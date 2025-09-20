20 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 26

Posted By: Larry Felton Johnson September 28, 2025

Here are the 20 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 26, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042249A TASTE OF ELEGANCEBEVERLY STEPHENS09/24/2025
FULL SERVICES LLCD/B/A A TASTE OF ELEGANCEENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
A TASTE OF ELEGANCEFULL SERVICES LLCEVENT ORGANIZER
FULL SERVICES LLCATTN: BEVERLY STEPHENS
A TASTE OF ELEGANCE FULL
SERVICES LLC
2099 POWERS FERRY RD,
APT C
MARIETTA, GA 30067
OCC042254AMERICAN DELIXIA LIN09/25/2025
X & L CHEN LLCD/B/A AMERICAN DELIRESTAURANT
ATTN: XIA LIN
X & L CHEN LLC
2999 SAVANNAH WALK LN
SUWANEE, GA 30024
OCC042216BIRTHING WAY MIDWIFERYRACHEL HART09/22/2025
BIRTHING WAY MIDWIFERYD/B/A BIRTHING WAYHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLCMIDWIFERY
ATTN: RACHEL HART
BIRTHING WAY MIDWIFERY
LLC
3660 CANTON RD, STE 240
MARIETTA, GA 30066
OCC042230CERTIFIED EMISSIONS LLCRAYMOND HARRELL09/22/2025
CERTIFIED EMISSIONS LLCD/B/A CERTIFIED EMISSIONSAUTO INSPECTION & SERVICE
LLC
ATTN: RAYMOND HARRELL
CERTIFIED EMISSIONS LLC
1353 RIVERSTONE PKWY, 120
-163
CANTON, GA 30014
OCC042261COOLEY TRADING LLCJEREMY COOLEY09/26/2025
COOLEY TRADING LLCD/B/A COOLEY TRADING LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JEREMY COOLEY
COOLEY TRADING LLC
1814 N CHESTNUT GROVE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042244DOS BROS FRESH MEXICAN GRILLBASU BROS LLCVISHAL PATELD/B/A DOS BROS FRESH MEXICAN GRILLATTN: VISHAL PATEL BASU BROS LLC221 VINEYARD DRTUNNELHILL, GA 3075509/23/2025RESTAURANT
OCC042238DREAM COOKIE COMPANY DREAM COOKIE LLCLINDSEY THURMAN D/B/A DREAM COOKIE COMPANYATTN: LINDSEY THURMAN DREAM COOKIE LLC4118 FALCON SHORES CT ACWORTH, GA 3010109/23/2025COTTAGE FOOD
OCC042220HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLCHARBOUR GROUP REAL ESTATE LLCKATHRYN HARBOUR D/B/A HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLCATTN: KATHRYN HARBOUR HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLC5802 SAILBOAT PTACWORTH, GA 3010109/22/2025BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
OCC042221HARRIS CLEANERS CLASSACT HOLDINGS OF GEORGIA LLCTESSA MOTIKAD/B/A HARRIS CLEANERS ATTN: TESSA MOTIKA CLASSACT HOLDINGS OF GEORGIA LLC2872 CANTON RD, STE 110MARIETTA, GA 3006609/22/2025DRY CLEANING PICK-UP STATION
OCC042234I REPAIR XPERT XPERT VENTURES LLCMOBEEN KHAND/B/A I REPAIR XPERT ATTN: MOBEEN KHAN XPERT VENTURES LLC 3366 JAMONT BLVDALPHARETTA, GA 3002209/23/2025ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
OCC042234I REPAIR XPERT XPERT VENTURES LLCMOBEEN KHAND/B/A I REPAIR XPERT ATTN: MOBEEN KHAN XPERT VENTURES LLC 3366 JAMONT BLVDALPHARETTA, GA 3002209/23/2025APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
CON001629INVICTA CONSTRUCTIONTAYLOR MAUNEY09/25/2025
SOLUTIONSD/B/A INVICTABUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INVICTA CONSTRUCTIOCONSTRUCTION SOLUTIONSREQUIRED
SOLUTINS INCATTN: TAYLOR MAUNEY
INVICTA CONSTRUCTIO
SOLUTINS INC
100 PARK CENTRAL BLVD S
POMPANO BEACH, FL 33064
OCC042229IRIS MEDICALANDRE COHEN09/23/2025
TECHNOLOGIES LLCD/B/A IRIS MEDICALCONSULTANT – COMPUTER & DATA
IRIS MEDICALTECHNOLOGIES LLCPROCESSING
TECHNOLOGIES LLCATTN: ANDRE COHEN
IRIS MEDICAL
TECHNOLOGIES LLC
4915 NORTHWAY DRIVE
ATLANTA, GA 30342
OCC042255MENDOZA & SONSFLORENCIO MENDOZA09/26/2025
CONCRETE SPECIALISTSD/B/A MENDOZA & SONSCONCRETE POURING & FINISHING
LLCCONCRETE SPECIALISTS LLC
MENDOZA & SONSATTN: FLORENCIO MENDOZA
CONCRETE SPECIALISTSMENDOZA & SONS
LLCCONCRETE SPECIALISTS LLC
4033 THAMES DR
KENNESAW, GA 30144
CON001630MR. KOOL HEATING & AIRFERNANDAS SALTER09/23/2025
D/B/A MR. KOOL HEATING &AIR CONDITIONING CONTRACTOR
AIR
ATTN: FERNANDAS SALTER
3150 CHATLEY WAY
MARIETTA, GA 30060
OCC042248NGM CLEANING SERVICENOELIA GARCIA09/24/2025
LLCD/B/A NGM CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
NGM CLEANING SERVICESERVICE LLC& CONSTRUCTION RELATED
LLCATTN: NOELIA GARCIA
NGM CLEANING SERVICE LLC
3231 NEW RUTLEDGE RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042263TAILORED EDGE LOGISTICSTAWANKA WASTON09/26/2025
LLCSPARKMANJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
TAILORED EDGE LOGISTICSD/B/A TAILORED EDGE& CONSTRUCTION RELATED
LLCLOGISTICS LLC
ATTN: TAWANKA WASTON
SPARKMAN
TAILORED EDGE LOGISTICS
LLC
2158 CUMBERLAND PKWY,
SUITE 13204
ATLANTA, GA 30339
OCC042256THE LAW OFFICE OF AGBORTHE LAW OFFICE OF AGBOR09/26/2025
EBOT-TABI PCEBOT-TABI PCLAW OFFICES
THE LAW OFFICE OF AGBORD/B/A THE LAW OFFICE OF
EBOT-TABI PCAGBOR EBOT-TABI PC
THE LAW OFFICE OF AGBOR
EBOT-TABI PC
1755 THE EXCHANGE, SUITE
320
ATLANTA, GA 30339
OCC042224TILE AND TOUCH DESIGNDANIELLE RACKLEY09/22/2025
LLCD/B/A TILE AND TOUCHDRAFTING & DESIGN SERVICE
TILE AND TOUCH DESIGNDESIGN LLC
LLCATTN: DANIELLE RACKLEY
TILE AND TOUCH DESIGN LLC
3725 GEORGE BUSBEE PKWY
NW, APT 1102
KENNESAW, GA 30144
OCC042262TRIUNE CHIROPRACTIC &TRIUNE CHIROPRACTIC &09/26/2025
HEALING ARTSHEALING ARTSCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
TRIUNE LLCD/B/A TRIUNE CHIROPRACTIC
& HEALING ARTS
TRIUNE LLC
4343 SHALLOWFORD RD,
SUITE 460
MARIETTA, GA 30062

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

