Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 17, 2025

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson October 19, 2025

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 17, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042375A DELIGHTFUL BITEFULLKATHERINE LEHR10/17/2025
CATERINGD/B/A A DELIGHTFULCATERING SERVICE
DELIGHTFULLY BITEFULLBITEFULL CATERING
LLCATTN: KATHERINE LEHR
DELIGHTFULLY BITEFULL LLC
2217 ROSWELL RD, 104
MARIETTA, GA 30062
ALC003560APPLEBEES #86010APPLEBEES RESTAURANT10/17/2025
APPLEBEES RESTAURANTSHOLDING LLCRESTAURANT
MID-ATLANTIC LLCD/B/A APPLEBEES #86010
ATTN: IRVING PERRONE
APPLEBEES RESTAURANTS
MID-ATLANTIC LLC
10 W WALNUT ST, FL 5
PASADENA, CA 91124
OCC042351ARC MULTIFAMILY GROUPROBERT PEREIRA10/13/2025
LLCD/B/A ARC MULTIFAMILYREAL ESTATE INVESTMENTS
ARC MULTIFAMILY GROUPGROUP LLC
LLCATTN: ROBERT PEREIRA
ARC MULTIFAMILY GROUP
LLC
400 GALLERIA PKWY SE, STE
1720
ATLANTA, GA 30339
OCC042352AXIA RESIDENTIALROBERT PEREIRA10/13/2025
ARC LIVING LLCD/B/A AXIA RESIDENTIALREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: ROBERT PEREIRA
ARC LIVING LLC
400 GALLERIA PKWY, STE
1720
ATLANTA, GA 30339
OCC042376BANTER AND BOOKMARKSKATHERINE MARINOV10/17/2025
BANTER AND BOOKMARKSD/B/A BANTER ANDVIDEO AND FILM PRODUCTION
LLCBOOKMARKS
ATTN: KATHERINE MARINOV
BANTER AND BOOKMARKS
LLC
2412 KINGSLEY DR NE
MARIETTA, GA 30062
CON001642CLIMATE TECHNICIANS INCWILLIAM TULLOCH10/15/2025
CLIMATE TECHNICIANS INCD/B/A CLIMATE TECHNICIANSAIR CONDITIONING CONTRACTOR
INC
CLIMATE TECHNICIANS INC
2569 GREYFIELD CT NE
MARIETTA, GA 30062
OCC042369COMMUNITY HEALTH &MONICA O SULLIVAN10/16/2025
HEARINGD/B/A COMMUNITY HEALTH &VITAMIN FOOD STORES
HEARING
ATTN: MONICA O SULLIVAN
3417 CANTON ROAD, STE 2
MARIETTA, GA 30066
OCC042363DUSTYS POWER WASHINGDUSTY WHITTEN10/15/2025
DUSTYS POWER WASHINGD/B/A DUSTYS POWERCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
LLCWASHINGMOBILE HOME EXTERIORS
ATTN: DUSTY WHITTEN
DUSTYS POWER WASHING
LLC
1896 HAMBY PLACE DR
ACWORTH, GA 30102
OCC042361ETHOSWAKEWILLIAM BEINE10/15/2025
ETHOSWAKE LLCD/B/A ETHOSWAKEVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: WILLIAM M BEINE
ETHOSWAKE LLC
1725 BROWN CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC042377FAIRY WHISPERSISABELLE MOSCOVITZ10/17/2025
ISAOZEN LLCD/B/A FAIRY WHISPERSCOSMETICS
ATTN: ISABELLE MOSCOVITZ
ISAOZEN LLC
1784 BLACKWILLOW DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042362FLAWLESS & MAINTAINEDFREDRICK OHAI10/15/2025
PROPERTY SOLUTIONS LLCD/B/A FLAWLESS &JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
FLAWLESS & MAINTAINEDMAINTAINED PROPERTY& CONSTRUCTION RELATED
PROPERTY SOLUTIONS LLCSOLUTIONS LLC
ATTN: FREDRICK OHAI
FLAWLESS & MAINTAINED
PROPERTY SOLUTIONS LLC
5216 GLENDORA CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001638FOSTER AND SONSCOLIN FOSTER10/14/2025
PLUMBING LLCD/B/A FOSTER AND SONSPLUMBING CONTRACTOR
FOSTER AND SONSPLUMBING LLC
PLUMBING LLCATTN: COLIN FOSTER
FOSTER AND SONS
PLUMBING LLC
5402 AMITY DR
POWDER SPRINGS, GA
301274
OCC042367GEORGIA OUTDOORJACK WILLIAMS10/16/2025
DESIGND/B/A GEORGIA OUTDOORSWIMMING POOL CONTRACTOR
GEORGIA OUTDOORDESIGN
DESIGN LLCATTN: JACK WILLIAMS
GEORGIA OUTDOOR DESIGN
LLC
4015 CANTON RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042365GREENDALE FARMCHRISTEL GREEN10/16/2025
GREENDALE GROUP LLCD/B/A GREENDALE FARMBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: CHRISTEL GREEN
GREENDALE GROUP LLC
4021 BRAMBLE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042385HIGHMARK BENEFITSJACOB BLOUNT10/17/2025
ADMINISTRATION LLCD/B/A HIGHMARK BENEFITSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
HIGHMARK BENEFITSADMINISTRATION LLC
ADMINISTRATION LLCATTN: JACOB BLOUNT
HIGHMARK BENEFITS
ADMINISTRATION LLC
290 INTERSTATE NORTH CIR,
200
ATLANTA, GA 30339
OCC042384INTRINSIC HR BUSINESSJACOB BLOUNT10/17/2025
PARTNERS LLCD/B/A INTRINSIC HRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
INTRINSIC HR BUSINESSBUSINESS PARTNERS LLC
PARTNERS LLCATTN: JACOB BLOUNT
INTRINSIC HR BUSINESS
PARTNERS LLC
290 INTERSTATE NORTH CIR,
