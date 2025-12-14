Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from December 5 to December 11

Posted By: Norhasnima Dimacaling December 14, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

BRUSTER’S ICE CREAM

  • 2420 COBB PKWY SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002494
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

RIVERSIDE EPICENTER- EPIFITNESS FUEL BAR – FOOD

  • 135 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002498
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

RIVERSIDE EPICENTER SUBWAY #31660

  • 135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1108 AUSTELL, GA 30168-7749
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001502
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

SUBWAY #2331

  • 1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 520 MABLETON, GA 30126-7710
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-15390
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

SUBWAY

  • 1871 COBB PKWY S STE 500 MARIETTA, GA 30060-6508
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-12609
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

DIXIE TAVERN

  • 2349 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8668
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-11571
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

TIME TO DINE

  • 2121 NEW MARKET PKWY SE STE 150 MARIETTA, GA 30067-9350
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000209
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

WHAT’S FOR LUNCH – BEST EATS EVER

  • 2995 JOHNSON FERRY RD STE 440 MARIETTA, GA 30062-8313
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-26689
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

MARIETTA CRAWFISH & SEAFOOD

  • 1420 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3635
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001216
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

LONGHORN STEAKHOUSE #5470

  • 2955 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3520
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000517
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

CHICK-FIL-A #3573

  • 3046 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30062-1252
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001786
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT #1136

  • 2467 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1575C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

ARGYLE ELEMENTARY SCHOOL

  • 2420 SPRING RD SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1465C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

LAS TORTAS LOCAS #2

  • 749 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2134
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003109
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

CULVERS OF KENNESAW

  • 2460 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-3526
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003319
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

RICK’S HOT WINGS

  • 3103 COBB PKWY NW STE 115 KENNESAW, GA 30152-1005
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003780
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

MI CASITA

  • 2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 300 MARIETTA, GA 30064-4444
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004406
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

WOODS WILKINS AT LEMON STREET SCHOOL

  • 350 LEMON ST NE MARIETTA, GA 30060-1704
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004731
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

CARLO’S PIZZA

  • 1100 JOHNSON FERRY RD STE 225 MARIETTA, GA 30068-2794
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005127
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

KELOSA KITCHEN

  • 2470 WINDY HILL RD SE STE 148 MARIETTA, GA 30067-8616
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005763
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

RUSTY BARREL

  • 138 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006150
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

TAICHI BUBBLE TEA

  • 2100 ROSWELL RD STE 2148 MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006366
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

!!SUBWAY #11554

  • 1690 POWDER SPRINGS RD SW UNIT 12 MARIETTA, GA 30064-4844
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007321
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-11-2025

CALENTANO 2

  • 1815 S COBB DR SE STE 107 MARIETTA, GA 30060-4958
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005701
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 12-10-2025

JIMMY JOHN’S

  • 3100 HIGHLANDS PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-5241
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001809
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

SUSHIOLOGY

  • 1615 RIDENOUR BLVD NW STE 207 KENNESAW, GA 30152-4464
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002725
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

101 STEAK

  • 3621 VININGS SLOPE SE STE 4110 ATLANTA, GA 30339-4188
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002374
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

LAS NENAS MEX -GRILL

  • 786 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3046
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-24777
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

VIVA MEXICO MEXICAN RESTAURANT

  • 1115 POWDER SPRINGS ST STE S MARIETTA, GA 30064-5268
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3782
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

CANOE

  • 4199 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5750
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3967
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT #1

  • 29 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30060-3288
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3588
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

DUNLEITH ELEMENTARY SCHOOL

  • 120 SAINE DR SW MARIETTA, GA 30008-3878
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3531
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

TOKYO BOAT

  • 4750 ALABAMA RD NE STE 101 ROSWELL, GA 30075-1680
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004013
  • Last Inspection Score: 60
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

WHAT’S POPPIN’ GOURMET KETTLE CORN & SWEET TREATS

  • 1301 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004078
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

YUMMY’S FUNNEL CAKES – BASE

  • 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004322
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

YUMMY’S FUNNEL CAKES – MOBILE

  • 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004323
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

DOMINO’S PIZZA

  • 4691 S ATLANTA RD SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-1560
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004633
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

KWENCH JUICE CAFE

  • 4715 S ATLANTA RD SE STE 301 ATLANTA, GA 30339-1558
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005683
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

CALLE EL HAMBRE

  • 950 COBB PKWY S STE 215 MARIETTA, GA 30060-6500
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006097
  • Last Inspection Score: 58
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

ARAMARK @ FISERV MARIETTA

  • 1600 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8302
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006531
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

!!SHADES COFFEE CO – MOBILE

  • 5742 POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-3231
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006935
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

!!ASIAN EXPRESS

  • 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 200 MARIETTA, GA 30066-3365
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007324
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-09-2025

LONGHORN STEAKHOUSE OF AUSTELL #5043

  • 1355 EAST WEST CONNECTOR STE B-1 AUSTELL, GA 30106-1351
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3589
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

MELLOW MUSHROOM

  • 1205 JOHNSON FERRY RD STE 101 MARIETTA, GA 30068-2766
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003948
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

LA MADELEINE #602

  • 4101 ROSWELL RD STE 812 MARIETTA, GA 30062-6292
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004401
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

EATIN FRESH KENNESAW

  • 3032 CEMETERY ST NW KENNESAW, GA 30144-3564
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004700
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

RUBY TUESDAY #4381

  • 2435 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6340
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004934
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

VESUVIO

  • 2893 N MAIN ST NW STE B KENNESAW, GA 30144-2794
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005016
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

CALENTANO 1

  • 1690 POWDER SPRINGS RD STE 214 MARIETTA, GA 30064-4866
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005246
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

TANDOOR TAVERN

  • 3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006597
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

INDIGO ROOM

  • 821 CONCORD RD SE STE C SMYRNA, GA 30080-4278
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007314
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-08-2025

REVEILLE CAFE

  • 2960 SHALLOWFORD RD STE 114A MARIETTA, GA 30066-3093
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000698
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PANDA EXPRESS #1249

  • 3360 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-17816
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

  • 2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000472
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

NANA THAI EATERY

  • 2940 JOHNSON FERRY RD STE C MARIETTA, GA 30062-8361
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002931
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

AMPARITO’S SNOWIES

  • 371 PAT MELL RD SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-5003
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003068
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PH’EAST – POKE BURRI

  • 925 BATTERY AVE STE 1100, SPACE 1 ATLANTA, GA 30339-5805
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003994
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PH’EAST – FAN T’ASIA

  • 925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 4 ATLANTA, GA 30339-5805
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003997
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

BAD DADDY’S BURGER BAR

  • 3460 SANDY PLAINS RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-4702
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004056
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

WENDY’S

  • 1753 MACLAND RD SW MARIETTA, GA 30064-4109
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004237
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PANERA BREAD

  • 3384 COBB PKWY NW STE 160 ACWORTH, GA 30101-8786
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004648
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PORTAL PINBALL ARCADE

  • 3335 COBB PKWY NW STE 800 ACWORTH, GA 30101-8366
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005156
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

PH’EAST – KUNG FU TEA

  • 925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 5 ATLANTA, GA 30339-5805
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005653
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 12-05-2025

