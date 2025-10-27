Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 17 to October 23

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
HOPDODDY BURGER BAR
- 2955 COBB PKWY SE STE 820 ATLANTA, GA 30339-3621
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001243
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-23-2025
ZAMA MEXICAN CUISINE & MARGARITA BAR
- 4600 WEST VILLAGE PL SE STE 3007 SMYRNA, GA 30080-9205
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002080
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-23-2025
TOP SPICE THAI & MALAYSIA RESTAURANT
- 2997 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3295
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18639C
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-23-2025
IHOP #489
- 3130 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-5657
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20421C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-23-2025
BRYANT ELEMENTARY SCHOOL
- 6800 FACTORY SHOALS RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2924
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
SPRAYBERRY HIGH SCHOOL
- 2525 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-410C
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-23-2025
MABRY MIDDLE SCHOOL
- 2700 JIMS RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-458C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
GREEN ACRES ELEMENTARY SCHOOL
- 2000 GOBER AVE SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4408
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
JJ’S PIZZERIA
- 2211 ROSWELL RD STE 116 MARIETTA, GA 30062-2999
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003348
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-23-2025
CLAY – HARMONY LELAND ELEMENTARY SCHOOL
- 6326 FACTORY SHOALS RD SW MABLETON, GA 30126-5114
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003770
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
SUBWAY #20259
- 2200 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-2982
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003939
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-23-2025
HOOK LINE & SCHOONER
- 4600 W VILLAGE PL SE STE 3009 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004110
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
MARIETTA DONUTS
- 1282 JOHNSON FERRY RD STE 109 MARIETTA, GA 30068-2777
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004551
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 10-23-2025
STEAK N SHAKE
- 2736 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3015
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004678
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
CHOPT EAST COBB
- 4250 ROSWELL RD STE 630 MARIETTA, GA 30062-6498
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005232
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
TUBTIM SIAM THAI CUISINE
- 2359 WINDY HILL RD SE STE 340 MARIETTA, GA 30067-8660
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005486
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 10-23-2025
TALK OF THE TOWN CATERING AND SPECIAL EVENTS
- 2469 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5376
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005811
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
TROPICAL SMOOTHIE CAFE
- 4880 LOWER ROSWELL RD STE 115 MARIETTA, GA 30068-4300
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006660
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-23-2025
CUE’S BILLIARDS
- 3372 CANTON RD STE 140 MARIETTA, GA 30066-3113
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000487
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 10-22-2025
MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY SCHOOL
- 3151 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4731
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002850
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-22-2025
!!DIYAR AL YEMEN-BASE
- 1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060-6505
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007278
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-22-2025
!!BUN’Z & BOWLS-MOBILE
- 1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060-6505
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007279
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-22-2025
MONTESSORI SCHOOL AT BROOKSTONE #309
- 1680 BROOKSTONE WALK NW ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2570
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #185
- 1325 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7116
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
JIMMY JOHN’S
- 1337 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000910
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 10-21-2025
CAMPUS FALAFEL CAFE
- 950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4810
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 10-21-2025
CHICK-FIL-A AT SMYRNA #02191
- 5120 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000451
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-21-2025
FORD ELEMENTARY SCHOOL
- 1345 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2798
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
CAMPBELL HIGH SCHOOL
- 5265 WARD ST SE SMYRNA, GA 30080-1944
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4837
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-21-2025
WINGS 101
- 998 WINDY HILL RD SMYRNA, GA 30080-2002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003029
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-21-2025
STARBUCKS #0033 – INSIDE PUBLIX
- 3605 SANDY PLAINS RD STE 200 MARIETTA, GA 30066-3066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003236
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 10-21-2025
GREAT AMERICAN COOKIE / MARBLE SLAB CREAMERY – MARIETTA
- 4101 ROSWELL RD STE 308 MARIETTA, GA 30062-6287
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003497
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
SABROSITA ANTOJITOS Y PALETERIA
- 2142 S COBB DR SE STE B SMYRNA, GA 30080-1330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003760
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 10-21-2025
SUBWAY #6672
- 4101 ROSWELL RD STE 902 MARIETTA, GA 30062-6202
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003949
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
PHOENIX AT JOHNSON FERRY THE
- 9 SHERWOOD LN SE MARIETTA, GA 30067-4035
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004027
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 10-21-2025
PONKO CHICKEN
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 103 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004121
- Last Inspection Score: 75
- Last Inspection Date: 10-21-2025
PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 108 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004407
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 10-21-2025
LAS TEJITAS
- 2175 OLD CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004440
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 10-21-2025
PUNCH BOWL SOCIAL
- 875 BATTERY AVE SE STE 720 ATLANTA, GA 30339-5110
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005106
- Last Inspection Score: 72
- Last Inspection Date: 10-21-2025
CAFE COCO
- 4721 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005550
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
JMZ
- 4400 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006244
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
!!CHICK-FIL-A
- 720 HICKORY TRL SE MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006809
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-21-2025
DUNKIN DONUTS
- 611 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23003C
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-20-2025
JIMMY JOHN’S
- 801 CHURCH ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-7234
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26755C
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 10-20-2025
CRISPINA ITALIAN RESTAURANT
- 3300 COBB PKWY SE STE 208 ATLANTA, GA 30339-8002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001822
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 10-20-2025
LOS BRAVOS MEXICAN RESTAURANT #7
- 4480 S COBB DR SE STE Z SMYRNA, GA 30080-6990
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7314
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-20-2025
JULIA’S TAQUERIA
- 737 ROSWELL ST NE STE 208-3 MARIETTA, GA 30060-3526
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9566
- Last Inspection Score: 70
- Last Inspection Date: 10-20-2025
SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL
- 1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000263
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
ALLATOONA HIGH SCHOOL
- 3300 DALLAS ACWORTH HWY ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18463
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
PICKETT’S MILL ELEMENTARY SCHOOL
- 6400 OLD STILESBORO RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18865C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
RIDGEVIEW INSTITUTE – FOOD
- 3995 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-6342
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001840
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
ZONE COFFEE BAR THE
- 32 N FAIRGROUND ST NE MARIETTA, GA 30060-2160
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002829
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 10-20-2025
DUNKIN DONUTS #358013
- 4395 ACWORTH DALLAS RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-4308
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004215
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
CHICK-FIL-A #04563
- 1110 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3673
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004651
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
ROSE & CROWN
- 1935 POWERS FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5613
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004730
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 10-20-2025
BIG FISH & CHICKEN
- 3190 CANTON RD STE 108 MARIETTA, GA 30066-3813
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004810
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-20-2025
!!SPRING 2ND BRANCH
- 113 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006573
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
PIE BAR
- 60 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007258
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
!!RUCKERS CUISINES-BASE
- 1630 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30152-4426
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007284
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-20-2025
DUNKIN DONUTS
- 980 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24823
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-17-2025
PLANET SMOOTHIE
- 1050 E PIEDMONT RD BLDG 200 MARIETTA, GA 30062-4758
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003761
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-17-2025
BELEN DE LA CRUZ EMPANADAS & PASTRIES
- 1050 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062-4744
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004672
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-17-2025
HOUSE OF LU III
- 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4868
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004775
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 10-17-2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 5131 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7157
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005244
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-17-2025
MCDONALDS
- 645 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30062-9220
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006752
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 10-17-2025
ELEMENT BAR AND LOUNGE, THE
- 1679 JOYNER AVE SE MARIETTA, GA 30060-3938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007047
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-17-2025
