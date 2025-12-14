Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from December 5 to December 11

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
BRUSTER’S ICE CREAM
- 2420 COBB PKWY SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002494
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
RIVERSIDE EPICENTER- EPIFITNESS FUEL BAR – FOOD
- 135 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002498
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
RIVERSIDE EPICENTER SUBWAY #31660
- 135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1108 AUSTELL, GA 30168-7749
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001502
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
SUBWAY #2331
- 1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 520 MABLETON, GA 30126-7710
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15390
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
SUBWAY
- 1871 COBB PKWY S STE 500 MARIETTA, GA 30060-6508
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12609
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
DIXIE TAVERN
- 2349 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8668
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11571
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 12-11-2025
TIME TO DINE
- 2121 NEW MARKET PKWY SE STE 150 MARIETTA, GA 30067-9350
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000209
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-11-2025
WHAT’S FOR LUNCH – BEST EATS EVER
- 2995 JOHNSON FERRY RD STE 440 MARIETTA, GA 30062-8313
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26689
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-11-2025
MARIETTA CRAWFISH & SEAFOOD
- 1420 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3635
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001216
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-11-2025
LONGHORN STEAKHOUSE #5470
- 2955 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3520
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000517
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-11-2025
CHICK-FIL-A #3573
- 3046 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30062-1252
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001786
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 12-11-2025
OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT #1136
- 2467 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1575C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-11-2025
ARGYLE ELEMENTARY SCHOOL
- 2420 SPRING RD SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1465C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-11-2025
LAS TORTAS LOCAS #2
- 749 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2134
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003109
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-11-2025
CULVERS OF KENNESAW
- 2460 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-3526
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003319
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
RICK’S HOT WINGS
- 3103 COBB PKWY NW STE 115 KENNESAW, GA 30152-1005
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003780
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-11-2025
MI CASITA
- 2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 300 MARIETTA, GA 30064-4444
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004406
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-11-2025
WOODS WILKINS AT LEMON STREET SCHOOL
- 350 LEMON ST NE MARIETTA, GA 30060-1704
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004731
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-11-2025
CARLO’S PIZZA
- 1100 JOHNSON FERRY RD STE 225 MARIETTA, GA 30068-2794
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005127
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 12-11-2025
KELOSA KITCHEN
- 2470 WINDY HILL RD SE STE 148 MARIETTA, GA 30067-8616
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005763
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 12-11-2025
RUSTY BARREL
- 138 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006150
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 12-11-2025
TAICHI BUBBLE TEA
- 2100 ROSWELL RD STE 2148 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006366
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 12-11-2025
!!SUBWAY #11554
- 1690 POWDER SPRINGS RD SW UNIT 12 MARIETTA, GA 30064-4844
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007321
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-11-2025
CALENTANO 2
- 1815 S COBB DR SE STE 107 MARIETTA, GA 30060-4958
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005701
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 12-10-2025
JIMMY JOHN’S
- 3100 HIGHLANDS PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-5241
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001809
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-09-2025
SUSHIOLOGY
- 1615 RIDENOUR BLVD NW STE 207 KENNESAW, GA 30152-4464
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002725
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-09-2025
101 STEAK
- 3621 VININGS SLOPE SE STE 4110 ATLANTA, GA 30339-4188
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002374
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-09-2025
LAS NENAS MEX -GRILL
- 786 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3046
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24777
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
VIVA MEXICO MEXICAN RESTAURANT
- 1115 POWDER SPRINGS ST STE S MARIETTA, GA 30064-5268
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3782
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
CANOE
- 4199 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5750
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3967
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-09-2025
LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT #1
- 29 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30060-3288
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3588
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
DUNLEITH ELEMENTARY SCHOOL
- 120 SAINE DR SW MARIETTA, GA 30008-3878
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3531
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
TOKYO BOAT
- 4750 ALABAMA RD NE STE 101 ROSWELL, GA 30075-1680
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004013
- Last Inspection Score: 60
- Last Inspection Date: 12-09-2025
WHAT’S POPPIN’ GOURMET KETTLE CORN & SWEET TREATS
- 1301 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004078
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
YUMMY’S FUNNEL CAKES – BASE
- 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004322
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
YUMMY’S FUNNEL CAKES – MOBILE
- 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004323
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
DOMINO’S PIZZA
- 4691 S ATLANTA RD SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-1560
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004633
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 12-09-2025
KWENCH JUICE CAFE
- 4715 S ATLANTA RD SE STE 301 ATLANTA, GA 30339-1558
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005683
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-09-2025
CALLE EL HAMBRE
- 950 COBB PKWY S STE 215 MARIETTA, GA 30060-6500
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006097
- Last Inspection Score: 58
- Last Inspection Date: 12-09-2025
ARAMARK @ FISERV MARIETTA
- 1600 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8302
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006531
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
!!SHADES COFFEE CO – MOBILE
- 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006935
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 12-09-2025
!!ASIAN EXPRESS
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 200 MARIETTA, GA 30066-3365
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007324
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-09-2025
LONGHORN STEAKHOUSE OF AUSTELL #5043
- 1355 EAST WEST CONNECTOR STE B-1 AUSTELL, GA 30106-1351
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3589
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-08-2025
MELLOW MUSHROOM
- 1205 JOHNSON FERRY RD STE 101 MARIETTA, GA 30068-2766
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003948
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-08-2025
LA MADELEINE #602
- 4101 ROSWELL RD STE 812 MARIETTA, GA 30062-6292
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004401
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 12-08-2025
EATIN FRESH KENNESAW
- 3032 CEMETERY ST NW KENNESAW, GA 30144-3564
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004700
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-08-2025
RUBY TUESDAY #4381
- 2435 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6340
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004934
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-08-2025
VESUVIO
- 2893 N MAIN ST NW STE B KENNESAW, GA 30144-2794
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005016
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-08-2025
CALENTANO 1
- 1690 POWDER SPRINGS RD STE 214 MARIETTA, GA 30064-4866
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005246
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-08-2025
TANDOOR TAVERN
- 3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006597
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 12-08-2025
INDIGO ROOM
- 821 CONCORD RD SE STE C SMYRNA, GA 30080-4278
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007314
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-08-2025
REVEILLE CAFE
- 2960 SHALLOWFORD RD STE 114A MARIETTA, GA 30066-3093
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000698
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PANDA EXPRESS #1249
- 3360 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17816
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-05-2025
INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL
- 2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000472
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-05-2025
NANA THAI EATERY
- 2940 JOHNSON FERRY RD STE C MARIETTA, GA 30062-8361
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002931
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 12-05-2025
AMPARITO’S SNOWIES
- 371 PAT MELL RD SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-5003
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003068
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PH’EAST – POKE BURRI
- 925 BATTERY AVE STE 1100, SPACE 1 ATLANTA, GA 30339-5805
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003994
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PH’EAST – FAN T’ASIA
- 925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 4 ATLANTA, GA 30339-5805
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003997
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 12-05-2025
BAD DADDY’S BURGER BAR
- 3460 SANDY PLAINS RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-4702
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004056
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-05-2025
WENDY’S
- 1753 MACLAND RD SW MARIETTA, GA 30064-4109
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004237
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PANERA BREAD
- 3384 COBB PKWY NW STE 160 ACWORTH, GA 30101-8786
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004648
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PORTAL PINBALL ARCADE
- 3335 COBB PKWY NW STE 800 ACWORTH, GA 30101-8366
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005156
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-05-2025
PH’EAST – KUNG FU TEA
- 925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 5 ATLANTA, GA 30339-5805
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005653
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 12-05-2025
