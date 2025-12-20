From Consultants to Cottage Bakers: A Look at Newly Licensed Businesses in Cobb County

Here are the 40 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

What sorts of businesses were licensed over the past week?

Overall, the newly licensed businesses skew heavily toward small, service-oriented operations, many of them home-based or individually run. Professional and administrative services show up frequently, including management and business consulting, non-CPA accounting and bookkeeping, construction management, and general business management offices. There are also  personal-service businesses such as beauty shops, physical fitness trainers, swimming instructors, and handyman services, suggesting continued growth in locally provided, consumer-facing services rather than large retail or industrial operations.

Food- and health-related licenses also make up a meaningful share of the list. Several cottage food businesses were licensed, along with a wholesale meat operation and convenience food retail. On the healthcare side, the records include physicians, health and allied services, and related professional licenses, alongside exempt insurance agents and a religious nonprofit organization. 

Taken together, the mix points to incremental, grassroots economic activity: people formalizing consulting practices, personal services, small food production, and mobile or specialized trades, rather than large new employers entering the market.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042710ALPHAPRIME VENTURESKENDRIC LUCAS12/18/2025
LLCD/B/A ALPHAPRIMECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ALPHAPRIME VENTURESVENTURES LLC
LLCATTN: KENDRIC LUCAS
ALPHAPRIME VENTURES LLC
PO BOX 670202
MARIETTA, GA 30066
OCC042716BASS BARB STYLING CTRBASS HAIR & COMPANY, LLC12/19/2025
SHOPD/B/A BASS BARB STYLINGBEAUTY SHOP
BASS HAIR & COMPANY,CTR SHOP
LLCBASS HAIR & COMPANY, LLC
2650 DALLAS HWY, 180
MARIETTA, GA 30064
OCC042701BRAUN ACCOUNTING LLCELIZABETH BRAUN12/17/2025
BRAUN ACCOUNTING LLCD/B/A BRAUN ACCOUNTINGACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: ELIZABETH C BRAUN
BRAUN ACCOUNTING LLC
4313 REVERE CIR
MARIETTA, GA 30062
OCC042669BTH PROPERTIES LLCBELTON HOLDER12/17/2025
BTH PROPERTIES LLCD/B/A BTH PROPERTIES LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: BELTON HOLDER
BTH PROPERTIES LLC
2870 JOHNSON FERRY RD,
STE 100
MARIETTA, GA 30062
OCC042683CARDUCCI SUECARDUCCI SUE12/15/2025
D/B/A CARDUCCI SUESWIMMING INSTRUCTION
ATTN: CARDUCCI SUE
3395 SAXONY GLEN
MARIETTA, GA 30066
ALC003576CITCO FOOD MARTSALIM AHMAD12/19/2025
D/B/A CITCO FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: SALIM AHMAD
1155 S COBB DRIVE SE, SUITE
C
MARIETTA, GA 30060
OCC042719CITIRI INC CITIRI INCNATHANIEL ORTEZ GUDE D/B/A CITIRI INCATTN: NATHIEL ORTEZ GUDE CITIRI INC900 CIRCLE 75 PKWY, STE 600ATLANTA, GA 3033912/19/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
OCC042679CURLIE MAES CURLIE MAES LLCTABITHA ULYSSE D/B/A CURLIE MAESATTN: TABITHA ULYSSE CURLIE MAES LLC411 PENNY LNMARIETTA, GA 3006712/15/2025COTTAGE FOOD
OCC042703DAVID RAYO MENDEZ IGLESIA ABUNDANTE LUZ DE LAS NACIONES INCDAVID RAYO MENDEZD/B/A DAVID RAYO MENDEZ ATTN: DAVID RAYO MENDEZ IGLESIA ABUNDANTE LUZ DE LAS NACIONES INC1644 ATLANTA RD, 104MARIETTA, GA 3006012/16/2025RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
