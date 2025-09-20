Here are the 20 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 26, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042249
|A TASTE OF ELEGANCE
|BEVERLY STEPHENS
|09/24/2025
|FULL SERVICES LLC
|D/B/A A TASTE OF ELEGANCE
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|A TASTE OF ELEGANCE
|FULL SERVICES LLC
|EVENT ORGANIZER
|FULL SERVICES LLC
|ATTN: BEVERLY STEPHENS
|A TASTE OF ELEGANCE FULL
|SERVICES LLC
|2099 POWERS FERRY RD,
|APT C
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042254
|AMERICAN DELI
|XIA LIN
|09/25/2025
|X & L CHEN LLC
|D/B/A AMERICAN DELI
|RESTAURANT
|ATTN: XIA LIN
|X & L CHEN LLC
|2999 SAVANNAH WALK LN
|SUWANEE, GA 30024
|OCC042216
|BIRTHING WAY MIDWIFERY
|RACHEL HART
|09/22/2025
|BIRTHING WAY MIDWIFERY
|D/B/A BIRTHING WAY
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|MIDWIFERY
|ATTN: RACHEL HART
|BIRTHING WAY MIDWIFERY
|LLC
|3660 CANTON RD, STE 240
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042230
|CERTIFIED EMISSIONS LLC
|RAYMOND HARRELL
|09/22/2025
|CERTIFIED EMISSIONS LLC
|D/B/A CERTIFIED EMISSIONS
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|LLC
|ATTN: RAYMOND HARRELL
|CERTIFIED EMISSIONS LLC
|1353 RIVERSTONE PKWY, 120
|-163
|CANTON, GA 30014
|OCC042261
|COOLEY TRADING LLC
|JEREMY COOLEY
|09/26/2025
|COOLEY TRADING LLC
|D/B/A COOLEY TRADING LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: JEREMY COOLEY
|COOLEY TRADING LLC
|1814 N CHESTNUT GROVE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042244
|DOS BROS FRESH MEXICAN GRILLBASU BROS LLC
|VISHAL PATELD/B/A DOS BROS FRESH MEXICAN GRILLATTN: VISHAL PATEL BASU BROS LLC221 VINEYARD DRTUNNELHILL, GA 30755
|09/23/2025RESTAURANT
|OCC042238
|DREAM COOKIE COMPANY DREAM COOKIE LLC
|LINDSEY THURMAN D/B/A DREAM COOKIE COMPANYATTN: LINDSEY THURMAN DREAM COOKIE LLC4118 FALCON SHORES CT ACWORTH, GA 30101
|09/23/2025COTTAGE FOOD
|OCC042220
|HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLCHARBOUR GROUP REAL ESTATE LLC
|KATHRYN HARBOUR D/B/A HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLCATTN: KATHRYN HARBOUR HARBOUR GROUP REAL ESTATE LLC5802 SAILBOAT PTACWORTH, GA 30101
|09/22/2025BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
|OCC042221
|HARRIS CLEANERS CLASSACT HOLDINGS OF GEORGIA LLC
|TESSA MOTIKAD/B/A HARRIS CLEANERS ATTN: TESSA MOTIKA CLASSACT HOLDINGS OF GEORGIA LLC2872 CANTON RD, STE 110MARIETTA, GA 30066
|09/22/2025DRY CLEANING PICK-UP STATION
|OCC042234
|I REPAIR XPERT XPERT VENTURES LLC
|MOBEEN KHAND/B/A I REPAIR XPERT ATTN: MOBEEN KHAN XPERT VENTURES LLC 3366 JAMONT BLVDALPHARETTA, GA 30022
|09/23/2025ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
|OCC042234
|I REPAIR XPERT XPERT VENTURES LLC
|MOBEEN KHAND/B/A I REPAIR XPERT ATTN: MOBEEN KHAN XPERT VENTURES LLC 3366 JAMONT BLVDALPHARETTA, GA 30022
|09/23/2025APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
