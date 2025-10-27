Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 17 to October 23

The "Star of Life" symbol represents medicine and health care. Three rectangles are arranged in a radial pattern to form a sort of abstract star shape, with a snake coiled around a staff superimposed on the center.

Posted By: Norhasnima Dimacaling October 26, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HOPDODDY BURGER BAR

  • 2955 COBB PKWY SE STE 820 ATLANTA, GA 30339-3621
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001243
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

ZAMA MEXICAN CUISINE & MARGARITA BAR

  • 4600 WEST VILLAGE PL SE STE 3007 SMYRNA, GA 30080-9205
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002080
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

TOP SPICE THAI & MALAYSIA RESTAURANT

  • 2997 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3295
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18639C
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

IHOP #489

  • 3130 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-5657
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-20421C
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

BRYANT ELEMENTARY SCHOOL

  • 6800 FACTORY SHOALS RD MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2924
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

SPRAYBERRY HIGH SCHOOL

  • 2525 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-410C
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

MABRY MIDDLE SCHOOL

  • 2700 JIMS RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-458C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

GREEN ACRES ELEMENTARY SCHOOL

  • 2000 GOBER AVE SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4408
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

JJ’S PIZZERIA

  • 2211 ROSWELL RD STE 116 MARIETTA, GA 30062-2999
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003348
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

CLAY – HARMONY LELAND ELEMENTARY SCHOOL

  • 6326 FACTORY SHOALS RD SW MABLETON, GA 30126-5114
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003770
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

SUBWAY #20259

  • 2200 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-2982
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003939
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

HOOK LINE & SCHOONER

  • 4600 W VILLAGE PL SE STE 3009 SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004110
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

MARIETTA DONUTS

  • 1282 JOHNSON FERRY RD STE 109 MARIETTA, GA 30068-2777
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004551
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

STEAK N SHAKE

  • 2736 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3015
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004678
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

CHOPT EAST COBB

  • 4250 ROSWELL RD STE 630 MARIETTA, GA 30062-6498
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005232
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

TUBTIM SIAM THAI CUISINE

  • 2359 WINDY HILL RD SE STE 340 MARIETTA, GA 30067-8660
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005486
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

TALK OF THE TOWN CATERING AND SPECIAL EVENTS

  • 2469 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5376
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005811
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

  • 4880 LOWER ROSWELL RD STE 115 MARIETTA, GA 30068-4300
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006660
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-23-2025

CUE’S BILLIARDS

  • 3372 CANTON RD STE 140 MARIETTA, GA 30066-3113
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000487
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 10-22-2025

MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY SCHOOL

  • 3151 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4731
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002850
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-22-2025

!!DIYAR AL YEMEN-BASE

  • 1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060-6505
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007278
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 10-22-2025

!!BUN’Z & BOWLS-MOBILE

  • 1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060-6505
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007279
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 10-22-2025

MONTESSORI SCHOOL AT BROOKSTONE #309

  • 1680 BROOKSTONE WALK NW ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2570
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

PAPA JOHN’S PIZZA #185

  • 1325 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7116
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

JIMMY JOHN’S

  • 1337 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000910
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

CAMPUS FALAFEL CAFE

  • 950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4810
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

CHICK-FIL-A AT SMYRNA #02191

  • 5120 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000451
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

FORD ELEMENTARY SCHOOL

  • 1345 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2798
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

CAMPBELL HIGH SCHOOL

  • 5265 WARD ST SE SMYRNA, GA 30080-1944
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4837
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

WINGS 101

  • 998 WINDY HILL RD SMYRNA, GA 30080-2002
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003029
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

STARBUCKS #0033 – INSIDE PUBLIX

  • 3605 SANDY PLAINS RD STE 200 MARIETTA, GA 30066-3066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003236
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 10-21-2025
  • 4101 ROSWELL RD STE 308 MARIETTA, GA 30062-6287
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003497
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

SABROSITA ANTOJITOS Y PALETERIA

  • 2142 S COBB DR SE STE B SMYRNA, GA 30080-1330
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003760
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

SUBWAY #6672

  • 4101 ROSWELL RD STE 902 MARIETTA, GA 30062-6202
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003949
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

PHOENIX AT JOHNSON FERRY THE

  • 9 SHERWOOD LN SE MARIETTA, GA 30067-4035
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004027
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

PONKO CHICKEN

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 103 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004121
  • Last Inspection Score: 75
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 108 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004407
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

LAS TEJITAS

  • 2175 OLD CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004440
  • Last Inspection Score: 76
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

PUNCH BOWL SOCIAL

  • 875 BATTERY AVE SE STE 720 ATLANTA, GA 30339-5110
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005106
  • Last Inspection Score: 72
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

CAFE COCO

  • 4721 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5325
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005550
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

JMZ

  • 4400 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006244
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

!!CHICK-FIL-A

  • 720 HICKORY TRL SE MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006809
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-21-2025

DUNKIN DONUTS

  • 611 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23003C
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

JIMMY JOHN’S

  • 801 CHURCH ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-7234
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-26755C
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

CRISPINA ITALIAN RESTAURANT

  • 3300 COBB PKWY SE STE 208 ATLANTA, GA 30339-8002
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001822
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

LOS BRAVOS MEXICAN RESTAURANT #7

  • 4480 S COBB DR SE STE Z SMYRNA, GA 30080-6990
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7314
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

JULIA’S TAQUERIA

  • 737 ROSWELL ST NE STE 208-3 MARIETTA, GA 30060-3526
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-9566
  • Last Inspection Score: 70
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL

  • 1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000263
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

ALLATOONA HIGH SCHOOL

  • 3300 DALLAS ACWORTH HWY ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18463
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

PICKETT’S MILL ELEMENTARY SCHOOL

  • 6400 OLD STILESBORO RD ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18865C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

RIDGEVIEW INSTITUTE – FOOD

  • 3995 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-6342
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001840
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

ZONE COFFEE BAR THE

  • 32 N FAIRGROUND ST NE MARIETTA, GA 30060-2160
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002829
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

DUNKIN DONUTS #358013

  • 4395 ACWORTH DALLAS RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-4308
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004215
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

CHICK-FIL-A #04563

  • 1110 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3673
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004651
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

ROSE & CROWN

  • 1935 POWERS FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5613
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004730
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

BIG FISH & CHICKEN

  • 3190 CANTON RD STE 108 MARIETTA, GA 30066-3813
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004810
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

!!SPRING 2ND BRANCH

  • 113 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006573
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

PIE BAR

  • 60 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007258
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

!!RUCKERS CUISINES-BASE

  • 1630 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30152-4426
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007284
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-20-2025

DUNKIN DONUTS

  • 980 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-24823
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

PLANET SMOOTHIE

  • 1050 E PIEDMONT RD BLDG 200 MARIETTA, GA 30062-4758
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003761
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

BELEN DE LA CRUZ EMPANADAS & PASTRIES

  • 1050 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062-4744
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004672
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

HOUSE OF LU III

  • 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4868
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004775
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

  • 5131 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7157
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005244
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

MCDONALDS

  • 645 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30062-9220
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006752
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

ELEMENT BAR AND LOUNGE, THE

  • 1679 JOYNER AVE SE MARIETTA, GA 30060-3938
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007047
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-17-2025