200
ATLANTA, GA 30339
OCC042357JESSICA TOWNLEYJESSICA TOWNLEY10/14/2025
D/B/A JESSICA TOWNLEYPHYSICAL FITNESS TRAINER
930 CHEATHAM HILL RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042354KRB ENVIRONMENTAL LLCKURT BATSEL10/13/2025
KRB ENVIRONMENTAL LLCD/B/A KRB ENVIRONMENTALENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: KURT BATSEL
KRB ENVIRONMENTAL LLC
4510 HAMPTON WOODS DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042371NEXTCHARGE PAYMENTSTEVE CARARCAS10/16/2025
PARTNERSD/B/A NEXTCHARGECREDIT CARD SERVICES
NEXTCHARGE PARTNERSPAYMENT PARTNERS
SOLUTIONS INCATTN: STEVE CARARCAS
NEXTCHARGE PARTNERS
SOLUTIONS INC
1355 TERRELL MILL RD BLDG
1474, SUITE 201
MARIETTA, GA 30067
OCC042372NORE WOMEN’S HEALTHARTHUR WALDROP10/16/2025
BAMP TOPCO LLCD/B/A NORE WOMEN’SPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
HEALTH
ATTN: ARTHUR WALDROP
BAMP TOPCO LLC
1121 JOHNSON FERRY RD,
STE 340
MARIETTA, GA 30068
OCC042378ON CONDITIONS FLIGHTKRISTOPHER RORBERG10/17/2025
TESTD/B/A ON CONDITIONSCONSULTANT – EDUCATION
ON CONDITIONS LLCFLIGHT TEST
ATTN: KROSTOPHER WILLIAM
RORBERG
ON CONDITIONS LLC
3918 CHAPEL HEIGHTS DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042374PHONE DATA EXTRACTIONTAYLOR BLACK10/17/2025
LLCD/B/A PHONE DATABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PHONE DATA EXTRACTIONEXTRACTION LLC
LLCATTN: TAYLOR BLACK
PHONE DATA EXTRACTION
LLC
20 ALLATOONA ESTATES DR
SE
ACWORTH, GA 30102
OCC042353ROCCO AND OLIVE LLCJOSEPH VESCIO10/13/2025
ROCCO AND OLIVE LLCD/B/A ROCCO AND OLIVE LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JOSEPH VESCIO
ROCCO AND OLIVE LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200
MARIETTA, GA 30067
OCC042370SANCTIFIED HEARTS 365VIRGINIA L ROBINSON10/16/2025
LLCD/B/A SANCTIFIED HEARTSCONSULTANT – EDUCATION
SANCTIFIED HEARTS 365365 LLC
LLCATTN: VIRGINIA L ROBINSON
SANCTIFIED HEARTS 365 LLC
5278 STONE VILLAGE CIR,
SUITE 8
KENNESAW, GA 30152
OCC042359SIMIELLI ALUMINUMEIDER SIMIELLI10/15/2025
CONSULTING LLCD/B/A SIMIELLI ALUMINUMCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SIMIELLI ALUMINUMCONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: EIDER A SIMIELLI
SIMIELLI ALUMINUM
CONSULTING LLC
1410 WILLIS LAKE DR
KENNESAW, GA 30152
OCC042390SMITH LEGAL SOLUTIONSRAVELLE SMITH10/17/2025
LLCD/B/A SMITH LEGALLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
SMITH LEGAL SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: RAVELLE SMITH
SMITH LEGAL SOLUTIONS
LLC
1000 PARKWOOD CIR, SUITE
900
ATLANTA, GA 30339
ALC003553SPICE WINGSUJAN BASNET10/14/2025
YSB INVESTMENT LLCD/B/A SPICE WINGRESTAURANT
ATTN: SUJAN BASNET
YSB INVESTMENT LLC
2837 BELLS FERRY RD
MARIETTA, GA 30066
CON001640STEVE EDISON HOMES LLCSTEVE EDISON10/14/2025
STEVE EDISON HOMES LLCD/B/A STEVE EDISON HOMESBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: STEVE EDISON
STEVE EDISON HOMES LLC
4333 COLUMNS DRIVE SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042379STITCHCYCLESTEPHANIE CANNON10/17/2025
CONSIGNMENT LLCD/B/A STITCHCYCLEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
STITCHCYCLECONSIGNMENT LLC
CONSIGNMENT LLCATTN: STEPHANIE CANNON
STITCHCYCLE CONSIGNMENT
LLC
2268 BROWNLEE DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC042347STUDIO LM LLCLUCY MASSEY10/13/2025
STUDIO LM LLCD/B/A STUDIO LM LLCPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: LUCY MASSEY
STUDIO LM LLC
3331 ACORN FALLS DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042358THE SPACE SHOP SELFPARKER BLANCHARD10/15/2025
STORAGED/B/A THE SPACE SHOP SELFMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
BVS ACWORTH GA LLCSTORAGE
ATTN: TERESA PASTORE
BVS ACWORTH GA LLC
5607 GLENRIDGE DR, 200
ATLANTA, GA 30342
CON001639WINSHIP CONSTRUCTIONDAVID NORTON10/15/2025
WINSHIP CONSTRUCTIOND/B/A WINSHIPBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
GROUP LLCCONSTRUCTIONREQUIRED
ATTN: DAVID NORTON
WINSHIP CONSTRUCTION
GROUP LLC
800 BATTERY AVE SE, STE
300
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 17, 2025"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.