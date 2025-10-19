Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 17, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042375
|A DELIGHTFUL BITEFULL
|KATHERINE LEHR
|10/17/2025
|CATERING
|D/B/A A DELIGHTFUL
|CATERING SERVICE
|DELIGHTFULLY BITEFULL
|BITEFULL CATERING
|LLC
|ATTN: KATHERINE LEHR
|DELIGHTFULLY BITEFULL LLC
|2217 ROSWELL RD, 104
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003560
|APPLEBEES #86010
|APPLEBEES RESTAURANT
|10/17/2025
|APPLEBEES RESTAURANTS
|HOLDING LLC
|RESTAURANT
|MID-ATLANTIC LLC
|D/B/A APPLEBEES #86010
|ATTN: IRVING PERRONE
|APPLEBEES RESTAURANTS
|MID-ATLANTIC LLC
|10 W WALNUT ST, FL 5
|PASADENA, CA 91124
|OCC042351
|ARC MULTIFAMILY GROUP
|ROBERT PEREIRA
|10/13/2025
|LLC
|D/B/A ARC MULTIFAMILY
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ARC MULTIFAMILY GROUP
|GROUP LLC
|LLC
|ATTN: ROBERT PEREIRA
|ARC MULTIFAMILY GROUP
|LLC
|400 GALLERIA PKWY SE, STE
|1720
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042352
|AXIA RESIDENTIAL
|ROBERT PEREIRA
|10/13/2025
|ARC LIVING LLC
|D/B/A AXIA RESIDENTIAL
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: ROBERT PEREIRA
|ARC LIVING LLC
|400 GALLERIA PKWY, STE
|1720
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042376
|BANTER AND BOOKMARKS
|KATHERINE MARINOV
|10/17/2025
|BANTER AND BOOKMARKS
|D/B/A BANTER AND
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|LLC
|BOOKMARKS
|ATTN: KATHERINE MARINOV
|BANTER AND BOOKMARKS
|LLC
|2412 KINGSLEY DR NE
|MARIETTA, GA 30062
|CON001642
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|WILLIAM TULLOCH
|10/15/2025
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|D/B/A CLIMATE TECHNICIANS
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|INC
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|2569 GREYFIELD CT NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042369
|COMMUNITY HEALTH &
|MONICA O SULLIVAN
|10/16/2025
|HEARING
|D/B/A COMMUNITY HEALTH &
|VITAMIN FOOD STORES
|HEARING
|ATTN: MONICA O SULLIVAN
|3417 CANTON ROAD, STE 2
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042363
|DUSTYS POWER WASHING
|DUSTY WHITTEN
|10/15/2025
|DUSTYS POWER WASHING
|D/B/A DUSTYS POWER
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|LLC
|WASHING
|MOBILE HOME EXTERIORS
|ATTN: DUSTY WHITTEN
|DUSTYS POWER WASHING
|LLC
|1896 HAMBY PLACE DR
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042361
|ETHOSWAKE
|WILLIAM BEINE
|10/15/2025
|ETHOSWAKE LLC
|D/B/A ETHOSWAKE
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: WILLIAM M BEINE
|ETHOSWAKE LLC
|1725 BROWN CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042377
|FAIRY WHISPERS
|ISABELLE MOSCOVITZ
|10/17/2025
|ISAOZEN LLC
|D/B/A FAIRY WHISPERS
|COSMETICS
|ATTN: ISABELLE MOSCOVITZ
|ISAOZEN LLC
|1784 BLACKWILLOW DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042362
|FLAWLESS & MAINTAINED
|FREDRICK OHAI
|10/15/2025
|PROPERTY SOLUTIONS LLC
|D/B/A FLAWLESS &
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|FLAWLESS & MAINTAINED
