR MOTEL
|VALOR BEVERAGE
|WINDY HILL
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: ALISTER GLEN
|VALOR BEVERAGE
|MANAGEMENT LLC
|3200 WINDY HILL RD SE,
|SUITE 750W
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041969
|ELIOTT ANNE SPA &
|ELIOTT ANNE SPA &
|08/15/2025
|WELLNESS SUITES
|WELLNESS SUITES
|ESTHETICIAN
|ELIOTT ANNE HOLDINGS
|D/B/A ELIOTT ANNE SPA &
|LLC
|WELLNESS SUITES
|ELIOTT ANNE HOLDINGS LLC
|3643 CHILDERS WAY NE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041965
|EXTENDED COUNSEL LLC
|HEATHER ASHER
|08/13/2025
|EXTENDED COUNSEL LLC
|D/B/A EXTENDED COUNSEL
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|EXTENDED COUNSEL LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, 220
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041972
|FINTECH VETS
|VONDA GEORGE
|08/14/2025
|FINTECH VETS LLC
|D/B/A FINTECH VETS
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: VONDA GEORGE
|FINTECH VETS LLC
|2862 DONAMIRE LN NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041947
|GENTIVA
|RONALD LAZAS
|08/11/2025
|CURO HEALTH SERVCIES
|D/B/A GENTIVA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|HOLDINGS INC
|ATTN: RONALD LAZAS
|CURO HEALTH SERVCIES
|HOLDINGS INC
|3350 RIVERWOORD PKWY,
|1400
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041976
|GOOD FAITH BOOKKEEPING
|JUSTINE ROWELL
|08/15/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A GOOD FAITH
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|GOOD FAITH BOOKKEEPING
|BOOKKEEPING SERVICES LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVICES LLC
|ATTN: JUSTINE ROWELL
|GOOD FAITH BOOKKEEPING
|SERVICES LLC
|4263 CHESTNUT WALK
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041950
|HAMMER & NAILS
|ASAD KHAN
|08/13/2025
|AARM CAPITAL LLC
|D/B/A HAMMER & NAILS
|BARBER SHOP
|ATTN: ERIC ALLEN
|AARM CAPITAL LLC
|3625 DALLAS HWY SW, SUITE
|765
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041938
|HUDSON KYNDALL
|KYNDALL HUDSON
|08/11/2025
|MIND TOTALITY LLC
|D/B/A HUDSON KYNDALL
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: KYNDALL HUDSON
|MIND TOTALITY LLC
|2615 GABRIEL CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041940
|HUSACK ANSLEY
|ANSLEY HUSACK
|08/11/2025
|D/B/A HUSACK ANSLEY
|TUTORING SERVICES
|ATTN: ANSLEY HUSACK
|3026 WENDMEAD PL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041954
|IVY PEDIATRICS
|MICHELLE ALLEN
|08/13/2025
|IVY PEDIATRICS LLC
|D/B/A IVY PEDIATRICS
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: MICHELLE ALLEN
|IVY PEDIATRICS LLC
|2437 RED MAPLE CROSSING
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041942
|JUST DIGGIN IT
|JASE PERIDES
|08/11/2025
|D/B/A JUST DIGGIN IT
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: JASE PERIDES
|320 VINEYARD DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041968
|KEVIN ODWESSO
|ODWESSO KEVIN
|08/14/2025
|D/B/A KEVIN ODWESSO
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ATTN: ODWESSO KEVIN
|2346 WILLINGTON SHOALS PL
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041955
|L’OCCITANE EN PROVENCE
|YANN TANINI
|08/12/2025
|L’OCCITANE INC
|D/B/A L’OCCITANE EN
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|PROVENCE
|L’OCCITANE INC
|111 WEST 33RD ST, 20TH
|FLOOR
|NEW YORK, NY 10120
|OCC041948
|MRS T’S HOMEMADE
|TRACY HUNTER
|08/12/2025
|DESSERTS
|D/B/A MRS T’S HOMEMADE
|COTTAGE FOOD
|MRS T’S HOMEMADE
|DESSERTS
|DESSERTS LLC
|ATTN: TRACY HUNTER
|MRS T’S HOMEMADE
|DESSERTS LLC
|30 BRAYDEN WAY
|COVINGTON, GA 30016
|OCC041952
|MSC TRAINING LLC
|WILLIAM WARREN
|08/13/2025
|MSC TRAINING LLC
|D/B/A MSC TRAINING LLC
|DRIVER TRAINING SCHOOL
|ATTN: WILLIAM WARREN
|MSC TRAINING LLC
|2000 ARROWHEAD TRL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041930
|NINJA RENTALS
|SYLVIA HARRIS
|08/11/2025
|NINJA RENTAL LLC
|D/B/A NINJA RENTALS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: SYLVIA HARRIS
|NINJA RENTAL LLC
|204 MAHNAZ DRIVE SW
|ATLANTA, GA 30331
|OCC041937
|NK JEWELS
|NADIR ALI
|08/11/2025
|NK ACCESSORIES LLC
|D/B/A NK JEWELS
|JEWELRY SALES
|ATTN: NADIR ALI
|NK ACCESSORIES LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|STE 267
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041941
|OUR COMMON THREADS
|KEBA BOOKER
|08/11/2025
|OUR COMMON THREADS
|D/B/A OUR COMMON
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|THREADS
|ATTN: KEBA BOOKER
|OUR COMMON THREADS LLC
|1114 MORNINGTON WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041977