OCC042711DEFINITIVE BOOKEEPING SOLUTIONSCAREY FAULDS D/B/A DEFINITIVEBOOKEEPING SOLUTIONS ATTN: CAREY FAULDS1950 SPECTRUM CIR, STE 555MARIETTA, GA 3006712/18/2025ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC042687DENT FIX PROS DENT FIX PROS LLCZACHARY MCMANUS D/B/A DENT FIX PROSATTN: ZACHARY MCMANUS DENT FIX PROS LLC4604 BARKLEY DRACWORTH, GA 3010112/15/2025AUTO REPAIR – MOBILE
OCC042712DIANE SYEDIANE SYED/B/A DIANE SYE1605 BRIDGE MILL DR, M MARIETTA, GA 3006212/18/2025PHYSICAL FITNESS TRAINER
OCC042688ENVIRONMENTAL SCIENCESUZANNE ARNOLD12/16/2025
SERVICESD/B/A ENVIRONMENTALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL SCIENCESCIENCE SERVICES
SERVICES INC.ENVIRONMENTAL SCIENCE
SERVICES INC.
1585 HOLCOMB LAKE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042718ESTHER STONICKESTHER STONICK12/18/2025
D/B/A ESTHER STONICKFITNESS CENTER
3361 PERRINGTON PT NE
MARIETTA, GA 30066
OCC042700EVERGREEN ENTERPRISESJASPER CHO12/17/2025
AND ASSOCIATES LLCD/B/A EVERGREENCONSTRUCTION MANAGEMENT
EVERGREEN ENTERPRISESENTERPRISES AND
AND ASSOCIATES LLCASSOCIATES LLC
EVERGREEN ENTERPRISES
AND ASSOCIATES LLC
2000 POWERS FERRY RD SE,
2205
MARIETTA, GA 30067
OCC042707FOCAL YOKEL INCDONAL PERRY12/18/2025
FOCAL YOKEL INCD/B/A FOCAL YOKEL INCWOOD CARVING SHOP
ATTN: DONALD PERRY
FOCAL YOKEL INC
5760 STONEKIRK WK
ACWORTH, GA 30101
OCC042702FORTSON LIFE SCIENCESFORTSON LIFE SCIENCES12/17/2025
TRANSCATIONS LLCTRANSCATIONS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
FORTSON LIFE SCIENCESD/B/A FORTSON LIFE
TRANSCATIONS LLCSCIENCES TRANSCATIONS
LLC
ATTN: WENDELL FORTSON
FORTSON LIFE SCIENCES
TRANSCATIONS LLC
3380 PEACHTREE RD NE,
1601
ATLANTA, GA 30326
OCC042708FS4ASCEND LLCFLORIAN STURSBERG12/17/2025
FS4ASCEND LLCD/B/A FS4ASCEND LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: FLORIAN STURSBERG
FS4ASCEND LLC
1559 GAYLOR CIR
SMYRNA, GA 30082
OCC042705GLO UP SUITESJACKIESHA MAYS12/17/2025
GLO UP SUITES LLCD/B/A GLO UP SUITESOFFICE SPACE RENTAL
GLO UP SUITES LLC
3200 COBB GALLERIA PKWY
SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042706GOOD HAIR SOLUTIONS &Y’KHEYO UNDERWOOD12/16/2025
PRODUCTSD/B/A GOOD HAIRCONSULTANT – EDUCATION
GOOD LOOK BARBERSHOPSOLUTIONS & PRODUCTS
INCATTN: Y’KHEYO UNDERWOOD
GOOD LOOK BARBERSHOP
INC
1836 ROSWELL STREET SE,
APT 1206
MARIETTA, GA 30080
OCC042694HANNAH WIGGERSHANNAH WIGGERS12/16/2025
HANNAH WIGGERSD/B/A HANNAH WIGGERSCONSULTANT – EDUCATION
COUNSELINGHANNAH WIGGERS
COUNSELING
1820 THE EXCHANGE SE, 750
ATLANTA, GA 30339
OCC042684HYMAN SANTITASANTITA HYMAN12/15/2025
D/B/A HYMAN SANTITAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: SANTITA HYMAN
46 DENVER AVE
HIRAM, GA 30141
OCC042699JUNOAI INNOVATIONS LLCTHOMAS GAMULL12/17/2025
JUNAI INNOVATIONS LLCD/B/A JUNOAI INNOVATIONSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: THOMAS GAMULL
JUNAI INNOVATIONS LLC
4422 MADISON WOODS DR
MARIETTA, GA 30064
OCC042704LUCKY CARE HOME LLCOMOSILE WILSON12/17/2025
LUCKY CARE HOME LLCD/B/A LUCKY CARE HOMEPERSONAL CARE HOME
LLC
ATTN: OMOSILE WILSON
LUCKY CARE HOME LLC
4460 WESLEY WAY
AUSTELL, GA 30106
OCC042693MANGRA HOLDINGS LLCMICHAEL MANGRA12/16/2025
MANGRA HOLDINGS LLCD/B/A MANGRA HOLDINGSREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLC
ATTN: MICHAEL MANGRA