|MAINTAINED PROPERTY
|& CONSTRUCTION RELATED
|PROPERTY SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: FREDRICK OHAI
|FLAWLESS & MAINTAINED
|PROPERTY SOLUTIONS LLC
|5216 GLENDORA CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001638
|FOSTER AND SONS
|COLIN FOSTER
|10/14/2025
|PLUMBING LLC
|D/B/A FOSTER AND SONS
|PLUMBING CONTRACTOR
|FOSTER AND SONS
|PLUMBING LLC
|PLUMBING LLC
|ATTN: COLIN FOSTER
|FOSTER AND SONS
|PLUMBING LLC
|5402 AMITY DR
|POWDER SPRINGS, GA
|301274
|OCC042367
|GEORGIA OUTDOOR
|JACK WILLIAMS
|10/16/2025
|DESIGN
|D/B/A GEORGIA OUTDOOR
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|GEORGIA OUTDOOR
|DESIGN
|DESIGN LLC
|ATTN: JACK WILLIAMS
|GEORGIA OUTDOOR DESIGN
|LLC
|4015 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042365
|GREENDALE FARM
|CHRISTEL GREEN
|10/16/2025
|GREENDALE GROUP LLC
|D/B/A GREENDALE FARM
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: CHRISTEL GREEN
|GREENDALE GROUP LLC
|4021 BRAMBLE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042385
|HIGHMARK BENEFITS
|JACOB BLOUNT
|10/17/2025
|ADMINISTRATION LLC
|D/B/A HIGHMARK BENEFITS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|HIGHMARK BENEFITS
|ADMINISTRATION LLC
|ADMINISTRATION LLC
|ATTN: JACOB BLOUNT
|HIGHMARK BENEFITS
|ADMINISTRATION LLC
|290 INTERSTATE NORTH CIR,
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042384
|INTRINSIC HR BUSINESS
|JACOB BLOUNT
|10/17/2025
|PARTNERS LLC
|D/B/A INTRINSIC HR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|INTRINSIC HR BUSINESS
|BUSINESS PARTNERS LLC
|PARTNERS LLC
|ATTN: JACOB BLOUNT
|INTRINSIC HR BUSINESS
|PARTNERS LLC
|290 INTERSTATE NORTH CIR,
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042357
|JESSICA TOWNLEY
|JESSICA TOWNLEY
|10/14/2025
|D/B/A JESSICA TOWNLEY
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|930 CHEATHAM HILL RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042354
|KRB ENVIRONMENTAL LLC
|KURT BATSEL
|10/13/2025
|KRB ENVIRONMENTAL LLC
|D/B/A KRB ENVIRONMENTAL
|ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: KURT BATSEL
|KRB ENVIRONMENTAL LLC
|4510 HAMPTON WOODS DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042371
|NEXTCHARGE PAYMENT
|STEVE CARARCAS
|10/16/2025
|PARTNERS
|D/B/A NEXTCHARGE
|CREDIT CARD SERVICES
|NEXTCHARGE PARTNERS
|PAYMENT PARTNERS
|SOLUTIONS INC
|ATTN: STEVE CARARCAS
|NEXTCHARGE PARTNERS
|SOLUTIONS INC
|1355 TERRELL MILL RD BLDG
|1474, SUITE 201
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042372
|NORE WOMEN’S HEALTH
|ARTHUR WALDROP
|10/16/2025
|BAMP TOPCO LLC
|D/B/A NORE WOMEN’S
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|HEALTH
|ATTN: ARTHUR WALDROP
|BAMP TOPCO LLC
|1121 JOHNSON FERRY RD,
|STE 340
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042378
|ON CONDITIONS FLIGHT
|KRISTOPHER RORBERG
|10/17/2025
|TEST
|D/B/A ON CONDITIONS
|CONSULTANT – EDUCATION
|ON CONDITIONS LLC
|FLIGHT TEST
|ATTN: KROSTOPHER WILLIAM
|RORBERG
|ON CONDITIONS LLC
|3918 CHAPEL HEIGHTS DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042374
|PHONE DATA EXTRACTION
|TAYLOR BLACK