|PERSONAL CONCIERGE
|JASON HAYES MD
|08/14/2025
|PERSONAL CONCIERGE MD
|D/B/A PERSONAL
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|CONCIERGE
|ATTN: JASON HAYES
|PERSONAL CONCIERGE MD
|11770 HAYNES BRIDGE RD,
|STE 205
|ALPHARETTTA, GA 30009
|OCC041979
|PRANA YOGA
|ALISON COLLOP
|08/14/2025
|PRANA YOGA LLC
|D/B/A PRANA YOGA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: ALISON COLLOP
|PRANA YOGA LLC
|4663 JEFFERSON TOWNSHIP
|LN
|MARIETTA, GA 30066
|CON001613
|RECTENWALD BROTHERS
|ARTHUR RECTENWALD
|08/13/2025
|CONSTRUCTION
|D/B/A RECTENWALD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|RECTENWALD BROTHERS
|BROTHERS CONSTRUCTION
|REQUIRED
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: ACCOUNTING
|RECTENWALD BROTHERS
|CONSTRUCTION INC
|16 LEONBERG RD
|CRANBERRY TOWNSHIP, PA
|16066
|OCC041964
|RELATED
|GREG LYONS
|08/14/2025
|THE RELATED GROUP LLC
|D/B/A RELATED
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|ATTN: GREG LYONS
|THE RELATED GROUP LLC
|4584 SAVAGE DR SE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041933
|SANCHEZ REMODELING &
|CESAR SANCHEZ
|08/11/2025
|RENOVATION LLC
|D/B/A SANCHEZ
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SANCHEZ REMODELING &
|REMODELING & RENOVATION
|RENOVATION LLC
|LLC
|ATTN: CESAR SANCHEZ
|SANCHEZ REMODELING &
|RENOVATION LLC
|965 BLACKWELL RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041982
|SLEEP BETTER GEORGIA
|JEFF RODGERS
|08/15/2025
|JEFF L RODGERS DMD PC
|D/B/A SLEEP BETTER
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA
|ATTN: JEFF RODGERS
|JEFF L RODGERS DMD PC
|1719 MT VERNON RD
|DUNWOODY, GA 30338
|OCC041971
|SOLIFY GUTTERS ATLANTA
|JONATHAN CURTIS
|08/14/2025
|SOLIFY GUTTERS ATLANTA
|D/B/A SOLIFY GUTTERS
|GUTTERING CLEANING CONTRACTOR
|LLC
|ATLANTA
|ATTN: EDUARDO DE OLIVEIRA
|SOLIFY GUTTERS ATLANTA
|LLC
|2850 DELK RD SE, APT 19C
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041974
|SPORTS CLIPS
|KEVIN ADAMS
|08/14/2025
|HAIR&BONES INC
|D/B/A SPORTS CLIPS
|BEAUTY SHOP
|ATTN: KEVIN ADAMS
|HAIR&BONES INC
|5086 GRANDTREE CT
|MIDLAND, GA 31820
|OCC041959
|STIBO SYSTEMS INC
|ADRIAN CARR
|08/14/2025
|STIBO SYSTEMS INC
|D/B/A STIBO SYSTEMS INC
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: AMPHON JOHNSON
|STIBO SYSTEMS INC
|3200 WINDY HILL RD SE, STE
|1400W
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003539
|TANDOOR TAVERN
|SRIDEVI BELLAP
|08/14/2025
|TANDOOR TAVERN LLC
|D/B/A TANDOOR TAVERN
|RESTAURANT
|ATTN: SRIVEVI BELLAP
|TANDOOR TAVERN LLC
|3045 GORDY PKWY, SUITE
|108
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041960
|TIMBER ADVISORY GROUP
|TRAVIS WALDROP
|08/13/2025
|TIMBER ADVISORY GROUP
|D/B/A TIMBER ADVISORY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|GROUP
|ATTN: TRAVIS WALDROP
|TIMBER ADVISORY GROUP
|LLC
|3979 CHAPEL GROVE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041978
|TRIPLE’S BARBER & BEAUTY
|REBECCA PALMER-GRANT
|08/15/2025
|SUPPLIES LLC
|D/B/A TRIPLE’S BARBER &
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|TRIPLE’S BARBER & BEAUTY BEAUTY SUPPLIES LLC
|SUPPLIES LLC
|ATTN: REBECCA N PALMER – GRANTTRIPLE’S BARBER & BEAUTY SUPPLIES LLC2828 MARKSMAN TRLAUSTELL, GA 30106
|OCC041961
|TROPICAL SMOOTHIE CAFE
|MIT PATEL
|08/13/2025
|DEV 151 LLC
|D/B/A TROPICAL SMOOTHIE
|RESTAURANT
|CAFE
|ATTN: MIT PATEL
|DEV 151 LLC
|3265 COBB PKWY, STE 2
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041943
|WELLSTAR BREAST
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|08/11/2025
|SURGERY ECHP
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR BREAST
|PROFIT)
|GROUP LLC
|SURGERY ECHP
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041944
|WELLSTAR WOMEN’S
|BUSINESS LICENSE
|08/11/2025
|CENTER FOR BEST HEALTH
|D/B/A WELLSTAR WOMEN’S
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|CENTER FOR BEST HEALTH
|PROFIT)
|GROUP LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA
|ALC003529
|WINE SHOP AT IVY WALK
|JEFFREY SCOTT THOMPSON
|08/13/2025
|WINE SHOP AT IVY WALK
|D/B/A WINE SHOP AT IVY
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|LLC
|WALK
|ATTN: LUCAS BARRY
|WINE SHOP AT IVY WALK LLC
|8735 WATKINS RD
|CHATTAHOOCHEE HILLS, GA
|30268
|OCC041949
|WMK GROUP
|JONES ANDREA
|08/12/2025
|D/B/A WMK GROUP
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: JONES ANDREA
|3375 SPRING HILL PKWY SE
|SMYRNA, GA 30080
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