MANGRA HOLDINGS LLC
1113 LINCOLN DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC042682MARILYN MORGANMARILYN STROMQUIST12/15/2025
PHOTOGRAPHY LLCD/B/A MARILYN MORGANPHOTOGRAPHER FREE LANCE
MARILYN MORGANPHOTOGRAPHY LLC
PHOTOGRAPHY LLCATTN: MARILYN MORGAN
STROMQUIST
MARILYN MORGAN
PHOTOGRAPHY LLC
2630 ORCHARD KNOB DRIVE
ATLANTA, GA 30339
OCC042697POSHCURL SALONANNASTAZIA JOHNS12/16/2025
POSHCURL LLCD/B/A POSHCURL SALONBEAUTY SHOP
ATTN: ANNASTAZIA JOHNS
POSHCURL LLC
5279 SHORTHORN WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042720PREMIER CONSTRUCTIONPREMIER CONSTRUCTION12/19/2025
PARTNERS LLCPARTNERS LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
PREMIER CONSTRUCTIOND/B/A PREMIER
PARTNERS LLCCONSTRUCTION PARTNERS
LLC
PREMIER CONSTRUCTION
PARTNERS LLC
2221 ACWORTH DUE WEST
RD NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042709PROTECDIV OF GEORGIATOMME COLEMAN12/17/2025
PROTECDIV INCD/B/A PROTECDIV OFINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
GEORGIALAW
ATTN: TOMME KAEL
COLEMAN
PROTECDIV INC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC042714QUAZAR SERVICES LLC QUAZAR SERVICES LLCMICHAEL WOODALL JR D/B/A QUAZAR SERVICES LLCATTN: MICHAEL WOODALL JR QUAZAR SERVICES LLC2269 PERCH WAY SW MARIETTA, GA 3000812/18/2025CONSTRUCTION MANAGEMENT
OCC042692RICHARD A HIRSEKORN BROWN THRASHER SOLUTIONS LLCRICHARD HIRSEKORN D/B/A RICHARD A HIRSEKORNBROWN THRASHER SOLUTIONS LLC2049 OLD FORGE WAY MARIETTA, GA 3006812/16/2025CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
OCC042689ROOF USRUS HOLDINGS LLCMATTHEW JACKSON D/B/A ROOF USATTN: MATTHEW JACKSON RUS HOLDINGS LLC1590 N ROBERTS ROAD, STE204KENNESAW, GA 3014412/15/2025BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
OCC042717SAGE AND STRAND SALON SAGE AND STRAND HAIR LLC COALLY GOMEZD/B/A SAGE AND STRAND SALONATTN: ALLY GOMEZSAGE AND STRAND HAIR LLC CO2395 WHISPERING DRKENNESAW, GA 3014412/19/2025BEAUTY SHOP
OCC042695SOURDOUGH HARVEST SOURDOUGH HARVEST LLCNAYNA SHAHD/B/A SOURDOUGH HARVEST12/16/2025COTTAGE FOOD
ATTN: NAYNA SHAH SOURDOUGH HARVEST LLC 4235 SHAMANS DRMARIETTA, GA 30062
OCC042715THE BURKS COMPANIESFREDERICK BURKS12/17/2025
INCD/B/A THE BURKSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
THE BURKS COMPANIESCOMPANIES INC& CONSTRUCTION RELATED
INCATTN: FREDERICK E BURKS
THE BURKS COMPANIES INC
2780 BERT ADAMS RD, STE
225
ATLANTA, GA 30339
CON001652THREE BAR BUILDERS LLCJACOB HARDY12/17/2025
THREE BAR BUILDERS LLCD/B/A THREE BAR BUILDERSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: JACOB HARDY
THREE BAR BUILDERS LLC
448 WESTLAKE DRIVE
MARIETTA, GA 30064
OCC042698VAIDEHI AVADHANIVAIDEHI AVADHANI12/17/2025
DIANGNOSTIC PRECISIOND/B/A VAIDEHI AVADHANIPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
LLCATTN: VAIDEHI AVADHANI
DIANGNOSTIC PRECISION
LLC
328 TIGER LILY CRT
MARIETTA, GA 30067
OCC042690WONDER OF LIFEMARCELLA TAYLOR12/15/2025
WELLNESS SPA LLCD/B/A WONDER OF LIFEHEALTH AND ALLIED SERVICES
WONDER OF LIFEWELLNESS SPA LLC
WELLNESS SPA LLCATTN: MARCELLA TAYLOR
WONDER OF LIFE WELLNESS
SPA LLC
PO BOX 228
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC042686ZAYN POULTRYASIF RANA12/15/2025
ZAYN POULTRY LLCD/B/A ZAYN POULTRYWHOLESALE – MEATS
ATTN: ASIF RANA
ZAYN POULTRY LLC
1963 SHILOH VALLEY TRAIL
NW
KENNESAW, GA 30144

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