|CON001629
|INVICTA CONSTRUCTION
|TAYLOR MAUNEY
|09/25/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A INVICTA
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|INVICTA CONSTRUCTIO
|CONSTRUCTION SOLUTIONS
|REQUIRED
|SOLUTINS INC
|ATTN: TAYLOR MAUNEY
|INVICTA CONSTRUCTIO
|SOLUTINS INC
|100 PARK CENTRAL BLVD S
|POMPANO BEACH, FL 33064
|OCC042229
|IRIS MEDICAL
|ANDRE COHEN
|09/23/2025
|TECHNOLOGIES LLC
|D/B/A IRIS MEDICAL
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|IRIS MEDICAL
|TECHNOLOGIES LLC
|PROCESSING
|TECHNOLOGIES LLC
|ATTN: ANDRE COHEN
|IRIS MEDICAL
|TECHNOLOGIES LLC
|4915 NORTHWAY DRIVE
|ATLANTA, GA 30342
|OCC042255
|MENDOZA & SONS
|FLORENCIO MENDOZA
|09/26/2025
|CONCRETE SPECIALISTS
|D/B/A MENDOZA & SONS
|CONCRETE POURING & FINISHING
|LLC
|CONCRETE SPECIALISTS LLC
|MENDOZA & SONS
|ATTN: FLORENCIO MENDOZA
|CONCRETE SPECIALISTS
|MENDOZA & SONS
|LLC
|CONCRETE SPECIALISTS LLC
|4033 THAMES DR
|KENNESAW, GA 30144
|CON001630
|MR. KOOL HEATING & AIR
|FERNANDAS SALTER
|09/23/2025
|D/B/A MR. KOOL HEATING &
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|AIR
|ATTN: FERNANDAS SALTER
|3150 CHATLEY WAY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042248
|NGM CLEANING SERVICE
|NOELIA GARCIA
|09/24/2025
|LLC
|D/B/A NGM CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|NGM CLEANING SERVICE
|SERVICE LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|ATTN: NOELIA GARCIA
|NGM CLEANING SERVICE LLC
|3231 NEW RUTLEDGE RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042263
|TAILORED EDGE LOGISTICS
|TAWANKA WASTON
|09/26/2025
|LLC
|SPARKMAN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|TAILORED EDGE LOGISTICS
|D/B/A TAILORED EDGE
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|LOGISTICS LLC
|ATTN: TAWANKA WASTON
|SPARKMAN
|TAILORED EDGE LOGISTICS
|LLC
|2158 CUMBERLAND PKWY,
|SUITE 13204
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042256
|THE LAW OFFICE OF AGBOR
|THE LAW OFFICE OF AGBOR
|09/26/2025
|EBOT-TABI PC
|EBOT-TABI PC
|LAW OFFICES
|THE LAW OFFICE OF AGBOR
|D/B/A THE LAW OFFICE OF
|EBOT-TABI PC
|AGBOR EBOT-TABI PC
|THE LAW OFFICE OF AGBOR
|EBOT-TABI PC
|1755 THE EXCHANGE, SUITE
|320
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042224
|TILE AND TOUCH DESIGN
|DANIELLE RACKLEY
|09/22/2025
|LLC
|D/B/A TILE AND TOUCH
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|TILE AND TOUCH DESIGN
|DESIGN LLC
|LLC
|ATTN: DANIELLE RACKLEY
|TILE AND TOUCH DESIGN LLC
|3725 GEORGE BUSBEE PKWY
|NW, APT 1102
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042262
|TRIUNE CHIROPRACTIC &
|TRIUNE CHIROPRACTIC &
|09/26/2025
|HEALING ARTS
|HEALING ARTS
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|TRIUNE LLC
|D/B/A TRIUNE CHIROPRACTIC
|& HEALING ARTS
|TRIUNE LLC
|4343 SHALLOWFORD RD,
|SUITE 460
|MARIETTA, GA 30062
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "20 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 26"