|10/17/2025
|LLC
|D/B/A PHONE DATA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PHONE DATA EXTRACTION
|EXTRACTION LLC
|LLC
|ATTN: TAYLOR BLACK
|PHONE DATA EXTRACTION
|LLC
|20 ALLATOONA ESTATES DR
|SE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042353
|ROCCO AND OLIVE LLC
|JOSEPH VESCIO
|10/13/2025
|ROCCO AND OLIVE LLC
|D/B/A ROCCO AND OLIVE LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JOSEPH VESCIO
|ROCCO AND OLIVE LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042370
|SANCTIFIED HEARTS 365
|VIRGINIA L ROBINSON
|10/16/2025
|LLC
|D/B/A SANCTIFIED HEARTS
|CONSULTANT – EDUCATION
|SANCTIFIED HEARTS 365
|365 LLC
|LLC
|ATTN: VIRGINIA L ROBINSON
|SANCTIFIED HEARTS 365 LLC
|5278 STONE VILLAGE CIR,
|SUITE 8
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042359
|SIMIELLI ALUMINUM
|EIDER SIMIELLI
|10/15/2025
|CONSULTING LLC
|D/B/A SIMIELLI ALUMINUM
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SIMIELLI ALUMINUM
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: EIDER A SIMIELLI
|SIMIELLI ALUMINUM
|CONSULTING LLC
|1410 WILLIS LAKE DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042390
|SMITH LEGAL SOLUTIONS
|RAVELLE SMITH
|10/17/2025
|LLC
|D/B/A SMITH LEGAL
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|SMITH LEGAL SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: RAVELLE SMITH
|SMITH LEGAL SOLUTIONS
|LLC
|1000 PARKWOOD CIR, SUITE
|900
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003553
|SPICE WING
|SUJAN BASNET
|10/14/2025
|YSB INVESTMENT LLC
|D/B/A SPICE WING
|RESTAURANT
|ATTN: SUJAN BASNET
|YSB INVESTMENT LLC
|2837 BELLS FERRY RD
|MARIETTA, GA 30066
|CON001640
|STEVE EDISON HOMES LLC
|STEVE EDISON
|10/14/2025
|STEVE EDISON HOMES LLC
|D/B/A STEVE EDISON HOMES
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: STEVE EDISON
|STEVE EDISON HOMES LLC
|4333 COLUMNS DRIVE SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042379
|STITCHCYCLE
|STEPHANIE CANNON
|10/17/2025
|CONSIGNMENT LLC
|D/B/A STITCHCYCLE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|STITCHCYCLE
|CONSIGNMENT LLC
|CONSIGNMENT LLC
|ATTN: STEPHANIE CANNON
|STITCHCYCLE CONSIGNMENT
|LLC
|2268 BROWNLEE DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042347
|STUDIO LM LLC
|LUCY MASSEY
|10/13/2025
|STUDIO LM LLC
|D/B/A STUDIO LM LLC
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: LUCY MASSEY
|STUDIO LM LLC
|3331 ACORN FALLS DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042358
|THE SPACE SHOP SELF
|PARKER BLANCHARD
|10/15/2025
|STORAGE
|D/B/A THE SPACE SHOP SELF
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|BVS ACWORTH GA LLC
|STORAGE
|ATTN: TERESA PASTORE
|BVS ACWORTH GA LLC
|5607 GLENRIDGE DR, 200
|ATLANTA, GA 30342
|CON001639
|WINSHIP CONSTRUCTION
|DAVID NORTON
|10/15/2025
|WINSHIP CONSTRUCTION
|D/B/A WINSHIP
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|GROUP LLC
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|ATTN: DAVID NORTON
|WINSHIP CONSTRUCTION
|GROUP LLC
|800 BATTERY AVE SE, STE
|300
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 17, 2025"